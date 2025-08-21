Školicí videa vynikají jako jedna z nejúčinnějších metod pro vysvětlující, instruktážní nebo informativní obsah pro agilní učení.
Od zaškolování nových zaměstnanců po odborná školení – videa se používají pro různé účely. Ve srovnání s osobním školením nabízí videa lepší zapojení, lepší zapamatování složitých pojmů, lepší přístupnost, sdílení a analytické možnosti.
Mnoho lidí však má potíže s vytvářením interaktivních školicích videí. Pokud je to i váš případ, zde je podrobný návod, jak vytvořit školicí video v práci. Nejprve si ale projdeme základy.
Anatomie efektivních školicích videí
Co dělá školicí video účinným? Jsou to dva typy prvků – kvantitativní a kvalitativní.
Kvantitativní faktory
Zaměřte se na tyto kvantitativní faktory, abyste vytvořili interaktivní školicí video:
Délka trvání
Skvělé školicí video by nemělo být příliš krátké, aby neopomíjelo důležité detaily, ani příliš dlouhé, aby zaměstnanci neztratili zájem. Ideální délka videa závisí na složitosti obsahu, průměrné pozornosti diváků a typu videa.
Úvodní videa mohou trvat 1–5 minut, zatímco videa zaměřená na školení dovedností a produktová školení s podrobným obsahem mohou trvat až 30 minut.
Metriky zapojení
Metriky, jako je průměrná doba sledování a interakce (lajky, komentáře, sdílení), pomáhají určit míru zapojení diváků a vytvořit poutavá videa.
Kromě toho metriky míry dokončení odhalují schopnost videa zaujmout diváky až do konce.
Návratnost investic
Výpočet návratnosti investic do školicích videí je vynikající metodou pro kvantifikaci jejich účinnosti. Porovnejte náklady na výrobu a implementaci školení, například náklady na vybavení, s příjmy generovanými díky zvyšování kvalifikace a školení zaměstnanců.
Kvalitativní faktory
Mezi kvalitativní faktory, které určují účinnost školicího videa, patří:
Relevance obsahu
Požádejte diváky o zpětnou vazbu ohledně relevance obsahu videa pro jejich vzdělávací cíle, roli nebo konkrétní projekt. Odkaz na krátký dotazník pro zpětnou vazbu můžete přidat na konec videa nebo do komentářů.
Uživatelská zkušenost
Účinnost školicích videí ověřte posouzením celkového uživatelského zážitku. Mezi otázky, které si musíte položit, patří: Bylo video pro diváky snadno navigovatelné? Měl správný spád? Obsahovalo interaktivní prvky a co bylo přímo k věci a co bylo irelevantní?
Srozumitelnost a snadná pochopitelnost
Účinná školicí videa by měla být vytvořena podle zpětného designového přístupu – nejprve se určí výstupy učení a poté se kolem nich navrhne obsah školení. Obsah by měl být také jasný a snadno srozumitelný. Měl by pokrývat všechny důležité aspekty daného tématu. Skvělé školicí video se zaměřuje na jeden problém a jeho řešení.
Charakteristiky dobrého instruktážního videa
Podívejme se na prvky, které potřebujete k vytvoření dobrého instruktážního videa pro školicí program:
- Zajímavost: Školicí video nemá smysl, pokud není zajímavé. Mělo by udržet motivaci studentů po celou dobu výuky. Využijte dvojí sílu videa a vyprávění, aby byla videa zajímavější. Můžete také vyzkoušet prezentační nástroje pro přístup založený na vyprávění příběhů.
- Přístupnost: Školicí video by mělo mít jasný název, titulky a přepis textu, aby bylo přístupnější. Tyto prvky také zajišťují inkluzivní vzdělávací zážitek pro zaměstnance s jazykovou bariérou nebo poruchami učení.
- Vysoká kvalita zvuku: Kvalita zvuku hraje významnou roli v celkové účinnosti instruktážního videa. Špatný zvuk videa, rušivé zvuky v pozadí a roztřesené záběry mohou způsobit, že diváci video opustí.
- Usnadňuje dosažení vzdělávacích cílů: Školicí video by mělo divákům nabídnout hodnotný obsah, který jim pomůže dosáhnout jejich vzdělávacích cílů a vyřešit nedostatek dovedností v organizaci.
Role vzdělávacích technologií při tvorbě školicích videí
Vzdělávací technologie přinesla revoluci do oblasti výukových videí, protože umožňuje pedagogům a tvůrcům poskytovat personalizovaný obsah. Moderní edtech platformy zahrnují pokročilé nástroje pro nahrávání vysoce kvalitních výukových videí a interaktivní prvky, jako jsou kvízy a ankety.
Systémy pro správu vzdělávání (LMS), které jsou nedílnou součástí edtech, vám umožňují vytvářet propracované plány školení zaměstnanců a sledovat výuková videa a další výukové materiály. Můžete také zobrazit analytické údaje a sledovat metriky zapojení a pokrok ve vzdělávání každého zaměstnance.
Typy školicích videí
Podívejme se na různé typy školicích videí, která můžete na pracovišti vytvořit.
Návodná školicí videa
Ať už se jedná o ukázky produktů, výuková videa k softwaru nebo pokyny k dodržování předpisů – vše lze provést prostřednictvím návodných videí, ve kterých divákům poskytujete podrobné návody. Ideální délka návodných firemních výukových videí se liší v závislosti na složitosti tématu. Obvykle lidé preferují 3–6minutová videa, ale u složitějších témat může délka videa dosáhnout až 20 minut.
Vysvětlující videa
Účelem vysvětlujících nebo instruktážních videí je poskytnout podrobné informace o technických konceptech nebo procesech, jako je interní a externí komunikace nebo dokumentace.
Můžete také použít vysvětlující animované školicí video pro zákaznickou podporu a vzdělávání, abyste poskytli informace o funkcích produktu nebo o tom, jak integrovat software s jinými aplikacemi.
Školicí videa na místě
Tato videa nabízejí instruktážní školení na určitých místech, například v továrnách. Vysvětlují, jak používat zařízení, dodržovat procesy a dodržovat předpisy a protokoly. Můžete také nahrávat školicí videa na místě, abyste seznámili vzdálené zaměstnance s kanceláří.
Screencastová videa
Určitě jste už viděli možnost screencastu na obrazovce svého mobilního telefonu nebo počítače. Screencastové video je záznam obrazovky vašeho počítače nebo mobilního telefonu spolu s audio komentářem. Můžete jej použít k nahrávání ukázek softwaru nebo některých vzdělávacích obsahů.
Taková videa jsou nákladově efektivním způsobem, jak sdílet nebo učit nové nápady své publikum, protože nevyžadují speciální software pro tvorbu školicích videí.
Prezentační výuková videa
Prezentační výuková videa, často známá jako videa ve stylu prezentátora, obvykle zahrnují mluvčího na obrazovce, který provádí diváky konceptem. Nazývají se také videa s mluvící hlavou. Tato videa nabízejí personalizované a interaktivní učení.
Prezentující používají různé techniky, jako jsou animace, vyprávění příběhů a grafika, aby vzbudili zájem diváků a efektivně předali informace.
Živá školicí videa
Živá školicí videa jsou videa v reálném čase ve stylu prezentace, takže se zaměstnanci mohou aktivně účastnit školení. Obsahují interaktivní prvky, jako jsou kvízy a ankety. Nejen to, ale také usnadňují okamžitou zpětnou vazbu, diskuse a řešení pochybností, čímž vytvářejí poutavé školicí prostředí. Živé školicí video je například nejlepším způsobem pro školení zaměstnanců v oblasti softwaru.
Živé online školicí video je specializovaný formát, jehož vytvoření obvykle vyžaduje značné množství času a úsilí. Jakmile je však uvedeno do provozu, je nejúčinnějším nástrojem pro poskytování efektivního školení ve virtuálním prostředí.
Kroky při vytváření školicího videa
Nyní, když znáte různé formáty školicích videí pro zaměstnance, co takhle jedno vytvořit?
Nejprve si musíte stáhnout uživatelsky přívětivou a robustní platformu pro nahrávání videí s pokročilými funkcemi, jako je možnost okamžitého nahrávání obrazovky, možnost vkládání odkazů do videí a analýza videí.
ClickUp, komplexní platforma pro správu pracoviště, poskytuje všechny tyto funkce a další možnosti pro vytváření působivých online školicích videí.
S ClickUp Clips můžete nahrávat interaktivní školicí videa ze své obrazovky a sdílet je jediným kliknutím. Tato funkce také zrychluje a zefektivňuje komunikaci v týmu, protože umožňuje vytvářet úkoly z klipů. Použijte Clips k nahrávání ukázek produktů, sdílení pokroku v projektech a poskytování zpětné vazby k návrhům jediným kliknutím.
A to nejlepší? ClickUp Brain automaticky přepisuje klipy, aby našel okamžité odpovědi na vyhledávací dotazy, čímž zvyšuje přístupnost školicích videí pro zaměstnance.
Správný nástroj vyřeší asi 50 % překážek, které vám brání ve vytváření školicích videí. Zbytek je pak otázkou detailů. Připravili jsme pro vás podrobný návod, který vám pomůže při vytváření školicích videí.
1. Vyberte téma
Začněte tím, že se rozhodnete pro vhodné téma školicího videa. Pro větší srozumitelnost a přehlednost se snažte ve školicím videu pokrýt jedno nebo maximálně dvě témata.
Jak ale vybrat téma? Zde je několik bodů, které je třeba zvážit:
- Identifikujte mezery ve znalostech nebo potřeby školení prostřednictvím výzkumu nebo průzkumů.
- Definujte jasný výsledek učení
- Zabývejte se často kladenými otázkami nebo běžnými chybami na pracovišti.
- Informujte o nových změnách v organizaci nebo aktualizacích produktů.
Můžete začít tím, že si uděláte průzkum, abyste se dozvěděli více o cílové skupině, jejích zájmech a problémech.
2. Vyberte typ školicího videa
Jakmile znáte téma školicího videa, je čas vybrat formát videa, který bude vhodný pro sdělení vaší zprávy.
Pokud například vaše školicí video vyžaduje předvedení nového produktu, budou účinnější videa s návody. Pokud navíc téma vyžaduje aktivní zapojení zaměstnanců, zvažte živá školicí videa.
3. Napsání scénáře
Pokud se pustíte do výroby videa bez připraveného scénáře, výsledkem bude neuspořádané školicí video. Tomu se vyhnete vytvořením stručného scénáře, který bude obsahovat klíčové informace a zajistí plynulý průběh videa. Skvělý scénář pro profesionální školicí videa obsahuje tři základní prvky – úvod, přehled obsahu a výzvu k akci (CTA).
Nejdůležitější částí videa je úvod, který upoutá pozornost diváka a vzbudí jeho zájem o dané téma. Bez poutavého úvodu by diváci mohli vaše video hned na první pohled přeskočit.
Poté přichází na řadu nápad, o kterém chcete ve svém videu mluvit. Je důležité rozdělit téma na menší části a používat jednoduchý jazyk, aby diváci tématu lépe porozuměli. Můžete také přidat vizuální prvky, jako jsou animace nebo snímky, které vizuálně podtrhnou klíčové body.
Poslední část, výzva k akci (CTA), vybízí diváky k akci.
K napsání scénáře můžete použít ClickUp Docs a k vizualizaci obsahu, včetně kroků, přechodů a vizuálních prvků ve videu, ClickUp Whiteboard.
4. Nahrajte školicí video
Zde se scénář videa stává skutečností. Ujistěte se, že jste pro nahrávání vytvořili správné prostředí. Ideálně byste měli být v tichém prostředí bez rušivých vlivů, abyste mohli vytvořit efektivní školicí video.
Pokud natáčíte školicí video poprvé, vytvořte krátké zkušební video v délce maximálně jedné minuty, abyste se seznámili s funkcemi, zkontrolovali nastavení a nastavili tón.
Chcete-li nahrávat pomocí ClickUp Clips, přejděte do levého menu na ovládacím panelu ClickUp, klikněte na Clips a vyberte „Record a Clip“ (Nahrát klip).
5. Přepište video pomocí umělé inteligence
Přepisy videí zvyšují uživatelský komfort školicích videí, protože diváci mohou rychle najít odpovědi na konkrétní dotazy. Nemusíte však vynakládat žádné úsilí. ClickUp Brain automaticky přepíše všechny klipy. Přidává také časové značky a úryvky, takže diváci se mohou vrátit a podívat se na konkrétní kroky nebo pojmy.
6. Střih videa
Po dokončení produkční části je čas na finální úpravy. Úprava školicích videí pro zaměstnance, odstranění zbytečných částí a přidání vizuálních prvků vám pomůže vytvořit skvělá školicí videa.
Zaujmout publikum pomocí školicích videí
Nestačí pouze vytvořit školicí videa – je třeba je udělat poutavější, aby sloužila svému vzdělávacímu účelu.
Postupujte podle těchto pěti jednoduchých tipů pro vytvoření efektivních školicích videí:
- Používejte vizuální prvky: Přidejte vizuální prvky, jako jsou animace a grafika, infografika, vývojové diagramy, storyboardy a krátké klipy, abyste vytvořili profesionálně vypadající videa.
- Zlidštěte video: Vytvořte personalizovaná a interaktivní školicí videa přidáním svého videa na obrazovku během nahrávání.
- Přidejte silný úvod: Začněte silným úvodem, který vzbudí zájem diváka. Můžete sdílet anekdotu nebo statistiku, začít s popisem problému nebo položit otázku ve video tutoriálech.
- Přidejte výzvy k akci (CTA): Zahrňte výzvy k akci, abyste vytvořili poutavá videa. Jasné výzvy k akci překlenují propast mezi konzumací a akcí. Mezi příklady účinných výzev k akci patří například vyplnění krátkého cvičení nebo kvízu, prozkoumání dalších vzdělávacích zdrojů nebo školicích materiálů, vyplnění dotazníku zpětné vazby, shlédnutí dalšího školicího videa nebo poskytnutí zpětné vazby.
- Používejte jednotný styl: Pro profesionální vzhled zajistěte jednotný styl a formátování v celém videu. Snižuje to také rozptýlení a pomáhá divákům orientovat se ve videu a najít relevantní informace. Jednotný styl dokonce zvyšuje přístupnost videí.
- Přizpůsobte a vylepšujte: Shromažďujte a analyzujte zpětnou vazbu k výukovým videím, abyste je mohli vylepšit. Vyzkoušejte šablony s poučeními, abyste identifikovali oblasti, které je třeba vylepšit.
Použijte ClickUp k vytvoření efektivních školicích videí
Vytvoření poutavých školicích videí vyžaduje mnoho úsilí a zdrojů. Chcete-li vytvořit interaktivní videa, musíte najít rovnováhu mezi informativním obsahem, správným formátem a relevantními vizuálními nástroji.
ClickUp Clips vám celý proces usnadní. Můžete nahrávat, upravovat a sdílet videoklipy se svým týmem, abyste jim poskytli podrobné pokyny k úkolům, aktualizace projektů nebo jiné informace.
Zaregistrujte se zdarma na ClickUp a nahrávejte a sdílejte vysoce kvalitní videa pro efektivní komunikaci!