20 spielverändernde Google Kalender-Hacks, die Sie kennen müssen

Auf dem Kalendermarkt ist Google Kalender der klare Gewinner mit einem 23.97% Marktanteil . Menschen aller Altersgruppen und Branchen nutzen es, um ihre Termine nahtlos zu verwalten. Die intuitive Benutzeroberfläche und die grundlegenden Funktionen von Google Kalender machen die Anwendung zu einer beliebten Wahl, aber es gibt eine Fundgrube ungenutzter Features - Google Kalender-Hacks -, von denen die meisten Menschen nichts wissen.

In diesem Artikel stellen wir Ihnen einige geniale Google Kalender-Hacks vor, mit denen Sie Ihre Zeiteinteilung und die Zusammenarbeit mit anderen verändern und Ihre Produktivität steigern können.

Was ist Google Kalender?

Google Kalender ist ein Zeitmanagement-, Terminplanungs- und freigegebene Kalender App . Sie ist ein Teil der Google Workspace-Suite von produktivität tool s. Sie können Ereignisse, Termine und Erinnerungen planen und gelöschte Ereignisse wiederherstellen. Sie können auch mehrere Kalender für verschiedene Aspekte Ihres Lebens erstellen. Er kann funktionieren wie ein app für die Tagesplanung bietet Ihnen eine umfassende Ansicht Ihres Terminkalenders.

Ein weiteres großartiges Feature des Google Kalenders ist, dass Sie ihn in andere Google-Dienste wie Google Mail integrieren und folgende Funktionen nutzen können Google Kalender Vorlagen .

20 Google Kalender Hacks zur Maximierung Ihrer Produktivität

Hier sind die 20 besten Hacks für den Google Kalender, mit denen Sie Ihre Produktivität auf die nächste Stufe heben können:

1. Integrieren Sie ihn mit ClickUp, um Zeit und Aufwand zu sparen

vereinfachte Ansicht des Kalenders in ClickUp 3.0 gibt einen farblich gekennzeichneten Überblick über tägliche, wöchentliche und monatliche Aufgaben/Ereignisse_

ClickUp ist ein projektmanagement tool mit 15 anpassbaren Ansichten, darunter eine ClickUp Kalender Ansicht die die Zusammenarbeit und Produktivität verbessert. Als vielseitige Plattform, die mehrere tools für die Produktivität kann sowohl von kleinen Teams als auch von großen Unternehmen genutzt werden.

die Integration von Google Kalender und ClickUp vereinfacht die Terminplanung und ermöglicht eine automatische Synchronisierung

ClickUp unterstützt über 1000 Integrationen. Es kann nahtlos in den Google Kalender integriert werden und gewährleistet automatische Synchronisierung damit alle Änderungen in Ihrem ClickUp Kalender synchronisierung mit Google Kalender und vice versa. Dank dieser Integration müssen Sie nicht ständig zwischen Apps wechseln.

2. Erstellen Sie mehrere farbcodierte Kalender

Wenn Sie oft damit zu kämpfen haben, Ihr Privatleben und Ihre Arbeit in einem einzigen Kalender zu verwalten, könnte dieser Google Kalender-Hack die Lösung sein. Mit ihm können Sie verschiedene Kalender erstellen und alle mit einem farblichen Code versehen, um sie leichter erkennen zu können.

So können Sie beispielsweise mehrere Kalender für die Arbeit, familiäre Ereignisse und persönliche Verpflichtungen erstellen. Sie könnten sogar einen separaten Kalender für die Nachverfolgung von Geburtstagen und besonderen Tagen für Freunde und Familie einrichten. Sie können zwischen den verschiedenen Kalendern navigieren, indem Sie das linke Menü/Hamburger-Menü oben links auf dem Bildschirm verwenden.

Mit diesem Feature genügt ein einziger Blick, um Ihren Tag zu überblicken und Ihre Ereignisse besser zu verfolgen. Außerdem können Sie so Ihr Privat- und Ihr Berufsleben voneinander trennen.

3. Ein bestehendes Ereignis ausblenden

Ein mit Ereignissen gefüllter Kalender kann leicht unübersichtlich werden. Hier kommt das Feature "Ereignisse ausblenden" des Google Kalenders ins Spiel. Sie können die Ereignisse ausblenden, an denen Sie nicht teilnehmen möchten.

Wenn Sie beispielsweise ein geplantes Meeting in Ihrem Kalender bereits abgelehnt haben, können Sie die Einstellungen so anpassen, dass es nicht mehr angezeigt wird. In ähnlicher Weise können Sie auch Kalender ausblenden (wenn Sie einen separaten Arbeits- oder Privatkalender haben), indem Sie diese deaktivieren.

4. Ein neues Ereignis mit einem Sprachbefehl hinzufügen

Die Google Kalender App kann auch neue Ereignisse auf der Grundlage von Sprachbefehlen an Google Assistant erstellen. Sie können neue Ereignisdetails direkt von Ihrem Telefon oder Laptop aus hinzufügen, ohne die App zu öffnen.

Zu erledigen ist lediglich, dass Sie "Hey Google" sagen und Ihren Befehl folgen lassen. Beispiel: "Hey Google, plane ein Jubiläumsessen am Mittwoch."

Sie können Google Assistant auch fragen, was in Ihrem Kalender steht, und ihn veranlassen, ein Ereignis abzusagen oder neu zu planen.

5. Kalender-Ansicht benutzerdefinieren

Was macht die Google Kalender App zu einer der besten Kalender Apps sind die benutzerdefinierten Ansichten des Kalenders, die Zeitplanung und die Zeitmanagementfunktionen. Es stehen fünf Ansichten zur Verfügung: Tag, Woche, Monat, Jahr, Zeitplan und vier Tage.

Wenn Sie zum Beispiel die Ansicht "Woche" wählen, sehen Sie nur die Agenda der Woche. Aber das ist noch nicht alles. Sie können auch die Wochenenden in Ihrem Kalender ausblenden oder anzeigen. Google bietet Ihnen auch die Möglichkeit, eine benutzerdefinierte Ansicht als Standard-Ansicht zu wählen.

6. Kalender freigeben

Wenn Sie in einem Team arbeiten, kann die Möglichkeit, Ihren Kalender freizugeben, äußerst nützlich sein, insbesondere wenn Sie für die Planung von Ereignissen und Meetings verantwortlich sind. Sie können Ihren Google Kalender für ausgewählte Personen freigeben, indem Sie die folgenden Schritte befolgen:

Öffnen Sie Google Kalender auf Ihrem Laptop

Klicken Sie auf den Abschnitt Meine Kalender

Klicken Sie auf Mehr des Kalenders, den Sie freigeben möchten, und wählen Sie Einstellungen und Freigabe

Sie können wählen, ob der Kalender für die Öffentlichkeit, nur für Benutzer innerhalb Ihres Workspace oder für bestimmte Personen über deren E-Mail IDs verfügbar sein soll

Passen Sie die Berechtigungen dieser Personen über das ausklappbare Menü an und klicken Sie auf Senden

Mit den Berechtigungen können Sie die Informationen anpassen, die Sie für andere freigeben möchten. Ein weiterer Vorteil ist, dass Sie das Freigeben jederzeit deaktivieren können.

7. Standard-Erinnerungen hinzufügen

Sind Sie es leid, Erinnerungen für jedes Ereignis im Kalender einzeln hinzuzufügen? Mit den Standard-Erinnerungen von Google Kalender müssen Sie keine Erinnerungen mehr manuell hinzufügen. Hier erfahren Sie, wie Sie diesen Google Kalender-Hack nutzen können:

Gehen Sie auf Ihre Kalender-Homepage und klicken Sie auf Einstellungen (Zahnradsymbol in der rechten Ecke)

Wählen Sie Einstellungen und scrollen Sie dann nach unten zu Einstellungen für meine Kalender

Klicken Sie auf den entsprechenden Kalender und wählen Sie Ereignisbenachrichtigungen

Wählen Sie Benachrichtigungen hinzufügen. Hier können Sie auswählen, ob Sie eine E-Mail und/oder eine Benachrichtigung zu dem von Ihnen gewünschten Zeitpunkt erhalten möchten, z. B. einen Tag vor, 10 Minuten vor oder sogar eine Woche vor einem Ereignis._ Sie können auch mehrere Erinnerungen hinzufügen

Wann immer Sie ein Ereignis erstellen, wird diese Erinnerung automatisch hinzugefügt.

8. Erhalten Sie eine E-Mail mit der Tagesordnung

Eine E-Mail mit der Tagesordnung ist zweifellos einer der coolsten Google Kalender-Hacks. Sie können zwar jederzeit und überall auf die App zugreifen und Ihre Agenda für den Tag in der Ansicht der Agenda einsehen, aber Sie können auch jeden Tag Ihre tägliche Agenda in Ihr E-Mail-Postfach erhalten.

erhalten Sie eine E-Mail mit dem Google Kalender über Google Support Um dies zu erledigen, gehen Sie einfach zu Einstellungen für meine Kalender (in der rechten Ecke), klicken Sie auf Ihren Namen und wählen Sie _Andere Benachrichtigungen. Wählen Sie E-Mail im Feld Tägliche Agenda. Und das war's! Ihr Terminkalender wird gleich morgens in Ihrer E-Mail erscheinen.

9. Tastatur-Verknüpfungen verwenden

Dies ist einer unserer meistgenutzten Google Kalender-Hacks. Sie können verschiedene Verknüpfungen auf der Tastatur verwenden, um die Effizienz zu steigern und einfach in Google Kalendern zu navigieren. Hier sind einige von ihnen:

Drücken Sie "c", um ein Ereignis zu erstellen

Drücken Sie "q" für ein schnelles Hinzufügen

Drücken Sie "p", um zum vorherigen Zeitraum zurückzukehren, und "n", um zum nächsten Zeitraum zu wechseln

Geben Sie cal.new in die Suchleiste Ihres Browsers ein, um neue Ereignisse hinzuzufügen

Drücken Sie 'a' für die Agenda-Ansicht, 'd' für die Tagesansicht Ihres Kalenders, 'w' für die Wochenansicht, 'm' für die Monatsansicht und 't' für den heutigen Termin

Für Details zu einem Ereignis wählen Sie das Ereignis aus und drücken Sie 'e'

Drücken Sie "x", um die benutzerdefinierte Ansicht Ihres Kalenders anzuzeigen (und, falls diese nicht vorhanden ist, die Vier-Tage-Ansicht)

Drücken Sie 's' für einfachen Zugriff auf die Einstellungen

Löschen Sie ein Ereignis, indem Sie auf das Ereignis klicken und auf "Löschen" oder "Rücktaste" drücken

Drücken Sie '/' für eine schnelle Suche

Drücken Sie 'ctrl+z', um die letzte Verschiebung rückgängig zu machen

Drücken Sie 'r', um die Seite zu aktualisieren

10. Einstellen von wiederkehrenden Ereignissen

Wenn Sie Aufgaben oder Gruppen-Meetings haben, die sich häufig wiederholen, können Sie mit dem Feature für wiederholende Ereignisse in Ihrem Google Kalender mehrere Instanzen erstellen. Sie können auch die Häufigkeit und den Zeitraum der Wiederholung auswählen. Google bietet die folgenden Optionen an:

Wird nicht wiederholt

Täglich

Wöchentlich

Monatlich

Jährlich

Jeden Wochentag

Benutzerdefiniert

Sie finden diese Option unter dem Titel des Ereignisses, indem Sie auf die Option "wird nicht wiederholt" klicken. Mit diesem Feature können Sie Zeit sparen, da Sie nicht jedes Ereignis einzeln erstellen müssen.

Ein weiterer Vorteil dieses Features ist, dass Sie bei der Bearbeitung von wiederkehrenden Ereignissen diese auf alle Ereignisse anwenden können. Wenn Sie ein Ereignis löschen, können Sie auch alle Ereignisse zusammen löschen.

11. Erweiterte Kalendersuche verwenden

Wenn Ihr Kalender voll ist, kann es schwierig sein, ein Ereignis zu finden und zu bearbeiten, vor allem, wenn Sie nicht mehr wissen, wann es stattfindet.

Mit Google Kalender können Sie nach einem Ereignis suchen, indem Sie in Ihrem Kalender auf Suchen (Lupensymbol) klicken. Sie können die erweiterten Filter verwenden, um die Ergebnisse zu filtern und die wichtigsten zu finden.

Zu den Filtern gehören die folgenden:

Die Kalender, die Sie durchsuchen möchten

Die Informationen des Ereignisses

Namen der Eigentümer des Ereignisses oder der Eingeladenen

Spezifischer Speicherort des Meetings

Bereich des Datums

12. Einen bestimmten Speicherort für das Meeting hinzufügen

Ein weiterer der coolsten Google Kalender-Hacks ist die Möglichkeit, den Speicherort Ihrer Ereignisse hinzuzufügen. So müssen Sie sich nicht mehr mühsam an den Ort jedes Meetings des Tages erinnern.

speicherort mit Google Calendar festlegen

Dieses Feature ist besonders nützlich, wenn Sie den Weg zu einem Speicherort für ein persönliches Meeting finden müssen. Tippen Sie auf den Speicherort in Ihrem Google Kalender, und Sie werden zur Wegbeschreibung zu Google Maps weitergeleitet.

Das Hinzufügen eines Speicherorts in den Details des Ereignisses erspart es Ihnen außerdem, den Speicherort für Gruppen-Meetings für die einzelnen Teilnehmer freizugeben.

13. Integrieren Sie verschiedene Apps

Egal, ob Sie Student oder Berufstätiger sind, Sie müssen im Laufe Ihres Tages viele Tools und Technologien nutzen. Sie können Ihren Google Kalender mit verschiedenen Kommunikations-, Video-Konferenz- und apps für den Arbeitsplan und vermeiden Sie einen häufigen Wechsel zwischen ihnen.

Zum Beispiel können Sie Google Kalender mit Salesforce, Slack, Zapier, Zoom, HubSpot, Todoist, etc. integrieren.

14. Nutzen Sie eine zweite Zeitzone

Wenn Sie mit internationalen Clients arbeiten oder Kollegen auf der ganzen Welt haben, kennen Sie die Probleme bei der Verwaltung verschiedener Zeitzonen und die damit verbundenen Pannen. Mit dem Feature der sekundären Zeitzone von Google Kalender müssen Sie nicht mehr jedes Mal die Zeitverschiebung berechnen, wenn Sie eine Einladung zu einem Meeting versenden.

Mit diesem Feature können Sie alle Ihre Termine in beiden Zeitzonen problemlos nachverfolgen. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine zweite Zeitzone hinzuzufügen:

Öffnen Sie Einstellungen in der rechten Ecke

Öffnen Sie in den Einstellungen die Registerkarte Allgemein

Wählen Sie Zeitzone

Aktivieren Sie die Option _Sekundäre Zeitzone anzeigen

Wählen Sie die sekundäre Zeitzone aus dem ausklappbaren Menü, die Sie einstellen möchten

15. Anhänge zu Ihren Ereignissen hinzufügen

Sie können Ihren Einträgen im Google Kalender Anhänge hinzufügen und sicherstellen, dass Sie alle erforderlichen Dokumente an einem Ort haben. Wenn Sie zum Beispiel eine Konferenz organisieren, können Sie die Agenda des Meetings anhängen.

Dazu müssen Sie nur die Details des Ereignisses öffnen, auf das Büroklammer-Symbol klicken und die entsprechende Datei anhängen.

Da Google Kalender automatisch über alle Geräte synchronisiert wird, ist Ihr Anhang auch auf Ihrem Telefon (in der Google Kalender App) und Ihrem Laptop verfügbar. Auf diese Weise finden Sie alle Informationen zum Meeting an einem Ort.

16. Finden Sie eine Zeit, die für alle passt

Die Planung von Meetings durch die Suche nach gemeinsamen Terminen kann mit viel Hin und Her verbunden sein, insbesondere wenn Sie in einer anderen Zeitzone arbeiten als die anderen Meeting-Teilnehmer. Aber auch dafür hat Google Kalender eine Lösung! Wenn Sie Ihre Kalender freigegeben haben oder Teil eines gemeinsamen Workspace sind, können Sie die Registerkarte "Zeit finden" verwenden, um einen Termin für ein Meeting zu finden, der für alle Mitglieder verfügbar ist.

Zu erledigen ist lediglich, dass Sie die Details des Ereignisses im freigegebenen Kalender öffnen und auf die Option Zeit suchen klicken. Es werden Ihnen automatisch die für alle Mitglieder verfügbaren Termine angezeigt. Sie können eine Zeit auswählen, die Ihren Anforderungen am besten entspricht, und schnell Meetings planen.

Dieses Feature ist jedoch nur für Benutzer von Google Workspace verfügbar.

17. Geräteübergreifende Synchronisierung von Meetings und Ereignissen

Eines der praktischsten Features bei der Verwendung von online-Kalender wie Google Kalender ist, dass Ihre Ereignisse automatisch auf allen Geräten synchronisiert werden. Wenn Sie also auf einem Gerät Änderungen vornehmen, werden diese automatisch mit allen Geräten synchronisiert. So ist sichergestellt, dass Sie unabhängig von der von Ihnen verwendeten Plattform Zugriff auf alle aktualisierten Termine (einschließlich neuer und kürzlich gelöschter Ereignisse) haben.

18. Private Ereignisse erstellen

Google Kalender ist nicht nur für das Markieren beruflicher Ereignisse nützlich. Er kann auch für private Ereignisse genutzt werden. Machen Sie sich Sorgen, dass Ihre persönlichen Termine für Ihre Kollegen sichtbar sind? Daran hat Google bereits gedacht, und der Kalender bietet eine perfekte Lösung! Für jedes Ereignis, das Sie erstellen, können Sie die Einstellungen für den Datenschutz festlegen und ändern.

einstellen des Datenschutzes für Ihre Ereignisse mit Google Calendar

Sie können auf diese Option zugreifen, indem Sie das Ereignis auswählen und auf die Option Standardsichtbarkeit klicken. Sie können auch die Einstellung für die Sichtbarkeit von frei auf besetzt ändern. Damit ist Ihr Kalender-Eintrag für niemanden mehr sichtbar, selbst wenn Sie Ihren Kalender freigegeben haben.

19. Markieren Sie Ihre Arbeitszeiten und Ihren Speicherort

Wenn Sie ein Benutzer von Google Workspace sind, können Sie auch auf das unglaublich praktische Feature zugreifen, Ihren Speicherort und Ihre Arbeitszeiten einzustellen. Dies hilft Ihnen, die Struktur aufrechtzuerhalten und stellt sicher, dass Ihr Team weiß, wann es Sie kontaktieren kann.

einstellen bestimmter Arbeitszeiten und Speicherorte mit Google Calendar_ über Google Support Zu diesem Feature gelangen Sie, indem Sie Folgendes erledigen:

Gehen Sie zu Ihren Einstellungen und klicken Sie auf Allgemein

Wählen Sie Arbeitszeiten und Speicherort, und klicken Sie auf Arbeitszeiten aktivieren

Sie können nun Ihre Arbeitstage und -zeiten auswählen. Sie können auch Ihren Speicherort für jeden Tag hinzufügen

20. Ereignisse aus Google Mail hinzufügen

Sie können Ihrem Google Kalender Ereignisse direkt von Google Mail aus hinzufügen. So geht's:

Öffnen Sie die E-Mail und klicken Sie oben auf das Symbol mit den drei Punkten

Klicken Sie auf Ereignis erstellen

Sie werden zu Ihrem Google Kalender mit einem vorausgefüllten Namen und einer Beschreibung des Ereignisses weitergeleitet

Jetzt können Sie Änderungen vornehmen und Zeit, Speicherort, Gäste und Benachrichtigungen zum Ereignis hinzufügen

Wenn Sie dies nicht manuell erledigen möchten, können Sie auch sicherstellen, dass alle Ihre Google Mail-Ereignisse direkt zu Ihrem Kalender hinzugefügt werden.

fügen Sie Ihre Ereignisse aus Google Mail automatisch zu Google Calendar hinzu

Gehen Sie zu den Einstellungen Ihres Google Kalenders

Wählen Sie Ereignisse von Google Mail

Markieren Sie Ereignisse, die automatisch von Google Mail erstellt wurden, in meinem Kalender anzeigen

Sie können auch den Datenschutz für E-Mail-Ereignisse einzeln oder gemeinsam ändern.

Einschränkungen bei der Verwendung von Google Kalender

Bei so vielen phänomenalen Features ist es schwer zu glauben, dass der Google Kalender Grenzen hat. Doch wie jede App hat auch dieser Kalender seine Nachteile, wie z. B. das Fehlen fortschrittlicher Features, Kompatibilitätsprobleme und eine unübersichtliche benutzerdefinierte Ansicht mit einer großen Anzahl von Kalendern.

Hier sind einige der wichtigsten Limits von Google Kalender:

Google Kalender bietet im Vergleich zu anderen Kalender-Tools nur begrenzte Möglichkeiten zur benutzerdefinierten Gestaltung. Zum Beispiel können Sie die Schriftart, die Größe, die Farbe, das Hintergrundbild und viele andere Elemente des Kalenders nicht ändern.

Außerdem bietet er keine umfassende Ansicht aller Ereignisse und leistungen in einem Dashboard, was die Verwendung für die Planung von Projekten und ähnlichen Aufgaben erschwert.

Begrenzte Integrationen von Drittanbietern

Ein weiterer Nachteil des Google Kalenders ist die begrenzte Zahl von Integrationen. Er kann nur in einige wenige Apps von Drittanbietern integriert werden. Einige Benutzer haben auch die Qualität der Integration mit anderen Apps in Frage gestellt.

Beschränkte Funktionen

Google Kalender bietet keine erweiterten Funktionen für spezielle Zwecke wie die Planung komplexer Ereignisse oder die Verwaltung funktionsübergreifender Projekte. Wenn Sie komplexe Terminplanungsanforderungen haben und viele Integrationen mit anderen Apps benötigen, sollten Sie sich die folgenden Apps ansehen Alternativen zu Google Kalender .

ClickUp - Eine Alternative zu Google Kalender

ClickUp ist ein All-in-One-Produktivitäts-Tool mit umfangreichen Features, die alle Limits von Google Kalender überwinden. Egal, ob Sie ein großes Team mit weltweit verstreuten Mitgliedern oder ein kleines Unternehmen sind, das an einem komplexen Projekt arbeitet, ClickUp erfüllt alle Ihre Anforderungen an Terminplanung und Koordination.

die Ansicht "Kalender" bietet einen umfassenden Überblick über die wöchentlichen Aufgaben und Ereignisse in ClickUp

Mit ClickUp's Ansicht des Kalenders können Sie Projekte einfach organisieren und die Arbeit Ihres Teams in mehr als 15 vollständig anpassbare Möglichkeiten . Sie können Zeitleisten verwalten und Ihren Kalender nach Tag, Woche oder Monat anzeigen lassen. Sie können ihn sogar für Ihre Mitglieder im Team oder andere Beteiligte freigeben.

mit ClickUp können Sie ungeplante Ereignisse mit der Drag-and-Drop-Methode für Ereignisse hinzufügen

Ein weiteres Feature, das ClickUp zu einer zuverlässigen Option macht, ist ClickUp-Erinnerungen . Sie können Erinnerungen von überall in ClickUp hinzufügen (sogar von Telefon- oder Desktop-Benachrichtigungen oder Aufgabenkommentaren!) und sie von Ihrem Browser, Desktop und mobilen Geräten aus verwalten. Darüber hinaus können Sie Anhänge, wiederkehrende Zeitpläne und Termine hinzufügen.

Einige andere Features von ClickUp, die es zu einer idealen Alternative zu Google Kalender machen, sind:

Planen Sie eine Aufgabe mit der Drag-and-Drop-Methode

Sortieren Sie Ihre Aufgaben nach Status, Mitarbeiter und Priorität

Verwenden Sie anpassbare ClickUp Ansichten nach Ihren Wünschenarbeitsstil und Anforderungen

Codieren Sie Ihre Aufgaben mit Farben und bearbeiten Sie sie bei Bedarf in großen Mengen

Sortieren und filtern Sie Ihren Kalender, um einen detaillierten Blick auf Ihre Ereignisse zu erhalten

Integration mit über 1.000 Tools für die Arbeit

Zugriff auf eine umfangreiche Bibliothek von Vorlagen, daruntervorlagen für Projektpläne und Vorlagen für Kalender mit Inhalten

Nutzen Sie über 100 Features zur Steigerung Ihrer Produktivität

Das Beste an ClickUp ist, dass Sie, wenn Sie nicht komplett umsteigen wollen, einfach Folgendes tun können google Kalender verwenden, indem Sie ihn in ClickUp integrieren und seine umfangreichen Features nutzen.

Kombinieren Sie Ihren Kalender mit dem Aufgabenmanagement, um Ihre Produktivität zu steigern

Die von uns vorgestellten Google Kalender-Hacks können Ihr Leben einfacher, produktiver und effizienter machen. Doch selbst eine so großartige App wie der Google Kalender kann ihre Grenzen haben.

Wenn Sie also einen Kalender suchen, der alle Ihre Anforderungen an Projektmanagement oder Arbeitsmanagement erfüllt, sollten Sie sich Alternativen wie ClickUp ansehen. Testen Sie ClickUp heute kostenlos und überzeugen Sie sich selbst.