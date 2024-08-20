10 příkladů značkových sad, které vás inspirují k vytvoření vlastní

Je sobota večer. Připravujete večeři a rozhodnete se, že vaším dokonalým hudebním doprovodem bude playlist „Wine and Dine“. Vezmete telefon, otevřete aplikaci a hudba začne hrát. Sotva jste se na telefon podívali, ale vaše prsty bezchybně klepali na Spotify.
Ve světě, kde jsme denně bombardováni tisíci obrázků a zpráv – od fyzických billboardů po digitální vyskakovací okna – není silná identita značky jen příjemným bonusem. Je to vaše vstupenka k tomu, abyste vynikli.
Vzpomeňte si, jak vás rozesmějí hravé doodly od Googlu nebo jak vás příjemné a lákavé vizuály od Airbnb přimějí snít o další dovolené. Nejedná se o šťastné náhody, ale o výsledek výkonného brand managementu a pečlivě navržených brand kitů, které bez jediného slova vypovídají o mnohém.
V tomto blogovém příspěvku prozkoumáme svět značkových sad a nejlepší příklady značkových sad na světě. Od základních stavebních kamenů, které je tvoří, až po inspirativní tipy, se podělíme o to, jak můžete vytvořit identitu značky, která není jen vidět, ale také cítit a zapamatovat si.
Co je to sada pro budování značky?
Sada pro značku je komplexní sbírka vizuálních a koncepčních prvků, které definují identitu vaší značky. Slouží jako vzor pro to, jak se značka prezentuje světu, a zajišťuje konzistenci napříč všemi marketingovými kanály a kontaktními body.
Ačkoli se často zaměňuje s příručkou stylu značky, sada značky zahrnuje širší škálu komponent. Příručka stylu značky se obvykle zaměřuje na pravidla a pokyny pro používání prvků značky, zatímco sada značky zahrnuje tyto prvky a další zdroje, které pomáhají při efektivním provádění strategie značky.
Mezi klíčové součásti sady pro budování značky patří:
- Loga: Primární, sekundární a variantní loga pro různé aplikace
- Typografie: Rodiny písem, velikosti a pokyny pro použití
- Barevné palety: Primární a sekundární barvy s hexadecimálními kódy a hodnotami RGB
- Rozvržení stránek: Šablony pro různé marketingové materiály
- Ikony a grafické prvky: Vlastní ikony a designové motivy
- Profily cílové skupiny: Persony, které představují vaše ideální zákazníky
- Pokyny pro hlas značky: Tón, styl a zásady sdělování
- Styl obrázků: Pokyny pro fotografie a ilustrace
Na rozdíl od tradičních stylových příruček, které mohou být rozsáhlými dokumenty, je sada značky navržena pro praktické každodenní použití. Jedná se o živou sadu nástrojů, která se vyvíjí spolu s vaší značkou a umožňuje rychlé aktualizace a snadnou distribuci členům týmu a zainteresovaným stranám.
Sada pro značku centralizuje pokyny a aktiva značky a umožňuje vašemu týmu vytvářet konzistentní obsah v souladu se značkou, ať už se jedná o příspěvek na sociálních médiích, propagační e-mail nebo rozsáhlou reklamní kampaň.
Podle studie z roku 2021 vedla konzistentnost značky k nárůstu tržeb o nejméně 10 % u více než 67 % dotazovaných společností.
Příklady značkových sad pro inspiraci
Prohlédněte si 10 výjimečných příkladů značkových sad, které stanovují standardy v oblasti správy identity značky.
Tyto sady pro značky ukazují, jak přední společnosti udržují konzistentnost a zároveň umožňují kreativitu a přizpůsobení napříč různými platformami.
1. Google
Branding společnosti Google se zaměřuje na jednoduchost, přístupnost a inovace. Design je čistý a uživatelsky přívětivý, což odráží poslání společnosti organizovat informace světa a zpřístupňovat je všem.
Open-source systém Material Design od Google je vysoce přizpůsobivý designový jazyk, který prostupuje identitou značky a rozšiřuje se napříč celým ekosystémem produktů.
Použití základních barev – modré, červené, žluté a zelené – a čistého bezpatkového písma umožňuje přizpůsobivost napříč různými platformami, přičemž zachovává rozpoznatelnou identitu a vytváří veselou a přitažlivou estetiku.
2. Spotify
Ať už vás Spotify Wrapped, slavná koncoroční kampaň Spotify, která prezentuje uživatelská data ve vizuálně atraktivním a sdíleném formátu, fascinovala nebo rozčilovala, víte, že značková sada Spotify je mistrovským dílem v převádění zvukových zážitků do vizuální identity.
Značka využívá dvoubarevné obrázky, které kombinují šedotónový obrázek nebo portrét s výraznými jasnými barvami, aby zachytily energii a kreativitu hudby. Jejich paleta barev je inspirována obaly alb a koncertním osvětlením. Doplňuje ji vlastní typografie, která napodobuje zvukové vlny – všimněte si loga „Burst“, tří zakřivených čar vycházejících z kruhu, které představují zvukové vlny a šíření hudby.
Jejich strategie budování značky zahrnuje dynamické vizuály, které se přizpůsobují různým kampaním. Tyto vizuály představují jejich inovativní přístup k streamování hudby a rezonují s jejich mladým publikem.
3. Netflix
Viděli jste tučné červené N a zaslechli jste fantomové „ta-dum“, když jste to četli?
Zvuková identita se stala nedílnou součástí moderní identity značky a Netflix je vynikajícím příkladem toho, jak zvuk může zlepšit rozpoznatelnost značky a uživatelský zážitek.
Zvuk „ta-dum“ byl navržen tak, aby evokoval filmový zážitek, což odpovídá identitě Netflixu jako lídra v zábavním průmyslu. Jeho cílem je vyvolat očekávání a vzrušení a dát divákům najevo, že se chystají sledovat obsah, který je jak vysoce kvalitní, tak i poutavý.
„Ta-dum“ překročil svou roli pouhého zvukového signálu a stal se kulturním referenčním bodem. Netflix dokonce uspořádal globální fanouškovskou akci s názvem „TUDUM“, která oslavovala tento zvuk a jeho spojení se značkou.
Jejich značková sada obsahuje pokyny pro používání obrázků, které vyvolávají emoce a vyprávějí příběhy, což odráží jejich strategii zaměřenou na obsah.
4. Airbnb
Když AirBnb přerostlo svou původní identitu značky, obrátilo se na DesignStudio s žádostí o pomoc při vytvoření značky, která by vyjadřovala jeho vizi.
Během výzkumu tým zjistil, že Airbnb není jen o pronájmu ubytování, ale také o vytváření pocitu sounáležitosti, pohodlí a komunity v místech, která lidé navštěvují. Tento poznatek se stal základem jejich strategie značky a ikonického loga „Bélo“ – kombinace srdce, značky polohy a písmene „A“ – symbolizujícího „sounáležitost kdekoli“.
Poselství? Ať už jste byli kdekoli, s Airbnb jste se mohli cítit jako doma.
Rebranding byl kritiky velmi kladně přijat, vyvolal bouřlivou reakci na sociálních sítích a získal řadu prestižních ocenění, která uznala jeho kreativitu a dopad. Nejdůležitější však je, že v letech následujících po rebrandingu hodnota Airbnb raketově vzrostla a za méně než čtyři roky překonala hodnotu svého nejbližšího konkurenta o ohromujících 29 miliard dolarů.
Mezi další klíčové prvky jejich značkové sady patří:
- Barevná paleta zahrnuje teplou červeno-růžovou barvu (nazvanou „Rausch“) jako primární barvu, doplněnou řadou jemnějších tónů inspirovaných globálními kulturami.
- Rodina fontů Cereal, navržená tak, aby byla přátelská a přístupná v mnoha jazycích.
- Pokyny, které kladou důraz na autentické, neinscenované obrázky představující skutečné domy a zážitky.
- Vlastní styl mapy, který je v souladu s jejich celkovou vizuální identitou.
5. Slack
Značková sada Slacku vyvažuje profesionalitu s hravostí a odráží roli společnosti v tom, že činí pracovní komunikaci poutavější a efektivnější. Sada však neobsahovala vždy současné logo se čtyřmi kapkami (nebo bublinami) a čtyřmi pastilkami.
V tiskové zprávě oznamující nové logo společnost uvedla:
Naše první logo bylo vytvořeno ještě před založením společnosti. Bylo výrazné a hravé a znak # (nebo lomítko, hash, nebo jakkoli jej znáte) připomínalo stejný znak, který vidíte před kanály v našem produktu.
Bylo také velmi snadné udělat chybu. Bylo tam 11 různých barev – a pokud byly umístěny na jiné barvě než bílé, nebo v nesprávném úhlu (namísto přesně předepsané rotace 18º), nebo s nesprávně upravenými barvami, vypadalo to hrozně. Bolelo nás to.
Společnost Slack chtěla logo, které by se dalo lépe škálovat, fungovalo v jedné barvě a zároveň zachycovalo zábavnou a energickou osobnost značky.
Redesign loga:
- Počet barev jsme snížili z 11 na pouhé 4 základní odstíny, plus charakteristickou fialovou barvu Slacku.
- Zostřené hrany pro ostřejší a výraznější vzhled
- Odstranili jsme přesné úhly, aby tvar Octothorpe (nebo hash) působil organičtěji a přístupněji.
Zjednodušená paleta barev a čisté linie také dodávají Slacku sofistikovanější a profesionálnější vzhled, který odpovídá jeho pronikání na korporátní trh. Díky novému designu se Slack profiluje jako seriózní obchodní nástroj, nikoli jen jako zábavná aplikace pro zasílání zpráv.
6. ClickUp
Sada pro značku ClickUp se vyznačuje jasnými a moderními barvami, především fialovou, růžovou, světle modrou a žlutou. Tyto barvy odrážejí náš závazek dělat produktivitu zábavnou a poskytovat nejlepší uživatelský zážitek, což je také naše hlavní základní hodnota.
V naší komunikaci klademe důraz na srozumitelnost a čitelnost, a proto pro veškerý text používáme moderní bezpatkové písmo Axiforma.
Naše logo má několik variant – černé na bílém pozadí, bílé na barevném pozadí a originální s šipkou směřující nahoru v odstínech barev naší značky –, aby bylo přizpůsobivé různým kontextům a zároveň zachovalo rozpoznatelnost značky.
Sada pro značku také obsahuje právní pokyny pro používání ochranných známek ClickUp, které chrání integritu značky a zároveň umožňují partnerům a uživatelům vhodně propagovat ClickUp.
7. Hulu
Přibližně 100stránkové pokyny pro styl značky společnosti Hulu kladou důraz na srozumitelnost a efektivitu, což je v souladu s jejím posláním poskytovat snadné a příjemné streamování.
Nejzajímavější na jejich sadě pro budování značky je možná jejich primární barva značky, nazvaná Hulu green. Podle slov společnosti:
Reprezentuje svěžest a jedinečnost naší značky a vyniká mezi tradičnějšími paletami zábavního průmyslu.
Charakteristická jasně zelená barva v kombinaci s černou vytváří výraznou vizuální identitu, která je okamžitě rozpoznatelná.
Výrazná barevná paleta je kombinována s jednoduchou typografií, aby vznikl moderní, uživatelsky přívětivý design, který vynikne na různých pozadích.
Sada pro značku také obsahuje podrobné pokyny k používání loga, mezerám a umístění, aby byla zachována konzistence. Obsahuje také část věnovanou tónu komunikace, která zajišťuje, že veškerá komunikace bude v souladu s identitou značky.
8. Yelp
Sada značky Yelp zdůrazňuje závazek společnosti propojovat lidi s vynikajícími místními podniky prostřednictvím recenzí a hodnocení vytvořených uživateli.
Značka je postavena na několika klíčových prvcích:
Název a logo Yelp
Název a logo Yelp představují poslání společnosti pomáhat spotřebitelům najít podniky, kterým mohou důvěřovat. Symbol „výbuchu“ v logu má zachytit pocit objevu, když někdo najde skvělý místní podnik.
Pokyny pro značku
Yelp poskytuje jasné pokyny k používání svých brandingových prvků, včetně:
- Použijte loga „Najděte nás na Yelpu“, „Yelp pro firmy“ nebo „Yelp pro restaurace“, abyste označili svou přítomnost na Yelpu.
- Neupravujte ani nezkreslujte loga, s výjimkou změny velikosti při zachování proporcí.
- Správně přiřazujte výňatky z recenzí tím, že uvedete uživatelské jméno Yelp, datum recenze a odkaz na původní obsah.
- Nepoužívejte hvězdičkové hodnocení Yelp k označení svého průměrného hodnocení, místo toho použijte dynamickou online funkci „recenze“.
Zaměření na komunitu
Značka Yelp je postavena na komunitě recenzentů, známých jako „Yelpers“. Společnost podporuje recenzenty, aby používali skutečná jména a fotografie, a oceňuje nejlepší přispěvatele prostřednictvím programu Yelp Elite Squad. Yelp zaměstnává komunitní manažery, kteří komunikují s recenzenty a pořádají akce.
Jasným definováním prvků své značky a podporou živé komunity se Yelp snaží poskytovat spotřebitelům důvěryhodnou platformu, na které mohou objevovat místní podniky a navazovat s nimi kontakty. Pokyny pro značku zajišťují konzistentní prezentaci identity Yelp ve všech kontaktních bodech.
9. Shopify
Sada pro budování značky Shopify je navržena tak, aby podporovala a inspirovala podnikatele. Její estetika je přístupná a odráží poslání značky, kterým je zpřístupnit elektronický obchod všem. Její vizuální identita kombinuje čistý, profesionální vzhled s prvky, které představují růst a možnosti.
Hlavní přednosti sady pro budování značky Shopify:
- Výrazné logo „nákupní tašky“, které symbolizuje elektronický obchod a může být použito k reprezentaci značky i bez slovního znaku ve zvláštních situacích.
- Všestranná paleta barev s charakteristickou zelenou barvou symbolizující růst a úspěch.
- Na míru navržený font (Shopify Sans) pro konzistentnost značky
- Plnobarevná a monochromatická loga pro přizpůsobení se všem druhům pozadí
- Ilustrační styl, který představuje rozmanité podnikatele a firmy
10. Mailchimp
Věděli jste, že Mailchimp vznikl jako vedlejší projekt spoluzakladatelů, kteří chtěli pomáhat malým firmám s marketingem? Od té doby ušla společnost dlouhou cestu, rozšířila své služby o automatizaci marketingu a značka se vyvinula tak, aby s tímto vývojem držela krok. Slovní značka byla aktualizována a ztužena, aby odrážela širší možnosti značky, přičemž písmeno „c“ v názvu Mailchimp je nyní malé, aby symbolizovalo vývoj značky nad rámec e-mailů.
Sada značky Mailchimp je navržena tak, aby byla zábavná a přístupná. Hravé designové prvky, včetně maskota Freddieho, šimpanzího maskota, který mrká okem, vytvářejí přátelskou a poutavou uživatelskou zkušenost.
Další klíčové prvky:
- Barevná paleta: Značka používá jako primární barvu Cavendish yellow a doplňuje ji barvou peppercorn pro zvýraznění.
- Typografie: Kombinace netradičních a moderních fontů vyjadřuje osobnost a přístupnost.
- Obrázky: Brand kit podporuje použití zábavných a poutavých vizuálů, které osloví majitele malých podniků, a obsahuje ručně kreslené ilustrace a ikony, které dodávají teplo.
👀 Zajímavost
Sada značky Mailchimp obsahuje také sekci často kladených dotazů pro zakladatele, majitele firem a marketéry, kteří chtějí rychlý úvod nebo osvěžení znalostí o vývoji vlastních značkových aktiv.
Vytvoření efektivní sady značky
Vytvoření solidní sady značky není o dodržování přísných pravidel. Jde o zachycení podstaty toho, kým jste jako společnost, a její převedení do všech vizuálních a verbálních kontaktních bodů.
Jde o to být tak konzistentní a zároveň flexibilní, aby každý, kdo narazí na vaši značku, ať už na malém displeji chytrých hodinek nebo na obrovské CGI (počítačem generované) instalaci, okamžitě poznal, že jste to vy.
Proto je před návrhem sady pro vaši značku nezbytný důkladný marketingový průzkum. Porozumění vaší cílové skupině, konkurentům a tržním trendům vám pomůže vytvořit jedinečnou hodnotovou nabídku a pozici značky. Tím zajistíte, že vaše sada pro značku osloví zamýšlené publikum.
Podrobný návod k vytvoření sady pro značku
Po dokončení průzkumu trhu postupujte podle těchto šesti kroků a vytvořte si vlastní sadu značky pomocí platformy ClickUp pro správu designových projektů.
1. Vytvořte strategii značky
Začněte definováním strategie vaší značky. Tento zásadní krok zahrnuje formulování poslání, vize a hodnot vaší značky, identifikaci vaší jedinečné prodejní nabídky (USP) a rozvoj osobnosti a hlasu vaší značky.
Pomocí řešení pro správu dokumentů ClickUp Docs můžete společně navrhovat a vylepšovat tyto základní prvky.
Šablona identity značky od ClickUp poskytuje strukturovaný rámec, který vás provede tímto procesem a zajistí, že pokryjete všechny podstatné aspekty vaší strategie řízení značky.
Šablonu můžete použít k:
- Vytvořte jedinečnou sadu vizuálních prvků, které budou vaši značku konzistentně reprezentovat napříč platformami.
- Vytvořte efektivní komunikační strategii, která zaujme zákazníky.
- Stanovte jasné cíle, které budou vodítkem pro brandingové aktivity vašeho týmu, a rozdělte zdroje a odpovědnosti za brandingové úkoly.
2. Navrhněte svou vizuální identitu
Poté přejděte k návrhu vizuální identity vaší značky. Tato fáze zahrnuje vytvoření loga a jeho variant, výběr barevné palety, výběr typografie a vývoj vlastních ikon a grafických prvků.
Funkce Whiteboards od ClickUp je v tomto případě velmi užitečná, protože umožňuje vašemu designérskému týmu brainstormovat a společně v reálném čase navrhovat nápady pro více značkových sad.
Jakmile dokončíte návrhy, použijte systém správy úkolů ClickUp k přidělení odpovědností a sledování pokroku u každého prvku vaší vizuální identity.
3. Vytvořte stylový průvodce značky
Jakmile budete mít připravené vizuální prvky, vytvořte komplexní pokyny pro značku. Stanovte pravidla pro používání loga, definujte použití barev, vytvořte hierarchii typografie a stanovte styl obrázků a fotografií.
Šablona Brand Guidelines Template od ClickUp nabízí předem připravenou strukturu pro zaznamenávání těchto pokynů a vytváření živého dokumentu, který lze snadno aktualizovat a sdílet v rámci celé organizace, čímž zajistíte, že všichni budou mít přístup k nejnovějším standardům značky.
Mezi hlavní výhody používání těchto šablon pro branding patří:
- Nastíňte základní komponenty značky, včetně log, barevných palet a typografie.
- Všechny brandingové materiály lze uložit na jednom místě, aby byly snadno přístupné a spravovatelné.
- Jasné pokyny pro používání vizuálních prvků a log, které zajistí konzistentnost napříč všemi platformami.
4. Rozvíjejte značkové aktiva vaší společnosti
Navrhujte šablony pro různé marketingové materiály, vytvářejte profilové obrázky a titulní fotografie pro sociální sítě a navrhujte podpisy e-mailů a vizitky. Funkce úložiště souborů a správy verzí ClickUp jsou ideální pro správu těchto aktiv.
💡Tip pro profesionály: Nastavte si v ClickUp vlastní zobrazení, abyste mohli organizovat zdroje podle typu nebo použití, což členům týmu usnadní vyhledávání a používání správných souborů.
5. Sestavte vše do sdílené knihy značky
Nakonec shromážděte všechny své značkové materiály do komplexního a snadno použitelného průvodce. Zahrňte příklady správného a nesprávného použití a poskytněte materiály a šablony ke stažení.
Šablona ClickUp Brand Book je vynikajícím výchozím bodem pro tuto kompilaci.
Zajišťuje jednotný vzhled a styl všech marketingových materiálů tím, že poskytuje jasné pokyny pro prezentaci značky zaměstnancům a partnerům. Použijte jej k dokumentaci příběhu o vzniku vaší značky a definování narativů.
6. Sledujte a kontrolujte
Pravidelně kontrolujte pokyny pro vaši značku, abyste se ujistili, že jsou stále relevantní. Nastavte si v ClickUp pravidelné kontroly pomocí opakujících se úkolů nebo připomínek, abyste měli vše vždy aktuální.
V průběhu tohoto procesu využijte funkce ClickUp pro spolupráci, abyste zefektivnili pracovní postupy a shromáždili zpětnou vazbu – nástroje Komentáře a Korektury usnadňují diskusi o designových prvcích a Automatizace upozorní příslušné členy týmu, když jsou přidány nové materiály nebo aktualizovány pokyny.
Šablona Brand Style Guide od ClickUp může sloužit jako centrální uzel pro všechny tyto prvky a poskytuje jasný přehled o pokroku ve vývoji vaší značkové sady.
Vytvořte si trvalé dědictví značky s ClickUp
Silná a konzistentní identita značky je mocným diferenciátorem. Vaše značková sada je klíčem k odemčení tohoto potenciálu a umožňuje působivé zážitky se značkou napříč všemi kanály.
Příklady značkových sad, které jsme prozkoumali, ukazují, že jde o více než jen estetiku. Zahrnují osobnost značky, její hodnoty a jedinečné postavení na trhu. Ať už se jedná o přizpůsobivý designový systém Google nebo komunitní přístup Airbnb, každá značková sada podporuje konkrétní obchodní cíle a očekávání publika.
Vytvoření a údržba komplexní sady pro identitu značky je nepřetržitý proces, který vyžaduje pečlivé plánování, kreativitu a spolupráci. Využití softwarových nástrojů pro správu značky, jako je ClickUp, může tento proces zefektivnit a zajistit, že vaše sada pro značku zůstane živým, vyvíjejícím se aktivem, které roste spolu s vaším podnikáním.
Investujte čas a prostředky do vývoje robustní sady pro budování značky a vytvoříte si základ pro dlouhodobé uznání značky, loajalitu a úspěch. Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes!