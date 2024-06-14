15 příkladů školicích videí: Osvědčené postupy pro efektivní rozvoj zaměstnanců

Stále si pod pojmem firemní školení představujete dusné konferenční místnosti a nekonečné prezentace v PowerPointu?
Budete překvapeni, jak moc se věci změnily.
Chytrá, interaktivní a, troufáme si říci, zábavná školicí videa mění pojetí učení a rozvoje všude – od řetězců rychlého občerstvení po makléřské společnosti. Tato videa nejsou jen vizuální pomůckou pro nudný materiál, ale stávají se silným katalyzátorem růstu a udržení zaměstnanců.
Školicí video je vzdělávací zdroj určený ke zvýšení kompetencí a výkonu zaměstnanců. Existují v různých formátech, od jednoduchých návodů až po poutavé interaktivní moduly, které jsou všechny zaměřeny na dosažení konkrétních vzdělávacích cílů.
Podle magazínu Forbes si diváci zapamatují 95 % sdělení ve formátu videa, zatímco při čtení textu si zapamatují pouze 10 %. Ano, čtete správně – 95 %!
Tato videa totiž rozkládají složité informace na přehledné a snadno stravitelné segmenty, často doplněné poutavými vizuálními prvky nebo špetkou humoru. Nejde jen o to, aby se učení stalo zábavou. Tato videa mají také finanční smysl.
Organizace mohou výrazně snížit své náklady na školení přechodem na videoškolení, díky čemuž odpadá potřeba fyzických školicích materiálů, poplatků za školitele, cestovních výdajů a nákladů na pronájem prostor.
Až budete příště plánovat „povinné školení“, proč se neobrátit na školicí videa?
Proč jsou školicí videa účinná?
Školicí videa jsou tichými hrdiny v oblasti vzdělávacích technologií.
Zatímco moderní platformy, jako jsou systémy pro správu výuky a gamifikované aplikace, plní titulky novin, školicí videa plní svou úlohu v pozadí – důsledně zvyšují retenci znalostí.
Jednoduchá pravda je, že lidé se učí vizuálně. Vizuální vyprávění příběhů je od pradávna základním způsobem komunikace a učení.
Školicí videa využívají naši zálibu v příbězích a přeměňují suché, složité informace na poutavý vizuální obsah, často doplněný různorodými komentáři a hudbou. Díky jasným animacím usnadňují pochopení složitých procesů a transformují abstraktní myšlenky, jejichž vysvětlení by zabralo stovky stránek textu, do konkrétních vizuálních prvků.
Studie prokázaly, že náš mozek zpracovává vizuální informace 60 000krát rychleji než text. Zatímco podrobná prezentace v PowerPointu může mít potíže upoutat pozornost, dobře navržené školicí video ji upoutá a udrží.
Školicí videa také umožňují budování kapacit a zvyšují efektivitu komunikace, což jsou dva klíčové faktory pro jakýkoli úspěšný školicí program, zejména pro agilní školení.
Typy školicích videí
Školicí videa jsou k dispozici v různých formátech, z nichž každý je přizpůsoben různým vzdělávacím cílům a potřebám publika.
Porozumění těmto typům vám pomůže vybrat správný styl pro vaše školicí cíle.
Výuková videa
Tato školicí videa obsahují podrobné návody nebo krok za krokem demonstrují konkrétní dovednosti nebo úkoly.
Ať už jde o zaškolení nového zaměstnance, osvojení nového softwarového nástroje nebo zvládnutí praktické dovednosti, výuková videa provádějí diváky každým krokem procesu a zajišťují, že mohou postupovat svým vlastním tempem.
Animovaná školicí videa
Pokud potřebujete vysvětlit složité pojmy, které mohou být pro tradiční formáty videa příliš suché nebo složité, animovaná videa mohou být skutečnou záchranou.
Využívají poutavé vizuální prvky a dynamické animace, které oživují koncepty a činí abstraktní nebo náročné materiály přístupnými a zajímavými.
Tento typ videa je obzvláště účinný u témat, u nichž je výhodné použít vizuální pomůcky, jako jsou vědecké procesy nebo vizualizace dat.
Videa zaznamenaná z obrazovky nebo screencasty
Několik bezplatných nástrojů pro nahrávání obrazovky je ideálních pro školení v oblasti softwaru nebo jakékoli aplikace, které vyžadují vizuální demonstraci digitálního produktu.
Screencastová videa přímo zaznamenávají obrazovku, často doprovázená hlasovým komentářem, a poskytují jasného a stručného průvodce softwarovými aplikacemi.
Díky přímému zobrazení mohou studenti přesně vidět, co mají dělat, což zvyšuje užitečnost školení.
Videa s hranými scénkami
Simulací reálných scénářů pomáhají videa s hranými scénkami zaměstnancům pochopit a nacvičit vhodné reakce a chování v různých situacích.
Tato videa jsou obzvláště užitečná pro školení měkkých dovedností, jako je zákaznický servis, prodejní taktiky nebo vedoucí schopnosti, kde je klíčová mezilidská dynamika.
Mikrovidea
Tato krátká, zaměřená videa trvají obvykle jen několik minut a zabývají se jedním tématem nebo úkolem.
Mikrovidea jsou ideální pro studenty, kteří potřebují rychlé odpovědi nebo osvěžení konkrétních bodů. Umožňují studentům absolvovat školení v malých, přehledných částech.
Prvky efektivních školicích videí
Úspěch školicích videí závisí na jejich návrhu a provedení. Zde je několik klíčových prvků, které je třeba zohlednit při tvorbě efektivního školicího videa:
1. Buďte struční a jasní
Vzhledem k omezené pozornosti diváků je důležité, aby sdělení byla jasná a stručná, aby si udržela jejich zájem.
Stručná videa zajistí, že budou sděleny všechny důležité informace, aniž by diváky zahlcovala.
2. Udělejte z učení aktivní zážitek
Interaktivní funkce, jako jsou kvízy a scénáře rozhodování, mohou pasivní sledování proměnit v poutavý zážitek z učení.
Tyto prvky pomáhají prohloubit porozumění a zlepšit zapamatování tím, že umožňují studentům aplikovat znalosti v reálném čase.
3. Zvyšte srozumitelnost pomocí multimédií
Kvalitní obraz a zvuk jsou důležité nejen z estetického hlediska, ale také pro srozumitelnost.
Pomáhají zjednodušit složité informace a udržet zájem diváků, čímž vytvářejí poutavější zážitek z videa.
4. Zajistěte přístupnost
Díky funkcím usnadňujícím přístup, jako jsou titulky a srozumitelný komentář, mohou školení využít všichni zaměstnanci bez ohledu na své schopnosti.
Zajištění kompatibility videí s mobilními zařízeními také rozšiřuje jejich dostupnost a umožňuje učení na cestách.
5. Jděte nad rámec videa s podpůrnými materiály
Poskytnutí dalších zdrojů, jako jsou soubory PDF nebo odkazy na související obsah ve vašem školicím softwaru, může posílit učení.
Tyto materiály umožňují studentům ponořit se hlouběji do témat vlastním tempem a prakticky aplikovat získané znalosti.
15 příkladů školicích videí
Pojďme se podívat na několik školicích videí v praxi! Zde je 15 vynikajících příkladů firemních školicích videí:
1. Video ClickUp: Úvod do ClickUp Clips
Toto video od ClickUp předvádí sílu jejich funkce Clips, která je revolucí pro profesionály v oblasti L&D, kteří chtějí vytvářet snadno stravitelné a poutavé firemní a vzdělávací tréninkové obsahy.
Zde je několik důvodů, proč by tento formát mohl být vhodný pro školicí videa:
- Video trvá pouze 35 sekund, což zajišťuje, že udrží pozornost studenta a předá nejdůležitější informace hned na začátku.
- Použití analogií ve videu zvyšuje jeho srozumitelnost.
- Ukázka používání produktu zvyšuje užitečnost školení.
Čím se ClickUp Clips odlišuje od ostatních?
Výhoda ClickUp Clips spočívá v jeho jednoduchosti a dostupnosti.
Na rozdíl od tradičního softwaru pro úpravu videa umožňuje Clips komukoli nahrávat krátká vysvětlující videa (například videa typu screencast) přímo v platformě ClickUp.
Nejsou potřeba žádné sofistikované editační programy! To umožňuje tvůrcům L&D a motivuje tým k vytváření rychlých školicích modulů o konkrétních funkcích, procesech nebo krocích při řešení problémů.
Jak mohou týmy L&D využít ClickUp Clips?
ClickUp Clips umožňuje týmům L&D vytvářet krátké, poutavé videomoduly, které vyhovují preferencím moderních studentů, kteří preferují snadno stravitelné informace.
Zde je přehled klíčových funkcí, díky kterým je ClickUp Clips cenným nástrojem pro odborníky v oblasti vzdělávání a rozvoje:
- Vytvářejte v konverzacích: Snadno nahrávejte klipy přímo v jakékoli konverzaci ClickUp, čímž podpoříte jasnou komunikaci a spolupráci. A to není vše – můžete kliknout na jakoukoli část klipu ClickUp, zanechat komentář a zahájit diskusi. ClickUp zobrazuje časovou osu všech komentářů k videu, takže můžete jakoukoli část přehrát jediným kliknutím.
- Přepis pomocí AI: ClickUp Brain – vestavěný AI asistent ClickUp – automaticky přepíše každý klip, včetně časových značek a úryvků, což usnadňuje vyhledávání konkrétních informací. Přepisy klipů jsou také indexovány ClickUp Brain, což vám umožňuje vyhledávat konkrétní obsah ve vaší knihovně klipů.
- Sdílejte jedním kliknutím: Vložte svůj klip přímo do ClickUp Tasks nebo ClickUp Docs, sdílejte jej pomocí veřejného odkazu nebo si stáhněte video soubor pro širší distribuci.
- Proměňte jakýkoli klip v úkol: Převedete jakýkoli klip na úkol ClickUp, přiřaďte vlastníky a realizujte nápady sdílené ve videu. Začleňte jakýkoli klip do popisu úkolu, přiřaďte členy týmu a hladce přeneste úkol do jakéhokoli seznamu, složky nebo prostoru, kde již probíhá vaše práce.
- Spravujte vše v Clips Hub: Clips Hub vám pomůže udržet vše v pořádku. Každý klip, který nahrajete, ať už v komentáři, úkolu nebo dokumentu v ClickUp, se automaticky uloží do vašeho Clips Hub pro pozdější použití. Zde můžete klipy vyhledávat, třídit a spravovat libovolným způsobem, takže nikdy neztratíte klip, který jste vytvořili.
2. Video HubSpot: Cílení reklam na Facebooku
HubSpot Academy poskytuje komplexní výuková videa o digitálním marketingu.
Toto video o cílení reklam na Facebooku se zabývá složitým tématem: jak oslovit správné publikum svými reklamami. Namísto toho, aby diváky zahlcovalo odbornými termíny, rozebírá danou problematiku na jasné kroky.
Zde je několik důvodů, proč by tento formát mohl být vhodný pro školicí videa:
- Rozkládá složitá témata na snadno srozumitelné kroky.
- K ilustraci pojmů využívá vizuální prvky, jako jsou screenshoty.
- Video je dostatečně dlouhé, aby pokrylo dané téma, ale ne tak dlouhé, aby diváci ztratili zájem.
3. Video Canva: Jak společnost Expedia Group ušetřila díky Canva 120 hodin designérské práce týdně
Zde zaměstnanec společnosti Expedia Group vysvětluje, jak Canva prospěla jejich společnosti. Tento typ školicího videa je zákaznickou referencí.
Poskytují reálné příklady toho, jak lze produkt úspěšně používat. Pokud se toto video použije při zaškolování týmů zákaznické podpory, může zaměstnancům pomoci uvidět pozitivní dopad produktu a pochopit, jak by mohl být prospěšný pro jiné podobné společnosti.
Zde je několik důvodů, proč by tento formát mohl být vhodný pro školicí videa:
- Když se studenti seznámí se zkušenostmi skutečné osoby, jsou více nakloněni uvěřit v jejich účinnost.
- Reference zdůrazňují konkrétní výhody, které produkt/služba poskytuje, a představují její hodnotu srozumitelným způsobem.
- Příběhy jsou přirozeně poutavé, díky čemuž jsou reference zapamatovatelnější než tradiční produktová školicí videa.
4. Video Google Analytics: Klíčové události a konverze v Google Analytics
Toto vysvětlující video k aktualizaci softwaru popisuje aktualizaci služby Google Analytics a vysvětluje změny a důvody, které k nim vedly.
Tento formát může být vhodný pro školicí videa, protože věnuje čas vysvětlení základního kontextu aktualizace.
Důvody, proč tento formát školicích videí funguje:
- Rozděluje aktualizaci na jasné kroky a vysvětluje důvod změny.
- Použití textových překryvů a jednoduchých animací pomáhá ilustrovat změny mezi starou a novou terminologií.
- Lektor se vyhýbá zbytečným konverzačním prvkům a soustředí se na předávání klíčových informací.
5. Video Adobe Creative Cloud: Principy teorie barev
V tomto videu přednášející představuje historické pozadí teorie barev, vysvětluje pojmy primární, sekundární a terciární barvy a diskutuje vlastnosti barev, jako je odstín, sytost a hodnota.
Tento formát školicích videí nabízí několik výhod:
- Poskytují komplexní přehled daného tématu strukturovaným způsobem.
- Koncepty vysvětluje důvěryhodná a autoritativní osoba, zakladatel Blok Design, oceněného studia grafického designu.
- Pomocí vizuálních prvků pomáhá divákům pochopit diskutované koncepty.
6. Video Analyst Academy: 5 nejoblíbenějších konzultačních klastrů (a jak je vytvořit)
Toto je školicí video o navrhování prezentací v PowerPointu určené speciálně pro konzultanty.
Řečník tvrdí, že konzultanti opakovaně používají pět hlavních rozvržení snímků.
Tím, že divákům ukazuje, jak vytvořit těchto pět snímků, jim chce ušetřit čas a zlepšit jejich prezentace.
Zde jsou hlavní výhody používání tohoto formátu školicích videí:
- Informace a příklady jsou přizpůsobeny přímo potřebám cílové skupiny (konzultantů).
- Rozděluje proces tvorby na snadno pochopitelné kroky.
- Ukazují, jak se šablony používají v praxi, a to na reálných příkladech.
7. Video společnosti Gong: Řešení námitek – 7 kroků k překonání jakékoli námitky v prodeji
Pokud chcete vyškolit obchodní zástupce v odborném řešení námitek při prodeji, může se vám hodit toto komplexní školicí video.
Diváky provází sedmi kroky procesu B2B prodeje společnosti Gong pomocí jasné a strukturované prezentace.
Mezi hlavní důvody, proč zvolit tento formát školicího videa, patří:
- Obsahují sadu snímků, kterou si zaměstnanci mohou stáhnout a použít jako referenční materiál při skutečných prodejních hovorech.
- Video efektivně využívá scénáře z reálného života k demonstraci svých řešení, díky čemuž je obsah praktičtější a lépe použitelný.
- Koncept je rozdělen do jednotlivých kroků nebo částí, což umožňuje studentům lépe porozumět jemným nuancím.
8. Video společnosti Xenium HR: Jak poskytovat konstruktivní zpětnou vazbu
Toto video je rolí, jak poskytovat konstruktivní zpětnou vazbu zaměstnancům. Ve videu Brandon přichází ke stolu svého kolegy, aby si postěžoval, že se necítí být svým kolegou podporován.
Kolegyně poté vysvětlí svůj pohled na věc a navrhne způsoby, jak v budoucnu zlepšit komunikaci.
Tento formát školení může být ideální z následujících důvodů:
- Simulují reálné situace, s nimiž se zaměstnanci mohou setkat, a umožňují jim tak vidět, jak je efektivně řešit.
- Video zdůrazňuje pozitivní i negativní komunikační přístupy a nabízí divákům jasné ponaučení.
- Diváci mohou vidět situaci z obou stran, což jim pomáhá pochopit různé úhly pohledu a možné reakce.
9. Video společnosti Nvidia: Optimalizace modelů umělé inteligence pro maximální výkon
Toto animované video pojednává o nové metodě trénování modelů pro autonomní vozidla nazvané Hardware-Aware Latency Pruning (HELP). Tvrdí, že tato metoda je vhodná pro tréninková videa, protože je efektivní a přesná.
Tento formát je účinný, protože divákům poskytuje hluboké pochopení problému, řešení a výhody tohoto řešení.
Zde je několik dalších důvodů, proč zvolit tento formát pro firemní školicí videa:
- Video nejprve vysvětluje problém a poté se zabývá tím, jak jej lze vyřešit pomocí nové metody, čímž poskytuje studentům více kontextu ohledně potřeby řešení.
- Animace a další vizuální ilustrace konceptů pomáhají divákům lépe porozumět materiálům.
- Video se zaměřuje na praktické a reálné aplikace.
10. Video McDonald’s: Jak se připravuje hamburger v McDonald’s
Toto instruktážní video, které je příkladem toho, jak udržet učení jednoduché a praktické, používá příklady z reálného života, aby novým zaměstnancům ukázalo každý krok při přípravě hamburgeru McDonald's.
Proč je tento formát vhodný pro školení:
- Video rozděluje proces na jednotlivé kroky, což je výhodné pro studenty, kteří jsou v dané oblasti nováčky.
- Video opakuje klíčové informace, jako jsou názvy částí housky (korunka a patka). Toto opakování může účastníkům školení pomoci zapamatovat si důležité detaily.
- Video se zaměřuje na správnou techniku. To může pomoci účastníkům školení vyvarovat se chyb a zajistit konzistentní a vysoce kvalitní výsledky.
11. Video ReachOut Australia: Šikana na pracovišti
Řešení šikany na pracovišti je obtížné téma. Navzdory složitosti tématu jej animované školicí video účinně zjednodušuje. Využívá grafické prvky a komentář, aby poskytlo jasné a srozumitelné pokyny. Tento přístup zajišťuje, že diváci mohou snadno sledovat obsah.
Zvažte tento formát školicího videa z následujících důvodů:
- Použití humoru a dramatizace může pomoci udržet pozornost diváků.
- Video používá jasné a srozumitelné příklady jak zjevného, tak i subtilního šikanování.
- Video nabízí jasné další kroky a zdroje a vybízí diváky, aby v případě potřeby vyhledali pomoc.
12. Video společnosti SafetyCulture: Správná výrobní praxe (GMP) pro bezpečnost potravin
Toto video je skvělým příkladem síly dobrého scénáře! Namísto závislosti na živých barvách a propracovaných vizuálech se toto školicí video rozhodlo pro čistý a přímočarý styl, který pomáhá divákům soustředit se na komentář.
Důraz na scénář zajišťuje, že poselství zůstává ústředním bodem, přičemž vizuální prvky hrají podpůrnou roli při zlepšování komunikace.
Tento formát je pro školicí videa ideální z následujících důvodů:
- Video obsahuje stručné a výstižné informace, které maximalizují pozornost diváků a zapamatování si informací.
- Prezentace reálných scénářů pomáhá divákům pochopit, jak se daný proces uplatňuje v každodenních situacích.
- Díky rozdělení pokynů na menší, srozumitelné části umožňuje video snadnější zpracování informací a zapamatování.
13. Video Burger King: Grilled Dogs ft Snoop Dogg
Toto je interaktivní video pro zaměstnance Burger Kingu o přípravě nové položky v menu, Grilled Dogs.
Burger King okoření své školení tím, že jako moderátora představí Snoop Dogga, který produkt představí živým a poutavým způsobem.
Díky využití jeho popularity v popkultuře zajišťují, že školení je zapamatovatelné a oslovuje široké publikum.
Proč tento formát funguje:
- Využití celebrity, jako je Snoop Dogg, může upoutat pozornost a učinit školení pro zaměstnance zajímavějším.
- Video používá chytlavé slogany a rýmy, které pomáhají zaměstnancům zapamatovat si klíčové informace.
- Video jasně vysvětluje novou položku menu a stručně popisuje, jak připravit hot dogy a jaké přísady jsou k dispozici.
14. Video Ahref: Kompletní kurz SEO pro začátečníky
Školicí videa společnosti Ahrefs jsou vynikajícím příkladem efektivního vzdělávacího obsahu.
Kombinují vysokou kvalitu produkce s vzdělávacími poznatky a praktickými ukázkami jejich nástrojů, což z nich činí neocenitelný zdroj pro ty, kteří chtějí zlepšit své SEO dovednosti. Je jasné, proč jsou tato videa v SEO komunitě tak dobře hodnocena.
Zde je několik pádných důvodů, proč zvážit tento formát školicích videí:
- Video je rozděleno do modulů, což usnadňuje studentům orientaci a vyhledávání informací, které hledají.
- Video je vizuálně atraktivní a obsahuje screencasty, které pomáhají ilustrovat diskutované koncepty.
- Přednášející zapojuje diváky kladením otázek a zadáváním cvičení, čímž zvyšuje zapamatovatelnost a praktické využití znalostí.
15. Video Neila Patela: Jak zvýšit popularitu svého podcastu
Výuková videa Neila Patela na YouTube jsou pokladnicí informací pro začínající i zkušené marketéry, kteří chtějí zlepšit své dovednosti v oblasti digitálního marketingu.
V tomto videu jsou jeho přímé, stručné prezentace plné bohatých postřehů a praktických strategií, díky nimž jsou složitá témata přístupná a srozumitelná.
Neil efektivně využívá vizuální prvky a příklady, které vás udrží v pozornosti, takže se nejedná pouze o pasivní sledování, ale o aktivní učení.
Proč je tento formát školicího videa vhodný:
- Neil se podělí o praktické zkušenosti ze sedmi let podcastingu a nabídne cenné rady založené na datech.
- Video poskytuje okamžitě použitelné tipy pro zvýšení viditelnosti a zapojení podcastů.
- Video trvá méně než šest minut a zajistí zapojení studentů, aniž by vyžadovalo mnoho času.
- Kombinace vizuálních prvků s klíčovými body pomáhá posílit zapamatování informací.
Nyní, když jste viděli nejlepší příklady školicích videí, podívejme se, jak můžete vytvořit své vlastní instruktážní video.
Kroky k vytvoření školicích videí
Zde je jednoduchý návod, jak vytvořit videoškolicí program, který udrží pozornost vašeho publika:
1. Začněte s důkladným plánováním
Stejně jako byste nezačali vyprávět příběh, aniž byste znali jeho konec, nespěchejte s produkcí firemního školicího videa. Začněte tím, že si nastíníte své cíle. Kdo je vaše cílová skupina? Co chcete, aby se naučila?
Díky jasné vizi se vaše video nestane zmateným příběhem.
Kromě toho vám šablona plánu školení zaměstnanců pomůže s brainstormingem, nastíněním, rozpracováním a sestavením vašich školicích strategií.
2. Vytvořte jasný scénář
Považujte scénář za páteř svého školicího videa. Měl by diváky plynule provázet obsahem a neměl by obsahovat zbytečné informace.
Zvažte použití technik vyprávění příběhů. Začlenění příběhu do scénáře může obsah učinit srozumitelnějším a zapamatovatelnějším. Zvažte začlenění scénářů z reálného života nebo případových studií.
Buďte struční, přímí a vyhýbejte se žargonu – jednoduchost je vaším nejlepším přítelem. Podívejte se na několik příkladů elevator pitchů, abyste se naučili, jak lze zkomplikované pojmy zjednodušit.
3. Zaměřte se na kvalitní produkci
Nyní je čas zaměřit se na vizuální a zvukovou stránku.
- Investujte do dobrého osvětlení. Špatné osvětlení může rušit a ztěžovat divákům sledování. Snažte se o rovnoměrné, přirozené osvětlení, kdykoli je to možné.
- Upřednostněte čistý zvuk. To je nezbytné. Odstraňte okolní hluk a zajistěte, aby váš hlas (nebo hlas jakéhokoli vypravěče) byl čistý a srozumitelný. Zvažte použití vysoce kvalitního mikrofonu.
4. Upravte video tak, aby mělo co největší dopad
I ty nejlépe natočené scény mohou těžit z kouzla střihu. Pomocí nástrojů pro střih vyřízněte zpoždění, vylepšete přechody a synchronizujte vizuální prvky s vaším vyprávěním. Tento krok vyleští vaše video do elegantního, profesionálního balíčku.
5. Rozšiřujte je s rozvahou
Neschovávejte si svá školicí videa jen pro sebe. Vyberte si distribuční platformu, která nejlépe vyhovuje vašemu publiku.
- Pro interní školení: Využijte systém pro správu výuky (LMS) vaší společnosti nebo vytvořte speciální video kanál ve vaší intranetové síti.
- Pro externí publikum: Zvažte platformy jako YouTube, Vimeo nebo sociální média v závislosti na vaší cílové demografické skupině.
- Optimalizujte své video pro vyhledávače. Používejte relevantní klíčová slova a jasné názvy, aby vaše cílová skupina mohla vaše školicí video snadno najít.
Profesionální tip: Zajistěte, aby vaše video bylo snadno přístupné! Připravte titulky nebo přepisy, abyste vyhověli divákům se sluchovým postižením nebo těm, kteří se raději učí čtením.
Vytvářejte školicí videa s ClickUp
Školicí videa přinesla revoluci do firemního vzdělávání a proměnila jej v poutavé a efektivní zážitky.
Pečlivým plánováním, zajištěním vysoké kvality produkce a promyšlenou distribucí videí můžete vytvořit obsah, který zaujme a zlepší zapamatovatelnost učiva.
15 příkladů, které jsme viděli – od krátkých tutoriálů ClickUp Clips po podrobné školení prodeje společnosti Gong – demonstruje řadu účinných přístupů k zaujetí studentů a zlepšení uchování znalostí.
Nástroje jako ClickUp nabízejí funkce, jako je Clips, které usnadňují tvorbu, organizaci a sdílení vašich školicích materiálů. S těmito zdroji můžete vytvářet působivá školicí videa, která pomohou vybudovat znalou a kvalifikovanou pracovní sílu připravenou čelit budoucím výzvám.
Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp!