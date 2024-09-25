Vysvětlující videa 101: Vytvářejte poutavé příběhy, které zaujmou, poučí a přivedou konverze

Marketing už není o tom, co vyrábíte, ale o příbězích, které vyprávíte.
Marketing už není o tom, co vyrábíte, ale o příbězích, které vyprávíte.
Tato slova dnes rezonují, když se zkracuje pozornost a nekonečné množství obsahu soupeří o kliknutí. S tolika hlasy, které se dožadují pozornosti, je stále těžší vyniknout. Máte jen pár okamžiků na to, abyste upoutali pozornost publika, než ztratí zájem.
Hlavní otázka tedy zní: jak využít těchto drahocenných sekund?
Právě zde přicházejí na řadu vysvětlující videa. Tyto krátké a poutavé vizuální příběhy se staly nepostradatelným nástrojem pro upoutání pozornosti a zanechání trvalého dojmu.
45 % globálních marketérů dnes již využívá vysvětlující videa jako vodítko pro svou marketingovou strategii. Ještě lepší je, že 73 % spotřebitelů si po zhlédnutí takového videa zakoupilo produkt nebo službu.
Ale co jsou vysvětlující videa a co je činí tak účinnými? A co je ještě důležitější, jak vytvořit vysvětlující video, které skutečně zanechá dojem?
Pojďme to zjistit!
Co je vysvětlující video?
Vysvětlující videa jsou krátká, dynamická videa navržená tak, aby rozložila složité myšlenky na snadno stravitelné příběhy. Díky síle vizuálního vyprávění předávají důležité informace v poutavém formátu.
Zaujmout pozornost je však jen začátek – tato videa přinášejí výsledky, na kterých záleží. Zde je návod, jak na to:
1. Snadné zapojení
Nenechte se odradit složitostí od navázání kontaktu s publikem. Vysvětlující videa proměňují abstraktní myšlenky v poutavé příběhy, které okamžitě rezonují.
Navíc, vzhledem k tomu, že 96 % lidí sleduje tato videa, aby se dozvěděli více o produktech, můžete si být jisti, že vaše sdělení bude jasné a srozumitelné. Tato taktika zjednodušuje rozhodování a pomáhá vaší značce vyniknout na přeplněném trhu.
2. Zlepšete své SEO a viditelnost
Chcete se umístit výše ve vyhledávačích? Vysvětlující videa udržují návštěvníky na vašem webu déle, zvyšují zapojení a signalizují vyhledávačům, že váš obsah je hodnotný.
Tato videa také přitahují zpětné odkazy a sdílení na sociálních sítích, čímž posilují autoritu domény vašeho webu. Optimalizujte je pomocí správných klíčových slov a metadat, abyste zlepšili svou viditelnost a přivedli na svůj web konzistentní organický provoz.
3. Zvyšte konverze
Vysvětlující videa nejen vzdělávají, ale také proměňují zvědavost v akci. Srozumitelný obsah ukazuje, jak váš produkt nebo služba hladce zapadá do života vašich zákazníků.
Diváci si zapamatují 95 % sdělení ve formě videa, zatímco při čtení je to pouze 10 %.
Díky tomu vaše sdělení zaujme a přiměje je k dalšímu kroku, ať už je to nákup, registrace nebo rezervace ukázky.
4. Budujte důvěru a zvyšujte povědomí o značce
Vidět znamená věřit. Vysvětlující videa oživí váš produkt a budují důvěru díky transparentnosti. Vizuální prezentace vaší nabídky v akci vytváří autentické spojení s vaším publikem.
Konzistentní vizuální prvky a jasné sdělení okamžitě zvýší rozpoznatelnost vaší značky. Tento přístup vede k hlubšímu zapojení a větší důvěryhodnosti.
5. Dosáhněte maximálního účinku za minimální náklady
Chcete dosáhnout vysoké kvality bez vysokých nákladů? Screencast, whiteboard nebo animované vysvětlující video představují cenově dostupnou alternativu, která zároveň poskytuje silný vizuální dopad.
Navíc jsou tato videa velmi přístupná! Ať už je sdílíte na sociálních sítích, vkládáte do e-mailů nebo používáte na vstupních stránkách, vysvětlující video rozšiřuje váš dosah a nabízí dlouhodobé zvýšení návratnosti investic.
💡 Tip pro profesionály: Chcete, aby vaše vysvětlující video mělo ještě větší dopad? Využijte e-mailový marketing pro přímé zapojení. Podívejte se na tohoto průvodce, jak posílat videa e-mailem, kde najdete několik snadných a praktických tipů!
Nyní, když jsme si vysvětlili „proč“ vysvětlující videa fungují, podívejme se na „jak“. Jste připraveni prozkoumat klíčové funkce, díky kterým jsou tato videa tak účinná? Pojďme se na to podívat!
Charakteristiky dobrých vysvětlujících videí
Vysvětlující videa jsou neuvěřitelně univerzální. Ať už jste start-up vysvětlující svůj obchodní model, nezisková organizace zvyšující povědomí nebo podnik uvádějící na trh nový produkt, tato videa se přizpůsobí jakékoli potřebě.
Ne všechna vysvětlující videa však splňují svůj účel. Ta nejúčinnější mají následující základní charakteristiky:
- Jasnost a stručnost: Prořežte se šumem pomocí ostrého a výstižného scénáře videa. Odpovězte na klíčové otázky – v čem spočívá problém? Jak jej váš produkt řeší? Proč by to mělo diváky zajímat? Délka videa by měla být 60–90 sekund, aby bylo co nejzajímavější.
- Cílené sdělení: Oslovte přímo své publikum. Přizpůsobte sdělení tak, aby odráželo jejich potřeby a výzvy. Ať už oslovujete rozhodovací činitele nebo koncové uživatele, přizpůsobené sdělení okamžitě buduje důvěru a spojení.
- Vizuálně poutavé: Používejte dynamické vizuální prvky, abyste diváky zaujaly. Ať už se jedná o poutavou animaci, svižnou grafiku nebo živé záběry, vizuální prvky by měly příběh podtrhnout, nikoli od něj odvádět pozornost.
- Silné vyprávění: Zaujměte své publikum emocionálně tím, že do svého videa zapojíte příběhy, se kterými se diváci mohou ztotožnit. Lidé se více ztotožňují se situacemi z reálného světa, proto vytvořte příběh, který osloví jejich emoce a zkušenosti.
- Správný tón a hlas: Sladěte osobnost vaší značky se správným tónem a hlasem. Ať už je zábavný a neotřelý nebo formální a profesionální, konzistence udržuje vaši zprávu důvěryhodnou a přesně zaměřenou.
- Hudba a zvukové efekty: Přidejte hudbu, abyste navodili atmosféru a zvýšili emocionální dopad. Vhodný soundtrack udrží pozornost diváků, zatímco zvukové efekty zdůrazní akce. Společně dodají vašemu videu propracovaný a dynamický nádech.
- Jasná výzva k akci: Nenechte své publikum přemýšlet, „co dál“. Po doručení své zprávy je nasměrujte k dalšímu kroku. Použijte výzvy k akci, jako „Začít“ nebo „Zaregistrovat se nyní“, abyste podnítili okamžitou reakci.
- Snadné sdílení: Maximalizujte dopad svého videa tím, že ho navrhnete tak, aby se dalo snadno sdílet. Přidejte tlačítka pro sdílení na sociálních sítích, abyste ho optimalizovali pro více kanálů. Pokud je vysvětlující video dobře natočené, může vaši značku s minimálním úsilím učinit virální.
💡 Tip pro profesionály: Nezapomeňte, že rovnováha je zásadní. Nejlepší vysvětlující videa „informují“ bez poučování, „zaujmou“ bez zahlcení a „okouzlí“ bez nátlaku. Zaměřte se na poskytování hodnoty a vaše video se postará o zbytek!
Struktura efektivního vysvětlujícího videa (+ příklady)
Nyní, když víte, co dělá skvělé vysvětlující video, je čas tyto poznatky využít v praxi. Kouzlo spočívá v dobře definované, poutavé struktuře, která udrží vaše sdělení jasné a zajímavé.
Jste připraveni vytvořit své vysvětlující video? Postupujte podle tohoto osvědčeného formátu, aby vaše video bylo úspěšné:
1. Úvod (upoutávka): Začněte s velkým nábojem
Věděli jste, že 74 % hodnoty videa se odehraje během prvních deseti sekund? Proto jsou úvodní okamžiky tak důležité.
Začněte něčím, co upoutá pozornost – zajímavou otázkou, poutavým výrokem nebo scénářem, se kterým se diváci mohou ztotožnit. Tento počáteční kontakt je vaší šancí přimět diváky, aby si pomysleli: „Páni, přesně tohle jsem potřeboval!“
Předpokládejme například, že propagujete novou aplikaci pro správu osobních financí. Začněte takto: „Podívali jste se někdy na svůj bankovní účet a přemýšleli, kam se poděly všechny vaše peníze? To znám – pojďme to napravit!“
2. Formulace problému: Definujte problém
Nyní, když jste upoutali jejich pozornost, je čas zaměřit se na problém. Vysvětlete, s jakými problémy se vaše publikum potýká. Vytvořte živý obraz výzev, aby si diváci pomysleli: „Ano, přesně to prožívám!“
Například „Žonglování s účty, účtenkami a výdaji v různých aplikacích může váš život proměnit ve finanční cirkus. Zmeškané platby a ztráta přehledu o výdajích jsou receptem na stres a další poplatky.“
3. Řešení (vaše nabídka): Představte odpověď
Nyní představte produkt nebo službu vaší společnosti jako hrdinu, který řeší daný problém. Ilustrujte, jak řeší problémy, o kterých jste právě mluvili, a mění chaos v jasnost.
Například: „Seznamte se s XYZ, dokonalou aplikací, která změní vaše finanční řízení. Sledujte všechny své výdaje, stanovte si rozpočtové cíle a nechte si zasílat připomenutí pomocí jednoho elegantního panelu, abyste nikdy nezmeškali žádnou platbu. Je to jako mít v kapse osobního finančního experta.“
4. Jak to funguje: Rozložte to na jednotlivé části
Nyní, když jste představili svou nabídku, je čas ukázat, jak funguje. Zjednodušte proces nebo funkce tak, aby byly snadno srozumitelné a vizuálně poutavé. Použijte jasné, stručné kroky nebo zdůrazněte klíčové funkce, díky nimž je používání vašeho produktu hračkou.
Například: „S XYZ je začátek hračka. Propojte své účty a naše aplikace se postará o zbytek. Okamžitě uvidíte ucelený přehled svých financí, získáte informace o svých výdajových návycích a dostanete personalizované tipy, jak více ušetřit.“
5. Závěr: Uzavřete dohodu
Na závěr přidejte jasnou a přímou výzvu k akci (CTA). Ještě jednou zdůrazněte hodnotu svého řešení a pomozte jim se rozhodnout.
Například: „Nenechte se brzdit finančním chaosem – změňte své rozpočtování ještě dnes! Klikněte na „Začít“ a uvidíte, jak snadné může být finanční řízení.“
Podívejme se na příklad vysvětlujícího videa z reálného světa, abychom viděli, jak dobře natočené video může zaujmout a přesvědčit vaše diváky. Inspirujte se nedávnou kampaní společnosti Apple, jejímž cílem je dosáhnout do roku 2030 uhlíkové neutrality.
Tento formát animovaného vysvětlujícího videa informuje a inspiruje. Díky poutavé grafice, zajímavému příběhu a skvělému scénáři videa upoutá pozornost tím, že se zabývá naléhavou potřebou udržitelnosti.
Video začíná poutavým úvodem o tom, proč jsou opatření na ochranu životního prostředí tak důležitá, a poté plynule vysvětluje, jak inovace společnosti Apple přispívají k jejímu cíli dosáhnout uhlíkové neutrality. Na závěr Apple představuje své jedinečné strategie a neochvějné odhodlání a objasňuje, proč je jeho řešení tak výjimečné.
Typy vysvětlujících videí (+ nápady, které podnítí vaši kreativitu)
Nyní, když máte hotovou strukturu vysvětlujícího videa, je čas přemýšlet o různých vizuálních stylech, které mohou vašemu příběhu vdechnout život.
Všechny typy vysvětlujících videí mají jedinečný styl a sílu. Pojďme je prozkoumat, zjistit, jak je nejlépe využít, a podívat se na několik vynikajících příkladů:
1. Animovaná vysvětlující videa
Nejvhodnější pro: Zjednodušení složitých konceptů a zaujetí širokého publika. 📊
Animace je mocným nástrojem pro přeměnu technických nebo abstraktních myšlenek na živé, snadno srozumitelné příběhy. Kreativní svoboda je zde nekonečná, což znamená, že můžete vysvětlit i ty nejsložitější koncepty poutavým a zábavným způsobem.
Zde je několik oblíbených přístupů k tvorbě animovaných vysvětlujících videí:
- Infografické animace: Použijte tabulky, grafy a ikony, aby data a statistiky vynikly. Jsou ideální pro ilustraci trendů, srovnání a důležitých poznatků.
- Animace založené na postavách: Oživte své sdělení pomocí animovaných postav, se kterými se diváci mohou ztotožnit, které řeší problémy a sdílejí zkušenosti. Dodává to osobnější nádech, který diváky zaujme.
Například finanční startup může použít animované infografické video, aby zjednodušil investiční strategie a zpřístupnil je. Naopak vzdělávací aplikace může představit animovanou postavu, která prozkoumává různé výukové moduly, aby zdůraznila její funkce.
2. Vysvětlující videa s živými herci
Nejvhodnější pro: Budování důvěry a zdůraznění praktických aplikací. 🤩
Vysvětlující video s živými herci představuje skutečné lidi a scénáře, což mu dodává autentický nádech. Tento typ je ideální pro vytvoření osobního spojení. Může obsahovat reference zákazníků, které divákům poskytnou sociální důkaz, který potřebují, aby uvěřili vaší nabídce.
Použijte živé záběry, abyste ukázali, jak váš produkt funguje. Například značka kosmetických přípravků by mohla natočit někoho, kdo používá její nový produkt, a zdůraznit výsledky, čímž by dodala zprávě na důvěryhodnosti.
3. Vysvětlující videa na bílé tabuli
Nejvhodnější pro: Zjednodušení vzdělávacího obsahu a postupných procesů. 👩🏫
Videa na bílé tabuli používají ručně kreslené ilustrace k rozložení složitých informací. Efekt skicování udržuje diváky v pozornosti a pomáhá zjednodušit podrobná vysvětlení.
Například univerzity by mohly použít video na bílé tabuli k vysvětlení přijímacího řízení potenciálním studentům. Nebo poradenská firma by mohla ilustrovat svůj přístup k řízení projektů a podrobně popsat každou fázi pomocí vizuálních diagramů a poznámek.
4. Screencastová videa
Nejvhodnější pro: Ilustraci technologických produktů a jejich funkcí v reálném čase. 📱
Pokud chcete předvést svůj software, je pro vás ideální volbou screencastové video. Tento formát zachycuje vaši obrazovku v akci a provádí uživatele produktem krok za krokem.
Například si představte online vzdělávací platformu, kde by vysvětlující video ve formě screencastu mohlo uživatele provést nastavením účtu, navigací v kurzech a používáním klíčových funkcí. Jde o to poskytnout praktickou ukázku v reálném čase, která zjednoduší proces učení.
5. Živá akce s animací
Nejvhodnější pro: Kombinace emocionální přitažlivosti živé akce s kreativitou animace. 👀
Tento hybridní typ vysvětlujícího videa kombinuje to nejlepší z obou světů. Můžete použít živá videa, abyste navázali osobní kontakt s diváky, a poté přidat animace, které zdůrazní důležité funkce.
Například společnost zabývající se zdravím a wellness může kombinovat skutečné příběhy zákazníků s animovanou grafikou. Živé video segmenty vyvolávají emocionální reakci, zatímco animované prvky pomáhají vizualizovat výhody a dopad jejich služeb.
Jak vytvořit vysvětlující video: podrobný průvodce
Vytvoření nového vysvětlujícího videa vyžaduje více než jen dobré vizuální prvky – vyžaduje strukturovaný přístup, který promění váš koncept v poutavé sdělení. Právě zde vstupuje na scénu ClickUp jako váš komplexní software pro video marketing.
ClickUp je navržen tak, aby zvýšil produktivitu a zjednodušil každý krok, a pomůže vám spravovat vše od plánování až po finální produkci. Postupujte podle tohoto průvodce, abyste zefektivnili tvorbu videí a snadno dosáhli výsledků.
Krok 1: Určete své cíle a cílovou skupinu
Než začnete s produkcí videa, ujasněte si své cíle. Zjednodušujete složitý koncept, uvádíte na trh nový produkt nebo řešíte konkrétní problém? Definujte si tyto cíle předem, abyste mohli vytvořit video, které splní svůj účel.
Pomocí ClickUp Goals převedete své poznatky do SMART (konkrétních, měřitelných, dosažitelných, relevantních a časově ohraničených) cílů. Tato funkce vám pomůže sledovat pokrok a zajistí, že váš obsah bude v souladu s širšími obchodními nebo marketingovými strategiemi.
Krok 2: Brainstorming a výzkum nápadů
Poté dejte volný průchod své kreativitě. S ClickUp Brain můžete shromažďovat poznatky, výzkumy konkurence a vizuální reference na jednom centrálním místě. Tento nástroj vám pomůže shromažďovat data, organizovat nápady a vytvořit základ pro příběh vašeho videa.
Zde je návod, jak jej využít ke zlepšení procesu brainstormingu:
- Prozkoumejte témata: Jaká jsou aktuální témata ve vašem oboru? Existují nějaké časté otázky, se kterými se vaše publikum často setkává? Jaké jsou jedinečné výhody vašeho produktu/služby?
- Prozkoumejte konkurenci: Podívejte se, co dělají vaši konkurenti. Jaká témata ve svých videích pokrývají? Jak můžete odlišit svůj obsah?
- Shromážděte důležité informace: Analyzujte zpětnou vazbu od zákazníků, trendy na sociálních médiích a průzkumy, abyste zjistili, co vaše publikum chce vidět.
Krok 3: Vytvořte poutavý scénář videa
Každé úspěšné vysvětlující video začíná dobře zpracovaným scénářem. Použijte ClickUp Docs k návrhu, vylepšení a spolupráci na scénáři v reálném čase.
Tento živý dokument umožňuje vašemu týmu poskytovat zpětnou vazbu, kontrolovat verze a aktualizovat obsah, čímž zajišťuje, že vaše sdělení zůstane působivé.
Používejte jednoduchý, přímý jazyk bez žargonu, aby vaše sdělení bylo srozumitelné.
Navíc do něj zapojte vyprávění příběhů. Vytvořte poutavý scénář tím, že do něj začleníte scénáře z reálného života nebo příběhy, se kterými se diváci mohou ztotožnit, a dodáte mu tak osobní nádech. Jakmile bude scénář hotový, vizualizujte si průběh videa.
Použijte šablonu ClickUp Storyboard Template k uspořádání struktury vašeho vysvětlujícího videa. Zajistí, že každá scéna plynule navazuje na předchozí, zatímco vizuální prvky a sdělení zůstanou sladěné, což zefektivní produkci.
Tady je několik důvodů, proč si ho zamilujete:
- Vizualizujte a podrobně popište každou scénu ve svém videu, abyste zajistili plynulé přechody a logický průběh.
- Zajistěte, aby každý vizuální prvek podporoval a zdůrazňoval vaše klíčové poselství.
- Přiřazujte úkoly, sledujte pokrok a efektivně spolupracujte se svým produkčním týmem, abyste zachovali konzistenci.
Krok 5: Vytvářejte videa, která zaujmou a upoutají pozornost
S ClickUp Clips je vytváření poutavých návodných videí, ukázek produktů nebo tutoriálů snadné – a to vše na stejné platformě, kde spravujete své úkoly. Tento dynamický nástroj pro snímání obrazovky vám umožňuje nahrávat videa a snadno je sdílet se svým týmem.
Tento nástroj je ještě účinnější, protože je integrován s funkcí AI video summarizer od ClickUp Brain. Během nahrávání převádí zvuk na přesné textové přepisy na obrazovce, takže není nutné si dělat poznámky.
Chcete vidět ClickUp Clips v akci? Podívejte se na tento příklad vysvětlujícího videa a zjistěte, jak zefektivnit tvorbu videí pouhými několika kliknutími.
Krok 6: Kontrola, úprava a finalizace
Vytváření profesionálních marketingových videí zahrnuje několik fází, od brainstormingu a nahrávání až po doladění a finální úpravy. Použijte integrované nástroje ClickUp k přiřazení úkolů pro úpravy, shromažďování zpětné vazby v reálném čase a sledování revizí.
Například pomocí šablony pro produkci videa ClickUp můžete organizovat všechny části procesu tvorby, úprav a kontroly. Je určena pro všechny, od velkých produkčních studií po interní tvůrce obsahu, a zajišťuje plynulý pracovní postup od začátku do konce.
Zde je stručný přehled toho, jak vám to pomůže:
- Přejděte od předprodukce k postprodukci pomocí strukturovaného procesu, který udrží váš video projekt na správné cestě.
- Spravujte úkoly, termíny a revize – vše na jedné platformě.
- Centralizujte všechny aspekty výroby videa, abyste se vyhnuli překážkám a nedorozuměním.
- Zajistěte konzistentnost, srozumitelnost a profesionalitu v každém snímku.
Krok 7: Publikujte a sdílejte
Jakmile máte vysvětlující video vyleštěné a připravené, je čas ho spustit! Exportujte finální verzi přímo z ClickUp a sdílejte ji na svých platformách – sociálních médiích, úvodní stránce svého webu nebo v interních prezentacích.
Sledujte zapojení, sbírejte zpětnou vazbu a využijte tyto poznatky ke zlepšení svých budoucích videí a udržení zájmu publika.
Vytvořte vysvětlující video s ClickUp a udržte si náskok
Vytváření vysvětlujících videí spočívá v navázání kontaktu s publikem, podnícení zájmu a dosažení výsledků. Ať už uvádíte na trh nový produkt, vysvětlujete služby nebo zjednodušujete složité myšlenky, tyto videa mají trvalý dopad, pokud jsou správně natočena.
S ClickUpem můžete celý proces – brainstorming, psaní scénáře a finální produkci – zefektivnit do jednoho plynulého pracovního postupu. Spolupracujte v reálném čase, udržujte pořádek a vytvářejte videoobsah, který zaujme od začátku do konce.
Jste připraveni dosáhnout svých cílů v oblasti video marketingu? Začněte s ClickUp ještě dnes a vdechněte život svým vysvětlujícím videím!