Verknüpfung Review 2024 (Features, Vorteile, Nachteile und Preise)

erwägen Sie die Nutzung von Verknüpfungen für Ihr Unternehmen?

Shortcut ist ein kollaboratives Tool für moderne Software-Teams, das ihnen hilft, ihr Projekt abzuschließen.

aber hat die Shortcut Software die richtigen Funktionen, um Ihr Team zu unterstützen?

Um diese Frage zu beantworten, nehmen wir Beispiele des super ehrgeizigen (und schmerzhaft beschäftigten) Teams von App-Entwicklern aus Silicon Valley.

In dieser Bewertung der Verknüpfung sprechen wir über ihre Features, Vor- und Nachteile und Preisgestaltung um festzustellen, ob es das Richtige ist Projektmanagement-Software für Sie!

Was ist Verknüpfung?

Verknüpfung ist ein Projektmanagement tool, das speziell für Softwareentwicklungsteams entwickelt wurde. Mit einer einfachen Oberfläche im Kanban-Stil bietet es eine übersichtliche Oberfläche für eine bessere Zusammenarbeit im Team.

Und das ist so ziemlich das, worum es in der Philosophie von Shortcut geht - eine Plattform für Software-Teams bereitzustellen, die zusammenarbeiten und Produkte erstellen. Es hilft Ihnen:

Planen Sie Projekt-Backlogs und Sprints

Workflows zu automatisieren und zu verwalten

Den Fortschritt von Projekten zu visualisieren

Rationalisierung von Projekten über Softwareentwicklungsplattformen hinweg

Im Grunde alles, was Sie brauchen, um in der Softwareentwicklung erfolgreich zu sein. Nun, das glauben zumindest einige Leute!

Mit einer optimierten Benutzererfahrung hilft die Verknüpfung Software sowohl Kerntechnik als auch Produktmanagement Teams, Projekte einfach zu verwalten.

Wer kann Shortcut nutzen?

Shortcut ist vor allem für Softwareentwickler gedacht, insbesondere für diejenigen, die die Agil , Scrum , oder Kanban methoden der Softwareentwicklung.

ich meine, wenn Sie kein Software-Entwicklungsteam sind, könnten Sie Shortcut trotzdem verwenden, aber warum sollten Sie ein Tool verwenden, das nicht für Sie entwickelt wurde?

Es ist auch gut für Remote Software Teams und ist verfügbar als:

Web App

Desktop-App für Windows und Mac

Mobile App für Android und iOS

Sicherlich fragen Sie sich, welche Features die Verknüpfung hat, bevor Sie die Software kaufen.

Schauen wir uns also die wichtigsten Features der Verknüpfungssoftware an.

4 Wichtige Features der Verknüpfung

Shortcut wurde entwickelt, um die Silo-Effekt oder der eingeschränkte Flow von Informationen, der Softwareentwicklungsprojekte verlangsamt.

Das Ergebnis ist, dass es auf den Prinzipien der Transparenz und der Benutzerfreundlichkeit aufbaut.

Also, ohne weitere Umschweife, lassen Sie uns eintauchen!

A. Projekte

In der Verknüpfungsplattform sind Projekte die Kernfunktionen, die alle Geschichten eines Projekts abdecken. (Mehr über Geschichten _in einer Minute.)

Stellen Sie sich diese als Abteilungen, vertikale Geschäftsbereiche oder offene Schwerpunktbereiche vor, die zur leichteren Erkennung farblich codiert werden können.

Sehen wir uns zum Beispiel an, wie das Team von Pied Piper seine Projekte in Verknüpfung definieren könnte.

Mitglieder des Teams wie Richard, Dinesh und Gilfoyle kümmern sich um die Kerntechnologie der App, die in Projekte wie z. B. folgende aufgeteilt werden kann:

Frontend

Backend

Währenddessen konzentriert sich ihr Freund Erlich Bachman auf, nun ja..

B. Geschichten

Geschichten sind die alltäglichen Aufgaben, die jedem zugewiesen werden.

Mit der Verknüpfung können Sie Aufgaben in 3 Arten von Stories kategorisieren:

Features : Aufgaben, die sich mit der Funktion der Software befassen

: Aufgaben, die sich mit der Funktion der Software befassen Bugs : Probleme, die behoben werden müssen

: Probleme, die behoben werden müssen Chores: Aufgaben, die keines der beiden oben genannten sind, aber zugewiesen werden müssen

"Keines von beiden"?

Jawohl.

Das ist eine ziemlich breite Kategorisierung für Hausarbeiten.

Aber das ist es, womit Sie in diesem Software Projektmanagement tool zu tun haben.

wenn Sie kein Software Team sind, werden Sie **_wörtlich _eine Menge Aufgaben haben

Darüber hinaus können Sie eine Vorlage für diese Story-Typen erstellen und auch Aufgaben innerhalb jeder Story hinzufügen; jede Story sollte jedoch in einem Rahmen eingebettet sein Projekt .

Benutzer arbeiten an Stories in Abhängigkeit vom Workflow des Projekts, der ein benutzerdefinierter, schrittweiser Prozess zum Abschließen eines Projekts ist.

Hier ist ein Beispiel für einen typischen Workflow:

Ungeplant -> Geplant -> In Fortschritt -> In Überprüfung -> Abgeschlossen

Sie können diesen Workflow auch benutzerdefiniert an Ihre Projektanforderungen anpassen.

Auf diese Weise können Sie benutzerdefiniert festlegen, wie jede Story von der Konzeption bis zum Abschluss verläuft, was Ihnen möglicherweise eine seltene Anerkennung von Netzwerkingenieur Gilfoyle einbringt:

Wenn ein Produktmanager den Fortschritt seines Projekts überprüfen möchte, braucht er nur auf die Seite Stories zu gehen. Diese Seite ähnelt einer Kanban-Board , bei der jede Aufgabe als Karte ausgelegt ist und die Aufgaben mit der höchsten Priorität in jeder Spalte oben stehen.

Hier können Sie jede Karte per Drag & Drop auf den neuesten Stand bringen oder sie nach Story-Typ sortieren, um eine schnelle Zusammenarbeit zu ermöglichen.

das ist großartig für Leute wie Jared, der alles liebt, was mit Scrum zu tun hat Agile !

C. Epics und Meilensteine

Sie haben vielleicht Hunderte von Stories, die Ihre Mitglieder im Team zu erledigen haben.

aber wie erledigen Sie sie alle?

Hier kommen Epics ins Spiel.

leider ist es nicht so aufregend, wie es klingt

Epics sind im Grunde nur Kategorien.

Für ein einfaches Aufgabenmanagement können Sie eine Reihe von Stories (auch aus mehreren Projekten) in einem Epic zusammenfassen.

schließlich machen Geschichten ein Epic aus! Verstanden?_

was für ein "Epic"-Abenteuer kann dieses Team bestehen?_

Da es bei Epics um Board-übergreifende Zusammenarbeit geht, könnte das Team das Produkt-Onboarding als Epic einstufen.

Dazu gehören Geschichten aus Projekten wie Inhalt, Coding, UI usw.

Und so sieht eine Seite mit einer Verknüpfung zu einem Epic aus:

Sobald Sie genug Epics haben, können Sie diese als Meilensteine gruppieren, um Ihr Projekt besser planen zu können.

Epics, Stories, Meilensteine - wir wissen, dass das eine Menge ist, selbst wenn Sie ein Team von Ingenieuren sind.

aber ich schätze, wenn Sie ein Fan davon sind, mit vielen verwirrenden Begriffen in Ihrem Kopf zu jonglieren, ist dies perfekt!

Für alle anderen gibt es hier eine kurze Zusammenfassung der Hierarchie dieser Features:

Projekte sind Kernfunktionen, Abteilungen oder vertikale Bereiche

sind Kernfunktionen, Abteilungen oder vertikale Bereiche Stories sind alltägliche Aufgaben, die mit einem Projekt verbunden sind

sind alltägliche Aufgaben, die mit einem Projekt verbunden sind Epics sind Zusammenstellungen von mehreren Stories aus verschiedenen Projekten

sind Zusammenstellungen von mehreren Stories aus verschiedenen Projekten Meilensteine enthalten Epics

Hinweis: Ein Benutzer kann zu keinem dieser Features ein angepasstes Feld hinzufügen.

D. Integrationen

Ein Software-Entwicklungstool kann nicht ohne eine Vielzahl von Integrationsmöglichkeiten auskommen, oder?

eigentlich sollte man im perfekten Tool keine Integrationen brauchen, aber das ist eine andere Geschichte

Verknüpfung verfügt über einen Bereich von Integrationen, mit denen Sie plattformübergreifend kommunizieren, Daten speichern, Ereignisse planen und vieles mehr erledigen können.

Sie können es mit mehreren Tools und Software integrieren, wie z.B.:

Bugsnag: eine Software zur Überwachung und Berichterstellung von Fehlern

Google Kalender: eine App zur Online-Terminplanung

Slack: ein Tool für die Kommunikation im Team

GitHub: eine Software-Entwicklungsplattform

Zendesk: App zur Kundenbetreuung und -verwaltung

Darüber hinaus kann jeder Entwickler die Verknüpfung API nutzen, um eine benutzerdefinierte Integration zu erstellen oder Prozesse für eine erweiterte Funktion zu automatisieren.

Die Vorteile von Verknüpfungen

Mit all diesen Features ist es klar, dass das Shortcut Software-Entwicklungstool einige praktische Features hat.

Hier ein kurzer Blick auf einige der Vorteile, die sich aus der Verwendung von Shortcut ergeben:

A. Benutzerfreundliche Schnittstelle

Das Shortcut Team hat Shortcut entwickelt, um den Softwareentwicklungsprozess zu rationalisieren.

Warum?

Die meisten Softwareentwickler haben die unglückliche Erfahrung gemacht, mit klobiger, altmodischer Software zu arbeiten, die ihren Workflow verlangsamt.

Aus diesem Grund wurde Shortcut als eine Software entwickelt, die für die meisten Ingenieure einfach zu bedienen ist.

Die meisten Features sind über die linke Seitenleiste auf der Startseite von Shortcut leicht zugänglich.

Aber denken Sie daran, dass dies ein Tool ist, das für Software-Teams entwickelt wurde

Es ist einfach für sie.

Wenn Sie nicht daran gewöhnt sind, könnten all die Epics, Meilensteine und Geschichten zu einem verwirrenden Abenteuer für Sie selbst führen

B. Einfache Funktionen für die Suche

Sobald Ihr Projekt beginnt, stapeln sich Ihre Stories.

Deshalb bietet Shortcut eine einfache Filtersuche für Ihre Stories, Epics, Workflows und Projekte.

Außerdem gibt es eine globale Leiste für die Suche nach Stories und Epics.

Hier werden Ihre Suchergebnisse in zwei verschiedenen Registerkarten (mit den Bezeichnungen Stories und Epics) angezeigt und je nach Projekt, dem sie zugeordnet sind, farblich gekennzeichnet.

eigentlich sollte man sich nicht auf eine Suchfunktion verlassen müssen, um durch seine Prozesse zu navigieren, aber hey, wenigstens gibt es eine Lösung..._

C. Für agile Teams entwickelt

ein _Software-Projektmanagement-Tool ohne jegliche Agile Features ist sinnlos, oder?

Aber mit Verknüpfung können Sie Scrum , Kanban, und alles in der Mitte .

In der Tat ähneln sogar die Namen der wichtigsten Features (wie Stories und Epics) Agile konzepte!

Außerdem enthält es eine Vielzahl von Diagrammen, die Ihnen helfen, bessere Produkte schneller zu entwickeln.

Zum Beispiel erhalten Sie Diagramme zur Überwachung des Fortschritts von Projekten, wie kumulative Flow-Diagramme, Burndown-Diagramme und Diagramme zur Berechnung der Entwicklungsgeschwindigkeit des gesamten Unternehmens.

6 Limits der Verknüpfung (mit Lösungen)

Sicher, Shortcut ist eine Software, die Gilfoyle glücklich machen könnte:

Aber es ist nicht ohne Limit.

Verknüpfung ist zwar kein "schlechtes tool", aber es hat 6 schwerwiegende Nachteile:

(Klicken Sie auf die Links, um zu einem bestimmten Nachteil zu springen)

Aber was ist ClickUp? ClickUp ist die weltweit größte führendes Tool für das Projektmanagement per Fernzugriff das von Teams in Geschäften in folgenden Bereichen eingesetzt wird start-ups zu Giganten. Mit einer Vielzahl von Features für das agile Projektmanagement und die Zusammenarbeit bietet es alles, was ein Unternehmen oder virtuelles Team bedürfnisse in jeder Branche!

Lesen Sie weiter, um mehr über die wichtigsten Limits der Verknüpfung zu erfahren und wie ClickUp sie lösen kann:

Verknüpfung #1: Das Dashboard kann nicht benutzerdefiniert werden

Sicher, das Dashboard von Shortcut ist in der linken Spalte leicht zu erkennen.

Es zeigt Ihnen Informationen über die Ihnen zugewiesenen Stories oder Aufgaben an.

Aber das war's auch schon!

Darüber hinaus ist das Dashboard ziemlich begrenzt.

Zum Beispiel kann es nicht benutzerdefiniert werden, und das kann ein großes Problem sein.

überlegen Sie es sich

Jeden Morgen, wenn Sie sich bei der Arbeit anmelden, ist Ihr Dashboard das erste, was Sie sich ansehen werden.

Aber ohne ein umfangreiches, anpassbares Dashboard sind Sie gezwungen, sich durch viele Registerkarten und Daten zu wühlen, um das zu finden, was Sie suchen!

Das verzögert nicht nur Ihren Fortschritt, sondern lässt Sie auch superfrustriert zurück.

Die Lösung von ClickUp: Mehrere Ansichten zur Anpassung an verschiedene Projektstile

ClickUp's Multiple Views bietet verschiedene Ansichten des Workspace, um zu helfen virtuelle Teams diejenige verwenden, die ihren Projektanforderungen am besten entspricht.

der beste Teil?

Für maximale Flexibilität können Sie innerhalb desselben Projekts zwischen diesen Ansichten wechseln!

Hier ist, was diese Projektmanagement-Plattform für Sie bereithält:

Board Ansicht ansicht jeder Aufgabe auf einer Karte im Kanban-Stil

Listenansicht : haken Sie eine Aufgabe nach der anderen ab, sobald Sie sie erledigt haben (perfekt für Fans des dinge zu erledigen arbeitsstil)

Ich-Modus ansicht der Aufgaben, die nur Ihnen zugewiesen sind, damit Sie sich optimal konzentrieren können

Ihnen zugewiesen sind, damit Sie sich optimal konzentrieren können Box-Ansicht : Nachverfolgung der Aufgaben aller Personen und Neuzuweisung nach Bedarf

Kalender Ansicht ansicht von Aufgaben in einem benutzerdefinierten Kalender zur einfachen Verwaltung Ihres Projektplans

Verknüpfung #2: Es fehlen leistungsstarke Features für die Erstellung von Dokumenten

Bei der Entwicklung hochwertiger Software geht es nicht nur um Code.

Es geht auch um das gute alte Schreiben!

Sie müssen Ihre Projekte dokumentieren, Vorschläge für neue Projekte machen oder einfach ein Brainstorming zu Konzepten durchführen.

Verknüpfung versucht, Sie mit seinem Write Feature dabei zu unterstützen.

Sie bietet die üblichen grundlegenden Features zum Schreiben wie:

Listen mit automatischer Aufzählung

Überschrift- und Textformatierung

Features für die Zusammenarbeit wie Freigeben und Kommentieren

aber das war's

Ohne eine Einstellung, die sich von anderen unterscheidet Schreib-Apps der einzige Vorteil von Write ist, dass Sie das Verknüpfungsfenster nicht verlassen müssen, um etwas zu verfassen.

Und das erledigt nicht viel, um Ihre Erfahrung zu verbessern.

Sie können genauso gut ein neues Word- oder Google-Dokument öffnen, um den vollen Funktionsumfang zu nutzen, den Sie gewohnt sind!

Wenn Sie wirklich Dokumente mit Leichtigkeit innerhalb Ihres Projektmanagement tools verfassen wollen, sollten Sie ClickUp Docs in Betracht ziehen.

Die Lösung von ClickUp: Dokumentieren Sie alles mit ClickUp Dokumente Mit ClickUp Docs kann er all diese nützlichen Informationen zur späteren Verwendung speichern.

Sie können damit detaillierte Dokumente in jedem Projektraum erstellen.

Es gibt Ihnen auch Tonnen von einzigartigen Features wie:

Rich Text-Formatierung zur Erstellung detaillierter Dokumente

Verschachtelung von Seiten innerhalb von Dokumenten zur weiteren Kategorisierung

Anpassbare Zugriffsrechte

Erstellen einer Vorlage für Dokumente zur späteren Verwendung

Markieren von Mitgliedern innerhalb von Dokumenten

Zuweisen von Dokumenten an verschiedene Personen

Dokumente als HTML-, PDF- und Markdown-Dateien exportieren

Google Docs in den Index aufnehmen lassen, damit sie in den Suchergebnissen auftauchen!

Mit ClickUp Docs haben Sie die Möglichkeit, Ihr eigenes internes Wiki zu erstellen!

Verknüpfung #3: Nicht genügend Features für die Verwaltung von (entfernten) Teams

Sicher, Shortcut hat einige anständige Features für Softwareentwicklung und Projektmanagement.

Aber es ist nicht gut, wenn es um die Verwaltung von Teams geht.

Damit Shortcut funktioniert, brauchen Sie motivierte und zielstrebige Mitarbeiter, die manuell arbeiten:

Regelmäßig die Stories aktualisieren

Ihre Vorgesetzten pflichtbewusst über Verzögerungen informieren

Ihre Aufgabenrückstände geloscht haben

Im Wesentlichen suchen Sie nach Mitarbeitern, die so engagiert sind wie der Softwareentwickler Dinesh:

Leider arbeiten nur wenige von uns auf diese Weise.

Selbst an guten Tagen fallen einige Dinge durch die Maschen.

Da viele Menschen heute von zu Hause aus arbeiten, steigt auch die Nachfrage nach Features für die Verwaltung von Remote-Software-Teams.

Ich meine, ohne solche Features werden Sie es nicht merken:

Wer arbeitet im Moment an welcher Aufgabe?

Ob Ihre Mitarbeiter überlastet sind oder nicht

Welche Aufgaben ein Mitglied des Teams als nächstes in Angriff nehmen wird

Die Lösung von ClickUp: Box-Ansicht ,

Profile und Pulse

A. Verschaffen Sie sich mit der Box-Ansicht einen umfassenden Überblick über Ihr Software Team

sie fragen sich, welche Ihrer _Mitarbeiter sich durch ihre Aufgaben kämpfen und wer zusätzliche Unterstützung benötigt?

Gehen Sie einfach zu ClickUp's Box-Ansicht, wenden Sie Filter wie "Zeitschätzung" oder "Nummer der Aufgaben" an, und Sie werden die Antwort wissen.

Ganz gleich, ob Sie ein großes oder ein kleines Team leiten, die Team-Ansicht hilft Ihnen, den Fortschritt der Aufgaben jedes einzelnen Mitarbeiters zu überwachen und sogar zu erkennen, ob Sie Aufgaben neu zuweisen müssen.

Darüber hinaus können Sie sich ein Bild von deren produktivität indem sie den prozentualen Anteil der fertiggestellten Aufgaben, die geschätzte Gesamtzeit, ihre Agile und Scrum-Punkte und vieles mehr!

B. Analysieren Sie die Aufgaben der einzelnen Mitglieder des Teams mit Profilen und Pulse

Gebaut für Projektleiter und Scrum-Master , ClickUp's Profile feature gibt Ihnen einen detaillierten Überblick über die Aufgaben Ihres Teams.

Sie zeigt Ihnen:

Woran sie gearbeitet haben

Woran sie gerade arbeiten

Welche Arbeiten für die nächste Zeit geplant sind

Sie können das Profil einer Person von überall auf der Plattform aus aufrufen, indem Sie auf ihren Namen klicken. Dort können Sie auch Erinnerungen hinzufügen und Aufgaben für die Person delegieren.

Egal, ob Sie mit großen oder kleinen Teams arbeiten, dieses Feature hilft jedem Projektmanager, den Überblick über die Aufgaben seines Teams zu behalten.

Aber das ist noch nicht alles!

Diese Projektmanagement-Plattform verfügt auch über eine Pulse feature, das maschinelles Lernen nutzt, um automatisch Berichterstellungen zu generieren. Dadurch wird hervorgehoben, worauf sich Ihr Software Team gerade am meisten konzentriert.

Sie können damit überprüfen:

Das Aktivitätsniveau Ihres Teams im Laufe des Tages

Wer online und offline ist

Wer aktiv an etwas arbeitet, um in Echtzeit zusammenzuarbeiten

An welchen Aufgaben die einzelnen Personen in letzter Zeit am aktivsten waren

Verknüpfung Con #4: Keine native Zeiterfassung

Dies ist ein weiterer Nebeneffekt von Shortcuts Philosophie einer übersichtlichen Plattform.

Die Software verfügt über eine Integration mit einer App zur Zeiterfassung: Clockify.

Aber das ist die einzige Auswahl, die Sie bekommen!

Nur eine Integration der Zeiterfassung zu haben, ist verwirrend, da Zeitmanagement für agile Prozesse superwichtig ist.

Denken Sie daran: Agile oder Scrum-Software aktivitäten sind immer zeitgebunden und voneinander abhängig. Von Sprints bis zu täglichen meetings alles ist mit einer Time Box versehen!

Aber wenn Sie Clockify nicht verwenden, müssen Sie die App herunterladen (und wahrscheinlich ein weiteres Abonnement abschließen), um die Nachverfolgung der Projektzeit in Shortcut zu ermöglichen.

ClickUp's Lösung: Zeitverbrauch überwachen mit Chrome-Erweiterung und -Integrationen

ClickUp's raffinierte Chrome-Erweiterung ermöglicht es Ihnen, den Zeitverbrauch pro Aufgabe genau zu erfassen, ohne eine zusätzliche App herunterladen zu müssen.

Wenn Sie jedoch bereits eine Software eines Drittanbieters zur Nachverfolgung der Zeit verwenden, können Sie diese mit ClickUp integrieren . Es verfügt über leistungsstarke Integrationen mit beliebten Zeiterfassungen wie Everhour, Time Doctor, Toggl und mehr!

So können Ihre Mitglieder im Team die perfekte Balance zwischen "Arbeit" und "Zeit für mich" finden.

Verknüpfung #5: Keine Gantt-Diagramme oder Ansicht der Zeitleiste des Projekts

Verknüpfung kann Software Teams helfen, die auf Ergebnisse fokussiert sind.

Aber in dem Bestreben, es für die Techniker einfach zu machen, verpasst die Plattform eine Gelegenheit, der gesamten Organisation zu dienen.

schließlich haben Teams wie die Geschäftsentwicklung, der Vertrieb oder das Marketing wenig Verwendung für Scrum-Punkte, oder?

Stattdessen könnten diese Teams ein intuitives Gantt-Diagramm nutzen, das sie beim langfristigen Projektmanagement unterstützt.

Leider verfügt Verknüpfung nicht über ein solches.

Die Lösung von ClickUp: Nachverfolgung des Fortschritts mit Gantt Diagramme Als Projektleiter genügt ein Blick auf das Gantt Diagramm von ClickUp, um zu wissen, wie Ihr Projekt voranschreitet und den Fortschritt zu verfolgen.

Darüber hinaus können mit dem Gantt Diagramm von ClickUp verschiedene Projektprozesse in Echtzeit automatisiert werden.

Zu erledigen ist Folgendes:

Automatisch nachjustierenAufgaben-Abhängigkeiten nachdem Sie eine Aufgabe neu geplant haben

Sofortige Berechnung des prozentualen Anteils der fertiggestellten Aufgaben am Gesamtumfang des Projekts

Vergleichen Sie den aktuellen mit dem erwarteten Fortschritt in Ihrem geplanten Projektplan

Sofortige Berechnung des ProjektfortschrittsKritischer Pfad um zu wissen, welche Aufgaben Sie in welcher Reihenfolge abschließen müssen, um den Termin rechtzeitig einzuhalten

Aber halt... Gantt Diagramme sind nicht die einzigen Graphen, die Sie mit dieser Plattform für Projektmanagement erhalten.

ClickUp's leistungsstarke Dashboards helfen Ihnen, Ihre Projektdaten mit verschiedenen Diagrammen zu visualisieren:

Geschwindigkeitsdiagramme : Ermitteln Sie die Fertigstellungsrate Ihrer Aufgaben

Burndown-Diagramme : Analysieren Sie die Leistung Ihres Teams anhand eines Einzelziels und visualisieren Sie die verbleibende Arbeit

Burnup-Diagramme : erfahren Sie, wie viel Sie im Vergleich zu Ihrem Aufgabenbereich bereits abgeschlossen haben

Kumulative Flow-Diagramme : Nachverfolgung des Fortschritts Ihres Projekts im Laufe der Zeit

Außerdem sind alle diese Diagramme farbenfroh und machen viel Spaß bei der Nachverfolgung des Fortschritts.

Verknüpfung Con #6: Teure Preise

Wir wissen, was Sie denken: wie viel kostet die Verknüpfung?

Hier ist eine kurze Aufschlüsselung, was Sie für die Verknüpfung mit Shortcut bezahlen müssen:

Preismodell für Verknüpfungen

Die Shortcut-Software für Projektmanagement bietet drei Standard-Pläne an:

A. Free-Plan

Bietet unbegrenzte Features (wie Stories, Projekte und Epics) für 1-10 Benutzer, ideal für ein kleines Team. Aber Sie können den Support von Shortcut nur über die Benutzer-Community erreichen.

B. Standard Plan ($8.5/Benutzer pro Monat)

Unterstützt 11+ Benutzer und enthält ein "Beobachter"-Feature, das es einem Gast ermöglicht, Ihren Workspace zu beobachten, aber keine Beiträge zu verfassen oder sich an dem Projekt zu beteiligen. Außerdem erhalten Sie einen Kundendienst mit Priorität.

C. Enterprise-Plan

Benutzerdefinierte Preise mit zusätzlichen Sicherheitsfeatures (wie SAML Single Sign-On) und einem eigenen Kundendienstmanager.

ClickUp-Lösung: Erschwinglich preisgestaltung Die Preispläne von Shortcut sind nicht nur sehr limitiert, sondern der Preis springt auch ein wenig zu steil im Standard Plan. In einem schnell wachsenden, gut funktionierenden technischen Team könnte dies ein Problem darstellen.

Wenn Sie ein preis- und qualitätsbewusstes Unternehmen sind, sollten Sie vielleicht andere, bessere Software auf dem Markt in Betracht ziehen, wie ClickUp.

Es bietet unbegrenzte Benutzer, Aufgaben und 24/7-Kundensupport in der kostenlosen Version

Darüber hinaus bieten die kostenpflichtigen Pläne eine Fülle zusätzlicher Features, die den Anforderungen von Unternehmen jeder Größe gerecht werden - vom Startup bis zum Konzern.

das Beste daran?

Im Vergleich zur Verknüpfungssoftware kostet Sie ClickUp auf jeder Stufe weniger als die Hälfte pro Benutzer!

Hier sind ClickUp's Preispläne:

Free-Plan: unbegrenzte Aufgaben und unbegrenzte Benutzer mit 24/7 Kundensupport, für immer

unbegrenzte Aufgaben und unbegrenzte Benutzer mit 24/7 Kundensupport, für immer Unlimited ($5 pro Benutzer pro Monat) : bietet Free-Plan Features + unbegrenzten Speicherplatz, Integrationen mit mehreren Tools, Dashboards

: bietet Free-Plan Features + unbegrenzten Speicherplatz, Integrationen mit mehreren Tools, Dashboards Business ($9 pro Benutzer pro Monat): bietet Unlimited-Plan-Features + 2-Faktor-Authentifizierung + Ziel-Ordner + zusätzliche Gäste und mehr

Fazit

Eine gute Projektmanagement-Software bietet eine kollaborative Startseite für Ihre produkt Teams und gleichzeitig die Produktivität Ihres Unternehmens allgemein zu verbessern.

Die Verknüpfung bietet zwar einige gute Features, hat aber auch viele Nachteile.

Und wenn man ein schnell wachsendes Team wie Pied Piper ist, kann man sich nicht viele Nachteile leisten.

Was Sie brauchen, ist ein leistungsstarkes Projektmanagement tool wie ClickUp .

Diese großartige Software verfügt über die richtigen Features für alle Arten von modernen Software-Teams und macht die Zusammenarbeit in Remote-Teams zu einem Kinderspiel.

Also melden Sie sich noch heute für ClickUp an und feiern Sie mit Ihrem gesamten Team Projekterfolge - ganz wie die Rattenfänger des Silicon Valley!