Nejlepší platformy pro spolupráci na obsahu v roce 2025

Vzpomínáte si na kampaň Nike „Dream Crazy“? Tato kampaň se soustředila na působivou reklamu, kterou namluvil Colin Kaepernick a ve které vystupovali sportovci jako Serena Williamsová a LeBron James. Reklama představovala jejich neuvěřitelné úspěchy a vybízela diváky, aby vytrvali i přes všechny překážky. Kampaň se, jak se dalo očekávat, stala virální na sociálních médiích.
Ale dokážete si představit práci, která se za tím skrývá? Koordinace scénářů, videí, příspěvků na sociálních médiích, tiskových zpráv a dalších věcí musela vyžadovat mistrovské schopnosti spolupráce a řízení.
I když nevytváříte multimiliónovou reklamu se sportovními legendami, víte, jaký druh komunikace a spolupráce v reálném čase je zapotřebí k vytvoření důležitých dokumentů a zpráv s vysokou viditelností.
Software pro spolupráci na obsahu je navržen tak, aby tyto problémy řešil přímo. Poskytuje centrální místo pro veškerý váš obsah, zefektivňuje komunikaci a pomáhá vám sledovat pokrok. Místo toho, abyste se potýkali s nepořádkem v e-mailech a roztříštěnými dokumenty, získáte jasný a přehledný pohled na svůj projekt.
Strávil jsem spoustu času zkoumáním různých platforem pro spolupráci na obsahu. Na základě svých praktických zkušeností a výzkumu provedeného týmem ClickUp jsem sestavil seznam 15 nejlepších nástrojů pro spolupráci na obsahu.
Pojďme na to!
Co byste měli hledat v platformě pro spolupráci na obsahu?
Vzhledem k velkému množství možností, které jsou dnes na trhu k dispozici, je těžké vybrat správnou platformu pro spolupráci na obsahu. Chcete najít nástroj, který vyhovuje pracovním postupům a cílům vašeho týmu.
Abychom vám pomohli učinit nejlepší volbu, zeptejte se sami sebe:
- Jakým způsobem řeší správu verzí? Zamyslete se nad tím, jak důležité je pro vaše projekty sledování změn a aktualizací. Hledejte funkce, které vám umožní prohlížet, vracet a spravovat verze dokumentů. Pokud váš tým pravidelně kontroluje a aktualizuje obsah, platforma s robustní správou verzí pomůže předcházet chybám a zajistí, že všichni pracují na nejnovější verzi.
- Můžete spolupracovat v reálném čase? Zjistěte, zda váš tým potřebuje spolupracovat na projektech v reálném čase. Zkontrolujte, zda platforma podporuje simultánní úpravy a živé aktualizace. Pokud například potřebujete brainstormovat nápady nebo provádět rychlé změny, nástroj s robustními funkcemi pro spolupráci v reálném čase zajistí, že všichni budou na stejné vlně, a sníží tak zmatek.
- Je kompatibilní s vašimi stávajícími nástroji? Posuďte, jak dobře se platforma integruje s vašimi stávajícími nástroji. Seznamte si software, který již používáte, a najděte platformu, která se s ním hladce propojí. Pokud váš tým používá ke komunikaci Slack, platforma, která se s ním integruje, usnadní synchronizaci diskusí a dokumentů.
- Je snadno použitelný? Nejprve zjistěte, jak uživatelsky přívětivá je platforma pro váš tým. Hledejte funkce, které odpovídají vašim každodenním úkolům. Pokud je například váš tým zvyklý na jednoduché sdílení souborů, platforma s komplexním rozhraním může produktivitu spíše zpomalit, než zvýšit.
- Je přístupný na mobilních zařízeních? Zvažte, jak často váš tým potřebuje přistupovat k platformě z mobilních zařízení. Pokud váš tým pracuje na dálku nebo často cestuje, vyberte nástroj s dobrou podporou mobilních zařízení. Pokud například váš tým potřebuje provádět aktualizace na cestách, platforma s vynikající mobilní aplikací zajistí plynulý pracovní tok.
Jakmile budete schopni odpovědět na tyto otázky, můžete identifikovat mezery ve vašich současných procesech spolupráce na obsahu a zúžit konkrétní požadavky, pro které potřebujete nový systém nebo platformu.
15 nejlepších platforem pro spolupráci na obsahu
Vybrali jsme 15 nejlepších platforem pro spolupráci na obsahu, které dnes stojí za zvážení – každá z nich nabízí jedinečné funkce pro zlepšení týmové práce, zefektivnění úkolů a dosažení výjimečných výsledků.
1. ClickUp (nejlepší pro tvorbu, správu a spolupráci na obsahu)
Pokud jste jako já a musíte současně vyvažovat více projektů souvisejících s obsahem, ClickUp se rychle stane vaší oblíbenou platformou. Od nápadu na obsah až po konečné schválení je ClickUp komplexním nástrojem pro správu projektů, který zefektivňuje každou fázi procesu tvorby obsahu.
S ClickUp Docs můžete vytvářet, sdílet a spolupracovat na dokumentech v reálném čase. Zjistil jsem, že je to obzvláště užitečné pro psaní návrhů blogových příspěvků, plánování kalendářů obsahu a spolupráci s editory.
Tyto dokumenty můžete integrovat do svých pracovních postupů, abyste zajistili, že dokumenty budou propojeny s akčními úkoly, a všichni tak budou mít stejné informace. Docs Hub pomáhá rychle organizovat a vyhledávat informace, zatímco ovládací prvky ochrany soukromí zajišťují bezpečnost citlivého obsahu.
Zde je několik tipů založených na mých zkušenostech s touto funkcí:
- Vylepšete své dokumenty tím, že do nich vložíte videa a obrázky, abyste poskytli bohatý interaktivní obsah, který zaujme váš tým.
- Nastavte různé úrovně přístupu (prohlížení, komentování, úpravy) pro různé členy týmu, abyste zajistili, že správní lidé budou mít odpovídající úroveň kontroly.
- Propojte související dokumenty pomocí ClickUp Relationships a vytvořte tak komplexní znalostní bázi nebo sadu projektové dokumentace.
ClickUp Brain je další vynikající funkcí. Tento výkonný nástroj umělé inteligence se dokáže přizpůsobit různým pracovním rolím a požadavkům. Pomáhá vytvářet, spravovat a vylepšovat obsah v rámci týmů.
ClickUp Brain dokáže na základě vašich podkladů generovat vysoce kvalitní obsah, což vám pomůže nastartovat proces psaní. Tato funkce je užitečná pro týmy, které pracují s krátkými termíny nebo když je postihne tvůrčí blok, protože umožňuje rychlejší generování obsahu s menším manuálním úsilím.
Nejlepší funkce ClickUp
- Využijte funkce ClickUp Project Management s ClickUp Brain k přiřazování úkolů, stanovování termínů a sledování pokroku. Tato integrace zajišťuje, že projekty obsahu jsou v souladu s celkovými cíli a časovým harmonogramem týmu.
- Využijte návrhy umělé inteligence ke zlepšení obsahu a zdokonalení psaní, aby byl konečný produkt poutavý a bezchybný.
- Spravujte úkoly, časové osy a kalendáře obsahu na jednom místě.
- Využijte seznamy ClickUp pro svůj technický tým, aby jim neunikly žádné detaily.
- Rychle si poznamenejte nápady, které chcete představit na příštím setkání o marketingu na sociálních médiích, nebo použijte poznámkový blok ClickUp k zaznamenávání zápisů ze schůzek.
- Použijte funkci ClickUp Collaboration Detection pro aktualizace v reálném čase, například když ostatní uživatelé píší, přidávají komentáře nebo prohlížejí úkol.
Omezení ClickUp
- V mobilní aplikaci (zatím) není k dispozici zobrazení tabulky.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Business: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $ za člena pracovního prostoru měsíčně.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 700 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Sid Babla, koordinátor programu pro duševní pohodu ve Studentském wellness centru Dartmouth College, o ClickUp říká:
K řízení a sledování procesu tvorby obsahu pro sociální a digitální média používáme ClickUp. Díky tomu můžeme sledovat stav každého obsahu (v přípravě, vyžaduje úpravy, naplánováno atd.) a také to, kdo je vedoucím designérem. Eliminuje se tak také veškerá e-mailová komunikace, protože komentáře k jednotlivým úkolům lze použít k projednání a přidělení úkolů/dalších kroků (což slouží k sledování a kontrole našeho cyklu tvorby obsahu). ClickUp snížil potřebu e-mailové komunikace a zefektivnil spolupráci našeho týmu pro tvorbu obsahu. Nyní můžeme přejít od nápadu/brainstormingu k prvnímu návrhu až 2–3krát rychleji.
2. Bitrix24 (nejlepší pro CRM)
Bitrix24 je komplexní platforma, která umožňuje spolupráci na obsahu. Nabízí nástroje pro správu projektů a obsahového marketingu, CRM a komunikaci. Je to skvělá volba, pokud hledáte jediné řešení pro správu více aspektů vašeho podnikání.
Oceňuji funkci sociálního intranetu Bitrix24, která podporuje komunikaci a spolupráci týmu v neformálním prostředí.
Nejlepší funkce Bitrix24
- Vytvářejte a společně upravujte dokumenty online, spravujte a sdílejte své soubory v bezpečném cloudovém úložišti.
- Rychlá výměna zpětné vazby a souborů prostřednictvím chatu a videohovorů
- Plánujte události a organizujte schůzky v rámci platformy.
Omezení Bitrix24
- Omezené pro běžné uživatele. Pouze superadministrátor může měnit určitá nastavení.
- Rozhraní může působit nepřehledně a nepřátelsky.
Ceny Bitrix24
- Zdarma
- Základní: 49 $/měsíc pro pět uživatelů
- Standard: 99 $/měsíc pro 50 uživatelů
- Profesionální: 199 $/měsíc pro 100 uživatelů
- Enterprise250: 399 $/měsíc pro 250 uživatelů
Hodnocení a recenze Bitrix24
- G2: 4,1/5 (více než 530 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 850 recenzí)
3. Citrix Sharefile (nejlepší pro elektronické podepisování dokumentů)
Citrix ShareFile je nástroj pro spolupráci na obsahu, který je speciálně navržen pro práci s citlivými informacemi. Šifrování na úrovni bankovních standardů zajišťuje, že vaše data jsou vždy chráněna. Tuto platformu doporučuji, pokud podepisujete mnoho digitálních smluv nebo potřebujete časté podpisy klientů.
ShareFile je vynikající nástroj pro výměnu důvěrných dokumentů s klienty. Jeho možnosti bezpečného ukládání a sdílení jsou špičkové.
Nejlepší funkce Citrix Sharefile
- Uložte všechny seznamy požadavků na dokumenty, soubory, úkoly a komentáře na jednom centrálním místě, abyste mohli rychleji reagovat.
- Vkládání odkazů na soubory, nahrávání a odesílání nových souborů a žádání o soubory přímo z aplikace Microsoft Outlook nebo zpráv Gmail.
- Snadno vyhledávejte konverzace, soubory, úkoly a komentáře týkající se konkrétních projektů, abyste byli vždy v obraze.
- Prohlížejte a podepisujte dokumenty ve stejném zabezpečeném nástroji, aniž byste je museli tisknout, skenovat nebo posílat e-mailem.
Omezení Citrix Sharefile
- Někteří uživatelé hlásí časté chyby a závady ve funkci nahrávání souborů.
- Zpoždění synchronizace, zejména u velkých souborů
Ceny Citrix Sharefile
- Advanced: 17,60 $/měsíc na uživatele
- Premium: 27,50 $/měsíc na uživatele
- Industry Advantage: 45,83 $/měsíc na uživatele
- Virtuální datová místnost: 75 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Citrix Sharefile
- G2: 4,2/5 (více než 1400 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (390+ recenzí)
4. Dropbox (nejlepší pro sdílení souborů)
Dropbox je synonymem pro sdílení souborů, a to z dobrého důvodu. Je to jedna z nejvíce uživatelsky přívětivých platforem na trhu, která usnadňuje sdílení souborů, spolupráci na dokumentech a bezpečné ukládání obsahu. Dropbox můžete použít ke sdílení velkých souborů s klienty a ke spolupráci na návrzích obsahu s členy týmu.
Nejlepší funkce Dropboxu
- Snadná spolupráce, úprava a sdílení obsahu
- Pracujte na dokumentech současně s více členy týmu a zvyšte tak efektivitu.
- Využijte integraci aplikací Slack a Zoom přímo z platformy.
Omezení Dropboxu
- Synchronizace může být trochu pomalá, takže budete muset čekat, když spěcháte.
- Cloudové úložiště nemusí být pro konkrétní případy použití dostatečně efektivní.
Ceny Dropboxu
- Plus: 11,99 $/měsíc na uživatele
- Essentials: 19,99 $/měsíc na uživatele
- Business: 18 $/měsíc na uživatele
- Business Plus: 30 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Dropboxu
- G2: 4,4/5 (více než 27 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 21 000 recenzí)
Přečtěte si také: 10 nejlepších alternativ a konkurentů Dropbox Paper 2024
5. Box (nejlepší pro správu podnikového obsahu)
Box je cloudová platforma určená pro správu podnikového obsahu a spolupráci. Je zvláště vhodná pro velké organizace s komplexními potřebami spolupráce na projektech s obsahem. Box je vynikající nástroj pro správu velkých objemů obsahu, zejména pokud jsou vyžadována přísná opatření v oblasti dodržování předpisů a bezpečnosti.
Nejlepší funkce Boxu
- Získejte pokročilé bezpečnostní funkce pro správu obsahu
- Upravujte dokumenty a zanechávejte komentáře pro svůj tým v reálném čase.
- Integrace s více než 1 500 aplikacemi, včetně Google Workspace a Microsoft Office.
Omezení Boxu
- Vysoká latence při sdílení nebo nahrávání velkých souborů
- Někdy dochází ke zpoždění při synchronizaci souborů, což vede k problémům.
Ceny Boxu
- Business: 18,42 $/měsíc na uživatele
- Business Plus: 31,41 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 43,34 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Boxu
- G2: 4,2/5 (více než 4 900 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 5 400 recenzí)
6. Amazon WorkDocs (nejlepší pro integraci s ekosystémem AWS)
Amazon WorkDocs je bezpečná platforma pro spolupráci na obsahu, která je navržena tak, aby hladce fungovala s ekosystémem AWS. Pokud vaše organizace hodně investuje do Amazon Web Services, WorkDocs je pro ni ideální volbou. WorkDocs jsem používal s jinými službami AWS a integrace je hladká.
Nejlepší funkce Amazon WorkDocs
- Bezpečně šifrujte svůj obsah během přenosu i v klidu v globální cloudové infrastruktuře AWS.
- Zůstaňte v kontaktu s interními týmy a externími uživateli díky bezpečnému úložišti a sdílení souborů.
- Integrujte WorkDocs do stávajících aplikací a procesů a spravujte obsah tak, jak chcete a kde chcete.
Omezení Amazon WorkDocs
- Dokument nemůže upravovat více než jedna osoba současně.
- Časté potíže s ukládáním a nahráváním souborů
Ceny Amazon WorkDocs
Nabízí cenovou strukturu typu „pay-as-you-go“, což znamená, že platíte pouze za uživatele a úložiště, které skutečně využíváte. Ve většině regionů činí cena 5 USD za uživatele a měsíc, což zahrnuje 1 TB úložiště pro každého uživatele. Noví uživatelé mohou využít 30denní bezplatnou zkušební verzi, aby si vyzkoušeli WorkDocs s až 50 uživateli a 1 TB úložiště na uživatele.
Hodnocení a recenze Amazon WorkDocs
- G2: 4,1/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
7. M-Files (nejlepší pro správu dokumentů a dodržování předpisů)
M-Files je platforma pro spolupráci na obsahu určená pro firmy, které musí spravovat dokumenty s přísnými požadavky na dodržování předpisů. Zjistil jsem, že M-Files je obzvláště užitečný v odvětvích, jako je právo a finance, kde je správa dokumentů a dodržování předpisů zásadní.
Nejlepší funkce M-Files
- Organizujte a vyhledávejte dokumenty na základě metadat
- Spolupracujte na tvorbě, schvalování nebo podepisování jednotných souborů, které jsou „zdrojem pravdy“, se svými klienty.
- Ušetřete čas a peníze IT oddělení vytvořením integrovaných pracovních postupů s kontrolou v reálném čase, pravidly a směrováním, které jsou k dispozici všem oprávněným uživatelům.
Omezení M-Files
- Strmější křivka učení
- Pomalá rychlost zpracování v cloudu
Ceny M-Files
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze M-Files
- G2: 4,3/5 (více než 140 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 180 recenzí)
8. BoostHQ (nejlepší pro učení a výměnu znalostí)
BoostHQ je platforma pro sdílení znalostí vyvinutá společností Skyprep. Je vybavena centralizovanou knihovnou zdrojů a nástroji pro nábor odborníků v dané oblasti a je nejužitečnější v prostředí vzdálené práce.
Líbí se mi, že se zaměřuje na učení a výměnu znalostí, místo aby se omezoval pouze na tvorbu a sdílení obsahu. Pravidelně generuje zprávy, které vám pomohou identifikovat potřeby vašeho vzdělávacího systému.
Nejlepší funkce Boost HQ
- Umožněte zaměstnancům sdílet své myšlenky a zkušenosti, zaznamenávat a uchovávat jejich znalosti pro budoucí použití pomocí funkcí, jako jsou komentáře a otázky a odpovědi.
- Uspořádejte svůj obsah podle skupin, kategorií a značek, aby byl přístup k informacím v případě potřeby snazší.
- Sdílejte vzdělávací obsah, jako jsou pracovní pomůcky, procedurální pokyny nebo výukové programy, prakticky odkudkoli.
Omezení Boost HQ
- Registrace velkých skupin lidí musí být prováděna v skupinách po 500 osobách, což může být pro menší organizace omezující.
Ceny Boost HQ
- Ceny na míru
Zvyšte hodnocení a recenze HQ
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,8/5 (více než 150 recenzí)
9. Microsoft OneDrive (nejlepší pro uživatele Microsoft Office)
Microsoft OneDrive for Business je ideální platformou pro spolupráci na obsahu pro organizace, které již používají Microsoft Office. Je úzce integrován s nástroji jako Word, Excel a PowerPoint, což usnadňuje spolupráci na dokumentech v reálném čase. OneDrive for Business jsem hojně používal a jeho integrace s Microsoft Office je bezkonkurenční.
Nejlepší funkce Microsoft OneDrive
- Hladká integrace s aplikacemi Microsoft Office
- Spolupracujte na dokumentech Office v reálném čase
- Sdílejte soubory bezpečně uvnitř i vně vaší organizace
Omezení služby Microsoft OneDrive
- Omezené funkce pro spolupráci u dokumentů, které nejsou ve formátu MS Office
- Vyšší náklady za pokročilé funkce
Ceny Microsoft OneDrive
- OneDrive for Business: 4,95 $/měsíc na uživatele
- Microsoft Business 365 Basic: 1,73 $/měsíc na uživatele
- Microsoft Business 365 Standard: 9,18 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Microsoft OneDrive
- G2: 4,3/5 (více než 9 500 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 11 000 recenzí)
10. Confluence (nejlepší pro správu znalostí a spolupráci)
Confluence od společnosti Atlassian je platforma pro spolupráci na obsahu určená pro správu znalostí a týmovou spolupráci. Je navržena pro týmy zabývající se vývojem softwaru, ale stejně tak je užitečná pro správu projektů obsahu a spolupráci na dokumentaci.
Nejlepší funkce Confluence
- Vytvářejte obsah pomocí univerzálních nástrojů, jako jsou tabule, videozprávy a funkce pro dokumentaci.
- Pozvěte své týmy ke sdílení a spolupráci s možností úprav v reálném čase a vkládání komentářů přímo do textu.
- Vložte a upravujte obsah z jiných nástrojů, které již používáte, jako jsou návrhové soubory, úložiště kódu, tabulky a další.
Omezení Confluence
- Export dokumentů v různých formátech může být obtížný.
- Funkce vyhledávání může některým uživatelům připadat složitá.
Ceny Confluence
- Zdarma
- Standard: 4,89 $/měsíc na uživatele
- Premium: 8,97 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Confluence
- G2: 4,1/5 (více než 3 700 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 3 400 recenzí)
11. Notion (nejlepší nástroj pro pracovní prostor)
Notion je všestranný pracovní prostor, který kombinuje pořizování poznámek, správu úkolů a spolupráci na obsahu. Je ideální pro týmy, které potřebují flexibilní platformu pro správu projektů obsahu a spolupráci na dokumentech. Může být užitečný při organizování nápadů na obsah, spolupráci na návrzích a správě kalendářů obsahu a je to univerzální nástroj pro jakýkoli tým.
Nejlepší funkce Notion
- Snadno sledujte stav více projektů v různých fázích
- Získejte přehled na vysoké úrovni a vizuálně stanovte priority svých úkolů pomocí kalendářů a kanbanových tabulek.
- Vytvářejte vlastní šablony pro pracovní postupy s obsahem
Omezení Notion
- Někteří uživatelé uvádějí, že je extrémně pomalý, pokud jej používáte k ukládání velkého množství dat, například více než 2000 stránek.
- Rozhraní je pro mnoho uživatelů nepřehledné a nepřehledné.
Ceny Notion
- Zdarma
- Plus: 12 $/měsíc za jedno místo
- Business: 18 $/měsíc za jedno místo
Hodnocení a recenze Notion
- G2: 4,7/5 (více než 5 700 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 200 recenzí)
12. Google Drive (nejlepší pro cloudové úložiště a spolupráci)
Google Drive je široce používaná služba pro ukládání dat v cloudu a sdílení souborů. Umožňuje ukládat, přistupovat a sdílet soubory z jakéhokoli zařízení s připojením k internetu. Díky uživatelsky přívětivému rozhraní a integraci s dalšími službami Google, jako jsou Gmail, Docs a Sheets, je tato platforma oblíbenou volbou pro osobní i profesionální použití.
Spolupráce na úpravách v reálném čase je vynikající funkcí služby Google Drive, která výrazně zlepšuje plynulou spolupráci na obsahu.
Nejlepší funkce Google Drive
- Integrujte je s Docs, Sheets a Slides, abyste mohli vytvářet obsah a efektivněji spolupracovat v reálném čase.
- Odstraňte nutnost kontroly verzí a snižte riziko konfliktních úprav, což týmům usnadní efektivní a účinnou spolupráci.
- Ukládejte, sdílejte a spolupracujte na souborech a složkách ze svého mobilního zařízení, tabletu nebo počítače.
Omezení služby Google Drive
- Někteří uživatelé hlásí chyby ve formátování dokumentů.
- Propojení s interními složkami je matoucí
- Pomalá synchronizace video a cloudových souborů s desktopovými verzemi
Ceny služby Google Drive
- Osobní: Bez nákladů
- Business Starter: 1,63 $/měsíc na uživatele
- Business Standard: 8,78 $/měsíc na uživatele
- Business Plus: 16,46 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Google Drive
- Gartner: 4,6/5 (více než 8 000 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 27 000 recenzí)
13. Wordable (nejlepší pro hladkou integraci s WordPress)
Wordable je online aplikace pro správce obsahu a editory. Pro každého, kdo pracuje s WordPressem, je Wordable nepostradatelným nástrojem. Zjednodušuje export dokumentů Google Docs do WordPressu, HubSpotu a Mediumu, což mi šetří spoustu času a starostí.
Nejlepší funkce Wordable
- Exportujte svůj obsah z Google Docs do WordPressu jediným kliknutím.
- Automaticky stahujte, komprimujte a formátujte obrázky do svých blogových příspěvků.
- Eliminujte čas a úsilí vynaložené na kopírování, vkládání a formátování díky automatickému zachování formátování obsahu.
Omezení Wordable
- Tento nástroj je specializován na WordPress, takže pokud používáte jiný CMS, Wordable vám příliš nepomůže.
- Abyste mohli Wordable využívat na maximum, budete muset mít nastavený Google Docs, což může být pro některé týmy omezením.
Ceny Wordable
- Hobbyista: Zdarma
- Základní: 29 $/rok
- Pro: 149 $/rok
- Premium: 349 $/rok
Hodnocení a recenze Wordable
- G2: 3,5/5 (12+ recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 80 recenzí)
14. Bit. ai (nejlepší pro interaktivní dokumenty)
Bit. ai je platforma pro spolupráci na dokumentech v různých formátech. Zaujala mě díky modernizaci spolupráce na dokumentech. Pokud váš tým potřebuje vytvářet interaktivní dokumenty s bohatými médii, Bit. ai je jedním z nejlepších nástrojů. Zjistil jsem, že je obzvláště užitečný pro prezentace a návrhy.
Nejlepší funkce Bit. ai
- Vkládání videí, tabulek a dalších médií, díky čemuž budou vaše dokumenty mnohem poutavější.
- Vyhledávejte digitální zdroje ve své knihovně obsahu pomocí klíčových slov, názvů a popisů.
- Zrychlete tvorbu obsahu pomocí umělé inteligence a šablon dokumentů v různých kategoriích, jako je zákaznický servis, design, vzdělávání, lidské zdroje a další.
Omezení Bit. ai
- Bit. ai je sice skvělý pro vytváření interaktivních dokumentů, ale v oblasti úpravy tradičních textových dokumentů není tak silný jako některé jiné nástroje.
- Platforma může na první pohled působit trochu nepřehledně kvůli množství dostupných funkcí, takže je třeba se s ní nejprve seznámit.
Ceny Bit. ai
- Zdarma
- Pro: 12 $/měsíc na člena
- Podnikání: 20 $/měsíc na člena
Hodnocení a recenze Bit. ai
- G2: 4,0/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
15. ProofHub (nejlepší pro správu projektů a úkolů)
ProofHub je komplexní nástroj pro správu projektů a spolupráci, který je ideální pro týmy, které spravují projekty obsahu od začátku do konce.
Nejlepší funkce ProofHub
- Spolupracujte na kreativních materiálech, prohlížejte a sdílejte zpětnou vazbu s poznámkami k souborům v reálném čase.
- Okamžitě pozvěte externí spolupracovníky a sledujte změny díky ukládání více verzí souborů.
- Naplánujte a přihlaste lidi k odběru oznámení týkajících se různých projektů a automaticky je sdílejte na časové ose týmu.
Omezení ProofHub
- Uživatelské rozhraní může být trochu nevyzpytatelné.
- Oznámení mohou být zahlcující, rušivá a obtížně spravovatelná.
Ceny ProofHub
- Essential: 45 $/měsíc
- Ultimate Control: 89 $/měsíc
Hodnocení a recenze ProofHub
- G2: 4,6/5 (90+ recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 100 recenzí)
Vyberte si nejlepší software pro spolupráci na obsahu
Platformy, které jsem otestoval a vybral, fungují dobře, usnadňují tvorbu obsahu a hladkou spolupráci týmu.
Osobně však dávám přednost nástroji, který zefektivňuje tvorbu obsahu, spolupráci a správu projektů od začátku do konce, takže při práci nemusím platformu nikdy opouštět. ClickUp vyniká svou všestranností funkcí a integrací. Na rozdíl od základních kalendářů obsahu nebo platforem pro sdílení dokumentů nabízí ClickUp komplexní řešení, které vyhovuje potřebám týmů všech velikostí.
Jeho centralizovaná správa projektů vám pomůže udržet všechny projekty obsahu na jednom místě. Můžete vytvářet pracovní postupy, které odpovídají jedinečným procesům vašeho týmu. Ať už se řídíte tradičním redakčním kalendářem nebo agilním přístupem, ClickUp je dostatečně flexibilní, aby se přizpůsobil.
Vyzkoušejte ClickUp ještě dnes! Nebudete litovat.