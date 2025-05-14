ClickUp blog

10 nejlepších analytických nástrojů pro TikTok, které vám pomohou vylepšit vaši strategii pro TikTok

14. května 2025

Ačkoli je TikTok skvělou platformou pro prezentaci produktů, sdílení obsahu ze zákulisí a zapojení se do trendů, je třeba vynaložit strategické úsilí, aby se zvýšilo povědomí o značce a rozšířil její dosah.

Jen ve Spojených státech používá TikTok téměř 54 % digitální populace, což představuje přibližně 122 milionů uživatelů.

Většina tvůrců obsahu a správců sociálních médií se potýká s neúplnými metrikami, zpožděnými aktualizacemi a nejasným přehledem o demografii svého publika. Jak tedy vylepšit svou strategii obsahu pomocí podrobné analýzy publika?

V tomto blogu se budeme zabývat 10 nejlepšími analytickými nástroji pro TikTok, které vám pomohou vylepšit vaši strategii pro TikTok. Získejte informace o svých sledujících, rozšířte své publikum a vytvořte působivé kampaně, které pomohou vašemu podnikání růst.

Co byste měli hledat v analytických nástrojích TikTok?

Zde je přehled toho, co byste měli hledat v analytických nástrojích TikTok, které vám pomohou porozumět vašemu publiku, odhalit trendy a posílit vaši pozici na TikToku:

  • Kontrola výkonu: Vyhledejte analytické nástroje, které odhalí sledovanost, lajky a sdílení vašich videí, abyste mohli měřit úspěšnost svého obsahu.
  • Informace o zapojení: Ujistěte se, že analytické nástroje, které si vyberete, poskytují informace o chování diváků. Metriky, jako je doba sledování a úroveň interakce, nabízejí hlubší pochopení toho, jak diváci reagují na váš obsah.
  • Efektivní používání hashtagů: Vyberte si nástroje, které analyzují výkonnost hashtagů a pomohou vám identifikovat ty, které zvýší vaši viditelnost.
  • Analýza trendů: Vyberte si nástroje, které vás budou informovat o trendech na TikToku. Tyto nástroje snadno identifikují populární trendy, které vaše publikum snadno objeví, a zajistí, že váš obsah zůstane relevantní.
  • Analýza konkurence: Analýza výkonu konkurence na TikToku nabízí cenné informace o jejich strategiích obsahu a pomáhá vám identifikovat úspěšné taktiky a kampaně, které vám pomohou vylepšit váš obsah.

10 nejlepších analytických nástrojů pro TikTok, které můžete použít

1. Analisa

Analýza pro marketing na TikToku
via Analisa

Analisa je analytický nástroj pro sociální média, který využívá umělou inteligenci k analýze profilů a hashtagů na TikToku a Instagramu. Pomůže vám najít nejlepší harmonogram publikování, obsah pro příspěvky, strategie konkurence, demografické údaje o publiku, kampaně influencerů, obsah vytvářený uživateli a geografické trendy.

Díky funkcím analýzy profilů a konkurence můžete získat přehled o sociální aktivitě a výkonu svých profilů nebo profilů a hashtagů konkurence.

Nejlepší funkce Analisa

  • Demografie a autenticita: Určete svou cílovou skupinu pomocí demografických faktorů a zároveň zajistěte, aby kvalita a autenticita vašeho obsahu zůstaly konzistentní.
  • Analýza pomocí umělé inteligence: Využijte umělou inteligenci k analýze profilů a hashtagů na TikToku a zjistěte, co u vašeho publika funguje.
  • Reporting kampaní: Vyhodnoťte úspěšnost své kampaně pomocí údajů o míře zapojení, dosahu, impresích a míře prokliku.

Omezení Analisy

  • Vytvoření zprávy zabere nějaký čas.
  • Nedostatečná integrace s jiným softwarem, jako je Zapier.

Ceny Analisa

  • Základní: Zdarma
  • Premium: 59,35 $ měsíčně (fakturováno ročně)
  • Plus: 109,55 $ měsíčně (fakturováno ročně)
  • Pro: 199,35 $ měsíčně (fakturováno ročně)

Analýza hodnocení a recenzí

  • G2: Nedostatečné hodnocení
  • Capterra: Nedostatečné hodnocení

2. Social Champ

Social Champ Dashboard
prostřednictvím Social Champ

Social Champ je jedním z nejlepších bezplatných analytických nástrojů pro TikTok. Jedná se o komplexní digitální analytický nástroj, který zjednodušuje správu a analýzu sociálních médií.

Social Champ nabízí každodenní publikování příspěvků, A/B testování a optimalizační funkce, které vám pomohou zvýšit vaši přítomnost na TikToku a dalších sociálních médiích.

Můžete snadno analyzovat výkonnost příspěvků a generovat bílé PDF zprávy s tabulkami a grafy. Porovnejte svou týdenní/měsíční výkonnost a podle toho naplánujte svou marketingovou strategii pro TikTok.

Nejlepší funkce Social Champ

  • All-in-one kalendář: Seskupujte klienty do pracovních prostorů, snadno mezi nimi přepínejte a používejte filtry pro rychlou navigaci mezi příspěvky s intuitivním kalendářem Social Champ. Zjednodušuje plánování tím, že umožňuje snadné prohlížení, úpravy a přeplánování příspěvků na TikToku.
  • Sociální schránka: Okamžitě reagujte na komentáře, reklamy, recenze a zprávy na všech svých účtech TikTok a zajistěte si tak plynulou komunikaci. Ukládejte automatické odpovědi a odpovídejte klientům.

Omezení Social Champ

  • Uživatelé nemusí dostávat oznámení, když dojde k odpojení jednoho z jejich účtů, což může mít za následek neúspěšné naplánované příspěvky.
  • Nespolehlivé sekvence publikování mobilních aplikací, které vedou k problémům, jako jsou ztracené příspěvky nebo publikování nesprávného obsahu.

Ceny Social Champ

  • Bezplatná verze: K dispozici (3 sociální účty)
  • Champion: 26 $ měsíčně (12 sociálních účtů)
  • Podnikání: 89 $ měsíčně (40 sociálních účtů)
  • Agentura: Ceny na míru (100+ sociálních účtů)

Hodnocení a recenze Social Champ

  • G2: 4,5/5 (více než 30 recenzí)
  • Capterra: 4,5/5 (více než 50 recenzí)

3. Brand24

brand24
prostřednictvím Brand24

Brand24 je analytický nástroj pro TikTok, který slouží ke sledování a monitorování online zmínek o vaší značce, produktech nebo klíčových slovech na různých sociálních médiích, blozích, fórech a dalších online zdrojích.

Pomocí grafu objemu diskuzí můžete získat podrobné informace o značce. Sledujte výkyvy v počtu zmínek vašich klíčových slov, dosahu na sociálních médiích a dosahu mimo sociální média. Díky těmto údajům můžete řešit problematické otázky dříve, než se zhorší, a vylepšit své kampaně na sociálních médiích.

Nejlepší funkce Brand24

  • Zmínky a analytika: Shromážděte seznam zmínek o značce na sociálních médiích a účtech TikTok. Centrum analytiky, vytvořené pro hloubkovou analýzu sociálních médií, vám poskytne informace o skóre vlivu, sentimentu, lajcích, sdíleních a dalších souvisejících metrikách pro každou zmínku.
  • Analýza sentimentu: Tato funkce kategorizuje zmínky o sledovaném klíčovém slově jako pozitivní (zelená), negativní (červená) nebo neutrální na první pohled.
  • Chytrá upozornění: Nastavte si upozornění, abyste dostávali automatické e-maily nebo oznámení v aplikaci, když dojde k předem nastavené události.

Omezení Brand24

  • Neumožňuje zadávání jednotlivých příspěvků pro konkrétní statistiky.
  • Na rozdíl od jiných nástrojů tento nástroj neobsahuje funkce pro plánování a publikování.

Ceny Brand24

  • Individuální: 79 $ měsíčně (3 klíčová slova)
  • Tým: 149 $ měsíčně (7 klíčových slov)
  • Pro: 199 $ měsíčně (12 klíčových slov)
  • Enterprise: 399 $ měsíčně (25 klíčových slov)

Hodnocení a recenze Brand24

  • G2: 4,6/5 (více než 250 recenzí)
  • Capterra: 4,8/5 (více než 150 recenzí)

4. TikBuddy

prostřednictvím TikBuddy

TikBuddy je analytický nástroj pro TikTok a nástroj pro správu sociálních médií, který vám pomůže získat přehled o vašem výkonu na TikToku.

Navíc nabízí bezplatné rozšíření prohlížeče, které je hladce integrováno do TikToku a umožňuje snadnou správu účtu.

Nejlepší funkce TikBuddy

  • Sada analytických a správních nástrojů: Objevte populární videa a hudební zdroje, spravujte více účtů TikTok a sledujte změny dat pro lepší marketingovou strategii. Můžete také najít cílené tvůrce a sledovat data ze spolupráce na videích v reálném čase.
  • Po zpětné vazbě: Vytvořte komplexní zprávu, která rozebírá váš výkon, a získejte strategie pro zlepšení vašeho výkonu na sociálních médiích na základě klíčových metrik.

Omezení TikBuddy

  • Webová stránka je trochu pomalá a načtení všech dat TikTok může chvíli trvat.

Ceny TikBuddy

  • Ceny na míru

Hodnocení a recenze TikBuddy

  • G2: Nedostatečné hodnocení
  • Capterra: Nedostatečné hodnocení

5. Melody Socials

prostřednictvím Melody Socials

Melody Socials je aplikace, která vylepšuje vaše zážitky z TikToku díky pokročilým vyhledávacím funkcím.

Umožní vám efektivně prohledávat více profilů TikTok, automatizovat proces a poskytovat výsledky 100krát rychleji než ruční vyhledávání.

Nejlepší funkce Melody Socials

  • Analýza polohy: Využijte údaje o poloze z nedávných příspěvků a klíčová slova v biografiích pro podrobnou analýzu.
  • Filtrovací funkce: Upřesněte vyhledávání na základě počtu sledujících, nedávné interakce a klíčových slov uvedených v popisu profilu libovolného účtu TikTok, abyste našli cílené profily ve vaší oblasti zájmu.

Omezení Melody Socials

  • Omezené funkce pro analýzu výkonu TikTok
  • Cena je vzhledem k omezeným funkcím poněkud vysoká.

Ceny Melody Socials

  • Značka: 199 $ měsíčně (fakturováno ročně)
  • Agentura: 349 $ měsíčně (fakturováno ročně)
  • Platforma: 699 $ měsíčně (fakturováno ročně)

Hodnocení a recenze Melody Socials

  • G2: Nedostatečné hodnocení
  • Capterra: Nedostatečné hodnocení

6. Exolyt

prostřednictvím Exolyt

Exolyt je platforma pro sociální inteligenci, která pomáhá s organickým obsahem TikToku. Exolyt pomáhá se sledováním sociálních sítí, demografickými údaji o publiku, nejnovějšími trendy a monitorováním účtů.

Díky informacím založeným na umělé inteligenci je to jako mít inteligentního parťáka, který vám pomáhá orientovat se v metrikách TikToku.

Nejlepší funkce Exolyt

  • Podíl na trhu: Pomocí této funkce měřte dopad vaší značky na TikTok a sledujte změny, konkurenty a marketingové aktivity. Získejte přehled o obsahu vytvářeném uživateli a analytice hashtagů.
  • Dynamické trendy: Předvídejte změny na trhu a kulturní vlivy, abyste zajistili relevanci a vylepšili svou strategii obsahu pomocí informací v reálném čase. Prozkoumejte denní trendy specifické pro dané odvětví, preference publika a exportujte zprávy o trendech pro analýzu a sdílení.

Omezení Exolyt

  • Ceny mohou být pro malé podniky příliš vysoké.

Ceny Exolyt

  • Essentials: 272 $ měsíčně
  • Pokročilé: 654 $ měsíčně

Hodnocení a recenze Exolyt

  • G2: Nedostatečné hodnocení
  • Capterra: Nedostatečné hodnocení

7. Popsters

via Popsters

Popsters je robustní nástroj pro analýzu obsahu sociálních médií, který vám umožní analyzovat, porovnávat a měřit účinnost příspěvků na různých platformách sociálních médií, včetně TikToku.

Analyzujte jakoukoli veřejnou stránku na 11 sociálních sítích – i bez přístupu správce – a získejte podrobné informace o sociálních aktivitách a výkonu obsahu, abyste mohli vytvářet poutavý obsah, příspěvky a reklamy.

Nejlepší funkce Popsters

  • Sledování výkonu: Sledujte výkon svých účtů na sociálních médiích pomocí analýzy celkových dat a průměrné účinnosti příspěvků. Vyhodnoťte příspěvky publikované v různých časech s různými hashtagy a zkontrolujte statistiky aktivity stránky.
  • Export dat: Exportujte data z Popsters do různých formátů souborů, včetně XLSX, PDF, PNG, JPG, CSV nebo PPTX, a upravujte je pro plynulé vytváření reportů a analýz.

Omezení Popsters

  • Popsters může mít omezené vestavěné analytické funkce pro TikTok.
  • Některé funkce, zejména analýza TikTok, mohou vyžadovat další rozšíření prohlížeče, což přidává další vrstvu závislosti.

Ceny Popsters

  • Bezplatná zkušební verze: K dispozici
  • Měsíc: 9,99 $
  • Čtvrtletí: 26,99 $
  • Speciální nabídka: 49,99 $
  • Firemní plány: Ceny na míru

Hodnocení a recenze Popsters

  • G2: Nedostatečné hodnocení
  • Capterra: Nedostatečné hodnocení

8. Sendible

prostřednictvím Sendible

Sendible je platforma pro efektivní správu sociálních médií ve velkém měřítku. Toto komplexní řešení usnadňuje růst publika, přilákání zákazníků a dosažení cílů v sociálních médiích.

Můžete využít podrobné sociální statistiky Sendible, abyste lépe porozuměli svému publiku, zvýšili jeho zapojení a vytvářeli poutavé příspěvky v nejvhodnější době.

Nejlepší funkce Sendible

  • Automatizované zprávy: Zefektivněte podávání zpráv klientům automatickým zasíláním klíčových informací. Naplánujte denní, týdenní nebo měsíční zasílání zpráv zainteresovaným stranám a členům týmu.
  • Reportování návštěvnosti webových stránek pomocí Google Analytics: Sledujte dopad obsahu sociálních médií na návštěvnost webových stránek a zjistěte, které sociální kanály generují nejvíce návštěvnosti, abyste mohli vylepšit svou strategii.

Omezení Sendible

  • Úprava naplánovaných příspěvků může být v mobilních aplikacích náročná.
  • Ačkoli plánování může někdy selhat, budete upozorněni, když se příspěvek nezveřejní.

Ceny Sendible

  • Creator: 29 $ měsíčně (1 uživatel)
  • Traction: 89 $ za měsíc (4 uživatelé)
  • White label: 180 $ za měsíc (10 uživatelů)
  • White label+: 750 $ měsíčně (100 uživatelů)

Hodnocení a recenze Sendible

  • G2: 4,5/5 (více než 860 recenzí)
  • Capterra: 4,5/5 (více než 125 recenzí)

9. YouScan

YouScan pro sledování sociálních sítí
prostřednictvím YouScan

YouScan je pokročilá platforma pro sledování sociálních médií založená na umělé inteligenci, která vyniká v rozpoznávání obrázků.

Vizuální přehledy YouScan přesně identifikují loga, objekty, scény, aktivity a demografické informace v obrázcích. Tato podrobná analýza obrázků vám pomůže získat cenné informace o spotřebitelích, měření viditelnosti značky a analýzu konkurence.

Nejlepší funkce YouScan

  • Insights copilot: Využijte asistenta pro sledování sociálních médií založeného na technologii ChatGPT k získání kvalitativních poznatků z milionů online konverzací. Získejte okamžité odpovědi, shrňte dlouhé konverzace a vylepšete své sledování sociálních médií.
  • Informace o publiku: Získejte informace o demografii a zájmech svého publika a vytvořte strategický marketingový přístup. Identifikujte influencery, se kterými můžete spolupracovat na influencer marketingových kampaních.

Omezení YouScan

  • Práce s odkazy v přehledech může být nepohodlná.
  • Sběr historických dat s vysokým počtem zmínek je časově náročný.

Ceny YouScan

  • Starter 3: 299 $ měsíčně (účtováno ročně)
  • Neomezené plány: Ceny na míru

Hodnocení a recenze YouScan

  • G2: 4,8/5 (90+ recenzí)
  • Capterra: 4,9/5 (více než 60 recenzí)

10. TrendTok

prostřednictvím TrendTok

TrendTok je bezplatný analytický nástroj pro TikTok, který vám pomůže předvídat trendy a zvuky ještě předtím, než se stanou virálními.

TrendTok využívá umělou inteligenci k vyhledávání virálních trendů ve vašem okolí a poskytuje personalizované návrhy odpovídající vašim preferencím. Díky přístupu k podrobným analytickým údajům o nových, rostoucích a klesajících trendech můžete podpořit růst svého účtu vytvářením virálních videí.

Nejlepší funkce TrendTok

  • Trendy šité na míru: Objevujte, analyzujte a předvídejte trendy a zvuky přizpůsobené vaší nika, lokalitě nebo oblíbeným tvůrcům.
  • Podrobná analytika: Získejte komplexní přehled o nových, rostoucích a klesajících trendech.

Omezení TrendTok

  • Omezené informace o konkrétních funkcích
  • V současné době k dispozici pouze pro iOS.

Ceny TrendTok

  • Zdarma
  • Základní tarif: 99 $ měsíčně
  • Pro Plan: 199 $ měsíčně
  • Plán Accelerate: 349 $ měsíčně

Hodnocení a recenze TrendTok

  • G2: Nedostatečné hodnocení
  • Capterra: Nedostatečné hodnocení

Další nástroje pro správu sociálních médií

Zatímco analytické nástroje TikTok analyzují metriky a trendy sociálních médií, řešení pro správu projektů, jako je ClickUp, poskytují komplexní sadu funkcí založených na umělé inteligenci, které vám pomohou vylepšit správu sociálních médií a marketingových projektů.

Spravujte metriky sociálních médií pomocí dashboardů ClickUp
Vyzkoušejte ClickUp Dashboards
Spravujte metriky sociálních médií pomocí dashboardů ClickUp

ClickUp

ClickUp je váš nepostradatelný nástroj pro správu projektů v sociálních médiích. Jedná se o komplexní platformu pro správu projektů, která vám zjednoduší život v neustále se rozvíjejícím světě sociálních médií a marketingu.

Hladce organizujte, spolupracujte a vylepšujte své kampaně. ClickUp však neslouží pouze ke správě nástrojů sociálních médií. S touto všestrannou aplikací můžete dělat mnohem více – od plánování svého dne až po sledování pokroku svého týmu – ClickUp vám pomůže se vším.

Podívejme se na některé z nejlepších funkcí ClickUp, které vám pomohou zvýšit produktivitu a zajistit úspěch vašich kampaní na sociálních médiích.

Nejlepší funkce ClickUp

Řízení marketingových projektů: Využijte software ClickUp pro řízení marketingových projektů a získejte flexibilní pracovní prostor pro brainstorming, plánování a realizaci marketingových programů a strategií pro všechny vaše kampaně a programy na TikToku. Použijte šablonu marketingového týmu ClickUp k sladění cílů, nastínění časového harmonogramu kampaní, správě zdrojů a získání přehledu o vašem marketingovém plánu.

Organizujte všechny členy svého marketingového týmu pomocí společných pracovních postupů a sdílení dokumentů.
Získejte šablonu zdarma
Organizujte všechny členy svého marketingového týmu pomocí společných pracovních postupů a sdílení dokumentů.

Marketingový nástroj využívající umělou inteligenci : Urychlete své kampaně a tvorbu obsahu s ClickUp Brain. Generuje nápady, obsahové přehledy, blogy, popisky a e-maily s nádechem kreativity a odbornosti. Jeho snadno použitelné rozhraní činí správu projektů intuitivní a přístupnou, zefektivňuje váš kreativní pracovní postup, zlepšuje spolupráci a zvyšuje produktivitu.

Vytvoření kampaně na sociálních médiích pomocí ClickUp AI
Využití ClickUp AI k generování nápadů na kampaně s ohledem na cílovou skupinu a cíle kampaně

Správa obsahu: Zefektivněte proces tvorby obsahu pomocí šablon kalendáře obsahu ClickUp, které usnadňují plánování, viditelnost týmu a měření cílů. Organizujte, formátujte, aktualizujte a publikujte svůj obsah s podporou vlastních stavů, polí a zobrazení.

Spolupracujte s týmem: Zrychlete svou práci přidělováním úkolů členům týmu pomocí ClickUp Tasks. Využijte výhody více přiřazených osob a komentářových vláken pro každý úkol, což zajistí efektivní dokončení. Používejte přizpůsobitelné aktualizace stavu, jako jsou „K provedení“, „Probíhá“ a „Dokončeno“, abyste efektivně spravovali pracovní postupy.

Sledujte pokrok: Dohlížejte na kampaně a získejte informace o pokroku jednotlivých úkolů. Sledujte pokrok projektu pomocí šablony ClickUp Project Tracker. Pomůže vám a vašemu týmu zůstat na správné cestě a odhalit potenciální překážky, než se stanou problémem.

Opakující se úkoly ClickUp
Vytvářejte opakující se úkoly výběrem dat v kalendáři nebo jednoduše zadáním dne, data nebo času pomocí funkce Opakující se úkoly v ClickUp.

Digitální marketing: Spouštějte multikanálové kampaně a globální akce pomocí uživatelsky přívětivé platformy ClickUp s podporou umělé inteligence, která je výkonným nástrojem pro digitální marketing. Nástroje jako ClickUp Docs a ClickUp Whiteboards zajišťují, že všichni členové týmu jsou od brainstormingu až po uvedení produktu na trh na stejné vlně. S Click Views a ClickUp Dashboards můžete vizualizovat pokrok svého týmu a soustředit se na dosažení cílů vaší značky.

Omezení ClickUp

  • Začátečníci se možná budou muset trochu učit.

Ceny ClickUp

Hodnocení a recenze ClickUp

  • G2: 4,7/5 (více než 8 000 recenzí)
  • Capterra: 4,7/5 (více než 3 000 recenzí)

Maximalizujte sílu analytiky pomocí analytických nástrojů TikTok

Analytické nástroje vám pomohou změřit, jak si váš obsah na TikToku vede. Tyto nástroje poskytují informace o tom, kdo sleduje vaše videa, jak jsou diváci zapojení a jak si váš obsah vede.

10 nejlepších analytických nástrojů pro TikTok, o kterých se v tomto blogu píše, otevírá dveře do světa rozhodnutí založených na datech a poskytuje důležité informace pro optimalizaci vaší strategie na TikToku.

Mezi nimi vyniká ClickUp jako komplexní platforma pro správu projektů a výkonný nástroj pro správu sociálních médií. Díky řadě funkcí, včetně přizpůsobitelného pracovního prostoru, plynulé spolupráce a efektivního sledování projektů, je to všestranný nástroj, který zvýší vaši přítomnost na TikToku.

Využijte ClickUp zdarma a rozjeďte úspěšný byznys na TikToku.

