Airtable vs. Google Sheets: Der ultimative Tabellenkalkulations-Showdown

Die Schwierigkeit, die benötigten Daten zu finden, kann ein echter Produktivitätskiller sein. Es ist wie die Suche nach einer Nadel im Heuhaufen. Der Frustrationspegel steigt noch weiter, wenn die Daten überall verstreut, ungeordnet und unübersichtlich sind.

In der Welt der effizienten datenverwaltung tabellenkalkulationen sind die unbesungenen Helden, denn sie bieten einen strukturierten Hafen mit Spalten, Zeilen und Feldern, in denen Sie Ihre Informationen in Ordnung halten können. 🧹

Wir haben zwei Meister der Datenverwaltung: Airtable und Google Sheets. Diese Tools sind dafür bekannt, dass sie die Eingabe von Daten und die Automatisierung von Aufgaben erleichtern, die gemeinsame Nutzung optimieren und die gemeinsame Bearbeitung vereinfachen. Lassen Sie sich jedoch nicht von ihrer scheinbaren Ähnlichkeit täuschen - sie haben auch einzigartige Stärken und Funktionen.

Welche Software wird als Sieger aus dem ultimativen Wettstreit hervorgehen? Airtable oder Google Sheets? Schauen wir uns die herausragenden Funktionen der beiden Programme an, wägen die Vor- und Nachteile ab und fügen noch einen Joker hinzu, um die Entscheidung zu erleichtern!

Was ist Airtable?

Airtable ist eine dynamische Verschmelzung zwischen einer Tabellenkalkulation und einer Datenbank und bietet das Beste aus beiden Welten in einer benutzerfreundlichen Oberfläche. Mit Airtable können Sie Ihre Daten so verwalten, dass Sie die Effizienz maximieren, Prozesse rationalisieren und Lösungen auf Ihre spezifischen Anforderungen zuschneiden können. ✨

Diese einzigartige Plattform ermöglicht es Airtable-Benutzern, mühelos komplexe Beziehungen zwischen Datenpunkten herzustellen. Die anpassbaren Ansichten, die erweiterte Filterung und die tools für die Zusammenarbeit sind ideal für projektleitung und Bestandsverfolgung.

Über: Airtable Airtable geht die Extrameile mit Lösungen wie verschiedenen Feldtypen, einer Bibliothek von gebrauchsfertigen tabellenkalkulationsvorlagen und Integrationen mit gängigen Tools.

Die Möglichkeiten der Datenspeicherung sind nahezu grenzenlos. Speichern Sie beliebige Daten in Datensätzen, erstellen Sie Querverweise zwischen Tabellen, personalisieren Sie die Darstellung Ihrer Informationen und implementieren Sie sogar Automatisierungen für eine effiziente Datenverwaltung.

Die Plattform dient auch als Kalender und Kanban-Tafel und ist damit eine All-in-One-Lösung für die Erledigung von Aufgaben.

Airtable-Funktionen

Was macht Airtable zum bevorzugten Tool für zahlreiche Unternehmen? Lassen Sie uns die Antwort herausfinden, indem wir uns die herausragenden Funktionen ansehen. 🕵

Airtable zeichnet sich durch die nahtlose gemeinsame Nutzung von Dateien und Daten aus, und diese praktische Funktion ist sogar in der kostenlosen Version verfügbar!

Mit den Desktop- und Mobil-Apps von Airtable für iOS und Android sind Ihre Dateien praktisch von überall aus zugänglich. Die Speicherkapazität ist ebenfalls sehr großzügig bemessen. 🗃️

Wenn es um die gemeinsame Nutzung Ihrer Tabellenkalkulationsdaten geht, bietet Airtable vielfältige Optionen. Sie können:

Freigabefähige Links mit verschiedenen Anzeigeberechtigungen erstellen Ihre Airtable-Basis in Ihre Website einbetten Verwenden Sie den Airtable-API-Schlüssel Ihrer Basis, um Ihre Anwendung anzupassen

Erweitern Sie Ihre bestehenden Arbeitsabläufe in Ihrem Airtable-Datenbanktool, indem Sie über Blocks Anwendungsplugins von Drittanbietern integrieren. Um die Funktionen zu erweitern, können Sie sich an Workato, Zapier, Automate.io oder Integromat wenden, um Airtable nahtlos mit über 1.000 Websites und Apps zu verbinden.

Über: Airtable

2. Mehrere Aufgabenansichten

Airtable bietet acht Projektansichten, mit denen Sie die Darstellung Ihrer Daten schnell ändern können.

Beginnen Sie mit der Listenansicht, um einen klaren und umfassenden Überblick über Ihre Arbeit zu erhalten. Es ist, als hätten Sie das große Ganze und die kleinsten Details an einem Ort, um die Effizienz Ihres Teams zu steigern.

Möchten Sie sehen, wie die verschiedenen Teile Ihrer Arbeit zusammenpassen? Die Zeitplanansicht ist Ihr anpassbarer Begleiter für die Verfolgung von Ressourcen, Ereignissen und Projekten.

Airtable verfügt auch über die Kanban-Ansicht, mit der Sie den Fortschritt, die Beteiligten und andere wichtige Ergebnisse in einer benutzerfreundlichen, anpassbaren Oberfläche überwachen können. In dieser Ansicht werden Ihre Aufgaben als Karten angezeigt und können durch einfaches Ziehen und Ablegen verwaltet werden. 🖱️

Verwenden Sie die Gantt-Ansicht, um den Überblick über Prozesse zu behalten und Termine einzuhalten. Mit dieser Ansicht können Sie Aktivitäten, Aufgabenabhängigkeiten und Meilensteine abbilden und so die Verwaltung von mehrstufigen Projekten vereinfachen.

3. App-Erstellung

Mit Airtable können Sie benutzerdefinierte Anwendungen ohne Code zu erstellen auf der Grundlage Ihrer vorhandenen Daten. Sie haben die Wahl, ob Sie die native Plattform von Grund auf neu erstellen oder auf die praktischen App-Vorlagen zurückgreifen möchten.

Mit dem Interface Designer ist die Erstellung einwandfreier Anwendungen ein Kinderspiel. Er ist für jeden zugänglich, unabhängig von den technischen Kenntnissen. Sie können ganz einfach benutzerdefinierte Oberflächen mit Drag-and-Drop-Komponenten erstellen, die den Anforderungen Ihres Unternehmens entsprechen, und die Oberfläche in Sekundenschnelle aktualisieren, wenn sich die Anforderungen ändern. 🎨

Mit den vorgefertigten Vorlagen von Airtable, die auf Anwendungsfälle wie die Projektverfolgung zugeschnitten sind, können Sie mühelos benutzerdefinierte Workflows einrichten, veranstaltungsplanung oder die Markteinführung eines neuen Produkts. Die Vorlagenbibliothek deckt eine Reihe von Kategorien ab, von Marketing und HR bis hin zu Non-Profit und Immobilien.

Über: Airtable

Airtable Preise

Kostenlos

Team :$20/Monat pro Benutzer

:$20/Monat pro Benutzer Business : $45/Monat pro Benutzer

: $45/Monat pro Benutzer Unternehmen:Kontakt für Preisgestaltung

Was ist Google Sheets?

Google Sheets basiert auf der traditionellen Tabellenkalkulation. Betrachten Sie es als den Online-Cousin von Microsoft Excel - es sieht zwar nicht besonders schick aus, ist aber einfach zu bedienen. Es hält sich an das vertraute Zeilen-/Spalten-/Zellen-Layout, was es zu einer perfekten Wahl für grundlegende Aufgaben wie Datenerfassung und einfache Berechnungen macht.

Die Plattform eignet sich hervorragend, wenn mehrere Benutzer und Teams zusammenarbeiten. Sie ermöglicht es mehreren Personen, gleichzeitig an derselben Tabelle zu arbeiten, und Sie können ihre Bearbeitungen mitverfolgen, während sie stattfinden, wobei jede Änderung automatisch gespeichert wird.

Über: Google-Tabellen Google Sheets kann Ihre Datenanalyse reibungsloser gestalten und die Wahrscheinlichkeit von Fehlern mit Funktionen wie Autofill und Formelvorschlägen verringern, die Ihnen helfen, Zahlen effizienter zu verarbeiten.⚡

Außerdem lässt es sich nahtlos in Google-Anwendungen integrieren, sodass Sie mühelos Daten aus Google Forms in Sheets analysieren oder Sheets-Diagramme in Google Slides und Docs einfügen können.

Google Sheets-Funktionen

Sie fragen sich, warum Google Sheets bei den Nutzern so beliebt ist? Nehmen Sie mit uns die herausragendsten Funktionen unter die Lupe. 👀

1. Erkunden Sie

Die Funktion "Erkunden" macht sich die Leistungsfähigkeit des maschinellen Lernens zunutze, um mühelos gantt-Diagramme zu erstellen und Tabellen und liefert Antworten auf Ihre datenbezogenen Fragen. Außerdem können Sie damit ausgewählte Daten auto-updaten.

Stellen Sie sich vor, Sie verfolgen Ihre monatlichen Verkaufszahlen, und Ihr Arbeitsblatt ist voller Daten. Mit der Funktion "Erkunden" können Sie Fragen stellen wie "Wie hoch ist der Gesamtumsatz für Produkt A, Produkt B oder Produkt C?", und Sie erhalten schnell die Antworten und können Ihre Daten in verwertbare Erkenntnisse umwandeln.

In der Seitenleiste finden Sie ein Textfeld, in das Sie Ihre Fragen eingeben können, und die Antworten werden angezeigt. Wenn Sie im Bereich "Erkunden" weiter nach unten blättern, sehen Sie eine Liste mit vorgeschlagenen Diagrammen, die für Ihre Daten relevant sind. Egal, ob Sie eine Pivot-Tabelle, ein Tortendiagramm oder ein Balkendiagramm benötigen, Sie können das für Ihre Anforderungen passende auswählen. 📊

Über: Google-Tabellen

2. Online- und Offline-Bearbeitung

Anstelle des altmodischen Hin- und Herschickens von Dokumenten per E-Mail an mehrere Personen ermöglicht Google Sheets vielen Nutzern, ein einziges Dokument gleichzeitig zu öffnen und zu bearbeiten. Jeder kann die Änderungen der anderen sehen, und alle Änderungen werden automatisch auf den Servern von Google gespeichert.

Google Sheets bietet außerdem eine praktische Chatfunktion in der Seitenleiste, mit der die Beteiligten Änderungen besprechen und in Echtzeit Input zu bestimmten Änderungen geben können. Und wenn es Änderungen gibt, die Sie überprüfen oder rückgängig machen möchten, steht Ihnen die Funktion Versionsverlauf zur Verfügung.

Die Plattform unterstützt sogar die Offline-Bearbeitung, unabhängig davon, ob Sie sich auf Ihrem Desktop befinden oder eine mobile App verwenden. Alles, was Sie brauchen, ist die Google Docs Offline Chrome-Erweiterung für den Desktop oder die mobile Google Sheets-App, und schon können Sie loslegen. 👌

3. Autofill

Google Sheets vereinfacht den Dateneingabeprozess durch die Einführung der Autofill-Funktion. Sie ermöglicht die automatische Eingabe von Daten, die einem Muster folgen, oder die Verwendung von Werten, die Sie zuvor eingegeben haben, als Referenzpunkte. 👨🏻‍💻

Nehmen wir an, Sie haben eine Liste von Wochentagen: Montag, Dienstag, Mittwoch, und so weiter. Anstatt jeden Tag manuell einzugeben, können Sie ihn automatisch ausfüllen. So geht's:

Geben Sie die ersten beiden Tage der Woche in Ihr Arbeitsblatt ein Markieren Sie diese beiden Zellen, und wenn Sie den Mauszeiger über die untere rechte Ecke bewegen, sehen Sie, dass er sich in ein schwarzes Pluszeichen (+) verwandelt Sobald Sie dies sehen, klicken Sie auf die Zellen und ziehen Sie sie nach unten oder über die Zellen, um den Bereich für Ihre Wochentage festzulegen Wenn Sie die Maustaste loslassen, füllt Google Sheets die angrenzenden Zellen automatisch aus - dank der Mustererkennung

Das automatische Ausfüllen funktioniert auch bei Zahlen und anderen Texteinträgen hervorragend. Sie können es für nummerierte Listen, Monate des Jahres oder sogar Berechnungen verwenden.

Über: Google-Tabellen

Google Sheets Preise

Kostenlos

Business Standard:$12/Monat pro Nutzer

Airtable vs. Google Sheets: Funktionen im Vergleich

Google Sheets und Airtable sind praktische Tabellenkalkulationsprogramme, die Einzelpersonen und Teams das Leben erleichtern sollen. Sie verfügen zwar über gemeinsame Funktionen wie Automatisierung und Cloud-basierte Datenspeicherung, haben aber jeweils ihre eigenen Stärken. Airtable ist eher eine dynamische Datenbank, während Google Sheets eine einfache Tabellenkalkulation ist.

Schauen wir uns nun die gemeinsamen Funktionen an und sehen wir, wer die Krone verdient. 👑

Google Sheets ist die Quintessenz tabellenkalkulationssoftware zum Erstellen, Bearbeiten und gemeinsamen Arbeiten an Tabellenkalkulationen online. Sie verfügt über alle wesentlichen Funktionen für die Datenverwaltung, von den Grundlagen wie Dateneingabe, Formeln und Zellformatierung bis hin zu tools zur Datenvisualisierung wie Diagramme und Schaubilder, die die Analyse vereinfachen.

Auf der anderen Seite des Rings haben wir Airtable, das Tabellenkalkulations- und Datenbankfunktionen kombiniert. Es deckt verschiedene geschäftliche Anforderungen ab wie bestandsverfolgung , Veranstaltungsplanung und Projektmanagement. Es zeichnet sich durch seine Fähigkeit aus, große Datenmengen zu verarbeiten und Ansichten wie Kalender, Kanban und Grid zu präsentieren. Außerdem können Sie relationale Datenbanken für komplexe Datenbeziehungen erstellen. 🔗

In dieser Gegenüberstellung nennen wir es unentschieden. Airtable eignet sich hervorragend als Tabellenkalkulationsdatenbank-Hybrid, während Google Sheets bei der traditionellen Tabellenkalkulationsverwaltung gewinnt.

Über: Airtable

2. Aufgaben- und Projektverwaltung

Airtable ist der schwergewichtige Champion bei der Verwaltung von Aufgaben und Projekten. Es ist mit robusten Funktionen ausgestattet und bietet eine Galerie von Vorlagen für Aufgaben, die von der Projektplanung bis zu fortschrittskontrolle und teamkommunikation . Darüber hinaus bietet es Ihnen verschiedene Ansichten, so dass es ein Kinderspiel ist, Aufgaben zu überwachen und Fortschritte zu verfolgen.

Auf der anderen Seite haben wir Google Sheets, das in erster Linie für die Bearbeitung großer Datensätze entwickelt wurde, aber mit einigen Anpassungen auch als anständige tabellenkalkulation für die Projektverwaltung . Sie können ein Projekt erstellen und Spalten für Aufgaben, Status, Verantwortliche und Fälligkeitsdaten einrichten und Dropdown-Menüs hinzufügen, um den Status einfach zu ändern. ✅

In dieser Runde hat Airtable dank seiner fortschrittlicheren Aufgaben- und Projektverwaltungsfunktionen dennoch die Nase vorn.

3. Funktionen für die Zusammenarbeit

Airtable und Google Sheets sind beide fantastisch, wenn es um kollaborative Teamarbeit geht.

Google Sheets zeichnet sich dadurch aus, dass die Konversation in Gang gehalten wird. Sie können Kommentare hinzufügen, antworten, bearbeiten, Probleme lösen und mit Ihren Kollegen chatten, während Sie gemeinsam an demselben Blatt arbeiten. Jede Änderung wird im integrierten Änderungsverlauf gespeichert, sodass Sie frühere Versionen noch einmal ansehen können. Und für zusätzlichen Komfort gibt es ein Chat-Fenster in der Seitenleiste. 💬

In Airtable gibt es eine ähnliche Spielwiese für die Zusammenarbeit. Sie können Kommentare hinterlassen, Dateien anhängen und sogar andere in Kommentaren erwähnen, um die Kommunikationskanäle offen zu halten. Außerdem können Sie mit der praktischen Funktion "Revisionsverlauf" jede an einem Datensatz vorgenommene Änderung verfolgen. Legen Sie Berechtigungen fest, um zu kontrollieren, wer Zugriff auf die Daten erhält.

Beide Tools verfügen zwar über gemeinsame Funktionen für die Zusammenarbeit wie Echtzeit-Bearbeitung, Kommentierung und Änderungsverlauf, aber Airtable gewinnt die Runde, da seine Zusammenarbeitsfunktion etwas robuster ist. Es bietet zusätzliche Vorteile wie Erwähnungen und Dateianhänge, die die Teamarbeit zum Kinderspiel machen.

Über: Airtable

Airtable vs. Google Sheets auf Reddit

Wir haben uns an Reddit gewandt, um zu erfahren, was begeisterte Nutzer von Tabellenkalkulationen zum Kräftemessen zwischen Airtable und Google Sheets zu sagen haben. Man ist sich einig, dass beide Plattformen gut funktionieren, aber sie haben unterschiedliche Hauptaufgaben - Google Sheets ist eine klassische Tabellenkalkulation, während Airtable eine dynamische Datenbank ist.

Ein Benutzer wies darauf hin, warum sie airtable bevorzugen :

airtable ist eine leistungsfähigere Methode zum Organisieren, Speichern und Ordnen stark strukturierter Daten. Dazu gehört natürlich auch die Fähigkeit, als relationale Datenbank zu funktionieren. Aber auch ohne das ist die Verwendung von Ansichten, Gruppen und Filtern viel schneller, sauberer und intuitiver als in Google Sheets oder anderen Konkurrenzprodukten."

Ein anderer zeigte unterstützung für Google Sheets :

airtable ist kein Ersatz für ein normales Tabellenkalkulationsprogramm, Sie können Zellen nicht farblich kennzeichnen oder bestimmte Abschnitte fett markieren. Formeln sind kompliziert und nicht so einfach wie in einer Tabellenkalkulation wie Zoho Sheets oder Google Sheets. Es ist auch nicht einfach, die Daten auf einer Unterseite zu komprimieren oder sie außerhalb des definierten Umfangs der einzelnen Board-Ansichten zu organisieren."_

Meet ClickUp: Die beste Alternative zu Airtable vs. Google Sheets

Wenn es darum geht, sich zwischen Google Sheets und Airtable zu entscheiden, geht es vor allem darum, den Sweet Spot zu finden. Google Sheets bietet Einfachheit mit seinen benutzerfreundlichen Tabellenkalkulationsfunktionen. Airtable hingegen übernimmt die Rolle einer vielseitigen Datenbank und bietet eine einfache Datenfreigabe und mehrere Aufgabenansichten.

Aber was ist, wenn Sie sich nicht für eine der beiden Lösungen entscheiden wollen? ClickUp ist die All-in-One-Lösung, die sowohl als vielseitige Datenbank als auch als leistungsstarke Tabellenkalkulation dient. Egal, ob Sie eine zentrale Anlaufstelle zum Speichern Ihrer Daten oder eine Möglichkeit suchen, tief in detaillierte Tabellen einzutauchen, ClickUp hat alles für Sie!

Organisieren Sie Ihre Arbeit, verwalten Sie Projekte, und automatisieren Sie wiederkehrende Aufgaben mit ClickUp

Diese benutzerfreundliche Plattform vereinfacht die Datenorganisation mit Automatisierungen und präziser Aufgabenverfolgung. Außerdem unterstützt sie die Zusammenarbeit in Echtzeit und verfügt über einen hilfreichen KI-Assistenten!

Sehen wir uns einige der von den Nutzern bevorzugten Funktionen an, die ClickUp zum Spitzenprodukt machen alternative zu Airtable und Google Sheets.

Ziehen und Ablegen von Aufgaben in einer ClickUp-Tabellenansicht zur einfachen Organisation

Werden Sie ein Datenmanagement-Profi mit ClickUp Tabellenansicht -ist so, als hätten Sie das Beste aus Tabellenkalkulationen und dynamischen visuellen Datenbanken zur Hand. Ob Sie nun Ihr Inventar verwalten, Kundendaten nachverfolgen oder eine detaillierte Aufgabenliste abarbeiten, diese Funktion unterstützt Sie dabei! 💪

Stellen Sie Verbindungen zwischen Aufgaben, Dokumenten und Abhängigkeiten her, um Ihre Arbeit nahtlos zu organisieren. Müssen Sie schnell Änderungen vornehmen? Bearbeiten Sie Aufgaben in großen Mengen, exportieren Sie Tabellendaten oder erstellen Sie gemeinsam nutzbare Links für die sichere Zusammenarbeit mit externen Partnern.

Erstellen Sie Benutzerdefinierte Felder, um alle erforderlichen Informationen zu erfassen, z. B. Aufgabenfortschritt, Prioritäten, Produktbewertungen oder Dateianhänge.

Ob Sie Aufgaben im Team oder persönliche Projekte verwalten, mit den verschiedenen Filter- und Gruppierungsoptionen werden Sie sich wie ein Profi fühlen. Passen Sie Ihre Ansicht an, indem Sie Spalten ausblenden oder anheften, um Ihre Verfolgung zu rationalisieren. Und für die ultimative Flexibilität nutzen Sie die Drag-and-Drop-Spalten, um Ihre perfekte Ansicht zu gestalten.

2. Fördern Sie die Echtzeit-Bearbeitung im Team in ClickUp Docs

Arbeiten Sie in Echtzeit zusammen und speichern Sie Ihre Daten sicher an einem einzigen Ort mit ClickUp Docs

Mühelose aufgaben verwalten organisiert bleiben und die Zusammenarbeit fördern mit ClickUp Docs -die einzigartige Dokumentenverwaltungsfunktion der Plattform.

Mit Docs können Sie aufgaben- und projektspezifische Dokumente erstellen, bearbeiten und mit Ihrem Team und den Beteiligten teilen.

Sie können Teammitgliedern ermöglichen, aufgabenbezogene Dokumente zu bearbeiten und in Echtzeit zusammenarbeiten unabhängig von ihrem Aufenthaltsort. Teilen Sie Ihre Gedanken und Ideen in den Kommentaren mit, weisen Sie Teammitgliedern Aktionspunkte zu, und wandeln Sie Text in verfolgbare Aufgaben, um die Dinge zu organisieren. Außerdem können Sie Widgets hinzufügen, um den Projektstatus zu ändern und Aufgaben zuzuweisen, ohne das Dokument zu verlassen. 🎯

Sobald Sie ein Dokument fertiggestellt haben, können Sie es nahtlos mit einer Aufgabe verknüpfen, um die Organisation zu verbessern und Ihre Arbeitsabläufe zu zentralisieren. Jedes Element in ClickUp Docs ist anpassbar, so dass Sie Ihre Dokumente an Ihre Aufgaben, Projekte und die allgemeine Teamdynamik anpassen können.

3. Sparen Sie Zeit mit ClickUp Automations

Sparen Sie Zeit bei wiederkehrenden Aufgaben mit ClickUp Automations

Verabschieden Sie sich von zeitraubenden Aufgaben und konzentrieren Sie sich auf das, was wirklich wichtig ist mit ClickUp-Automatisierungen . Sie können aus einer Palette von über 100 Automatisierungen wählen, die es Ihnen leicht machen, Arbeitsabläufe zu optimieren, Routineaufgaben zu erledigen und Projektübergaben reibungslos zu verwalten.

Nutzen Sie die Vorteile der vorgefertigten Automatisierungen oder passen Sie sie perfekt an Ihre Bedürfnisse an. Außerdem können Sie mühelos neue Aufgaben erstellen und klare SOPs für Ihr gesamtes Team festlegen.

Sie können auch Automatisch Aufgaben zuweisen, Kommentare abgeben und den Status verschieben. Halten Sie Ihre Arbeit in Schwung, indem Sie Zuweisungen und Prioritäten automatisch anpassen oder Tags und Vorlagen anwenden, wenn Statusänderungen auftreten. 🤩

Darüber hinaus lassen sich ClickUp Automations schön in externe Anwendungen wie Google Sheets und Airtable integrieren, sodass alle Ihre Aufgaben und Vorgänge in einem einzigen, gemeinsam genutzten Arbeitsbereich zusammengefasst werden.

ClickUp: Ihr One-Stop-Shop für optimierte Arbeitsabläufe

Bei der Wahl einer Tabellenkalkulationsplattform sollten Sie sich nicht mit weniger als dem Besten zufrieden geben - und ClickUp ist die praktischste alternative zu Google Sheets und Airtable. Es hat das Spiel durch die Vereinfachung erstklassiger Funktionen in einem benutzerfreundlichen Design revolutioniert.

Mit über 1.000 Integrationen , 15+ Projektansichten und zahlreiche vorgefertigte Vorlagen hebt ClickUp die Datenspeicherung und -verwaltung auf ein völlig neues Niveau. 📈

Bereit zum Eintauchen?