10 triků pro růst na TikToku, díky kterým se vaše značka stane virální v roce 2025

Všichni jsou na TikToku, přilepení k obrazovkám a nevnímají okolní svět.
TikTok dominuje sociálním médiím s více než miliardou uživatelů, kteří v aplikaci tráví přibližně 80 minut denně. Je to dnes oblíbený marketingový kanál pro firmy. Jedno mega virální video na TikToku může vaši značku během několika hodin dostat z neznáma do popředí, získat miliony zhlédnutí na internetu a generovat spoustu potenciálních zákazníků pro vaši firmu.
Cesta k virálnosti však není vždy přímočará – vyžaduje kreativitu, strategii a hluboké porozumění algoritmu a dynamice platformy.
V tomto blogu se budeme zabývat nejlepšími triky pro TikTok, které vám pomohou zvýšit a rozšířit vaše publikum v této aplikaci. Připravte se na to, že díky těmto trikům posunete svou hru na TikToku na vyšší úroveň!
Porozumění popularitě TikToku
Většina značek zpočátku TikTok považovala za módní výstřelek v podobě tanečních videí pro mladé lidi, ale nyní většina značek uznává jeho dosah a sílu v roce 2024!
Díky svému explozivnímu růstu a bezkonkurenčnímu dosahu nabízí TikTok firmám vynikající příležitost k prezentaci své značky, oslovení rozmanitého publika a dosažení výsledků.
Díky svému jedinečnému přístupu k sociálním médiím – krátkým videím, hyperpersonalizovaným algoritmům a virálním trendům a výzvám – se stal hitem napříč různými segmenty publika.
Zde je několik důvodů, proč může být TikTok cenným marketingovým kanálem pro velké i malé podniky:
- Obrovská uživatelská základna: TikTok se může pochlubit rozsáhlou a rozmanitou uživatelskou základnou, která zahrnuje různé demografické skupiny, zájmy a geografické lokality. Je to tavící kotlík uživatelů ze všech oblastí života. To může být vaše jedinečná příležitost oslovit a zaujmout širokou škálu potenciálních zákazníků.
- Potenciál pro virálnost: Algoritmus TikToku je navržen tak, aby propagoval a uváděl na trh obsah, který podporuje zapojení uživatelů. Dobře zpracované video na TikToku má potenciál organicky oslovit miliony uživatelů a vynést vaši značku do nových výšin.
- Autentičnost: TikTok klade důraz na autentičnost a srozumitelnost, což z něj činí ideální platformu pro humanizaci vaší značky a navázání osobního kontaktu se zákazníky.
- Influencer marketing: Ať už prostřednictvím sponzorovaného obsahu, partnerství se značkami nebo influencer marketingových kampaní, můžete využít ekosystém influencerů TikToku k rozšíření dosahu vaší značky, využití kredibility influencerů a zvýšení zapojení.
TikTok je výkonný marketingový kanál, který nabízí marketérům mnoho výhod: rozsáhlou a rozmanitou uživatelskou základnu a potenciál pro virální šíření a zapojení.
Hacky pro růst na TikToku: tipy a triky pro firmy a marketéry
Jedním z hlavních důvodů popularity TikToku je to, že kdokoli – i ten nejobyčejnější člověk – se může stát virální senzací. To nás přivádí k otázce: Co můžete udělat vy (nebo váš marketingový specialista na sociální média), aby se vaše značka stala virální na TikToku?
S nástroji pro správu pracovního prostoru a produktivity, jako je ClickUp, se můžete naučit optimalizovat svou strategii sociálního naslouchání a produkci obsahu na TikToku. Váš marketingový tým potřebuje spolehlivé nastavení, které usnadní konzistentní publikování příspěvků a pomůže vám efektivněji plánovat práci.
Ačkoli cesta každé značky k virálnosti na TikToku je jedinečná a neexistuje univerzální řešení, některé „růstové“ triky vám mohou pomoci.
1. Používejte software pro správu marketingových projektů
Potřebujete nástroj pro správu marketingových projektů, který zvýší efektivitu vaší strategie růstu na TikToku.
Důvěřujte softwaru pro správu projektů ClickUp, který vás bude doprovázet na každém kroku!
Tento nástroj nabízí robustní funkce, které maximalizují produktivitu a umožňují vám hladce plánovat, zpracovávat a spouštět všechny vaše marketingové projekty a kampaně napříč kanály. ClickUp můžete snadno použít ke správě svého obsahu na TikToku.
ClickUp nabízí různé možnosti vizualizace úkolů – bez ohledu na to, jaký pohled ClickUp si vyberete – například seznam, tabuli, Ganttův diagram, kalendář a další.
Další věcí, kterou můžete udělat, je nastavit kalendář obsahu. To může zlepšit konzistenci vašich příspěvků a zajistit hladký proces vytváření obsahu. Použijte jednu z hotových šablon ClickUp, přizpůsobte ji svým požadavkům a začněte během několika minut.
S kalendářovým zobrazením ClickUp můžete vizualizovat své příspěvky v kalendáři a získat přehled o tom, kdy jsou vaše příspěvky naplánovány ke zveřejnění. Můžete filtrovat příspěvky, abyste viděli, které z nich budou zveřejněny v konkrétní datum, přidávat tagy pro jejich kategorizaci nebo přidávat stavy pro sledování jejich vytváření a postupu.
2. Zrychlete tvorbu obsahu pomocí AI
Ať už vytváříte scénář videa nebo navrhujete titulek, nástroje pro psaní s umělou inteligencí mohou urychlit psaní obsahu a poskytnout několik variant během několika sekund. Lze je také použít k úpravám, lokalizaci a dalším účelům.
ClickUp Brain může být vaším komplexním pomocníkem při psaní, který to zvládne s pozoruhodnou rychlostí a přesností. Ať už připravujete scénář videa, překládáte titulky do jiného jazyka nebo upravujete strategický dokument, generativní AI funkce ClickUp vám s tím vším a ještě mnohem víc pomohou.
Ptejte se ClickUp Brain a získejte okamžité a přesné odpovědi během několika sekund
Můžete také požádat ClickUp Brain, aby shrnul zprávy, vyhledal příspěvky, vytvořil kalendáře a další. Už nemusíte prohledávat vícestránkové dokumenty nebo staré archivy příspěvků a databáze.
3. Využijte obsah vytvořený uživateli
Povzbuďte uživatele, aby vytvářeli obsah související s vaší značkou pomocí konkrétního hashtagu. To může posílit vaši značku a rozšířit váš dosah. Můžete například zahájit výzvu s netradičním tanečním krokem nebo kreativním způsobem použití vašeho produktu. Dalším nápadem je využít oblibu TikToku pro DIY a obsah typu „před a po“.
Prezentujte obsah UGC, který chválí váš produkt nebo službu, v reklamních kampaních s velkým dopadem. Spolupracujte s předními tvůrci UGC na programu podpory zákazníků, abyste posílili loajalitu ke značce a podpořili organický růst.
4. Publikujte, když je vaše publikum online
Porozumějte demografickým údajům své cílové skupiny – věku, lokalitě a dalším. Kdy je nejvíce pravděpodobné, že budou procházet TikTok? Jsou to studenti, kteří mají volný čas večer, nebo pracující profesionálové, kteří kontrolují své telefony během přestávek?
Ačkoli výzkumy ukazují, že obecně existují „optimální“ časy pro zveřejňování příspěvků na TikToku, aby se maximalizoval jejich dosah, mohou se tyto časy lišit v závislosti na umístění vašeho publika. Některé značky však přísahají na večery (19:00 až 22:00) a odpoledne (12:00 až 15:00).
Doporučujeme však experimentovat s různými časovými bloky na základě vzorců zapojení publika.
5. Pořádejte živá vysílání na TikToku
Dalším skvělým způsobem, jak zaujmout své sledující, je TikTok Lives. Ty vám umožňují spojit se s publikem v reálném čase a lépe je poznat. Živé vysílání má obvykle také lepší míru zapojení.
Zde je několik tipů, jak pořádat poutavé živé vysílání na TikToku:
- Vzbuďte očekávání ohledně vašeho živého vysílání tím, že oznámíte téma, předmět nebo speciální hosty, abyste vyvolali nadšení a povzbudili diváky k sledování.
- Vyberte si poutavého moderátora, který dokáže pohodlně komunikovat s publikem a odpovídat na otázky přímo na místě.
- Využijte interaktivní prvky, jako jsou ankety a funkce otázek a odpovědí, abyste zaujaly své publikum a přiměly je reagovat.
- Nakonec nezapomeňte využít úryvky ze svých živých vysílání jako součást svého pravidelného plánu příspěvků nebo sdílejte nejzajímavější momenty na jiných sociálních platformách, abyste přilákali více stávajících diváků na TikTok.
6. Zapojte se do trendových výzev
Účast v populárních hashtagových výzvách je jedním z nejúčinnějších způsobů, jak zvýšit vaši viditelnost na TikToku. Tyto výzvy často přicházejí s vyhrazenými hashtagy, které uživatelům usnadňují objevování souvisejícího obsahu.
Nezapomeňte se zapojit do výzvy hned na začátku. Přidáním svého jedinečného nápadu do videa můžete navázat kontakt s publikem a zajistit, že váš obsah vynikne.
7. Optimalizujte svůj profil
Začněte výběrem zapamatovatelného uživatelského jména a biografie, která odpovídá brandingu vaší společnosti.
Používejte jednoduché uživatelské jméno a vyhněte se používání přílišného množství emodži ve svém profilu, aby byl snadno vyhledatelný na TikToku. Stručný profil také zajistí lepší čitelnost.
Zaměřte se na kreativní variace loga, chytré popisky a další poutavé prvky, abyste předvedli osobnost vaší značky a přilákali více sledujících na váš profil.
8. Ovládněte SEO na TikToku
Stejně jako u vyhledávačů může použití relevantních klíčových slov v popiscích, hashtagech a zvuku zvýšit hodnocení vašeho videa. Využijte tedy tyto prvky ve svůj prospěch a užijte si nově nabytou slávu na TikToku!
TikTok také považuje zapojení uživatelů za klíčový faktor viditelnosti a dosahu. Proto je nezbytné přimět uživatele, aby komentovali a interagovali s vaším obsahem. Podněcujte diskuse tím, že budete klást otázky nebo iniciovat konverzace ve svých popiscích.
Tím se zvýší míra zapojení u vašeho videa, což TikTok podnítí k jeho prezentaci širšímu publiku.
Kromě toho můžete využít analytické nástroje TikToku, abyste získali přehled o chování svého publika a optimalizovali svou obsahovou strategii pro úspěch v SEO. Pokud zvládnete nejvhodnější časy pro zveřejňování příspěvků, můžete maximalizovat dosah a těšit se z viditelnosti během špiček.
K přizpůsobení své obsahové strategie můžete také využít analytické nástroje TikToku. Můžete například pomocí míry zapojení určit, jaký typ obsahu rezonuje u vašeho publika, optimální délku videa a další.
A nakonec, buďte kreativní a zkoušejte nové způsoby vyprávění příběhů, experimentujte s různými vizuálními styly nebo se zaměřte na témata, která rezonují s vaším publikem. Nebojte se podstoupit promyšlená rizika nebo vyzkoušet nové trendy, protože všechny tyto snahy pomohou zlepšit vaše SEO.
9. Spolupracujte s influencery
Spolupráce s influencery může rozšířit váš dosah a představit váš obsah novému publiku. Při hledání potenciálních spolupracovníků je důležité vybrat influencery, jejichž obsah je v souladu s vaším a jejichž sledovatelé odpovídají vaší cílové demografické skupině.
Při kontaktování influencerů předložte návrh, ve kterém nastíníte vzájemné výhody spolupráce. Klíčové je být otevřený společnému brainstormingu kreativních nápadů.
Přemýšlejte však i mimo rámec influencerů. Zaměřte se na značky s podobným publikem, se kterými můžete navázat spolupráci. Taková spolupráce může zvýšit vaši viditelnost a zapojení na TikToku!
10. Pořádejte soutěže o ceny
Dalším spolehlivým způsobem, jak zvýšit míru zapojení na TikToku, je nabídka dárků. Může se jednat o vzorky produktů, plně hrazený výlet do vaší společnosti nebo dokonce dárkový poukaz.
Soutěže o ceny mohou pomoci dvěma způsoby. Uživatelé, kteří se zapojí do soutěže, vás budou automaticky sledovat, aby zůstali v obraze; mohou označit své přátele, aby se podívali na vaše video a přimět je k registraci a účasti, čímž rozšíříte svůj dosah.
Zefektivněte plánování a produkci obsahu na TikToku pomocí ClickUp
Vzhledem k tomu, že TikTok se neustále vyvíjí a rozšiřuje svou uživatelskou základnu, značky, které využijí jeho potenciál, mohou těžit z několika výhod, o kterých jsme hovořili výše.
Nejlepší na tom je, že získáte okamžitý přístup k živé a vysoce angažované komunitě, která vám může pomoci zvýšit tržby a udržet si náskok před konkurencí.
Nezapomeňte však zůstat autentičtí, konzistentní a inovativní ve svém umění a přístupu, a brzy budete mít věrnou skupinu fanoušků!
Navíc můžete využít nástroje pro správu projektů a produktivitu ClickUp k efektivnější správě své přítomnosti na TikToku. Od vedení kalendáře sociálních médií a brainstormingu příspěvků až po sledování úkolů a analýzu výkonu – ClickUp vám a vašemu týmu pomůže efektivněji plánovat a spravovat vaši přítomnost na TikToku.
Zajímá vás, jak optimalizovat správu sociálních médií pomocí ClickUp?
Zaregistrujte se zdarma ještě dnes!
Často kladené otázky (FAQ)
1. Jak vytěžit z TikToku maximum?
Vytvořte si konzistentní plán publikování, abyste zůstali relevantní a udrželi si pozornost svého publika. Využijte funkce TikToku, jako jsou filtry a efekty, k vylepšení kvality obsahu.
Zůstaňte také v kontaktu se svými sledujícími – reagujte na jejich komentáře a zapojujte se do trendů. Identifikace s vaším konkrétním publikem a přizpůsobení obsahu jeho vkusu bude bonusem!
Můžete také využít software, jako jsou marketingové nástroje TikTok nebo šablony pro sociální média, k zefektivnění plánování a produkce obsahu.
2. Jak získat více zhlédnutí na TikToku?
Zaměřte se na vytváření poutavého a autentického obsahu, který osloví vaše publikum. Můžete také prozkoumat možnosti spolupráce s jinými tvůrci, abyste rozšířili svůj dosah a podpořili interakci komunity.
Nezapomeňte, že publikování ve správný čas je dobrý zvyk, který vám pomůže zvýšit počet zhlédnutí. Kromě toho můžete využít nástroje pro sledování sociálních sítí a analytické nástroje TikToku, abyste získali přehled o tom, co je na platformě populární a co dělají vaši konkurenti.
3. Jak se mohu stát virálním na TikToku?
Můžete využít nejnovější trendy TikToku – hashtagy, témata a dokonce i zvuk – k zvýšení viditelnosti vašich videí. Můžete také vytvořit vlastní zvuk úpravou a přizpůsobením zvuků z archivu zvuků TikToku.
Dalším snadným způsobem, jak se stát virálním (zejména pokud jste v aplikaci noví), je influencer marketing. Spojte se s populárními influencery a tvůrci obsahu ve vašem oboru a využijte jejich publikum k získání sledujících a k tomu, abyste se stali virálními.