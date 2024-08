7 kostenlose Vorlagen für Kontaktlisten zur einfachen Verwaltung

Wie oft haben Sie schon ein wichtiges Verkaufsgespräch oder ein Follow-up verpasst, weil Sie auf der Suche nach diesem einen Kontakt in unübersichtlichen Tabellen, langen E-Mail-Threads oder gekritzelten Notizen versunken waren...?

Wir haben das auch schon erlebt und können Ihren Schmerz nachempfinden.

Wenn Sie der Frustration ein Ende setzen, sich von der Unordnung verabschieden und alle Ihre wichtigen Kontakte mühelos verwalten möchten, lesen Sie bis zum Ende. Wir haben eine Liste mit 7 kostenlosen Vorlagen für Kontaktlisten zusammengestellt, die Ihnen beim Sammeln, Organisieren und Rationalisieren Ihrer Kontaktverwaltung helfen.

Was ist eine Kontaktlistenvorlage?

Eine Vorlage für eine Kontaktliste ist wie ein digitales Adressbuch, das Ihnen hilft, die Kontaktdaten in geordneter Weise zu verwalten. Sie enthält nicht nur Namen und Handynummern, sondern auch zusätzliche Details wie Berufsbezeichnungen, E-Mail-Adressen, Standorte, Handles für soziale Medien und vieles mehr.

Mit dieser organisierten Informationsdrehscheibe haben Sie immer schnellen Zugriff auf alle Kontakte, die Sie benötigen.

Verwalten Sie Kontaktdaten, Handynummern, E-Mails und mehr in einer sortierbaren Kanban-Tafel ansicht oder Listenansicht

Ob Sie sich an eine liste von Verkäufern wenn Sie eine Liste von Anbietern, Interessenten, Kunden oder Partnern haben, ist eine gute Vorlage für eine Kontaktliste Ihr bestes Werkzeug, um eine reibungslose Kommunikation, rechtzeitige Folgemaßnahmen und starke Beziehungen zu gewährleisten. 🤝

Was macht eine gute Vorlage für eine Kontaktliste aus?

Mit der richtigen Vorlage ist die Verwaltung von Kontakten ein Kinderspiel. Im Folgenden finden Sie eine Aufschlüsselung der wichtigsten Funktionen, auf die Sie bei einer Vorlage für eine Kontaktliste achten sollten, damit Sie leicht die beste Vorlage für Ihre Bedürfnisse finden können:

Einfachheit: Achten Sie auf ein übersichtliches Design mit klaren Spalten und Überschriften, die das Eingeben, Anzeigen und Abrufen von Informationen erleichtern

Achten Sie auf ein übersichtliches Design mit klaren Spalten und Überschriften, die das Eingeben, Anzeigen und Abrufen von Informationen erleichtern Benutzerdefinierte Felder: Die richtige Vorlage sollte es Ihnen ermöglichen, Felder hinzuzufügen, zu entfernen oder zu ändern, um alle relevanten Daten für Ihr Projekt zu erfassenkundendatenbank *Kollaborationstools: Sie sollten in der Lage sein, Ihre Vorlage mit anderen zu teilen und zusammenzuarbeiten, insbesondere wenn Sie mit einem Team arbeiten

Die richtige Vorlage sollte es Ihnen ermöglichen, Felder hinzuzufügen, zu entfernen oder zu ändern, um alle relevanten Daten für Ihr Projekt zu erfassenkundendatenbank *Kollaborationstools: Sie sollten in der Lage sein, Ihre Vorlage mit anderen zu teilen und zusammenzuarbeiten, insbesondere wenn Sie mit einem Team arbeiten Plattformübergreifende Kompatibilität: Egal, ob Sie einen PC, ein Tablet oder ein mobiles Gerät verwenden, Ihre Vorlage sollte auf allen Geräten reibungslos funktionieren

Egal, ob Sie einen PC, ein Tablet oder ein mobiles Gerät verwenden, Ihre Vorlage sollte auf allen Geräten reibungslos funktionieren Skalierbarkeit: Die von Ihnen gewählte Vorlage sollte mit 50 Kontakten genauso gut funktionieren wie mit 5.000, ohne dass die Leistung darunter leidet

Die von Ihnen gewählte Vorlage sollte mit 50 Kontakten genauso gut funktionieren wie mit 5.000, ohne dass die Leistung darunter leidet Integration: Eine gute Vorlage lässt sich problemlos in die andere Software integrieren, die Sie in Ihrem Unternehmen verwenden (z. B CRM-Systeme undprojektmanagementsoftware) für reibungslose Datenflüsse. Außerdem ist es hilfreich, wenn Sie Ihre Vorlagen mit Hilfe vonKI-Tools

ClickUp AI ermöglicht es Vertriebsteams, ihre Kommunikation sicherer zu gestalten, indem sie E-Mail-Texte prüfen, kürzen oder verfassen

7 Vorlagen für Kontaktlisten zur einfachen Verwaltung im Jahr 2024

Wir haben sieben Vorlagen für Kontaktlisten zusammengestellt, die Ihnen helfen sollen, organisiert zu bleiben und Ihre Produktivität zu steigern - damit Sie und Ihre Kontakte bis ans Lebensende glücklich sind. Schauen wir sie uns an. 👀

1. ClickUp Kontaktlisten-Vorlage

Behalten Sie den Überblick über alle Ihre Kontakte mit dieser vielseitigen und einsteigerfreundlichen ClickUp-Kontaktlistenvorlage

Wenn Sie nach einem einfach zu bedienenden System suchen, um die Kontaktdaten Ihrer Leads, Kunden, mitgliedergruppen , Lieferanten und Partner, die ClickUp Kontaktliste Vorlage ist für Sie. Sie verfügt über benutzerdefinierte Felder, um jedes Detail zu erfassen: Quelle, E-Mail, Unternehmen, Portfolio, Standort, Gesprächsbeginn und letzter Kommentar.

Außerdem verfügt es über mehrere Ansichten zur Visualisierung Ihrer Daten und zum schnellen Auffinden von Kontakten, die bestimmten Kriterien entsprechen:

Kontaktliste: Eine Liste mit mehreren Kontakten, kategorisiert nach ihrem Status (z. B. Erster Kontakt, Lead, Verhandlung, Inaktiv, Disengaged und Aktiv)

Eine Liste mit mehreren Kontakten, kategorisiert nach ihrem Status (z. B. Erster Kontakt, Lead, Verhandlung, Inaktiv, Disengaged und Aktiv) Beschaffung: Eine Übersicht über Ihre Kontakte, gruppiert nach deren Quelle (z. B. Empfehlung, Website, Familie, Freunde und andere)

Eine Übersicht über Ihre Kontakte, gruppiert nach deren Quelle (z. B. Empfehlung, Website, Familie, Freunde und andere) Standort: Eine Kartenansicht, um zu visualisieren, wo sich Ihre aktiven Kontakte befinden

Eine Kartenansicht, um zu visualisieren, wo sich Ihre aktiven Kontakte befinden Nach Position: Eine Liste Ihrer aktiven Kontakte, gruppiert nach deren Berufsbezeichnung

Müssen Sie die Kontaktdaten schnell finden? Geben Sie einfach den Namen oder ein verwandtes Stichwort in die ClickUp-Suchleiste ein und Sie erhalten in Sekundenschnelle Ergebnisse.

Außerdem müssen Sie nicht jedes Mal neue Kontakteinträge manuell eingeben. Sie können die integrierte Formular-Ansicht mit anderen teilen, so dass diese ihre Daten direkt in die Kontaktliste eingeben können - so ist sichergestellt, dass diese korrekt und immer aktuell ist. ✔️

Diese Telefonlistenvorlage begleitet Sie, wie alle anderen ClickUp-Vorlagen, überall hin. Sie können sie von überall aus anzeigen und bearbeiten und Ihre Daten nahtlos mit allen Ihren Geräten synchronisieren. Diese Vorlage herunterladen

2. ClickUp Unternehmen Kontaktliste Vorlage

Organisieren Sie Ihre Mitarbeiterkontakte und greifen Sie darauf zu mit der ClickUp-Vorlage für Mitarbeiterkontaktlisten

Es kann eine echte Herausforderung sein, die Kontaktdaten der Mitarbeiter aktuell und leicht zugänglich zu halten. Wie oft mussten Sie schon mit einem Mitarbeiter in Kontakt treten oder ihm Neuigkeiten aus der Abteilung mitteilen, konnten aber seine beruflichen Kontaktdaten nicht schnell finden? Das ist der Punkt ClickUp's Firmenkontaktlisten-Vorlage kommt rein.

Mit mehr als 10 benutzerdefinierten Feldern werden Sie keine Details in der Kontaktliste vermissen. Sie können alles von der E-Mail und der Telefonnummer eines Mitarbeiters bis hin zu seinem Notfallkontakt in der Tabellenansicht -ein ähnlicher Vorgang wie das Erstellen einer druckbaren Kontaktliste in Microsoft Excel oder Google Sheets.

Die Dateneingabe ist mit dem nativen Formular sehr einfach und genau. Neue und bestehende Mitarbeiter können ihre grundlegenden Informationen eingeben und aktualisieren, wodurch das Risiko ungenauer und veralteter Angaben verringert wird.

Und wenn Sie Ihr Team über Aktualisierungen des Kontaktformulars informieren müssen, ist die integrierte E-Mail-Funktion von ClickUp sehr praktisch. Mit ihr können Sie Ihr Team schnell benachrichtigen, ohne die Anwendung wechseln zu müssen. Cool, nicht wahr?

Aber hier kommt der coolste Teil. Als Administrator können Sie auch Folgendes einrichten ClickUp-Dashboards um die Arbeitsbelastung Ihres Teams, den Fortschritt bei der Erfüllung von Aufgaben und den Status von Geschäftszielen zu visualisieren.

Diese Vorlage für eine Mitarbeiter-Kontaktliste ist Ihr One-Stop-Shop für verwaltung von Mitarbeitern indem Sie deren Kontakte organisieren, aktualisieren und immer griffbereit haben. Diese Vorlage herunterladen

3. ClickUp Stakeholder-Liste Vorlage

Verfolgen Sie interne und externe Stakeholder in einer ClickUp-Liste

Der Aufbau enger Beziehungen zu den Stakeholdern ist der Schlüssel zum erfolgreichen Abschluss von Projekten. Und dabei geht es nicht nur darum, ihre Namen zu kennen. Es geht darum, ihre Rollen, Vorlieben und Interessen zu verstehen.

Genau hier setzt die ClickUp Stakeholder-Liste Vorlage ist sehr nützlich. Sie dient dazu, Ihre Stakeholder einzubinden und sicherzustellen, dass ihre Interessen mit Ihren Projektzielen übereinstimmen.

Notieren Sie darin wichtige Details zu jedem Stakeholder, wie Titel, bevorzugter Kommunikationskanal, E-Mail-Adresse, Kontaktnummer und Postanschrift. So haben Sie alles, was Sie für ein reibungsloses und produktives Gespräch brauchen, wenn es an der Zeit ist, sich zu melden.

Nicht alle Stakeholder sind gleich, und diese Vorlage versteht das. Sie ermöglicht es Ihnen, die Stakeholder zu segmentieren, je nachdem, ob es sich um interne oder externe Personen handelt, wie groß ihr Interesse und Einfluss ist und welche Erwartungen sie haben. Auf diese Weise können Sie Ihre Kommunikation auf jede Gruppe zuschneiden. 👪

Das ist noch nicht alles. Mit der Kalenderansicht sind Sie immer einen Schritt voraus. Hier können Sie regelmäßige Besprechungen planen, um alle auf dem gleichen Stand zu halten. Und mit den ClickUp-Benachrichtigungen erhalten Sie rechtzeitig Erinnerungen, um sicherzustellen, dass Sie keinen Termin für Ihre geplanten Aufgaben verpassen. Diese Vorlage herunterladen

4. ClickUp Medienliste Vorlage

Optimieren Sie Ihre Medienmanagement-Workflows mit der ClickUp Medienlisten-Vorlage

Sie denken jetzt wahrscheinlich: "Warum besprechen wir eine Medienlistenvorlage in einem Artikel über Kontaktlistenvorlagen?"

Die Sache ist die: Die Verwaltung von Medienressourcen, auch wenn es sich dabei nicht um Ihre typischen Kontakte handelt, hat eine gemeinsame Basis. In beiden Fällen geht es um Organisation, Zugänglichkeit und darum, dass die richtigen Personen die richtigen Informationen zur richtigen Zeit erhalten.

Wenn Sie sich jemals mit Medien beschäftigt haben, wissen Sie, wie schwierig es ist, den Überblick über Ideen, Recherchen und Ressourcen zu behalten. Es ist wie der Versuch, Konfetti in einem Wirbelsturm aufzufangen.

Glücklicherweise können Sie dieses Chaos in Klarheit verwandeln mit ClickUp's Medienlisten-Vorlage . Es ist ein zentraler Knotenpunkt, um alle Ihre Medienressourcen zu organisieren, egal ob es sich um eine Idee, Forschungsnotizen oder Sitzungsprotokolle handelt.

Sie benötigen mehr Kontext? Das ist kein Problem. Sie können Dokumente, Vorlagen und andere unterstützende Materialien direkt hier anhängen, damit nichts verloren geht. Und wenn Sie diese Dokumente von Grund auf neu erstellen müssen, können Sie dies innerhalb von ClickUp-Dokumente zusammen mit Ihrem Team.

Legen Sie die Sichtbarkeit jeder Ressource für die jeweilige Abteilung oder bestimmte Teams innerhalb dieser Abteilung fest. Und wenn Sie den Fortschritt im Auge behalten möchten, können Sie jede Ressource durch Stufen wie "Idee", "Entwurf", "Überprüfung erforderlich", "Genehmigt" und "Fertig" bewegen

Diese Vorlage bringt Organisation, Klarheit und nahtlose Zusammenarbeit in Ihr Medienmanagement. Wenn Sie im Rahmen Ihrer Arbeitsabläufe mit mehreren Medienressourcen jonglieren, könnte diese Vorlage Ihr neuer bester Kumpel sein. 🤩 Diese Vorlage herunterladen

5. ClickUp Verzeichnis Vorlage

Verschaffen Sie sich einen umfassenden Überblick über die Daten Ihrer Mitarbeiter mit ClickUp's Directory Template

Erinnern Sie sich an die Vorlage für die Kontaktliste des Unternehmens, die wir uns vorhin angesehen haben? Nun, die ClickUp-Verzeichnis-Vorlage geht noch einen Schritt weiter. Es ist maßgeschneidert für Personalabteilungen, die einen umfassenden Überblick über jeden Mitarbeiter suchen.

Diese Vorlage enthält persönliche Informationen wie Fotos, Kurzbiografien, Geburtstage und wichtige berufliche Details wie Berufsbezeichnungen, direkte Vorgesetzte und Bürostandorte. Außerdem enthält sie Angaben zu Einstellungsdatum, Beschäftigungsart und Gehaltsabrechnungszeitplan.

Und wenn Sie eine interaktive Arbeitskultur aufbauen möchten, um die Motivation der Mitarbeiter zu steigern gibt es Platz für die Speicherung von Fähigkeiten, Hobbys und Interessen der Mitarbeiter.

Das hört sich nach viel an, aber ClickUp sorgt dafür, dass dieses Mitarbeiterverzeichnis mit seinen verschiedenen Ansichtsmodi nicht überwältigend ist. Egal, ob Sie eine Abteilungsübersicht, einen schnellen Blick auf neue Gesichter oder eine geografische Ansicht aktiver Teammitglieder suchen, diese Vorlage hat alles, was Sie brauchen. Diese Vorlage herunterladen

6. ClickUp Branchenbuch Vorlage

Sammeln, organisieren und verfolgen Sie Ihre geschäftlichen Kooperationen mit dem ClickUp Business Directory Template

Die ClickUp Business Directory Vorlage ähnelt der Vorlage für die Kontaktliste, jedoch mit einem entscheidenden Unterschied: Sie ist für die Verwaltung der Kontakte von Unternehmen konzipiert, mit denen Sie zusammenarbeiten oder Partnerschaften eingehen, um Ihr eigenes Unternehmen zu betreiben. Bringen Sie Mitarbeiter und Partner dazu, diese Vorlage für Geschäftskontaktlisten zu füllen, indem Sie sie per E-Mail und über soziale Medien weitergeben oder auf Ihrer Website einbetten. Erfassen Sie Details wie Unternehmenskategorie, Produkt-/Dienstleistungsbeschreibung, E-Mail und Telefonnummer des Unternehmens, Standort sowie E-Mail und Telefonnummer der Kontaktperson.

Zeigen Sie den Status Ihrer Geschäftskontakte an und aktualisieren Sie ihn, indem Sie sie durch die folgenden Stufen bewegen: Interessent, In Gesprächen, Aktiver Kontakt, Inaktiv und Archiviert. Dieser schnelle Überblick hilft Ihnen, Prioritäten für die Kontaktaufnahme und die Nachfassaktionen zu setzen.

Der Standort spielt bei Geschäftsentscheidungen oft eine strategische Rolle. Mit der Ansicht Geschäftsstandort können Sie die geografische Verteilung Ihrer Kontakte auf einer Karte sehen. Dies kann ein praktisches Werkzeug sein, wenn Sie die Logistik planen, Partnerschaften in Erwägung ziehen oder nach Möglichkeiten in neuen Regionen Ausschau halten. Diese Vorlage herunterladen

7. ClickUp Kundenkontakt Formular Vorlage

Zentralisieren und verfolgen Sie Anfragen mit ClickUp's Contact Form Template

Verwaltung von Kundenbeziehungen ist der Schlüssel zur Stärkung der Kundentreue, zur Förderung kontinuierlicher Innovation und zum Erreichen Ihrer Geschäftsziele. Dabei geht es nicht nur darum, großartige Produkte oder Dienstleistungen anzubieten, sondern auch darum, Ihren Kunden zuzuhören und ihnen das Gefühl zu geben, dass sie geschätzt werden.

Mit ClickUp's Kundenkontakt Formular Vorlage können Sie Ihren Kunden zeigen, dass Sie sich um sie kümmern und ihre Meinung schätzen. Nutzen Sie es, um Kundenbestellungen, persönliche Kontakte, Anfragen und Feedback zu erfassen.

Jede Formularübermittlung wird sofort zu einem aufgabe in ClickUp . So können Sie Einsendungen den richtigen Teammitgliedern zuweisen, Fristen setzen und Prioritäten hinzufügen. Und Sie müssen diese Schritte nicht mehr manuell durchführen. Einrichten ClickUp-Automatisierungen um sie auszuführen, damit die Teammitglieder sofort mit der Arbeit beginnen können. 🧑‍💻

In der Listenansicht können Sie und Ihr Team alle Kundenanfragen in einem einzigen Bereich verfolgen. Und wenn Sie ein visuelles Layout bevorzugen, wechseln Sie zur Board-Ansicht, um die Erledigungsraten zu visualisieren und den Status einer Aufgabe schnell zu aktualisieren - von "Neue Anfrage" über "In Prüfung" und "Blockiert" bis "Erledigt".

Wenn Sie einen kundenorientierten Ansatz verfolgen, um Ihr kleines Unternehmen zu vergrößern und Ihre Kunden glücklich und zufrieden zu halten, ist das mit dieser Vorlage ein Kinderspiel. Diese Vorlage herunterladen

Ihre Kontakte sind nur einen Klick entfernt mit ClickUp

Egal, ob Sie ein Projekt leiten, ein Team managen oder einfach nur potenzielle Kunden und Partner aufspüren, eine organisierte Kontaktliste spart Ihnen Zeit und verhindert unnötige Kopfschmerzen.

Das Schöne an einer Kontaktlistenvorlage in ClickUp ist, dass sie einfach zu bedienen, vollständig anpassbar, auf allen Geräten zugänglich ist, einen Leitfaden für Einsteiger enthält und sich leicht in jeden technischen Stapel einfügen lässt.

Und mit den erweiterten Suchfunktionen, Filtern und Ansichten wird die Suche nach dem richtigen Kontakt so mühelos wie ein laues Lüftchen. So können Sie Ihre Energie und Aufmerksamkeit darauf verwenden, stärkere Verbindungen aufzubauen und Ihre Ziele voranzutreiben. 🙌

Neben der Verfolgung von Kontakten bietet ClickUp CRM-Vorlagen für die Verwaltung von Kundenbeziehungen und über 1.000 weitere Vorlagen zur Optimierung Ihrer Geschäftsabläufe. Und Sie können sie alle kostenlos erhalten. Registrieren Sie sich für ein ClickUp-Konto heute.