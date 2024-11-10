13 nejlepších generátorů videí s umělou inteligencí pro úžasný obsah

Věděli jste, že algoritmus Instagramu pro Reels se mění každé čtyři týdny?
Právě když si myslíte, že jste přišli na klíč k úspěchu, vše se zase změní.
Vzhledem k vysokým nákladům na najímání profesionálních editorů videa a rezervaci studií může být pro vás náročné produkovat dostatek vysoce kvalitních videí, která by splňovala vaše potřeby.
Chcete znát mou strategii, jak vytvořit úžasná videa v krátkém čase? Použijte generátor videí s umělou inteligencí.
Generátor videí s umělou inteligencí a editor videí dokáže během několika sekund vytvořit cokoli od krátkých klipů až po celovečerní videa. Tato videa generovaná umělou inteligencí nejenže vypadají dobře, ale jejich výroba také zabere podstatně méně času.
V tomto článku se podělím o nejlepší nástroje pro tvorbu videí pomocí umělé inteligence, které jsem osobně použil a které se mi líbily. Probereme jejich nejlepší funkce, omezení, ceny a online recenze.
Co byste měli hledat v generátoru videí s umělou inteligencí?
Při výběru nejlepšího generátoru videí s umělou inteligencí vždy zohledňuji několik klíčových funkcí.
V první řadě jsou důležité funkce pro úpravu videa. Potřebujete editor videa s umělou inteligencí, který nabízí plynulý proces úprav, jako je ořezávání, přidávání hudby na pozadí nebo začleňování videoklipů a archívních záběrů.
Dále zkontrolujte možnosti přizpůsobení.
Ať už vytváříte vysvětlující videa, videa pro sociální sítě nebo delší filmová videa pro YouTube, nejlepší AI generátory videí by vám měly umožnit pracovat s video šablonami a nabízet flexibilitu při vytváření obsahu v jakémkoli video formátu.
Pokročilé funkce, jako jsou AI avatary a převod textu na video, mohou být přelomové pro rychlou produkci obsahu.
? Například při vytváření videí pomocí populárních nástrojů pro tvorbu videí s umělou inteligencí, jako jsou Pictory nebo Synthesia, stačí nahrát scénář, vybrat si preferovaný avatar s umělou inteligencí a několika kliknutími vygenerovat profesionální video.
A v neposlední řadě je důležitá také uživatelská zkušenost.
? Například s některými nástroji můžete vytvářet úžasná videa, která jsou připravena k publikování, aniž byste museli trávit hodiny editací nebo se starat o kvalitu produkce.
13 nejlepších generátorů videí s umělou inteligencí, které stojí za vyzkoušení
1. Synthesia (nejlepší pro školicí a marketingová videa generovaná umělou inteligencí)
Synthesia je přední generátor videí s umělou inteligencí, který umožňuje jednoduché a intuitivní vytváření videí bez nutnosti rozsáhlých znalostí v oblasti videoprodukce.
Použil jsem Synthesia k přeměně dlouhých a složitých článků nápovědy na uživatelsky přívětivá videa (což je obzvláště výhodné pro týmy zákaznického servisu).
Díky několika avatarům AI a pokročilým funkcím dabingu je videoobsah Sythesia poutavý, zejména pro vytváření školicích a marketingových videí.
Nejlepší funkce Synthesia
- AI avatary: Vyberte si z pestré nabídky avatarů, aby vaše videa byla poutavější a inkluzivnější.
- Okamžité dabování: Převádějte scénáře na vysoce kvalitní dabing v podobě stovek přirozeně znějících hlasů AI.
- Překlady jedním kliknutím: Přeložte videa do více než 140 jazyků a oslovte globální publikum.
- AI video asistent: Přeměňte nápady, prezentace, PDF soubory a webové stránky na videa pomocí AI a předem navržených šablon.
- Nástroje pro spolupráci: Spolupracujte v reálném čase a spravujte projekty ve sdílených pracovních prostorech.
Omezení Synthesia
- Omezení délky videa: Omezuje vytváření delších videí jak v bezplatných, tak v placených tarifech.
- Omezená nabídka avatarů a šablon: Nabízí rozsáhlé možnosti přizpůsobení, ale ve srovnání s konkurencí poskytuje užší výběr AI avatarů a šablon.
- Problémy s moderováním obsahu: Vytváří problémy s moderováním obsahu, zejména u politických témat, což vede k neoprávněnému odmítání videí.
- Žádná bezplatná verze: Neexistuje bezplatná verze, uživatelé si musí předplatit přístup.
Ceny Synthesia
- Starter: 18 $/měsíc (účtováno ročně)
- Creator: 64 $/měsíc (fakturováno ročně)
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Synthesia
- G2: 4,7/5 (více než 1 600 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 150 recenzí)
2. Pictory (nejlepší pro snadnou tvorbu videí pomocí umělé inteligence)
Jako někdo, kdo často vytváří obsah pro sociální sítě a online kurzy, je pro mě Pictory revolučním generátorem videí s umělou inteligencí.
Tento nástroj pro tvorbu videí je určen široké škále uživatelů, včetně tvůrců obsahu, marketérů a pedagogů, a je vhodný pro uživatele, kteří nemají zkušenosti s editací videí, i pro ty, kteří s tvorbou videí teprve začínají. Funkce převodu textu na video v nástroji Pictory jsou na stejné úrovni jako u nejlepších generátorů videí s umělou inteligencí.
Generátor videí navíc disponuje funkcí automatického titulkování a vy můžete během několika minut vytvořit obsah vhodný pro sociální sítě.
Nejlepší funkce Pictory
- Generování videa z textu: Převádějte skripty nebo články na videa s relevantními vizuálními prvky a zvukovými stopami.
- AI voiceovery: Vyberte si z řady realistických hlasů AI, které budou namlouvat váš obsah.
- Automatické titulky: Generujte titulky a podtitulky automaticky a zvyšte tak přístupnost.
- Video highlighty: Rychle vytvářejte highlighty z delších videí, abyste zaujaly diváky stručnými shrnutími.
- Možnosti přizpůsobení: Personalizujte videa pomocí prvků značky, jako jsou loga, barvy a písma.
Omezení Pictory
- Omezená variabilita hlasů v bezplatné verzi: Nabízí minimální možnosti hlasů, pro větší variabilitu je nutný upgrade.
- Omezené pokročilé funkce: Klíčové pokročilé funkce jsou k dispozici pouze v rámci vyšších tarifů, což omezuje funkčnost pro základní uživatele.
- Omezené integrace: Integruje se především se Zapierem, který nemusí vyhovovat všem pracovním postupům.
Ceny Pictory
- Bezplatná zkušební verze
- Standard: 23 $/měsíc (nebo 19 $/měsíc při ročním předplatném)
- Premium: 47 $/měsíc (nebo 39 $/měsíc při ročním předplatném)
- Týmy: 119 $/měsíc (nebo 99 $/měsíc při ročním předplatném)
Hodnocení a recenze Pictory
- G2: 4,7/5 (75 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (140 recenzí)
3. HeyGen (nejlepší pro vytváření krátkých videí s avatary řízených umělou inteligencí)
Pokud jste tvůrcem obsahu a chcete mluvit více jazyky nebo expandovat na nové trhy, HeyGen vám pomůže vytvořit vysoce kvalitní videa s dabingem a přizpůsobitelnými avatary.
Místo toho, aby se HeyGen profiloval jako univerzální generátor videí s umělou inteligencí, proslavil se svými schopnostmi generovat videa ve studiové kvalitě ve více než 175 jazycích. Svůj video avatar si dokonce můžete přizpůsobit pomocí různých outfitů a témat.
Tento nástroj má také poměrně intuitivní uživatelské rozhraní.
HeyGen má však užitečné, ale omezené nativní integrace, přičemž většina integrací je směrována přes Zapier. To může komplikovat váš pracovní postup při tvorbě videí.
Nejlepší funkce HeyGen
- Rozmanité avatary: Získejte přístup k více než 120 přizpůsobitelným avatarům, které lze přizpůsobit pro různé cílové skupiny.
- Vícejazyčné dabingy: Vytvářejte videa s funkcí synchronizace rtů ve více než 300 hlasech ve více než 40 jazycích, čímž zvýšíte svůj globální dosah.
- Převod textu na video: Proměňte skripty v poutavá videa pouhými několika kliknutími.
- Generativní oblečení: Přizpůsobte oblečení avatarů pomocí AI podnětů tak, aby vyhovovalo různým tématům a příležitostem.
- Integrace API: Integrujte funkce HeyGen do jiných platforem pro automatizovanou tvorbu videí.
Omezení HeyGen
- Omezená variabilita hlasů v bezplatné verzi: Nabízí minimální možnosti hlasů, pro větší variabilitu je nutný upgrade.
- Omezené pokročilé funkce: Zahrnuje klíčové pokročilé funkce pouze u vyšších tarifů, což omezuje funkčnost pro základní uživatele.
- Omezené integrace: Integruje se především se Zapierem, který nemusí vyhovovat všem pracovním postupům.
Ceny HeyGen
- Zdarma
- Plán Creator: 24 $/měsíc (účtováno ročně)
- Týmový plán: 69 $/měsíc (fakturováno ročně)
- Plán pro podniky: Ceny na míru
Hodnocení a recenze HeyGen
- G2: 4,8/5 (více než 520 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 290 recenzí)
4. InVideo (nejlepší pro rychlé a snadné vytváření videí)
Ideální pro marketéry, pedagogy a tvůrce obsahu, kteří potřebují efektivně produkovat vysoce kvalitní videa – InVideo je další skvělý nástroj pro generování videí pomocí umělé inteligence, který zpřístupňuje produkci videí všem, bez ohledu na jejich technické dovednosti.
InVideo má více než 4 000 šablon videí, které novým uživatelům nabízejí skvělou příležitost začít bez nutnosti učit se základy.
Navíc přidání komentáře a hudby na pozadí je užitečná výhoda, kterou nabízí většina plánů InVideo.
Nejlepší funkce InVideo
- Převod textu na video: Snadno přeměňte skripty nebo články na videa s relevantními vizuálními prvky a zvukovými stopami.
- Rozsáhlá knihovna šablon: Přístup k více než 4 000 přizpůsobitelným šablonám vhodným pro různé platformy a účely.
- Úpravy pomocí umělé inteligence: Využijte umělou inteligenci k automatizaci generování scénářů, výběru scén a namlouvání komentářů.
- Vícejazyčná podpora: Vytvářejte videa ve více než 50 jazycích a rozšířte tak svůj dosah.
- Nástroje pro spolupráci: Spolupracujte s členy týmu v reálném čase a zefektivněte proces tvorby videí.
Omezení InVideo
- Omezený počet exportů videí: Omezuje počet exportů videí, což může být pro tvůrce s velkým objemem produkce limitující.
- Pomalé vykreslování: Hlášení o pomalém vykreslování mohou zpozdit dokončení projektu.
Ceny InVideo
- Zdarma
- Plus: 20 $/měsíc (účtováno ročně)
- Max: 48 $/měsíc (účtováno ročně)
Hodnocení a recenze InVideo
- G2: 4,5/5 (více než 150 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 380 recenzí)
5. Fliki (nejlepší pro všestrannou tvorbu video a audio obsahu pomocí umělé inteligence)
Fliki neuvěřitelně usnadňuje tvorbu obsahu, ať už převádíte blogy na videa nebo přidáváte komentáře k projektům.
S více než 1 300 hlasy AI a podporou více než 75 jazyků je ideální pro produkci obsahu s globálním dosahem.
Použil jsem jej k rychlému převedení blogového příspěvku na poutavé video na YouTube – bez nutnosti pokročilé úpravy.
Funkce klonování hlasu Fliki také přidává osobní nádech a zajišťuje konzistentnost napříč projekty. Vytváření AI videí pomocí tohoto nástroje je rychlé, jednoduché a škálovatelné – ideální pro tvůrce, marketéry a pedagogy.
Ačkoli hlasové komentáře Fliki mohou někdy znít roboticky, je to malá cena za rychlost a všestrannost, kterou nabízí.
Nejlepší funkce Fliki
- Převod textu na video: Pomocí nástrojů založených na umělé inteligenci snadno přeměňte skripty na poutavá videa.
- Rozsáhlá knihovna hlasů: Přístup k více než 1 300 ultrarealistickým hlasům v více než 80 jazycích a 100 dialektech.
- Klonování hlasu pomocí AI: Vytvářejte jedinečné hlasy nebo replikujte svůj vlastní hlas pro personalizovaný obsah.
- Bohatá knihovna médií: Využijte miliony licencovaných mediálních zdrojů ke zlepšení kvality videa.
- Vícejazyčná podpora: Vytvářejte obsah v různých jazycích a oslovte tak globální publikum.
Omezení Fliki
- Matoucí kreditní systém: Kreditní systém je obtížně srozumitelný, což vede k rychlému vyčerpání kreditů.
- Přehledné rozhraní pro nové uživatele: Přestože je rozhraní uživatelsky přívětivé, na nové uživatele působí přehledně.
- Vysoké náklady na kredity: Vysoké náklady na kredity, zejména při intenzivním používání malými tvůrci.
Ceny Fliki
- Zdarma
- Standard: 28 $/měsíc (účtováno ročně)
- Premium: 53 $/měsíc (účtováno ročně)
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Fliki
- G2: 4,8/5 (více než 140 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 300 recenzí)
6. Veed. io (nejlepší pro všestrannou online úpravu videa)
Veed.io je pravděpodobně jedním z nejpopulárnějších generátorů videí s umělou inteligencí současnosti.
Tento nástroj usnadňuje úpravy videí všem – od začátečníků po profesionály – ať už jde o vylepšení ukázek pro klienty nebo vytváření obsahu pro sociální sítě.
Díky funkcím, jako je přetahování klipů a automaticky generované titulky, je navržen pro maximální efektivitu.
Dokonce můžete odstranit šum na pozadí pouhými několika kliknutími. Zatímco bezplatná verze nabízí základní funkce, upgrade odemkne pokročilejší nástroje, jako je export v rozlišení 4K a další úložný prostor. Je to dobrá volba, pokud chcete vytvářet kvalitní videa bez nutnosti dlouhého učení.
Obsahuje také funkci vícestopého střihu, která plynule spojuje záběry z různých zdrojů, včetně B-rollu poskytnutého klientem, stock videa a vlastních animací.
Nejlepší funkce Veed.io
- Vícekanálová editace: Snadno kombinujte více video a audio stop.
- Nástroje založené na umělé inteligenci: Využijte chytré funkce, jako je automatické titulky a odstranění pozadí.
- Rozsáhlá mediální knihovna: Získejte přístup k rozsáhlé sbírce archivních záběrů, hudby a zvukových efektů.
- Sada značky: Zachovejte konzistenci pomocí vlastních barev, písem a log.
- Nástroje pro spolupráci: Pracujte hladce s členy týmu a klienty v reálném čase.
Omezení Veed.io
- Omezené pokročilé video efekty: Nabízí omezenou škálu pokročilých video efektů ve srovnání s desktopovým softwarem.
- Naučná křivka pro začátečníky: Ovládnutí všech funkcí vyžaduje čas, i když je program uživatelsky přívětivý.
- Žádná bezplatná zkušební verze: Uživatelé se musí zaregistrovat k placenému tarifu, aby mohli nástroj vyzkoušet.
Ceny Veed. io
- Lite: 24 $/měsíc na uživatele
- Pro: 55 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Veed.io
- G2: 4,6/5 (více než 850 recenzí)
- Capterra: 3,4/5 (50 recenzí)
7. DeepBrain AI (nejlepší pro hyperrealistická videa s avatary AI)
Podle mých zkušeností je integrace ChatGPT od DeepBrain AI vynikající funkcí – píše skripty pro vaše avatary, díky čemuž je tvorba videí téměř bez námahy (nevyžaduje téměř žádné znalosti v oblasti úpravy videí).
Díky tomu je použití velmi snadné i pro uživatele, kteří nemají žádné předchozí zkušenosti s tvorbou nebo editací videí.
Knihovna šablon navíc nabízí spoustu připravených možností, které vám v nouzi ušetří čas.
Nejlepší funkce DeepBrain AI
- Hyperrealistické avatary s umělou inteligencí: Vyberte si z široké škály realistických digitálních postav nebo si vytvořte vlastní.
- Vícejazyčná podpora: Vytvářejte videa ve více než 80 jazycích s přirozeně znějícími hlasy AI.
- Dokonalá synchronizace rtů: pohyby úst avatarů AI dokonale odpovídají vysloveným slovům.
- Vytváření vlastních avatarů: Vytvořte jedinečné AI moderátory na základě skutečných osob nebo maskotů značek.
- Sada nástrojů pro úpravu videa: Integrované nástroje pro přidávání grafiky, titulků a animací
Omezení DeepBrain AI
- Časová náročnost: Navzdory uživatelské přívětivosti vyžaduje značnou časovou investici do osvojení všech funkcí.
- Omezené ovládání výrazů avatarů: Nabízí rozsáhlé funkce, ale má omezení v jemném doladění výrazů avatarů.
Ceny DeepBrain AI
- Osobní: 24 $/48 $/96 $ měsíčně (fakturováno ročně), v závislosti na počtu kreditů
- Tým: 72 $/142 $/216 $ měsíčně (fakturováno ročně), v závislosti na počtu kreditů
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze DeepBrain AI
- G2: 4,4/5 (360 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
?Tip pro profesionály: Hledejte nástroje pro úpravu videí s umělou inteligencí, včetně funkcí převodu textu na video a avatarů s umělou inteligencí.
8. Elai (nejlepší pro škálovatelné vytváření videí pomocí umělé inteligence s vlastními avatary)
Potřebujete vytvářet personalizovaný videoobsah ve velkém měřítku, ale bez nutnosti nekonečného editování? Otestoval jsem Elai, abych zjistil, zda dokáže tuto výzvu zvládnout.
Okamžitě mě zaujala funkce vlastního avatara. Mohl jsem vytvářet digitální moderátory, kteří vypadali profesionálně a mluvili několika jazyky – ideální pro oslovení rozmanitého publika.
Další silnou stránkou byla funkce převodu textu na video. Stačilo nahrát popisy produktů a okamžitě jsem mohl generovat video skripty, což mi ušetřilo spoustu času. Přesnost synchronizace rtů byla sice působivá, ale pohyby generovaných avatarů AI mi někdy připadaly strnulé.
Díky integraci API můžete přes noc automatizovat stovky personalizovaných videí, což zatím žádná jiná platforma nezvládá tak hladce.
Nejlepší funkce Elai
- Vlastní avatary s umělou inteligencí: Vytvářejte realistické digitální moderátory přizpůsobené vaší značce.
- Převod textu na video: Přeměňte psaný obsah na poutavé video skripty.
- Vícejazyčná podpora: Vytvářejte videa ve více než 75 jazycích s přirozeně znějícími hlasy AI.
- Škálovatelná produkce videí: Vytvářejte stovky nebo tisíce videí rychle pomocí integrace API.
- Interaktivní prvky: Přidejte klikatelné tlačítka a kvízy, abyste zvýšili zapojení uživatelů.
Omezení Elai
- Časová náročnost: Přestože je program uživatelsky přívětivý, zvládnutí všech funkcí vyžaduje určitý čas.
- Omezené přizpůsobení avataru: Nabízí omezenou škálu možností přizpůsobení avataru.
- Pomalé zpracování velkých projektů: Při velkých video projektech dochází k výrazným zpožděním.
Ceny Elai
- Zdarma
- Základní: 23 $/měsíc (fakturováno ročně)
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Elai
- G2: 4,6/5 (90+ recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
9. Runway (nejlepší pro tvorbu a úpravy filmových videí pomocí umělé inteligence)
Co kdybyste mohli okamžitě generovat futuristická videa ve vysoké kvalitě nebo přidávat složité efekty bez tradičního softwaru pro vizuální efekty? Otestoval jsem Runway, abych zjistil, zda splňuje očekávání.
Zaujala mě funkce převodu textu na video. Zadala jsem jednoduché pokyny a během několika minut bylo video generované umělou inteligencí hotové a vyžadovalo jen několik drobných úprav.
Dalším zajímavým prvkem byl nástroj Motion Brush. Umožnil mi rychle přidat plynulé animace, které obvykle trvají hodiny.
Nástroj pro převod obrázků na videa také fungoval dobře. Nahrál jsem statický obrázek a vygeneroval 360stupňovou rotaci, která vypadala neuvěřitelně realisticky. Jeho schopnost automaticky generovat hudbu na pozadí byla příjemným doplňkem.
Nejlepší funkce Runway
- Generování videa z textu: Vytvářejte videa z podrobných textových popisů.
- Motion brush: Přidejte cílené animace do konkrétních oblastí vašeho videa.
- Obraz na video: Přeměňte statické obrázky na dynamické videosekvence
- Úpravy vylepšené umělou inteligencí: Zefektivněte proces úprav pomocí inteligentních nástrojů.
- Realistické avatary s umělou inteligencí: Vytvářejte pro svá videa realistické digitální postavy.
Omezení dráhy
- Časová náročnost: Přestože je program uživatelsky přívětivý, zvládnutí všech funkcí vyžaduje určitý čas.
- Delší zpracování u složitých generací: U složitých generací trvá zpracování déle, zejména při vyšší kvalitě.
- Rozdíly v interpretaci AI: Může vést k interpretacím, které nemusí zcela odpovídat vaší vizi.
Ceny Runway
- Zdarma
- Standard: 12 $/měsíc na uživatele
- Pro: 28 $/měsíc na uživatele
- Neomezený: 76 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Runway
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
10. Synthesys (nejlepší pro škálovatelné vytváření videí s umělou inteligencí a realistickými avatary)
Otestoval jsem Synthesys, abych prozkoumal jeho schopnosti jako editor videa s umělou inteligencí, a celkově si vedl docela dobře.
Vytvořené vícejazyčné avatary s umělou inteligencí byly realistické, s plynulými výrazy a pohyby, což se osvědčilo pro profesionální videoobsah. Přizpůsobení avatarů však bylo poněkud omezené.
Funkce převodu textu na řeč a různé šablony videí na platformě byly přesné, ale doba renderování delších videí může být často frustrující pomalá.
Šablony videí této platformy byly užitečné a šetřily čas, i když některé možnosti byly poměrně základní.
Nejlepší funkce Synthesys
- Realistické AI avatary: Vyberte si z široké škály ultrarealistických digitálních moderátorů.
- Vícejazyčná podpora: Vytvářejte videa ve více než 140 jazycích s přirozeně znějícími hlasy AI.
- Vytváření vlastních avatarů: Navrhněte jedinečné AI moderátory přizpůsobené vaší značce.
- Šablony videí: Přístup k knihovně přizpůsobitelných šablon pro rychlé vytváření videí
- Hromadné zpracování: Vytvářejte více videí současně pro velkoobjemovou produkci.
Omezení Synthesys
- Náročná křivka učení: I přes uživatelsky přívětivé rozhraní trvá naučení všech funkcí určitou dobu.
- Omezená flexibilita výrazů avatarů: Omezuje flexibilitu výrazů avatarů na základě uživatelských preferencí.
Ceny Synthesys
- Zdarma
- Osobní: 20 $/měsíc (účtováno ročně)
- Creator: 41 $/měsíc (fakturováno ročně)
- Business Unlimited: 69 $/měsíc (fakturováno ročně)
Hodnocení a recenze Synthesys
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,4/5 (více než 20 recenzí)
11. Visla (nejlepší pro komplexní tvorbu videí pomocí umělé inteligence)
Potřebujete platformu s umělou inteligencí, která vám umožní zpracovat storyboard, scénář, B-roll, voice-over, titulky a další prvky pro různé styly videí? Visla to umí a ještě mnohem víc.
Funkce generování skriptů pomocí umělé inteligence šetří čas a vytváří dobře strukturované skripty na základě základních produktových briefů.
Avatary AI byly docela realistické, i když jsem výběr pro specializovanější odvětví shledal poněkud omezeným (představte si, že nemůžete svému avataru AI kuchaře nasadit ikonickou bílou kuchařskou čepici).
Nástroj pro převod textu na video byl sice efektivní, automaticky vyhledával relevantní archivní záběry a přidával animace, ale možnosti přizpůsobení pro pokročilé uživatele byly omezené.
Visla také poskytuje spolehlivé nástroje pro branding, díky nimž je snadné udržet vizuální prvky v souladu s logy a barevnými schématy značky. Funkce pro vícejazyčnou adaptaci a spolupráci byly užitečné, zejména pro týmy napříč regiony.
Nejlepší funkce Visla
- Generování skriptů pomocí umělé inteligence: Vytváří profesionální skripty na základě základních informací o produktu.
- Realistické avatary s umělou inteligencí: Nabízí širokou škálu realistických digitálních moderátorů.
- Převod textu na video: Automaticky transformuje skripty na plnohodnotná videa.
- Rozsáhlá knihovna: Poskytuje přístup k milionům vysoce kvalitních videí a obrázků.
- Integrace brand kitů: Zajišťuje konzistentní branding ve všech videích.
- Vícejazyčná podpora: Nabízí překlady a dabing pomocí umělé inteligence v několika jazycích.
- Nástroje pro spolupráci: Umožňují spolupráci celého týmu na video projektech.
Omezení Visla
- Náročnost: Vyžaduje mírnou investici času na naučení se
- Nutné doladění obsahu AI: Vyžaduje doladění obsahu generovaného AI, aby odpovídal konkrétním kreativním vizím.
Ceny Visla
- Zdarma
- Pro: 9 $/měsíc
- Podnikání: 39 $/měsíc
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Visla
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
12. Hour One (nejlepší pro rychlé vytváření videí s avatary pomocí umělé inteligence)
Vyzkoušel jsem tvorbu videí s AI avatary od Hour One a shledal jsem ji užitečnou pro rychlou produkci videí, zejména pro interní komunikaci.
Avatary s umělou inteligencí byly dost realistické, i když ne tak dokonalé, jak jsem očekával. Shoda mezi hlasem a výrazem avatarů byla někdy trochu nepřesná, což ovlivňovalo celkový realismus.
Byla zdůrazněna multijazyčná funkce, která mi umožnila vytvářet lokalizované verze s přesnou synchronizací rtů v různých jazycích.
Celkově je Hour One efektivní pro rychlou a škálovatelnou tvorbu videí, ale existuje prostor pro zlepšení kvality avatarů a synchronizace výrazů.
Nejlepší funkce Hour One
- Polorealistické avatary s umělou inteligencí: Vytvářejte vlastní digitální postavy nebo si vyberte z rozmanité knihovny předem připravených avatarů.
- Převod textu na video: Přeměňte scénáře na profesionální videa pomocí výběru a úpravy scén pomocí umělé inteligence.
- Vícejazyčná podpora: Vytvářejte videa ve více než 140 jazycích s dokonalou synchronizací rtů.
- Vlastní branding: Snadno začleňte do svých videí loga, barevná schémata a další prvky značky.
- Integrace API: Automatizujte tvorbu videí propojením Hour One s vašimi stávajícími systémy pro správu obsahu.
Omezení Hour One
- Časová náročnost: I přes uživatelsky přívětivé rozhraní je třeba věnovat čas osvojení všech funkcí, zejména u složitých video projektů.
- Nedostatek nuancované kreativity: Postrádá nuancovanou kreativitu, kterou najdete ve videích vytvořených lidmi.
- Omezené možnosti pro specializovaná odvětví: Poskytuje rozsáhlé možnosti, ale pro vysoce specializovaná odvětví může být omezený.
Ceny za první hodinu
- Zdarma
- Lite: 25 $/měsíc (účtováno ročně)
- Podnikání: 95 $/120 $/160 $ měsíčně (fakturováno ročně), v závislosti na využití
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Hour One
- G2: 4,5/5 (více než 120 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
13. Colossyan (nejlepší pro snadnou tvorbu videí pomocí umělé inteligence)
Recenze Colossyan byla zajímavá.
Platforma nabízí spoustu funkcí, díky kterým může kdokoli vytvářet AI videa, ale jsou zde i oblasti, které by se daly vylepšit. Silnou stránkou je podpora více jazyků s přesnými překlady a synchronizací rtů, které usnadňují lokalizaci obsahu.
Ačkoli avataři s umělou inteligencí vypadali realisticky, jejich hlavy se znatelně kývaly, což působilo trochu nepřirozeně, a jejich výrazy ne vždy odpovídaly tónu jejich hlasů.
Integrace s PowerPointem proběhla hladce, snímky se rychle převedly na dynamická videa s animacemi a komentáři, což ušetřilo čas. Interaktivní prvky, jako jsou kvízy, zvýšily zapojení uživatelů, ale chyběly některé pokročilé možnosti přizpůsobení.
Nejlepší funkce Colossyan
- AI-powered text-to-video: Proměňte skripty na profesionální videa pouhými několika kliknutími.
- Rozsáhlá jazyková podpora: Vytvářejte a překládejte videa ve více než 70 jazycích.
- Vytváření vlastních avatarů: Navrhněte jedinečné AI moderátory přizpůsobené vaší značce.
- Import z PowerPointu a PDF: Snadno převádějte stávající prezentace na poutavá videa.
- Interaktivní video prvky: Přidejte kvízy, hotspoty a rozvětvené scénáře, abyste zvýšili zapojení diváků.
- Spolupracovní prostor: Pracujte se svým týmem hladce na video projektech.
- Integrace API: Propojte Colossyan se svými stávajícími nástroji a pracovními postupy.
Obrovská omezení
- Časová náročnost: Navzdory uživatelské přívětivosti vyžaduje zvládnutí všech funkcí určitý čas, zejména u složitých projektů.
- Polorealistické interakce avatarů: Nabízí interakce, které mohou působit polorealisticky ve srovnání se specializovanými nástroji pro 3D modelování.
- Doba renderování: Generování složitých videí s více scénami a efekty trvá déle.
Ceny Colossyan
- Starter: 19 $/měsíc (účtováno ročně)
- Pro: 61 $/měsíc (fakturováno ročně)
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Colossyan
- G2: 4,6/5 (410+ recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Další nástroje pro tvorbu videí
Ačkoli ClickUp není tradiční nástroj pro tvorbu videí, vyniká ve správě video projektů a vylepšování pracovního postupu díky svým všestranným funkcím. S ClickUp Clips můžete také vytvářet fantastická vysvětlující videa! Více o tom níže.
Jako komplexní aplikace pro práci je ClickUp navržen tak, aby zefektivnil řízení projektů, sledování úkolů a spolupráci týmů. Díky intuitivnímu rozhraní a robustním funkcím umožňuje ClickUp týmům zůstat organizované a efektivní, což z něj činí ideální volbu pro tvůrce obsahu i marketéry. ?
Vytvářejte instruktážní nebo vysvětlující videa pomocí ClickUp Clips.
ClickUp Clips je výkonný nástroj pro nahrávání videí z obrazovky a webové kamery přímo v ClickUp. Ať už zaznamenáváte rychlou aktualizaci, vysvětlujete složitý proces nebo brainstormujete nové nápady, Clips usnadňuje vizuální komunikaci s vaším týmem.
Jednou z vynikajících funkcí aplikace Clips je její schopnost přepisu pomocí umělé inteligence. Když nahrajete klip, ClickUp automaticky vygeneruje přepis videa, který vám umožní přečíst si obsah a přejít na konkrétní části kliknutím na přepis. To vám ušetří spoustu času při prohlížení materiálu a vyhledávání klíčových momentů, aniž byste museli znovu sledovat celé video.
Klipy jsou ideální pro:
- Zachycení rychlých video aktualizací
- Nahrávání týmových schůzek nebo diskusí
- Dokumentace brainstormingových sezení
- Vytváření návodů nebo průvodců
Díky snadnému sdílení a opětovnému prohlížení důležitých diskusí Clips zlepšuje spolupráci a zajišťuje, že všichni mají stejné informace.
Maximalizujte zapojení uživatelů napříč platformami
S ClickUp Clips můžete znovu využít svůj nahraný obsah pro maximální zapojení. Extrahujte klíčové poznatky a nejdůležitější momenty ze záznamů schůzek a přeměňte je na poutavá videa na YouTube nebo klipy na sociální sítě. Tím nejen zvýšíte hodnotu svého obsahu, ale také udržíte pozornost svého publika na více platformách.
Pro tvůrce obsahu na YouTube může být aplikace Clips zásadním zlomem:
- Zefektivněte strategii obsahu: Nahrávání a přepisování brainstormingových sezení nebo nápadů na videa zjednodušuje organizaci a zdokonalování vašeho plánu obsahu.
- Vylepšete SEO: Pomocí funkce přepisu vytvořte podrobné popisy videí, tituly, tagy a časové značky, čímž zvýšíte vyhledatelnost svých videí.
- Zvyšte zájem diváků: Dobře organizovaný obsah s jasnými popisy a časovými značkami motivuje diváky k delšímu sledování a většímu zájmu o váš kanál.
Vylepšete svůj pracovní postup pomocí ClickUp AI.
Posuňte tvorbu obsahu na vyšší úroveň kombinací aplikace Clips s ClickUp AI . ? Tento chytrý asistent podporuje vaše potřeby v oblasti správy videí tím, že:
- Brainstorming témat videí: Generujte nové a relevantní nápady pro váš další projekt.
- Vytváření scénářů: Rychle vytvářejte poutavé scénáře videí na základě vašich osnov nebo poznámek.
- Shrnutí myšlenek: Zkracujte dlouhé diskuse na klíčové body a praktické úkoly.
ClickUp AI funguje jako kreativní partner, který nabízí návrhy a organizuje vaše myšlenky, abyste se mohli soustředit na poskytování vysoce kvalitního obsahu svému publiku.
Chcete-li proces tvorby videí ještě více zefektivnit, zvažte vytvoření šablon v ClickUp pro různé typy videí, jako jsou návody, aktualizace nebo brainstormingové sezení. To vám umožní standardizovat pracovní postupy, což usnadní plánování, nahrávání a úpravy vašich klipů.
Zahrňte sekce pro názvy videí, klíčové body, které je třeba pokrýt, a časové značky na základě vašeho přepisu. Díky připravené strukturované šabloně ušetříte čas, zachováte konzistenci a budete se moci více soustředit na vytváření poutavého obsahu, který osloví vaše publikum. ?✨
Ať už spravujete kanál na YouTube nebo vytváříte obsah pro sociální sítě, nástroje ClickUp vám pomohou vytvořit ucelený kalendář obsahu a zajistit, aby vaše online prezentace byla konzistentní a poutavá.
Šablona pro produkci videa ClickUp
Šablona ClickUp Video Production Template vám pomůže výrazně zefektivnit proces tvorby videí.
Tato šablona obsahuje předem připravené pracovní postupy pro fáze předprodukce, produkce a postprodukce, což usnadňuje správu složitých video projektů od nápadu až po finální dodání.
Začněte tím, že si stanovíte jasná očekávání ohledně cíle, publika a časového harmonogramu. Poté vytvořte časový harmonogram, abyste zorganizovali úkoly a zajistili dodržení termínů.
Jakmile to uděláte, přiřaďte úkoly svému týmu a podrobně uveďte, kdo se postará o každý krok. ✅
Nakonec pečlivě sledujte pokrok, abyste měli přehled o projektech, časových plánech, přidělených úkolech a celkovém postupu vašeho video projektu.
Nejlepší funkce ClickUp
- Hladká integrace: Můžete se snadno připojit ke Slacku, Google Drive a mnoha dalším programům.
- Přidávání komentářů k videu: K videoklipům můžete přidávat přímé komentáře, abyste mohli vyjádřit jasnou a stručnou kritiku.
- Organizace na jednom místě: Všechny své videoklipy můžete spravovat v jednom přehledném centru Clips, takže je snadné se v nich orientovat a najít konkrétní obsah.
Omezení ClickUp
- Omezené možnosti úprav videa: Chybí pokročilé funkce pro úpravy videa, což vyžaduje použití samostatného softwaru pro úpravy videa.
- Náročná křivka učení: Pro některé uživatele představuje výzvu v orientaci na platformě.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $ za člena a měsíc.
Hodnocení ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 4 000 recenzí)
Vytvářejte úžasná videa pomocí AI
Lidé téměř vždy zapomínají na jednu zásadní součást práce video editora – vyprávění příběhu. ✨
Pokud vás neustále brzdí nejnovější, neustále se měnící technické trendy, vaše kreativita se může rychle ztratit v překladu. To není ideální, že?
ClickUp zajistí, aby tomu tak nebylo.
Když integrujete AI do svého pracovního postupu, zůstáváte v sedle. Udržujete kontrolu nad příběhem a zároveň výrazně snižujete náročnost práce. ?
Je to výhodné pro všechny.
A to nejlepší na konec: ClickUp je nejdostupnější způsob, jak tuto strategii uvést do praxe. A zmínil jsem už bonus? Získáte také integrovaný nástroj pro správu projektů, díky kterému bude delegování, organizování a realizace vašich projektů hračkou!
Nevěřte mi jen na slovo. Zaregistrujte se ještě dnes zdarma na ClickUp a přesvědčte se sami!