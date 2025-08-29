Bezplatné šablony pro produkci videí v Asaně, které zefektivní vaše video projekty

46 % týmů má největší potíže se správou zpětné vazby mezi kreativními a vývojovými týmy. Navíc omezená viditelnost v časových osách a nedostatek sdílených osvědčených postupů často zpomalují dodávku videí.
Šablony pro produkci videa v Asaně pomáhají udržovat scénáře, materiály a produkční úkoly v pořádku. Neumožňují však plně centralizovat komunikaci ani poskytovat sledování v reálném čase ve všech fázích produkce.
V tomto blogovém příspěvku si projdeme šablony pro produkci videa v Asaně a představíme ClickUp jako silnější alternativu, která spojuje úkoly, soubory, termíny a komunikaci na jednom místě.
Pojďme na to! 🎬
Co jsou šablony pro produkci videa v Asaně?
Šablony pro produkci videa v Asaně jsou předem připravené rozvržení projektů, které týmům pomáhají plánovat a spravovat proces tvorby videa. Poskytují strukturovaný rámec pro mapování kroků, jako je psaní scénáře, shromažďování podkladů, natáčení, střih a finální kontrola.
Každý úkol lze přiřadit členům týmu s termíny, takže každý ví, za co je zodpovědný a kdy má práci odevzdat. Tyto šablony standardizují produkční kroky, zlepšují koordinaci týmu a zajišťují, že žádná fáze nebude opomenuta.
Týmy mohou také přizpůsobit šablony tak, aby vyhovovaly konkrétním typům videí, včetně marketingových kampaní, vysvětlujících videí nebo obsahu sociálních médií.
Nejlepší šablony pro produkci videí od Asany a ClickUp
|Název šablony
|Stáhnout šablonu
|Ideální pro
|Nejlepší funkce
|Šablona pro kreativní produkci Asana Discovery
|Stáhnout šablonu
|Týmy pro produkci videí, správci obsahu, kreativní studia
|Standardizované pracovní postupy; vlastní pole pro třídění; jednotné centrum pro plánování
|Šablona kreativních požadavků Asana
|Stáhnout šablonu
|Producenti, koordinátoři obsahu, marketingové týmy
|Kreativní specifikace; kategorizace podle typu požadavku; integrované fáze pracovního postupu; plynulá správa požadavků
|Šablona redakčního kalendáře Asana
|Stáhnout šablonu
|Video týmy, marketingová oddělení, správci obsahu
|Vizuální kalendář termínů; přiřazování úkolů pro každou fázi; snadné úpravy termínů a priorit
|Zpětná vazba a schvalování kreativních podkladů v Asaně
|Stáhnout šablonu
|Videoeditoři, kreativní týmy
|Centralizovaná zpětná vazba; cykly revizí; připojení referenčních materiálů; automatická oznámení; rozložení Kanban/Board.
|Šablona časové osy Asana
|Stáhnout šablonu
|Videomarketing, mezifunkční týmy
|Chronologická časová osa; milníky; závislosti úkolů; vizualizace pracovního zatížení a úzkých míst
|Šablona plánu projektu Asana Design
|Stáhnout šablonu
|Video designéři, týmy pro tvorbu pohyblivé grafiky, produkční manažeři
|Standardizované pracovní postupy; připojte zdroje a reference; kategorizujte podle klienta/kampaně; přehledy o postupu
|Šablona pro obsahovou strategii Asana
|Stáhnout šablonu
|Týmy pro video marketing, stratégové obsahu, produkční manažeři
|Zaznamenávejte poznatky o publiku, provádějte audity zdrojů, plánujte témata obsahu a sledujte pokrok pomocí stavových polí.
|Šablona Asana Brain Dump
|Stáhnout šablonu
|Video týmy spravující roztříštěné nápady
|Třídit nápady podle fáze; značky naléhavosti; převádět nápady na akční položky; spolupráce v reálném čase
|Šablona vizuální tabule Asana
|Stáhnout šablonu
|Kreativní vedoucí, video týmy
|Digitální prostor pro kreativní řízení; organizujte podle témat; nahrajte reference; připomenutí pro revize konceptů
|Šablona pro spolupráci agentury Asana
|Stáhnout šablonu
|Marketingové týmy, kreativní ředitelé, producenti
|Zobrazení časové osy pro termíny; nahrazení e-mailových vláken komentáři; sledování nákladů a zdrojů
|Šablona ClickUp Agenda
|Získejte šablonu zdarma
|Týmy, které potřebují opakovatelnou strukturu schůzek
|Podrobnosti o schůzkách, seznamy účastníků, živé poznámky, následné úkoly, integrace e-mailu ClickUp
|Šablona ClickUp Meetings
|Získejte šablonu zdarma
|Týmy spravující jakýkoli typ schůzky
|Přizpůsobitelné agendy, vkládání prezentací Google Slides, živá zpětná vazba
|Šablona ClickUp Meeting Tracker
|Získejte šablonu zdarma
|Týmy a manažeři plánující schůzky napříč projekty
|Vlastní pole, více zobrazení, štítky a priority
|Šablona ClickUp pro úvodní schůzku k projektu
|Získejte šablonu zdarma
|Projektoví manažeři, vedoucí týmů, týmy pracující s klienty
|Přiřazování rolí, sledování výstupů, vnořené podúkoly, zaznamenávání rozhodnutí, představení týmu
|Šablona ClickUp pro zápisy z jednání (MoM)
|Získejte šablonu zdarma
|Týmy, které potřebují jasný záznam z jednání
|Časové osy, úkoly s termíny, integrace kontrolních seznamů, přílohy, odkazy na minulé schůzky
Co dělá šablonu procesu produkce videa v Asaně dobrou?
Zde je několik věcí, na které byste se měli zaměřit při výběru šablony pro produkci videa v Asaně:
- Definuje fáze pracovního postupu: Rozděluje projekt do jasných fází, jako je předprodukce, produkce a postprodukce.
- Zahrnuje strukturované podúkoly: Seznam podrobných akcí, jako je návrh scénáře, natáčení, střih a schvalování, aby nedocházelo k vynechávání kroků.
- Používá vlastní pole: Přidává podrobnosti, jako je formát materiálu, priorita, fáze schvalování nebo distribuční kanál, pro lepší organizaci.
- Automatizuje opakující se akce: automaticky přesouvá úkoly, přiděluje práci nebo upozorňuje recenzenty, aby se snížila nutnost ručního sledování.
- Umožňuje flexibilitu: Pokrývá většinu standardních pracovních postupů při správě video projektů a zároveň ponechává prostor pro přizpůsobení jedinečným projektům.
💡 Tip pro profesionály: Použijte software pro spolupráci na obsahu a vytvořte „živý storyboard“, kde se scénáře, materiály a zpětná vazba vyvíjejí v reálném čase, čímž proměníte chaos při produkci videa v kreativní hřiště.
Bezplatné šablony pro produkci videa Asana
Zde je několik nejlepších bezplatných šablon pro produkci videa v Asaně, které vašemu týmu poskytnou hotové rámce pro plánování natáčení, přidělování úkolů a sledování pokroku, aniž byste museli začínat od nuly.
1. Šablona pro kreativní produkci Asana Discovery
Správa projektů videoprodukce může být chaotická. Mnoho zúčastněných stran, překrývající se časové plány a nespočetné množství materiálů často vedou ke zpožděním a zmatkům.
Šablona pro kreativní produkci Discovery v Asaně tuto složitost zjednodušuje a poskytuje vám jediné centrum pro efektivní plánování, sledování a dodávání video obsahu.
🌟 Proč se vám bude líbit:
- Sledujte scénáře, úpravy, grafiku a finální střihy, aniž byste museli prohledávat e-maily nebo složky.
- Standardizujte procesy výroby videí pomocí jasného plánu pro každý typ materiálu, od předprodukce až po zveřejnění.
- Pomocí vlastních polí můžete videa třídit podle typu, kanálu nebo stavu, což usnadňuje stanovení priorit a filtrování.
📌 Ideální pro: Týmy pro produkci videí, správce obsahu a kreativní studia, která chtějí zefektivnit své pracovní postupy a zachovat konzistenci ve všech video projektech.
2. Šablona kreativních požadavků Asana
Šablona Creative Requests Template v Asaně poskytuje strukturovaný systém pro správu a prioritizaci všech příchozích požadavků na produkci videa.
Zajistí, že každá žádost, od sociálních klipů po výuková videa, bude obsahovat potřebné podrobnosti, hladce projde vaším pracovním postupem a bude dokončena včas.
🌟 Proč se vám bude líbit:
- Shromážděte předem kreativní specifikace, včetně formátu, rozlišení, platformy a termínů.
- Kategorizujte požadavky podle typu, například sociální videa, propagační obsah nebo interní aktualizace, pro přesnější plánování.
- Přesouvejte požadavky mezi vestavěnými fázemi, jako jsou Nový, Probíhá, V revizi, Čeká na schválení a Dokončeno.
📌 Ideální pro: Producenty, koordinátory obsahu a marketingové týmy, které spravují více kreativních požadavků na tvorbu storyboardů.
🔍 Věděli jste, že... Nejdelším filmem, jaký kdy byl natočen, je švédský experimentální film s názvem Logistics (2012). Trvá 857 hodin (to je 35 dní v kuse!) a dokumentuje výrobu krokoměru od továrny až po regály v obchodech.
3. Šablona redakčního kalendáře Asana
Šablona redakčního kalendáře v Asaně poskytuje týmům pro produkci videí a obsahu jasný vizuální přehled všech připravovaných materiálů.
Od blogových příspěvků a newsletterů po video scénáře a klipy pro sociální sítě – tato šablona pokrývá organizaci, sledování a spolupráci ve všech fázích tvorby obsahu.
🌟 Proč se vám bude líbit:
- Zobrazte termíny v kalendáři, abyste mohli vytvořit harmonogramy zpětného plánování a předvídat nadcházející uvedení produktů na trh.
- Přiřaďte úkoly členům týmu pro každou fázi produkce, abyste zajistili odpovědnost.
- Snadno upravujte termíny a priority podle toho, jak se plány a kampaně denně vyvíjejí.
📌 Ideální pro: Videotýmy, marketingová oddělení a správce obsahu, kteří potřebují strukturovaný kalendář pro plánování, sledování a publikování firemních videí a dalšího obsahu.
4. Zpětná vazba a schvalování kreativních podkladů v Asaně
Sledování zpětné vazby k video projektům se může rychle stát chaotickým procesem s několika koly revizí, roztříštěnými poznámkami a protichůdnými podněty, což může zpomalit produkci.
Šablona Creative Asset Feedback and Approval Template v Asaně centralizuje veškerou zpětnou vazbu spolu s vašimi video materiály, což týmům usnadňuje efektivní kontrolu, revizi a finalizaci obsahu.
🌟 Proč se vám bude líbit:
- Sledujte cyklus kontroly každého videa pomocí jasných fází, jako jsou Návrh, V kontrole, Vyžaduje revizi a Schváleno.
- Připojte referenční materiály, storyboardy nebo scénáře přímo k úkolům, abyste recenzentům poskytli kontext.
- Nastavte automatická oznámení o zaslané zpětné vazbě nebo obdržených schváleních.
- Pomocí vizuálního rozložení Kanban nebo Board můžete zjistit, která videa čekají na vstupní data a která jsou připravena k produkci.
📌 Ideální pro: Video editory, kteří potřebují jasný a organizovaný systém pro shromažďování zpětné vazby a finalizaci video obsahu bez zpoždění.
🔍 Věděli jste, že... I sportovní přenosy využívají filmové triky. Zářivý hokejový puk, který byl k vidění v přenosech NHL v 90. letech, byl raným pokusem o rozšířenou videoprodukci, ale fanoušci byli tak rozdělení, že tento efekt byl po několika sezónách zrušen.
5. Šablona časové osy Asana
Plánujte a realizujte video projekty s přesností pomocí šablony časové osy Asany.
Od plánování před produkcí a harmonogramů natáčení až po postprodukční úpravy a finální publikování – tato šablona mapuje každý krok, aby týmy mohly vizualizovat pracovní zátěž, koordinovat zdroje a dodržovat termíny bez překvapení.
🌟 Proč se vám bude líbit:
- Zobrazte si celý svůj video projekt, včetně scénáře, natáčení, střihu a publikování, v chronologické časové ose.
- Nastavte a sledujte milníky pro hlavní fáze, jako je schválení storyboardu, první střih nebo kontrola klientem.
- Přidejte závislosti úkolů, abyste ukázali, jak jednotlivé kroky souvisí, a zajistili tak, že redaktoři a producenti budou vědět, čemu dát přednost.
- Včas identifikujte potenciální překážky zobrazením překrývajících se úkolů a omezení zdrojů.
📌 Ideální pro Video marketing a mezifunkční týmy, které koordinují více video projektů a potřebují přehled o časových harmonogramech na vysoké úrovni.
6. Šablona plánu projektu Asana Design
Správa kreativních video projektů vyžaduje systém, který sleduje pokrok, koordinuje přispěvatele a udržuje přehled o termínech.
Šablona Design Project Plan Template v Asaně poskytuje strukturovaný rámec pro video týmy, aby mohly definovat cíle, přidělovat odpovědnosti a spravovat všechny zdroje, čímž zajišťuje hladký a předvídatelný průběh produkce.
🌟 Proč se vám bude líbit:
- Nastavte standardizované pracovní postupy pro každý typ videa, jako jsou klipy pro sociální sítě, propagační videa, návody nebo materiály pro kampaně.
- Připojte zdroje, reference a návrhové soubory přímo k úkolům, aby byly všechny relevantní materiály snadno přístupné.
- Kategorizujte projekty podle klienta, kampaně nebo typu obsahu pro organizované plánování.
- Sledujte pokrok pomocí dashboardů, abyste viděli, co je v pořádku, co se právě kontroluje nebo co čeká na schválení.
📌 Ideální pro: Video designéry, týmy zabývající se pohyblivou grafikou a produkční manažery, kteří potřebují strukturovaný, opakovatelný systém pro efektivní realizaci vysoce kvalitních video projektů.
7. Šablona pro strategii obsahu Asana
Úspěšné videokampaně začínají jasnou strategií obsahu, která sladí nápady, produkci a distribuci s obchodními cíli.
Šablona Content Strategy Template od Asany pomáhá video týmům plánovat, co vytvořit, přidělovat odpovědnosti a sledovat výkon napříč kanály, aby každé video podporovalo vaše marketingové cíle.
🌟 Proč se vám bude líbit:
- Zaznamenejte informace o publiku, KPI obsahového marketingu a preference platforem, abyste mohli přizpůsobit videoobsah správným divákům.
- Proveďte audit stávajících video materiálů, abyste identifikovali vysoce výkonný obsah pro další použití a zdůraznili mezery v pokrytí.
- Naplánujte témata a formáty obsahu a seskupte videa podle kampaně, fáze trychtýře nebo platformy.
- Sledujte pokrok pomocí stavových polí, jako jsou Koncept, Ve výrobě, Úpravy nebo Připraveno k publikování.
📌 Ideální pro: Týmy zabývající se videomarketingem, stratégy obsahu a produkční manažery, kteří potřebují strategický přístup k plánování kampaní s videoobsahem.
🧠 Zajímavost: První „speciální efekt“ v historii videa se objevil v roce 1896, když filmař Georges Méliès omylem zastavil kameru při natáčení pouliční scény v Paříži. Když ji znovu spustil, kočár tažený koňmi nahradil pohřební vůz.
8. Šablona Asana Brain Dump
Při správě video projektu se nápady málokdy objevují v pořadí. Koncept scény může vzniknout při revizi scénářů nebo nápad na záběr může přijít uprostřed editace. Bez místa, kde je zaznamenat, tyto nápady buď zmizí, nebo přispějí k chaosu.
Šablona Brain Dump Template od Asany pomáhá video týmům vyložit všechny myšlenky, velké i malé, na jedno místo, což usnadňuje jejich třídění, stanovení priorit a přeměnu na konkrétní kroky.
🌟 Proč se vám bude líbit:
- Seřaďte položky do kategorií, jako je předprodukce, natáčení a postprodukce, pro rychlou organizaci.
- Upřednostňujte úkoly pomocí značek naléhavosti, abyste se mohli soustředit na to, co vyžaduje pozornost před termínem.
- Přeměňte volné nápady na přiřaditelné úkoly s termíny a přílohami.
- Spolupracujte v reálném čase, aby režiséři, střihači a producenti mohli brainstormovat, aniž by ztratili přehled.
📌 Ideální pro: Videotýmy, které spravují roztříštěné nápady s potenciálními riziky a výzvami v různých fázích produkce.
9. Šablona vizuální tabule Asana
Velké video projekty často začínají ve fázi „prázdné stránky“. Šablona Vision Board v Asaně poskytuje produkčním týmům digitální prostor, kde mohou naplánovat kreativní směr, shromáždit reference a sjednotit se na vzhledu a stylu ještě před spuštěním kamer.
Funguje jako šablona storyboardu a pomáhá vám rozdělit vizi na vyšší úrovni na proveditelné kreativní úkoly a termíny.
🌟 Proč se vám bude líbit:
- Zachyťte kreativní inspiraci a nahrajte scénáře, reference nálady nebo storyboardy přímo do své nástěnky.
- Organizujte nápady podle témat, jako je vyprávění, kinematografie, zvuk a vizuální styl, pomocí tabulek Kanban.
- Přidejte citáty, odkazy na styl nebo příklady konkurence, aby byl váš tým sjednocený v tónu a směru.
- Nastavte si připomenutí pro kontrolu konceptů a pokračujte ve vývoji vize v průběhu produkce.
📌 Ideální pro: Kreativní vedoucí a video týmy, které potřebují sdílený prostor pro brainstorming, shromažďování referencí a sjednocení stylu a tónu před zahájením produkce.
10. Šablona pro spolupráci agentury Asana
Koordinace video projektů s externí agenturou často znamená scénáře, rozpočty, úpravy a nekonečné řetězce e-mailů.
Šablona Agency Collaboration Template od Asany uchovává vše na jednom místě, takže váš interní tým i partneři z agentury zůstanou v souladu od prvního návrhu až po finální verzi.
🌟 Proč se vám bude líbit:
- Nastavte termíny a priority pro scénáře, harmonogramy natáčení, hrubé střihy a finální dodání pomocí zobrazení časové osy.
- Nahraďte dlouhé e-mailové konverzace komentáři k úkolům, přílohami souborů a zpětnou vazbou přímo spojenou s každým výstupem.
- Sledujte náklady spolu s materiály, jako jsou varianty reklam, pohyblivé grafiky a video formáty pro různé kanály.
📌 Ideální pro: Marketingové týmy, kreativní ředitelé nebo producenti spolupracující s externími agenturami na realizaci reklamních kampaní a značkových videí.
Omezení Asany
Ačkoli je Asana oblíbenou volbou pro správu projektů, není bez nevýhod.
Než začnete tyto šablony používat pro pracovní postupy při produkci videa, je důležité pochopit jejich omezení a oblasti, ve kterých mohou být nedostatečné.
- Vyžaduje externí nástroje pro sledování času: Asana nemá vestavěnou funkci pro sledování času, což znamená, že týmy musí pro přesné fakturace nebo přidělování zdrojů využívat aplikace třetích stran.
- Na každou úlohu lze přiřadit pouze jednoho příjemce: Úlohy nelze přiřadit více členům týmu, což komplikuje spolupráci a může vyžadovat řešení, jako je duplikace úloh.
- Slabé možnosti přizpůsobení reportingu a analýzy: Vestavěné dashboardy a reporty jsou omezené a často vyžadují externí nástroje pro hlubší analýzu dat a monitorování.
- Nepořádek v doručené poště a přetížení oznámení: Uživatelé hlásí, že jejich doručená pošta je zaplavena aktualizacemi, které je mohou odvádět od úkolů s vysokou prioritou a snižovat jejich celkovou koncentraci.
🔍 Věděli jste? Hudební videa pomohla utvářet kulturu střihu videa. MTV zahájila v roce 1981 vysílání prvním hudebním videem: Video Killed the Radio Star od The Buggles. Vhodně tak předpověděla vzestup video formátů nad audio formáty.
Alternativy k šablonám Asana pro plánování a produkci videoobsahu
Pokud vám omezení Asany připadají příliš restriktivní, software ClickUp pro správu marketingových projektů nabízí flexibilnější alternativu.
Jako aplikace pro vše, co souvisí s prací, ClickUp centralizuje úkoly, dokumenty, zdroje a schvalování na jednom místě, což marketingovým a kreativním týmům usnadňuje plánování, spolupráci a realizaci kampaní. Díky pokročilým možnostem přizpůsobení, integrované automatizaci a asistenci AI spojuje ClickUp všechny vaše marketingové nástroje do jedné platformy.
Zde jsou nejlepší bezplatné šablony ClickUp, které vám usnadní plánování, realizaci a správu všech fází vašich projektů výroby marketingových videí. 🎥
1. Šablona pro produkci videa ClickUp
Videoprojekty procházejí několika fázemi, jako je tvorba storyboardu, plánování vybavení, natáčení, střih a finální dodání.
Šablona pro produkci videa ClickUp vám poskytuje jasný, opakovatelný rámec, který provede váš tým od konceptu až po dokončení. Díky přizpůsobitelným pracovním postupům, přizpůsobeným polím a flexibilním zobrazením získáte jednotný prostor pro plánování, sledování a dodávání video projektů s menším počtem zpoždění a nedorozumění.
🌟 Proč se vám bude líbit:
- Sledujte každou fázi produkce pomocí vlastních stavů úkolů ClickUp, jako jsou Koncept, Úprava, Finální úprava a Publikování.
- Zaznamenejte podrobnosti týkající se konkrétního projektu pomocí vlastních polí ClickUp, jako je adresa umístění, požadavky na personál a partnerská agentura.
- Vizualizujte časové osy a odpovědnosti pomocí zobrazení, jako je proces výroby videa, datum premiéry a seznam projektů.
- Dodržujte harmonogram postprodukce pomocí závislostí, sledování času a připomenutí.
📌 Ideální pro: Týmy pro produkci videí, kreativní agentury a interní marketingové týmy, které spravují vše od jednorázových firemních videí až po rozsáhlé video kampaně.
📮 ClickUp Insight: Pondělní blues? Ukazuje se, že pondělí je slabým článkem týdenní produktivity (bez dvojitého významu), protože 35 % pracovníků ho považuje za svůj nejméně produktivní den. Tento pokles lze připsat času a energii vynaložené na hledání aktualizací a týdenních priorit v pondělí ráno.
V tomto případě vám může pomoci aplikace pro práci, jako je ClickUp. Například ClickUp Brain, vestavěný AI asistent ClickUp, vás během několika sekund „informuje“ o všech důležitých aktualizacích a prioritách. A vše, co potřebujete pro práci, včetně integrovaných aplikací, lze vyhledat pomocí funkce Connected Search od ClickUp. Díky funkci Knowledge Management od ClickUp je vytvoření sdíleného referenčního bodu pro vaši organizaci snadné! 💁
2. Šablona časové osy pro produkci videa ClickUp
Šablona časové osy pro produkci videa ClickUp vám poskytne přehledný plán pro každou fázi tvorby videa. Namísto přeskakování mezi daty v tabulkách nebo chatech můžete celý proces zmapovat na jedné dynamické časové ose.
Každý úkol je vázán na termín a logicky seřazen, takže vždy budete vědět, co bude následovat a kdo je za to zodpovědný. Tato šablona zajistí, že váš produkční kalendář zůstane organizovaný, přesný a dostatečně flexibilní, aby se mohl přizpůsobovat změnám za běhu.
🌟 Proč se vám bude líbit:
- Snadno vytvářejte a upravujte plány pomocí drag-and-drop ClickUp Gantt Chart View.
- Sledujte klíčové milníky, jako jsou termíny dokončení natáčení, kontrolní body při střihu nebo termíny vydání, abyste měli lepší přehled.
- Spravujte překrývající se pracovní postupy, jako je psaní scénářů, zatímco se finalizují storyboardy, pomocí paralelního sledování úkolů.
- Přibližte si obraz a naplánujte si jeden natáčecí den nebo oddalte obraz a získejte přehled o celém produkčním cyklu.
📌 Ideální pro: Produkční manažery, kreativní ředitele a video týmy, které potřebují přesné plánování zdrojů, aby mohly udržet více natáčení, editací a termínů v chodu.
3. Šablona pro produkci videí ClickUp YouTube
Šablona pro produkci videí na YouTube od ClickUp je připravená šablona úkolů vytvořená pro tvůrce, kteří chtějí zachovat konzistentnost svého kanálu. Od brainstormingu nápadů na videa až po publikování na YouTube – každý krok pracovního postupu je organizován na jednom místě.
Pomůže vám dodržet plán publikování a zajistí, že každé video bude zveřejněno se správnými materiály, tituly a metadaty.
🌟 Proč se vám bude líbit:
- Definujte jednotlivé fáze produkce pomocí integrovaných stavů, jako jsou předprodukce, natáčení, střih a publikování.
- Ukládejte všechny kreativní materiály, jako jsou návrhy scénářů, miniatury, storyboardy a osnovy videí, do jedné úlohy.
- Přidejte vlastní pole, jako je název videa, klíčová slova, tagy a bannerové obrázky pro optimalizaci specifickou pro YouTube.
📌 Ideální pro: YouTubery, kreativní týmy a marketéry, kteří chtějí opakovatelný způsob plánování a vydávání videí.
🚀 Výhoda ClickUp: Zkoušeli jste někdy vysvětlovat úpravy videa prostřednictvím e-mailu? Je to obtížné. ClickUp Clips tento proces pro tvůrce výrazně zjednodušuje.
S aplikací Clips můžete nahrávat obrazovku, přidávat kontext svým hlasem a ukázat svému týmu přesně to, co máte na mysli – ať už poukazujete na úpravu miniatury, kontrolujete návrh scénáře nebo procházíte hrubý střih. Tímto způsobem je zpětná vazba jasná a souvislá, namísto toho, aby byla pohřbena v dlouhých e-mailových vláknech.
4. Šablona ClickUp pro plánování a produkci videí na YouTube
Na rozdíl od šablony pro produkci videí na YouTube vám šablona ClickUp pro plánování a produkci videí na YouTube pomůže organizovat celý obsahový pipeline pro dlouhodobý růst kanálu.
Tato šablona kalendáře obsahu funguje jako vaše řídící centrum: brainstormujte a stanovujte priority video konceptů, přiřazujte jim termíny, přidělujte úkoly a integrujte analytické nástroje pro měření úspěchu. Pomůže vám vytvořit opakovatelný systém, díky kterému bude váš obsah na YouTube plynule fungovat.
🌟 Proč se vám bude líbit:
- Pomocí vlastních polí sledujte klíčová slova, cílovou skupinu a nápady na názvy videí pro každý koncept.
- Přiřazujte úkoly svému týmu a sledujte příspěvky pro hladší spolupráci.
- Vytvářejte propagační kampaně společně s plánováním videí, abyste maximalizovali dosah a zapojení.
📌 Ideální pro: tvůrce YouTube a produkční týmy, kteří potřebují rámec pro správu více videí současně.
🧠 Zajímavost: Bullet time, efekt zpomaleného otáčení kamery, který proslavil film Matrix (1999), byl natočen pomocí kruhu statických kamer spuštěných najednou. Snímky byly poté spojeny dohromady, čímž vznikla iluze zastaveného času.
5. Šablona miniatury YouTube ClickUp
Miniatury rozhodují o tom, zda na vaše video někdo klikne, nebo ho ignoruje. Šablona miniatur pro YouTube od ClickUp vám poskytuje specializovaný systém pro navrhování, kontrolu a schvalování miniatur, aniž byste ztratili přehled o návrzích nebo zpětné vazbě.
Tato šablona se zaměřuje na tvůrčí proces za miniaturami a zajišťuje, že každé video bude v souladu s vaší značkou a bude mít vyleštěný, značkový vzhled ještě před zveřejněním.
🌟 Proč se vám bude líbit:
- Sledujte každý návrh pomocí vlastních stavů, jako jsou „K provedení“, „Probíhá“ a „Dokončeno“.
- Ukládejte klíčové podrobnosti do 8 vlastních polí, včetně schválení miniatury, vzorku miniatury, designéra, postupu návrhu a schváleného názvu.
- Spravujte svůj pracovní postup na první pohled díky přehledným zobrazením, jako je souhrn miniatur, seznam miniatur a produkční tabule.
- Osvojte si rozpoznávání trendů, snadno spolupracujte s designéry, připojujte obrazové materiály, sdílejte zpětnou vazbu a finalizujte schválené verze na jednom místě.
📌 Ideální pro: Tvůrce a editory YouTube, kteří chtějí spravovat kreativní životní cyklus miniatur videí.
6. Šablona plánu obsahu YouTube ClickUp
Šablona ClickUp YouTube Content Plan Template vám pomůže zmapovat nápady, naplánovat nahrávání a sledovat výkon, takže nikdy nezmeškáte termín ani nebudete opakovat stejný nápad.
S touto šablonou můžete organizovat tituly, popisy, tagy, miniatury a data publikování na jednom místě.
🌟 Proč se vám bude líbit:
- Udržujte plánování obsahu podrobné a organizované pomocí vlastních polí, včetně poznámek, souvisejících souborů, data publikace, pilíře obsahu, čísla videa a úprav.
- Replikujte plánovací struktury pro opakující se série nebo formáty, aniž byste museli začínat od nuly.
- Spravujte pracovní zátěž pomocí integrovaného sledování času, značek a varování o závislostech.
📌 Ideální pro: Tvůrce nebo týmy, které chtějí přejít od nahrávání na poslední chvíli k dobře strukturovanému plánu obsahu.
7. Šablona ClickUp YouTube
Šablona ClickUp YouTube je navržena jako šablona složky typu vše v jednom, která vám pomůže spravovat celý kanál na jednom místě.
Tato šablona pro sociální média jde nad rámec produkce a plánování a poskytuje vyhrazené prostory pro organizaci seznamů skladeb, sledování harmonogramů nahrávání, kategorizaci videí a dokonce i sledování jejich stavu publikování.
🌟 Proč se vám bude líbit:
- Zjednodušte správu projektů videoprodukce pomocí předem připravených seznamů úkolů a časových os pro každou fázi tvorby obsahu.
- Pomocí vlastních stavů, jako jsou Otevřeno, Probíráno, Finální a Zamítnuto, můžete sledovat postup každého videa od nápadu až po zveřejnění.
- Uspořádejte klíčové podrobnosti pomocí vlastních polí, jako jsou seznam skladeb, natočeno, stav publikace, kategorie a URL.
- Sledujte aktivity v několika zobrazeních, včetně seznamu ClickTips, 20 videí, harmonogramu nahrávání a seznamového zobrazení.
📌 Ideální pro: Tvůrce a týmy, kteří potřebují systém pro správu celého kanálu, aby mohli dohlížet na produkci videí a celkový růst a organizaci své přítomnosti na YouTube.
🧠 Zajímavost: Slavný Wilhelmův výkřik, zvukový efekt nahraný v roce 1951, byl použit ve více než 400 filmech a televizních pořadech. Videoeditoři jej stále vkládají do moderních produkcí jako vtip pro zasvěcené.
8. Šablona faktury pro produkci videa ClickUp
Dokončení video projektu je jen polovina práce; stejně důležité je zajistit, abyste byli správně a včas zaplaceni. Šablona faktury pro produkci videa ClickUp (vytvořená v ClickUp Docs ) vám poskytuje hotovou strukturu pro profesionální faktury přizpůsobené video průmyslu.
Vytvářejte profesionální faktury s přehledem služeb, hodin a sazeb a dokonce i duplikáty faktur pro stálé klienty nebo opakované projekty během několika sekund.
🌟 Proč se vám bude líbit:
- Přesně rozepište jednotlivé položky, jako jsou scénáře, natáčení, střih, grafika a cestovní výdaje.
- Automaticky vypočítávejte celkové náklady na natáčecí dny, pronájem vybavení a postprodukční úpravy.
- Integrujte s ClickUp Forms a přeneste fakturační údaje klientů přímo do své faktury.
📌 Ideální pro: Freelancery, studia a produkční týmy, které chtějí zjednodušit fakturaci a zajistit finanční přehlednost, aniž by obětovaly profesionalitu.
9. Šablona pro produkci videa/audio podcastů ClickUp
Šablona ClickUp Video/Audio Podcast Production Template vám poskytuje pracovní postup pro každou epizodu, takže se můžete soustředit na tvorbu poutavého obsahu, místo abyste se zabývali nedodělky. Můžete sledovat každou epizodu od rezervace hostů až po postprodukci s jasnými stavy a termíny.
🌟 Proč se vám bude líbit:
- Centralizujte scénáře, poznámky k pořadu, grafiku a kontrolní seznamy pro snadný přístup.
- Naplánujte si kalendář publikování pomocí integrovaných zobrazení, jako jsou Seznam, Kalendář a Tabule.
- Automatizujte opakující se úkoly, jako jsou připomenutí hostům, žádosti o soubory nebo aktualizace stavu.
- Pomocí vlastních polí (např. schválení hosta, datum živého vysílání, odkaz na Transistor, odkaz na YouTube atd.) můžete zaznamenat všechny podrobnosti na jednom místě.
📌 Ideální pro: Podcastery, kteří produkují pouze audio nebo video pořady a potřebují spolehlivý systém, aby epizody byly včas a konzistentní.
10. Šablona pro grafický design ClickUp
Nepořádné složky souborů a nejasné časové osy mohou zpomalit váš tvůrčí proces. Šablona ClickUp Graphic Design Template vám pomůže organizovat soubory, sledovat pokrok a spravovat termíny návrhů, abyste mohli věnovat více času tvorbě a méně času otevíráním každého souboru „final_final.jpg“.
Díky této šabloně můžete okamžitě vyhledávat a otevírat soubory návrhů se strukturovanou organizací úkolů, přiřazovat odhady času a stanovovat priority požadavků na návrhy ve vašem workflow.
🌟 Proč se vám bude líbit:
- Vizualizujte každou fázi procesu pomocí zobrazení Seznam, Gantt a Vložit.
- Centralizujte designové zdroje vložením odkazů z nástrojů jako Figma, Illustrator nebo cloudové úložiště.
- Udržujte kreativní detaily organizované pomocí vlastních polí (fáze návrhu, odkaz na brief, odkaz na návrh, odkaz na kopii, schválení).
📌 Ideální pro: Freelancery, agentury nebo interní designéry, kteří chtějí flexibilní systém pro sledování kreativních požadavků od návrhu až po schválení.
11. Šablona ClickUp Story Board
Šablona ClickUp Storyboard Template, vytvořená v ClickUp Whiteboards, vám pomůže načrtnout scény, zmapovat úhly kamery a zachytit dialogy, aby váš tým měl před zahájením produkce jasný vizuální plán.
Díky interaktivní tabuli můžete plánovat krátké filmy, videa pro sociální sítě nebo herní cutscény záběr po záběru, čímž bude váš tvůrčí proces organizovanější a vizuálně přehlednější.
U každé scény máte také možnost přidat podrobnosti, jako jsou akce, dialogy, zvukové signály a pokyny pro speciální efekty, takže váš storyboard se stane kompletním kreativním plánem.
🌟 Proč se vám bude líbit:
- Přetahujte, ukládejte a přeskupujte snímky, abyste rychle upravili vizuální sekvenci.
- Přizpůsobte si ji pomocí neomezeného počtu políček a sekcí tak, aby odpovídala rozsahu vašeho projektu.
- Udržujte kreativní a produkční týmy v souladu díky centralizaci poznámek a zpětné vazby na jednom místě.
- Spolupracujte v reálném čase s režiséry, scénáristy, editory a klienty, kteří mohou přidávat komentáře přímo do storyboardu.
📌 Ideální pro: Filmaře, video marketéry, agentury a herní designéry, kteří potřebují vizuální způsob komunikace kreativního směřování.
12. Šablona kalendáře obsahu ClickUp
Naplánujte všechny své blogy, kampaně a příspěvky na sociálních médiích pomocí šablony kalendáře obsahu ClickUp.
Pomůže vám mapovat, plánovat a sledovat obsah napříč několika marketingovými kanály, aby váš tým zůstal v souladu od brainstormingu až po zveřejnění.
🌟 Proč se vám bude líbit:
- Vizualizujte svou roční strategii obsahu pomocí kalendáře, seznamu a tabulek ClickUp.
- Sledujte klíčové podrobnosti pomocí vlastních polí pro zdroje, kategorii, kanál, odkazy a datum publikace.
- Centralizujte přílohy, briefy a komentáře, aby byla zpětná vazba k dispozici u každého obsahu.
📌 Ideální pro: Marketingové týmy, tvůrce obsahu a agentury, které chtějí centrální místo pro plánování, kontrolu a spouštění obsahu na více platformách.
🚀 Výhoda ClickUp: Máte nápad na video, ale nemáte čas ho promyslet? Nechte těžkou práci na ClickUp Brain. Stačí zadat krátký pokyn a během několika sekund vám napíše scénář videa, osnovu nebo dokonce kompletní kreativní brief.
A když se vám projekt zdá příliš velký na to, abyste ho zvládli, ClickUp Brain ho rozdělí na jasné dílčí úkoly, díky čemuž bude váš pracovní postup lépe zvládnutelný.
✅ Vyzkoušejte tento pokyn: „Napište 60sekundový scénář pro video o [vašem tématu/produktu/službě]. Poté scénář rozdělte do harmonogramu obsahu s konkrétními kroky, včetně psaní scénáře, natáčení, střihu, vytváření miniatur a publikování, aby mohl být přidán do našeho kalendáře obsahu. “
13. Šablona pro správu obsahu ClickUp
Správa blogů, newsletterů, podcastů a kampaní napříč různými zainteresovanými stranami může být velmi chaotická. Šablona ClickUp Content Management Template poskytuje strukturovaný a přizpůsobitelný systém, který zvládne vše – od počátečních požadavků až po finální schválení – bez ztráty přehlednosti.
Tato šablona je určena pro provozování obsahu na více kanálech, takže můžete vytvářet, sledovat a optimalizovat zdroje v celém svém marketingovém ekosystému.
🌟 Proč se vám bude líbit:
- Přepínejte mezi globálními kalendáři a kalendáři pro konkrétní kanály (např. blog, sociální sítě, e-mail, web) a podle potřeby přibližujte nebo oddalujte zobrazení.
- Sledujte práci pomocí podrobných fází postupu, jako jsou Koncept, Ve vývoji, V recenzi, Pozastaveno a Publikováno, abyste získali přesný přehled o produkci.
- Přidejte klíčové podrobnosti, jako je rozpočet, kanál, odkaz, typ marketingového úkolu a inspirace pro makety, aby každý obsah měl větší kontext.
- Plynule přecházejte mezi zobrazením tabule pro plánování Kanban, zobrazením seznamu pro stanovení priorit úkolů, zobrazením časové osy pro přidělování zdrojů a Ganttovým diagramem pro plánování kampaní.
📌 Ideální pro: Týmy zabývající se obsahem, které spravují složité vícekanálové operace a potřebují flexibilitu a přehlednost v každé fázi.
Poslechněte si názor uživatele ClickUp:
ClickUp změnil způsob práce našeho týmu, poskytuje jednotný zdroj informací, sjednocuje náš tým a zajišťuje, že se soustředíme na naše cíle. Používání šablon, automatizace a správné nastavení našich pracovních postupů znamenalo zásadní změnu v oblasti efektivity a komunikace.
ClickUp změnil způsob práce našeho týmu, poskytuje jednotný zdroj informací, sjednocuje náš tým a zajišťuje, že se soustředíme na naše cíle. Používání šablon, automatizace a správné nastavení našich pracovních postupů znamenalo zásadní změnu v oblasti efektivity a komunikace.
14. Šablona kreativního projektového plánu ClickUp
Šablona ClickUp Creative Project Plan je vytvořena jako šablona seznamu, která kreativním týmům pomáhá jasně rozdělit, přiřadit a sledovat každý krok projektu. Místo roztříštěných poznámek nebo e-mailů získáte strukturovaná pole, stavy a zobrazení, která jsou výslovně navržena pro kreativní pracovní postupy.
🌟 Proč se vám bude líbit:
- Sledujte každou fázi svého kreativního procesu pomocí stavů jako Blokováno, K schválení, Probíhá, V revizi a Dokončeno.
- Přidejte důležité podrobnosti pomocí atributů, jako je typ schválení, fáze projektu, konečný výstup, přidělený tým a návrh, abyste přesně zachytili, co je pro každý výstup potřebné.
- Přepínejte mezi seznamem kreativních projektů, časovou osou a tabulkou pokroku a spravujte tak svou práci.
📌 Ideální pro: Kreativní týmy, které řídí vícefázové projekty, jako jsou reklamní kampaně, natáčení videí nebo redesign webových stránek.
15. Šablona ClickUp Creative and Design
Šablona ClickUp Creative & Design je šablona složky vytvořená pro správu příchozích kreativních požadavků, kampaní a designových podkladů od přijetí až po dodání.
Centralizuje všechny nápady, briefy a soubory s materiály, takže se designérské týmy mohou soustředit na realizaci namísto sledování aktualizací.
🌟 Proč se vám bude líbit:
- Sledujte požadavky a kreativní práci v jednotlivých fázích pomocí stavů jako Otevřeno, Koncept, Požadavek roztříděn a Uzavřeno, abyste měli úplný přehled o postupu projektu.
- Přidejte podrobnosti specifické pro daný projekt pomocí atributů, jako jsou kanál, typ marketingového úkolu, inspirace pro makety, cíl a primární marketingový cíl, aby byly všechny požadavky jasně definovány.
- Přístup k vaší práci získáte prostřednictvím zápisů z jednání, uvítacích zpráv, seznamů, kreativního procesu a dalších zobrazení, která usnadňují správu požadavků i jejich realizaci.
- Všechny kreativní požadavky systematicky směrujte pomocí formuláře pro kreativní požadavky.
📌 Ideální pro: Designové týmy a interní kreativní agentury, které zpracovávají velké množství požadavků (grafika pro sociální sítě, materiály značky, makety produktů) a potřebují centralizovaný systém.
16. Šablona stylového průvodce ClickUp
Šablona ClickUp Style Guide Template je šablona Doc navržená tak, aby centralizovala všechny prvky vaší značky na jednom místě. Slouží jako jediný zdroj pravdy pro konzistenci značky a zajišťuje, že všechny barvy, písma a loga jsou používány podle stejných standardů.
🌟 Proč se vám bude líbit:
- Shromážděte všechny charakteristické prvky značky, jako jsou barvy, písma, specifikace loga a pravidla použití, do jednoho centrálního dokumentu.
- Přidejte strukturované atributy pro prvky značky, aby je týmy mohly snadno kategorizovat a odkazovat na ně v rámci různých projektů.
- Rozšiřte své dokumenty o zobrazení Seznam, Kalendář, Gantt nebo Pracovní vytížení, abyste sladili stylové standardy s pracovními postupy projektu.
- Pomocí zobrazení tabule ClickUp můžete předvést skutečné příklady použití značky a proměnit abstraktní koncepty v praktické pokyny.
📌 Ideální pro: Marketingové, designové a brandové týmy, které potřebují centrální interaktivní příručku značky, aby zajistily konzistentnost.
Vytvořte kouzelné video s ClickUp
Šablony pro produkci videa v Asaně jsou spolehlivým způsobem, jak organizovat úkoly a udržet projekty v chodu, a pomáhají týmům mít přehled o scénářích, úpravách a harmonogramech.
Když se však projekty zvětší nebo se do nich zapojí více zúčastněných stran, mohou mezery v komunikaci a přehlednosti zpomalit práci.
V tom vyniká ClickUp. Díky jednotnému pracovnímu prostoru, sledování v reálném čase, integrované spolupráci a přizpůsobitelným šablonám poskytuje ClickUp vašemu týmu vše, co potřebuje k hladkému řízení produkce od začátku do konce.
Zaregistrujte se ještě dnes zdarma na ClickUp a uvidíte, jak váš kreativní pracovní postup ožije! 🎨