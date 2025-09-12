Die 15 besten IT-Dokumentations-tools für 2026

Haben Sie oft das Gefühl, dass Ihr gesamtes IT-Wissen in zufälligen Notizen, alten Nachrichten oder einfach nur in den Köpfen einzelner Mitarbeiter verborgen ist? 😅

Das macht es für IT-Teams wirklich schwer, Aufgaben zügig zu erledigen – sie verschwenden Zeit damit, nach Antworten zu suchen, Aufgaben erneut zu erledigen oder immer wieder dieselben Probleme zu beheben.

Deshalb ist eine gute IT-Dokumentationssoftware so wichtig. Sie hilft dabei, Ihr gesamtes IT-Wissen an einem Ort zu bündeln, sodass es leicht zu finden und einfach mit dem Team freigegeben werden kann.

Deshalb haben wir eine Liste der besten IT-Dokumentations-Tools zusammengestellt. Ganz gleich, ob Sie Anleitungen verfassen, die Nachverfolgung von Geräten durchführen oder neuen Teammitgliedern den Einstieg erleichtern möchten – hier finden Sie Lösungen, die jedem IT-Team helfen, organisiert zu bleiben und smarter zu arbeiten. 🧠

Worauf sollten Sie bei der besten IT-Dokumentationssoftware achten?

Die Auswahl des richtigen Dokumentationstools kann sich anfühlen, als würde man sich durch ein Meer von Optionen wühlen, die alle versprechen, „die besten“ zu sein.

Man verfällt leicht in den Vergleich von Features, Preisen und Integrationsmöglichkeiten, bis alles miteinander verschmilzt. Aber hier ist der Punkt: Das richtige Tool für Sie hängt weniger von Schlagworten ab, sondern vielmehr davon, was Ihrem Team tatsächlich hilft, organisiert, effizient und bei Verstand zu bleiben.

Hier sind die Punkte, auf die Sie achten sollten:

Leistungsstarke Suche : Sie sollten in der Lage sein, alles innerhalb von Sekunden zu finden. Achten Sie auf tools mit semantischer Suche, Filtern und kontextbezogenen Ausschnitten, damit Benutzer Antworten sofort finden können – dies ist besonders wichtig bei der Reaktion auf Incidents oder bei der Einarbeitung neuer Mitarbeiter.

Zugriffskontrolle und Berechtigungen : Nicht jeder Entwickler oder Stakeholder benötigt Zugriff auf jedes Dokument. Das richtige tool sollte rollenbasierte Berechtigungen, SSO und Prüfpfade unterstützen, um sensible Konfigurationen, Anmeldedaten oder Architekturpläne zu schützen

Zusammenarbeit in Echtzeit : Ihr Team sollte in der Lage sein, gemeinsam effizient an Dokumenten zu arbeiten. Suchen Sie nach : Ihr Team sollte in der Lage sein, gemeinsam effizient an Dokumenten zu arbeiten. Suchen Sie nach einer Software für die Zusammenarbeit an Dokumenten , die die Bearbeitung im Team, Inline-Kommentare und mehr unterstützt.

Nahtlose Integration in Ihre Technologieumgebung : Die Software sollte reibungslos mit den Anwendungen zusammenarbeiten, auf die sich Ihr Team bereits verlässt, wie Slack, GitHub, Jira und andere.

Versionshistorie und Backups : Ein leistungsstarkes Dokumentations-Tool protokolliert Dokumentänderungen, ermöglicht das Zurücksetzen auf frühere Versionen und bietet Optionen für automatische Backups – besonders wichtig bei Audits, Ausfällen oder beim Wechsel von Mitgliedern des Teams

Unterstützung verschiedener Formate: Ihre Dokumentation sollte exportierbar und gemeinsam nutzbar sein. Achten Sie auf tools, die PDF für die konforme Weitergabe, Markdown für entwicklerfreundliche Formate und HTML für interne Wissensdatenbanken oder Portale unterstützen.

Und vor allem: Wählen Sie ein tool, das das IT-Wissensmanagement unterstützt, damit Ihre Dokumente strukturiert, durchsuchbar und für das gesamte Team wirklich hilfreich bleiben. 🧠

So bewerten wir Software bei ClickUp Unser Redaktionsteam folgt einem transparenten, auf Recherchen basierenden und herstellerneutralen Prozess, sodass Sie darauf vertrauen können, dass unsere Empfehlungen auf dem tatsächlichen Wert des Produkts beruhen. Hier finden Sie eine detaillierte Übersicht darüber, wie wir bei ClickUp Software bewerten.

Die beste IT-Dokumentationssoftware auf einen Blick

Hier ist ein kurzer Vergleich der besten tools:

Tool Wichtigste Features Am besten geeignet für Preise* ClickUp KI-gestützte Dokumente, verschachtelte Seiten, Verknüpfung von Aufgaben Zentralisierte IT-Dokumentation und Projektmanagement Free-Plan verfügbar; benutzerdefinierte Preisgestaltung für Unternehmen Confluence Seitenversionierung, Jira-Integration, Vorlagen Wissensaustausch im Team & Jira-Integration Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 5 $. 16 Notion Blöcke, Datenbanken, anpassbare Vorlagen Flexibles All-in-One-Wiki für Dokumente und Datenbanken Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 12 $ Document360 KI-gestützte Wissensdatenbank, Versionskontrolle, Analysen Spezielle Wissensdatenbank mit KI-Features Benutzerdefinierte Preisgestaltung Scribe Anleitungen mit automatischen Screenshots, Erstellung mit einem Klick, Export in verschiedene Formate Automatisierte Schritt-für-Schritt-Prozessdokumentation Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 15 $ IT Glue Passwort-Tresor, Asset-Management, RMM/PSA-Integrationen Zentralisierte Dokumentation des IT-Betriebs und Passwortverwaltung Bezahlte Pläne beginnen bei 29 $. Nuclino Echtzeit-Zusammenarbeit, grafische Ansicht, minimalistische Benutzeroberfläche Leichtgewichtiges Team-Wiki mit Live-Zusammenarbeit Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 8 $ GitHub Git-Versionierung, Markdown-Wikis, Code-Integration Code-zentrierte Dokumentation mit Versionskontrolle Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 4 $ ProPofs KB Anpassbare Designs, Verwaltung mehrerer Standorte und Zugriffsberechtigungen Einfache, auf Vorlagen basierende Veröffentlichung von Wissensdatenbanken Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 79 $ pro Verfasser und Monat Bit. ai Umfassende Einbettungsmöglichkeiten für Inhalte, Nachverfolgung von Dokumenten und ein KI-Schreibassistent Dokumente in verschiedenen Formaten und interaktive Inhalte Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 12 $ Dropbox Paper Bearbeitung in Echtzeit, Aufgabenverwaltung und Dropbox-Integration Einfache, kollaborative Bearbeitung von Dokumenten Bezahlte Pläne beginnen bei 11,99 $. ClickHelp Ausgabe in verschiedenen Formaten, Projektmanagement und Versionskontrolle Erstellung technischer Dokumentationen mit Ausgabe in verschiedenen Formaten Bezahlte Pläne beginnen bei 175 $. Helpjuice Erweiterte Suche, Analysen, benutzerdefinierte Anpassung Fokussierte Wissensdatenbank mit leistungsstarken Analysefunktionen Bezahlte Pläne beginnen bei 249 $/Monat Tettra Slack-Integration, Q&A-Bots, Seitenfreigaben In Google und Slack integriertes internes Wiki Bezahlte Pläne beginnen bei 5 $. Doxygen Erstellt automatisch Dokumente aus dem Code, unterstützt mehrere Sprachen Code-Dokumentation aus der Quelle Free

Hier sind die besten tools, die sich durch ihre Funktionalität, Benutzerfreundlichkeit und Features für die Teamzusammenarbeit auszeichnen:

1. ClickUp (Am besten geeignet für zentralisierte IT-Dokumentation und Projektmanagement)

Erstellen Sie Dokumentation, verwalten Sie Aufgaben, legen Sie Prioritäten fest und führen Sie die Nachverfolgung von IT-Dokumentations-Workflows mithilfe der KI-gestützten Workflows von ClickUp durch

ClickUp, die Allround-App für die Arbeit, hilft Teams dabei, technische Dokumentation und Projekte parallel zu verwalten.

Eines der wichtigsten Highlights, ClickUp Docs, ist ein echter Game-Changer für Teams, die sich mit externer und interner Dokumentation befassen. Damit können Sie übersichtliche, strukturierte und eingebettete Dokumentationen in Ihrem ClickUp-Workspace erstellen. Darüber hinaus unterstützt es die Bearbeitung in Echtzeit, umfangreiche Formatierungsmöglichkeiten (Tabellen, Einbettungen, Code-Blöcke) und sogar verschachtelte Seiten (ideal, um komplexe IT-Systeme in kleinere, leicht verständliche Abschnitte zu unterteilen).

Arbeiten Sie mit Ihrem Team zusammen, um mithilfe von ClickUp Docs Dokumentation zu erstellen und zu optimieren

ClickUp Docs bietet außerdem Berechtigungen, sodass Sie festlegen können, wer jedes Dokument anzeigen, kommentieren oder bearbeiten darf.

Wenn Ihre Dokumentation zu konkreten Maßnahmen führen soll (z. B. zur Berichterstellung oder zur Aktualisierung von Konfigurationen), können Sie zugehörige Dokumente direkt mit den entsprechenden ClickUp-Aufgaben verknüpfen, um alles miteinander zu verbinden – ideal für eine intelligentere Workflow-Optimierung.

ClickUp verfügt außerdem über einen KI-Schreibassistenten namens ClickUp Brain, eines der intelligentesten KI-Tools für technisches Schreiben. Möchten Sie schnell eine Standardarbeitsanweisung dokumentieren? Verwenden Sie einfach eine KI-Schreibvorlage wie:

Nutzen Sie ClickUp Brain, um übersichtliche, strukturierte IT-Dokumentationen zu erstellen, wie z. B. Einführungsanleitungen und Standardarbeitsanweisungen zur Fehlerbehebung

Brain hilft Ihnen sofort beim Formatieren und Strukturieren Ihres Dokuments und macht den Aufwand für Ihre Dokumentationsarbeit schneller, reibungsloser und weniger manuell.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie Sie technische Dokumentationen verfassen sollen, bietet ClickUp eine gebrauchsfertige Vorlage für technische Dokumentationen an. Sie wurde entwickelt, um IT-Teams bei der Dokumentation von Software, APIs, Systemkonfigurationen und vielem mehr zu unterstützen. Die Vorlage enthält vorgefertigte Abschnitte wie „Übersicht“, „Systemanforderungen“ und „FAQs“, sodass Sie nicht bei Null anfangen müssen.

Kostenlose Vorlage herunterladen Optimieren Sie Ihre IT-Dokumentations-Workflows mit der ClickUp-Vorlage für technische Dokumentation

Die besten Features von ClickUp

Automatisierung wiederholender Aufgaben: Automatisieren Sie Dokumentationsprozesse wie Erinnerungen für veraltete Dokumente oder die Zuweisung von Personen zur Überprüfung neuer Einträge mit Automatisieren Sie Dokumentationsprozesse wie Erinnerungen für veraltete Dokumente oder die Zuweisung von Personen zur Überprüfung neuer Einträge mit ClickUp Automations

Aufgaben erstellen: Verwandeln Sie Dokumentationselemente in nachverfolgbare Aufgaben. Ideal für die Pflege der Dokumentationshygiene, z. B. durch die Zuweisung von Aktualisierungen, das Hinzufügen von Fälligkeitsdaten und die Verknüpfung von Aufgaben mit Dokumentabschnitten

Globale Suche: Finden Sie mit : Finden Sie mit der ClickUp Enterprise Search alles in Aufgaben, Dokumenten, Kommentaren und Anhängen. Unverzichtbar für IT-Teams, die schnell Details abrufen müssen, ohne sich durch Ordner wühlen zu müssen

Limitierungen von ClickUp

Für neue Benutzer kann die Navigation auf der Plattform komplex sein

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 10.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

Ein G2-Rezensent äußerte sich wie folgt:

ClickUp hilft dabei, unsere gesamte Arbeit an einem Ort zu zentralisieren, was die Notwendigkeit verstreuter Kommunikation verringert und die Abstimmung im Team verbessert. Es löst das Problem der Nachverfolgung mehrerer Testaufgaben über verschiedene Teams hinweg, indem es anpassbare Ansichten, Automatisierung und eine übersichtliche Dokumentation bietet.

ClickUp hilft dabei, unsere gesamte Arbeit an einem Ort zu zentralisieren, was die Notwendigkeit verstreuter Kommunikation verringert und die Abstimmung im Team verbessert. Es löst das Problem der Nachverfolgung mehrerer Testaufgaben über verschiedene Teams hinweg, indem es anpassbare Ansichten, Automatisierung und eine übersichtliche Dokumentation bietet.

💟 Bonus: Brain MAX ist Ihr KI-gestützter Desktop-Begleiter, der die Erstellung von IT-Dokumentation zum Kinderspiel macht. Anstatt jedes Detail einzutippen, nutzen Sie einfach das Feature „Sprach-zu-Text“. Sprechen Sie Ihre Schritte des Setups, Tipps zur Fehlerbehebung oder Notizen zum Workflow, und Brain MAX erfasst Ihre Worte sofort und organisiert sie zu einer klaren, strukturierten Dokumentation. Das ist der schnellste Weg, komplexe IT-Workflows zu dokumentieren, Wissen auf dem neuesten Stand zu halten und sicherzustellen, dass nichts übersehen wird.

2. Confluence (Am besten geeignet für den Wissensaustausch im Team und die Integration mit Jira)

via Confluence

Confluence von Atlassian ist ein kollaborativer Workspace, der Teams dabei hilft, Inhalte effizient zu erstellen, zu teilen und zu verwalten. Es ist nützlich für IT-Teams, die bereits Atlassian-Tools wie Jira nutzen, da Sie Seiten ganz einfach mit Issues verknüpfen können, um Ihre Projekte und Dokumentation synchron zu halten.

Außerdem verfügt sie über eine umfangreiche Bibliothek mit Vorlagen für technische Dokumente, Onboarding und vieles mehr. Sie können in Echtzeit zusammenarbeiten, Kommentare hinzufügen und Berechtigungseinstellungen verwalten. Confluence unterstützt zudem die hierarchische Organisation von Seiten, wodurch sich komplexe Informationen team- und projektübergreifend einfach strukturieren lassen.

Die besten Features von Confluence

Jira-Probleme in Echtzeit einbetten: Zeigen Sie den Status von Jira-Problemen in Echtzeit in Zeigen Sie den Status von Jira-Problemen in Echtzeit in Projektdokumenten an, um sofortigen Kontext zu Fehlern, Bereitstellungen oder Supportanfragen zu erhalten

Verwenden Sie Makros für mehr Übersichtlichkeit: Fügen Sie dynamische Inhalte wie Code-Blöcke, ausblendbare Abschnitte, Status-Tags und Callouts hinzu, um technische Dokumente lesbarer zu machen

Konfigurationsdateien und Protokolle auf der Seite speichern: Fügen Sie .conf-, .yaml-, .log- und andere technische Dateien als Anhang hinzu, um sie leicht nachschlagen zu können

Limitierungen von Confluence

Teams müssen Dokumentationen oft manuell duplizieren und aktualisieren, da es keine integrierten Workflows für die Wiederverwendung von Inhalten oder die seitenübergreifende Synchronisierung gibt

Preise für Confluence

Free : Bis zu 10 Benutzer

Standard : 5,16 $ pro Benutzer und Monat

Premium : 9,73 $/Benutzer/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Confluence

G2 : 4,1/5 (über 3.500 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 3.500 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Confluence?

Eine Bewertung eines Benutzers lautet:

Die umfangreiche Bibliothek an Vorlagen für Notizen zu Meetings, Projektpläne, Produktanforderungsdokumente (PRDs), SWOT-Analysen und vieles mehr. Diese Vorlagen bieten einen hervorragenden Ausgangspunkt und helfen dabei, die Art und Weise zu standardisieren, wie Teams Informationen erstellen und freigeben. Der Editor ist übersichtlich und benutzerfreundlich, was die Einstiegshürde für nicht-technische Teammitglieder senkt.

Die umfangreiche Bibliothek an Vorlagen für Notizen zu Meetings, Projektpläne, Produktanforderungsdokumente (PRDs), SWOT-Analysen und vieles mehr. Diese Vorlagen bieten einen hervorragenden Ausgangspunkt und helfen dabei, die Art und Weise zu standardisieren, wie Teams Informationen erstellen und freigeben. Der Editor ist übersichtlich und benutzerfreundlich, was die Einstiegshürde für nicht-technische Teammitglieder senkt.

⚡ Vorlagenarchiv: Benötigen Sie eine schnelle Möglichkeit, Ihre internen Prozesse zu dokumentieren? Sehen Sie sich diese vorgefertigten SOP-Vorlagen von ClickUp an, um in wenigen Minuten klare, umsetzbare Anleitungen zu erstellen

3. Notion (Am besten geeignet für ein flexibles All-in-One-Wiki für Dokumente und Datenbanken)

via Notion

Notion ist ein blockbasierter Workspace, der gleichzeitig als IT-Dokumentationstool dient. Teams können skalierbare Wissenshubs aufbauen, indem sie Text, Datenbanken, synchronisierte Blöcke und eingebettete Inhalte kombinieren.

Die Datenbank-Feature unterstützt Filterung, verschiedene Ansichten (Tabelle, Board, Kalender, Galerie) und formelbasierte Logik zur Verwaltung dynamischer IT-Workflows. Für ein schnelleres Setup können Benutzer mit kostenlosen und Premium-Vorlagen beginnen, während Notion KI dabei helfen kann, Dokumentationen in Sekundenschnelle zu entwerfen, zusammenzufassen oder zu übersetzen.

Die besten Features von Notion

Verknüpfte Dokumentation mit Backlinks: Erstellen Sie bidirektionale Verknüpfungen zwischen verwandten Seiten (z. B. verknüpfen Sie Ihr Serverinventar mit Netzwerkdiagrammen), um Querverweise zu vereinfachen

Datenbanken für strukturierte IT-Workflows: Erstellen Sie Tracker für Incidents, Änderungsprotokolle, IT-Bestandsverzeichnisse oder API-Referenzen mit anpassbaren Ansichten und Eigenschaften

Einbettung von Medien und Markdown-Support: Fügen Sie Code-Blöcke, Diagramme, Videos, PDFs und Markdown nativ ein

Einschränkungen von Notion

Eingeschränkte Zugriffskontrollen (die Granularität der Benutzerberechtigungen mag sich einfach anfühlen) und die Offline-Nutzung werden oft als Schwachpunkt genannt

Preise für Notion

Free Forever

Plus : 12 $ pro Platz/Monat

Geschäft : 24 $ pro Platz/Monat

Enterprise : Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Notion KI-Add-On: 10 $ pro Mitglied/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Notion

G2: 4,7/5 (über 6000 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 2000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Notion?

Ein G2-Rezensent äußerte sich wie folgt:

Mir gefällt, dass ich die Freiheit habe, so gut wie alles zu erstellen, was für mein Unternehmen und meine Teamstruktur relevant ist. Da nun auch KI integriert ist, hilft mir das dabei, ganz einfach Texte zu erstellen.

Mir gefällt, dass ich die Freiheit habe, so gut wie alles zu erstellen, was für mein Unternehmen und meine Teamstruktur relevant ist. Da nun auch KI integriert ist, hilft mir das dabei, ganz einfach Texte zu erstellen.

📮 ClickUp Insight: Der durchschnittliche Berufstätige verbringt täglich mehr als 30 Minuten mit der Suche nach Informationen zur Arbeit – das sind über 120 Stunden pro Jahr, die durch das Durchforsten von E-Mails, Slack-Threads und verstreuten Dateien verloren gehen. Ein intelligenter KI-Assistent, der in Ihren Workspace integriert ist, kann das ändern. Entdecken Sie ClickUp Brain. Es liefert sofortige Einblicke und Antworten, indem es innerhalb von Sekunden die richtigen Dokumente, Unterhaltungen und Aufgaben-Details anzeigt – damit Sie nicht mehr suchen, sondern direkt mit der Arbeit beginnen können. 💫 Echte Ergebnisse: Teams wie QubicaAMF haben durch den Einsatz von ClickUp mehr als 5 Stunden pro Woche eingespart – das sind über 250 Stunden pro Jahr und Person –, indem sie veraltete Wissensmanagementprozesse abgeschafft haben. Stellen Sie sich vor, was Ihr Team mit einer zusätzlichen Woche Produktivität pro Quartal alles erreichen könnte!

4. Document360 (Am besten geeignet für eine dedizierte Wissensdatenbank mit KI-Features)

via Document360

Document360 bietet Ihnen Tools zum Aufbau einer markenspezifischen Wissensdatenbank, entweder öffentlich oder privat, mit Optionen zur Anpassung der Startseite und zur Verwendung Ihrer eigenen Domain. Insbesondere IT-Teams können entweder in einem übersichtlichen Markdown-Editor oder einer WYSIWYG-Oberfläche arbeiten und dabei Features wie Dokumentversionskontrolle, Kategorienverwaltung und Workflow-Anpassung nutzen.

Außerdem verfügt sie über ein Widget, den Knowledge Base Assistant, der es Benutzern ermöglicht, direkt von jeder Webseite oder Anwendung aus auf die Wissensdatenbank zuzugreifen. Im Bereich der Analysen bietet Document360 Einblicke in die Interaktion der Nutzer mit Ihren Inhalten, einschließlich dessen, wonach sie suchen, welche Artikel sie lesen und wie stark sie sich engagieren.

Die besten Features von Document360

Fragen Sie Eddy (AI-Assistent) : Erstellen Sie intelligentere Inhalte, die Artikel vorschlagen und eine intelligente Suche ermöglichen, damit Benutzer schneller finden, was sie suchen

SEO: Optimieren Sie Ihre Wissensdatenbank für Suchmaschinen mit Features wie Sitemaps, robots.txt und SEO-Konfigurationen auf Artikelebene

Plattform-REST-API: Erstellen Sie benutzerdefinierte Integrationen, mit denen Sie Daten aus Ihrer Wissensdatenbank lesen und in diese schreiben können, um die Automatisierung und die Steuerung von Workflows zu verbessern

Limitierungen von Document360

Im Gegensatz zu Konkurrenztools, die dies von Haus aus unterstützen, können Sie im Editor keine Callout-Symbole direkt einfügen

Preise für Document360

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Document 360

G2 : 4,7/5 (über 400 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 200 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Document 360?

Hier ist eine Bewertung von G2:

Mir hat besonders gut gefallen, wie einfach es war, Document360 einzurichten und zu nutzen. Die Benutzeroberfläche ist übersichtlich und intuitiv und macht die Organisation unserer Wissensdatenbank zu einem Kinderspiel.

Mir hat besonders gut gefallen, wie einfach es war, Document360 einzurichten und zu nutzen. Die Benutzeroberfläche ist übersichtlich und intuitiv und macht die Organisation unserer Wissensdatenbank zu einem Kinderspiel.

5. Scribe (Am besten geeignet für die automatisierte Schritt-für-Schritt-Prozessdokumentation)

via Scribe

Scribe unterstützt IT-Teams dabei, Schritt-für-Schritt-Dokumentationen für IT-Richtlinien und -Verfahren zu erstellen, indem es Anleitungen und formatierte Seiten an einem Ort zusammenführt. Zu den Features gehören Ordnerorganisation, Dokumentfilter, vorgefertigte Seitenvorlagen, Sortieroptionen und die Nachverfolgung von Ansichten.

Sie bietet ein Smart-Embed-Feature, mit dem Sie Scribes und Pages direkt in Tools wie Confluence, Notion, SharePoint und HubSpot einbetten können, sodass die Dokumentation dort verfügbar ist, wo Ihr Team bereits arbeitet. Sie können außerdem Einstellungen für Benachrichtigungen für Dokumentenaufrufe, Reaktionen und Einladungen von Teamkollegen verwalten.

Die besten Features von Scribe

Scribe-AI-Integration : Kombinieren Sie Ihre eigenen Scribes mit KI-generiertem Text, um unternehmensspezifische Prozessdokumente zu erstellen, die auf Ihre Tools und Workflows zugeschnitten sind

Animierte Scribe-Wiedergabe : Betten Sie Ihre Scribes als Filme ein, damit Betrachter Schritt-für-Schritt-Prozesse mit Animationen und optionalem Voiceover verfolgen können

Rich-Media-Support in Pages: Fügen Sie über 1.000 Medientypen, darunter Videos, Formulare, Flussdiagramme und Dokumente, direkt in Pages ein, um eine interaktivere und anschaulichere Dokumentation zu erstellen

Limitierungen von Scribe

Das Neuanordnen von Schritten kann sich umständlich anfühlen, da die Steuerungsmöglichkeiten begrenzt sind und es keine reibungslose Drag-and-Drop-Funktion gibt

Benutzer können während der Aufzeichnung keine Schritte in Echtzeit bearbeiten oder löschen

Preise für Scribe

Free Forever

Pro Team : 15 $ pro Platz/Monat

Pro Personal: 29 $ pro Platz/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Scribe

G2 : 4,8/5 (über 300 Bewertungen)

Capterra: 4,9/5 (20 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Scribe?

Ein G2-Rezensent äußerte sich wie folgt:

Das Beste an Scribe ist die leistungsstarke Funktion zur Bearbeitung und zum Kommentieren von Screenshots, was es zu einem leistungsstarken tool für die Erstellung detaillierter und leicht verständlicher Anleitungen, Tutorials oder Dokumentationen macht.

Das Beste an Scribe ist die leistungsstarke Funktion zur Bearbeitung und zum Kommentieren von Screenshots, was es zu einem leistungsstarken tool für die Erstellung detaillierter und leicht verständlicher Anleitungen, Tutorials oder Dokumentationen macht.

⚡ Vorlagenarchiv: Möchten Sie wiederverwendbare Anleitungen für Ihr Team erstellen? Nutzen Sie vorgefertigte Vorlagen für die Prozessdokumentation, um Workflows zu standardisieren und viel Zeit bei der Formatierung zu sparen.

6. IT Glue (Am besten geeignet für die zentralisierte Dokumentation von IT-Abläufen und die Passwortverwaltung)

via IT Glue

IT Glue ist eine intuitive IT-Dokumentationssoftware, die speziell für Managed Service Provider (MSPs) und IT-Teams entwickelt wurde. Sie hilft Ihnen dabei, Ihr gesamtes digitales Wissen an einem Ort zu zentralisieren, zu standardisieren und mit Sicherheit zu verwalten.

Mit der Listenansicht können Sie schnell große Datenmengen wie Konfigurationen, Domänen, Kontakte und Dokumente filtern, sortieren und durchsuchen. Die Filter werden zudem zwischen den Sitzungen gespeichert. IT Glue umfasst außerdem globale Listen, mit denen Benutzer mit den entsprechenden Berechtigungen Daten über mehrere Organisationen hinweg einsehen können. Das erleichtert die Nachverfolgung von Asset-Beziehungen und kundenspezifischen Setups erheblich.

Um eine umfassende Dokumentation zu unterstützen, können Teams auch benutzerdefinierte Vorlagen erstellen, die auf ihre Workflows zugeschnitten sind.

Die besten Features von IT Glue

Feature : Verknüpfen Sie Dokumente und Assets sofort miteinander, um die Sichtbarkeit von Inhalten zu verbessern und die manuelle Nachverfolgung zu reduzieren

Runbooks und SOPs: Erstellen Sie strukturierte SOPs und exportieren Sie diese als Runbooks – besonders nützlich für Client-Übergaben, Audits oder interne Schulungen

Cooper Copilot: Nutzt KI und maschinelles Lernen, um relevante Dokumentation automatisch vorzuschlagen, sodass Teams bei Bedarf schnell auf kontextbezogene Informationen zugreifen können

Limitierungen von IT Glue

Die Suchfunktion ist manchmal standardmäßig auf einen bestimmten Bereich oder ein bestimmtes Thema eingestellt, anstatt eine allgemeine oder unternehmensweite Suche durchzuführen, was bei der Anpassung verwirrend sein kann

Preise für IT Glue

Basic : 29 $/Monat

Auswahl : 38 $/Monat

Unternehmen: 44 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu IT Glue

G2 : 4,7/5 (über 600 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 300 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über IT Glue?

Hier ist eine Bewertung von G2:

Die Software ist äußerst flexibel bei der Verwaltung von Passwörtern und anderen Dokumenten. Wir nutzen DattoRMM, daher vereinfacht die Anbindung an IT Glue die Abläufe.

Die Software ist äußerst flexibel bei der Verwaltung von Passwörtern und anderen Dokumenten. Wir nutzen DattoRMM, daher vereinfacht die Anbindung an IT Glue die Abläufe.

7. Nuclino (Am besten geeignet für ein schlankes Team-Wiki mit Live-Zusammenarbeit)

via Nuclino

Nuclino ist ein minimalistisches Wiki, in dem IT-Teams teamweite Workflows zentralisieren können.

Sie verfügt über eine Grafikansicht, die zeigt, wie Themen in Ihrem Workspace miteinander verbunden sind, wodurch die Beziehungen zwischen Dokumenten leichter verständlich werden

Darüber hinaus verfügt Nuclino über eine Tabellenansicht, mit der Sie Dokumentation wie in einer Tabellenkalkulation verwalten können, mit anpassbaren Spalten zur Nachverfolgung von Fortschritt, Verantwortlichkeiten, Tags und anderen wichtigen Feldern. Mit Zugriff auf Team-Einblicke, Audit-Protokolle, erweiterte Suchfilter und rollenbasierte Berechtigungen bietet Nuclino IT-Teams ein einfaches, aber leistungsstarkes Toolkit zur Verwaltung von allem, von Richtlinien-Dokumenten bis hin zu Anleitungen zur Fehlerbehebung.

Die besten Features von Nuclino

Sidekick(KI) : Verfassen, Bearbeitung und Zusammenfassung von Inhalten oder Generierung von 2D-, 3D- oder fotorealistischen Bildern, um DokumentationsWorkflows zu optimieren

Rich-Media-Support : Fügen Sie Mermaid-Diagramme hinzu, betten Sie Videos ein oder nutzen Sie Canva, um Whiteboards, Flussdiagramme und visuelle Dokumentationen zu erstellen

Entwicklerfreundliche API: Automatisieren Sie Dokumentationsprozesse und integrieren Sie Nuclino über seine flexible Lese-/Schreib-API in andere tools

Limitierungen von Nuclino

Bietet keine vollständige Datenkontrolle oder eine API, die umfangreich genug für nahtlose Backups ist, was für Teams, die mit sensiblen Geschäftsdaten arbeiten, ein Problem darstellen könnte

Preise für Nuclino

Free Forever

Starter : 8 $ pro Benutzer und Monat

Geschäft: 12 $/Benutzer/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Nuclino

G2 : 4,7/5 (über 20 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 100 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Nuclino?

Ein Capterra-Rezensent äußerte sich wie folgt:

Nuclino hat sich gut in unser Team integriert, da wir als kleines bis mittelständisches Unternehmen eine einfache, aber effektive Möglichkeit zur Dokumentation unserer Arbeit benötigen. Dank der hervorragenden Features für die Zusammenarbeit fügt es sich hervorragend in unsere Struktur der Meetings und die Organisation von Meetings ein.

Nuclino hat sich gut in unser Team integriert, da wir als kleines bis mittelständisches Unternehmen eine einfache, aber effektive Möglichkeit zur Dokumentation unserer Arbeit benötigen. Dank der hervorragenden Features für die Zusammenarbeit fügt es sich hervorragend in unsere Struktur für Meetings und die Organisation von Meetings ein.

👋🏾 Sie wissen nicht, wie Sie mit der technischen Dokumentation beginnen sollen? Sehen Sie sich das kurze Video unten an, um zu erfahren, wie Sie IT-Dokumentation so strukturieren und verfassen, dass sie Ihren Teams (und Ihnen selbst in Zukunft) wirklich hilft.

8. GitHub (Am besten geeignet für codeorientierte Dokumentation mit Versionskontrolle)

via GitHub

GitHub unterstützt IT-Teams dabei, ihre technische Dokumentation von Anfang bis Ende zu erstellen, zu verwalten und zu automatisieren.

Mit GitHub Pages können Teams übersichtliche, statische Dokumentationswebsites direkt aus ihren Repositorys veröffentlichen – ideal für alles von API-Referenzen bis hin zu internen Wissensportalen. Die Plattform unterstützt benutzerdefinierte Domains, Versionierung über Branches und eine einfache Bereitstellung aus Ihrem Haupt- oder Docs-Branch.

Für Teams, die komplexe Prozesse bearbeiten, bietet GitHub außerdem GitHub Actions an, mit denen Sie Dokumentations-Workflows wie das Testen, Veröffentlichen oder Formatieren von Aktualisierungen automatisieren können. Aktionen können durch Pull Requests, Commits oder Zeitpläne ausgelöst werden, wodurch sichergestellt wird, dass Ihre Dokumentation stets mit dem Code synchron bleibt.

Die besten Features von GitHub

GitHub Copilot : Nutzen Sie KI, um Skripte automatisch zu vervollständigen, Notizen zu erstellen oder dokumentationsbezogenen Code direkt in Ihrem Editor einzufügen

Paketintegration : Hosten Sie interne Tools, SDKs oder Bibliotheken direkt neben der Dokumentation, um einen einfachen Zugriff und eine einfache Bereitstellung zu ermöglichen

GitHub Projects: Bietet eine visuelle Ebene für das Projektmanagement und hilft Teams dabei, dokumentationsbezogene Probleme zu organisieren, Aktualisierungen zu priorisieren und Sprints zu verwalten, ohne die Plattform verlassen zu müssen

Limitierungen von GitHub

Große Binärdateien und medienintensive Inhalte können die Leistung beeinträchtigen und die Kosten für den Speicher erhöhen

Preise für GitHub

Free Forever

Team : 4 $ pro Benutzer und Monat

Unternehmen: 21 $/Benutzer/Monat

GitHub-Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4,6/5 (über 2.200 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 6.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über GitHub?

Hier ist eine Bewertung von G2:

GitHub ist Teil meines wöchentlichen Workflows für Versionskontrolle, Zusammenarbeit am Code und Projektmanagement. GitHub bietet eine Vielzahl von Features, darunter Pull Requests, Aktionen, Issue-Nachverfolgung, Diskussionen usw., die es dem Team ermöglichen, produktiv zu bleiben.

GitHub ist Teil meines wöchentlichen Workflows für Versionskontrolle, Zusammenarbeit am Code und Projektmanagement. GitHub bietet eine Vielzahl von Features, darunter Pull Requests, Aktionen, Issue-Nachverfolgung, Diskussionen usw., die es dem Team ermöglichen, seine Produktivität zu bewahren.

⚡ Vorlagenarchiv: Fangen Sie nicht bei einer leeren Seite an, sondern sparen Sie Zeit mit gebrauchsfertigen Vorlagen für technische Dokumentationen. Diese enthalten strukturierte Abschnitte wie „Übersicht“, „Setup“ und „FAQs“, sodass Sie sich auf den Inhalt konzentrieren können, statt auf das Format.

9. ProProfs Knowledge Base (Am besten geeignet für die einfache, mit Vorlagen gesteuerte Veröffentlichung von Wissensdatenbanken)

via ProProfs Knowledge Base

ProProfs Knowledge Base ist ein weiteres IT-Dokumentationstool, das Teams dabei unterstützt, internes Wissen, Standardarbeitsanweisungen (SOPs) und kundenorientierte Hilfecenter zu optimieren. Der KI-gestützte Editor ProProfs AI beschleunigt die Erstellung von Inhalten und bietet Ihnen während des Schreibens intelligente Vorschläge.

Außerdem ermöglicht sie den einfachen Import bestehender Dokumentation in Formaten wie Word, PDF und HTML, was bei Migrationen Zeit spart. Mit integrierten Analysetools, SEO-Tools und Echtzeit-Seiten-Nachverfolgung hilft ProProfs Teams dabei, besser zu dokumentieren und ihre IT-Wissensdatenbank zu optimieren.

Die besten Features der ProProfs Knowledge Base

Registerkartenansicht : Wechseln Sie gleichzeitig zwischen mehreren Hilfeseiten und gestalten Sie so das Surfen effizienter

Inhaltsausschnitte und bedingte Inhalte : Verwenden Sie Text-Blöcke wieder und passen Sie die Sichtbarkeit je nach Rolle des Benutzers oder seinem Verhalten an

Kontextbezogene Hilfe: Fügen Sie Tooltips, Lightboxen und Popups hinzu, die den Benutzern Orientierung bieten

Limits of the ProProfs Knowledge Base

Einige Benutzer bemängeln, dass es an flexiblen Optionen für Benachrichtigungen mangelt – nur der Eigentümer des Kontos erhält Benachrichtigungen zu Dokumenten, die zur Veröffentlichung anstehen, wodurch die richtigen Editors, die über Fachkenntnisse zum jeweiligen Thema verfügen, außen vor bleiben

Preise für ProProfs Knowledge Base

Free Forever

Essentials: 79 $ pro Verfasser/Monat

Geschäft: 99 $ pro Verfasser/Monat

Bewertungen und Rezensionen zur ProProfs Knowledge Base

G2: 4,6/5 (über 30 Bewertungen)Capterra: 4,7/5 (über 25 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ProProfs Knowledge Base?

Ein G2-Rezensent äußerte sich wie folgt:

Das Tool ist eine immense Hilfe bei der Erstellung eines Online-Produktdokuments. Mit der kontextbezogenen Hilfefunktion können Sie Tooltips, Popups und Lightboxen hinzufügen, um die komplizierten Features und Fachbegriffe eines Produkts zu erklären. Das Verfassen und die Bearbeitung von Inhalten sind dank des MS Word-ähnlichen Editors ein Kinderspiel. Sie können sogar Inhalte, Bilder und Videos direkt in das Produktdokument hochladen.

Das Tool ist eine immense Hilfe bei der Erstellung eines Online-Produktdokuments. Mit der kontextbezogenen Hilfefunktion können Sie Tooltips, Popups und Lightboxen hinzufügen, um die komplizierten Features und Fachbegriffe eines Produkts zu erklären. Das Verfassen und die Bearbeitung von Inhalten sind dank des MS Word-ähnlichen Editors ein Kinderspiel. Sie können sogar Inhalte, Bilder und Videos direkt in das Produktdokument hochladen.

10. Bit.ai (Am besten geeignet für Dokumente in verschiedenen Formaten und interaktive Inhalte)

Mit einer übersichtlichen Benutzeroberfläche und einem blockbasierten Editor hilft Bit.ai Teams dabei, visuell ansprechende Dokumente zu erstellen, die mit Videos, Diagrammen, Formularen, PDFs und über 100 Arten von Einbettungen angereichert sind.

Indem Sie Unterseiten unter einem übergeordneten Dokument anlegen, können Sie jedes Dokument in einen kollaborativen Workspace oder ein navigierbares internes Wiki verwandeln und so Teams dabei unterstützen, eine klare hierarchische Struktur beizubehalten.

Der KI-Genius-Writing-Assistant ist direkt im Editor integriert und unterstützt Sie bei der Ideenfindung, der Erstellung von Inhalten und der Überarbeitung von Texten. Smart Widgets erweitern die Funktionalität von Bit zusätzlich, indem sie umfassende Integrationen ermöglichen, ohne dass Sie die Plattform wechseln müssen. So können Sie beispielsweise Code-Schnipsel, Tabellen und Analyse-Dashboards per Drag & Drop direkt in ein Dokument einfügen.

Die besten Features von Bit.ai

Intelligente Suche : Liefert schnelle, relevante Ergebnisse durch die Analyse von Dokumentinhalten, Tags und Metadaten in Ihrem gesamten Workspace

Erweiterte Kontrollen zum Freigeben : Bietet Passwortschutz, zeitlich begrenzten Zugriff und Link-Nachverfolgung, um die Sichtbarkeit von Dokumenten mit Sicherheit zu verwalten

Workflow-Optimierer: Verfolgen Sie die Dokumentennutzung mit Lesebestätigungen, nutzen Sie den Versionsverlauf zur Überwachung von Änderungen und beschleunigen Sie Abläufe mit wiederverwendbaren Vorlagen

Einschränkungen von Bit.ai

Einige Benutzer berichten von defekten Links beim Hochladen von PDFs und geben an, dass Betrachter ihren Namen und ihre E-Mail-Adresse eingeben müssen, um auf nachverfolgbare Links zugreifen zu können

Preise für Bit.ai KI

Kostenlos Free Forever

Pro : 12 $ pro Monat

Geschäft : 20 $ pro Monat

KI-Add-On: 10 $ pro 100.000 Wörter/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Bit.ai

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Bit.ai?

Eine Bewertung eines Benutzers lautet:

Bit.ai optimiert die Art und Weise, wie mein Team und ich Dokumente erstellen, freigeben und verwalten. Die Videoanleitungen und gebrauchsfertigen Vorlagen sparen uns viel Zeit, und die privaten Workspaces sind unverzichtbar, um sensible Informationen mit Sicherheit und Effizienz zu behandeln. Der automatische Versionsverlauf ist zudem eine große Hilfe bei der Bearbeitung des gleichen Dokuments durch mehrere Personen.

Bit.ai optimiert die Art und Weise, wie mein Team und ich Dokumente erstellen, freigeben und verwalten. Die Videoanleitungen und gebrauchsfertigen Vorlagen sparen uns viel Zeit, und die privaten Workspaces sind unverzichtbar, um sensible Informationen sicher und effizient zu behandeln. Der automatische Versionsverlauf ist zudem eine große Hilfe, wenn mehrere Personen dasselbe Dokument bearbeiten.

11. Dropbox Paper (Am besten geeignet für die einfache, kollaborative Bearbeitung von Dokumenten)

über Dropbox

Dropbox Paper unterstützt die Bearbeitung in Echtzeit, sodass mehrere Teammitglieder gleichzeitig zusammenarbeiten können – komplett mit @Erwähnungen, Kommentaren und Checklisten zum Zuweisen oder Nachverfolgen von Aufgaben. Sie können Rich-Media-Inhalte wie Videos, Bilder, Google Maps oder sogar Pinterest-Pins einbetten und so ein einfaches Dokument in einen interaktiven Workspace verwandeln.

Teams können außerdem mithilfe vorgefertigter Vorlagen strukturierte Dokumente erstellen oder diese an Zeitleisten für Projekte und Produkt-Roadmaps anpassen. Sie können Ihre Dokumente in das PDF- oder Word-Format exportieren, was das Freigeben außerhalb von Dropbox erleichtert.

Die besten Features von Dropbox Paper

Dokumentgliederung: Erstellt automatisch eine Gliederung auf Basis von Überschriften und ermöglicht so eine schnelle Navigation innerhalb langer Dokumente

Unterseiten und interne Verlinkung: Organisieren Sie umfangreiche IT-Dokumentationen in logische Unterabschnitte und verknüpfen Sie verwandte Dokumente oder externe Ressourcen

Praktische Checklisten und Aufgabenzuweisung: Binden Sie Checklisten ein, um die Schritte in IT-Prozessen zu verfolgen und Aufgaben mit Fälligkeitsdaten an Team-Mitglieder innerhalb der Dokumentation zuzuweisen

Einschränkungen von Dropbox Paper

In der Desktop-App können Sie keine Ordner erstellen, was die Organisation von Dokumenten etwas erschweren kann

Preise für Dropbox Paper

Plus: 11,99 $ pro Monat

Professional: 19,99 $ pro Monat

Standard: 18 $ pro Benutzer/Monat

Advanced: 30 $ pro Benutzer/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Dropbox Paper

G2 : 4,1/5 (über 4.000 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 200 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Dropbox Paper?

Ein G2-Rezensent äußerte sich wie folgt:

Dropbox ist perfekt darauf ausgelegt, Dokumente unterwegs zu bearbeiten und zu erstellen. Die zahlreichen Features sind ideal und leicht verständlich. Es ist einfach, mit den Team-Mitgliedern zusammenzuarbeiten, sie einzuladen und die Dokumente mühelos zu bearbeiten.

Dropbox ist perfekt darauf ausgelegt, Dokumente unterwegs zu bearbeiten und zu erstellen. Die zahlreichen Features sind ideal und leicht verständlich. Es ist einfach, mit den Team-Mitgliedern zusammenzuarbeiten, sie einzuladen und die Dokumente mühelos zu bearbeiten.

12. ClickHelp (Am besten geeignet für die Verfasser-Arbeit an technischer Hilfe mit Ausgabe in verschiedenen Formaten)

via ClickHelp

ClickHelp ist eine browserbasierte IT-Dokumentationsplattform, die einen themenbasierten Ansatz für die Erstellung von Inhalten nutzt. Damit können Sie Inhalte in modulare Einheiten aufteilen, die sich leichter aktualisieren, wiederverwenden und organisieren lassen. Jedes Dokumentationsprojekt dient als dedizierter Workspace für Mitwirkende, während Publikationen als endgültige, für Benutzer sichtbare Ausgabe dienen, wodurch Entwürfe und Live-Inhalte klar voneinander getrennt bleiben.

ClickHelp enthält außerdem WriteAssist, einen KI-Schreibassistenten, der die Erstellung von Inhalten optimiert und die allgemeine Schreibqualität verbessert. Die Plattform bietet leistungsstarke Features für die Berichterstellung, die Einblicke in das Leseverhalten, die Lesbarkeit der Inhalte und die Leistung der Teams liefern.

Die besten Features von ClickHelp

Single-Sourcing-Tools : Verwenden Sie Snippets, Variablen und bedingte Blöcke, um aus einer einzigen Quelle mehrere Ausgaben zu generieren

Automatische Themen : Erstellen Sie automatisch Index-, Glossar- oder Inhaltsverzeichnis-Themen auf der Grundlage Ihrer Dokumentationsstruktur

Kollaboratives Workflow-Management: Optimieren Sie die Zusammenarbeit im Team mit Themen-Statusen, Zuweisungen und integrierten Überprüfungs-Workflows

Limitierungen von ClickHelp

Es gibt keine direkte Navigationsoption, um zum Haupt-Dashboard zurückzukehren, was den Zugriff auf Projektübersichten verlangsamen kann

Preise für ClickHelp

Starter : 185 $ pro Monat

Growth : 310 $ pro Monat

Professional: 610 $ pro Monat

Bewertungen und Rezensionen zu ClickHelp

G2: 4,8/5 (über 60 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (20 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickHelp?

Eine Bewertung eines Benutzers lautet:

Insgesamt gefallen mir ClickHelp und seine Features gut, aber hier möchte ich mich auf die KI-Funktionen konzentrieren. Ich nutze Answer Genius und Write Assist von ClickHelp so oft wie möglich. Sie haben meinen Workflow als technischer Redakteur erheblich verbessert. Answer Genius hilft unseren Benutzern mit sofortigen, relevanten Vorschlägen, wodurch sich häufige Fragen der Benutzer leichter und effektiver beantworten lassen. „Write Assist“ beschleunigt meine Inhaltserstellung, indem es den Text verfeinert, für Klarheit sorgt und sogar Vorschläge zur Verbesserung der Lesbarkeit macht. Diese tools funktionieren hervorragend, sparen mir Zeit und verbessern die Gesamtqualität meiner Dokumentation.

Insgesamt gefallen mir ClickHelp und seine Features gut, aber hier möchte ich mich auf die KI-Funktionen konzentrieren. Ich nutze Answer Genius und Write Assist von ClickHelp so oft wie möglich. Sie haben meinen Workflow als technischer Redakteur erheblich verbessert. Answer Genius hilft unseren Benutzern mit sofortigen, relevanten Vorschlägen, wodurch sich häufige Fragen der Benutzer leichter und effektiver beantworten lassen. „Write Assist“ beschleunigt meine Inhaltserstellung, indem es den Text verfeinert, für Klarheit sorgt und sogar Vorschläge zur Verbesserung der Lesbarkeit macht. Diese tools funktionieren hervorragend, sparen mir Zeit und verbessern die Gesamtqualität meiner Dokumentation.

13. Helpjuice (Am besten geeignet für eine fokussierte Wissensdatenbank mit leistungsstarken Analysefunktionen)

via Helpjuice

Helpjuice verfügt über ein Setup mit zwei Editors: Markdown für Entwicklungsteams und WYSIWYG für nicht-technische Benutzer, sodass jeder Mitwirkende Inhalte auf bequeme Weise erstellen kann. Teams können in Echtzeit zusammenarbeiten, Kommentare hinterlassen und Änderungen nachverfolgen, was es einfacher macht, Inhalte auf dem neuesten Stand zu halten.

Die KI-Funktionen sind nützlich, insbesondere das Tool „Subtitle Suggestion“, das automatisch einprägsame Untertitel entwirft, und der Swifty-KI-Chatbot, der auf der Grundlage des Inhalts Ihrer Wissensdatenbank sofort intelligente Antworten auf Fragen von Benutzern liefert.

Die besten Features von Helpjuice

Benutzerdefinierte Anpassung des visuellen Editors : Passen Sie das Layout, die Kopfzeile und die Fußzeile Ihrer Wissensdatenbank ganz einfach an, ohne Code schreiben zu müssen

Analytics-Dashboard : Verfolgen Sie Artikelaufrufe, Suchtrends und das Verhalten der Benutzer, um Lücken in der Dokumentation zu identifizieren und Inhalte zu verbessern

Swifty AI Helpbar: Integrieren Sie eine KI-gestützte Suche und einen Chat direkt in die Suchoberfläche, um die Navigation zu verbessern und Support-Abfragen zu reduzieren

Limitierungen von Helpjuice

Einige Benutzer bemängeln, dass die Suchergebnisse nicht immer zutreffend sind und der Zugriff auf Feedback oder Analysen zu viele Klicks erfordert

Preise für Helpjuice

Ab 249 $/Monat

Helpjuice-Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4,6/5 (über 180 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 90 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Helpjuice?

Ein G2-Rezensent äußerte sich wie folgt:

Das Hinzufügen von Inhalten ist relativ einfach, und das Modul für Automatisierung der Übersetzungen ist sehr hilfreich. Es eignet sich gut, um eine Hilfe-Bibliothek für ein von Ihnen unterstütztes Produkt zu erstellen oder Dokumente, die nur für Ihr Team oder externe Benutzer zugänglich sein sollen.

Das Hinzufügen von Inhalten ist relativ einfach, und das Modul für die Automatisierung der Übersetzungen ist sehr hilfreich. Es eignet sich gut, um eine Hilfe-Bibliothek für ein von Ihnen unterstütztes Produkt zu erstellen oder Dokumente, die nur für Ihr Team oder externe Benutzer zugänglich sein sollen.

14. Tettra (Am besten geeignet für ein in Google und Slack integriertes Wiki)

via Tettra

Tettra ist eine schlanke, KI-gestützte interne Wissensdatenbank, die für dynamische Teams entwickelt wurde, die in Slack arbeiten. Sie können mithilfe von Vorlagen strukturierte Seiten erstellen, diese in Kategorien organisieren und den Zugriff über teambasierte Berechtigungen steuern.

Kai, der KI-Assistent von Tettra, liefert sofortige Antworten auf die Fragen der Mitglieder des Teams, indem er die vorhandene Dokumentation durchsucht. Der Zugriff auf Kai erfolgt direkt über Slack, sodass Benutzer Antworten in Echtzeit erhalten, ohne ihre Kommunikationsplattform verlassen zu müssen.

Die besten Features von Tettra

Erweiterte Suchfunktionen : Erhalten Sie präzise Suchergebnisse durch exakte Phrasenübereinstimmung und Ausschluss bestimmter Begriffe

Unterstützung für das Q&A-Format : Organisieren Sie das Unternehmenswissen ganz einfach in einem strukturierten Frage-und-Antwort-Format, um Informationen schnell zu finden und zu verstehen

Workflows zur Überprüfung des Inhalts: Stellen Sie die Genauigkeit der Dokumentation durch geplante Überprüfungen und Genehmigungen sicher

Limitierungen von Tettra

Einige Benutzer haben die eingeschränkte Unterstützung visueller Elemente wie Diagramme, Schriftarten und Farbformatierungen als Problem genannt

Preise für Tettra

Basic: 5 $ pro Benutzer/Monat (mindestens 10 Benutzer)

Skalierung: 10 $ pro Benutzer/Monat (mindestens 10 Benutzer)

Professional: 7.200 $ pro Jahr (beinhaltet die ersten 50 Benutzer)

Bewertungen und Rezensionen zu Tettra

G2 : 4,7/5 (über 140 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Tettra?

Hier ist eine Bewertung von G2:

Tettra eignet sich hervorragend zum Organisieren und Durchsuchen unserer Wissensdatenbank. Es hilft Mitgliedern des Teams dabei, sich bei ihrer Einarbeitung schnell mit unseren Prozessen und Abläufen vertraut zu machen.

Tettra eignet sich hervorragend zum Organisieren und Durchsuchen unserer Wissensdatenbank. Es hilft Mitgliedern der Teams dabei, sich bei ihrer Einarbeitung schnell mit unseren Prozessen und Abläufen vertraut zu machen.

15. Doxygen (Am besten geeignet für die Dokumentation des Codes aus dem Quellcode)

via Doxygen

Doxygen ist ein kostenloses Open-Source-Tool, das Entwicklungsteams dabei hilft, Dokumentation direkt aus kommentiertem Code zu generieren. Es eignet sich ideal, um herauszufinden, wie man Dokumentation für Code verfasst.

Doxygen wird häufig zur Erstellung von API-Dokumentation für Sprachen wie C, C++, Java, Python und weitere verwendet. Durch das Auswerten spezieller Kommentare in Ihrem Code erstellt es strukturierte Dokumentation in verschiedenen Formaten, wie HTML, PDF und LaTeX.

Darüber hinaus optimiert Doxygen durch Features wie automatische Querverweise, Diagrammerstellung (bei Integration mit Graphviz) und Support für mehrere Formate die Pflege der Dokumentation und synchronisiert sie mit Codeänderungen.

Die besten Features von Doxygen

Benutzerdefinierte Befehle: Erstellen Sie Aliase und definieren Sie neue Tags für konsistente und wiederverwendbare DokumentationsBlöcke in Ihrer gesamten Codebasis

Erweiterter Support für Tabellen: Gehen Sie über einfache Markdown-Formatierung hinaus und nutzen Sie verschachtelte Tabellen, Spannen und Beschriftungen mit HTML-Syntax für eine bessere Datenpräsentation

Integration mathematischer Formeln: Fügen Sie ganz einfach Formeln im LaTeX-Stil ein, die in HTML- und LaTeX-Ausgaben sauber dargestellt werden – ideal für technische und wissenschaftliche Dokumente

Doxygen-Nachahmer

Einige Benutzer empfinden die Integrationsmöglichkeiten von Doxygen als eingeschränkt

Preise für Doxygen

Free Forever

Bewertungen und Rezensionen zu Doxygen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

⚡ Vorlagenarchiv: Wenn das Protokollieren von Problemen Teil Ihres Workflows ist, können Sie durch die Verwendung von Vorlagen für Fehlerberichte Ihre Dokumentation einheitlicher gestalten und den Debugging-Prozess Ihres Teams erheblich vereinfachen.

Optimieren Sie Ihre IT-Dokumentation mit ClickUp

Wenn Sie noch unentschlossen sind, sollten Sie Folgendes beachten: Die Wahl der richtigen IT-Dokumentationssoftware hängt von der Größe Ihres Teams, Ihren technischen Anforderungen und Ihrem Arbeitsstil ab.

Einige Software-Dokumentationstools eignen sich perfekt für entwicklungsorientierte Teams, während andere Lösungen durch ihre Einfachheit oder KI-Unterstützung überzeugen.

Wenn Sie jedoch ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Leistungsfähigkeit, Benutzerfreundlichkeit und Zukunftssicherheit suchen, erfüllt ClickUp viele Ihrer Anforderungen. Sie erhalten ClickUp Docs für strukturierte und einheitliche Dokumentation, Aufgabenverknüpfungen für Workflows, KI für schnelleres Schreiben und Vorlagen, um den Stress vor dem leeren Blatt zu vermeiden.

Sind Sie bereit, endlich die Reihenfolge in Ihrer Dokumentation zu ändern und sich auf das zu konzentrieren, was wirklich zählt?

Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an!

Häufig gestellte Fragen

1. Welche Software eignet sich am besten für die Dokumentation?

Die beste Software für die Dokumentation hängt von Ihren spezifischen Anforderungen ab, aber zu den beliebten Optionen gehören Confluence, Notion, Microsoft OneNote, ClickUp und Google Docs. Diese Plattformen bieten gemeinsame Bearbeitung, Versionskontrolle und eine einfache Organisation von Informationen. Für technische Dokumentationen werden auch Tools wie Read the Docs, GitBook und Docusaurus häufig verwendet. Die ideale Wahl hängt von Faktoren wie Ihrer Teamgröße, Ihren Integrationsanforderungen und davon ab, ob Sie erweiterte Funktionen wie Berechtigungsverwaltung oder API-Dokumentation benötigen.

2. Was ist die beste Software zur Prozessdokumentation?

Wenn es um die Dokumentation von Prozessen geht, genießen Tools wie Process Street, Lucidchart und Microsoft Visio hohes Ansehen. Process Street wurde speziell für die Erstellung und Verwaltung von Workflows und Checklisten entwickelt und erleichtert so die Standardisierung und Automatisierung wiederkehrender Prozesse. Lucidchart und Microsoft Visio eignen sich hervorragend für die Erstellung von Flussdiagrammen und Prozessdiagrammen, die dabei helfen, jeden Schritt klar zu visualisieren. ClickUp, Notion und Confluence sind ebenfalls beliebt für die Prozessdokumentation, insbesondere wenn Sie Text, Grafiken und eingebettete Ressourcen an einem Ort kombinieren möchten.

3. Welche Arten von IT-Dokumenten gibt es?

IT-Dokumentation kann einen breiten Bereich von Dokumenttypen umfassen, darunter Benutzerhandbücher, technische Anleitungen, Standardarbeitsanweisungen (SOPs), Netzwerkdiagramme, Konfigurationsdateien, Anleitungen zur Fehlerbehebung und Knowledge-Base-Artikel. Weitere gängige Typen sind Dokumente zur Systemarchitektur, API-Dokumentation, Onboarding-Anleitungen sowie Compliance- oder Sicherheitsrichtlinien. Jeder Typ dient einem bestimmten Zweck, von der Unterstützung der Benutzer bei der Bedienung von Software bis hin zur Ermöglichung einer effizienten Wartung und Fehlerbehebung durch IT-Teams.

4. Was für eine Art von Software ist IT Glue?

IT Glue ist eine spezialisierte IT-Dokumentationsplattform, die für Managed Service Provider (MSPs) und IT-Teams entwickelt wurde. Sie hilft Unternehmen dabei, wichtige IT-Informationen wie Passwörter, Netzwerkkonfigurationen, Bestandslisten und Prozessdokumentationen sicher zu speichern, zu organisieren und abzurufen. IT Glue ist cloudbasiert und bietet Features wie Beziehungsabbildungen, Versionskontrolle und Integrationen mit anderen IT-Management-Tools, wodurch es für Teams einfacher wird, eine aktuelle und leicht abrufbare Dokumentation zu pflegen.