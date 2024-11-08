Nejlepší příklady firemních videí a nápady, které vás mohou inspirovat

Co je při prodeji potenciálnímu zákazníkovi rozhodující pro jeho zážitek? Skvělá ukázka. Jde o to ukázat, jak váš produkt řeší zásadní problém a usnadňuje život. Skutečnou výzvou je ukázat řešení způsobem, který upoutá pozornost. K tomu potřebujete firemní videa.
Zamyslete se nad všemi situacemi, kdy je lepší shlédnout krátké dvouminutové firemní video než číst dlouhou brožuru. Nedávný výzkum ukazuje, že diváci si zapamatují 95 % toho, co vidí ve videu, oproti pouhým 10 % toho, co čtou.
Skvělá videa však vyžadují skvělé nápady. Proto prozkoumáme některé z nejlepších příkladů firemních videí, které vás mohou inspirovat a pomoci vám vytvořit video strategii vaší společnosti. Jdeme na to!
Úvod do firemních videí
Firemní video je rychlý a zábavný způsob, jak představit svou práci a pomoci klientům rozhodnout se, zda jste pro jejich podnikání tou správnou volbou.
Co jsou firemní videa?
Firemní videa jsou vizuálním způsobem, jak představit váš produkt, značku, hodnoty a tým. Umožňují vám také oslovit přímo vaše publikum a často se stávají klíčovou součástí marketingové strategie vaší společnosti.
A nejlepší na tom je, že se můžete kreativně vyřádit!
Na rozdíl od tradiční reklamy komunikují firemní vysvětlující videa s cílovým publikem prostřednictvím zábavných video formátů, které zdůrazňují vaši misi, hodnoty, identitu značky a pozitivní firemní kulturu, kterou v organizaci budujete.
Ať už se jedná o produktovou ukázku, vysvětlující video nebo školicí video, cílem je ukázat zákazníkům, jak řešíte jejich problémy a proč by si měli vybrat právě vás.
Proč jsou firemní videa v roce 2024 tak důležitá?
Vzhledem k tomu, že videa zažívají větší boom než kdykoli předtím, jsou ideálním způsobem, jak oslovit vaše publikum.
Vezměte si například Dropbox. Jejich jednoduché vysvětlující video zvýšilo povědomí o značce a přilákalo miliony nových zákazníků tím, že ukázalo, jak jejich produkt řeší každodenní problémy. To znamená, že díky dostupným nástrojům pro tvorbu filmů mohou dnes skvělá firemní videa vytvářet i malé podniky!
Čím se tedy nejlepší firemní videa liší od jiných marketingových strategií? Pomáhají vaší značce vyniknout nad konkurencí tím, že zdůrazňují jedinečné rysy vaší firemní kultury, produktu nebo služby.
Nakonec dobré vyprávění příběhů a relevantní videoobsah budují povědomí o značce a zvyšují míru konverze.
Pokud jde o storytelling, ClickUp, aplikace pro práci, která umí všechno, dokonale ovládá využití formátu videa k zaujetí publika a prezentaci své značky. Marketingová videa ClickUp kombinují storytelling se strategickými sděleními, aby zvýšila svou relevanci. Podívejme se, jak to dělají.
Nejlepší příklady firemních videí
Zatímco mnoho značek produkuje úžasná firemní videa (jako například Dropbox výše a několik níže), my začneme tím, že vám ukážeme, co ClickUp dělá v oblasti videa.
ClickUp je výkonný nástroj pro řízení projektů, který pomáhá týmům řídit projekty, zefektivnit práci a navázat spolupráci. Ale s jejich virálními TikToky posunuli věci na další úroveň a dokázali, že i firemní videa mohou být poutavá a srozumitelná.
Díky chytrému použití vtipů, se kterými se diváci mohou ztotožnit, a nenápadnému zdůraznění vlastností produktu si tato videa udržují pozornost diváků. Jsou skvělým příkladem toho, jak může být obsah videí SaaS zábavný a účinný.
Ať už plánujete vlastní video projekt nebo hledáte nápad na firemní video, inspirujte se příkladem ClickUp: video by mělo být srozumitelné a zábavné a sledujte, jak na něj reaguje vaše publikum.
Nedávné virální TikToky společnosti ClickUp
Zde je několik nejlepších příkladů firemních videí od ClickUp, které vám pomohou začít:
1. ClickUp využívá humor k propagaci funkcí produktu
V tomto virálním videu ClickUp TikTok používá tým sociálních médií humor z pracoviště k diskusi o ClickUp Chat. Video ukazuje vtipný moment na Dreamforce, kde ClickUp „naruší“ přednášku Chili Piper.
HR to v San Franciscu přehnalo. Díky @Chili Piper za to, že nám nevadilo, že jsme narušili jejich přednášku na #Dreamforce #hr #tech #workhumor.
Zatímco humor upoutá pozornost, video odkazuje na nástroje pro spolupráci ClickUp, což z něj dělá perfektní příklad toho, jak lze kombinovat srozumitelný obsah s marketingovými nástroji TikTok.
2. ClickUp ukazuje klasický příklad selhání Zoomu
Toto virální video ClickUp využilo klasický problém se Zoomem. Tým zachytil pouze polovinu toho, co bylo řečeno, kvůli špatnému připojení a nedorozuměním, jako například „prodali jsme více jednotek“ a „prodali jsme společnost“.
Jaká je nejhorší nedorozumění při hovoru přes Zoom, které jste kdy slyšeli? #corporatehumor #remotework @jacobhatesyou_ @Sammi @Megan Green @Alli Wulfert
Virový úspěch tohoto videa je dán jeho srozumitelností. Většina diváků má zkušenosti s nepříjemnými hovory přes Zoom, takže obsah videa okamžitě rezonuje s lidmi.
3. ClickUp hovoří o chaotickém životě projektových manažerů
Toto virální video s humorem zesměšňuje klišé projektového managementu. Interakce si pohrává s tím, jak obecné mohou být popisy pracovních pozic, a pointou je: „Používáme Ganttovy diagramy – dvě T.“
Mluví, ale nic neříkají #projektový manažer #firemní #firemní život #9to5 #manažer #management #vedení
Toto video se stalo populárním díky svému srozumitelnému a vtipnému přístupu, který oslovuje profesionály, kteří řídí úkoly. Je to skvělý příklad toho, jak společnost ClickUp využila srozumitelný obsah firemního videa k oslovení své cílové skupiny.
4. ClickUp rozebírá firemní žargon pomocí vtipných odkazů
Toto video s humorem řeší záhadu kolem role „scrum mastera“. Vzájemné škádlení, plné vágních, ale známých frází, přehání, jak složitě mohou firemní termíny a žargon znít, aniž by vlastně něco řekly.
SCRUM MASTER #scrum #projectmanager #corporate #corporatelife #9to5
Díky tomuto druhu humoru, se kterým se lze ztotožnit, v kombinaci s módními výrazy z pracovního prostředí, jsou tato videa velmi úspěšná. ClickUp používá neformální firemní videa k představení firemní kultury a identity značky, což jim pomáhá vyniknout v oblasti video obsahu.
Jak se TikToks od ClickUp staly virálními?
Podívejme se, jak společnost ClickUp využila růstové hacky TikTok, aby její videa získala virální popularitu:
- Relevance: Videa ClickUp často zachycují každodenní problémy na pracovišti. Díky tomu se jejich videoobsah okamžitě stává srozumitelným pro široké publikum.
- Vynikající vyprávění: Každé firemní video vypráví krátký, poutavý příběh. Tento zajímavý styl videa okamžitě upoutá pozornost diváků.
- Vizuální marketing: ClickUp integruje do příběhu funkce jako Ganttovy diagramy, aniž by byl vlezlý. Díky tomu je jejich marketingová strategie autentická, nikoli vynucená.
- Vysoká kvalita: ClickUp zajišťuje vysokou kvalitu svých videozáznamů a střihu, díky čemuž je jejich obsah profesionální.
Další nejlepší firemní videa ve své třídě
Pojďme se podívat na další kreativní příklady firemních videí, které vám pomohou vytvořit poutavá a výjimečná videa, která si vaše publikum zamiluje:
1. Videa společnosti Apple k uvedení produktů na trh
Firemní videa společnosti Apple vyzařují jednoduchost a působivost. Používají ostré vizuální prvky a minimální komentář, aby udržely pozornost diváků na produktu.
Jejich produktová demo videa mají čistý, svižný styl, který zdůrazňuje inovativnost a uživatelský zážitek, aniž by to přeháněl. Jde o to vyvolat nadšení a nechat produkt mluvit sám za sebe. Tento přístup ukazuje, jak efektivní může být trochu storytellingu, když chcete, aby věci zůstaly jednoduché a soustředěné.
2. Kampaň Nike „Just Do It“
Nike je velkým jménem, pokud jde o tvorbu skvělých firemních videí. Jejich inspirativní videa z kampaně „Just Do It“ se zaměřují na motivaci sportovců ze všech oblastí života.
Díky emotivním příběhům, ohromujícím vizuálním efektům a silné doprovodné hudbě se Nike hluboce spojuje se svým publikem a propojuje příběh své značky s posilováním a motivací.
3. Poutavá videa značky Microsoft
Firemní videa společnosti Microsoft používají příklady z reálného světa, aby ukázala, jak její produkty řeší problémy ve zdravotnictví, podnikání a vzdělávání. Často obsahují rozhovory se zákazníky, ukázky produktů a reference, aby budovala povědomí o značce a navazovala kontakty s novými zákazníky.
Každé firemní video je působivé, protože kombinuje skutečné příběhy s technologickými řešeními. Je to účinný způsob, jak demonstrovat hodnotu technologie v lidském životě.
Jak tedy můžete vytvořit poutavá firemní a marketingová videa pro svůj produkt nebo podnikání? Pojďme to společně prozkoumat.
Jak vytvořit efektivní firemní videa s ClickUp?
Vytvoření působivého firemního videa vyžaduje kreativitu, organizaci, spolupráci a řízení. Naštěstí video marketingový software poskytuje vše výše uvedené.
Pro začátek se můžete spolehnout na projektové řízení ClickUp pro výrobu videí. Od brainstormingu a psaní scénáře až po finální úpravy a schvalování je ClickUp tím pravým nástrojem pro realizaci vašeho plánu výroby firemních videí.
Podívejme se, jak na to.
1. Plánování firemního videa
Prvním krokem při vytváření vlastního firemního videa je poznání vašeho publika. Pokud se například zaměřujete na projektové manažery, soustřeďte se na to, jak řešíte jejich konkrétní výzvy.
Jakmile porozumíte svému publiku, stanovte si jasné cíle. Má vaše video budovat povědomí o značce, vzdělávat zaměstnance nebo generovat potenciální zákazníky? To pomůže všem zúčastněným získat jasnou představu a cíle pak mohou definovat podobu a formu vašeho videa.
Poté můžete pomocí ClickUp Goals sledovat pokrok. S ClickUp Goals můžete řešit:
- Shrnutí pokroku: Sledujte více cílů na jednom místě a získejte jasný přehled o pokroku ve výrobě videa.
- Cíle úkolů: Propojte úkoly s cíli a automaticky sledujte jejich postupné plnění.
- Číselné cíle: Rozdělte cíle na jasné, sledovatelné jednotky.
- Popisy: Přidejte jasné popisky a popisy, aby měl každý jasno v procesu.
S ClickUpem můžete také snadno měřit KPI (klíčové ukazatele výkonnosti) a rozdělit velké projekty na menší úkoly.
Držte se plánu pomocí OKR (cíle a klíčové výsledky) ClickUp a plňte týdenní cíle. Je to perfektní způsob, jak zorganizovat svůj video projekt a zajistit, že vám nic neunikne.
2. Psaní scénářů a storyboardů
Skvělé video začíná silným scénářem. Ať už se jedná o firemní vysvětlující video nebo ukázku produktu, příběh by měl oslovit vaše publikum a smysluplně řešit jeho výzvy. Klíčem k efektivnímu psaní scénářů je jednoduchost. Vaše sdělení by mělo být jasné, stručné a zaměřené na vaše cíle.
Poté, co napíšete své sdělení a kostru scénáře, přejděte k storyboardingu, abyste scénáři vdechli život vizuálně. Naplánujte každý moment, ujistěte se, že každá scéna má svůj účel, a posuňte příběh vpřed. K zjednodušení procesu použijte šablony storyboardů.
? Profesionální tip: Rozjeďte svůj tvůrčí proces v ClickUp Whiteboards. Naplánujte si dějové oblouky, vizualizujte cesty postav a spolupracujte se svým týmem v reálném čase. A to nejlepší? Proměňte skvělé nápady v úkoly jediným kliknutím!
Zjednodušte psaní scénářů pomocí ClickUp Docs
Po vizuálním zmapování scénáře je čas na jeho návrh. ClickUp Docs vám umožňuje psát scénář, přidávat komentáře a integrovat zpětnou vazbu.
Bez námahy upevníte celé vaše potřeby v oblasti řízení marketingových projektů. Navíc získáte přístup k mnoha funkcím, jako jsou:
- Psaní bez rušivých vlivů: Díky režimu Focus Mode můžete psát scénář bez rušivých vlivů.
- Vnořené stránky: Vnořené stránky použijte ke strukturování scénáře nebo storyboardu. Pro profesionální vzhled přidejte tabulky nebo obrázky.
- Propojení úkolů: Propojte své dokumenty s úkoly, abyste měli vše, co potřebujete, na jednom místě – scénáře, časové osy a průběh.
Celý tento proces můžete navíc zefektivnit pomocí ClickUp Brain, vašeho osobního asistenta s umělou inteligencí.
Použijte ClickUp Brain k automatizaci a optimalizaci
Představte si, že máte asistenta, který ví vše o vašem pracovním prostoru. To je ClickUp Brain. S Brainem získáte:
- Okamžité odpovědi: Požádejte ClickUp Brain o aktualizace projektů, stavy úkolů nebo souhrny dokumentů a získejte přesné odpovědi.
- Zprávy o pokroku: Automatizujte souhrny projektů a aktualizace pokroku, čímž ušetříte čas na manuální práci.
- Informace založené na umělé inteligenci: Získejte přesné informace v reálném čase na základě propojených úkolů a dokumentů.
Nejlepší příběhy vznikají díky dokonalé kombinaci kreativity a organizace. ClickUp vám nabízí obojí na jednom místě.
?Tip pro profesionály: Použijte šablonu Storyboard od ClickUp k prezentaci postupného vývoje vašeho videa se záběry po záběru, včetně důležitých detailů o záběru, délce, postavách, scénáři a dalších informacích.
3. Produkce a střih
Jakmile máte připravený plán, scénář a storyboard, je čas pustit se do produkce.
Zde je několik tipů, jak zajistit, aby vaše firemní video bylo dokonalé:
- Světlo a zvuk: Skvělé osvětlení vylepšuje vizuální stránku, zatímco čistý zvuk pomáhá udržet pozornost. Natočte video v tichém, dobře osvětleném prostoru, abyste zlepšili jeho kvalitu.
- Orientace: Přizpůsobte styl videa platformě. YouTube preferuje horizontální formát, zatímco TikTok a Instagram dávají přednost vertikálnímu formátu.
- Pozadí: Udržujte ho čisté, konzistentní a v souladu se značkou. Použijte jednoduché pozadí nebo zahrňte prvky značky.
- Konzistence: Používejte ve všech firemních videích stejný styl videozáznamu, nastavení a umístění, aby byla zajištěna soudržnost značky.
- Technické znalosti: Pochopte nástroje, které používáte pro natáčení a střih. Zvýšíte tak celkovou kvalitu a profesionalitu svého videa.
A navíc můžete ušetřit čas pomocí šablony ClickUp Video Production Template. Poskytuje strukturovaný rámec, který vám pomůže udržet vaše projekty organizované.
Tato šablona pomáhá týmům urychlit celý proces:
- Stanovte si cíle: Definujte kreativní cíle a sledujte pokrok.
- Fáze předprodukce: Organizujte úkoly, jako je plánování a přidělování zdrojů.
- Plánování produkce: Efektivní správa vybavení a časových harmonogramů
- Fáze postprodukce: Zefektivněte úpravy a závěrečné úkoly
Ať už vytváříte jedno firemní video nebo celou sérii, tato šablona plynule převede váš pracovní postup od konceptu až po dokončení.
Používání správného nástroje pro správu firemních video projektů
Řízení produkce firemních videí může být složité kvůli krátkým termínům, velkému počtu členů týmu a požadavkům na vysokou kvalitu videoobsahu. Proto potřebujete mít po ruce ty správné nástroje. Zde je návod, jak vám ClickUp pomůže vše zvládnout pod jednou střechou.
Správa úkolů a časových harmonogramů
S pomocí ClickUp Dashboards můžete přizpůsobit zobrazení, stavy a metriky tak, aby vyhovovaly vašemu pracovnímu postupu. Můžete dokonce nastavit termíny splnění pro každý úkol, aby všichni byli v obraze.
A co víc? Díky komplexnímu přehledu o postupu vašeho projektu je výroba firemních videí hračkou. Zde je návod:
- Sledování úkolů: Sledujte, kolik úkolů bylo každý týden dokončeno.
- Sledujte výkon: Pomocí vizuálních grafů můžete sledovat klíčové metriky, jako jsou zobrazení, zapojení a dosah videa.
- Vlastní zobrazení: Snadno přizpůsobte svůj dashboard tak, aby zobrazoval termíny, plánování vybavení nebo úkoly týmu.
- Aktualizace v reálném čase: Získejte aktuální informace a dodržujte termíny.
Funkce pro spolupráci
ClickUp usnadňuje a zefektivňuje spolupráci v týmu. Pomocí hierarchie ClickUp můžete snadno organizovat úkoly, od pracovních prostorů až po dílčí úkoly, takže každý zná svou roli.
Nástroje jako komentáře k úkolům a @zmínky zajišťují plynulou komunikaci, zatímco sdílení souborů je díky integraci s Google Drive a Dropboxem zcela hladké. Třešničkou na dortu jsou funkce ClickUp pro kontrolu a schvalování, které zefektivňují proces revize při produkci videa.
Když už mluvíme o videích, až budete příště pracovat na video projektech pro YouTube, použijte předem připravené šablony pro produkci videí na YouTube, abyste se drželi plánu od fáze předprodukce až po finální schválení.
Sledování a měření pokroku
ClickUp Goals usnadňuje stanovení cílů, vizualizaci vašeho pokroku a dodržování harmonogramu, abyste splnili své cíle v oblasti produkce firemních videí.
Díky funkci Time Tracking od ClickUp můžete sledovat časové osy úkolů, zaznamenávat strávený čas a přidávat poznámky pro větší přehlednost. Tato funkce je ideální pro společnosti zabývající se produkcí videí, které spravují úkoly pro marketingová videa nebo firemní akce.
?Tip pro profesionály: Chcete-li dále zefektivnit svůj pracovní postup, použijte plně přizpůsobitelné šablony pro výrobu videí, které zajistí konzistentnost všech vašich videoprodukcí, aniž byste museli začínat od nuly.
Přepis videa a časové značky
Při nahrávání videa často chcete svému týmu poskytnout nekonečné množství zpětné vazby. Právě v tom vám pomůže ClickUp Clips.
Zachyťte pomocí umělé inteligence záznamy obrazovky z konverzací a poskytněte svému týmu potřebnou zpětnou vazbu. Takto vám to pomůže:
- Vytvářejte a sdílejte klipy: Snadno nahrávejte a sdílejte klipy jediným kliknutím.
- Přidávejte komentáře a zpětnou vazbu: Zanechte komentáře k konkrétním momentům v klipech.
- Proměňte klipy v úkoly: Proměňte klipy v praktické úkoly, které může váš tým řešit.
Získejte plynulou produkci videí díky komplexní platformě ClickUp
ClickUp vždy přináší kreativní vize k životu. Jedná se o komplexní platformu pro řízení projektů, která integruje vše, co potřebujete pro produkci firemních videí: brainstorming nápadů, spolupráci s týmy a sledování pokroku – to vše bez nutnosti přecházet mezi několika nástroji.
Ať už jste malý tým nebo velká společnost zabývající se produkcí firemních videí, ClickUp roste s vámi. Navíc je díky intuitivnímu designu jeho používání zábavné! Proč se spokojit s méně, když ClickUp udržuje vše synchronizované? Vyzkoušejte ClickUp zdarma a získejte přístup k různým šablonám videí, funkcím a možnostem přizpůsobení a vyzkoušejte rozdíl sami.