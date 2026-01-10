Die 14 besten KI-Tools für die Datenvisualisierung

Teams sammeln Unmengen an Rohdaten, doch diese in übersichtliche Datenvisualisierungen umzuwandeln, ist nach wie vor eine Herausforderung.

Analysten wechseln ständig zwischen SQL, Tabellenkalkulationen und verstreuten Dashboards hin und her, während nicht-technische Teammitglieder auf Antworten und Zyklen warten.

In einem aktuellen Bericht gaben 65 % der Unternehmen an, generative KI regelmäßig zu nutzen, doch viele haben nach wie vor Schwierigkeiten, ohne verbesserte VisualisierungsWorkflows schnellere und klarere Entscheidungen zu treffen.

Hier kommen moderne KI-Tools zur Datenvisualisierung ins Spiel. Sie ermöglichen es jedem, Fragen in natürlicher Sprache zu stellen, schlagen automatisch die passenden Diagramme vor und decken Anomalien auf, die man in einem umfangreichen Bericht leicht übersehen könnte.

In diesem Blog finden Sie 14 KI-gestützte Tools zur Datenvisualisierung, die genau auf die Arbeitsweise von Produkt-, Marketing-, BI- und Wachstumsteams zugeschnitten sind.

In diesem kurzen Video haben wir außerdem die Crème de la Crème vorgestellt!

Hier finden Sie einen kurzen Vergleich der besten Optionen, der Ihnen dabei hilft, anhand von Hauptfeatures, Preisen und Benutzerbewertungen das für Sie passende Tool auszuwählen.

Tool Am besten geeignet für Wichtigste Features Preise* ThoughtSpot Suchgesteuerte Analysen und NLQ NLQ für Diagramme, SpotIQ für Anomalien und Korrelationen, Liveboards mit Drilldowns, eingebettete Analysen, Cloud-Warehouse-Konnektoren Ab 25 $/Monat pro Benutzer Polymer No-Code-Dashboards auf Basis natürlicher Sprache NLQ für automatische Dashboards, PolyAI-Erkenntnisse und Erklärungen, beliebte Konnektoren, unbegrenzte Freigabe für Betrachter, einfache Einbettung Ab 50 $/Monat pro Benutzer Julius KI Konversationsanalyse und sofortige Visualisierungen Chatten mit Daten, integrierte Datenaufbereitung, Prognosen und Szenarien, Team-Workspaces, Warehouse-Konnektoren (Pro+) Kostenlose und kostenpflichtige Pläne ab 45 $/Monat pro Benutzer Entdecken Eingebettete Analysen in Kunden-Apps Interaktive In-App-Dashboards, Markenanpassung, rollenbasierter Zugriff, Sicherheit auf Zeilenebene, Warehouse-Konnektoren Benutzerdefinierte Preisgestaltung Domo End-to-End-BI mit KI-Unterstützung Daten verknüpfen und modellieren, KI-Suche und Erzählungen, Drag-and-Drop-Karten, Benachrichtigungen und Mobilgeräte, Analysen einbetten Kostenlos; benutzerdefinierte Preisgestaltung Tableau (mit KI-Features) Enterprise-Analysen mit vertrauten Darstellungen Ask Data (NLQ), Explain Data-Treiber, Tableau Pulse-Highlights, umfangreiche Dashboards, vielfältige Konnektoren Bezahlter Plan ab 75 $/Monat pro Benutzer Power BI (mit KI-Features) Microsoft-orientierte Teams und geregelter Self-Service Copilot für Visualisierungen/DAX, Fragen und Antworten in einfachem Englisch, Sicherheit auf Zeilenebene, Desktop + Cloud, Einbettungsoptionen Free-Pläne und kostenpflichtige Pläne ab 14 $/Monat pro Benutzer Zoho Analytics KMU-freundliche BI mit Automatisierung Zia NLQ & Vorschläge, Visual Prep, interaktive Dashboards, rollenbasierte Freigabe, beliebte Konnektoren Ab 60 $/Monat pro Benutzer Infogram Schnelle interaktive Visualisierungen und Infografiken Vorlagen für Diagramme und Karten, Import von Tabellenkalkulationen und Cloud-Daten, Marken-Kits, Animationen und Hover-Effekte, Zusammenarbeit Kostenlose und kostenpflichtige Pläne ab 25 $/Monat pro Benutzer Napkin KI Wandeln Sie Texte und Listen schnell in Diagramme um Text-zu-Diagrammen/Flows, PPT-/SVG-Export, Markenstile, mehrere Layoutvorschläge, Teamsteuerung Kostenlose und kostenpflichtige Pläne ab 12 $/Monat pro Benutzer Powerdrill KI Schnelle No-Code-Analyse mit sofort verfügbaren Diagrammen Chatten Sie mit Daten, automatische Dashboards und Berichte, DB-Analyse-Jobs (Pro), Verwaltung von Dateien und Datenbanken, benutzerfreundliche Benutzeroberfläche Kostenlose und kostenpflichtige Pläne ab 3,90 $/Monat pro Benutzer Apache Superset Open-Source-BI und selbst gehostete Steuerung No-Code + SQL Lab, SQL-Konnektoren, interaktive Dashboards, Rollen und Steuerelemente auf Zeilenebene, erweiterbare Plugins Free RAWGraphs Open-Source-Diagrammerstellung und benutzerdefinierte Workflows Erweiterte Diagrammbibliothek, einfache Feldzuordnung, hochwertiger SVG-/PNG-Export und Open-Source-Erweiterbarkeit Free VizGen Prototyping von NL-zu-Visualisierung auf Forschungsniveau NL→SQL-Multi-Agent, Diagrammempfehlungen, Verfeinerung durch Unterhaltung, Kompatibel mit Live-SQL, Open Source Free

So bewerten wir Software bei ClickUp Unser Redaktionsteam folgt einem transparenten, wissenschaftlich fundierten und herstellerunabhängigen Prozess, sodass Sie darauf vertrauen können, dass unsere Empfehlungen auf dem tatsächlichen Wert des Produkts basieren. Hier finden Sie eine detaillierte Übersicht darüber, wie wir bei ClickUp Software bewerten.

Der Wechsel der Visualisierungstools ist nicht nur eine Suche nach Features; es geht um schnelle Erkenntnisse und Vertrauen in die Zahlen. Nutzen Sie diese kurze Checkliste, um eine Option auszuwählen, die allen hilft, Daten zu visualisieren und schneller zu handeln.

Das sollte das ideale KI-Tool zu erledigen haben:

Stellen Sie Fragen in natürlicher Sprache und erhalten Sie Vorschläge für Diagramme ohne aufwendigen Code

Stellen Sie eine Verbindung zu Live-Datenquellen her und aktualisieren Sie Dashboards automatisch

Unterstützen Sie interaktive Visualisierungen mit Filtern, Drilldowns und Querverweisen

Nutzen Sie KI-gestützte Anleitungen zur Erkennung von Anomalien, zur Identifizierung von Trends und zur Gewinnung relevanter Erkenntnisse

Bieten Sie leistungsstarke Schritte zur Datenaufbereitung für Bereinigung, Verknüpfungen und einfache Transformationen an

Binden Sie Diagramme mit sicheren eingebetteten Analysen in Apps, Wikis oder Produkte ein

Skalieren Sie Verwaltungskontrollen für Administratoren mit Rollen, Prüfpfaden und Governance auf Workspace-Ebene

Passen Sie sich mit intuitiven Benutzeroberflächen und Optionen für Power-User an das technische Know-how verschiedener Benutzer an

Sorgen Sie für transparente Preise und eine einfache Zusammenarbeit, damit Teams Feedback freigeben und iterieren können

📖 Lesen Sie auch: Die besten Beispiele für Daten-Dashboards

🧠 Wussten Sie schon? Eine einfache Punktkarte half dabei, einen tödlichen Cholera-Ausbruch einzudämmen. Im Jahr 1854 trug der Arzt John Snow die Cholera-Todesfälle rund um Wasserpumpen im Londoner Stadtteil Soho in einer Karte ein und entdeckte eine Häufung in der Nähe der Broad Street. Dies half ihm bei der Argumentation, dass kontaminiertes Wasser und nicht „schlechte Luft“ die Krankheit verbreitete, und inspirierte die moderne räumliche Analyse.

Wenn Sie nach praktischen Möglichkeiten suchen, Daten schnell und ohne aufwendigen Code zu visualisieren, finden Sie in dieser Liste 14 Optionen, die nach Stärken, Limiten, Preisen und Bewertungen aufgeschlüsselt sind, damit Sie eine sichere Wahl treffen können.

1. ThoughtSpot (Am besten geeignet für suchgesteuerte Analysen und NLQ)

via ThoughtSpot

ThoughtSpot wurde für Teams entwickelt, die suchbasierte Analysen gegenüber statischen Dashboards bevorzugen. Benutzer geben Fragen in Alltagssprache ein, und die Plattform wandelt diese in Abfragen an Cloud-Data-Warehouses um, darunter Snowflake, BigQuery, Redshift, Databricks und weitere.

Zusätzlich zu dieser Suchebene bietet ThoughtSpot Liveboards, die wie interaktive, stets aktuelle Dashboards funktionieren, die Teams filtern, detailliert untersuchen und als gemeinsame „Basis“ für wichtige Metriken freigeben können.

Bei den KI-Features wird der Unterschied zu älteren BI-Tools deutlich. SpotIQ scannt Datensätze automatisch, um ungewöhnliche Muster und Trends zu identifizieren, die in einem Standard-Diagramm möglicherweise nicht erkennbar sind. Der Spotter, ein „KI-Analyst“, wandelt gängige Fragen in Suchbegriffe um. Er erklärt zudem, wie er zu den einzelnen Antworten gelangt ist, und verbessert sich im Laufe der Zeit durch menschliches Feedback.

Die besten Features von ThoughtSpot

Stellen Sie Fragen in natürlicher Sprache, um Datenvisualisierungen und Tabellen automatisch zu generieren

SpotIQ deckt Anomalien, Zusammenhänge und Erklärungen auf, die Ihnen manuell möglicherweise entgehen würden

Liveboards ermöglichen interaktive Visualisierungen mit Drilldowns und kontrollierter Freigabe

Mit Embedded Analytics können Sie Konversationsanalysen in Ihr Produkt oder Portal integrieren

Umfassende Verbindung zu modernen Cloud-Datenquellen und -Data-Warehouses

Limitierungen von ThoughtSpot

Für die Datenmodellierung und die Erfassung von Beziehungen ist in der Regel frühzeitig die Einbindung eines Analysten oder Entwicklers erforderlich

Einige Rezensenten wünschen sich benutzerdefinierte Anpassungsmöglichkeiten für das Dashboard und mehr Flexibilität bei der Filterung

Die Qualität der natürlichen Sprache hängt von der Datensatzvorbereitung und -verwaltung ab, daher ist die Einarbeitung wichtig

Preise für ThoughtSpot

Essentials: ab 25 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

Pro: ab 50 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu ThoughtSpot

G2: 4,4/5 (über 300 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was Benutzer über ThoughtSpot sagen

Ein G2-Rezensent machte eine Notiz:

Eine genaue Datenanalyse hat auf der Grundlage von Echtzeit-Erkenntnissen wesentlich zum Wachstum von Unternehmen beigetragen. Sie liefert umsetzbare KI-Analysen, die Workflows durch eine vertrauenswürdige Quelle der Wahrheit stabilisieren.

Eine genaue Datenanalyse hat auf der Grundlage von Echtzeit-Erkenntnissen wesentlich zum Wachstum von Unternehmen beigetragen. Sie liefert umsetzbare KI-Analysen, die Workflows durch eine vertrauenswürdige Quelle der Wahrheit stabilisieren.

📖 Lesen Sie auch: Die besten Visualisierungstools

2. Polymer (Am besten geeignet für No-Code-Dashboards auf Basis natürlicher Sprache)

via Polymer

Polymer ist ein No-Code-Tool für Analysen und Dashboards, mit dem Sie eine Tabelle hochladen oder eine Verbindung zu einer Datenquelle herstellen und anschließend Daten sofort und ohne komplexes Setup erkunden und visualisieren können.

Ein wesentlicher Bestandteil des Ansatzes von Polymer ist die Konversationsanalyse. Mit Polymer /AI können Sie Fragen wie „Wie hoch ist der ROI nach Marketingkanal für das letzte Quartal?“ in natürlicher Sprache stellen und erhalten daraufhin Diagramme und Zusammenfassungen, die Sie mit Folgeanfragen weiter verfeinern können. Dies eignet sich für Marketing-, Vertriebs- und E-Commerce-Teams, die von Rohdaten zu interaktiven Datenvisualisierungen übergehen möchten, ohne eine neue Abfragesprache erlernen zu müssen.

Sobald Ihre Daten eingegeben sind, schlägt Polymer automatisch Dashboards und Erkenntnisse auf Segmentebene vor, die eine genauere Betrachtung verdienen könnten. Was in dieser Liste besonders hervorsticht, ist die Balance zwischen Leistungsfähigkeit und Einfachheit. Polymer bietet kleineren Unternehmen und kleinen Teams die Möglichkeit, KI-gestützte Dashboards und grundlegende Datenerkundung zu nutzen, ohne dass eine langwierige Implementierung oder spezialisierte Fachkräfte im Team erforderlich sind.

Die besten Features von Polymer

Stellen Sie Fragen in natürlicher Sprache und lassen Sie Dashboards und Diagramme automatisch generieren

PolyAI hebt Erkenntnisse und Erklärungen hervor, um die Entscheidungsfindung zu beschleunigen

Konnektoren für gängige Datenquellen mit planmäßiger Synchronisierung in höheren Tarifen

Freigeben Sie interaktive Dashboards mit einer unbegrenzten Anzahl von Betrachtern in jedem Plan

Einfache Einbettungs- und benutzerdefinierte Anpassungsoptionen für einfache Anforderungen an die Berichterstellung

Limitierungen von Polymer

Laut Rezensenten gibt es im Vergleich zu größeren BI-Suiten nur wenige native Konnektoren

Governance und Deep Modeling sind schlanker als Enterprise-Plattformen

Das Volumen der öffentlichen Bewertungen ist noch gering, sodass die Limitierung der externen Benchmarks besteht

Preise für Polymer

Starter: 50 $/Monat pro Benutzer

Pro: 100 $/Monat pro Benutzer

Teams: 250 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Polymer

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was Benutzer über Polymer sagen

Eine Bewertung zu Polymer lautet:

Polymer nutzt künstliche Intelligenz, um automatisch aussagekräftige Dashboards zu erstellen. Dieses Feature hilft Benutzern, sofortige Erkenntnisse zu gewinnen, ohne dass umfangreiche Kenntnisse in der Datenanalyse erforderlich sind, wodurch das Verständnis der Daten einfacher und effizienter wird.

Polymer nutzt künstliche Intelligenz, um automatisch aussagekräftige Dashboards zu erstellen. Dieses Feature hilft Benutzern, sofortige Erkenntnisse zu gewinnen, ohne dass umfangreiche Kenntnisse in der Datenanalyse erforderlich sind, wodurch das Verständnis der Daten einfacher und effizienter wird.

Möchten Sie ein Dashboard für das Projektmanagement erstellen, das Ihrem Team tatsächlich hilft, bessere Entscheidungen zu treffen? In dieser Schritt-für-Schritt-Anleitung erfahren Sie genau, wie Sie ein Dashboard erstellen, das den Status des Projekts nachverfolgt, Verzögerungen aufzeigt, anstehende Meilensteine hervorhebt und Sichtbarkeit hinsichtlich der Ressourcennutzung bietet.

3. Julius KI (Am besten geeignet für Analyse von Unterhaltungen und sofortige Visualisierungen)

via Julius KI

Julius AI positioniert sich als „KI-Datenanalyst“, der eine Brücke zwischen Tabellenkalkulationen und vollwertigen BI-Tools schlägt. Sie laden CSV-Dateien oder Excel-Dateien hoch oder stellen eine Verbindung zu einem Cloud-Speicher her, stellen dann Fragen in einfachem Englisch wie „Welche Region verzeichnete das höchste Wachstum im Monatsvergleich?“ und erhalten im Gegenzug Diagramme, Tabellen und kurze schriftliche Erläuterungen.

Im Hintergrund konzentriert sich Julius auf drei Dinge: schnelle Antworten, übersichtliche Visualisierungen und leicht zugängliche erweiterte Analysen. Julius unterstützt zudem Team-Workspaces und Integrationen mit Tools wie Google Drive und Slack, sodass Sie Analysen und fertige Diagramme an einem Ort speichern und dann dort freigeben können, wo die Zusammenarbeit bereits stattfindet.

Dies ist nützlich für Teams, die Transparenz darüber wünschen, wie eine Schlussfolgerung zustande kam, und nicht nur das endgültige Diagramm sehen möchten. In dieser Liste füllt es die Nische für Teams, denen schnelle, dialogorientierte Analysen und sofortige Visualisierungen lokaler Dateien besonders wichtig sind.

Die besten Features von Julius KI

Chatten Sie mit den Daten, um Diagramme und Grafiken nach Bedarf zu erstellen, und exportieren Sie anschließend Berichte

Integrierte Datenaufbereitung zum Bereinigen und Transformieren von Dateien mithilfe von Eingabeaufforderungen

Prognosen und Modellierung für schnelle Szenarien ohne Code

Team-Workspaces mit Live-Zusammenarbeit, Rollen und Berechtigungen in Pro+

Konnektoren für Snowflake, BigQuery und Postgres in höheren Tarifen

Einschränkungen von Julius KI

Die Fristen für den Speicher von Dateien sind in den unteren Tarifen limitiert (7–10 Tage), sodass für ArchivierungsWorkflows möglicherweise Exporte oder Enterprise erforderlich sind

Geringerer Prüfungsaufwand im Vergleich zu Legacy BI-Lösungen, sodass Benchmarks von Drittanbietern nur mit einem Limit verfügbar sind

Laut Bewertungen von Drittanbietern können die Schritte zwischen den Tarifen „Plus“ und „Pro“ für manche Käufer hoch erscheinen

Preise für Julius KI

Free

Pro: 45 $/Monat pro Benutzer

Geschäft: 450 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Julius KI

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was Benutzer über Julius KI sagen

Eine Bewertung von Julius KI lautet:

Julius AI ist ein benutzerfreundlicher KI-Datenanalyst, mit dem Sie Fragen in einfachem Englisch stellen und sofort klare Erkenntnisse, Diagramme und Prognosen aus Ihren Daten erhalten können – ganz ohne Code.

Julius AI ist ein benutzerfreundlicher KI-Datenanalyst, mit dem Sie Fragen in einfachem Englisch stellen und sofort klare Erkenntnisse, Diagramme und Prognosen aus Ihren Daten erhalten können – ganz ohne Code.

📮 ClickUp Insight: 47 % unserer Umfrageteilnehmer haben noch nie versucht, KI für manuelle Aufgaben einzusetzen, doch 23 % derjenigen, die KI bereits nutzen, geben an, dass diese ihre Workload deutlich reduziert hat. ClickUp Brain schließt diese Lücke, indem es KI nahtlos in Ihren Workflow integriert. Von der Zusammenfassung von Threads und dem Verfassen von Inhalten bis hin zur Aufteilung komplexer Projekte und der Generierung von Unteraufgaben – unsere KI kann all das. Sie müssen nicht zwischen Tools wechseln oder bei Null anfangen. 💫 Echte Ergebnisse: STANLEY Security reduzierte den Zeitaufwand für die Berichterstellung um 50 % oder mehr dank der anpassbaren Tools für die Berichterstellung von ClickUp, wodurch sich die Teams weniger auf die Formatierung und mehr auf die Prognosen konzentrieren konnten.

📖 Lesen Sie auch: 10 Software-tools für Marketinganalysen

4. Explo (Am besten geeignet für eingebettete Analysen in kundenorientierten Apps)

via Explo

Explo wurde für SaaS-Unternehmen entwickelt, die ihren Kunden Analysen anbieten möchten, ohne alles von Grund auf neu aufbauen zu müssen. Es bietet vorgefertigte Komponenten für kundenorientierte Dashboards und Berichte, die Sie direkt in Ihr Produkt einbetten können. Explo erledigt all dies, während es im Hintergrund eine Verbindung zu Ihrem eigenen Data Warehouse oder Ihrer Datenbank hat.

Aus datentechnischer Sicht konzentriert sich Explo auf den sicheren Zugriff auf Live-Daten und die Unterstützung gängiger Warehouse-Plattformen. Sobald die Verbindung hergestellt ist, entwerfen Sie Dashboards in einem Web-Editor, wählen Layout und Diagrammtypen aus und binden diese dann mithilfe von JavaScript-Komponenten oder iFrames in Ihre App ein.

Für Produkt- und Entwicklungsteams liegt der Reiz im entwicklerfreundlichen Design. Explo bietet Optionen für White-Labeling, rollenbasierten Zugriff, Sicherheit auf Zeilenebene und responsive Designs, sodass sich die eingebetteten Analysen wie ein nativer Bestandteil Ihrer App anfühlen. Das spart Zeit bei der Frontend-Integration von Diagrammen und der Wartung von Dashboards.

Nutzen Sie die besten Features

Stellen Sie interaktive Dashboards mit Filtern, Drilldowns und einer umfangreichen Diagrammbibliothek bereit

Stilkonfigurator zur Anpassung von Schriftarten, Farben und Komponenten an Ihre Marke innerhalb Ihrer App

Rollenbasierter Zugriff und Berechtigungen auf Zeilenebene für sichere Kundenansichten

Schaffen Sie eine Verbindung zwischen gängigen Data Warehouses und aktualisieren Sie Daten nach Zeitplan

Beginnen Sie intern und skalieren Sie dann auf eingebettete Analysen, sobald sich der Einsatz bewährt hat

Limitierungen von Explo

Es gibt weniger Bewertungen von Drittanbietern als bei Legacy BI-Tools, sodass externe Vergleiche eingeschränkt sein können

Eine erweiterte Governance und Modellierungstiefe kann von einem warehouse-seitigen Setup durch Ihr Datenteam abhängen

Preise für Explo

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen anzeigen

G2: 4,9/5 (über 100 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was Benutzer über Explo sagen

Ein G2-Benutzer sagt:

Es ist sehr flexibel – Sie können Datenquellen schnell verbinden, benutzerdefinierte Visualisierungen erstellen und sie nahtlos in Ihr eigenes Produkt einbetten. Die Geschwindigkeit, mit der sich ein ausgefeiltes und kundenfertiges Ergebnis erstellen lässt, ist ein großer Vorteil.

Es ist sehr flexibel – Sie können Datenquellen schnell verbinden, benutzerdefinierte Visualisierungen erstellen und sie nahtlos in Ihr eigenes Produkt einbetten. Die Geschwindigkeit, mit der sich ein ausgefeiltes und kundenfertiges Ergebnis erstellen lässt, ist ein großer Vorteil.

📖 Lesen Sie auch: 10 kostenlose Vorlagen für Datenflussdiagramme für ClickUp und PowerPoint

5. Domo (Am besten geeignet für End-to-End-BI mit KI-Unterstützung)

via Domo

Domo vermarktet sich als umfassende Datenplattform, die Datenerfassung, -aufbereitung, Dashboards, Apps und KI-Features an einem Ort vereint. Für Teams, die ihre Tools konsolidieren möchten, ist dieser „All-in-One“-Ansatz ein wesentlicher Bestandteil des Wertes von Domo.

Domo AI baut auf dieser Grundlage mit AI Chat auf, das es Benutzern ermöglicht, Fragen zu ihren Daten in natürlicher Sprache zu stellen und sofort Visualisierungen oder Zusammenfassungen zu erhalten. Die KI-Ebene liegt über kontrollierten Datensätzen, sodass Benutzer sicher navigieren können, während sie weiterhin mit kuratierten Quellen arbeiten.

Domo bietet zudem erweiterte Analyse-Features wie automatische Erkenntnisse auf Dashboards, Benachrichtigungen bei Änderungen wichtiger Metriken und die Möglichkeit, KI-gesteuerte Funktionen in interne oder externe Apps zu integrieren. Im Vergleich zu den weniger umfangreichen Tools auf dieser Liste eignet sich Domo am besten für Unternehmen, die Pipelines, BI und KI in derselben Umgebung nutzen möchten.

Die besten Features von Domo

Verbinden Sie Cloud-Warehouses und Business-Apps und erstellen Sie anschließend Dashboards mit Drag-and-Drop-Karten

Stellen Sie Fragen in natürlicher Sprache und erstellen Sie Diagramme mit KI-Unterstützung

Verwenden Sie Beast Mode, um Metriken zu erstellen, ohne die Datenquelle zu verändern

Freigeben Sie interaktive Dashboards mit Governance-Funktionen, Benachrichtigungen und mobilem Zugriff

Integrieren Sie Analysen in Portale und Produkte für kundenorientierte Visualisierungen

Limitierungen von Domo

Die Preise sind benutzerdefiniert und nutzungsabhängig, was eine Vorabschätzung erschweren kann

Datenmodellierung und -governance können bei komplexen Projekten Zeit von Analysten erfordern

Einige Rezensenten erwähnen eine gewisse Einarbeitungszeit für erweiterte Features

Preise für Domo

Free

Kostenpflichtig: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Domo

G2: 4,3/5 (über 800 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 400 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Domo?

Ein G2-Benutzer sagt:

Das Beste an DOMO ist die Möglichkeit, Daten zu bearbeiten, zu visualisieren und in einem Storyboard darzustellen – alles auf einer einzigen Plattform. Knapp dahinter folgen die regelmäßigen Verbesserungen, die das DOMO-Team einführt und die zeigen, dass die Plattform wächst, um immer mehr geschäftliche Anforderungen zu erfüllen.

Das Beste an DOMO ist die Möglichkeit, Daten zu bearbeiten, zu visualisieren und in einem Storyboard darzustellen – alles auf einer einzigen Plattform. Knapp dahinter folgen die regelmäßigen Verbesserungen, die das DOMO-Team einführt und die zeigen, dass die Plattform wächst, um immer mehr geschäftliche Anforderungen zu erfüllen.

📖 Lesen Sie auch: Was ist Ressourcenmanagement? Der ultimative Leitfaden mit Beispielen und Vorlagen

6. Tableau (mit KI-Features) (Am besten geeignet für Analysen im Unternehmen mit vertrauten Visualisierungen)

via Tableau

Tableau ist eines der am weitesten verbreiteten Tools zur Datenvisualisierung, und seine KI-Funktionen sind so konzipiert, dass sie sich nahtlos in die Workflows vieler Teams einfügen. Features wie „Ask Data“ ermöglichen es Benutzern, Fragen in Alltagssprache einzugeben und automatische Visualisierungen zu erhalten.

Tableau KI erweitert dies um Funktionen wie „Explain Data“, die die Treiber und Ausreißer hinter einem ausgewählten Marker in einer Visualisierung untersuchen und den Benutzern so den Kontext liefern, warum sich eine Nummer verändert hat, anstatt nur anzuzeigen, dass sie sich verändert hat.

Schließlich konzentriert sich Tableau Pulse speziell darauf, personalisierte Metriken und Erkenntnisse in natürlicher Sprache bereitzustellen, die in die Tools integriert sind, die die Mitarbeiter täglich nutzen. Tableau ist ideal für Sie, wenn Ihr Unternehmen bereits in das Tableau-Ökosystem investiert hat und KI-gesteuerte Analysen und Erklärungen hinzufügen möchte, ohne alle Mitarbeiter in etwas Neuem schulen zu müssen.

Die besten Features von Tableau

Fragen Sie Data nach Abfragen in natürlicher Sprache, die automatisch Diagramme erstellen

Erläutern Sie Daten, um Treiber, Ausreißer und relevante Erkenntnisse hinter einer Metrik aufzudecken

Tableau Pulse für personalisierte KI-Zusammenfassungen darüber, was sich geändert hat und warum

Umfangreiche Dashboards mit Parametern, Aktionen und Erweiterungen für benutzerdefinierte Funktionen

Umfassende Konnektoren für Data Warehouses, Tabellenkalkulationen und Business-Apps

Limitierungen von Tableau

Governance und Modellierung erfordern bei komplexen Datensätzen nach wie vor Zeitaufwand seitens der Analysten

Einige KI-Features sind neuer und erfordern möglicherweise eine Aktivierung sowie Change Management

Bei großem Umfang können sich die Kosten für die Rollen „Ersteller“, „Explorer“ und „Viewer“ summieren

Preise für Tableau

Tableau Standard: 75 $/Monat pro Benutzer

Tableau Enterprise: 115 $/Monat pro Benutzer

Tableau+ Bundle: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Tableau

G2: 4,4/5 (über 3.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 2.000 Bewertungen)

Was Benutzer über Tableau sagen

Ein G2-Benutzer sagt:

Was mir an Tableau am besten gefällt, ist, wie mühelos es komplexe Datensätze in Visualisierungen umwandelt, die leicht zu interpretieren sind und auf deren Grundlage man handeln kann. Die Drag-and-Drop-Oberfläche fühlt sich intuitiv an – man kann Daten erkunden, ohne eine einzige Zeile Code zu schreiben, und dennoch bei Bedarf benutzerdefinierte Dashboards erstellen.

Was mir an Tableau am besten gefällt, ist, wie mühelos es komplexe Datensätze in Visualisierungen umwandelt, die leicht zu interpretieren sind und auf deren Grundlage man handeln kann. Die Drag-and-Drop-Oberfläche fühlt sich intuitiv an – man kann Daten erkunden, ohne eine einzige Zeile Code zu schreiben, und dennoch bei Bedarf benutzerdefinierte Dashboards erstellen.

🧠 Wussten Sie schon? Eine Grafik aus dem 19. Jahrhundert gilt bis heute als die „beste statistische Grafik , die je gezeichnet wurde“. Im Jahr 1869 schuf Charles Minard eine Flusskarte von Napoleons katastrophalem Russlandfeldzug , die Truppenstärken, Geografie, Bewegungsrichtung und Temperatur in einer einzigen Darstellung miteinander verknüpft und oft als Meisterwerk des Storytelling mit Daten bezeichnet wird.

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7. Power BI (mit KI-Features) (Ideal für Teams, die Microsoft-Lösungen bevorzugen, und für kontrollierten Self-Service)

über Power BI

Power BI steht im Mittelpunkt des Analytics-Stacks von Microsoft und ist daher oft die Standard-Wahl für Unternehmen, die bereits Microsoft 365 nutzen. Es kombiniert Desktop-Erstellung, cloudbasierte Dashboards und eingebettete Funktionen für die Berichterstellung, sodass Teams interaktive Berichte erstellen, veröffentlichen und abteilungsübergreifend freigeben können.

Für viele Unternehmen ist die enge Integration mit Excel, Teams und Azure ebenso wichtig wie die Visualisierungsfunktionen selbst. Darüber hinaus erweitert Copilot für Power BI diese Umgebung um eine KI-Ebene. Power BI umfasst zudem das seit Langem etablierte Q&A-Feature, mit dem Benutzer Fragen direkt in Dashboards eingeben können und auf der Grundlage des zugrunde liegenden semantischen Modells sofort Diagramme erhalten.

Dieses Tool ist eine gute Wahl, wenn Ihre Daten und Identitäten bereits im Microsoft-Ökosystem vorhanden sind und Ihnen Sicherheit, Berechtigungen auf Zeilenebene sowie die Integration mit Tools wie Excel und Teams wichtig sind.

Die besten Features von Power BI

Copilot erstellt Entwürfe für Visualisierungen, Beschreibungen und DAX-Vorschläge auf der Grundlage von Eingaben in natürlicher Sprache

Mit Q&A können Nutzer Fragen in einfachem Englisch stellen und Diagramme im Handumdrehen erstellen

Sicherheit auf Zeilenebene, Workspace-Rollen und OneLake-/Office-Integration für Governance in großem Maßstab

Erstellung auf dem Desktop sowie Cloud-Dashboards und einfache Freigabe in Microsoft 365

Binden Sie Berichte mit Power BI Embedded in interne Portale oder Produkte ein

Limitierungen von Power BI

Lernkurve für Modellierung und DAX; Nicht-Analysten benötigen möglicherweise eine Einarbeitungszeit

Governance und Aktualisierungspläne erfordern bei größeren Bereitstellungen ein Setup durch den Administrator

Einige Rezensenten nehmen Notiz von Leistungseinbußen bei sehr großen Datensätzen ohne Optimierung

Preise für Power BI

Free

Pro: 14 $/Monat pro Benutzer

Premium pro Benutzer (PPU) : 24 $/Monat pro Benutzer

Embedded: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Power BI

G2: 4,4/5 (über 1.400 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 1.800 Bewertungen)

Was Benutzer über Power BI sagen

Ein G2-Rezensent hebt hervor:

Lovely besticht durch seine benutzerfreundliche Oberfläche mit sehr übersichtlichen Menüs für die Dateneingabe, Modellierung, Ansicht und nahtlose Optimierung. Es überzeugt durch Datentransparenz dank zahlreicher Visualisierungsoptionen, von Diagrammen bis hin zu Grafiken.

Lovely besticht durch seine benutzerfreundliche Oberfläche mit sehr übersichtlichen Menüs für die Dateneingabe, Modellierung, Ansicht und nahtlose Optimierung. Es überzeugt durch Datentransparenz dank zahlreicher Visualisierungsoptionen, von Diagrammen bis hin zu Grafiken.

📖 Lesen Sie auch: Die 13 besten kostenlosen Datenbankprogramme

8. Zoho Analytics (Am besten geeignet für KMU-freundliche BI mit Automatisierung)

via Zoho Analytics

Zoho Analytics ist als End-to-End-BI- und Analyseplattform für Unternehmen positioniert, die die Berichterstellung zentralisieren möchten, ohne über ein Budget auf Unternehmensebene zu verfügen. Es lässt sich mit mehr als 500 Datenquellen verbinden, darunter Geschäftsanwendungen, Datenbanken und Dateien, und führt die Synchronisierung dieser Quellen in einheitlichen Workspaces durch, in denen Teams Dashboards und Berichte erstellen können.

Im Mittelpunkt der KI-Funktionen steht Zia, der dialogorientierte Assistent von Zoho. Mit „Ask Zia“ können Benutzer Fragen in natürlicher Sprache stellen und erhalten KPIs, Diagramme und Pivottabellen als Antworten. „Zia Insights“ baut auf diesem Feature auf, indem es die Daten hinter einer Visualisierung automatisch analysiert und mithilfe fortschrittlicher Analysemethoden und maschinellen Lernens Schlüssel-Erkenntnisse hervorhebt.

Zoho dokumentiert zudem vollständige Workflows, beispielsweise die Umwandlung eines rohen Marketing-Datensatzes in ein aufbereitetes Dashboard mit Datenbereinigung und visuellem Design, was verdeutlicht, wie das Produkt den gesamten Lebenszyklus von der Datenaufbereitung bis zur Präsentation unterstützt.

Die besten Features von Zoho Analytics

Stellen Sie mit Zia Fragen in natürlicher Sprache und erstellen Sie automatisch Diagramme

Nutzen Sie die visuelle Datenaufbereitung für Bereinigung, Verknüpfungen und Transformationen ohne Code

Erstellen Sie interaktive Dashboards mit Filtern, Drilldowns und Querverweisen

Freigeben Sie Berichte über Links, Zeitpläne und Einbettungen mit rollenbasiertem Zugriff

Stellen Sie Verbindungen zu gängigen Datenquellen her und halten Sie Ihre Dashboards planmäßig auf dem neuesten Stand

Limitierungen von Zoho Analytics

Fortgeschrittene Modellierung und semantische Ebenen sind schlanker als BI-Lösungen, die in erster Linie auf Unternehmen ausgerichtet sind

Die Leistung bei sehr großen Datensätzen erfordert möglicherweise eine Optimierung und das Hochladen in das Data Warehouse

Einige Rezensenten wünschen sich benutzerdefinierte Anpassungsmöglichkeiten für komplexe Bereitstellungen mit mehreren Entitäten

Preise für Zoho Analytics

Standard: 60 $/Monat pro Benutzer

Premium: 145 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: 575 $/Monat pro Benutzer

Benutzerdefiniert: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Zoho Analytics

G2: 4,2/5 (über 200 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 400 Bewertungen)

Was Benutzer über Zoho Analytics sagen

Ein G2-Benutzer sagt:

Zoho Analytics zeichnet sich durch seine benutzerfreundliche Oberfläche und leistungsstarken Features zur Datenvisualisierung aus. Die nahtlose Integration mit anderen Zoho-Produkten und externen Datenquellen macht es unglaublich effizient bei der Erstellung detaillierter Berichte und aufschlussreicher Dashboards. Es ist einfach zu bedienen und hilft unserem Team, bessere, datengestützte Entscheidungen zu treffen.

Zoho Analytics zeichnet sich durch seine benutzerfreundliche Oberfläche und leistungsstarken Features zur Datenvisualisierung aus. Die nahtlose Integration mit anderen Zoho-Produkten und externen Datenquellen macht es unglaublich effizient bei der Erstellung detaillierter Berichte und aufschlussreicher Dashboards. Es ist einfach zu bedienen und hilft unserem Team, bessere, datengestützte Entscheidungen zu treffen.

📖 Lesen Sie auch: 10 kostenlose Datenbankvorlagen in Word, ClickUp und Access

9. Infogram (Am besten geeignet für schnelle, interaktive Visualisierungen und Infografiken)

via Infogram

Infogram wurde für Teams entwickelt, denen die Darstellung ihrer Daten in Berichten, Dashboards und Kampagnen ebenso wichtig ist wie die zugrunde liegenden Zahlen. Die Plattform bietet mehr als 35 anpassbare Diagrammtypen und 800 Karten.

Vorlagen spielen eine wichtige Rolle. Infogram bietet über 200 anpassbare Vorlagen für Infografiken, Berichte, Dashboards und Folien sowie eine umfangreiche Bibliothek mit Symbolen und Bildern.

Für georeferenzierte Daten ermöglichen Ihnen die Kartentools von Infogram die Erstellung interaktiver Karten mit Zoom- und Hover-Funktionen, mit denen Ihr Publikum Informationen nach Regionen erkunden kann. Infogram stellt das Storytelling über die Datenmodellierung und hebt sich damit von schwerfälligeren BI-Plattformen ab. Es ist ideal, wenn Sie bereits wissen, welche Metriken wichtig sind, und lediglich eine schnelle, benutzerfreundliche Möglichkeit benötigen, um ansprechende Visualisierungen für Dashboards und Jahresberichte zu gestalten.

Die besten Features von Infogram

Erstellen Sie interaktive Infografiken, Dashboards und Berichte mit über 35 Diagrammtypen und umfangreichen Karten

Importieren Sie Tabellenkalkulationen oder erstellen Sie Verbindungen zu Datenquellen, und erstellen und veröffentlichen Sie dann mit wenigen Klicks Einbettungen

Marken-Kits und Asset-Bibliotheken sorgen für einheitliche Visualisierungen im gesamten Team

Einfache Animationen und Hover-Effekte, um Erkenntnisse und Trends hervorzuheben

Tools für die Zusammenarbeit, um Inhalte zu prüfen, Feedback zu freigeben und schneller zu veröffentlichen

Limitierungen von Infogram

Erweiterte Analyse- und Modellierungsfunktionen sind schlanker als BI-Tools für Unternehmen

Rezensenten notieren gelegentliche Exportbeschränkungen bei hochauflösenden oder Druck-Workflows

Die Governance-Features sind im Vergleich zu datenbankorientierten Visualisierungstools eher einfach gehalten

Preise für Infogram

Basis: Kostenlos

Pro: 25 $/Monat pro Benutzer

Geschäft : 79 $/Monat pro Benutzer

Team: 179 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Infogram

G2: 4,7/5 (über 180 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 70 Bewertungen)

Was Benutzer über Infogram sagen

Ein G2-Rezensent sagt:

Ich nutze Infogram für eine Vielzahl von Aufgaben, darunter Community-Analysen, Jahresberichte und Datenberichte. Die Plattform ist schnell und äußerst benutzerfreundlich, was mir viel Zeit spart. Ich erhalte durchweg positives Feedback zu den Datenanalysen, Berichten und anderen Materialien, die ich mit Infogram erstelle.

Ich nutze Infogram für eine Vielzahl von Aufgaben, darunter Community-Analysen, Jahresberichte und Datenberichte. Die Plattform ist schnell und äußerst benutzerfreundlich, was mir viel Zeit spart. Ich erhalte durchweg positives Feedback zu den Datenanalysen, Berichten und anderen Materialien, die ich mit Infogram erstelle.

📖 Lesen Sie auch: Beispiele für Daten-Dashboards

10. Napkin KI (Am besten geeignet, um Text und Listen schnell in Diagramme umzuwandeln)

via Napkin KI

Napkin KI ist eher auf Business Storytelling als auf klassische BI ausgerichtet. Anstatt mit Tabellen oder SQL zu beginnen, fügen Sie Text aus einem Dokument, einer Gliederung oder Meeting-Notizen ein, und Napkin schlägt Visualisierungen vor, die zur Struktur dieses Inhalts passen.

Der Workflow ist einfach: Sie importieren oder fügen Text ein, klicken, um Visualisierungen zu generieren, und Napkin schlägt Ihnen verschiedene Optionen vor, wie Flussdiagramme, Matrizen, Mindmaps, Zeitleisten oder Vergleichslayouts. Dies eignet sich für Produktmanager, Berater und Marketingfachleute, die Prozesse und Erzählungen für ein nicht-technisches Publikum skizzieren müssen.

Mit Napkin können Sie zudem im Voraus den visuellen Typ und die Ausrichtung festlegen. Das Tool kann Sie beispielsweise gezielt nach einem horizontalen Flussdiagramm oder einer quadratischen Mindmap fragen, damit die Ausgabe nahtlos in Folien, Social-Media-Beiträge oder interne Dokumente passt. Fertige Grafiken lassen sich in verschiedenen Formaten exportieren, darunter PNG, SVG, PDF und PPT, sodass Sie sie ganz einfach in Präsentationen einfügen oder mit Kollegen in anderen tools freigeben können.

Die besten Features von Napkin KI

Erstellen Sie Diagramme und Grafiken direkt aus Nur-Text oder Listen mit Tabellen

Passen Sie die Darstellungen mit Markenfarben, Schriftarten und Stilen benutzerdefiniert an; exportieren Sie sie in PPT und SVG

Erstellen Sie mehrere alternative Visualisierungen aus demselben Text, um die Geschichte zu verfeinern

Einfache Teamsteuerung für gemeinsame Stile und zentralisierte Abrechnung bei kostenpflichtigen Tarifen

Schnelle erste Entwürfe für Flows, Zeitleisten und Konzeptkarten, um die Überprüfung durch die Beteiligten zu beschleunigen

Limitierungen von Napkin KI

Laut Rezensenten begrenzte Integrationen von Drittanbietern im Vergleich zu größeren Design-Suiten

Komplexe oder sehr spezifische Layouts müssen in herkömmlichen tools möglicherweise noch verfeinert werden

Geringe öffentliche Präsenz, daher sind externe Benchmarks noch im Entstehen

Preise für Napkin KI

Free

Plus: 12 $/Monat pro Benutzer

Pro: 30 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Napkin KI

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was Benutzer über Napkin KI sagen

Ein Redditor macht eine Notiz

Es eignet sich gut dafür, Text oder Konzepte in verschiedene Diagramme umzuwandeln, insbesondere wenn das Konzept gut strukturiert ist (Überschriften, Absätze, Listen). Die Ausgabe kann benutzerdefiniert sein (Visualisierungstyp, Farbe, Schriftart). Es ist schnell, und die Ergebnisse lassen sich leicht kopieren/herunterladen und in Dokumentationen oder Präsentationen verwenden.

Es eignet sich gut dafür, Text oder Konzepte in verschiedene Diagramme umzuwandeln, insbesondere wenn das Konzept gut strukturiert ist (Überschriften, Absätze, Listen). Die Ausgabe kann benutzerdefiniert sein (Visualisierungstyp, Farbe, Schriftart). Es ist schnell, und die Ergebnisse lassen sich leicht kopieren/herunterladen und in Dokumentationen oder Präsentationen verwenden.

11. Powerdrill KI (Am besten geeignet für schnelle, programmierfreie Analysen mit sofortigen Diagrammen)

via Powerdrill KI

Powerdrill KI und insbesondere sein Produkt Bloom sind als KI-First-Umgebung für Datenanalyse und -visualisierung konzipiert. Anstatt Berichte manuell zu erstellen, laden Sie Datensätze wie Excel-, CSV- oder TSV-Dateien hoch oder erstellen eine Verbindung zu Datenbanken und nutzen dann eine Chat-Oberfläche oder eine Canvas, um Daten auf dialogorientierte Weise zu erkunden und zu visualisieren.

Die Plattform bietet eine KI-Arbeitsfläche, die hochgeladene Daten automatisch analysiert und Diagramme sowie Beschreibungen auf einer einzigen interaktiven Seite generiert. Mit einem speziellen KI-Diagramm-Feature können Sie strukturierte Dateien in Sekundenschnelle in Balkendiagramme, Linien-, Kreisdiagramme und Streudiagramme umwandeln, ohne dass Code erforderlich ist.

Über Excel-ähnliche Dateien hinaus kann Powerdrill mit PDFs, Word-Dokumenten und Markdown arbeiten und relevante Strukturen für die Analyse zusammenfassen und extrahieren. Im Vergleich zu traditionelleren BI-Produkten ist Powerdrill eher ein KI-Agent für die Datenexploration. Es eignet sich am besten, wenn Sie mit Ihren Daten „chatten“, interaktive Datenvisualisierungen spontan erstellen und sichere Links an Stakeholder senden möchten.

Die besten Features von Powerdrill KI

Chatten Sie mit Ihren Daten, um ohne Code Diagramme und Zusammenfassungen zu erstellen

Erstellen Sie automatisch Dashboards und KI-Datenberichte, die Sie weiterentwickeln und freigeben können

Datenbankanalyse-Jobs auf Pro für Workflows mit Verbindung zu Data Warehouses

Verarbeitet Tabellenkalkulationen, Datenbanken und Bilddatenanalysen in kostenpflichtigen Tarifen

Free-Plan mit Kontingenten für Kern-Features

Limitierungen von Powerdrill KI

Geringerer Umfang an Bewertungen durch Dritte als bei Legacy-BI-Tools, sodass externe Benchmarks begrenzt sind

Eine erweiterte Governance und Modellierungstiefe hängen weiterhin vom Setup Ihres Data Warehouse ab

Teamweite Archivierung und unbegrenzte Berichterstellung erfordern höhere Tarife

Preise für Powerdrill KI

Free

Basic: 3,90 $/Monat pro Benutzer

Plus: 9,90 $/Monat pro Benutzer

Pro: 29,90 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Powerdrill KI

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was Benutzer über Powerdrill KI sagen

Eine Rezension zu Powerdrill KI lautet:

Die Website ist benutzerfreundlich und bietet eine Fülle von Ressourcen, darunter eine ausführliche Dokumentation, einen informativen Blog und ein regelmäßig aktualisiertes Änderungsprotokoll. Sie enthält außerdem umfassende Preisinformationen, Details zur Sicherheit und ein Partnerprogramm, wodurch sie sowohl für Einzelbenutzer als auch für Unternehmen zugänglich ist.

Die Website ist benutzerfreundlich und bietet eine Fülle von Ressourcen, darunter eine ausführliche Dokumentation, einen informativen Blog und ein regelmäßig aktualisiertes Änderungsprotokoll. Sie enthält außerdem umfassende Preisinformationen, Details zur Sicherheit und ein Partnerprogramm, wodurch sie sowohl für Einzelanwender als auch für Unternehmen zugänglich ist.

📖 Lesen Sie auch: 10 kostenlose Vorlagen für die strategische Planung in ClickUp, Word und Excel

12. Apache Superset (Am besten geeignet für Open-Source-BI und selbst gehostete Kontrolle)

via Apache Superset

Apache Superset ist eine Open-Source-Plattform zur Datenexploration und -visualisierung, die entwickelt wurde, um Teams ein modernes BI-Erlebnis ohne Herstellerabhängigkeit zu bieten. Dieses tool von Apache ermöglicht eine Verbindung zu einem breiten Bereich von SQL-Datenbanken und Daten-Engines und kann für viele Unternehmen kommerzielle BI-Tools entweder ergänzen oder ersetzen.

Mit Apache Superset können Benutzer interaktive Dashboards mit Filtern und Kreuzmarkierungen in einer No-Code-Oberfläche erstellen. Zu den Governance-Features gehören rollenbasierte Zugriffskontrolle, Berechtigungen und Unterstützung für Sicherheit auf Zeilenebene, die unerlässlich sind, wenn Sie unternehmensweite Dashboards auf der Grundlage gemeinsamer Datenquellen bereitstellen.

In dieser Liste ist Apache Superset eine gute Wahl für Teams, die mit einem gewissen Maß an technischem Aufwand vertraut sind und eine offene, SQL-zentrierte BI-Schicht wünschen. Es ist besonders attraktiv, wenn Sie eine Lizenzierung pro Platz vermeiden, die volle Kontrolle über die Bereitstellung behalten und dennoch allen moderne interaktive Dashboards und Diagramme anbieten möchten.

Die besten Features von Apache Superset

Erkunden Sie Daten mit einem No-Code-Diagramm-Generator oder schreiben Sie Abfragen in SQL Lab innerhalb derselben Benutzeroberfläche

Stellen Sie eine Verbindung zu über 40 SQL-fähigen Datenquellen her, von traditionellen Datenbanken bis hin zu modernen Data Warehouses

Erstellen Sie interaktive Dashboards mit Filtern, Drilldowns und vielfältigen Visualisierungsarten

Steuern Sie den Zugriff auf sensible Datensätze mithilfe von Rollen, Berechtigungen und Sicherheit auf Zeilenebene

Erweitern Sie die Funktionen mit Plugins, SQL-Vorlagen und optionalem Managed Hosting über Preset

Limitierungen von Apache Superset

Das Setup, die Modellierung und die Berechtigung können technisches Fachwissen erfordern

Einige Rezensenten nehmen Notiz von langsameren Datenaktualisierungen ohne sorgfältiges Caching/Optimierung

Weniger sofort einsatzbereite Features für Unternehmen im Vergleich zu proprietären Standard-Softwarepaketen

Preise für Apache Superset

Free

Bewertungen und Rezensionen zu Apache Superset

G2: 4,4/5 (über 40 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was Benutzer über Apache Superset sagen

Ein G2-Rezensent sagt:

Das leistungsstarke und anpassbare Datenvisualisierungstool Apache Superset hat unsere Datenanalysefähigkeiten erheblich verbessert. Dank seiner benutzerfreundlichen Oberfläche und dynamischen Grafiken ist die Datenexploration ein Kinderspiel.

Das leistungsstarke und anpassbare Datenvisualisierungstool Apache Superset hat unsere Datenanalysefähigkeiten erheblich verbessert. Dank seiner benutzerfreundlichen Oberfläche und dynamischen Grafiken ist die Datenexploration ein Kinderspiel.

📖 Lesen Sie auch: Die 10 besten tools für die strategische Planung

13. RAWGraphs (Am besten geeignet für Open-Source-Diagramme und benutzerdefinierte Workflows)

via RAWGraphs

RAWGraphs ist ein Open-Source-Visualisierungstool, das für Nutzer entwickelt wurde, denen Standard-Balkendiagramme und Liniendiagramme nicht ausreichen. Es konzentriert sich darauf, tabellarische Daten über eine Weboberfläche in komplexe visuelle Formen wie Sankey-Diagramme, Chord-Diagramme, Alluvial-Plots, Voronoi-Karten und andere spezialisierte Diagramme umzuwandeln.

Das Tool arbeitet hauptsächlich mit Tabellenkalkulationen und CSV-/TSV-Daten. Sie können Daten direkt einfügen, eine Datei hochladen oder sie über eine URL laden und dann in einem intuitiven „Mapping“-Schritt Spalten visuellen Darstellungselementen wie Position, Größe und Farbe zuordnen. Sobald die Struktur festgelegt ist, können Sie visuelle Eigenschaften wie Farbpaletten, die Platzierung von Beschreibungen und die Größenanpassung ändern, um das Ergebnis zu optimieren.

Eine der Stärken von RAWGraphs sind seine Ausgabeoptionen. Visualisierungen können als Vektor-SVG-Dateien oder Raster-PNGs exportiert werden, die Sie anschließend in Tools wie Illustrator bearbeiten oder auf Seiten und in Dokumenten einbetten können. Dieser Workflow eignet sich besonders gut, wenn Ihre Datenvisualisierungen den übergeordneten Marken- oder redaktionellen Designrichtlinien entsprechen sollen.

Die besten Features von RAWGraphs

Umfangreiche Bibliothek mit erweiterten Diagrammen, darunter Chord-, Alluvial-, Sankey- und Voronoi-Diagramme

Einfache Feldzuordnung, mit der auch Nicht-Programmierer schnell Visualisierungen erstellen können

Hochwertiger SVG-/PNG-Export zur Bearbeitung in Design-Tools

Open-Source-Erweiterbarkeit für benutzerdefinierte Diagrammtypen und Branding

Eignet sich gut für Data Storytelling, Berichte und wissenschaftliche Publikationen

Limitierungen von RAWGraphs

Keine vollständige BI-Plattform – keine Live-Verbindungen, keine Governance und keine rollenbasierte Freigabe

Eingeschränkte Interaktivität im Vergleich zu Dashboard-Tools

Erfordert externe Tools für Automatisierungen oder eingebettete Analysen

Preise für RAWGraphs

Free

Bewertungen und Rezensionen zu RAWGraphs

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was Benutzer über RAWGraphs sagen

Eine Rezension lautet:

Es handelt sich um eine App zur Datenvisualisierung. Sie ist eines der besten Programme, um CSV- und TSV-Dateien (Tab Separated Values) auszuwerten. Mit dieser App können Sie Diagramme direkt auf Ihren Seiten einbinden.

Es handelt sich um eine App zur Datenvisualisierung. Sie ist eines der besten Programme, um CSV- und TSV-Dateien (Tab Separated Values) auszuwerten. Mit dieser App können Sie Diagramme direkt auf Ihren Seiten einbinden.

👀 Wissenswertes: Ein Drittel der Unternehmen setzte generative KI in mindestens einer Funktion des Geschäfts ein, wodurch Fragen in natürlicher Sprache und automatisch erstellte, KI-gestützte Visualisierungen in modernen Teams weitaus häufiger vorkommen.

14. VizGen (Am besten geeignet für Prototyping auf Forschungsniveau, von natürlicher Sprache zur Visualisierung)

via VizGen

VizGen ist eher ein Forschungsprojekt als ein kommerzielles SaaS-Produkt, zeigt jedoch, in welche Richtung sich KI-Tools für die Datenvisualisierung entwickeln könnten. Das System nimmt Fragen in natürlicher Sprache zu den Daten entgegen, wandelt sie in SQL-Abfragen um und erstellt anschließend Visualisierungen. All dies geschieht innerhalb einer Multi-Agenten-Architektur.

Ein Schwerpunkt von VizGen liegt darauf, über einfache Diagramme hinauszugehen. Das System analysiert Daten auf Muster, Anomalien und Zusammenhänge und erläutert diese Ergebnisse anschließend mit Kontextinformationen aus dem Internet, um den Benutzern bei der Interpretation der Ergebnisse zu helfen. Dadurch wird es eher zu einem KI-Partner für die Datenexploration, der die Daten auswertet und anschließend visuelle Formen wählt, um diese Erkenntnisse zu vermitteln.

Da sich VizGen noch in der Forschungsphase befindet, bietet es noch nicht die Governance, Sicherheit oder den Support, die Sie von einer produktionsreifen BI-Plattform erwarten würden.

Die besten Features von VizGen

Multi-Agent-Pipeline, die menschliche Sprache in SQL übersetzt und automatisch Visualisierungen erstellt

Empfiehlt geeignete Diagrammtypen und extrahiert relevante Erkenntnisse wie Muster oder Anomalien

Konversationsbasierte Verfeinerung zur Anpassung von Feldern, Filtern und Kodierungen ohne Programmierung

Arbeitet mit Live-SQL-Datenbanken für die Echtzeitanalyse von Daten und Iteration

Open-Source-Codebasis für benutzerdefinierte Anpassungen und das Erlernen agentischer Architekturen

Limitierungen von VizGen

Der Status als Forschungsprojekt bedeutet weniger Sicherheitsvorkehrungen und weniger sofort einsatzbereite Sicherheit auf Enterprise-Niveau

Kein Managed Hosting oder Anbieter-Support; das Setup erfordert möglicherweise technisches Fachwissen

Nur wenige Bewertungen von Drittanbietern; Community-Benchmarks befinden sich noch im Aufbau

Preise für VizGen

Free

Bewertungen und Rezensionen zu VizGen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was Benutzer über VizGen sagen

Eine Rezension zu VizGen lautet:

Benutzer können experimentelle Panels vollständig benutzerdefiniert anpassen, was in Forschungsanwendungen, insbesondere in der räumlichen Genomik, einen hohen Wert hat.

Benutzer können experimentelle Panels vollständig benutzerdefiniert anpassen, was in Forschungsanwendungen, insbesondere in der räumlichen Genomik, einen hohen Wert hat.

💡 Profi-Tipp: Wenn Sie Leistungsdiagramme entwerfen, überprüfen Sie kurz mit dem Marketing-ROI-Rechner von ClickUp, ob die Geschichte, die Ihre Zahlen erzählen, auch wirklich stimmt. So können Sie Ihre Annahmen auf einfache Weise überprüfen, bevor Sie das Design festlegen und es mit den Beteiligten freigeben. Verwenden Sie den Marketing-ROI-Rechner von ClickUp, um zu überprüfen, ob Ihr Kampagnen-Diagramm mit den tatsächlichen Erträgen übereinstimmt

Hier ist eine Liste von tools, die es zwar nicht in die Hauptliste geschafft haben, aber für bestimmte Anwendungsfälle dennoch nützlich sind:

Datawrapper : Erstellen Sie in wenigen Minuten responsive Diagramme und Karten, passen Sie Farben und Beschreibungen an Ihre Marke an und binden Sie diese sicher in Blogs, Berichte oder Nachrichtenseiten ein.

Looker Studio : Verbinden Sie Sheets, BigQuery und Dutzende von Partner-Konnektoren; erstellen Sie kostenlose Dashboards mit Filtern und Steuerelementen; und geben Sie Links frei, die sich automatisch aktualisieren, sodass Betrachter stets aktuelle Daten sehen.

Flourish: Verwandeln Sie Datensätze mit Scrollytelling in interaktive Geschichten, wählen Sie aus ansprechenden Vorlagen für Karten, Diagramme und Karten aus und exportieren oder betten Sie Visualisierungen ein, um Präsentationen ohne zusätzlichen Designaufwand zu verbessern.

👀 Wissenswertes: Im Jahr 2024 wurden weltweit etwa 147 Zettabyte an Daten erstellt, erfasst, kopiert und genutzt – ein Anstieg gegenüber etwa 2 ZB im Jahr 2010. Kein Wunder, dass Teams nach schnelleren Wegen suchen , um Rohdaten in anschauliche Visualisierungen umzuwandeln.

Wenn Sie mit neuen KI-Tools zur Datenvisualisierung experimentieren, kann es leicht passieren, dass die Arbeit rund um diese Visualisierungen unübersichtlich wird. Berichte befinden sich in einer App, Aufgaben in einer anderen und Genehmigungen in einer Chat-Nachricht.

Diese Fragmentierung bezeichnet ClickUp als Work Sprawl. Das ist der Fall, wenn die Aktivitäten Ihres Teams auf unverbundene Tools verteilt sind, sodass jeder mehr Zeit damit verbringt, den Kontext zu suchen, als darauf zu reagieren. Hinzu kommt nun noch KI Sprawl: zahlreiche Chatbots und Analyseassistenten als Einzellösungen, die Ihre Projekte, Zeitleisten oder Teamkollegen nicht erkennen können.

ClickUp geht dieses Problem anders an. Es ist als konvergierter KI-Arbeitsbereich konzipiert: ein Ort, an dem Aufgaben, Dokumente, Ziele, Dashboards und KI zusammengeführt werden, sodass Menschen und KI-Agenten im gleichen Kontext arbeiten können, anstatt in separaten Registerkarten.

Während die Tools in dieser Liste spezialisierte Analysen und Datenvisualisierung abdecken, bietet Ihnen ClickUp eine zentrale Plattform, um diese Erkenntnisse mit Ihrer täglichen Arbeit zu verbinden. Hier ist ein kurzer Workflow darüber, wie ClickUp Ihnen und Ihrem Team helfen kann.

Sehen Sie sich Live-Daten zur Arbeit an einem Ort mit ClickUp-Dashboards an

Sehen Sie alle Daten Ihres Workspaces an einem Ort mit verschiedenen Visualisierungen und Formaten über KI-gestützte ClickUp-Dashboards

ClickUp-Dashboards wandeln Ihre ClickUp-Workspace-Daten, darunter Aufgaben, Status, Zeiterfassung, Formulare und mehr, in visuelle Widgets um, die Sie in einer einzigen Ansicht neu anordnen können.

Anschließend können Sie Karten für Balken- und Liniendiagramme, Kreisdiagramme, kumulative Flussdiagramme, Sprint-Burndown-Diagramme, Workload und Zeitberichte hinzufügen und diese nach Mitarbeiter, Liste, Sprint oder Datumsbereich filtern. Wenn Aufgaben von „In Bearbeitung“ zu „Erledigt“ wechseln oder neue Stunden erfasst werden, aktualisieren sich die Dashboards automatisch. Auf diese Weise sehen Sie stets aktuelle Zahlen, ohne Tabellenkalkulationen aktualisieren zu müssen.

Da sich ClickUp-Dashboards direkt in Ihrem Workspace befinden, können Sie sie an Spaces oder Projekte anhängen und die Visualisierungen direkt neben den Aufgaben platzieren, die sie steuern.

📌 Beispiel: Ihr Produkt-Trio verfolgt die Auslieferung in ClickUp und das Kundenverhalten in einem Business-Intelligence-Tool. In ClickUp richten Sie ein Dashboard mit einem Sprint-Burndown, einem kumulativen Flussdiagramm und einer Liste der blockierten Aufgaben ein. Wenn Probleme gelöst und Aufgaben abgeschlossen werden, reagieren die Diagramme in Echtzeit und bieten Ihnen einen Überblick über die Ausführung direkt neben Ihrem Backlog statt in einem separaten Tool für die Berichterstellung.

Stellen Sie mit ClickUp Brain und BrainGPT Fragen in natürlicher Sprache zu Ihrer Arbeit

ClickUp Brain ist eine Workspace-native KI, die Projekte, Dokumente, Kommentare, Chats und Zeitleisten miteinander verbindet, sodass Sie Fragen in natürlicher Sprache stellen und kontextreiche Antworten erhalten können.

Anstatt sich durch mehrere Berichte zu wühlen, können Sie sagen: „@Brain, was hat sich diese Woche bei unseren Launch-Aufgaben für das 4. Quartal geändert?“ und erhalten eine kurze Zusammenfassung, die auf die betroffenen Elemente hinweist.

Während und nach Meetings kann ClickUp Brain Unterhaltungen in Notizen umwandeln, Aktionspunkte extrahieren, diese in Aufgaben umwandeln und sie mit bestehenden Zeitleisten verknüpfen.

Dadurch wird sichergestellt, dass Folgeaktionen auf denselben Boards und Dashboards angezeigt werden, die Sie bereits nutzen. Das macht es einfacher, die Verbindung zwischen dem, was Sie in Ihren Diagrammen sehen, und dem herzustellen, was die Beteiligten tatsächlich in Sitzungen des Plans oder der Besprechungen gesagt haben.

Wenn Sie auf ClickUp BrainGPT upgraden, können Sie Ihre Eingaben über die ClickUp-Funktion „Talk to Text“ sprechen, anstatt sie einzutippen, und Aufgaben über mehrere Premium-KI-Modelle (wie Gemini, ChatGPT und Claude) innerhalb desselben Workspaces weiterleiten.

Erhalten Sie sofort kontextbezogene Zusammenfassungen und Erkenntnisse, die direkt aus Ihrem ClickUp-Workspace mit ClickUp BrainGPT, der eigenständigen Desktop-App, abgerufen werden

Das ist hilfreich, wenn Sie schnell von „Erklären Sie, warum dieses Dashboard seltsam aussieht“ zu „Entwerfen Sie den Plan für nächste Woche auf der Grundlage dieser Risiken“ übergehen müssen, ohne zwischen verschiedenen tools hin- und herwechseln zu müssen.

📌 Beispiel: Vor einer Marketingbesprechung öffnen Sie Ihr Leistungs-Dashboard und bitten ClickUp Brain, die drei wichtigsten Trends bei ClickUp-Aufgaben und der Zeiterfassung zusammenzufassen. Das Tool scannt Kommentare und Zeitleisten und liefert Ihnen anschließend Gesprächspunkte, die Sie direkt unter die Diagramme in Ihre Präsentation einfügen können.

Ergänzen Sie Dashboards mit KI-Erklärungen mithilfe von KI-Karten

Erstellen Sie mit ClickUp AI Cards automatisch Zusammenfassungen und Erkenntnisse auf Basis Ihrer Workspace-Daten

KI-Karten fügen Ihren ClickUp-Dashboards eine narrative Ebene hinzu, sodass Sie nicht jede Metrik von Grund auf neu interpretieren müssen.

Sie können Karten wie „KI-StandUp“, „KI-Team StandUp“, „KI-Executive Summary“, „KI-Projekt Update“ und „KI-Brain“ neben Ihren Diagrammen platzieren. Hier ein kurzer Überblick über die jeweiligen Funktionen:

KI-StandUp bietet einen kurzen Überblick über die jüngsten Arbeitsergebnisse einer Person

AI Team StandUp zeigt, was eine Gruppe in einem ausgewählten Zeitraum geleistet hat

KI-Zusammenfassung zeigt den Gesamtzustand und wichtige Aktualisierungen für einen Ordner für Projekte oder Kampagnen auf

KI-Projekt-Update bietet einen allgemeinen Überblick über Fortschritte, Zeitleisten und Hindernisse

Mit AI Brain können Sie direkt aus der Dashboard-Ansicht gezielte Fragen zu Leistung, Verzögerungen oder Prioritäten stellen

Zusammen wandeln diese Karten Rohdaten zu Aufgaben in kurze Updates in einfacher Sprache um, sodass die Beteiligten verstehen können, was die Diagramme bedeuten, ohne jedes Ticket lesen zu müssen.

📌 Beispiel: Ihr Akquisitions-Dashboard enthält ein Burndown-Diagramm, eine Karte mit blockierten Aufgaben und eine KI-Zusammenfassungskarte. Wenn Sie das Dashboard aktualisieren, hebt die Zusammenfassung hervor, dass die meisten Verzögerungen in dieser Woche auf eine Integrationsabhängigkeit zurückzuführen sind, und nennt die betroffenen Aufgaben, sodass Sie den Engpass sofort beheben können.

Setzen Sie Erkenntnisse mit ClickUp AI-Agenten in Maßnahmen um

ClickUp zeigt Ihnen nicht nur, was gerade passiert, sondern hilft Ihnen auch dabei, auf diese Erkenntnisse zu reagieren. ClickUp Agents sind KI-gestützte Assistenten, die Aufgaben aktualisieren, neue Aufgaben und Dokumente erstellen und sogar StandUp-Berichte auf der Grundlage Ihrer Anweisungen verfassen können.

Sie können vorgefertigte Autopilot-Agenten aktivieren oder benutzerdefinierte entwerfen, die auf bestimmte Signale reagieren. Dies können Änderungen des Status der Aufgabe oder Kommentare sein, die den Mustern entsprechen, die Sie in Ihren Dashboards sehen.

📌 Beispiel: Wenn ein Sprint-Burndown-Widget anzeigt, dass Sie in Verzug geraten, kann ein ClickUp AI-Agent automatisch Folgeaufgaben erstellen, um den Umfang aufzuteilen, die richtigen Eigentümer zu @erwähnen und einen Check-in zu planen. Wenn eine Liste mit „aktuellen Problemen“ einen bestimmten Schwellenwert überschreitet, kann ein anderer KI-Agent einen Statusbericht entwerfen, der die Auswirkungen und vorgeschlagene nächste Schritte zusammenfasst.

ClickUp: Diagramme, die Ihre Arbeit verstehen

KI-Visualisierungen sind großartig. Umsetzbare Visualisierungen sind besser. Sobald Ihre Diagramme neben Aufgaben, Eigentümern und Fälligkeitsdaten stehen, wird die Situation klarer und der nächste Schritt liegt auf der Hand.

Genau hier hilft ClickUp am meisten. Ihre Daten sind Teil Ihrer Arbeit, nicht auf einer separaten Registerkarte.

Nutzen Sie ClickUp Brain, um Fragen in einfacher Sprache zu stellen, kurze, nützliche Antworten zu erhalten und Erkenntnisse zu gewinnen, die Sie direkt in Ihr StandUp-Meeting einbringen können. Kombinieren Sie es mit ClickUp Dashboards, damit jedes Widget den aktuellen Status in Echtzeit anzeigt und nicht nur Screenshots. Überlassen Sie die Routineaufgaben der Automatisierung, damit Ihre Berichte präzise bleiben und Ihr Team fokussiert arbeiten kann.

Wenn Sie neue KI-Tools zur Datenvisualisierung für die Datenermittlung testen, sollten Sie eine zentrale Anlaufstelle für Planung, Aktualisierungen und Nachverfolgung nutzen. ClickUp verknüpft Erkenntnisse mit Entscheidungen und Entscheidungen mit der Umsetzung. Weniger Nacharbeit, mehr Klarheit.

Sind Sie bereit, Diagramme in Fortschritte umzuwandeln? Melden Sie sich bei ClickUp an und erstellen Sie noch heute Ihr erstes KI-gestütztes Dashboard.