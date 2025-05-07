Produkce marketingových videí: kroky, nástroje a osvědčené postupy

Projděte si jakýkoli sociální feed a uvidíte to: videoobsah je všude. A to z dobrého důvodu – je to jeden z nejjednodušších způsobů, jak upoutat pozornost, vysvětlit své sdělení a podnítit akci.
Ale je tu háček – nestačí jen stisknout tlačítko nahrávání. S rostoucí informovaností publika a neustálými změnami algoritmů platforem pro obsahový marketing potřebuje vysoce výkonné video více než jen dobré osvětlení a slušný zvuk. Potřebujete jasnou marketingovou strategii, správné nástroje a důkladné pochopení toho, co skutečně funguje.
Tento průvodce vás provede kompletním procesem výroby marketingového videa – od plánování a psaní scénáře po natáčení, střih a zveřejnění.
Najdete zde také praktické nástroje pro řízení projektů výroby videí a osvědčené postupy, které vám pomohou vytvářet videa, která nejen skvěle vypadají, ale také přinášejí výsledky.
⏰ 60sekundové shrnutí
- Produkce marketingových videí spočívá ve vytváření videí s konkrétním cílem – zvýšit povědomí o značce, generovat potenciální zákazníky nebo podpořit konverze.
- Kroky k vytvoření marketingového videa Plánování před produkcí: Stanovte si jasné cíle, poznejte své publikum, připravte scénář a storyboard videa a připravte svůj tým a vybavení Fáze produkce: Natočte vysoce kvalitní záběry s vhodným osvětlením, zvukem a několika záběry, které odpovídají tónu scénáře Postprodukce a střih: Upravte video tak, aby bylo srozumitelné, přidejte grafiku a zvuk, proveďte barevné korekce, optimalizujte pro platformy a otestujte na různých zařízeních
- Tipy pro efektivní produkci marketingových videí Začněte strategií Upoutejte diváky během prvních 5 sekund Pište scénáře konverzačním stylem Buďte struční a soustřeďte se Navrhujte s ohledem na sledování bez zvuku Ukažte, neříkejte Jemné brandingové prvky vyhrávají Zakončete jasnou výzvou k akci Testujte různé verze Optimalizujte pro danou platformu
- Začněte se strategií
- Zaujměte diváky během prvních 5 sekund
- Pište scénáře konverzačním stylem
- Buďte struční a soustřeďte se na podstatu
- Design pro prohlížení bez zvuku
- Ukažte, neříkejte
- Jemné budování značky vítězí
- Zakončete jasnou výzvou k akci (CTA).
- Testovací verze
- Optimalizujte pro danou platformu
Co je to produkce marketingových videí?
Produkce marketingových videí je proces vytváření videí za účelem propagace produktů, služeb, značek nebo nápadů. Primárním cílem těchto videí je zapojit, informovat, ovlivnit nebo přesvědčit publikum.
To, co odlišuje tyto video cesty, je záměr. Jsou vytvořeny s ohledem na strategii a KPI obsahového marketingu, optimalizovány pro výkon a spojeny s cíli, jako je povědomí o značce, generování potenciálních zákazníků nebo konverze.
👀 Věděli jste? Podle studie MIT dokáže lidský mozek rozpoznat a reagovat na obrázky za pouhých 13 milisekund – tak rychle musíte udělat dojem. Právě tato rychlost a dopad jsou důvodem, proč se marketingová videa stala nezbytnou součástí marketingu.
Kroky k vytvoření marketingového videa
Vytváření marketingového videa je strukturovaný proces, který vyvažuje kreativitu a strategii. Takto obvykle vypadá pracovní postup při produkci marketingového videa:
🎬 Plánování před produkcí
Zde se odehrává příprava – a je to pravděpodobně nejdůležitější fáze. Dobrý plán předprodukce zajistí, že vše poběží podle plánu, a zabrání nákladným chybám v budoucnu.
Mezi klíčové kroky v předprodukci patří:
- Definujte svůj cíl: Chcete zvýšit počet registrací, zvýšit návštěvnost nebo zlepšit povědomí o značce? Každé rozhodnutí od tohoto okamžiku by mělo být v souladu s tímto cílem.
- Poznejte své cílové publikum: Pochopení toho, komu se snažíte sdělit své poselství, vám pomůže určit tón, sdělení a formát.
- Vyberte formát: Bude to firemní video, živé video, animace nebo jejich kombinace? Krátká nebo dlouhá forma? Důležitá je také platforma – YouTube, Instagram nebo LinkedIn?
- Napište scénář: Precizní a poutavý scénář je pro profesionální videa zásadní. Scénář by měl být stručný, zaměřený a konverzační.
- Vytvořte storyboard nebo seznam záběrů: To vám pomůže vizualizovat scény a naplánovat přechody, úhly kamery a tempo.
- Sestavte svůj tým a připravte vybavení: Ať už bude produkce marketingového videa probíhat interně nebo externě, potvrďte, kdo bude mít na starosti jednotlivé úkoly – režisér, kameraman, střihač atd. Zajistěte také vybavení a povolení k natáčení na daném místě.
- Naplánujte natáčení: Počítejte s časem na přípravu, opakované záběry a neočekávané zpoždění. Můžete také vyzkoušet bezplatné šablony kalendáře obsahu.
📮 ClickUp Insight: 1 ze 4 zaměstnanců používá čtyři nebo více nástrojů jen k vytvoření kontextu v práci. Klíčový detail může být skrytý v e-mailu, rozvedený ve vlákně Slacku a zdokumentovaný v samostatném nástroji, což nutí týmy ztrácet čas hledáním informací místo toho, aby se věnovaly práci. ClickUp sjednocuje celý váš pracovní postup do jedné jednotné platformy. Díky funkcím jako ClickUp Email Project Management, ClickUp Chat, ClickUp Docs a ClickUp Brain zůstává vše propojené, synchronizované a okamžitě přístupné. Rozlučte se s „prací o práci“ a získejte zpět svůj produktivní čas. 💫 Skutečné výsledky: Týmy mohou díky ClickUp získat zpět více než 5 hodin týdně, což je více než 250 hodin ročně na osobu, a to díky eliminaci zastaralých procesů správy znalostí. Představte si, co by váš tým mohl vytvořit s extra týdnem produktivity každý čtvrtrok!
🎬 Fáze produkce
V této fázi výroby marketingového videa se spouští kamery a plán ožívá. Zde byste se měli soustředit na zachycení vysoce kvalitního obrazu a zvuku a zároveň se držet šablony storyboardu nebo seznamu záběrů.
Mezi důležité prvky produkce patří:
- Osvětlení: Přirozené světlo funguje dobře, ale ujistěte se, že je váš objekt jasně osvětlený a že jsou stíny pod kontrolou.
- Kvalita zvuku: Špatný zvuk zničí i dobré video. Používejte klopové mikrofony nebo mikrofonní tyče místo vestavěného mikrofonu ve vaší kameře.
- Kompozice: Pečlivě komponujte záběry. Dodržujte pravidlo třetin, udržujte pozadí čisté a zajistěte, aby byl objekt v ostrosti.
- Výkon a tempo: Ať už se jedná o moderátora, herce nebo zákazníka, ujistěte se, že projev je jasný, přirozený a v souladu s vaším tónem.
- Více záběrů: Natočte více, než si myslíte, že budete potřebovat. Získáte tak více možností při střihu a ušetříte si nákladné opakované natáčení.
🧠 Zajímavost: Video marketéři získávají ročně o 66 % více kvalifikovaných potenciálních zákazníků a dosahují 54% nárůstu povědomí o značce ve srovnání s těmi, kteří videa nepoužívají.
🎬 Postprodukce a střih
Jakmile je natočený materiál hotový, je čas vše dát dohromady a doladit pro finální dodání.
Kroky postprodukce zahrnují:
- Upravte pro srozumitelnost a plynulost: Odstraňte zbytečné části, zrychlete tempo a ujistěte se, že příběh plyne logicky a rychle.
- Přidejte grafiku a text: Použijte spodní třetiny, popisky nebo animované titulky, abyste zdůraznili klíčové body a zlepšili porozumění diváků. Můžete dokonce vyzkoušet generátory videí s umělou inteligencí pro vytvoření úžasného obsahu.
- Začleňte hudbu a zvukový design: Hudba na pozadí navozuje atmosféru, zatímco zvukové efekty mohou přidat na eleganci a působivosti.
- Korekce barev a gradace: Zajistěte konzistenci napříč scénami a použijte barevnou gradaci, která odpovídá stylu vaší značky.
- Optimalizujte pro platformu: Různé platformy mají různé specifikace, jako je poměr stran, délka trvání a požadavky na miniatury. Exportujte podle toho.
- Testujte a vylepšujte: Před zveřejněním otestujte své video na různých zařízeních a platformách. Na základě zpětné vazby proveďte finální úpravy, abyste vytvořili videa přizpůsobená cílové skupině.
Nejlepší nástroje pro produkci marketingových videí
Buďme realističtí – moderní video marketing není jen o precizním střihu a filmových přechodech. Je to o rychlosti, spolupráci a soustředění vaší kreativní energie na sdělení.
Díky video editorům využívajícím umělou inteligenci je výroba marketingových videí rychlejší než kdykoli předtím a vy můžete vytvářet vysoce kvalitní úpravy během několika minut namísto několika hodin.
Ale zatímco editace se stává snazší, produkce často začíná být chaotická. Termíny se posouvají, zpětná vazba se ztrácí a týmy spolu komunikují bez porozumění.
K tomu potřebujete víc než jen nástroj pro úpravy. Potřebujete aplikaci, která zvládne vše, co potřebujete pro práci – ClickUp. Propojuje scénáře, natáčení, úpravy, schvalování a kampaně do jednoho přehledného pracovního postupu. Jak na to:
Projektové řízení, ale navržené pro kreativní pracovníky
Produkce videa není lineární. Musíte zvládat desítky úkolů v několika časových osách a situace se hodně mění. Právě v tom vynikají funkce ClickUp pro správu projektů.
Můžete vytvářet vlastní stavy, které odrážejí váš proces, jako například „Kontrola scénáře“, „Záběry doručeny“ nebo „Čekání na dabing“, místo toho, abyste se museli spokojit s obecnými označeními.
Automatizace za vás zvládnou opakující se úkony, jako je přidělování editorů, informování producentů nebo posun úkolů vpřed po schválení – není třeba provádět ruční aktualizace.
Různé role vyžadují různé pohledy a funkce pro správu projektů výroby videí je podporují. Váš editor může upřednostňovat zobrazení seznamu pro sledování klipů, zatímco váš manažer kampaně může používat zobrazení kalendáře nebo Ganttova diagramu pro plánování spuštění a termínů.
Získáte také závislosti a milníky, takže nikdo náhodou neskočí do postprodukce bez správného natočeného materiálu.
Pokud jde o kapacitu týmu, zobrazení pracovní zátěže jasně ukazuje, kdo je přetížený a kdo by mohl mít čas na další promo úpravu v tomto týdnu. Je flexibilní, vizuální a vytvořené pro způsob práce video týmů.
Jak říká Page Olver, Release Train Engineer ve společnosti Yoga International:
Ať už jste kameraman, producent nebo spíše kreativní typ, nebo jste jako já a máte raději vše organizované, můžete si nastavit a kliknout tak, jak vám to nejlépe vyhovuje.
Ať už jste kameraman, producent nebo spíše kreativní typ, nebo jste jako já a máte raději vše organizované, můžete si nastavit a kliknout tak, jak vám to nejlépe vyhovuje.
Spolupráce v reálném čase bez chaosu
Už nemusíte prohledávat e-mailové konverzace nebo nejasné zprávy jako „Použijte druhou verzi z minulého týdne“. Díky funkcím pro spolupráci v ClickUp budou zpětné vazby přesné a transparentní. Jsou navrženy tak, abyste se mohli soustředit na posun projektů vpřed, místo abyste se honili za jasností.
Díky komentářovým vláknům pro konkrétní úkoly můžete udržovat konverzace přehledné a bohaté na kontext, doplněné poznámkami s časovým razítkem, které jasně ukazují, o čem se právě diskutuje. Můžete nahrávat nezpracované záběry nebo návrhy úprav přímo do úkolů, což klientům nebo kolegům usnadňuje kontrolu a reakci bez nutnosti přepínat mezi platformami.
„Režim kontroly“ vám také umožňuje přidávat komentáře přímo k konkrétním snímkům videa nebo miniaturám, takže není pochyb o tom, co je třeba změnit.
A pokud potřebujete něčí názor, stačí danou osobu @zmínit – ať už se jedná o kolegu z týmu nebo externího spolupracovníka – a okamžitě ji zapojíte do konverzace.
👀 Věděli jste? ClickUp může pomoci zvýšit efektivitu spolupráce až o 30 %.
ClickUp Brain: AI asistent, který rozumí video marketingu
ClickUp Brain neslouží jen k psaní e-mailů – je navržen tak, aby podporoval kreativní pracovní postupy od začátku do konce. Představte si ho jako stratéga, copywritera a asistenta pro tvorbu obsahu v jednom chytrém panelu. Tento asistent je připraven zasáhnout, kdykoli potřebujete kreativní podporu!
Potřebujete scénář pro videoreklamu s vysokou konverzí? ClickUp Brain jej může navrhnout v duchu vaší značky, čímž vám ušetří čas a zajistí konzistentnost sdělení. Pokud se zaseknete na konceptu, pomůže vám vymyslet nové nápady a šablony pro psaní obsahu na základě vaší cílové skupiny, produktu nebo cílů kampaně – už nemusíte zírat na prázdnou stránku.
Jakmile je váš dlouhý obsah připraven, ClickUp Brain jej může rychle přetvořit na krátké videoscénáře, titulky nebo dokonce strukturované osnovy. To vám pomůže získat větší hodnotu z každého kusu obsahu, aniž byste museli pokaždé začínat od nuly.
ClickUp Clips: Nahrávejte, vysvětlujte, sdílejte – během několika sekund
Potřebujete ukázat editorovi, jak má fungovat demo produktu? ClickUp Clips vám to usnadní a ušetří vám vysvětlování stejné věci desetkrát. Je ideální pro návody, recenze úprav nebo rychlé tutoriály, které musí být jasné a vizuální.
Můžete okamžitě nahrávat svou obrazovku, s audiem nebo bez něj, podle toho, co je pro daný úkol nejvhodnější. Během nahrávání můžete přidávat poznámky nebo komentáře, abyste zdůraznili klíčové momenty nebo vysvětlili konkrétní kroky – bez nutnosti následných dotazů.
Jakmile budete hotovi, můžete video připojit přímo k úkolu, čímž zachováte kontext a eliminujete zmatek. Jedná se o rychlý a efektivní způsob vizuální komunikace.
Hladká integrace s vaší videotékou
ClickUp se hladce propojuje s nástroji jako Adobe Premiere Pro, After Effects, Frame. io, Google Drive a dalšími, takže celý váš produkční workflow zůstává propojený a efektivní, bez nutnosti přecházet mezi aplikacemi. Tyto integrace ClickUp usnadňují práci napříč platformami, aniž by narušovaly váš tvůrčí tok.
Můžete synchronizovat a upravovat soubory a projektové zdroje přímo, čímž zajistíte, že všichni budou mít přístup k nejnovější verzi. Automatizace také pomáhá urychlit práci – například spuštěním revizních úkolů ihned po nahrání nového návrhu, takže žádný krok nebude vynechán.
Historie verzí, zpětná vazba a schvalování zůstávají centralizovány v ClickUp, i když vaše pracovní postupy pro tvorbu obsahu probíhají na jiných platformách.
Šablony projektů pro výrobu videí od ClickUp
Začněte s pevným základem pomocí šablony ClickUp Video Production Template, která byla vytvořena speciálně pro mediální týmy. Obsahuje vše, co potřebujete:
- Kontrolní seznamy před produkcí (briefy, scénáře, moodboardy)
- Plánování produkce s přidělenými rolemi a termíny
- Postprodukční úkoly pro úpravy, dabing, recenze a nahrávání
- Stavové značky jako „Potřebuje záběry“, „Připraveno k revizi“ a „Zveřejněno“, aby nikdo nemusel hádat.
Pokud videa používáte jako součást větších kampaní, použijte šablonu ClickUp Content Marketing Plan Template, abyste sladili časové osy videí s blogovými příspěvky, kalendáři sociálních médií a spuštěním placených reklam.
Marketingové pracovní prostory, které skutečně dávají smysl
Pracovní prostor ClickUp Marketing je navržen s ohledem na kreativce i marketéry, takže nikdo nemusí zjednodušovat svou práci jen proto, aby se přizpůsobil ostatním.
Časové osy kampaní můžete zobrazit pomocí Ganttových diagramů pro plánování na vysoké úrovni nebo Kanbanových tabulek pro každodenní provádění. Je dostatečně flexibilní, aby se přizpůsobilo přirozenému způsobu práce vašeho týmu.
Můžete také stanovit cíle a OKR spojené s reálnými výsledky, jako jsou zhlédnutí, potenciální zákazníci nebo konverze, aby vaše kreativní výstupy zůstaly propojené s výkonností.
🧠 Zajímavost: Cartoon Network zdvojnásobila svůj výkon za o 50 % kratší dobu díky použití ClickUp pro své marketingové pracovní postupy.
Tipy pro efektivní produkci marketingových videí
Zde jsou osvědčené tipy, které vám pomohou vytvořit videa, která vyniknou a přinesou konverze:
1. Začněte strategií, ne stylem
Je lákavé vrhnout se hned na vizuální nápady a efekty, ale vždy začněte tím, že si položíte následující otázky:
- Jaký je cíl tohoto videa?
- Snažíte se generovat potenciální zákazníky, budovat důvěru nebo zvyšovat počet registrací k odběru produktů?
- Nebo vám může pomoci šablona pro sociální média?
Odpovědi vám pomohou se vším – od scénáře a tónu až po výzvu k akci a distribuční plán.
2. Upoutejte pozornost diváků během prvních 5 sekund
Lidé rychle scrollují. Pokud vaše video okamžitě nezaujme, ztratíte je. Začněte poutavým úvodem – odvážným tvrzením, překvapivou statistikou nebo otázkou, se kterou se vaše publikum ztotožní. Vyhněte se dlouhým úvodům nebo logům značky na začátku.
Držte se jednoho hlavního sdělení v každém videu. Obecné pravidlo:
- Sociální reklamy: 15–30 sekund
- Videa s vysvětlením produktu: 60–90 sekund
- Reference nebo podrobné informace: 1–3 minuty
Zvažte rozdělení svého příběhu do série videí, pokud to vyžaduje více času.
💡 Tip pro profesionály: Používejte skoky, pohyb, sledování trendů v práci nebo titulky hned na začátku, abyste upoutali pozornost, zejména u videí na sociálních médiích.
3. Pište tak, jak mluvíte
Váš scénář by měl znít jako člověk, ne jako brožura. Při psaní scénáře pro video se vyhněte žargonu. Věty by měly být krátké. Scénář by měl být konverzační a přímý, zejména pokud video bude přednášet osoba před kamerou.
💡 Tip pro profesionály: Přečtěte si scénář nahlas. Pokud vám připadá nepřirozený nebo toporný, přepracujte ho.
4. Design pro prohlížení bez zvuku
Mnoho lidí sleduje videa bez zvuku, zejména na mobilních zařízeních. Používejte titulky, text na obrazovce a vizuální vyprávění, aby vaše sdělení bylo stále srozumitelné.
Zároveň nezanedbávejte zvuk – váš komentář, doprovodná hudba a efekty jsou stále důležité pro ty, kteří sledují video se zvukem.
5. Ukažte, ne jen vyprávějte
Použijte vizuální prvky k demonstraci hodnoty. Neříkejte jen, že váš produkt je snadno použitelný – ukažte někomu, jak se používá v reálném čase.
Vizuální důkaz buduje důvěryhodnost rychleji než pouhá tvrzení. Také díky němu bude váš obsah zapamatovatelnější.
6. Používejte branding nenápadně a chytře
Vaše logo nemusí být vidět na každém rohu. Místo toho se ve svých kreativních briefech zaměřte na tón, barvy a hlas vaší značky. Nechte diváky nejprve navázat kontakt s příběhem. Získáte tak větší důvěru a přesto zůstanete zapamatovatelní.
7. Zakončete jasnou výzvou k akci
Buďte jasní a konkrétní. Nepředpokládejte, že diváci prostě budou vědět, co mají dělat. Každé marketingové video by mělo diváka motivovat k dalšímu kroku:
- Navštivte vstupní stránku
- Zaregistrujte se na zkušební verzi
- Rezervujte si ukázku
- Sdílejte video
8. Vyzkoušejte různé verze
Nespoléhejte se na jedinou úpravu. Vyzkoušejte různé úvody, výzvy k akci nebo délky videí a otestujte je na svém publiku. I malé změny mohou vést k významnému zvýšení výkonu.
💡 Tip pro profesionály: Proveďte A/B testování miniatur, popisků a úvodních vět na platformách jako YouTube a Facebook Ads.
9. Optimalizujte pro každou platformu
Jedna velikost nevyhovuje všem. Přizpůsobte svá videa místu, kde budou hostována:
- Instagram Reels/TikTok: Vertikální, rychlé, s velkým množstvím titulků
- YouTube: Horizontální, vyšší produkční hodnota, delší formát
- LinkedIn: Profesionální tón, sdělení zaměřená na výhody
- Vložené e-maily: Krátké, informativní, automaticky přehrávané miniatury
📖 Přečtěte si také: TikTok Growth Hacks, díky kterým se vaše značka stane virální
Odborné rady ohledně tvorby videí od Chrise Cunninghama, který vede marketing na sociálních médiích ve společnosti ClickUp.
Vaše editační nástroje vytvářejí video. ClickUp vytváří proces.
Nejlepší video marketéři nejsou jen rychlí editoři – jsou to chytří producenti. S ClickUpem nestačí jen kliknout na „publikovat“. Dodržíte všechny termíny, trefíte se do černého a budete vždy o krok napřed.
Od předprodukčních briefů až po zpětnou vazbu po spuštění – vše je na jednom místě, přehledně uspořádané, přístupné a přizpůsobené pracovnímu postupu vašeho týmu.
Už nemusíte hádat, kdo co dělá nebo v jaké fázi se projekt nachází. Stačí jasné časové plány, hladká spolupráce a méně stresu na poslední chvíli.
ClickUp poskytuje vašemu týmu přizpůsobené úkolové tabule, dynamické časové osy, nástroje pro kontrolu a aktualizace v reálném čase – vše na jedné platformě.
Ať už se zabýváte zpětnou vazbou od klientů, správou aktiv nebo synchronizací s editory, ClickUp zajistí, že celý váš produkční proces bude probíhat hladce a bez zmatků.
Jste připraveni zbavit se roztříštěných nástrojů a chaotických předávek? Vytvořte si své centrum pro produkci videí v ClickUp.