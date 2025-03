Wir haben die 10 besten KI-Alternativen für die Planung von Projekten im Jahr 2025 getestet

Wenn es darum geht, trotz eines vollen Terminkalenders konzentriert und produktiv zu bleiben, zeitmanagement wird zu einer wesentlichen Fähigkeit.

Ein effektives Zeitmanagement besteht darin, Meetings und Aufgaben so zu planen, dass es für Sie am besten funktioniert. Dazu ist oft auch ein bestimmter smart scheduling tool oder Kalender App, wie Reclaim KI, um Ihre Strategie umzusetzen. 🗓️

Reclaim KI ist ein hervorragender Meeting-Assistent, aber wie jede Software ist er nicht für jeden geeignet. Jedes Zeitmanagement-Tool hat seine Vor- und Nachteile, aber zum Glück gibt es viele Alternativen, die die Lücken füllen, die Reclaim AI hinterlässt.

Lassen Sie uns herausfinden, wie ein leistungsfähiges KI-Tool für die Terminplanung Ihnen helfen kann schneller zu arbeiten und verbessern Sie Ihre prozess-Effizienz . Dann werden wir uns einige der besten Alternativen zu Reclaim KI ansehen, um Ihren Kalender zu automatisieren und wertvolle Zeit zu sparen. Denn heutzutage ist Zeit Geld - und die Vereinbarkeit von Arbeit und Privatleben ist wichtiger denn je. ⚖️

Worauf sollten Sie bei Alternativen zu Reclaim KI achten?

Der Schlüssel zur Suche nach der besten Reclaim-Alternative liegt darin, den Aufwand auf die KI-Fähigkeiten der anderen Tools zu konzentrieren. Denken Sie an KI-Tools als die leistungsfähigsten workflow-Automatisierung tools, die Sie sich nur vorstellen können. Diese Tools können für persönliche und entfernte Teams Wunder bewirken, von der Unterstützung beim Schreiben von Texten bis hin zu verwaltung von HR-Aufgaben .

Die Funktionen der KI helfen Ihnen dabei, Meetings im Team automatisch zu planen und Zeit für die Konzentration zu blockieren, sowie Pufferzeiten für Reisen und Pausen einzuplanen. Es kann auch Ihren Kalender mit Ihrer Aufgabenliste integrieren, Ihnen helfen, Prioritäten zu setzen und Arbeit zuzuweisen, und vieles mehr. 💪

Achten Sie bei der Wahl Ihrer Reclaim KI Alternative auf diese Features:

Ein flexibles System, das an die Anforderungen Ihres Geschäfts angepasst werden kann

Integration mit Planungstools wie Outlook, Gmail undGoogle Kalender Synchronisierung von Kalendern für eine personalisierte Terminplanung, auch über mehrere Tools hinweg

Kompatibilität mit Apps für Konferenzen wie Zoom, Microsoft Teams und Google Meet

Integration mit Apps zur Aufgabenverwaltung und/oderapps für tägliche Checklisten Aktualisierungen in Echtzeit, damit Sie sich immer auf die Informationen verlassen können, die Sie sehen

Benutzerfreundliche Funktionen wie intelligente Kalender und Drag-and-Drop-Aufgaben, die eine schnelle Anpassung ermöglichen

Die Auswahl Ihrer Tools für die Terminplanung sollte auf Folgendes ausgerichtet sein optimierung des Workflows -, denn wenn man das richtig hinbekommt, fließt alles andere von dort.

Die 10 besten KI-Alternativen für 2024

Wie soll man sich bei so vielen Alternativen zu Reclaim KI entscheiden? Am besten überlegen Sie, welche Features und Funktionen Ihr Geschäft benötigt, und entscheiden sich dann für die Option, die am besten zu Ihnen passt.

1. ClickUp

Ansicht der verfolgten Zeit über Aufgaben und Speicherorte hinweg für einen vereinfachten Einblick in den Fortschritt des gesamten Teams

ClickUp ist ein All-in-One produktivität tool und unsere erste Wahl, wenn es darum geht, die beste Alternative zu Reclaim KI zu finden. 💯

Mit dem Zeit- und Aufgabenmanagement als Kernstück jedes ClickUp Features ist es die ideale Software, um jeden Prozess zu rationalisieren, den Fortschritt zu verfolgen und Ihre Arbeit über Apps hinweg in einer einzigen Plattform zu zentralisieren. Es gibt über 15 verschiedene Möglichkeiten, Ihre Zu erledigen-Liste zu visualisieren, darunter Liste, Gantt, Workload und Ansicht des Kalenders für die effektive Planung von Aufgaben und Teams. Ziehen Sie Aufgaben per Drag & Drop in Ihre Kalender-Ansicht und verwalten Sie Ihren Workload nach Monat oder gehen Sie in die Details pro Tag, um bestimmte Elemente zu identifizieren.

Plus, ClickUp AI hebt Ihre bisherigen zeitsparenden Techniken auf die nächste Stufe. Als hätte man eine virtuellen Assistenten clickUp AI kann direkt in Ihrer Tasche meeting-Notizen e-Mails, Zusammenfassungen von Aufgaben, Aktualisierungen, Übersetzungen und vieles mehr, wobei Befehle in natürlicher Sprache verwendet werden, damit Sie sich jederzeit auf Ihre wichtigste Arbeit konzentrieren und Ihre Aufgaben im Handumdrehen erledigen können.

Wenn Sie noch keine Erfahrung mit KI-Textgeneratoren haben, ist die ClickUp AI Vorlagen für Eingabeaufforderungen hilft Ihnen, mit strukturierten Prompts zu beginnen, die sofort hochwertige Ergebnisse garantieren. Das ist aber nicht die einzige kostenlose KI-Ressource, die ClickUp zu bieten hat. Für andere KI-Alternativen sollten Sie ClickUps getestete ChatGPT Prompts für die Vorlage zur Planung von Projekten um nahezu perfekte Zeitpläne für Projekte, Aufgaben, Fristen, Planungsstrategien und mehr zu erstellen. Mit Ihrer Zeitmanagement-Strategie im Hinterkopf kann ClickUp dann den Fortschritt überwachen und die Zeitleisten anpassen, um sicherzustellen, dass Sie Ihre Ziele erreichen. 🎯

ClickUp beste Features

Schnelles und einfaches Verschieben von Kalenderelementen oder Aufgaben mithilfe der Drag-and-Drop-Funktion

Schätzen Sie die Zeitschätzung pro Aufgabe und teilen Sie eine Aufgabe zwischen den zugewiesenen Teammitgliedern auf

Starten Sie Meetings direkt aus der Kalender Ansicht und sehen Sie dort auch alle Ihre verknüpften Aufgaben

Überwachen Sie Ihren Zeitaufwand mit der Zeiterfassung auf Ihrem Handy, Desktop oder im Chrome Browser

Erweitern Sie Ihre strategische Planung über die tägliche Terminplanung hinaus mit ClickUp's Vorlagen für die Lebensplanung Synchronisieren Sie Ihren ClickUp Kalender mit dem Google Kalender, um Änderungen in beide Richtungen zu berücksichtigen - Synchronisierungen mit Outlook, Apple und mobilen Geräten sind einseitig

Über 1.000 Integrationen zur automatischen Synchronisierung von Arbeiten aus Ihren bestehenden Tools wie Asana, Jira, Notion und Slack

ClickUp Limits

Die KI-Funktionalität ist in der kostenlosen Version nicht verfügbar - Sie können sie jedoch für nur 5 $ zu jedem kostenpflichtigen Plan hinzufügen

In der mobilen App sind noch nicht alle Ansichten verfügbar

ClickUp Preise

Free Forever: Kostenlos

Kostenlos Unlimited: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Business: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung ClickUp Brain: Verfügbar in allen kostenpflichtigen Plänen für $5/Workspace Mitglied/Monat

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (8,900+ Bewertungen)

4.7/5 (8,900+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (3,800+ Bewertungen)

2. Trevor

über Trevor Trevor soll Ihnen helfen, Ihre Workload besser zu überblicken, sich zu konzentrieren und die Kontrolle über sie zu behalten. Nutzen Sie die übersichtliche Darstellung Ihrer geplanten Aufgaben, um sich einen Überblick darüber zu verschaffen, was auf Ihrem Teller liegt. Gehen Sie dann zu einer bestimmten Aufgabe hinunter, um tiefgründig und fokussiert zu arbeiten und Ihren kreativen Flow anzuregen - und genau das ist der Punkt, an dem die Magie passiert. 🪄

Diese KI-Alternative von Reclaim arbeitet mit Zeitblöcken, die Sie per Drag & Drop verschieben können, um Ihren Tag zu planen. Trevors KI lernt, wie Sie planen, und nutzt diese Informationen, um hilfreiche Vorschläge zu machen. Sie kann auch automatisch Dauern für Aufgaben zuweisen und Sie daran erinnern, wenn Arbeiten überfällig sind.

Trevor beste Features

Beziehen Sie auch Ihre persönlichen Aufgaben mit ein, um ein vollständiges Bild davon zu erhalten, wie viel Zeit Sie an diesem Tag zu erledigen haben werden

Ordnen Sie Ihren Tag schnell neu an, wenn die Dinge nicht nach Plan verlaufen

Nachverfolgung der verbleibenden Zeit an jedem Tag

Synchronisierung beider Wege in Echtzeit mit Integrationen wie Outlook, Todoist, Google Kalender und Google Aufgaben

Trevor Beschränkungen

Mit dem Free-Plan können Sie nur eine Kalender App und eine Aufgaben Liste synchronisieren - Sie müssen auf den Pro-Plan upgraden, um mehr zu synchronisieren

Es gibt noch nicht genügend unabhängige Bewertungen, um festzustellen, wie gut Trevor funktioniert

Preise für Trevor

Kostenlos: Kostenlos

Kostenlos Pro: $3.99/Monat pro Benutzer

Trevor Bewertungen und Rezensionen

G2: Noch keine Bewertungen

Noch keine Bewertungen Capterra: Noch keine Bewertungen

3. Gmelius

über Gmelius Diese Alternative zu Reclaim KI ist eine Kalender App, mit der Sie Ihren Workload direkt von Ihrem Posteingang aus verwalten können. 📫

Entwickelt für Teamwork und Zusammenarbeit, erhalten Sie workflow-Automatisierungen und Kanban Boards integriert. Weisen Sie Ihren Teammitgliedern E-Mails zu, und fügen Sie kurze Notizen mit zusätzlichen Anweisungen oder Vorschlägen an. Laden Sie zur Diskussion ein, indem Sie Entwürfe mit Kollegen innerhalb von Google Mail freigeben - Weiterleitung oder Kopieren sind nicht erforderlich.

Oder nutzen Sie Gmelius als zentrales Helpdesk, mit dem mehrere Mitglieder Ihres Teams arbeiten können. Und um sicherzustellen, dass alles nach Plan läuft, können Sie alle E-Mails, die Ihre Mitglieder im Team empfangen oder senden, an einem Ort überwachen.

Gmelius beste Features

Sparen Sie Zeit mit vorgefertigten Vorlagen und automatischen Antworten auf häufig gestellte Fragen

Einfache Skalierung von Gmelius, wenn Ihr Geschäft wächst

Nutzen Sie die Vorteile von Zwei-Wege-Integrationen mit Tools wie Slack, Trello, Zapier, Google Meet und vielen anderen

Sie können sich darauf verlassen, dass Ihre Daten sicher sind, da Gmelius den Inhalt Ihrer E-Mails nicht speichert

Gmelius Einschränkungen

Sie müssen auf die Einstellungen achten, um sicherzustellen, dass E-Mails nicht für Personen freigegeben werden, die keinen Zugriff darauf haben sollten

Einige Benutzer sind der Meinung, dass es eine ziemlich steile Lernkurve gibt, um sich mit allem, was Gmelius zu erledigen hat, vertraut zu machen

Gmelius Preise

Flex: $15/Monat für bis zu fünf Benutzer

$15/Monat für bis zu fünf Benutzer Growth: $24/Monat pro Benutzer

$24/Monat pro Benutzer Pro: 36 $/Monat pro Benutzer

Gmelius Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (760+ Bewertungen)

4.4/5 (760+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (40+ Bewertungen)

4. Calendly

über Calendly Calendly wurde entwickelt, um die Terminplanung einfacher denn je zu machen. Es unterstützt Einzelmeetings, Gruppenmeetings und Round-Robin-Termine, ohne dass Sie per E-Mail die Verfügbarkeit aller Teilnehmer prüfen müssen.

Legen Sie Ihre Verfügbarkeit und die Art der Ereignisse fest, die Sie anbieten, z. B. 30-minütige persönliche Meetings oder kurze Zoom-Anrufe, und geben Sie dann einfach die Links zur Terminplanung auf Ihrer Website oder per E-Mail frei. Die Eingeladenen können ein Zeitfenster auswählen, das dann mit dieser Reclaim KI-Alternative automatisch zu Ihren bestehenden Ereignissen im Kalender hinzugefügt wird. 🕰️

Calendly beste Features

Laden Sie Personen in verschiedenen Zeitzonen ein, und Calendly findet heraus, wo sich jeder befindet

Automatisieren Sie die Kommunikation, z. B. durch Senden einer Erinnerung an eingeladene Personen 30 Minuten vor einem Anruf

Verwenden Sie Calendly auf Ihrem Windows- oder macOS-Desktop oder, wenn Sie unterwegs sind, in Ihrer mobilen iOS- oder Android-App

Optimieren Sie Ihren Workflow mit mehr als 100 Integrationen und Erweiterungen, wie Office 365, Microsoft Outlook, Google und iCloud-Kalender sowie andere Teile Ihres Tech-Stacks wie Salesforce oder HubSpot

Calendly Beschränkungen

Sie benötigen den Teams-Plan, wenn Sie Meeting-Daten direkt an Salesforce und Ihr Customer Relationship Management (CRM)-System senden möchten

Einige Benutzer sind der Meinung, dass Calendly im Vergleich zu anderen Planungstools ein wenig teuer ist

Calendly Preise

Kostenlos: Kostenlos

Kostenlos Standard: $10/Monat pro Benutzer

$10/Monat pro Benutzer Teams: $16/Monat pro Benutzer

$16/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Calendly Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (1,900+ Bewertungen)

4.7/5 (1,900+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (2,900+ Bewertungen)

5. Routine

über Routine Diese Alternative von Reclaim KI, die sich selbst als "Kalender des 21. Jahrhunderts" bezeichnet, bietet Ihnen gleichzeitig eine Ansicht Ihres Kalenders für Ihre Arbeit und Ihre Aufgaben, so dass Sie Ihren gesamten Tag oder Ihre Woche planen können. Routine organisiert Ihren Zeitplan nach Ihren Terminen und persönlichen Vorlieben.

Erstellen Sie Aufgaben, indem Sie sie eintippen oder die Sprach-App verwenden, und nutzen Sie die Verknüpfungen der Tastatur, um sich schnell im System zu bewegen. Meetings planen oder blockieren zeit für intensive Arbeit, indem Sie diese Ereignisse einfach per Drag & Drop an die gewünschte Stelle ziehen. Planen Sie Aufgaben aus Ihren Meetings, und machen Sie sich auch gleich Notizen, damit nichts verloren geht. ✍️

Routine beste Features

Nachverfolgung der heutigen Prioritäten über das Dashboard und den Heute-Bildschirm

Verwenden Sie Seiten in der App, um schnelle Notizen wie Geschäftsideen, Einblicke in die Arbeit mit Kunden oder Pläne für Ihren nächsten Urlaub zu speichern

Organisieren Sie Ihre Seiten und Unterseiten so, wie es für Sie am besten passt

Integrieren Sie Ihren E-Mail Posteingang, Projektmanagement tools und Chats, damit Sie alles an einem Ort haben

Routine-Einschränkungen

Sie können den Free-Plan verwenden, aber die Professional-, Business- und Enterprise-Pläne sind noch in der Entwicklung

Routine ist noch nicht für Android verfügbar, aber dieses Feature wird bald verfügbar sein

Preise für Routine

Free: Kostenlos

Kostenlos Professionell: $10/Monat pro Benutzer (in Kürze)

$10/Monat pro Benutzer (in Kürze) Business: $15/Monat pro Benutzer (erscheint in Kürze)

$15/Monat pro Benutzer (erscheint in Kürze) Enterprise: Kontaktieren Sie uns für Preise (in Kürze)

Routine Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.0/5 (1 Bewertung)

4.0/5 (1 Bewertung) Capterra: Noch keine Bewertungen

6. Sunsama

über Sunsama Diese Alternative zu Reclaim KI soll Berufstätigen helfen, ihre Zeit bewusster einzuteilen, um eine bessere Work-Life-Balance zu erreichen. 🌈

Verschaffen Sie sich einen Überblick über alles, was Sie zu erledigen haben, einschließlich Meetings, Aufgaben und E-Mails. Setzen Sie dann Prioritäten, legen Sie Ihre Ziele für den Tag fest, und tragen Sie diese Aufgaben in Ihren Kalender ein. Verfolgen Sie Ihre Fortschritte nach und nach, um Erfolgserlebnisse zu erhalten. Und was Sie heute nicht schaffen, wird automatisch auf morgen verschoben.

Sunsama beste Features

Verwandeln Sie Slack-Unterhaltungen in Aufgaben mit der Slack-Integration

Synchronisierung mit Ihrem Google Kalender oder Outlook Kalender und einfache Integration von Aufgaben mit anderenproduktivität tools wie ClickUp, Asana, Trello, Todoist und Jira

Verbessern Sie die Zusammenarbeit mit einer Ansicht darüber, worauf sich Ihre Teamkollegen den ganzen Tag über konzentrieren

Verschaffen Sie sich mit den integrierten Analysetools einen tiefen Einblick in Ihre Zeitplanung

Sunsama Beschränkungen

Sunsama ist von Haus aus eher für die kurzfristige als für die langfristige Planung konzipiert, sodass Sie für die Planung größerer Projekte möglicherweise eine der Integrationen verwenden müssen

Einige Benutzer sind der Meinung, dass die Funktionen zur Zusammenarbeit noch verbessert werden könnten

Preise für Sunsama

Jährlich: $16/Monat pro Benutzer

$16/Monat pro Benutzer Monatlich: $20/Monat pro Benutzer

Sunsama Bewertungen und Rezensionen

G2: Noch keine Bewertungen

Noch keine Bewertungen Capterra: 4.6/5 (20 Bewertungen)

7. Akiflow

über Akiflow Diese Alternative zu Reclaim KI ist eine Produktivitätsplattform, die Ihnen alle Ihre Termine, E-Mails und Aufgaben in einem einzigen Posteingang anzeigt. Erstellen Sie Aufgaben und setzen Sie Prioritäten, legen Sie Fälligkeitsdaten fest und fügen Sie alle relevanten Notizen direkt in Ihrem Kalender hinzu. Sie können Aufgaben sogar in Kalender-Ereignisse umwandeln, um sicherzustellen, dass sie auch erledigt werden. ✅

Verwenden Sie die zeit-Blockierung feature zur Zuweisung von Zeit für verschiedene Arten von Aufgaben, wie Meetings, Zusammenarbeit oder tiefgreifendes Denken . Dann ordnen Sie Ihre Zeitpläne schnell an, indem Sie Aufgaben per Drag & Drop an ihren Platz ziehen.

Akiflow beste Features

Ziehen Sie Aufgaben aus anderen Apps wie Slack, Trello, Asana und Ihrer E-Mail zusammen, damit alles an einem Ort ist

Verwenden Sie das Feature für wiederholende Aufgaben, um regelmäßige Aufgaben wie Meetings oder Berichterstellungen zum Fortschritt zu automatisieren

Geben Sie Ihre Verfügbarkeit für Meetings von Akiflow aus frei, so dass Sie nicht mehr per E-Mail hin- und hergehen müssen

Arbeiten Sie über mehrere Zeitzonen hinweg im Kalender

Grenzen von Akiflow

Akiflow lässt sich nicht nativ mit Microsoft 365 oder Apple Kalendern integrieren

Die mobile App ist noch nicht ganz auf der Höhe der Desktop-App, aber das Team arbeitet daran

Preise für Akiflow

Believer: $8,33/Monat pro Benutzer (für fünf Jahre im Voraus bezahlen)

$8,33/Monat pro Benutzer (für fünf Jahre im Voraus bezahlen) Jährlich: 14,99 $/Monat pro Benutzer

14,99 $/Monat pro Benutzer Monatlich: 24,99 $/Monat pro Benutzer

Akiflow Bewertungen und Rezensionen

G2: 5.0/5 (30+ Bewertungen)

5.0/5 (30+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (60+ Bewertungen)

8. Morgen

über Morgen Morgen fasst alle Ihre Kalender an einem Ort zusammen, um alle Bereiche Ihres Lebens besser zu verwalten. Es hilft Ihnen, alles, was Sie zu erledigen haben, nach Prioritäten zu ordnen und dann Zeitblöcke für diese Aufgaben zu erstellen. Mit dem Tool zum Ziehen und Ablegen können Sie jederzeit schnell umorganisieren.

Planen Sie auf einfache Weise Meetings, indem Sie Ihre Verfügbarkeit in verschiedenen Zeitzonen freigeben. Verknüpfungen helfen Ihnen, schnell einen Blick in Ihren Kalender zu werfen und ihn dann wieder zu verlassen. Sie erhalten außerdem Benachrichtigungen über anstehende Meetings und können sich direkt zu ihnen durchklicken, um daran teilzunehmen. 🙌

Morgen beste Features

Planen Sie Elemente der Liste der zu erledigenden Aufgaben direkt aus dem Kalender oder integrieren Sie sie in Ihre bevorzugte App für Aufgaben

Überprüfen Sie automatisch auf doppelte Ereignisse und bereinigen Sie diese, damit Sie keine Zeit verschwenden

Integrieren Sie diese Alternative zu Reclaim KI unter anderem in Microsoft Outlook, Google Kalender und iCloud

Verwenden Sie Morgen auf Mac, Windows, iOS, Android und Linux

Beschränkungen von Morgen

Die Zapier-Integration ist nur in den Plus- und Pro-Plänen verfügbar

Es gibt noch nicht genügend Bewertungen, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie gut Morgen funktioniert

Morgen Preise

Basic: Free

Free Plus: $4/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

$4/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung) Pro: $9/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

Morgen Bewertungen und Rezensionen

G2: 5.0/5 (1 Bewertung)

5.0/5 (1 Bewertung) Capterra: Noch keine Bewertungen

9. Glühwürmchen.KI

über Glühwürmchen.ki Fireflies.ai ist ein KI-Tool für Notizen, das Ihnen Zeit spart und es Ihnen ermöglicht, sich voll und ganz auf Ihre Meetings zu konzentrieren, während Sie darin sind. Wenn Sie es mit Ihrem Kalender verbinden, nimmt diese KI-Alternative von Reclaim automatisch an Ihrem Gespräch teil, zeichnet es auf und transkribiert es. 📝

Anschließend können Sie diese Notizen für Teamkollegen freigeben, die das Meeting verpasst haben, sie für Clients zusammenfassen und alle damit verbundenen Elemente für die Planung herausziehen.

Fireflies.ai beste Features

Zeichnen Sie Videos und Audios auf und erstellen Sie schnell Transkripte

Arbeiten Sie mit Ihrem Team zusammen, indem Sie Reaktionen, Pins und Kommentare während des Meetings und im Nachhinein durch das Freigeben von Meeting-Notizen auf Plattformen wie Asana, Slack, Notion oder Ihrem Customer Relationship Management System verwenden

Einfache Suche nach Schlüsselthemen, die während eines Meetings besprochen wurden, und Erstellung von Soundbites der besten Teile

Integration mit Konferenzplattformen wie Zoom, Microsoft Teams, Google Meet und anderen

Fireflies.ai Limits

Zusammenfassungen von Meetings müssen vor dem Freigeben überprüft werden, um sicherzustellen, dass sie 100%ig korrekt sind

KI-Features wie benutzerdefinierte Zusammenfassungen und automatisierte Soundbites sind erst ab dem Pro-Paket verfügbar

Preise für Fireflies.ai

Kostenlos: Kostenlos

Kostenlos Pro: $10/Monat pro Benutzer

$10/Monat pro Benutzer Business: $19/Monat pro Benutzer

$19/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Fireflies.ai Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (80+ Bewertungen)

4.5/5 (80+ Bewertungen) Capterra: 4.0/5 (5 Bewertungen)

10. Rombi Produktivität

über Rombi Produktivität Rombi Productivity ist für Einzelpersonen und kleine Geschäfte konzipiert. Es misst die Work-Life-Balance, um Stress zu reduzieren, Zeit und Leistung zu verwalten und die Verantwortlichkeit und Einstellung von Zielen zu unterstützen.

Diese Alternative zu Reclaim KI automatisiert die Zeiterfassung auf verschiedene Weise. Es erfasst automatisch die Zeit, die Sie für fakturierbare und nicht fakturierbare Stunden aufgewendet haben, erstellt Berichte über die Zeit pro Projekt, verwaltet Ihre Zeiterfassungsbögen und verfolgt die Urlaubszeit. Außerdem spart es Zeit, indem es die Abrechnung und die Rechnungsstellung an den Client automatisiert. ⏳

Rombi Produktivität beste Features

Mit der intuitiven und benutzerfreundlichen Oberfläche können Sie schnell loslegen

Nutzen Sie den Stop/Start Timer zur einfachen Zeiterfassung und verknüpfen Sie ihn mit bestimmten Kunden zur Rechnungsstellung oder zur internen Verwendung

Vergleichen Sie Ihre Zeit bei der Arbeit mit der Zeit, die Sie mit Ihrer Familie oder anderen Freizeitaktivitäten verbringen

Messen Sie den Arbeitsdruck, unter dem Sie (oder Ihre Mitglieder) stehen, um sicherzustellen, dass Sie sich im richtigen Bereich bewegen und nicht zu wenig leisten oder kurz vor dem Burnout stehen

Rombi Produktivität begrenzen

Einige Benutzer finden die vielen Features anfangs ein wenig überwältigend

Obwohl die meisten Bewertungen äußerst positiv sind, gibt es noch nicht genug, um sich ein endgültiges Bild von der Effektivität von Rombi zu machen

Preise für Rombi Produktivität

Free

Bewertungen und Rezensionen zu Rombi Productivity

G2: Noch keine Bewertungen

Noch keine Bewertungen Capterra: 5.0/5 (15 Bewertungen)

Bei der Fülle an Aufgaben, die täglich auf Sie zukommen, ist Zeitmanagement zu einer wichtigen Fähigkeit geworden - aber das bedeutet nicht, dass Sie alles selbst erledigen müssen. Nutzen Sie eines der vielen hervorragenden Tools, die Ihnen bei der Verwaltung Ihrer Kalender-Ereignisse helfen, und automatisieren Sie auch andere damit verbundene Aufgaben, wie die Nachverfolgung der Zeit, die Zuweisung von elemente der Aktion und zusammenfassende Notizen. ✨

