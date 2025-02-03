10 nejlepších marketingových nástrojů TikTok pro růst vašeho podnikání v roce 2025

S více než miliardou aktivních uživatelů je TikTok pro zkušené marketéry nepostradatelným kanálem k oslovení jejich cílové skupiny.
Marketéři a tvůrci obsahu využívají funkce TikToku, jako jsou TikTok Live, editace videí a TikTok Shop, k interakci se svými fanoušky na TikToku.
Podniky napříč odvětvími se přidávají k marketingovému trendu TikTok, aby vynikly před svou cílovou skupinou. Pro moderního marketéra je TikTok jako marketingová platforma bojem o pozornost.
Ať už chcete využít sílu reklam na TikToku nebo organického obsahu, potřebujete ty nejlepší nástroje TikTok, abyste mohli sledovat, jak vaše podnikání a počet sledujících na této sociální platformě roste.
Tento článek obsahuje náš seznam 10 nejlepších nástrojů TikTok, které vám pomohou zlepšit váš obsah v aplikaci TikTok, optimalizovat vaše kampaně a podpořit růst vašeho podnikání.
Co byste měli hledat v marketingových nástrojích TikTok?
Toto byste měli hledat v marketingovém nástroji TikTok.
- Snadno použitelné rozhraní: Vyberte si marketingový nástroj TikTok s intuitivním rozhraním, které zajistí hladký zážitek pro nové i zkušené marketéry a umožní vašemu týmu snadno se orientovat ve funkcích.
- Analytika a statistiky TikTok: Analytika TikTok pomáhá dekódovat vaše publikum na TikToku analýzou zhlédnutí videí, míry zapojení, průměrné doby sledování a výkonu obsahu. Hledejte analytické nástroje TikTok, které nabízejí robustní reporty a analytické panely, abyste mohli činit rozhodnutí na základě dat.
- Možnosti tvorby obsahu: Videa jsou nezbytnou součástí vaší kampaně na TikToku, proto se ujistěte, že váš nástroj pro úpravu videí na TikToku podporuje snadnou tvorbu obsahu a má funkce pro úpravu filtrů a vizuálních efektů, aby váš obsah vynikl.
- Plánování a automatizace: Abyste oslovili své sledující na TikToku ve správný čas, měl by vám vybraný nástroj pro plánování na TikToku umožnit hromadné plánování příspěvků. To vám umožní plánovat a publikovat obsah na vašem účtu TikTok v optimálních časech pro maximální dosah.
- Výzkum a sledování hashtagů: Hashtagy tvoří jádro marketingové strategie TikTok. Vyberte si nástroj, který provádí výzkum hashtagů, abyste našli trendy tagy a sledovali historickou výkonnost hashtagů.
- Bezpečnostní opatření: Vyberte si nástroj TikTok s robustními bezpečnostními mechanismy a v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů a bezpečnosti na úrovni dané země a odvětví.
10 nejlepších marketingových nástrojů TikTok, které můžete použít
1. Iconosquare
Přepínáte mezi různými aplikacemi, abyste rozjeli svou aktivitu na sociálních médiích? Usnadněte si život pomocí jednoho marketingového softwaru a propojte všechny své kanály sociálních médií, včetně svého profilu TikTok, přes centralizovaný dashboard.
Příklad: přední značka oděvů s týmem pro sociální média složeným z více než 10 lidí používá Iconosquare ke správě všech aspektů svých marketingových aktivit na sociálních médiích. Od plánování a rozvrhování obsahu po správu více účtů TikTok a analýzu reklam konkurence na TikToku – vše se odehrává v Iconosquare.
Iconosquare je komplexní nástroj pro TikTok, který slouží k vytváření videí, analýze obsahu příspěvků, sledování výkonu a posílení příspěvků pomocí pokročilých možností cílení. Snadno použitelné rozhraní obsahuje nástroje pro segmentaci publika TikTok, které vám pomohou oslovit vaše fanoušky, a nástroje pro marketing ovlivňovatelů TikTok, které vám umožní spolupracovat s nejvlivnějšími osobnostmi v aplikaci TikTok.
Nejlepší funkce Iconosquare
- Díky analytickým nástrojům TikTok můžete porozumět svému výkonu a zapojení a činit rozhodnutí na základě dat.
- Analyzujte, odkud pochází vaše komunita, jakými jazyky mluví, jaký je jejich věk a pohlaví, abyste mohli optimalizovat svůj účet TikTok.
- Komunikujte se všemi svými sledujícími a nenechte si ujít žádné komentáře tím, že je označíte jako přečtené nebo nepřečtené.
Omezení Iconosquare
- Uživatelé nedostávají žádné oznámení, když se naplánovaný příspěvek kvůli chybě nezveřejní.
- Naučte se ovládat a využívat klíčové funkce
Ceny Iconosquare
- Jeden uživatel: 49,00 €/uživatel/měsíc
- Týmy: 49,00 € / uživatel / měsíc
- Individuální ceny pro konkrétní řešení
Hodnocení a recenze Iconosquare
- G2: 4,5/5 (116 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (51 recenzí)
2. Social Champ
Většina marketérů na TikToku plánuje své kalendáře pro všechny platformy sociálních médií s předstihem. Ať už se jedná o přípravu na nadcházející festival nebo významnou sportovní událost, nápady na příspěvky na TikToku jsou finalizovány, vytvořeny a naplánovány předem.
Marketéři používají Social Champ k plánování svého kalendáře sociálních médií, naplánování více videí a příspěvků na TikToku a sledování výkonu svých kampaní na TikToku z jediného dashboardu.
Nejlepší funkce Social Champ
- Rozšiřte produkci obsahu pomocí funkce hromadného nahrávání videí a naplánujte si TikTok videa o délce až 60 sekund přímo z nástroje pro tvorbu obsahu.
- Sada AI od Champ umožňuje marketérům generovat texty a obrázky pro jejich příspěvky na TikToku.
- Spolupráce na základě rolí v TikTok Scheduler pro vytváření schvalovacích workflow a správu kalendáře obsahu TikTok
Omezení Social Champ
- Omezené funkce v mobilní aplikaci
- Pro naplánované příspěvky není k dispozici náhled.
Ceny Social Champ
- Zdarma
- Champion: 26 $/měsíc (2 uživatelé)
- Podnikání: 89 $/měsíc (6 uživatelů)
- Agentura: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Social Champ
- G2: 4,5/5 (31 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (59 recenzí)
3. CapCut
Váš marketingový ředitel vám poslal virální video TikTok od vašeho konkurenta. Nyní chce, abyste začali vysílat živě na TikTok a vytvořili podobné reklamy TikTok, které se vašim sledujícím budou líbit. Nechcete však ztrácet čas ani mít rozpočet na plnohodnotnou kampaň.
Nástroje pro tvůrce TikTok od CapCut vám to umožní rychle a za rozumnou cenu. Pokročilý editor videa umožňuje uživatelům vytvářet na platformě úžasná videa.
Nejlepší funkce CapCut
- Nástroj pro úpravu videí TikTok ořezává videa, upravuje rychlost a slučuje více videí – což je užitečná funkce, pokud spravujete více účtů TikTok.
- Inteligentní stabilizace, odstranění pozadí, převod textu na řeč a automatické generování titulků pro pokročilé uživatele.
- Plug-and-play soundtracky k vašim videím na TikToku
Omezení CapCut
- Nepodporuje režim na šířku na mobilních zařízeních.
- Odstranění pozadí není vždy přesné.
Ceny CapCut
- Zdarma
- CapCut Pro: 9,99 $/měsíc nebo 74,99 $/rok
Hodnocení a recenze CapCut
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
4. PicsArt
Šablony jsou snem každého marketéra na TikToku, protože přístup k hotovým a nově přidaným šablonám TikToku jim umožňuje rychle reagovat na trendy a vytvářet virální příspěvky.
PicsArt je komplexní aplikace pro úpravu obrázků a videí s prémiovými šablonami pro každou příležitost a generativními funkcemi umělé inteligence, které vám pomohou zlepšit vaše marketingové aktivity na TikToku.
Nejlepší funkce PicsArt
- Přizpůsobitelné prémiové šablony pro sociální média pro zvýšení rychlosti tvorby obsahu
- Funkce správy účtu umožňující pozvat členy týmu ke spolupráci
- Přidejte k videím titulky, aby byl váš obsah přístupnější.
Omezení PicsArt
- Aplikace přestane reagovat a zpomalí se, když přidáte filtry nebo efekty.
- Verze pro stolní počítače není ve srovnání s mobilní aplikací tak snadno použitelná.
Ceny PicsArt
- Zdarma
- PicsArt Plus: 5 $/měsíc, fakturováno ročně
- PicsArt Pro: 7 $/měsíc, fakturováno ročně
Hodnocení a recenze PicsArt
- G2: 4,5/5 (489 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
5. Analisa. io
Kdy jste se naposledy podívali na své analytické údaje na TikToku? Znáte míru zapojení svých sledujících nebo víte, kde sledují vaše videa? Zase jste propásli nejnovější trend, než se stal příliš běžným?
Analýza výkonu TikToku a trendových hashtagů je nezbytnou strategií pro růst. Editační nástroje TikToku vám umožňují vytvářet vizuálně poutavá videa a příspěvky.
Analisa je platforma pro sociální analýzu založená na umělé inteligenci, která umí vše výše uvedené. Marketéři značek, agentury zabývající se výkonnostním a digitálním marketingem a influenceři na TikToku používají tento nástroj k získání komplexní zprávy v reálném čase o své strategii na TikToku. Ať už zveřejňujete organický obsah nebo používáte TikTok k propagaci reklam, Analisa vám pomůže s analýzou konkurence, sledováním historické výkonnosti, mapováním influencerů a reportovacími dashboardy.
Nejlepší funkce Analisa.io
- S Analisou už nemusíte vytvářet reporty v tabulkách a můžete exportovat vizuálně přitažlivé analytické reporty do formátu PDF nebo CSV.
- Identifikujte své cílové publikum na základě věku, pohlaví a regionu a zároveň ověřujte kvalitu, abyste minimalizovali podvody.
- Najděte poutavý obsah a influencery na tržišti TikTok Creator s analýzou příspěvků, popisků a hashtagů v reálném čase.
- Získejte historická data příspěvků a sociální statistiky z přizpůsobených časových rozsahů.
Omezení Analisa.io
- Pokročilé funkce, jako je benchmarking hashtagů a demografická analýza, jsou k dispozici v placených tarifech.
- Uživatelé si stěžují na nepřesné analytické údaje
Ceny Analisa. io
- Základní: Zdarma
- Premium: 48,30 $/měsíc, fakturováno ročně
- Plus: 104,30 $/měsíc, fakturováno ročně
- Pro: 167,30 $/měsíc, fakturováno ročně
Hodnocení a recenze Analisa. io
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
6. Brandwatch
Komplexní sada nástrojů pro sociální média Brandwatch umožňuje značkám využívat digitální marketing a inzerovat na více zákaznických kontaktních místech pomocí jedné platformy.
Například značka kosmetických přípravků spouští a spravuje svou marketingovou kampaň na TikToku pomocí Brandwatch. Tým využívá důležité funkce, jako je monitorování sociálních médií, analýza sentimentu, správa výkonu kampaní, a vytváří podrobné zprávy o kampaních z této platformy.
Nejlepší funkce Brandwatch
- Snadno použitelná a přizpůsobitelná schránka, ve které můžete sledovat komentáře a přiřazovat je členům týmu, aby žádný komentář nezůstal nepřečtený.
- Získejte přizpůsobitelné zprávy v reálném čase o příspěvcích a metrikách na úrovni účtu, které můžete sdílet s různými zainteresovanými stranami.
- Zaznamenejte kontaktní údaje a platební informace influencerů a získejte další data první strany pomocí vlastních polí.
Omezení Brandwatch
- Občas se stává, že příspěvky nejsou publikovány podle plánu.
- Aktualizace ovládacího panelu trvá určitou dobu.
Ceny Brandwatch
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Brandwatch
7. Keyhole
TikTok je o tom být relevantní a reagovat na aktuální trendy!
Sledování trendů na TikToku a analýza zmínek o značce pomáhá marketérům proaktivně reagovat na neustále se měnící sociální prostředí.
Keyhole pro monitorování sociálních médií pomáhá značkám analyzovat, co o nich říkají ostatní uživatelé TikToku, a celkové vnímání značky, plánovat příspěvky na TikToku pro více profilů TikTok a sdílet analytické zprávy připravené k publikování s vedením.
Nejlepší funkce Keyhole
- Využijte neomezené inteligentní publikování Keyhole k plánování a publikování svých příspěvků na sociálních médiích.
- Sledování hashtagů a analytika zlepšují dosah vašich příspěvků na TikToku.
- Funkce influencer marketingu měří spolupráci a výkonnost kampaní.
Omezení Keyhole
- Sociální naslouchání není komplexní a vyžaduje zlepšení.
- Chybí návody k produktům pro začínající uživatele.
Ceny Keyhole
- Individuální: 63 $/měsíc
- Tým: 119 $/měsíc
- Pro: 199 $/měsíc
- Pokročilé: 359 $/měsíc
- Enterprise: Od 833 $/měsíc
Hodnocení a recenze Keyhole
- G2: 4,3/5 (68 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
8. SocialBee
Plánování obsahu je prvním krokem marketingové kampaně na TikToku nebo jiných sociálních médiích. Při výběru z nejlepších nástrojů TikTok si vyberte ten, který vám umožní intuitivně vizualizovat váš plán obsahu a spustit ho několika kliknutími.
Převezměte kontrolu nad svým kalendářem příspěvků pomocí SocialBee. Prohlédněte si náhledy připravovaných příspěvků, rozhodněte se, kdy je nejlepší je zveřejnit, a využijte umělou inteligenci k vytvoření praktického plánu obsahu během několika minut.
Nejlepší funkce SocialBee
- Možnosti úprav a plánování pro všechny typy příspěvků na TikToku
- Integrace s Canva, Unsplash a GIPHY pro přístup k široké škále designových šablon.
- AI-poháněný kopilot, který automaticky vytváří obsah pro jakoukoli platformu sociálních médií.
Omezení SocialBee
- Mobilní aplikace postrádá některé pokročilé funkce, které jsou k dispozici v desktopové aplikaci.
- Není intuitivní měnit data již naplánovaného příspěvku na TikToku.
Ceny SocialBee
- Bootstrap: 24 $/měsíc
- Accelerate: 49 $/měsíc
- Pro: 82 $/měsíc
- Agency Pro50: 149 $/měsíc
- Agency Pro100: 274 $/měsíc
- Agency Pro150: 374 $/měsíc
Hodnocení a recenze SocialBee
- G2: 4,8/5 (334 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (36 recenzí)
9. Planable
Stále používáte tabulky k sledování svých kampaní na TikToku? Mezi výzvy spojené s používáním kalendářů TikToku založených na tabulkách patří chyby při kopírování a vkládání, omezená viditelnost nadcházejících příspěvků a kampaní a ruční vytváření zpráv.
Nástroj pro správu sociálních médií Planable přenáší všechny vaše příspěvky na TikToku z tabulek do přehledného rozhraní. Exportujte své výkonnostní zprávy několika kliknutími a automatizujte vytváření vizuálně atraktivních zpráv.
Nejlepší funkce Planable
- Nástroje pro tvorbu obsahu pomáhají přizpůsobit obsah a nabízejí náhled pro více účtů na sociálních médiích, včetně platformy TikTok.
- Funkce pro spolupráci s přístupem na základě rolí pro různé členy vašeho týmu, aby mohli společně pracovat na kampani.
- Flexibilní možnosti plánování s náhledy obsahu, jako je náhled kanálu, náhled kalendáře a další.
Omezení plánovatelnosti
- Zpočátku strmá křivka učení
- Analytické údaje TikTok nelze stáhnout jako dokument PDF.
Ceny Planable
- Zdarma
- Nezbytné: 11 $/uživatel/měsíc
- Pro: 22 $/uživatel/měsíc
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Planable
- G2: 4,6/5 (595 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (305 recenzí)
10. Planly
Planly je platforma pro správu sociálních médií s jednoduchým rozhraním pro kategorizaci příspěvků, médií a sociálních kanálů. Její vestavěný nástroj pro automatické plánování umožňuje uživatelům TikToku automaticky publikovat příspěvky a videa TikTok.
Pro zaneprázdněné digitální marketéry, kteří spravují více klientů, Planly kombinuje všechny úkoly do jediného dashboardu, od správy kalendáře po plánování a analytiku.
Nejlepší funkce Planly
- Upravujte, ořezávejte a přidávejte titulky ke svým videím na TikToku a využijte týdenní a měsíční kalendář, abyste měli přehled o svých nadcházejících příspěvcích na TikToku.
- Sledujte, měřte a analyzujte svůj výkon v jediném analytickém panelu TikTok.
- Propojte svůj účet TikTok s Twitterem, Facebookem, LinkedIn, Pinterestem a Google Business Profile a automaticky publikujte videa TikTok na jiných platformách.
Omezení Planly
- Některé základní funkce jsou k dispozici pouze v placeném tarifu.
Ceny Planly
- Začátečník: 15 $/uživatel/měsíc
- Pro: 40 $/uživatel/měsíc
- Guru: 80 $/uživatel/měsíc
Hodnocení a recenze Planly
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Další marketingové nástroje: ClickUp
Zatímco marketingové nástroje TikTok se zaměřují na sociální naslouchání a úpravy, řešení jako ClickUp zaujímají holistický přístup. ClickUp zefektivňuje váš pracovní postup a zvyšuje vaši celkovou produktivitu.
Nejlepší funkce ClickUp
- Nástroj pro správu projektů na sociálních médiích ClickUp umožňuje uživatelům účtů TikTok spravovat a vytvářet projekty související se sociálními médii a všechny úkoly v rámci jediného ovládacího panelu.
- Předem připravené šablony ClickUp pro sociální média vám ušetří čas tím, že zefektivní vaše procesy na sociálních médiích.
- Využijte umělou inteligenci ClickUp k brainstormingu nápadů na obsah, vytvoření kalendáře obsahu a psaní popisků pro sociální média a scénářů videí pro TikTok.
- Při plánování strategie pro TikTok, kdy v týmu vzniká mnoho nápadů, využijte nástěnku nápadů k zachycení a zefektivnění dobrých nápadů a jejich přeměně na proveditelné úkoly.
- ClickUp Whiteboard je speciálně navržen pro týmy sociálních médií, aby mohly spolupracovat, přidávat poznámky a propojovat stávající poznámky a pracovní postupy.
- Po fázi tvorby nápadů použijte ClickUp Docs k realizaci nápadů, začlenění pokynů vaší značky a úpravám v reálném čase společně s vaším týmem.
Omezení ClickUp
- Bezplatná verze omezuje přístup k pokročilým funkcím, jako jsou časové osy projektů.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/uživatel/měsíc
- Podnikání: 12 $/uživatel/měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze ClickUp
Začněte používat správné nástroje TikTok, abyste zvýšili svou produktivitu a stali se virálními.
Vyberte si nástroj TikTok, který vám umožní spravovat více projektů a kampaní na sociálních médiích prostřednictvím konsolidovaného ovládacího panelu.
Nástroj pro správu projektů ClickUp má důležité funkce, jako jsou šablony kalendáře obsahu, funkce AI, dokumenty a možnosti spolupráce, které vám umožní konsolidovat vaše kreativní nápady pro TikTok na jednom místě.
ClickUp spravuje vaše úkoly, projekty a pracovní postupy s minimálním úsilím a ušetří vám námahu s používáním více nástrojů a platforem. Plánujte, spravujte a sledujte všechny své strategie TikTok v tomto komplexním nástroji pro správu projektů s nejlepšími přizpůsobitelnými šablonami, které zvýší vaši produktivitu.
Navíc ClickUp integruje další nástroje digitálního marketingu a inbound marketingu, aby automatizoval tok dat mezi těmito aplikacemi.
Začněte s ClickUp zdarma.