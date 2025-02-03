ClickUp blog
Otestovali jsme 10 nejlepších programů pro tvorbu výukových videí v roce 2025.

Otestovali jsme 10 nejlepších programů pro tvorbu výukových videí v roce 2025.

Manasi Nair
Manasi NairManaging Editor
3. února 2025

Představte si následující situaci: jste na obchodní schůzce a váš manažer vám vysvětluje, jak používat nový softwarový nástroj, pomocí dlouhého textového dokumentu. Snažíte se pochopit, jak nástroj funguje, a jste si jisti, že si polovinu pokynů svého manažera nezapamatujete. Nyní nahraďte tento dlouhý dokument instruktážním videonávodem, který vizuálně demonstruje vlastnosti a funkce softwaru. Během několika minut se tým seznámí s vzhledem a ovládáním nástroje, pochopí, jak jej používat, a může si videonávod přehrát tolikrát, kolikrát chce, ze svých vlastních systémů.

To je efektivita, kterou nabízí software pro tvorbu výukových videí.

Zpráva společnosti Vidico ukazuje, že 75 % lidí dává při učení se novým věcem přednost videu před textem. Důvodem je, že lidé si zapamatují 95 % informací sdělených prostřednictvím videa.

S pomocí správných nástrojů je možné vytvářet vysoce kvalitní videonávody, které odpovídají konkrétním vzdělávacím cílům a osloví různorodé publikum. Proto jsme s výzkumným týmem ClickUp vyzkoušeli řadu nástrojů pro nahrávání videa a tvorbu návodů.

Na základě tohoto výzkumu jsem sestavil seznam 10 nejlepších softwarových nástrojů pro tvorbu výukových videí, které umožňují vytvářet poutavé výukové materiály ve formátu videa.

Co byste měli hledat v softwaru pro tvorbu výukových videí?

Než začneme, pojďme si nejprve představit klíčové funkce, které by měl dobrý software pro tvorbu výukových videí mít.

  • Možnosti nahrávání: Hledejte software, který nabízí robustní možnosti nahrávání, včetně nahrávání obrazovky, nahrávání z webové kamery a záznamu zvuku, spolu s možností nahrávat více zdrojů současně.
  • Nástroje pro úpravy: Komplexní funkce pro úpravy, jako je stříhání, ořezávání, přidávání přechodů, poznámek a překryvů, pomáhají vytvářet propracované a profesionální výukové programy.
  • Funkce usnadňující přístup: Funkce jako skryté titulky, titulky a převod textu na řeč mohou vaše videonávody učinit přístupnějšími.
  • Analytika a reportování: Integrované analytické funkce, jako je délka sledování, míra dokončení a zapojení, mohou poskytnout informace o tom, jak diváci s vašimi výukovými programy interagují.
  • Interaktivní prvky: Funkce jako kvízy, ankety a klikatelné odkazy mohou zaujmout diváky a posílit učení.
  • Kvalita výstupu: Hledejte software, který podporuje výstup videa ve vysokém rozlišení HD nebo 4K, aby vaše videa vypadala profesionálně na všech zařízeních.
  • Možnosti cloudového úložiště a sdílení: Cloudové úložiště vám umožňuje ukládat projekty a přistupovat k nim odkudkoli. Možnosti sdílení by měly být univerzální a umožňovat distribuci tutoriálů prostřednictvím odkazů, vložených prvků nebo přímého nahrávání na video platformy.
  • Integrace s dalšími nástroji: Software pro tvorbu výukových programů by měl být snadno integrovatelný s dalšími nástroji, které používáte, jako jsou systémy pro správu výuky (LMS), cloudové úložiště a platformy pro spolupráci.
  • Přizpůsobitelné šablony: Předem připravené šablony vám ušetří čas a zajistí jednotný vzhled všech vašich videí. Umožní vám přizpůsobit vzhled a styl vašich výukových videí tak, aby odpovídaly vaší značce a cílům školení.
  • Snadné použití: Software pro tvorbu videonávodů by měl mít intuitivní rozhraní, které uživatelům umožní vytvářet a upravovat videa bez rozsáhlých technických znalostí.

10 nejlepších programů pro tvorbu výukových videí

Zde je moje komplexní recenze a analýza 10 nejlepších nástrojů, které jsem vyzkoušel:

1. ClickUp: Nejlepší pro přepisování výukových videí

Pro nahrávání a přepis videa je mou první volbou ClickUp.

ClickUp Clips revolučním způsobem mění týmovou komunikaci tím, že umožňuje okamžité vytváření videí. Místo časově náročné výměny textových zpráv mohou uživatelé rychle nahrávat a sdílet instruktážní videa. To zjednodušuje proces tvorby a zajišťuje srozumitelnost a efektivitu.

ClickUp Clips
Snadno nahrávejte videonávody, spravujte je a sdílejte na jednom místě pomocí ClickUp Clips.

Navíc:

Pro další zvýšení produktivity ClickUp Brain , asistent s umělou inteligencí, automaticky přepisuje klipy, díky čemuž je lze prohledávat a sdílet.

ClickUp Brain
Zefektivněte přepis videí pomocí ClickUp Brain

ClickUp Brain také sjednocuje úkoly, dokumenty, členy týmu a znalosti do jedné platformy založené na umělé inteligenci.

Mezi jeho klíčové funkce patří:

  • Hladká integrace: Hladce spolupracuje s ClickUp Clips pro efektivní správu videí.
  • Přepis pomocí umělé inteligence : Automaticky přepíše obsah videa pro snadné vyhledávání a referenci.
  • Inteligentní vyhledávání: Poskytuje odpovědi na otázky a relevantní informace z přepisů videí.
  • Přístupnost znalostí: Generuje skryté cenné poznatky, které jsou extrahovány z video obsahu pro celou organizaci.

Nejlepší funkce ClickUp

  • Zlepšete přístupnost obsahu: Hladce integrujte ClickUp Docs a vložte relevantní školicí materiály vedle videonávodů.
  • Zefektivněte pracovní postupy projektů: Vizualizujte videozáznamy a přepisy v rámci úkolů ClickUp pro jasnou komunikaci před zahájením úkolu.
  • Posilte spolupráci: Sdílejte klipy na tabulkách ClickUp Whiteboards a obohaťte brainstormingové sezení o vizuální pomůcky.
  • Centralizujte správu videí: Použijte ClickUp jako centrální hub pro organizaci a přístup k výukovým videím.
  • Rozšiřte svůj dosah: Sdílejte videozáznamy s širokým publikem prostřednictvím více než 1000 integrací ClickUp.

Omezení ClickUp

  • Někteří uživatelé uvádějí, že se kvůli jeho rozsáhlým funkcím obtížně ovládá.

Ceny ClickUp

  • Navždy zdarma
  • Neomezený: 7 $/uživatel za měsíc
  • Podnikání: 12 $/uživatel za měsíc
  • Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
  • ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $ za člena za pracovní prostor za měsíc.

Hodnocení a recenze ClickUp

  • G2: 4,7/5 (více než 9 500 recenzí)
  • Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)

Přečtěte si také: Jak vytvořit školicí video v práci?

2. DemoBuilder: Nejlepší pro animaci virtuálních postav

Software pro výuková videa DemoBuilder
prostřednictvím Demo Builder

Demo Builder vám umožňuje vytvářet dynamické prezentace softwaru, poutavé výukové programy a komplexní návody.

Podporuje více než 30 jazyků s automatickým překladem, takže můžete vytvořit demo ve svém rodném jazyce a snadno oslovit širší publikum. Platforma disponuje technologií převodu textu na zvuk s hlasy AI, která poskytuje zvuk v profesionální kvalitě z vašeho textu.

Svá videa, složky nebo pracovní prostory můžete snadno sdílet nebo exportovat jako soubory MP4, AVI nebo HTML5, díky čemuž jsou snadno sdíletelné a přístupné.

Nejlepší funkce DemoBuilderu

  • Využijte 3D efekty a animace, které oživí vaše ukázky a učiní je vizuálně atraktivními a dynamickými.
  • Integrujte přizpůsobitelné avatary, které provedou diváky vašimi ukázkami a dodají vašemu obsahu osobní nádech.
  • Přidejte komentář, který vysvětlí složité procesy a poskytne divákům další kontext.

Omezení programu DemoBuilder

  • Pro hladký chod tohoto softwaru může být zapotřebí výkonný počítač, zejména v případě složitých animací a 3D efektů.
  • Někteří uživatelé mohou považovat možnosti přizpůsobení za omezené, zejména ve srovnání s jinými pokročilými editory videa.

Ceny DemoBuilder

  • Zdarma
  • Počkejte: 9 $/měsíc
  • Tvůrce: 19 $/měsíc

Hodnocení a recenze DemoBuilder

  • G2: Nedostatek recenzí
  • Capterra: Není k dispozici

Přečtěte si také: Jak poslat video e-mailem

3. Snagit: Nejlepší pro vkládání poznámek do videí

Software pro výuková videa Snagit
prostřednictvím Snagit

Snagit je univerzální software pro snímání obrazovky a nahrávání videa, který je navržen tak, aby vám pomohl vytvářet vysoce kvalitní profesionální výuková videa. Ať už chcete pořídit snímek obrazovky, nahrát screencast nebo přidat poznámky k obrázku, Snagit nabízí různé nástroje k provedení těchto úkolů.

Nabízí funkce jako rolovací snímání, nahrávání videa a úpravy obrázků, které vám umožní vytvářet propracované vizuální materiály pro různé účely, včetně výukových programů, prezentací a dokumentace.

Nejlepší funkce programu Snagit

  • Pomocí předem navržených šablon můžete rychle vytvářet konzistentní a profesionální vizuální prvky.
  • Zachyťte celé webové stránky nebo dlouhé dokumenty, které přesahují viditelnou obrazovku.
  • Extrahujte text ze snímků obrazovky a vložte jej do jiných dokumentů, abyste jej mohli snadno upravovat a sdílet.
  • Vytvářejte animované GIFy ze záznamů obrazovky a získejte tak rychlý a poutavý vizuální obsah.

Omezení programu Snagit

  • Snagit sice nabízí robustní sadu funkcí, ale jeho cena může být pro jednotlivce nebo malé týmy s omezeným rozpočtem problémem.
  • U některých uživatelů může docházet k problémům s výkonem, zejména při práci s velkými soubory nebo rozsáhlými úkoly v oblasti úpravy videa.

Ceny Snagit

  • Vzdělávání 37,99 $/uživatel, jednorázová platba pro malé týmy 33,19 $/uživatel, jednorázová platba pro firmy
  • 37,99 $/uživatel, jednorázová platba pro malé týmy
  • 33,19 $/uživatel, fakturováno jednorázově pro firmy
  • Týmy a firmy 39 $/uživatel pro jednotlivé uživatele 62,99 $/uživatel, fakturováno jednorázově pro malé týmy 55,35 $/uživatel, fakturováno jednorázově pro firmy
  • 39 $/uživatel pro jednotlivé uživatele
  • 62,99 $/uživatel, jednorázová platba pro malé týmy
  • 55,35 $/uživatel, fakturováno jednorázově pro firmy
  • Vládní 53,99 $/uživatel, fakturováno jednorázově pro malé týmy 47,58 $/uživatel, fakturováno jednorázově pro firmy
  • 53,99 $/uživatel, jednorázová platba pro malé týmy
  • 47,58 $/uživatel, fakturováno jednorázově pro firmy
  • 37,99 $/uživatel, jednorázová platba pro malé týmy
  • 33,19 $/uživatel, účtováno jednorázově pro firmy
  • 39 $/uživatel pro jednotlivé uživatele
  • 62,99 $/uživatel, jednorázová platba pro malé týmy
  • 55,35 $/uživatel, fakturováno jednorázově pro firmy
  • 53,99 $/uživatel, účtováno jednorázově pro malé týmy
  • 47,58 $/uživatel, fakturováno jednorázově pro firmy

Hodnocení a recenze Snagit

  • G2: 4,7/5 (více než 4500 recenzí)
  • Capterra: 4,7/5 (více než 450 recenzí)

Podívejte se na tyto alternativy k programu Snagit!

Přečtěte si také: 10 uživatelsky přívětivých programů pro tvorbu výukových videí pro vzdělávání, zvyšování kvalifikace a rekvalifikaci

4. Flashback: Nejlepší pro okamžité sdílení na webu

Software pro výuková videa Flashback Recorder
prostřednictvím Flashback recorder

FlashBack Recorder je komplexní nástroj pro nahrávání obrazovky, který efektivně zaznamenává a upravuje aktivity na obrazovce. Umožňuje současně nahrávat obrazovku pomocí webové kamery a zvuku, což je ideální pro vytváření výukových programů, ukázek, prezentací a videohovorů.

Funkce jako anotace, zoom a efekty posunu vylepšují nahrávky. Software také nabízí možnosti úprav, včetně ořezávání, stříhání, slučování klipů, přidávání textu a obrázků a úpravy úrovně zvuku.

Díky podpoře různých formátů exportu a možností sdílení je FlashBack Recorder univerzálním softwarovým řešením pro tvorbu videonávodů pro různé potřeby.

Nejlepší funkce Flashbacku

  • Zahrňte prvky, jako jsou klikatelné hotspoty a kvízy, které zaujmou diváky a poskytnou dynamický zážitek z učení.
  • Sdílejte svá výuková videa okamžitě pomocí integrovaných možností nahrávání na platformy jako YouTube, Vimeo nebo přímo na sociální média, čímž zefektivníte proces distribuce.
  • Pomocí funkce převodu textu na řeč můžete generovat komentáře z textu a přidávat tak do svých videí komentáře, aniž byste museli nahrávat svůj hlas.
  • Exportujte svá videa v různých formátech, včetně MP4, AVI a WMV, pro snadné sdílení a distribuci.

Omezení Flashbacku

  • Některé pokročilé funkce pro úpravu videa jsou ve srovnání s více specializovaným softwarem omezené.

Ceny Flashback

  • Flashback Express: Navždy zdarma
  • Flashback Pro: 49 $ za doživotní licenci
  • Flashback Pro + Video Converter: 68 $ za doživotní licenci

Hodnocení a recenze Flashback

  • G2: Nedostatek recenzí
  • Capterra: Nedostatek recenzí

Přečtěte si také: 10 nejlepších rozšíření Chrome pro nahrávání obrazovky v roce 2024

5. Loom: Nejlepší pro rychlé nahrávání a sdílení

Software pro výuková videa Loom
prostřednictvím Loom

Loom je oblíbená platforma pro videa a zasílání zpráv, která zjednodušuje komunikaci a spolupráci. Intuitivní rozhraní platformy a hladká integrace s různými nástroji zefektivňují proces tvorby videí.

Výjimečnou funkcí je možnost Loomu editovat video přímo z vygenerovaného přepisu, což šetří čas a námahu.

Nejlepší funkce Loom

  • Nahrávejte videa v HD kvalitě, aby byl váš obsah jasný a profesionální.
  • Přidejte do svých videí interaktivní tlačítka, abyste zvýšili zájem diváků a podnítili je k akci.
  • Nahrávejte z počítače i mobilních zařízení a užijte si maximální flexibilitu a pohodlí.

Omezení programu Loom

  • Občas se může stát, že se videa zaseknou ve fázi zpracování, což ztěžuje další postup.
  • Bezplatní uživatelé mají omezený úložný prostor a historii videí, což může být omezující pro uživatele s rozsáhlými požadavky na nahrávání.

Ceny Loom

  • Navždy zdarma
  • Business: 12,50 $/měsíc (fakturováno ročně)
  • Enterprise: Individuální ceny
  • Loom AI: Přidejte do svého plánu za 4 $ za tvůrce za měsíc

Hodnocení a recenze Loom

  • G2: 4,7/5 (více než 2000 recenzí)
  • Capterra: 4,7/5 (více než 400 recenzí)

Přečtěte si také: 10 nejlepších programů pro sdílení obrazovky pro vzdálené schůzky v roce 2024

6. ScreenFlow: Nejlepší pro simultánní nahrávání obrazovky, kamery a mikrofonu

Software pro tvorbu videonávodů ScreenFlow
prostřednictvím Telestream

ScreenFlow, nástroj pro úpravu videa a nahrávání obrazovky, dokáže zachytit více obrazovek současně. Nabízí také flexibilitu pro nahrávání složitých ukázek nebo tutoriálů.

ScreenFlow obsahuje komplexní integrovanou knihovnu médií s více než 500 000 obrázky, zvukovými stopami a videoklipy. Tato rozsáhlá sbírka vám umožní vylepšit vaše projekty o vysoce kvalitní obsah, takže již nebudete potřebovat externí zdroje médií.

Nejlepší funkce ScreenFlow

  • Zaznamenávejte současně aktivitu na obrazovce, záběry z webové kamery a zvuk z mikrofonu a vytvářejte dynamický a poutavý videoobsah.
  • Nahrávejte videa ve vysokém rozlišení až 4K, aby byl váš obsah ostrý a detailní.
  • Přidejte do svých videí animovaný text, grafiku a tvary, aby byly vizuálně přitažlivější a informativnější.
  • Použijte efekty přiblížení a posunu, abyste upoutali pozornost na konkrétní oblasti obrazovky videa a vylepšili zážitek diváka.

Omezení ScreenFlow

  • Časté aktualizace mohou být pro uživatele někdy nepříjemné.
  • Uživatelé musí za přístup do knihovny zaplatit.

Ceny ScreenFlow

  • Standardní licence: 169 $ za jednorázovou licenci
  • ScreenFlow Super Pak: 248 $ za jednorázovou licenci
  • ScreenFlow Super Pak +: 287 $ za jednorázovou licenci

Hodnocení a recenze ScreenFlow

  • G2: 4,5/5 (více než 50 recenzí)
  • Capterra: Nedostatek recenzí

7. Hippo Video: Nejlepší pro prodejní videa

Software pro tvorbu videonávodů Hippo Video
prostřednictvím Hippo Video

Hippo Video je platforma založená na umělé inteligenci, která uživatelům umožňuje vytvářet videa v profesionální kvalitě. Jeho komplexní sada funkcí zahrnuje konverzi textu na video, avatary s umělou inteligencí, interaktivní video prvky, nahrávání obrazovky a webové kamery a univerzální video SDK.

Integrace platformy s předními marketingovými platformami zjednodušuje tvorbu, distribuci a analýzu videí. Díky tomu je platforma mocným nástrojem pro firmy, které se snaží zvýšit zapojení zákazníků a růst.

Nejlepší funkce Hippo Video

  • Navrhněte pro svá videa značkové vstupní stránky, které vám pomohou zaujmout potenciální zákazníky díky elegantní profesionální prezentaci.
  • Automatizujte zasílání video zpráv a následných zpráv v rámci svého CRM, což usnadní váš prodejní proces a zajistí včasné a konzistentní oslovení zákazníků.
  • Sledujte podrobné metriky zapojení diváků, jako je počet zhlédnutí, doba sledování a interakce, abyste mohli měřit účinnost svého video obsahu a vylepšovat svou strategii.
  • Integrujte je s CRM systémy, jako jsou Salesforce, HubSpot a Zoho, a vylepšete tak své prodejní a marketingové pracovní postupy.

Omezení Hippo Video

  • Ovládání rozhraní může být náročné, protože uživatelé ho považují za neohrabané a neintuitivní.
  • Někteří uživatelé hlásili problémy, jako jsou pády, zpoždění a pomalé načítání, které ovlivňují celkový zážitek.

Ceny Hippo Video

  • Navždy zdarma
  • Základní tarif: 30 $/uživatel za měsíc
  • Profesionální plán: 75 $/uživatel za měsíc
  • Plán Enterprise: 80 $/uživatel za měsíc, fakturováno ročně

Hodnocení a recenze Hippo Video

  • G2: 4,5/5 (více než 700 recenzí)
  • Capterra: 4,5/5 (90+ recenzí)

Přečtěte si také: 10 nejlepších softwarů pro školení zákazníků v roce 2024

8. Free Cam: Nejlepší jednoduché rozhraní pro nahrávání videa

Bezplatný software pro výuková videa Cam
prostřednictvím Free Cam

Free Cam je intuitivní nástroj pro nahrávání obrazovky a úpravu videa, který usnadňuje vytváření screencastů, zachycování konkrétních oblastí nebo obsahu celé obrazovky a nahrávání zvukového komentáře.

Nabízí základní editační funkce, jako je ořezávání a stříhání, díky kterým můžete snadno vylepšit svá videa. V bezplatné verzi můžete také přímo nahrávat svá videa z Free Cam na YouTube bez vodoznaků a časových omezení.

Nejlepší funkce Free Cam

  • Zaznamenávejte současně zvuk ze systému a vstup z mikrofonu a využijte funkce redukce šumu a vylepšení zvuku pro čistou kvalitu zvuku.
  • Svá videa můžete snadno nahrávat na platformy jako YouTube nebo je ukládat v různých formátech, což zjednodušuje proces sdílení.
  • Exportujte videa v oblíbených formátech, jako jsou MP4 a WMV.

Omezení bezplatné kamery

  • Software podporuje formát WMV pro export, což nemusí být pro některé uživatele ideální.

Ceny Free Cam

  • Zdarma
  • Verze Pro: 227 $/rok

Hodnocení a recenze bezplatných kamer

  • G2: Nedostatek recenzí
  • Capterra: Nedostatek recenzí

Přečtěte si také: 10 nejlepších softwarových řešení pro přepis v roce 2024

9. Icecream Screen Recorder: Nejlepší pro okamžitou úpravu

Software pro výuková videa Icecream Screen Recorder
prostřednictvím Icecream Screen Recorder

Icecream Screen Recorder je univerzální nástroj pro nahrávání obrazovky pro zařízení se systémy Windows, Mac a Android. Umožňuje vám zachytit celou obrazovku nebo vybrat konkrétní oblasti a do nahrávek začlenit záběry z webové kamery a zvuk systému.

Funkce anotace softwaru umožňují další přizpůsobení a vysvětlení během screencastů. Zatímco bezplatná verze poskytuje základní funkce nahrávání, uživatelé mohou přejít na verzi Pro a získat tak další funkce, jako je editace videa, plánování a odstranění vodoznaku, které uspokojí jak příležitostné, tak profesionální uživatele.

Nejlepší funkce programu Icecream Screen Recorder

  • Vyberte si z možností nahrávání na celou obrazovku, v přizpůsobené oblasti nebo v konkrétním okně, které umožňují přesné a přizpůsobené zachycení videa.
  • Nastavte automatické nahrávání na základě konkrétních časů, což je ideální pro zaznamenávání událostí nebo úkolů bez ručního zásahu.
  • Ukládejte nahrávky v různých formátech, včetně MP4, AVI a MKV, podle různých potřeb a preferencí.

Omezení programu Icecream Screen Recorder

  • Při úpravách videa může dojít ke zkreslení zvuku.
  • Bezplatná verze programu Icecream Screen Recorder obsahuje vodoznak na videích, který lze odstranit pouze v verzi Pro.

Ceny programu Icecream Screen Recorder

  • Navždy zdarma
  • Roční licence: 29,95 $ (fakturováno ročně)
  • Doživotní licence: 79,93 $ za jednorázový nákup
  • Balíček Video Pro: 217 $ za jednorázový nákup

Hodnocení a recenze programu Icecream Screen Recorder

  • G2: Nedostatek recenzí
  • Capterra: 4,0/5 (více než 30 recenzí)

10. Filmora: Nejlepší funkce umělé inteligence

Software pro tvorbu videonávodů Filmora
prostřednictvím Filmora

Filmora od Wondershare je uživatelsky přívětivý software pro střih videa určený pro začínající i zkušené editory. Mezi jeho vynikající funkce patří nástroje založené na umělé inteligenci, jako je AI Object Remover, AI Text-Based Editing, AI Music Generator a AI Text-to-Video, které zefektivňují proces střihu.

Rozsáhlá knihovna předem připravených šablon a efektů programu Filmora urychluje tvorbu videí, zatímco jeho kompatibilita s různými platformami zajišťuje plynulé úpravy, ukládání a sdílení mezi zařízeními. Dodatečné funkce převodu textu na řeč a řeči na text dále rozšiřují možnosti tohoto softwaru, díky čemuž je univerzální volbou pro různé video projekty.

Nejlepší funkce programu Filmora

  • Zachyťte obrazovku svého počítače pro výukové programy, hraní her nebo prezentace.
  • Upravte barevné tóny, vyvážení bílé a kontrast pro profesionálně vypadající videa.
  • Exportujte videa v různých formátech a rozlišeních, aby vyhovovala různým platformám.

Omezení programu Filmora

  • Někteří uživatelé považují cenový model za matoucí, protože existuje několik možností předplatného, z nichž každá nabízí jinou sadu funkcí.
  • K dispozici je jen velmi málo funkcí pro úpravu zvuku.

Ceny Filmora

  • Měsíční tarif pro více platforem: 9,99 $/měsíc
  • Roční plán pro více platforem: 29,99 $/rok
  • Trvalý plán: 49,99 $ jednorázová platba (k dispozici pouze pro Windows)

Hodnocení a recenze Filmora

  • G2: 4,4/5 (více než 300 recenzí)
  • Capterra: 4,5/5 (více než 650 recenzí)

Vytvářejte vysoce kvalitní videonávody ještě dnes s ClickUp

Správný software pro tvorbu videonávodů je klíčový pro poskytování přesných a efektivních informací. Dobře zvolený nástroj usnadňuje tvorbu videí, jejich úpravy a integraci s dalšími zdroji, díky čemuž je snadné a efektivní sdělovat složité pojmy a zlepšovat výsledky učení.

Zjistil jsem, že ClickUp v této oblasti vyniká díky sadě vynikajících funkcí. Tyto funkce vám umožňují vkládat do videí relevantní školicí materiály, udržovat jasnou komunikaci v rámci projektu a získávat cenné poznatky. ClickUp nejen umožňuje nahrávání a úpravy, ale také zvyšuje produktivitu díky nástrojům založeným na umělé inteligenci, které proměňují každodenní úkoly v působivé zážitky.

Díky svým všestranným funkcím a uživatelsky přívětivému rozhraní je ClickUp vynikající volbou pro vytváření vysoce kvalitních výukových videí. Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes a vylepšete své výukové videa!

ClickUp Logo

Jedna aplikace, která nahradí všechny ostatní

© 2026 ClickUp