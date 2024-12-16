10 nejlepších alternativ TikToku v roce 2025

S blížícím se potenciálním zákazem TikToku v roce 2025 mnoho uživatelů hledá aplikace podobné TikToku jako schůdné alternativy. Nebojte se, TikTok nemá monopol na zábavná krátká videa! Existuje spousta platforem, které se zaměřují na různé obsahové niky, funkce pro objevování a možnosti zpeněžení.
Díky virálním trendům, krátkým videím a vertikálním obrazovkám se TikTok stal odrazovým můstkem pro tvůrce a marketingovým nástrojem pro firmy. Vaše snahy v oblasti obsahového marketingu se však nyní musí zaměřit na jiné kanály. Vzhledem k tomu, že konkurence TikToku roste, váš další virální moment by mohl být právě na jednom z nich.
Než ztratíte přístup k TikToku, pojďme se podívat na nejlepší aplikace pro sdílení videí, které jsou k dispozici na trhu a které mohou sloužit jako skvělé alternativy k TikToku. A to není vše, představíme vám také dokonalý nástroj pro hladké řízení všech vašich potřeb v oblasti obsahu.
⏰ 60sekundové shrnutí
Zde je 10 nejlepších aplikací pro sdílení videí, které jsou k dispozici na trhu:
- Instagram Reels (nejlepší pro oslovení širokého publika a spolupráci se značkami)
- Snapchat (nejlepší pro interakci v reálném čase a filtry rozšířené reality (AR))
- YouTube Shorts (nejlepší pro využití zavedeného ekosystému tvůrců)
- Huddles (nejlepší pro budování komunity kolem tvůrců)
- Funimate (nejlepší pro kreativní video efekty a úpravy hudebních videí)
- Lemon8 (nejlepší pro tvůrce obsahu zaměřeného na životní styl a specializované oblasti)
- Triller (nejlepší pro úpravy videa a integraci hudby pomocí umělé inteligence)
- Likee (nejlepší pro interaktivní speciální efekty a živé vysílání)
- Lomotif (nejlepší pro tvorbu hudebních videí a sdílení na sociálních sítích)
- Byte (nejlepší pro ultra krátká videa a klipy ve stylu Vine)
Každá platforma nabízí jedinečné funkce, ale správa obsahu napříč několika aplikacemi pro sdílení videí může být náročná. Proto ClickUp pomáhá zefektivnit plánování obsahu, abyste mohli zůstat organizovaní a soustředit se na tvorbu.
Co byste měli hledat v aplikacích jako TikTok?
Při výběru alternativy k TikToku zvažte tyto klíčové faktory:
- Obsahová specializace: Zjistěte, zda platforma vyhovuje vašim konkrétním zájmům, ať už se jedná o humor, hry, podnikání nebo vzdělávací obsah.
- Funkce pro objevování: Hledejte silné doporučovací algoritmy, které vám pomohou najít poutavý obsah a rozšířit vaše publikum.
- Nástroje pro úpravy: Ujistěte se, že aplikace nabízí funkce pro úpravy, které vyhovují vaší kreativitě a umožňují vám přidávat hudbu, efekty a text.
- Možnosti monetizace: Pokud chcete na svém obsahu vydělávat peníze, ověřte si, zda platforma nabízí integrované funkce monetizace, jako jsou spropitné nebo fondy pro tvůrce.
- Zavedená uživatelská základna: Větší uživatelská základna zvyšuje potenciál oslovit širší publikum a vyvolat virální šíření.
Zjistěte také, zda jsou tyto aplikace zdarma nebo alespoň cenově dostupné; některé aplikace mohou vyžadovat zakoupení určitých pokročilých funkcí nebo odemčení širších funkcí.
10 nejlepších alternativ TikToku
Existuje několik důvodů, proč byste mohli uvažovat o alternativě k TikToku: Máte obavy o soukromí nebo hledáte platformu s obsahem, která odpovídá vašim preferencím, možná nabízí více funkcí nebo prostě jen jinou atmosféru komunity.
Ať už je váš důvod jakýkoli, níže najdete tu správnou alternativu.
1. Instagram reels (nejlepší pro oslovení širokého publika a spolupráci se značkami)
Instagram Reels je výkonný nástroj pro tvůrce a firmy, který slouží k produkci krátkých videí podobných TikToku.
Umožňuje vám vytvářet krátká, kreativní a zábavná videa o délce až 90 sekund, plná hudby, efektů a kreativních přechodů.
Pomůže vám to rozšířit produkci obsahu jako tvůrci nebo podnikatelům. Zaměřte se na poutavý obsah, který se dá snadno konzumovat, může se stát virálním, zvýšit povědomí o značce nebo jednoduše předvést vaši osobnost.
Reels však nejsou jen o zábavě a hrách. Nabízejí vyhrazený prostor na kartě Prozkoumat, díky kterému můžete oslovit obrovské publikum nad rámec svých sledujících.
Nejlepší funkce Instagram Reels
- Udržuje diváky v napětí a nutí je scrollovat dál díky známému, jednoduchému rozhraní.
- Oslovte širší publikum než jen své sledující díky speciálnímu prostoru na kartě Prozkoumat.
- Spolupracujte s tvůrci nebo využijte reklamy Reels, abyste oslovili svou cílovou skupinu.
- Tvůrci mohou prozkoumat možnosti sponzorství značek nebo využít affiliate marketing.
- Využijte snadno dostupné nástroje pro úpravy, hudební možnosti a efekty pro vysokou míru kreativního vyjádření.
Omezení Instagram Reels
- Ve srovnání s maximální délkou videa 10 minut na TikToku jsou videa na Reels omezena na 90 sekund, což omezuje možnosti vyprávění příběhů.
- Díky obrovské uživatelské základně může být konkurence o zhlédnutí a zapojení na Reels velmi tvrdá.
Ceny Instagram Reels
- Navždy zdarma
Hodnocení a recenze Instagram Reels
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
2. Snapchat (nejlepší pro interakci v reálném čase a filtry rozšířené reality (AR))
Snapchat není běžná platforma sociálních médií. Byla spuštěna v roce 2011 a proslavila se díky svým jedinečným mizejícím fotografickým a video zprávám nazývaným „Snaps“. Tyto Snaps zmizí po zhlédnutí, což vytváří pocit naléhavosti a intimity.
Jedná se o platformu pro budování spojení v reálném čase a kreativní vyjádření, která se neustále vyvíjí díky novým funkcím a zážitkům s rozšířenou realitou (AR).
Nejlepší funkce Snapchatu
- Přidejte na své snímky zábavné a bláznivé digitální efekty, proměňte své okolí nebo přidejte hravé filtry na svou tvář.
- Sdílejte sbírku snímků, které se zobrazují po dobu 24 hodin, a dokumentujte tak svůj den v narativním formátu.
- Prozkoumejte kurátorovaný obsah od celebrit, značek a zpravodajských agentur, který nabízí nahlédnutí do různých témat a trendů.
- Zapojte se do individuálních nebo skupinových konverzací s přáteli, včetně videohovorů a možnosti zmizení zpráv.
- Vysílejte živá videa svým sledujícím v reálném čase
Omezení aplikace Snapchat
- Ačkoli pomíjivost Snapů může být lákavá, může být také frustrující. Uživatelé mohou přijít o vtipný Snap nebo důležitou zprávu, pokud nevěnují dostatečnou pozornost.
- Na rozdíl od platforem s robustními vyhledávacími funkcemi může být hledání nových přátel nebo obsahu na Snapchatu obtížnější.
Ceny Snapchat
- Navždy zdarma
Hodnocení a recenze Snapchat
- G2: 4,2/5 (283+ recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (1048+ recenzí)
3. YouTube Shorts (nejlepší pro využití zavedeného ekosystému tvůrců)
YouTube Shorts je funkce, která je součástí známé platformy YouTube a využívá popularity krátkých videí. Je speciálně navržena pro vytváření a sdílení krátkých videí a umožňuje vám natáčet, upravovat a publikovat videa o délce až 60 sekund přímo na YouTube prostřednictvím vašeho telefonu.
Aplikace nabízí různé nástroje pro úpravy, které umožňují přidávat hudbu, textové překryvy a dokonce i spojovat více klipů dohromady.
A to nejlepší? YouTube Shorts je speciální sekce v aplikaci YouTube, která divákům umožňuje objevovat a procházet nekonečný proud krátkých videí.
Nejlepší funkce Youtube Short
- Získejte přístup k obrovské stávající uživatelské základně YouTube, která tvůrcům dává potenciál oslovit miliony lidí nad rámec jejich odběratelů.
- Využijte známou platformu YouTube a její editační nástroje k vytváření poutavých krátkých videí přímo na svých telefonech.
- Přidejte hudbu, textové překryvy a dokonce i spojte více klipů dohromady pomocí řady editačních nástrojů.
- Vytvořte si knihovnu poutavého obsahu. Na rozdíl od mizejících příběhů jsou krátká videa trvalou součástí YouTube.
- Získejte příjmy z reklamy za zhlédnutí krátkých videí
Omezení YouTube Shorts
- Videa jsou omezena na 60 sekund, což omezuje hloubku a složitost vyprávění ve srovnání s delším obsahem.
- Podrobné analýzy výkonu Shorts jsou méně komplexní ve srovnání s běžnými videi na YouTube.
Ceny Youtube Shorts
- Navždy zdarma
Hodnocení a recenze Youtube Shorts
- G2: 4,3/5 (6+ recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 700 recenzí)
4. Huddles (nejlepší pro budování komunity kolem tvůrců)
Huddles bylo dříve známé jako Byte nebo V2 a mělo být nástupcem populární platformy pro krátká videa Vine.
Na rozdíl od svého předchůdce se Huddles zaměřuje na podporu komunit kolem tvůrců, které máte rádi. Aplikace umožňuje uživatelům sledovat tvůrce a prohlížet si jejich krátká smyčková videa, podobně jako ve formátu Vine.
Huddles však nabízí víc než jen sledování. Obsahuje funkce jako chat a možnost dávat spropitné, což vám umožňuje spojit se s tvůrci a přímo jim vyjádřit uznání za jejich obsah.
Nejlepší funkce Huddles
- Chatujte a komunikujte s tvůrci a dalšími fanoušky a budujte silný pocit sounáležitosti s komunitou.
- Projevte tvůrcům svůj obdiv za jejich obsah tím, že jim prostřednictvím aplikace dáte spropitné.
- Ponořte se do zábavného a poutavého světa krátkých smyčkových videí, podobných populárnímu formátu Vine.
Omezení Huddles
- Zaměřuje se především na krátká smyčková videa. To může omezovat kreativní vyjádření tvůrců, kteří preferují jiné formáty nebo styly vyprávění.
- I když existují spropitné, nejsou pro tvůrce zaručeným zdrojem příjmů.
Ceny Huddles
- Navždy zdarma
Hodnocení a recenze Huddles
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
5. Funimate (nejlepší pro kreativní video efekty a úpravy hudebních videí)
Funimate je mobilní aplikace navržená speciálně pro vytváření a úpravy krátkých, poutavých videí. Je určena pro ty, kteří mají rádi poutavá hudební videa a přidávají do svého obsahu kreativní prvky a speciální efekty.
Nejlepší funkce Funimate
- Nahrávejte videa přímo v aplikaci nebo importujte existující klipy z knihovny svého telefonu pomocí jednoduchého uživatelského rozhraní.
- Ořízněte a upravte délku videa tak, aby odpovídala požadovanému formátu.
- Získejte přístup k rozsáhlé knihovně video efektů a přechodů. Přidejte zpomalené záběry, zpětné přehrávání, efekty zeleného pozadí a další funkce, díky kterým vaše videa vyniknou.
- Přidejte text, nálepky a animace, abyste svůj obsah přizpůsobili a přidali mu humor nebo vizuální zajímavost.
- Přidejte své oblíbené skladby z knihovny Funimate nebo importujte své vlastní skladby a vytvořte soundtrack pro své video.
- Využijte zvukové efekty k zdůraznění konkrétních momentů nebo přidání komediálních prvků.
- Sdílejte své výtvory s přáteli nebo širší komunitou Funimate. Ačkoli se Funimate zaměřuje především na úpravy, nabízí také volitelné sociální funkce.
Omezení aplikace Funimate
- Na starších zařízeních nebo při projektech náročných na zdroje může Funimate během úprav vykazovat zpoždění nebo poruchy.
- I když můžete vytvářet úžasný obsah, Funimate sám o sobě nenabízí tvůrcům přímé možnosti zpeněžení.
Ceny Funimate
- Navždy zdarma
- Jednorázové předplatné: 7,99 $ za uživatele
Hodnocení a recenze Funimate
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
6. Lemon8 (nejlepší pro tvůrce obsahu zaměřeného na životní styl a specializované oblasti)
Lemon8 je kurátorská komunita pro nadšence do životního stylu. Jedná se o platformu, která kombinuje vizuální inspiraci Pinterestu s poutavým obsahem Instagramu, a to vše pod záštitou konkrétních kategorií životního stylu.
Rádi prohlížíte stylové módní outfity nebo objevujete lákavé recepty? Lemon8 uspokojí vaše zájmy!
Aplikace vám umožňuje zveřejňovat fotografie a krátká videa zaměřená na sdílení podrobných informací. Sdílejte své nejnovější oblečení a označte značky, které nosíte, nebo odhalte své kulinářské mistrovské dílo s podrobným receptem a seznamem ingrediencí.
Nejlepší funkce Lemon8
- Publikujte podrobný obsah v konkrétních kategoriích životního stylu, jako je móda, jídlo a cestování.
- Sdílejte znalosti a inspirujte se navzájem se skupinami diváků, kteří mají podobné zájmy.
- Vytvářejte vizuálně přitažlivý a informativní obsah přístupný všem díky uživatelsky přívětivému rozvržení a integrovaným nástrojům pro úpravy.
- Pomozte uživatelům objevovat obsah relevantní pro jejich zájmy pomocí intuitivních vyhledávacích možností a silného systému hashtagů, které podporují personalizovaný zážitek.
Omezení Lemon8
- Ve srovnání se zavedenými giganty sociálních médií má mnohem menší uživatelskou základnu.
- Nenabízí vestavěné funkce pro monetizaci, jako jsou reklamy nebo spropitné.
Ceny Lemon8
- Navždy zdarma
Hodnocení a recenze Lemon8
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
7. Triller (nejlepší pro úpravy videa a integraci hudby pomocí umělé inteligence)
Triller je komplexní platforma pro vytváření a sdílení hudebních videí. Můžete natáčet videa přímo v aplikaci nebo importovat existující klipy a poté popustit uzdu své kreativitě pomocí různých nástrojů pro úpravy.
Triller vám umožňuje přidávat hudbu z rozsáhlé knihovny nebo dokonce používat vlastní skladby, což je ideální pro cokoli od předvádění vašich tanečních pohybů až po vytváření vtipných skečů s perfektně načasovanými zvukovými efekty.
Nejlepší funkcí aplikace Triller je však automatické úpravy pomocí umělé inteligence. Stačí natočit několik krátkých záběrů s různými filtry nebo úpravami a aplikace je hladce spojí dohromady, takže během několika minut vytvoříte profesionálně vypadající hudební videa.
Funkce automatické úpravy je sice působivá, ale pro ty, kteří preferují praktičtější přístup, jsou k dispozici nástroje pro ruční úpravy.
Nejlepší funkce Trilleru
- Začleňte své oblíbené skladby nebo dokonce použijte vlastní zvuk. To je ideální pro vytváření hudebních videí, tanečních výzev nebo soutěží v synchronizaci rtů.
- Natočte několik krátkých klipů s různými efekty nebo filtry. Aplikace je inteligentně spojí dohromady a během několika minut vytvoří profesionálně vypadající hudební videa.
- Sdílejte své výtvory s přáteli, sledujte tvůrce, které obdivujete, a účastněte se trendových výzev s živou a interaktivní komunitou.
Omezení aplikace Triller
- Triller má malou uživatelskou základnu.
- Pokud se zaměřujete na komediální skeče nebo vyprávění příběhů nesouvisejících s hudbou, možná vám budou více vyhovovat jiné platformy.
Ceny Trilleru
- Navždy zdarma
Hodnocení a recenze Trilleru
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
8. Likee (nejlepší pro interaktivní speciální efekty a živé vysílání)
Likee je platforma navržená tak, aby probudila vaši vnitřní video hvězdu a udržela vás v pohybu po celé hodiny. Aplikace vám umožňuje pořizovat a upravovat krátká videa o délce až jedné minuty pomocí mnoha speciálních efektů, filtrů a hudebních možností.
Chcete se proměnit v kreslenou postavičku nebo přidat vtipné zvukové efekty do svého skeče? Likee vám s tím pomůže.
Zábava tím ale nekončí! Můžete také vyzkoušet živé vysílání, předvést své talenty nebo se jednoduše spojit se svým publikem v reálném čase.
Nejlepší funkce Likee
- Vytvářejte vizuálně působivá a poutavá krátká videa s rozsáhlou knihovnou speciálních efektů, filtrů a hudebních možností.
- Komunikujte se svým publikem v reálném čase, pořádávejte besedy s otázkami a odpověďmi nebo předveďte své talenty interaktivnějším způsobem.
- Sledujte obsah, který vás opravdu baví, od vtipných skečů po návody na líčení, díky algoritmu přizpůsobenému vašim zájmům.
- Oslovte širší publikum nebo objevte rozmanitý obsah od významné uživatelské základny po celém světě.
Omezení aplikace Likee
- Nalezení nevhodného obsahu na Likee, zejména pro mladší uživatele, bylo v minulosti předmětem obav.
- Silně se zaměřuje na odlehčený a zábavný obsah. Tvůrci, kteří chtějí sdílet informativní nebo vzdělávací obsah, mohou mít menší úspěch.
Ceny Likee
- Navždy zdarma
Hodnocení a recenze Likee
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
9. Lomotiff (nejlepší pro tvorbu hudebních videí a sdílení na sociálních sítích)
Lomotif je aplikace pro sdílení videí, která uživatelům umožňuje vytvářet krátká videa a kompilace fotografií pomocí nástrojů pro úpravu videa, hudební knihovny, GIFů a filtrů.
Uživatelé mohou pomocí aplikace Lomotif upravovat videa pro Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat a TikTok. Aplikace dokáže pracovat s širokou škálou videí a fotografií, ale ve srovnání s jinými aplikacemi pro úpravu videa má relativně vysokou spotřebu CPU.
Nejlepší funkce Lomotiff
- Spojte krátká videa do poutavých videokoláží, často synchronizovaných s hudbou.
- Vyberte si z rozsáhlé knihovny hudby nebo importujte své skladby a vytvořte perfektní soundtrack pro svou videokoláž.
- Sdílejte své výtvory s přáteli a sledujícími, objevujte obsah od jiných uživatelů a účastněte se komunitních výzev.
- Vytvářejte sestřihy nejlepších momentů, které představují konkrétní okamžiky nebo témata, podobně jako Instagram Highlights.
Omezení Lomotiff
- Má menší uživatelskou základnu ve srovnání s Instagramem a Snapchatem.
- Možnosti monetizace pro tvůrce jsou omezené.
- Nákupy v aplikaci mohou zvýšit celkové náklady na používání aplikace.
Ceny Lomotiff
- Navždy zdarma
Hodnocení a recenze Lomotiff
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
10. Byte (nejlepší pro ultra krátká videa a klipy ve stylu Vine)
Byte je aplikace pro sociální média, která uživatelům umožňuje vytvářet a sdílet se svými sledujícími ultrakrátká videa o délce až šest sekund. Aplikace je k dispozici pro Android a iOS a byla vyvinuta Domem Hoffmanem, jedním z původních autorů aplikace Vine.
Nejlepší funkce Byte
- Vytvářejte a upravujte krátká videa snadno díky uživatelsky přívětivému rozhraní, které je vhodné i pro začátečníky v oblasti úpravy videa.
- Vyjádřete své myšlenky kreativním způsobem v omezeném časovém rámci.
Omezení velikosti
- Funkce nebyly dlouho aktualizovány.
- Brzy může být ukončena.
Ceny za bajt
- Navždy zdarma
Hodnocení a recenze Byte
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Spravujte obsah TikToku pomocí ClickUp
Představili jsme vám nejlepší aplikace pro sdílení videí, jako je TikTok, ale pro efektivní správu vašich obsahových kampaní se musíte rozhodnout pro platformu pro správu práce.
V rychle se měnícím světě marketingu je zásadní udržovat pořádek a zajistit, aby všichni byli na stejné vlně.
Platforma ClickUp Marketing Project Management se jeví jako výkonné řešení, které přesahuje rámec jednoduchých seznamů úkolů a spojuje vše od správy týmů a šablon pro psaní obsahu až po zvýšení produktivity na jednom místě.
Pokud jste marketér a hledáte software pro plánování marketingových kampaní, ClickUp je tou správnou volbou.
Vytvořte si znalostní databázi s ClickUp Docs
Pomocí ClickUp Docs vytvořte centralizovanou znalostní bázi, ke které mají bezpečný přístup vaši zaměstnanci i klienti. Vytvářejte plány obsahu, kalendáře obsahu, strategii a pokyny pro značku a cokoli dalšího, co vás napadne.
📮Insight: 92 % znalostních pracovníků riskuje ztrátu důležitých rozhodnutí roztroušených v chatu, e-mailech a tabulkách. Bez jednotného systému pro zaznamenávání a sledování rozhodnutí se důležité obchodní informace ztrácejí v digitálním šumu. S funkcemi správy úkolů ClickUp se o to už nikdy nebudete muset starat. Vytvářejte úkoly z chatu, komentářů k úkolům, dokumentů a e-mailů jediným kliknutím!
ClickUp Docs může být mocným nástrojem ve vašem portfoliu projektového řízení sociálních médií, protože nabízí prostor pro spolupráci a centralizaci různých marketingových potřeb.
Pracujete na blogovém příspěvku, textu pro landing page nebo e-mailové kampani? ClickUp Docs umožňuje vašemu týmu společně vytvářet dokumenty, takže všichni budou od počátečního konceptu až po finální návrh na stejné vlně.
Pomocí integrovaného systému komentářů můžete zanechat zpětnou vazbu přímo v dokumentu. Označte konkrétní členy týmu, zvýrazněte změny a efektivně diskutujte o úpravách.
Vytvářejte obsah snadno pomocí AI
Spojte obsahové schopnosti ClickUp Brain a jeho AI Writer For Work s Docs. Tento nástroj založený na umělé inteligenci dokáže generovat odpovědi připravené k publikování na základě vašich pokynů, rozšiřovat nápady a zjednodušovat obsah, aniž byste jej museli upravovat.
Nemáte nápady na obsah? Využijte AI hacky ClickUp Brain k prozkoumání souvisejících témat, nalezení trendových klíčových slov a objevování nečekaných souvislostí. To může podnítit nové nápady a pomoci přizpůsobit váš obsah tak, aby rezonoval s vaší cílovou skupinou.
Ušetřete čas s bezplatnými šablonami ClickUp
Můžete využít více než 1000 šablon ClickUp k brainstormingu, úpravám obsahu, vytváření scénářů videoobsahu, kalendářů obsahu a mnohem více.
Například šablonu ClickUp Social Media Post Template lze použít ke správě obsahu sociálních médií napříč platformami.
Vymýšlení nových nápadů, psaní poutavých popisků a správa vizuálních prvků zabere spoustu času.
Ale co kdyby existoval způsob, jak zefektivnit váš pracovní postup na sociálních médiích? Tato šablona je vaší tajnou zbraní pro dobytí sociálních médií.
Tato praktická šablona seznamu vám pomůže:
- Sledujte proces tvorby obsahu pomocí vlastních stavů, jako jsou „Probíhá“ a „K provedení“.
- Díky přizpůsobitelným polím pro hashtagy, metriky zapojení a odkazy na obsah vám neunikne žádný detail.
- Uspořádejte si svůj obsah pomocí přizpůsobených zobrazení pro různé platformy, jako jsou Pinterest a Instagram.
- Prohlédněte si všechna data svých příspěvků na jednom místě pro snadnou analýzu.
- Soustřeďte se na vytváření skvělého obsahu, ne na správu úkolů.
- Buďte organizovaní a efektivní díky funkcím pro správu projektů, jako je sledování času a automatické e-maily.
Potřebujete vytvořit kalendář obsahu od nuly? Použijte šablonu kalendáře obsahu ClickUp a získejte náskok!
Vytváření kalendáře obsahu může připomínat žonglování. Termíny se blíží, inspirace slábne a sledování všeho se stává nepřehledným. Ale ne s šablonami kalendáře obsahu ClickUp.
- Použijte zobrazení kalendáře jako své vizuální velitelské centrum. Naplánujte obsah na různých platformách (blogové příspěvky, sociální média, e-maily) přetažením úkolů na konkrétní data. Sledujte, jak se vaše celá obsahová strategie rozvíjí měsíc po měsíci!
- S Board View můžete organizovat úkoly podle kategorií (např. „Příspěvky na blogu“, „Grafika pro sociální média“). Přesouvejte úkoly mezi sloupci jako „K provedení“, „V procesu“ a „Připraveno k publikování“, abyste vizualizovali svůj pracovní postup.
- Použijte zobrazení seznamu, jednoduchý způsob, jak rychle přehledně třídit všechny vaše úkoly související s obsahem. Stanovte priority na základě termínů, přiřaďte členy týmu a sledujte pokrok na první pohled.
- Pomocí zobrazení časové osy vizuálně znázorněte proces tvorby obsahu. Uspořádejte úkoly v chronologickém pořadí, podívejte se na závislosti mezi jednotlivými kroky a zajistěte plynulý průběh od nápadu až po zveřejnění.
- Díky přizpůsobeným stavům můžete automatizovat úkoly, aby se přesouvaly z „Kontrola“, „Naplánováno“ a „Zveřejněno“, a dostávat oznámení, jak váš obsah prochází jednotlivými fázemi, až do jeho zveřejnění.
Už žádné shánění termínů ani přemýšlení, kde se vaše obsahy nacházejí!
Podívejte se na šablony, které jsou nejoblíbenější mezi marketéry a tvůrci obsahu ⚡️
Prohlédněte si celý náš archiv marketingových šablon a najděte tu správnou pro vaše potřeby!
Vylepšete proces tvorby obsahu pomocí ClickUp
Svět krátkých videí zažívá boom! Od milovníků hudebních videí po nadšence do komedií – každý si zde najde tisíce videí podle svého gusta.
Vytváření poutavého obsahu však vyžaduje plánování a organizaci. ClickUp, výkonný nástroj pro správu marketingových projektů, jde nad rámec jednoduché správy sociálních médií.
Využijte flexibilní zobrazení a vlastní pole k vytvoření kalendáře obsahu, který vám bude vyhovovat. S ClickUp můžete vizualizovat svou strategii, zefektivnit pracovní postupy a zajistit konzistentní dodávání obsahu – to vše na uživatelsky přívětivé platformě.
Vyberte si svou oblíbenou platformu pro sdílení videí a s ClickUp jako svou tajnou zbraní sledujte, jak se vaše kreativní vize stávají skutečností! Zaregistrujte se na ClickUp ještě dnes!