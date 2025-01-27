10 nejlepších nástrojů influencer marketingu pro agentury v roce 2025

Influenceri jsou obyčejní lidé, ale mají obrovskou moc, pokud jde o propagaci značky. V posledních několika letech jsme byli svědky toho, jak několik společností rozšířilo svou zákaznickou základnu díky influencer marketingu.
Vezměte si například Tinder – gigant v oblasti online seznamovacích aplikací spolupracoval v letech 2020–2021 s předními influencery na TikToku, aby zvýšil povědomí o značce mezi uživateli generace Z. Bylo to obrovské úspěch, značka zaznamenala 697,6 milionu zhlédnutí na TikToku – a mnohem více sledujících, zobrazení, měsíčního růstu publika a stažení aplikace, než se předpokládalo! ?
Pokud máte v úmyslu využít platformy sociálních médií k propagaci značky, produktu nebo služby, potřebujete mít po ruce ty správné nástroje influencer marketingu. Jsou navrženy tak, aby zefektivnily různé procesy influencer marketingu, jako je hledání a správa spolupracovníků nebo zasílání hotových e-mailových nabídek.
V tomto průvodci se budeme zabývat 10 nejlepšími nástroji pro influencer marketing , které mohou pomoci vaší společnosti nebo marketingové agentuře efektivně spravovat kampaně a měřit výsledky.
Co byste měli hledat v nástrojích pro influencer marketing?
Zde je několik charakteristik, které je třeba zvážit při porovnávání různých nástrojů pro influencer marketing:
- Vyhledávání influencerů: Software může pomoci při vyhledávání influencerů na základě kritérií, jako je cílová skupina, demografické údaje, zájmy a specializace.
- Sledování trendů: Měli byste být schopni sledovat populární témata, hashtagy a výzvy, které vám mohou pomoci vytvořit virální obsah ?
- Sledování interakcí: Další výhodou bude, pokud vám nástroj umožní sledovat zobrazení a interakce generované příspěvky influencerů.
- Marketingové nástroje: Skvělá platforma pro influencer marketing by vám měla pomoci přizpůsobit a spustit vaši influencer marketingovou kampaň pomocí funkcí, jako je alokace zdrojů a časové plány dodávek.
- Nástroje pro reporting: Musíte být schopni měřit růst kampaně a úspěch influencerů pomocí podrobných analytických nástrojů a nástrojů pro srovnávání s konkurencí.
- Šablony pro sociální média: Mnoho marketingových nástrojů obsahuje přednastavené šablony, které vás provedou procesem správy obsahu sociálních médií nebo najímání a správy influencerů.
- Integrace: Ujistěte se, že se nástroje dají integrovat s dalšími platformami, které používáte, jako jsou nástroje pro správu sociálních médií nebo CRM.
10 nejlepších nástrojů pro influencer marketing, které můžete použít
Řešení influencer marketingu dostupná na trhu mají různé sady funkcí. Obvykle najdete produkty ve třech kategoriích:
- Správa influencerových kampaní
- Objevování influencerů
- Měření kampaní a influencer marketingových aktivit
Podívejme se blíže na nejfunkčnější nástroje influencer marketingu pro každou kategorii a jejich potenciální využití! ?
Nejlepší pro správu kampaní
1. ClickUp
ClickUp je všestranný nástroj pro správu marketingu s adekvátními funkcemi pro správu influencer kampaní napříč různými obory. Je zaměřen na to, aby vám pomohl vytvářet marketingové plány a realizovat propagační akce v jakémkoli rozsahu.
Správa služeb influencerů je s šablonou smlouvy pro influencery ClickUp hračkou. Pomůže vám nastavit smlouvu o poskytování služeb a definovat prvky jako:
- Rozsah služeb
- Platební podmínky
- Pokyny pro influencery
- Zprávy o značce
- Práva duševního vlastnictví
Šablona vám pomůže nejen s vytvořením profesionální smlouvy, ale také se správou průběhu každé smlouvy s influencerem. Pomocí vlastních polí můžete ke každé smlouvě přidat štítky, jako je rozpočet nebo marketingová fáze.
Využijte více než 15 zobrazení ClickUp, jako jsou zobrazení Seznam, Gantt, Pracovní vytížení a Kalendář, k monitorování a zaznamenávání jmen, když najdete relevantní influencery.
Jakmile zahájíte influencer marketingovou kampaň, najděte podporu v podobě stovek nástrojů pro správu marketingových projektů na platformě! Můžete například použít ClickUp Goals k vytvoření cílů nebo milníků pro prodej nebo jakékoli jiné metriky pro měření úkolů influencerů.
S ClickUp Dashboards můžete dohlížet na práci svých marketingových spolupracovníků v rámci živých kampaní. Určete časový plán pro každého influencera a nastavte si oznámení o aktualizacích.
ClickUp také nabízí nejlepší podporu v oboru pro kreativní spolupráci v reálném čase s pomocí tabulek, myšlenkových map a korektur. ?
A zmínili jsme už použití ClickUp AI pro optimalizaci vašich marketingových aktivit? Obsahuje role-specifické podněty pro generování nápadů na kampaně influencerů, obsahové briefy a marketingové případové studie!
Používejte ClickUp Automations pro opakující se marketingové úkoly, jako je získávání oznámení o platbách influencerů a odesílání drip e-mailů.
Nejlepší funkce ClickUp
- Komplexní podpora správy kampaní
- Šablony pro správu marketingových procesů a procesů influencerů
- Plně přizpůsobitelné tabule ClickUp pro vizuální spolupráci
- ClickUp Docs pro ukládání všech marketingových zdrojů
- Integrace s více než 1 000 aplikacemi
- Měřitelné stanovení cílů a monitorování
- Asistent ClickUp AI vám pomůže s marketingovými strategiemi.
- Výkonná sada nástrojů pro správu úkolů
- Snadná automatizace marketingu
Omezení ClickUp
- Začátečníci potřebují čas, aby prozkoumali všechny dostupné marketingové funkce.
- Mobilní aplikace není tak bohatá na funkce jako verze pro stolní počítače a web.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp AI je k dispozici ve všech placených tarifech za 5 $ za člena pracovního prostoru za měsíc.
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 8 500 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 500 recenzí)
2. SocialLadder
SocialLadder je komplexní řešení pro správu ambasadorů značky. Pomáhá především s influencer marketingem, ambasadorským marketingem a affiliate marketingem tím, že vám umožňuje automatizovat pracovní postupy, zefektivnit komunikaci a sledovat zapojení.
Zlepšete spolupráci s influencery pomocí chatovacích funkcí v aplikaci, oznámení ve feedu a přizpůsobených push notifikací. Platforma vám umožňuje přidělovat úkoly a vést záznamy o hodnotě získaných médií na různých platformách.
Identifikujte své nejlepší spolupracovníky pomocí reportovacích nástrojů SocialLadder. Můžete je motivovat pomocí gamifikovaného systému odměn nebo plateb. Přístup k inventáři odměn máte z centralizovaného dashboardu. ?
Proveďte hloubkovou analýzu a vypočítejte návratnost investic (ROI) z částky vynaložené na najaté spolupracovníky a relevantní influencery.
Nejlepší funkce SocialLadder
- Zjednodušuje kampaně na sociálních médiích a influencer marketing.
- Zahrnuje sledování návratnosti investic (ROI).
- Bodový systém odměn
- Funkce chatu pro plynulou komunikaci
- Pokročilá analytika s přizpůsobitelnými zprávami
Omezení SocialLadder
- Nemůžete schvalovat odeslaný obsah hromadně.
- Funkce chatu může být vylepšena ve srovnání s jiným softwarem pro influencer marketing.
Ceny SocialLadder
- K dispozici na vyžádání
Hodnocení a recenze SocialLadder
- G2: 4,7/5 (5+ recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (méně než 5 recenzí)
3. Awario
Awario je software pro monitorování sociálních médií , který pomáhá positionovat vaši značku prostřednictvím aktivit influencerů, které spouštějí marketing založený na doporučeních. Je ideální pro sledování zmínek o značce, výkonu obsahu a statistik zapojení.
Najděte influencery ve vašem oboru pomocí Mention Feed. Projděte si jejich obsah a profily a vyberte si potenciální spolupracovníky. Jakmile navážete spolupráci s těmi správnými lidmi, sledujte jejich aktivitu pomocí hashtagů značky, klíčových slov a zmínek v jejich feedech. ?️
S pomocí Influencer Analysis můžete shromažďovat data ze sociálních sítí a měřit výkonnost jednotlivých influencerů. Vytvářejte srovnávací zprávy o influencerech a sentimentu příspěvků, abyste mohli analyzovat, co ve vaší kampani fungovalo a co ne.
Nejlepší funkce Awario
- Ideální pro online monitorování značky
- Funkce pro vyhledávání influencerů pomáhají najít influencery v konkrétních oblastech.
- Sledování influencerů prostřednictvím upozornění na klíčová slova a hashtagy
- Snadno navazujte konverzace
Omezení Awario
- Někteří uživatelé požadují více školicích materiálů pro používání platformy influencer marketingu.
- Nastavení vyhledávacích filtrů může být velmi pracné.
Ceny Awario
- Starter: 39 $/měsíc za každého člena týmu
- Pro: 119 $/měsíc pro 10 členů týmu
- Enterprise: 399 $/měsíc (neomezený počet členů týmu)
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu fakturačnímu modelu.
Hodnocení a recenze Awario
- Capterra: 4,4/5 (více než 40 recenzí)
- G2: 4/5 (35+ recenzí)
Nejlepší pro hledání influencerů
4. Social Blade
Prvním krokem k zahájení úspěšné influencer marketingové kampaně je identifikace influencerů, kteří jsou v souladu s vaší značkou. Social Blade je nástroj pro analýzu sociálních médií, který je pro tento úkol ideální! ?
Sledujte žádoucí influencery pro cílové platformy sociálních médií, například Instagram, TikTok, Twitch a YouTube, a vytvořte seznam, který lze třídit podle metrik, jako jsou sledující, lajky, zhlédnutí a nahraná videa.
Klikněte na profil, který vás zajímá, a prozkoumejte další relevantní statistiky, jako je počet lajků a příspěvků, které influencer získává každý týden, a určete, kdo může vaší značce v současné době zajistit největší zviditelnění.
Social Blade je skvělý pro marketing na YouTube – pokud chcete spolupracovat s populárními YouTubery, najděte je v kurátorských seznamech podle počtu odběratelů, zemí, ve kterých jsou populární, a kategorií, jako je komedie, vzdělávání, hudba, sport a cestování. ✌️
Nejlepší funkce Social Blade
- Vyhledává influencery na různých sociálních médiích.
- Praktické vyhledávací filtry
- Četné metriky pro sledování aktivit influencerů
- K dispozici jsou speciální konzultace týkající se YouTube.
Omezení Social Blade
- Funkce vyhledávání má oproti ostatním nástrojům pro influencer marketing v tomto seznamu prostor pro zlepšení.
- Není tak užitečné pro sociální média kromě YouTube, což může omezit sledování vašich influencer marketingových kampaní.
Ceny Social Blade
- Bronz: 3,99 $/měsíc
- Silver: 9,99 $/měsíc
- Gold: 39,99 $/měsíc
- Platinum: 99,99 $/měsíc
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze Social Blade
- Capterra: 4,4/5 (5+ recenzí)
- G2: 4,2/5 (10+ recenzí)
5. Upfluence
Upfluence vám pomůže najít tvůrce na základě publika, obsahu a výkonu na nejlepších platformách, jako jsou Instagram, YouTube a Facebook. Kromě toho, že vám přináší bezplatné tvůrce, slouží také jako centrální hub pro sledování podání a vydávání plateb. ?
Databáze Upfluence obsahuje miliony influencerů, mikroinfluencerů a celebrit. Zúžte své vyhledávání pomocí více než 20 filtrů, včetně klíčových slov, velikosti publika a sociálních platforem.
Můžete dokonce vyhledat influencery, kteří již vaši značku zmiňují, což zvyšuje pravděpodobnost, že se zaváží ke spolupráci. Vyzkoušejte automatické e-maily, abyste se s nimi spojili.
Upfluence nabízí šablony pro influencery pro smlouvy a e-maily, které vám ušetří čas. ⌛
Nejlepší funkce Upfluence
- Profily influencerů s bohatými daty napříč několika platformami sociálních médií
- Zjednodušuje oslovování prostřednictvím automatizovaných e-mailů.
- Více než 20 filtrů, které vám pomohou s vyhledáváním influencerů
- K dispozici je plugin pro Chrome.
Omezení Upfluence
- Žádné storno podmínky nejsou k dispozici.
- Není tak uživatelsky přívětivý jako jiné nástroje influencer marketingu.
Ceny Upfluence
- K dispozici na vyžádání
Hodnocení a recenze Upfluence
- G2: 4,6/5 (více než 120 recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (30+ recenzí)
6. Hunter
Hunter je vyhledávač e-mailů, který vám pomůže shromáždit kontaktní informace různých profesionálů, včetně obchodních influencerů, a zlepšit tak váš dosah. Stačí přistupovat k jeho databázi a definovat typ spolupracovníků, se kterými se chcete spojit, a Hunter vám navrhne odpovídající výsledky ze svého úložiště 100 milionů e-mailových adres. ✉️
Funkce vyhledávání domén pomáhá najít influencery v konkrétní obchodní doméně. Tato funkce je obzvláště užitečná, pokud hledáte hostující blogery s odbornými znalostmi v konkrétní oblasti.
Hunter vám díky funkci Email Verifier zajistí platné e-mailové adresy. Stojí za zmínku, že Hunter upřednostňuje získávání profesionálních e-mailových adres před běžnými doménami, jako jsou Gmail a Yahoo.
Propojte Link Hunter s platformami jako Salesforce a Google Workspace, abyste získali potenciální zákazníky a zefektivnili své obchodní aktivity.
Nejlepší funkce Hunteru
- Obrovská databáze e-mailových adres profesionálů
- Praktický nástroj pro ověřování e-mailů
- Umožňuje vyhledávání podle domény nebo jména osoby.
- Funkce Influencer marketing Campaigns vám pomůže odesílat e-maily automaticky.
Omezení nástroje Hunter
- Těžko dostupné kontaktní údaje menších společností
- UX platformy influencer marketingu potřebuje optimalizaci
Ceny Hunter
- Zdarma: 0 $/měsíc za jeden e-mailový účet
- Starter: 49 $/měsíc za tři e-mailové účty
- Růst: 149 $/měsíc za 10 e-mailových účtů
- Business: 499 $/měsíc za 20 e-mailových účtů
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze Hunter
- Getapp: 4,6/5 (580+ recenzí)
- G2: 4,4/5 (více než 500 recenzí)
7. Klear
Klear (dříve Twtrland) je komplexní nástroj pro vyhledávání influencerů, monitorování kampaní a správu plateb. Tato uživatelsky přívětivá platforma disponuje vyhledávacím portálem vybaveným inteligentními vyhledávacími filtry, které umožňují najít influencery s jedinečnými fyzickými a dovednostními atributy.
Používání nástroje je snadné – vyberte si sociální síť, na kterou se chcete zaměřit, a nastavte filtry. Zde jsou tři příklady:
- Filtr témat: Umožňuje vyhledávání influencerů podle typu obsahu, jako je DIY, cestování a móda.
- Filtr podle lokality: Ideální pro kampaně zaměřené na konkrétní lokalitu – pomáhá vám zefektivnit práci influencerů v určité geografické oblasti ?
- Demografický filtr: Umožňuje vyhledávat influencery podle demografických údajů, jako je věk a pohlaví, aby oslovili vaši cílovou skupinu.
Vyzkoušejte funkci Brand Search a najděte tvůrce, kteří již spolupracovali se značkou, která sdílí vaše hodnoty. Tuto funkci lze navíc využít k provádění auditů konkurence a k posouzení influencer marketingových strategií vašich rivalů.
Nejlepší funkce Klear
- Snadno použitelný nástroj pro vyhledávání influencerů
- Bohatá kritéria filtrování
- Funkce Brand Search pro vyhledání tvůrců s kompatibilními hodnotami
- K dispozici jsou metriky průběhu kampaně.
- Nahlédněte do marketingových strategií konkurence
Omezení Klear
- Nastavení platebních integrací může být složité.
- Není nejvhodnější pro hledání mikroinfluencerů s velmi úzkou cílovou skupinou.
Ceny Klear
- Požádejte o demo a získejte cenovou nabídku
Hodnocení a recenze Klear
- Capterra: 4,3/5 (10+ recenzí)
- G2: 4,2/5 (více než 280 recenzí)
8. BuzzSumo
BuzzSumo podporuje vyhledávání influencerů a trendového obsahu na základě nápadů. Identifikujte a zaregistrujte influencery podle jejich hodnoty z hlediska skutečných kontaktů, dosahu a autority. Platforma také disponuje databází více než 500 000 vlivných novinářů, kteří mohou vaši značku zviditelnit pomocí strategických článků.
Funkce Content Analyzer vám poskytne seznam nejčastěji sdíleného obsahu relevantního pro vaši značku. Vyberte možnost Zobrazit nejčastěji sdílené a objevte influencery, kteří mají v dané oblasti významný vliv.
Ponořte se hlouběji do průměrného počtu retweetů a zjistěte, jaká je míra zapojení publika daného tvůrce. Právě na tyto influencery byste se měli zaměřit, protože mají větší šanci zajistit vám požadovanou publicitu. ?
Pokud provádíte benchmarking, najděte ty správné konkurenty pomocí generování reportů Analýza obsahu a vyberte si strategie, které v průběhu času přinesou větší zapojení.
Nejlepší funkce BuzzSumo
- Vyhledávání influencerů napříč platformami
- Nabízí databázi novinářů
- Analýza založená na zapojení, ideální pro detailní influencer marketingové kampaně
- Umožňuje export dat ve formátech CSV a Excel.
Omezení BuzzSumo
- Není určeno pro firmy s nízkým rozpočtem na obsah.
- Uživatelské rozhraní není v tomto seznamu softwarových možností pro influencer marketing nejlepší.
Ceny BuzzSumo
- Základní: 199 $/měsíc za jednoho uživatele
- Tvorba obsahu: 249 $/měsíc za pět uživatelů
- PR a komunikace: 249 $/měsíc za pět uživatelů
- Balíček: 499 $/měsíc za 10 uživatelů
- Enterprise: 999 $/měsíc za 30 uživatelů
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze BuzzSumo
- Capterra: 4,5/5 (více než 130 recenzí)
- G2: 4,5/5 (více než 100 recenzí)
Nejlepší pro měření výsledků kampaní
9. Traackr
Traackr je vynikající nástroj pro měření úspěchu vaší marketingové kampaně prostřednictvím sledování obsahu, měření návratnosti investic a zapojení influencerů a affiliate partnerů. Můžete také analyzovat, jak si vaše značka vede ve srovnání s konkurencí.
Platforma nabízí pět jedinečných produktů:
- Růst: Pro zapojení influencerů
- Activate: Pro spolupráci na obsahu a správu vztahů
- Měření: Pro sledování návratnosti investic, benchmarků a výkonnosti konkurence
- Optimalizace: Pro optimalizaci rozpočtu a procesů
- Škálovatelnost: Pro škálování influencer programů s globální konsolidací dat
Sledujte zmínky o značce automaticky v reálném čase v přizpůsobeném feedu a zjistěte, zda dosahujete očekávané expozice. Využijte tyto informace spolu s nejoblíbenějšími hashtagy ve vaší komunitě k vylepšení svých marketingových strategií. ?
Nejlepší funkce Traackr
- Analýza návratnosti investic a benchmarking
- Automatický tracker zmínek
- Komplexní nástroje pro správu influencerů
- Umožňuje optimalizované rozdělování rozpočtu
Omezení Traackr
- Občasné zpoždění a poruchy
- Pracovní postupy kampaní bývají často neohrabané.
Ceny Traackr
- Kontaktujte obchodní tým
Hodnocení a recenze Traackr
- G2: 4,2/5 (více než 240 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (30+ recenzí)
10. Influencity
Influencity je další komplexní nástroj pro správu influencerů, spouštění marketingových kampaní a měření výsledků. Jeho produkt Campaign Reports vám umožňuje ilustrovat klíčové poznatky z příspěvků a nastínit výsledky influencer marketingu profesionálním způsobem. ??
Pomocí plně přizpůsobitelných reportů zobrazte hmatatelné výsledky kampaně z hlediska návratnosti investic a dalších vhodných metrik. Vyberte si z řady grafů, tabulek, widgetů a datových bodů a vytvořte reporty přizpůsobené KPI, produktům, kampaním, značkám a influencerům.
Influencity vám také umožňuje snadno sdílet zprávy s influencery, dodavateli, investory nebo jinými zainteresovanými stranami prostřednictvím odkazů.
Nejlepší funkce Influencity
- Přizpůsobitelné centrum influencer marketingu
- Rozsáhlé možnosti reportování
- Sledovatelné KPI pro každou kampaň
- Vizuálně orientovaný dashboard
Omezení Influencity
- Filtrovací nástroj by mohl být intuitivnější.
- Podporuje pouze YouTube, Instagram a TikTok.
Ceny Influencity
- Vlastní: Od 98 $/měsíc
- Základní: 168 $/měsíc
- Profesionální: 348 $/měsíc
- Podnikání: 698 $/měsíc
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze Influencity
- G2: 4,5/5 (více než 150 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (méně než 10 recenzí)
Získejte si své publikum: pronikněte na nové trhy s nejlepšími nástroji influencer marketingu!
Ať už provozujete malou firmu nebo velký podnik, naše uvedené nástroje pro influencer marketing vám pomohou proniknout na nové trhy a dostat vaši značku na vrchol. Použijte jeden nebo více z těchto nástrojů k objevování nových tvůrců a doladění svých kampaní pomocí vynikajících poznatků.
Pokud hledáte komplexní podporu pro své marketingové aktivity, zaregistrujte se a získejte bezplatný účet ClickUp. Tato platforma vám pomůže nejen spravovat influencery, ale i celý váš marketingový tým! ?