Smartsheet vs. Jira: Welches Projektmanagement-Tool ist das Beste?

Ist es für Ihr Team an der Zeit, sich von nachverfolgung von Aufgaben auf Papier oder Haftnotizen? Es gibt ein ganzes Sammelsurium von projektmanagement tools zur Auswahl, aber Smartsheet und Jira gehören zu den beliebtesten Apps für große Teams.

Beide Lösungen rationalisieren die Planung von Projekten und die Verwaltung von Aufgaben, aber ihr Setup und ihre Funktionen sind nicht ganz identisch.

Welche Option - Smartsheet vs. Jira - ist also am besten für die Arbeit Ihres Teams geeignet?

In diesem Leitfaden sehen wir uns an, was beide projektmanagement-Software die Tabelle, ihre überzeugendsten Features und wie sie im Vergleich zueinander abschneiden. Außerdem geben wir ein nicht ganz so geheimes Tool frei, mit dem Sie die Aufgaben, Projekte, Chats und Vorlagen Ihres Teams an einem Ort bündeln können. ✨

über Smartsheet Diese Projektmanagement-Software unterstützt zusammenarbeit in Echtzeit und ein beeindruckendes Array von Dashboards, Gantt-Diagrammen, Automatisierungs-Features und Software zur Nachverfolgung von Problemen, um Aufgaben zu verfolgen.

Smartsheet Features

Smartsheet ist sehr datenorientiert und eignet sich daher ideal für Teams, die viele Daten verwalten. Aber auch wenn das nicht der Fall ist, gibt es an diesem Cloud-basierten PM-Tool eine Menge zu lieben.

1. Ansichten, Workflows und Dashboards - oh je!

Smartsheet verfügt über robuste Tools und Vorlagen für die Verwaltung von Mitarbeitern, Projekten, Ressourcen und großen Ideen an einem Ort. Ihre Projekte werden standardmäßig in der Rasteransicht angezeigt, aber Sie können kostenlos zu Gantt-Ansichten, Diagrammen oder Kalendern wechseln, um sie aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten.

Über Smartsheet

Smartsheet verfügt über benutzerdefinierte Formulare für die Datenerfassung, die in Echtzeit in Ihre Sheets einfließen. Das ist perfekt, wenn Sie ein datenzentrierter Projektmanager sind.

Darüber hinaus ermöglicht die Projektmanagement-Software die interne oder externe Zusammenarbeit, sodass sie sich gut für die Zusammenarbeit mit Clients, Auftragnehmern oder externen Partnern eignet. Das System umfasst außerdem tools für die Prüfung die kreative Überprüfungen zu einem Kinderspiel machen, sowie Berichterstellungen zur Zeiterfassung für die Rechnungsstellung oder zur besseren internen (oder externen) Ressourcenverwaltung.

2. Projekt- und Portfolio-Management (PPM)

über Smartsheet

Das PPM Setup von Smartsheet unterstützt die Planung, Ausrichtung, Implementierung und Skalierung. Es nutzt Echtzeitdaten, um Ineffizienzen in den Arbeitsabläufen und Projekten Ihres Teams zu erkennen, damit Sie manuelle Arbeit reduzieren und Ihre Energie auf Dinge verwenden können, die tatsächlich etwas bewirken.

Und nicht nur das: Smartsheet PPM hilft Ihnen bei der Standardisierung und prozesse zu verbessern wenn Sie also von Effizienz besessen sind, ist dieses Feature für die Ressourcenverwaltung ein Muss für Sie. Es schadet nicht, dass Smartsheet auch mit Vorlagen und anpassbaren workflow-Automatisierung s aus der Box heraus.

3. Integrationen

Auch wenn Sie nachverfolgung von Projekten auf dem Papier ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass Ihr Team bereits verschiedene Tools einsetzt. Aber Sie müssen das Kind nicht mit dem Bade ausschütten - richten Sie einfach eine Smartsheet-Integration mit den Tools ein, die Ihr Team bereits verwendet.

Smartsheet-Lösungen für das Projektmanagement lassen sich mit vielen anderen Apps integrieren, darunter:

Slack

Google Workspace

Jira

ServiceNow

Microsoft 365 und Teams

Vertriebsmitarbeiter

Power BI

Zapier

SharePoint

Adobe Creative Cloud

DocuSign

Wenn Ihr Team immer unterwegs ist, hat Smartsheet auch eine mobile App für iOS und Android.

Oh, und wenn Sie etwas benutzerdefinierteres benötigen, können Sie mit Smartsheet eine vollständig personalisierte App ohne Code erstellen 📱

4. Genehmigungen und Speicher für Assets

Smartsheet mag wie eine datenzentrierte Plattform erscheinen (und das ist es auch), aber es verfügt auch über Features, die für Vermarkter und kreative Teams entwickelt wurden. Entwickeln Sie Ihre Strategie in Smartsheet und gleichen Sie sie mit den quantifizierten Metriken Ihrer Schlüssel-Leistungsindikatoren (KPIs) ab, um Ihre großen Ziele und die Leistung in Echtzeit auf einen Blick zu sehen.

Budgets bringen das Marketing in Schwung, also nutzen Sie Smartsheet, um zeitpläne zu prognostizieren , Ressourcen und vieles mehr mit Echtzeitdaten.

über Smartsheet

Sie müssen auch nicht mehr zwischen Ihrer Projektmanagement-Software und einer App für Cloud-Speicher hin- und herwechseln. Smartsheet speichert große Assets in verschiedenen Formaten, darunter 3D-Renderings und 8K-Videos.

Die Benutzerfreundlichkeit von Smartsheet macht es einfach, Dateien hochzuladen, freizugeben und gemeinsam mit Ihrem Team zu bearbeiten. Mit dem Smartsheet-Tool für die Prüfung behalten Sie den Überblick darüber, wo sich Ihre Assets befinden und ob sie bereits genehmigt sind - kein Warten mehr in der Vorhölle des Grafikdesigns.

5. Strategische Umgestaltung

Müssen Sie ernsthafte Änderungen vornehmen? Smartsheet hält Ihnen den Rücken frei. Das Setup für die strategische Transformation unterstützt abschließende Unternehmensrevisionen, vom Prozessmanagement bis hin zu intelligente Workflows zu Datenverbindungen und operativen Strategien .

Smartsheet Preisgestaltung:

Free

Pro: $7/Monat pro Benutzer für bis zu 10 Benutzer, jährliche Abrechnung

$7/Monat pro Benutzer für bis zu 10 Benutzer, jährliche Abrechnung Business: $25/Monat pro Benutzer für unbegrenzte Benutzer, jährliche Abrechnung

$25/Monat pro Benutzer für unbegrenzte Benutzer, jährliche Abrechnung Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Was ist Jira?

Der Software-Juggernaut Atlassian besitzt Jira ist eines der größten Projektmanagement tools für Softwareentwicklung und agile Teams. Im Gegensatz zu Smartsheet, das für fast jede Art von Arbeit geeignet ist, wurde Jira von Grund auf für die Softwareentwicklung entwickelt.

über Jira Wenn Sie ein kreatives Team leiten, macht es wahrscheinlich keinen Sinn, Jira-Software zu verwenden, aber wenn Sie für ein technisches DevOps-Team verantwortlich sind, ist dies der klare Sieger im Kräftemessen zwischen Smartsheet und Jira.

Jira mag eher eine Nische sein, aber es ist auch Teil des Atlassian-Ökosystems. Wenn Sie zusätzliche Funktionen oder Features benötigen, können Sie bei Bedarf einfach andere Produkte wie Confluence oder Open DevOps hinzufügen.

Jira Features

Jira ist dank seines agilen Setups, seiner Vorlagen, Drag-and-Drop-Tools zur Automatisierung und vielem mehr ein echter Geheimtipp für Entwicklungsteams.

1. Planen, Nachverfolgen, Freigeben und Berichten an einem Ort

Geben Sie Ihre großen, ehrgeizigen Ziele ein, um Benutzer-Stories zu erstellen, Probleme zu verfolgen und Ihrem Team Aufgaben zuzuweisen. Zeigen Sie Ihre Projekte in der Zeitleisten-, Board- oder Gantt-Diagramm-Ansicht an, um die Sichtbarkeit des Projekts abzuschließen.

über Jira

Wenn Sie verschiedene Softwareversionen verfolgen, protokolliert Jira alle Versionen nach Startdatum, Veröffentlichungsdatum und Beschreibung. Dies ist eine große Hilfe, wenn Sie mehrere Versionen gleichzeitig verwalten und eine übersichtliche Ansicht des Status der einzelnen Projekte benötigen.

Lust auf mehr Daten? Schauen Sie sich die Echtzeit-Datenvisualisierungen von Jira in der Zeitleiste an oder Kanban Board ansicht. Jira wird mit technischen Berichten wie Sprint-Berichten, Burndown-Diagrammen und Kontrolldiagrammen ausgeliefert. Sie können sogar Berichte nach Benutzer und Software Version abrufen, um zu sehen wie effizient Ihr Team arbeitet .

Aber hey, wenn Sie etwas benutzerdefinierteres brauchen, kann Jira das. Es ermöglicht Ihnen, ein benutzerdefiniertes Dashboard zu erstellen, das nur die wichtigsten Daten an einem Ort anzeigt. 📊

2. Integrationen

Jira verfügt über so viele Integrationen, dass wir sie hier gar nicht alle auflisten können. Das liegt daran, dass die Integrationen über den beeindruckend großen Atlassian-Marktplatz angeboten werden. Hier finden Sie Integrationen aus Kategorien wie Customer Relationship Management, Makros, E-Mail, Monitoring und mehr.

Zu den beliebten Integrationen gehören Miro, Figma und Gitlab. Wenn Sie also Ihre PM-Lösung mit Ihren technischen Tools verbinden möchten, ist Jira die ideale Lösung.

3. Automatisierung

Die Automatisierung von Jira übernimmt viele knifflige Aufgaben für Sie, wie das Versenden von Benachrichtigungen oder das Starten von Workflows.

über Jira

Es ist kein Code erforderlich: Wählen Sie aus den vorgefertigten Auslösern für die Automatisierung in Jira oder benutzerdefinieren Sie einen eigenen. Wenn Sie nicht sicher sind, wo Sie anfangen sollen, empfiehlt Jira Auslöser auf der Grundlage Ihres Konto-Setups und Ihrer Historie.

Die Automatisierungen eignen sich hervorragend zur Erstellung von Berichten über die Workload der Benutzer für ein besseres Ressourcenmanagement - so können Sie automatisch Arbeiten im Team zuweisen oder delegieren. Ihre Effizienz bei der Planung von Projekten kann definitiv verbessert werden, wenn Sie arbeitsabläufe automatisieren mit seinen Lösungen für das Projektmanagement.

4. Vorlagen

Jira wird mit zahlreichen Vorlagen geliefert, mit denen Sie Ihre Projekte in Gang bringen können. Die meisten der vorlagen sind für das Arbeitsmanagement aber Jira bietet auch Vorlagen für das Servicemanagement, die Softwareentwicklung und sogar für Marketing und Design.

über Jira

Es ist nicht nötig, ein Projekt von Grund auf neu zu entwerfen. Verwenden Sie eine Vorlage, um Projekte schnell im Kanban Board Format oder in einem Scrum Board für die Nachverfolgung von DevOps-Problemen - die Welt liegt Ihnen zu Füßen.

Jira Preise

Free

Standard: $8,15/Monat pro Benutzer für 10 Benutzer

$8,15/Monat pro Benutzer für 10 Benutzer Premium: $16/Monat pro Benutzer für 10 Benutzer

$16/Monat pro Benutzer für 10 Benutzer Enterprise-Plan : Preise auf Anfrage

Smartsheet vs. Jira: Features im Vergleich

Smartsheet und Jira verfügen über die nötige Feuerkraft, um Projekte für Unternehmen und kleine Geschäfte zu bearbeiten. Es gibt jedoch viele Unterschiede zwischen diesen beiden Plattformen, und die Entscheidung für die richtige Option hängt letztendlich von den Anforderungen Ihres Geschäfts ab.

1. Anwendungsfall

Smartsheet behauptet, dass es sich gut für IT-Teams eignet, aber es wurde nicht wie Jira für die Entwicklung oder IT konzipiert. Jira kann für nicht-technische Teams funktionieren, aber Sie werden nicht wirklich auf Ihre Kosten kommen (und Sie werden wahrscheinlich die Leute im Marketing mit unnötig komplizierten Projektmanagement-Lösungen verwirren).

Smartsheet hingegen eignet sich gut für eine größere Bandbreite von Anwendungsfällen. Wenn Sie planen, Ihr gesamtes Unternehmen auf eine einzige Projektmanagement-Lösung umzustellen, ist Smartsheet vielseitiger und hat eine kürzere Lernkurve.

Gewinner: Smartsheet für Vielseitigkeit; Jira für Software Teams

2. Vorlagen

Wollen Sie Zeit sparen? Sowohl Jira als auch Smartsheet bieten Vorlagen. Jira bietet etwa 40 Vorlagen, die sich hauptsächlich auf die Formatierung von Projekten konzentrieren. Smartsheet hingegen bietet Vorlagen in mehreren Sprachen und hat über 190 Vorlagen in englischer Sprache für alles, von Pop-Quiz über Produkt-Roadmaps bis hin zu E-Mail-Kampagnen. Smartsheet ist die bessere Wahl, wenn Sie Vorlagen für verschiedene Zwecke benötigen.

Sieger: Smartsheet

3. Automatisierung und KI

über Smartsheet

Sowohl Jira als auch Smartsheet verfügen über Tools zur Automatisierung von Workflows per Drag-and-Drop. Aber im Wettstreit zwischen Jira und Smartsheet bleibt abzuwarten, wer in Sachen KI die Oberhand behält.

Smartsheet testet derzeit in der Beta-Phase KI für die Erstellung von Formeln und Diagrammen sowie einen Live-KI-Assistenten. Sie ist derzeit noch nicht für jeden verfügbar, obwohl sie planen, sie bald zu veröffentlichen.

Derzeit bietet Jira KI in Form von virtuellen Agenten an, die Teammitglieder, die in der Rolle des Kundensupports arbeiten, entlasten. Aber es wird noch mehr kommen: Tragen Sie sich in die Warteliste ein, um zu den ersten zu gehören, die die Atlassian Intelligence KI testen können, die verspricht, Inhalte zu generieren, sich um die meeting-Notizen und Zusammenfassungen und beantworten alle Ihre Fragen zu einem Projekt.

Gewinner: Zu früh, um es zu sagen

4. Digitale Vermögensverwaltung

Digital Asset Management (DAM) ist ein Muss, um die Dateien Ihres Unternehmens in einem aufgeräumten, organisierten digitalen Space zu halten. Leider bietet Jira überhaupt kein DAM - Sie müssen dafür ein anderes Atlassian-Produkt, Brandfolder, verwenden.

Smartsheet bietet DAM, mit dem es ein Kinderspiel ist, Dokumente zu organisieren, zu sichern und freizugeben - entweder intern oder mit externen Partnern. Keine Sorge, es verfügt auch über robuste Berechtigungs-Features, um Ihre Informationen unter Verschluss zu halten und Schlüssel zu sichern.

Gewinner: Smartsheet

5. Preisgestaltung

Jira und Smartsheet liegen preislich nicht allzu weit auseinander. Jira kostet $1,15 mehr pro Benutzer (für 10 Benutzer) in seinem Standard Plan. Jira ist jedoch mit $16 pro Benutzer für Premium günstiger, während Smartsheet $25 pro Benutzer für sein Business-Tier verlangt.

Glücklicherweise bieten sowohl Smartsheet als auch Jira kostenlose Versionen an, so dass Sie sie vor dem Kauf ausprobieren können.

Gewinner: Jira für grundlegende Features; Smartsheet für höherwertige Konten

Jira vs. Smartsheet auf Reddit

Wie Sie sehen können, gibt es keinen klaren Sieger in der Debatte zwischen Smartsheet und Jira. Wir konsultierten die guten Leute von Reddit um zu bewerten, welches Projektmanagement tool für verschiedene Anwendungen besser geeignet ist.

Einige Benutzer sind eingefleischte Jira-Fans: "Als jemand, der Asana, Trello, MS Project und Smartsheet verwendet hat, kann ich mir nicht vorstellen, ohne die Einfachheit und Verantwortlichkeit, die ich mit Jira verbinde, so produktiv zu sein", sagte einer.

Andere Benutzer waren jedoch der Meinung, dass Jira ihren Anforderungen nicht ganz gerecht wird. Ein Benutzer sagte: "Es ist zwar schon eine Weile her, dass wir nach einem Tool gesucht haben, aber ich glaube mich zu erinnern, dass wir Jira als eine Art Vorschlaghammer für unser Flugproblem empfanden. Es war einfach keine gute Lösung. Wir haben eine ganze Reihe von Tools ausprobiert. Jetzt hat Smartsheet + Teams das Blatt gewendet."

Ein anderer Benutzer meinte, die Implementierung von Jira sei zu komplex und "Tools wie Trello und Smartsheet sind vielseitiger und besser für kleinere Teams geeignet, die schnell arbeiten müssen."

Meet ClickUp - die beste Alternative zu Smartsheet vs. Jira

Nutzen Sie ClickUp, um Aufgaben und Projekte einfach zu verwalten und effizient mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten

Smartsheet und Jira haben jeweils ihre Vor- und Nachteile. Das eine ist besser für Entwickler geeignet, das andere ist allgemeiner gehalten. Aber wer sagt denn, dass Sie sich zwischen einer hochspezialisierten und einer übergeneralisierten Plattform entscheiden müssen? 👀

Entscheiden Sie sich stattdessen für ClickUp. Wir sind das bevorzugte Tool des Universums für Projektmanagement, Aufgabenmanagement, Zieleinstellungen, Zusammenarbeit im Team, Vorlagen und vieles mehr.

Und nicht nur das: Unsere zu 100 % anpassbare Plattform bietet nischenspezifische Hilfe für alle Arten von Teams, sodass Sie von einer All-in-One-Plattform und tiefgreifendem Fachwissen profitieren können.

Verwalten Sie Mitarbeiter, Aufgaben, Projekte und Budgets an einem Ort

Verbessern Sie die Zusammenarbeit und beschleunigen Sie projektdurchführung mit der umfassenden Arbeitsplattform von ClickUp

Warum sollten Sie Ihr PM tool von Ihrer täglichen Arbeit trennen? ClickUp Projektmanagement organisiert Ihre Projekte, hilft Ihnen bei der Einstellung von Zielen und verfolgt die gesamte Kommunikation. Alles befindet sich an einem Ort, sodass Sie nicht lange nach Informationen suchen müssen. Fügen Sie einfach Ihre Daten ein, visualisieren Sie Ihre Workflows, und erledigen Sie mehr auf einer einzigen Plattform.

Alles in einer übersichtlichen Ansicht in Tabellenform verfolgen

Mit der Tabellenansicht von ClickUp sehen Sie den Status jeder Aufgabe auf einen Blick ClickUp Ansicht der Tabelle ist eine zeitsparende Datenbank ohne Code für Budgetierung, Nachverfolgung von Beständen, Kontaktmanagement und vieles mehr. Wählen Sie aus unseren vorgefertigten Formularfeldern oder erstellen Sie benutzerdefinierte Felder, um so gut wie alles zu erfassen.

Die einfache Drag-and-Drop-Funktion macht die Ansicht von ClickUp in der Tabelle so viel einfacher, um Daten zu überblicken oder Zeilen für Dinge wie die Nachverfolgung von Budgets oder Zeiterfassung anzuordnen.

KI-Hilfe erhalten

Geben Sie einige Schlüssel-Details und einen Tonfall ein und schreiben Sie dann E-Mails in Sekundenschnelle mit ClickUp AI

Sowohl Smartsheet als auch Jira haben limitierte KI-Funktionen. Aber ClickUp AI ist der einzige berufsspezifische KI-Assistent der Welt, der in der Lage ist, Ihren täglichen Workload zu bewältigen.

Vertrauen Sie ClickUp AI, um Tippfehler zu erkennen, E-Mails zu schreiben, Skripte zu erstellen, Agenden zu generieren und ... so ziemlich alles andere. ClickUp AI wohnt in Ihren Projekten, Aufgaben und Vorlagen, um Ihren Arbeitstag zu beschleunigen und damit Sie Ihre Energie auf wichtige Aufgaben konzentrieren können.

ClickUp Preise

Free Forever

Unlimited: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Business: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Business Plus: $19/Monat pro Benutzer

$19/Monat pro Benutzer Unternehmen: Preise auf Anfrage

Preise auf Anfrage ClickUp AI ist in allen kostenpflichtigen Plänen für $5 pro Mitglied im Workspace pro Monat verfügbar

ClickUp: Benutzerfreundliches agiles Projektmanagement

Entdecken Sie ClickUp, um Ihre Projekte mit der Kraft der KI, 15+ Ansichten und Automatisierung von Aufgaben zu verwalten

Im Tauziehen zwischen Jira und Smartsheet gibt es keinen klaren Sieger. Beide haben ihre Vor- und Nachteile. Es kommt auf Ihren Workflow und Ihre Bedürfnisse an.

Die gute Nachricht ist, dass Sie sich nicht festlegen müssen. Steigern Sie die Produktivität Ihres Teams mit einer Plattform, die sowohl vielseitig als auch spezialisiert ist. ClickUp ist eine All-in-One-Lösung für das Projektmanagement, die Sie an der Schnittstelle zwischen Einfachheit und Funktion trifft.

Überzeugen Sie sich selbst vom Unterschied: Erstellen Sie jetzt kostenlos einen ClickUp-Workspace .