die 10 besten Google Kalender Erweiterungen & Add-Ons im Jahr 2024

Eine halbe Milliarde Menschen nutzen Google Calendar jeden Monat. Die benutzerfreundliche Oberfläche, der farbcodierte Kalender und die großartigen Integrationen machen ihn zur ersten Wahl für private und berufliche Anforderungen. Doch trotz seiner Beliebtheit bietet er nicht immer alles, was Sie brauchen.

Google Calendar-Erweiterungen sind die Rettung! Mit der richtigen Erweiterung können Sie Ihre Google Kalender-Ereignisse flexibler und individueller verwalten. Wenn Sie mehr aus Ihrer täglichen Agenda herausholen möchten, finden Sie hier zehn der besten Google Kalender-Erweiterungen, die Sie sich 2024 ansehen sollten.

Worauf sollten Sie bei Google-Kalender-Erweiterungen achten?

Mit Millionen von täglichen Nutzern ist der Google Kalender eine der beliebtesten Kalenderoptionen auf dem Markt. Es gibt viele Erweiterungen und kompatible Apps, mit denen Sie Ihre Google Calendar-Ereignisse, -Besprechungen und -Aufgaben optimieren können. Wenn Sie nach Möglichkeiten zur Erweiterung der funktionalität Ihres Google Kalenders zu nutzen, sollten Sie einige Dinge beachten:

Sichere Sicherheitsoptionen: Sie wollen Ihre Google-Kalenderdaten nicht einfach irgendjemandem überlassen. Vergewissern Sie sich, dass der Ersteller der Erweiterung seriös ist und dass Sie alle Berechtigungen verstehen, wenn Sie den Zugriff auf Ihren Google-Kalender erlauben

Problemlösende Funktionen: Die besten Google Kalender-Erweiterungen sind diejenigen, die ein Problem lösen. Das kann eine Erweiterung sein, die Ihnen hilft, sich auf die Arbeit zu konzentrieren, die die Zeiterfassung erleichtert oder die es Ihnen ermöglicht, Ihre Zeit mit Zeitsperren zu verwalten

Intuitive Benutzeroberfläche: Die besten Google Calendar-Erweiterungen sind diejenigen, die Sie sofort verwenden können. Eine exzellente Benutzeroberfläche, die einfach zu bedienen, intuitiv und ästhetisch ansprechend ist, ist eine großartige Ergänzung zu Ihrem Tech-Stack

Integration mit anderen Tools: Die Kompatibilität mit Google Calendar ist zwar von entscheidender Bedeutung, aber die Fähigkeit eines Produkts, sich nahtlos in andere Tools in Ihrem Tech-Stack - wie Asana, ClickUp, Zoom oder Slack - zu integrieren, kann die Produktivität steigern, da die manuelle Eingabe von Besprechungszeiten auf verschiedenen Plattformen entfällt

Gesamtbetriebskosten: Viele Google Calendar-Erweiterungen sind kostenlos, aber einige der besten Funktionen befinden sich hinter einer Paywall. Informieren Sie sich über die Gesamtkosten für die Nutzung der App und nutzen Sie kostenlose Testversionen, um die Erweiterung auszuprobieren, bevor Sie sich festlegen

Es gibt viele Google-Kalendererweiterungen, also scheuen Sie sich nicht davor, die Dinge zu ändern und verschiedene Optionen auszuprobieren. Auf diese Weise können Sie herausfinden, was funktioniert, welche Funktionen Sie benötigen und wie Sie Ihre Arbeitsabläufe in Ihrem Google-Kalender optimieren können.

Die 10 besten Google Kalender-Erweiterungen & Add-Ons im Jahr 2024

Synchronisierte Termine aus dem Google-Kalender in der Kalenderansicht von ClickUp anzeigen

Für Einzelpersonen und Teams, die sich auf das Projektmanagement konzentrieren, bietet ClickUp unglaubliche Funktionen, die die Funktionalität Ihres Google Kalenders erweitern und die Verwaltung von Aufgaben erleichtern können.

Verbinden Sie ClickUp und Google Kalender über Zapier, und Sie müssen nicht mehr zwischen den Plattformen hin- und herwechseln und Meetings, Ereignisse und sogar Ihre Daten manuell synchronisieren Google Kalender-Aufgaben . Fügen Sie den Zap zu Ihrem ClickUp-Konto hinzu (keine Programmierkenntnisse erforderlich!), und die beiden Plattformen werden nahtlos Daten austauschen. Dann können Sie ClickUp's Kalenderansicht zur Anzeige umfassender Zeitpläne, so dass Sie nicht mehr mit mehreren Kalendern jonglieren müssen.

ClickUp wird zu einer zentralen Kommandozentrale für die Verwaltung, Planung und Zuweisung Ihrer Zeit. Sie können sogar ClickUps kostenlose Kalender-Planer-Vorlage um Ihnen bei der Organisation zu helfen und das Kalenderwirrwarr zu beseitigen.

ClickUp beste Eigenschaften

Einfache Integration in den Google-Kalender - kein Programmieren erforderlich

In ClickUp erstellte Aufgaben und Fälligkeitsdaten werden automatisch im Google-Kalender aktualisiert, sodass Sie nichts mehr verpassen

Vorlagen für den Kalenderplaner synchronisieren Sie alle Ihre Kalender, damit Sie Aufgaben, Meetings und Ereignisse an einem Ort sehen können

Mehr Einblick in die Arbeitsabläufe Ihres gesamten Teams für eine intelligentere Planung, wenn Sie deren Google-Kalender mit der App verbinden

Die Kalenderansicht vereinfacht die Planung von Besprechungen oder Sie können sie für die Verwaltung von Ressourcen, Marketingpläne für soziale Medien und vieles mehr verwenden

ClickUp Einschränkungen

Die umfangreichen Funktionen können für bestimmte Nutzer eine Lernkurve darstellen

Bestimmte Ansichten sind in der mobilen App noch nicht zugänglich

ClickUp Preise

Kostenlos für immer

Unbegrenzt: $7 pro Mitglied pro Monat

Business: $12 pro Mitglied und Monat

Unternehmen: Kontakt für Preisinformationen

ClickUp Brain ist in allen kostenpflichtigen Tarifen für $5 pro Workspace-Mitglied pro Monat verfügbar

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (9,200+ Bewertungen)

Capterra: 4.6/5 (3,900+ Bewertungen)

2. TeamCal

Über TeamCal TeamCal ist eine Google Calendar-Erweiterung, die für die Verwaltung von Teams entwickelt wurde. Die App nutzt die Daten des Google Kalenders, um viele Kalender gleichzeitig anzuzeigen, so dass Sie einen umfassenden Überblick über das Geschehen in Ihrem Team haben.

Mit der App können Sie Abdeckungslücken erkennen, nach günstigen Besprechungszeiten suchen oder ein mögliches Burnout erkennen, bevor es dazu kommt. Alle Aktualisierungen, die Sie in der App vornehmen, werden automatisch in Google Calendars aktualisiert, sodass eine nahtlose Synchronisierung erfolgt und sich wiederholende Verwaltungsarbeiten entfallen.

TeamCal beste Eigenschaften

In der Planungsansicht werden mehrere Kalender gleichzeitig angezeigt, sodass Sie zwischen den Google-Kalender-Ereignissen schnell Zeit finden können, um Meetings, Veranstaltungen und Aufgaben zu planen

Möglichkeit, den Kalender Ihres Teams auf einer internen oder externen Website einzubetten, damit jeder auf dem Laufenden bleibt

Mobile Unterstützung von überall

Einschränkungen von TeamCal

Fehlende Drag-and-Drop-Funktionalität in der Benutzeroberfläche, so dass die Neuanordnung mehrerer Kalender zeitaufwändig sein kann

Preise für TeamCal

Starter: $29 pro Monat

Premium: $69 pro Monat

Business: $149 pro Monat

14-tägige kostenlose Testversion

TeamCal Bewertungen und Rezensionen

G2: 5/5 (2+ Bewertungen)

Capterra: 4.5/5 (15+ Bewertungen)

3. Rechtzeitig

Über Rechtzeitig Timely ist eine KI-gestützte Zeiterfassungserweiterung für Google Calendar. Anstelle der manuellen Zeiterfassung läuft Timely im Hintergrund und protokolliert automatisch Ihre Arbeitsaktivitäten.

Timely ist jedoch mehr als nur ein einfacher Zeiterfasser, denn es weiß, an welchen Projekten Sie arbeiten und protokolliert, welche Anwendungen Sie zur Erledigung Ihrer Arbeit verwenden. So entlastet es Sie nicht nur von Verwaltungsaufgaben, sondern kann Ihnen auch Datenanalysen über Ihre Arbeitsgewohnheiten liefern und Ihnen helfen, effizienter zu arbeiten. Verbinden Sie Timely mit Ihrem Google Kalender und anderen Kalendern um die Zeiterfassung noch müheloser zu gestalten.

Timely beste Eigenschaften

Erfasst und protokolliert automatisch Ihre Arbeitszeiten, egal ob Sie auf einer Website oder in einer Desktop-Anwendung arbeiten

Analysiert die Zeiterfassungsdaten, um Ihre produktivsten Zeiten, die arbeitsreichsten Tage und die von Ihnen am meisten genutzten Anwendungen zu ermitteln

Integriert sich in Ihre bevorzugten Programme und Anwendungen, einschließlich Asana, Trello, Slack und Zoom

Timely Einschränkungen

Fehlende Unterstützung für mobile Geräte, daher müssen Sie die Anwendung von Ihrem Laptop oder Desktop aus nutzen

Zeitgemäßer Preis

Starter: $11 pro Benutzer und Monat

Premium: $20 pro Benutzer und Monat

Unbegrenzt: $28 pro Benutzer pro Monat

Sparen Sie bis zu 22% mit jährlichen Abrechnungsoptionen

Zeitnahe Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.8/5 (380+ Bewertungen)

Capterra: 4.7/5 (690+ Bewertungen)

4. Checker Plus

Über Check Plus für Google Kalender Chrome Web Store Checker Plus ist eine beliebte Google Kalender-Erweiterung, die den Zugriff auf Ihren Kalender und das Hinzufügen von Ereignissen schneller und einfacher macht.

Nach der Installation klicken Sie einfach auf das Symbol der Chrome-Erweiterung in der oberen linken Ecke, um Ihren Google-Kalender im aktuellen Tab anzuzeigen. Von dort aus können Sie Ihre Termine sehen, bearbeiten und verschieben, ohne das Browserfenster zu wechseln. Mit der Erweiterung können Sie Google Calendar-Ereigniserinnerungen erstellen, einschließlich Popup-Benachrichtigungen und benutzerdefinierten Soundoptionen.

Sie unterstützt alle Ihre Kalender gleichzeitig, so dass Sie die Erweiterung für Ihre private und berufliche Google-Kalender-Seite verwenden können.

Checker Plus beste Eigenschaften

Schneller Zugriff auf Ihren Google-Kalender in Ihrem Browser, so dass Sie schnell ein bevorstehendes Ereignis hinzufügen können, ohne das Fenster zu wechseln

Einfaches Anpassen von Benachrichtigungs-Popups, sogar durch Hinzufügen einer Sprachbenachrichtigung oder eines eigenen Sounds

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine beliebige Website, um sie zu neuen Kalenderereignissen hinzuzufügen - ideal, um Einladungen, Wegbeschreibungen oder Websites von Veranstaltungsorten im Auge zu behalten

Checker Plus Einschränkungen

Popups können sich verzögern, was ein Problem sein kann, wenn Sie darauf angewiesen sind, dass sie Sie über Besprechungszeiten informieren

Preise für Checker Plus

Kostenlos

Checker Plus Bewertungen und Rezensionen

Chrome Web Store: 4.4/5 (2000+ Bewertungen)

5. Im Uhrzeigersinn

Über Im Uhrzeigersinn Clockwise ist ein KI-gestützter Terminplanungsassistent der mit Ihrem Google-Kalender arbeitet. Die Erweiterung verwaltet Ihren Tag, indem sie Ihnen hilft, Zeit für konzentriertes Arbeiten zu blockieren, mit Ihrem persönlichen Kalender zu synchronisieren oder Transitzeit für Meetings außerhalb des Unternehmens einzuplanen. Noch besser ist es, wenn das gesamte Team sie nutzt, denn sie kann Ihnen helfen, die perfekten Zeitfenster für Teambesprechungen und Zusammenarbeit zu finden.

Clockwise beste Eigenschaften

Mithilfe von KI-Technologie und der Google-Kalender-Erweiterung können Sie Ihren Zeitplan auf der Grundlage Ihrer Präferenzen optimieren

Planen Sie Pausen und Fahrtzeiten zu und von Meetings außerhalb des Standorts ein, damit Sie die verdiente (und benötigte) Auszeit bekommen

Synchronisierung mit Slack, damit Sie Ihr Team auf dem Laufenden halten können, was Sie gerade tun und wann Sie verfügbar sind

Einschränkungen im Uhrzeigersinn

Die Integrationsmöglichkeiten können begrenzt sein. Wenn Sie also eine Synchronisierung mit Salesforce wünschen, benötigen Sie möglicherweise eine andere Option

Clockwise Preise

Kostenloser Plan verfügbar

Teams: $6,75 pro Benutzer und Monat, jährliche Abrechnung

Unternehmen: $11,50 pro Benutzer pro Monat, jährliche Abrechnung

Unternehmen: Kontakt für Preisinformationen

Clockwise Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.8/5 (35+ Bewertungen)

Capterra: 4.3/5 (10+ Bewertungen)

6. Nova Neue Registerkarte

Über Nova Neue Registerkarte Nova New Tab ist eine praktische Google Chrome-Erweiterung, die in der Chrome-Symbolleiste angezeigt wird und die Standard-Seite für neue Registerkarten ersetzt. Sie ermöglicht es Ihnen, die neue Registerkarte mit Ihren Google-Kalender-Ereignissen, dem Wetter, Besprechungsnotizen und vielem mehr anzupassen. Sie können das Layout, die Farben und den Hintergrund an die Ästhetik Ihres Desktops anpassen.

Die Erweiterung verfügt über interessante integrierte Tools, wie einen Pomodoro Timer, einen to-Do-Liste und sogar Optionen für Hintergrundmusik.

Nova New Tab beste Eigenschaften

Zeigt Kalenderereignisse, Besprechungsnotizen und Aufgabenlisten in Ihrer neuen Registerkarte an

Über die praktische Seitenleiste können Sie Ihre Einstellungen anpassen oder auf praktische Tools wie einen Pomodoro-Timer zugreifen

Passen Sie Erinnerungen an, damit Sie wissen, wann Sie an Besprechungen teilnehmen oder sich über wichtige tägliche Ereignisse informieren müssen

Nova New Tab Einschränkungen

Einige der besten Funktionen sind hinter einer Bezahlschranke versteckt

Nova New Tab Preise

Kostenlos

Pro: $3,99 monatlich oder $29,99 pro Jahr

Nova New Tab Bewertungen und Rezensionen

Product Hunt: 4.9/5 (60+ Bewertungen)

7. Ereignis-Zusammenführung

Über Termin-Zusammenführung für Google Kalender Chrome Web Store Wenn Sie mehrere Google-Kalender haben, wissen Sie, wie unübersichtlich es werden kann, wenn man sie alle anschaut. Diese praktische Google Chrome-Erweiterung hilft Ihnen, das Durcheinander zu beseitigen.

Laden Sie Event Merge herunter, um sich überschneidende oder doppelte Kalenderereignisse in einem einzigen, übersichtlichen Zeitplan zusammenzufassen. Die Erweiterung verwendet Streifen, um Ihnen zu zeigen, in welchen Kalendern das Ereignis erscheint, und macht so den Google Kalender übersichtlicher.

Event Merge beste Eigenschaften

Die Google Chrome-Erweiterung hilft Ihnen, Ihren Google-Kalender so zu optimieren, dass aus mehreren Einträgen desselben Ereignisses ein einziger Eintrag wird

Das Add-on kann kostenlos vom Google Workspace-Marktplatz heruntergeladen und verwendet werden

Ideal für alle, die mehrere Google-Kalender verwenden, um ihr berufliches und privates Leben zu verwalten, und bei denen dasselbe Ereignis mehr als einmal auftaucht

Einschränkungen bei der Terminzusammenführung

Probleme mit Fehlern

Einige Nutzer stellen fest, dass es nicht funktioniert, einzelne Ereignisse in ihrem Kalender zusammenzuführen

Preise für Event Merge

Kostenlos

Event Merge Bewertungen und Rezensionen

Chrome Web Store: 4.2/5 (200+ Bewertungen)

8. Meetric

Über Meetric Sie gehen zu anstehenden Meetings, ohne zu wissen, was auf der nächsten Tagesordnung steht? Meetric hält Ihnen den Rücken frei.

Dieses Google Kalender-Add-on fügt automatisch wichtige Informationen zu Ihrer nächsten Veranstaltung hinzu, einschließlich der Teilnehmer, der Tagesordnung und Links zu Besprechungsnotizen und Protokollen.

Sie können diese Chrome-Erweiterung auch verwenden, um wichtige Besprechungsnotizen, Transkriptionen oder umsetzbare Erkenntnisse zu erfassen und dabei mit dem Rest Ihres Teams zusammenzuarbeiten. Sie können Metric sogar dazu verwenden, Aufgaben zuzuweisen, um sicherzustellen, dass all diese umsetzbaren Punkte erledigt werden.

Meetric beste Eigenschaften

Erhalten Sie wichtige Informationen über Ihr nächstes Meeting, bevor Sie eintreffen

Erfassen Sie Informationen über die Besprechung, einschließlich Notizen, Folien, Aufzeichnungen und umsetzbare Punkte in der App

Weisen Sie sich selbst Aufgaben zu oder verwalten Sie Teams, um sicherzustellen, dass all diese Besprechungspunkte erledigt werden

Meetric Einschränkungen

Keine Unterstützung für mobile Apps, daher können Sie diesen Kalender nicht unterwegs nutzen

Meetric Preise

Kostenlos

Einige kostenpflichtige Funktionen

Meetric Bewertungen und Rezensionen

G2: 5/5 (2+ Bewertungen)

Capterra: 5/5 (5+ Bewertungen)

9. Morgen ausblenden

Über Morgen im Kalender ausblenden Chrome Web Store Wenn Sie nicht gerade eine Bäckerei oder einen Lieferservice für die ganze Nacht betreiben, ist es unwahrscheinlich, dass Sie wissen müssen, was um 3 Uhr morgens auf Ihrer Agenda steht. Das Team, das Hide Morning entwickelt hat, hat dieses Problem erkannt und Ihren Arbeitskalender verbessert.

Ihre praktische Google-Kalendererweiterung blendet unnötigen Leerraum in Ihrem Kalender aus und sorgt so für eine realistischere Darstellung Ihrer wachen Stunden. Das kostenlose Google Workspace Add-on blendet alles von Mitternacht bis zu Ihrer individuellen Startzeit aus.

Hide Morning beste Eigenschaften

Einfache Anzeige all Ihrer Termine ohne unnötigen Leerraum

Ein kostenloser Weg, um eine bessere visuelle Darstellung Ihres Tages zu erhalten

Funktioniert mit Ihren aktuellen Kalendererweiterungen

Einschränkungen für den Morgen ausblenden

Fehlende Anpassungsmöglichkeiten, daher müssen Sie lernen, das zu lieben, was bereits eingebaut ist

Einige Nutzer berichten von Problemen bei der Verwendung der Erweiterung in anderen Sprachen

Preise für Hide Morning

Kostenlos

Hide Morning Bewertungen und Rezensionen

Chrome Web Store: 3.8/5 (120+ Bewertungen)

10. Zoom Scheduler

Über Zoomen Zoom Scheduler ist ein praktisches Tool innerhalb der Zoom-Plattform, das sich mit Ihrem Google-Kalender verbindet und es anderen ermöglicht, Zoom-Anrufe zu planen, ohne dass sie Zugriff auf Ihren vollständigen Kalender haben.

Sie können ihre Verfügbarkeit planen geben Sie einen Buchungslink an Kunden oder Teammitglieder weiter, und lassen Sie sie selbst einen Termin buchen. Sie müssen keine E-Mails hin- und herschicken oder einen Anruf tätigen, um einen Termin zu vereinbaren. Außerdem erhalten Sie und die Teilnehmer automatische Erinnerungen an Ihre bevorstehenden Veranstaltungen.

Zoom Scheduler beste Eigenschaften

Spart Zeit bei der Erstellung von Veranstaltungen, da es für andere einfacher ist, ein Zoom-Meeting mit Ihnen zu buchen

Legen Sie Ihre verfügbaren Zeiten fest, und der Scheduler fügt das Ereignis automatisch zu Ihrem Google-Kalender hinzu

Integriert sich mit wenigen Klicks in Ihr Google-Kalender-Konto und hält alles auf dem neuesten Stand

Einschränkungen des Zoom Schedulers

Funktioniert nur mit Zoom, daher können Sie die Funktionen nicht nutzen, wenn sich jemand für ein Treffen auf einer anderen Plattform wie Microsoft Teams oder Google Meet entscheidet

Zoom Scheduler Preise

$5,99 pro Monat und Benutzer

Zoom Scheduler Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (70+ Bewertungen)

Capterra: 4.8/5 (5+ Bewertungen)

