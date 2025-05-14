10 nejlepších analytických nástrojů pro TikTok, které vám pomohou vylepšit vaši strategii pro TikTok

Ačkoli je TikTok skvělou platformou pro prezentaci produktů, sdílení obsahu ze zákulisí a zapojení se do trendů, je třeba vynaložit strategické úsilí, aby se zvýšilo povědomí o značce a rozšířil její dosah.
Jen ve Spojených státech používá TikTok téměř 54 % digitální populace, což představuje přibližně 122 milionů uživatelů.
Většina tvůrců obsahu a správců sociálních médií se potýká s neúplnými metrikami, zpožděnými aktualizacemi a nejasným přehledem o demografii svého publika. Jak tedy vylepšit svou strategii obsahu pomocí podrobné analýzy publika?
V tomto blogu se budeme zabývat 10 nejlepšími analytickými nástroji pro TikTok, které vám pomohou vylepšit vaši strategii pro TikTok. Získejte informace o svých sledujících, rozšířte své publikum a vytvořte působivé kampaně, které pomohou vašemu podnikání růst.
Co byste měli hledat v analytických nástrojích TikTok?
Zde je přehled toho, co byste měli hledat v analytických nástrojích TikTok, které vám pomohou porozumět vašemu publiku, odhalit trendy a posílit vaši pozici na TikToku:
- Kontrola výkonu: Vyhledejte analytické nástroje, které odhalí sledovanost, lajky a sdílení vašich videí, abyste mohli měřit úspěšnost svého obsahu.
- Informace o zapojení: Ujistěte se, že analytické nástroje, které si vyberete, poskytují informace o chování diváků. Metriky, jako je doba sledování a úroveň interakce, nabízejí hlubší pochopení toho, jak diváci reagují na váš obsah.
- Efektivní používání hashtagů: Vyberte si nástroje, které analyzují výkonnost hashtagů a pomohou vám identifikovat ty, které zvýší vaši viditelnost.
- Analýza trendů: Vyberte si nástroje, které vás budou informovat o trendech na TikToku. Tyto nástroje snadno identifikují populární trendy, které vaše publikum snadno objeví, a zajistí, že váš obsah zůstane relevantní.
- Analýza konkurence: Analýza výkonu konkurence na TikToku nabízí cenné informace o jejich strategiích obsahu a pomáhá vám identifikovat úspěšné taktiky a kampaně, které vám pomohou vylepšit váš obsah.
10 nejlepších analytických nástrojů pro TikTok, které můžete použít
1. Analisa
Analisa je analytický nástroj pro sociální média, který využívá umělou inteligenci k analýze profilů a hashtagů na TikToku a Instagramu. Pomůže vám najít nejlepší harmonogram publikování, obsah pro příspěvky, strategie konkurence, demografické údaje o publiku, kampaně influencerů, obsah vytvářený uživateli a geografické trendy.
Díky funkcím analýzy profilů a konkurence můžete získat přehled o sociální aktivitě a výkonu svých profilů nebo profilů a hashtagů konkurence.
Nejlepší funkce Analisa
- Demografie a autenticita: Určete svou cílovou skupinu pomocí demografických faktorů a zároveň zajistěte, aby kvalita a autenticita vašeho obsahu zůstaly konzistentní.
- Analýza pomocí umělé inteligence: Využijte umělou inteligenci k analýze profilů a hashtagů na TikToku a zjistěte, co u vašeho publika funguje.
- Reporting kampaní: Vyhodnoťte úspěšnost své kampaně pomocí údajů o míře zapojení, dosahu, impresích a míře prokliku.
Omezení Analisy
- Vytvoření zprávy zabere nějaký čas.
- Nedostatečná integrace s jiným softwarem, jako je Zapier.
Ceny Analisa
- Základní: Zdarma
- Premium: 59,35 $ měsíčně (fakturováno ročně)
- Plus: 109,55 $ měsíčně (fakturováno ročně)
- Pro: 199,35 $ měsíčně (fakturováno ročně)
Analýza hodnocení a recenzí
- G2: Nedostatečné hodnocení
- Capterra: Nedostatečné hodnocení
2. Social Champ
Social Champ je jedním z nejlepších bezplatných analytických nástrojů pro TikTok. Jedná se o komplexní digitální analytický nástroj, který zjednodušuje správu a analýzu sociálních médií.
Social Champ nabízí každodenní publikování příspěvků, A/B testování a optimalizační funkce, které vám pomohou zvýšit vaši přítomnost na TikToku a dalších sociálních médiích.
Můžete snadno analyzovat výkonnost příspěvků a generovat bílé PDF zprávy s tabulkami a grafy. Porovnejte svou týdenní/měsíční výkonnost a podle toho naplánujte svou marketingovou strategii pro TikTok.
Nejlepší funkce Social Champ
- All-in-one kalendář: Seskupujte klienty do pracovních prostorů, snadno mezi nimi přepínejte a používejte filtry pro rychlou navigaci mezi příspěvky s intuitivním kalendářem Social Champ. Zjednodušuje plánování tím, že umožňuje snadné prohlížení, úpravy a přeplánování příspěvků na TikToku.
- Sociální schránka: Okamžitě reagujte na komentáře, reklamy, recenze a zprávy na všech svých účtech TikTok a zajistěte si tak plynulou komunikaci. Ukládejte automatické odpovědi a odpovídejte klientům.
Omezení Social Champ
- Uživatelé nemusí dostávat oznámení, když dojde k odpojení jednoho z jejich účtů, což může mít za následek neúspěšné naplánované příspěvky.
- Nespolehlivé sekvence publikování mobilních aplikací, které vedou k problémům, jako jsou ztracené příspěvky nebo publikování nesprávného obsahu.
Ceny Social Champ
- Bezplatná verze: K dispozici (3 sociální účty)
- Champion: 26 $ měsíčně (12 sociálních účtů)
- Podnikání: 89 $ měsíčně (40 sociálních účtů)
- Agentura: Ceny na míru (100+ sociálních účtů)
Hodnocení a recenze Social Champ
- G2: 4,5/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 50 recenzí)
3. Brand24
Brand24 je analytický nástroj pro TikTok, který slouží ke sledování a monitorování online zmínek o vaší značce, produktech nebo klíčových slovech na různých sociálních médiích, blozích, fórech a dalších online zdrojích.
Pomocí grafu objemu diskuzí můžete získat podrobné informace o značce. Sledujte výkyvy v počtu zmínek vašich klíčových slov, dosahu na sociálních médiích a dosahu mimo sociální média. Díky těmto údajům můžete řešit problematické otázky dříve, než se zhorší, a vylepšit své kampaně na sociálních médiích.
Nejlepší funkce Brand24
- Zmínky a analytika: Shromážděte seznam zmínek o značce na sociálních médiích a účtech TikTok. Centrum analytiky, vytvořené pro hloubkovou analýzu sociálních médií, vám poskytne informace o skóre vlivu, sentimentu, lajcích, sdíleních a dalších souvisejících metrikách pro každou zmínku.
- Analýza sentimentu: Tato funkce kategorizuje zmínky o sledovaném klíčovém slově jako pozitivní (zelená), negativní (červená) nebo neutrální na první pohled.
- Chytrá upozornění: Nastavte si upozornění, abyste dostávali automatické e-maily nebo oznámení v aplikaci, když dojde k předem nastavené události.
Omezení Brand24
- Neumožňuje zadávání jednotlivých příspěvků pro konkrétní statistiky.
- Na rozdíl od jiných nástrojů tento nástroj neobsahuje funkce pro plánování a publikování.
Ceny Brand24
- Individuální: 79 $ měsíčně (3 klíčová slova)
- Tým: 149 $ měsíčně (7 klíčových slov)
- Pro: 199 $ měsíčně (12 klíčových slov)
- Enterprise: 399 $ měsíčně (25 klíčových slov)
Hodnocení a recenze Brand24
- G2: 4,6/5 (více než 250 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 150 recenzí)
4. TikBuddy
TikBuddy je analytický nástroj pro TikTok a nástroj pro správu sociálních médií, který vám pomůže získat přehled o vašem výkonu na TikToku.
Navíc nabízí bezplatné rozšíření prohlížeče, které je hladce integrováno do TikToku a umožňuje snadnou správu účtu.
Nejlepší funkce TikBuddy
- Sada analytických a správních nástrojů: Objevte populární videa a hudební zdroje, spravujte více účtů TikTok a sledujte změny dat pro lepší marketingovou strategii. Můžete také najít cílené tvůrce a sledovat data ze spolupráce na videích v reálném čase.
- Po zpětné vazbě: Vytvořte komplexní zprávu, která rozebírá váš výkon, a získejte strategie pro zlepšení vašeho výkonu na sociálních médiích na základě klíčových metrik.
Omezení TikBuddy
- Webová stránka je trochu pomalá a načtení všech dat TikTok může chvíli trvat.
Ceny TikBuddy
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze TikBuddy
- G2: Nedostatečné hodnocení
- Capterra: Nedostatečné hodnocení
5. Melody Socials
Melody Socials je aplikace, která vylepšuje vaše zážitky z TikToku díky pokročilým vyhledávacím funkcím.
Umožní vám efektivně prohledávat více profilů TikTok, automatizovat proces a poskytovat výsledky 100krát rychleji než ruční vyhledávání.
Nejlepší funkce Melody Socials
- Analýza polohy: Využijte údaje o poloze z nedávných příspěvků a klíčová slova v biografiích pro podrobnou analýzu.
- Filtrovací funkce: Upřesněte vyhledávání na základě počtu sledujících, nedávné interakce a klíčových slov uvedených v popisu profilu libovolného účtu TikTok, abyste našli cílené profily ve vaší oblasti zájmu.
Omezení Melody Socials
- Omezené funkce pro analýzu výkonu TikTok
- Cena je vzhledem k omezeným funkcím poněkud vysoká.
Ceny Melody Socials
- Značka: 199 $ měsíčně (fakturováno ročně)
- Agentura: 349 $ měsíčně (fakturováno ročně)
- Platforma: 699 $ měsíčně (fakturováno ročně)
Hodnocení a recenze Melody Socials
- G2: Nedostatečné hodnocení
- Capterra: Nedostatečné hodnocení
6. Exolyt
Exolyt je platforma pro sociální inteligenci, která pomáhá s organickým obsahem TikToku. Exolyt pomáhá se sledováním sociálních sítí, demografickými údaji o publiku, nejnovějšími trendy a monitorováním účtů.
Díky informacím založeným na umělé inteligenci je to jako mít inteligentního parťáka, který vám pomáhá orientovat se v metrikách TikToku.
Nejlepší funkce Exolyt
- Podíl na trhu: Pomocí této funkce měřte dopad vaší značky na TikTok a sledujte změny, konkurenty a marketingové aktivity. Získejte přehled o obsahu vytvářeném uživateli a analytice hashtagů.
- Dynamické trendy: Předvídejte změny na trhu a kulturní vlivy, abyste zajistili relevanci a vylepšili svou strategii obsahu pomocí informací v reálném čase. Prozkoumejte denní trendy specifické pro dané odvětví, preference publika a exportujte zprávy o trendech pro analýzu a sdílení.
Omezení Exolyt
- Ceny mohou být pro malé podniky příliš vysoké.
Ceny Exolyt
- Essentials: 272 $ měsíčně
- Pokročilé: 654 $ měsíčně
Hodnocení a recenze Exolyt
- G2: Nedostatečné hodnocení
- Capterra: Nedostatečné hodnocení
7. Popsters
Popsters je robustní nástroj pro analýzu obsahu sociálních médií, který vám umožní analyzovat, porovnávat a měřit účinnost příspěvků na různých platformách sociálních médií, včetně TikToku.
Analyzujte jakoukoli veřejnou stránku na 11 sociálních sítích – i bez přístupu správce – a získejte podrobné informace o sociálních aktivitách a výkonu obsahu, abyste mohli vytvářet poutavý obsah, příspěvky a reklamy.
Nejlepší funkce Popsters
- Sledování výkonu: Sledujte výkon svých účtů na sociálních médiích pomocí analýzy celkových dat a průměrné účinnosti příspěvků. Vyhodnoťte příspěvky publikované v různých časech s různými hashtagy a zkontrolujte statistiky aktivity stránky.
- Export dat: Exportujte data z Popsters do různých formátů souborů, včetně XLSX, PDF, PNG, JPG, CSV nebo PPTX, a upravujte je pro plynulé vytváření reportů a analýz.
Omezení Popsters
- Popsters může mít omezené vestavěné analytické funkce pro TikTok.
- Některé funkce, zejména analýza TikTok, mohou vyžadovat další rozšíření prohlížeče, což přidává další vrstvu závislosti.
Ceny Popsters
- Bezplatná zkušební verze: K dispozici
- Měsíc: 9,99 $
- Čtvrtletí: 26,99 $
- Speciální nabídka: 49,99 $
- Firemní plány: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Popsters
- G2: Nedostatečné hodnocení
- Capterra: Nedostatečné hodnocení
8. Sendible
Sendible je platforma pro efektivní správu sociálních médií ve velkém měřítku. Toto komplexní řešení usnadňuje růst publika, přilákání zákazníků a dosažení cílů v sociálních médiích.
Můžete využít podrobné sociální statistiky Sendible, abyste lépe porozuměli svému publiku, zvýšili jeho zapojení a vytvářeli poutavé příspěvky v nejvhodnější době.
Nejlepší funkce Sendible
- Automatizované zprávy: Zefektivněte podávání zpráv klientům automatickým zasíláním klíčových informací. Naplánujte denní, týdenní nebo měsíční zasílání zpráv zainteresovaným stranám a členům týmu.
- Reportování návštěvnosti webových stránek pomocí Google Analytics: Sledujte dopad obsahu sociálních médií na návštěvnost webových stránek a zjistěte, které sociální kanály generují nejvíce návštěvnosti, abyste mohli vylepšit svou strategii.
Omezení Sendible
- Úprava naplánovaných příspěvků může být v mobilních aplikacích náročná.
- Ačkoli plánování může někdy selhat, budete upozorněni, když se příspěvek nezveřejní.
Ceny Sendible
- Creator: 29 $ měsíčně (1 uživatel)
- Traction: 89 $ za měsíc (4 uživatelé)
- White label: 180 $ za měsíc (10 uživatelů)
- White label+: 750 $ měsíčně (100 uživatelů)
Hodnocení a recenze Sendible
- G2: 4,5/5 (více než 860 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 125 recenzí)
9. YouScan
YouScan je pokročilá platforma pro sledování sociálních médií založená na umělé inteligenci, která vyniká v rozpoznávání obrázků.
Vizuální přehledy YouScan přesně identifikují loga, objekty, scény, aktivity a demografické informace v obrázcích. Tato podrobná analýza obrázků vám pomůže získat cenné informace o spotřebitelích, měření viditelnosti značky a analýzu konkurence.
Nejlepší funkce YouScan
- Insights copilot: Využijte asistenta pro sledování sociálních médií založeného na technologii ChatGPT k získání kvalitativních poznatků z milionů online konverzací. Získejte okamžité odpovědi, shrňte dlouhé konverzace a vylepšete své sledování sociálních médií.
- Informace o publiku: Získejte informace o demografii a zájmech svého publika a vytvořte strategický marketingový přístup. Identifikujte influencery, se kterými můžete spolupracovat na influencer marketingových kampaních.
Omezení YouScan
- Práce s odkazy v přehledech může být nepohodlná.
- Sběr historických dat s vysokým počtem zmínek je časově náročný.
Ceny YouScan
- Starter 3: 299 $ měsíčně (účtováno ročně)
- Neomezené plány: Ceny na míru
Hodnocení a recenze YouScan
- G2: 4,8/5 (90+ recenzí)
- Capterra: 4,9/5 (více než 60 recenzí)
10. TrendTok
TrendTok je bezplatný analytický nástroj pro TikTok, který vám pomůže předvídat trendy a zvuky ještě předtím, než se stanou virálními.
TrendTok využívá umělou inteligenci k vyhledávání virálních trendů ve vašem okolí a poskytuje personalizované návrhy odpovídající vašim preferencím. Díky přístupu k podrobným analytickým údajům o nových, rostoucích a klesajících trendech můžete podpořit růst svého účtu vytvářením virálních videí.
Nejlepší funkce TrendTok
- Trendy šité na míru: Objevujte, analyzujte a předvídejte trendy a zvuky přizpůsobené vaší nika, lokalitě nebo oblíbeným tvůrcům.
- Podrobná analytika: Získejte komplexní přehled o nových, rostoucích a klesajících trendech.
Omezení TrendTok
- Omezené informace o konkrétních funkcích
- V současné době k dispozici pouze pro iOS.
Ceny TrendTok
- Zdarma
- Základní tarif: 99 $ měsíčně
- Pro Plan: 199 $ měsíčně
- Plán Accelerate: 349 $ měsíčně
Hodnocení a recenze TrendTok
- G2: Nedostatečné hodnocení
- Capterra: Nedostatečné hodnocení
Další nástroje pro správu sociálních médií
Zatímco analytické nástroje TikTok analyzují metriky a trendy sociálních médií, řešení pro správu projektů, jako je ClickUp, poskytují komplexní sadu funkcí založených na umělé inteligenci, které vám pomohou vylepšit správu sociálních médií a marketingových projektů.
ClickUp
ClickUp je váš nepostradatelný nástroj pro správu projektů v sociálních médiích. Jedná se o komplexní platformu pro správu projektů, která vám zjednoduší život v neustále se rozvíjejícím světě sociálních médií a marketingu.
Hladce organizujte, spolupracujte a vylepšujte své kampaně. ClickUp však neslouží pouze ke správě nástrojů sociálních médií. S touto všestrannou aplikací můžete dělat mnohem více – od plánování svého dne až po sledování pokroku svého týmu – ClickUp vám pomůže se vším.
Podívejme se na některé z nejlepších funkcí ClickUp, které vám pomohou zvýšit produktivitu a zajistit úspěch vašich kampaní na sociálních médiích.
Nejlepší funkce ClickUp
Řízení marketingových projektů: Využijte software ClickUp pro řízení marketingových projektů a získejte flexibilní pracovní prostor pro brainstorming, plánování a realizaci marketingových programů a strategií pro všechny vaše kampaně a programy na TikToku. Použijte šablonu marketingového týmu ClickUp k sladění cílů, nastínění časového harmonogramu kampaní, správě zdrojů a získání přehledu o vašem marketingovém plánu.
Marketingový nástroj využívající umělou inteligenci : Urychlete své kampaně a tvorbu obsahu s ClickUp Brain. Generuje nápady, obsahové přehledy, blogy, popisky a e-maily s nádechem kreativity a odbornosti. Jeho snadno použitelné rozhraní činí správu projektů intuitivní a přístupnou, zefektivňuje váš kreativní pracovní postup, zlepšuje spolupráci a zvyšuje produktivitu.
Správa obsahu: Zefektivněte proces tvorby obsahu pomocí šablon kalendáře obsahu ClickUp, které usnadňují plánování, viditelnost týmu a měření cílů. Organizujte, formátujte, aktualizujte a publikujte svůj obsah s podporou vlastních stavů, polí a zobrazení.
Spolupracujte s týmem: Zrychlete svou práci přidělováním úkolů členům týmu pomocí ClickUp Tasks. Využijte výhody více přiřazených osob a komentářových vláken pro každý úkol, což zajistí efektivní dokončení. Používejte přizpůsobitelné aktualizace stavu, jako jsou „K provedení“, „Probíhá“ a „Dokončeno“, abyste efektivně spravovali pracovní postupy.
Sledujte pokrok: Dohlížejte na kampaně a získejte informace o pokroku jednotlivých úkolů. Sledujte pokrok projektu pomocí šablony ClickUp Project Tracker. Pomůže vám a vašemu týmu zůstat na správné cestě a odhalit potenciální překážky, než se stanou problémem.
Digitální marketing: Spouštějte multikanálové kampaně a globální akce pomocí uživatelsky přívětivé platformy ClickUp s podporou umělé inteligence, která je výkonným nástrojem pro digitální marketing. Nástroje jako ClickUp Docs a ClickUp Whiteboards zajišťují, že všichni členové týmu jsou od brainstormingu až po uvedení produktu na trh na stejné vlně. S Click Views a ClickUp Dashboards můžete vizualizovat pokrok svého týmu a soustředit se na dosažení cílů vaší značky.
Omezení ClickUp
- Začátečníci se možná budou muset trochu učit.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 8 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 000 recenzí)
Maximalizujte sílu analytiky pomocí analytických nástrojů TikTok
Analytické nástroje vám pomohou změřit, jak si váš obsah na TikToku vede. Tyto nástroje poskytují informace o tom, kdo sleduje vaše videa, jak jsou diváci zapojení a jak si váš obsah vede.
10 nejlepších analytických nástrojů pro TikTok, o kterých se v tomto blogu píše, otevírá dveře do světa rozhodnutí založených na datech a poskytuje důležité informace pro optimalizaci vaší strategie na TikToku.
Mezi nimi vyniká ClickUp jako komplexní platforma pro správu projektů a výkonný nástroj pro správu sociálních médií. Díky řadě funkcí, včetně přizpůsobitelného pracovního prostoru, plynulé spolupráce a efektivního sledování projektů, je to všestranný nástroj, který zvýší vaši přítomnost na TikToku.
Využijte ClickUp zdarma a rozjeďte úspěšný byznys na TikToku.