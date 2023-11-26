Loom vs. Vidyard: Kdo vyhraje souboj video nástrojů?

Vzpomínáte si na 70. léta, kdy bylo rádio nejoblíbenějším médiem pro vysílání čehokoli? Videoobsah nejenže „zabil rádio“, ale také ovládl naše obrazovky a srdce! Podle statistik video marketingu z roku 2022 strávili lidé v průměru 100 minut denně sledováním online videí. To je téměř dvě hodiny!
Mezi video softwary dostupnými na trhu jsou Loom a Vidyard pozoruhodnými řešeními. Od živého vysílání po videokonference se oba nástroje staly oblíbeným komunikačním médiem pro firmy i jednotlivce. Nyní je otázkou: jak zjistit, který z nich je pro vaše potřeby ideální?
Naše srovnání Loom vs. Vidyard vám pomůže rozluštit složitou mozaiku těchto video gigantů. Rozebíráme jejich hlavní funkce, abychom vám pomohli najít to nejlepší řešení pro vaše video projekty.
Co je Loom?
Loom je univerzální nástroj pro video komunikaci, který proměňuje tvorbu a distribuci video zpráv v plynulý zážitek. Jeho poslání? Umožnit plynulou asynchronní komunikaci zjednodušením procesu nahrávání a sdílení videí.
S Loomem můžete nahrávat videa buď přes webovou kameru, obrazovku, nebo obojí najednou! Nabízí celou řadu funkcí, včetně přizpůsobení velikosti snímku obrazovky, nástrojů pro kreslení, komentářů v reálném čase, emoji reakcí a video zpráv pro zpětnou vazbu.
Ať už jde o svět byznysu, vzdělávání nebo osobní vztahy, Loom se etabloval jako spolehlivá volba pro vzdálenou spolupráci, online prezentace a vizuální vyprávění příběhů. 📖
Stala se také jednou z nejvyhledávanějších video platforem pro firmy, které se snadno spoléhají na výkon videa.
Funkce Loom
Trh je zaplaven alternativami Loomu, které odkazují na videoklipy. Čím se tedy Loom odlišuje od svých konkurentů? Pojďme se podívat na jeho vynikající funkce! 🔍
1. Zachycujte a sdílejte
Funkce Loom jsou revoluční, pokud jde o pořizování a sdílení asynchronních videozpráv. Ať už nahráváte ze své obrazovky, webové kamery nebo z obou současně, s komentářem nebo bez něj, celý proces je hračka.
Nahrávejte videa z jakékoli aplikace na zařízení podle svého výběru a pomocí rozbalovacího menu přizpůsobte výstup. Můžete přizpůsobit:
- Režim nahrávání: Obrazovka a kamera, Pouze obrazovka nebo Pouze kamera
- Velikost: Celá obrazovka, Okno nebo Vlastní velikost
Loom také zjednodušuje proces sdílení, takže je snadné šířit informace a poznatky. Svůj obsah můžete snadno distribuovat na různých platformách a zařízeních pouhým vygenerováním okamžitého odkazu, odesláním e-mailem nebo vložením videa na webovou stránku.
Bezplatná verze Loom podporuje nahrávání v kvalitě až 720p, což zaručuje divákům ostrý obraz. Ale pro ty, kteří hledají maximální vizuální čistotu, je upgrade na HD nebo 4K jen jedno kliknutí daleko.
2. Bohaté nástroje pro úpravy
Loom vám umožňuje využít umění střihu videa k vytváření přesných návodů a videozpráv pro týmy, studenty a další publikum.
Ořezávání, aktualizace a zdokonalování vaší zprávy je nyní stejně snadné jako několik kliknutí. Využijte nástroj pro kreslení a najděte možnosti, jak zdůraznit důležité detaily videa, vnést do něj trochu zábavy a navázat osobní kontakt s divákem.
Stříhejte nebo spojujte klipy a vytvořte poutavý Loom bez chyb. Pokud vytváříte vzdělávací video, máte možnost přidat externí odkazy na vzdělávací zdroje.
A pro ty chvíle, kdy jedno video nestačí, můžete snadno spojit více videí Loom dohromady a vytvořit sdílenou zprávu v jednoduchém a srozumitelném formátu. Celkově vzato, síla editace videa je ve vašich rukou a k jejímu využití nepotřebujete diplom z filmové vědy! 🎥
3. Reakce v reálném čase
Loom umožňuje vašemu publiku více než jen sledování! Může se aktivně účastnit a zapojit se do vašeho obsahu v reálném čase! 😍
Díky komentářům s časovým razítkem a reakcím pomocí emodži nemusí být diváci pouze pasivními pozorovateli. Můžete tak hned vědět, kdy je vaše publikum nadšené, zaujato nebo možná dokonce zmatené – a to v okamžiku, kdy k tomu dojde.
Odpovědi a komentáře slouží jako nástroje v reálném čase pro sběr zpětné vazby a zlepšení vašich zpráv. Ale nejde jen o jednosměrnou komunikaci. Software pro nahrávání obrazovky Loom posouvá vaši video interakci na vyšší úroveň tím, že reagování na komentáře je stejně zábavné a poutavé!
Ceny Loom
- Starter: zdarma
- Business: 12,50 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
- Podnik: Kontaktujte společnost
Co je Vidyard?
Uvažovali jste někdy o pořízení spolehlivého video nástroje, který by vám pomohl zlepšit vaše marketingové a prodejní aktivity? Vidyard je pro vás to pravé! Otevírá dveře k tvorbě interaktivních videí, personalizaci obsahu a zlepšení komunikace díky hloubkové analýze.
Vidyard je přístupný buď prostřednictvím rozšíření pro Chrome, nebo desktopové aplikace, které jsou vybaveny pohodlným vestavěným editorem videa a funkcemi pro zasílání videozpráv.
Tato platforma umožňuje okamžité sdílení vaší práce s globálním publikem a dokonce poskytuje oznámení v reálném čase, když někdo reaguje na váš obsah. Jedná se o kompletní balíček pro video marketing, který vám poskytne profesionální výhodu. 💼
Funkce Vidyard
Zaměřme se na hlavní funkce, které odlišují Vidyard od podobných nástrojů na trhu. 👇
1. Integrovaný editor videa s možností okamžitého sdílení
Chcete, aby vaše prodejní aktivity byly opravdu úspěšné? Ať už se jedná o první představení, demo, poutavou prezentaci nebo přesvědčivou nabídku, Vidyard vám pomůže.
Získáte tak přístup k předem připraveným video skriptům, které jsou navrženy tak, aby vytvářely obsah s velkým dopadem pro každou fázi prodejního cyklu. 🎞️
Ale tady Vidyard ještě o krok dál: jeho funkce AI dokáže vytvořit personalizované video skripty, které zajistí, že vaše zpráva osloví vaši cílovou skupinu.
Navíc umožňuje hladkou integraci, takže můžete tato videa sdílet přímo z platforem jako Gmail, Outlook, Salesloft, Outreach, LinkedIn a dalších. Setkáváte se se svými potenciálními zákazníky tam, kde se nacházejí, a usnadňujete jim tak interakci s vaším obsahem!
2. Pokročilá analýza videa
S Vidyard získáte křišťálovou kouli, která vám umožní nahlédnout do toho, jak dobře si váš videoobsah vede. Nabízí hluboké poznatky a analýzy videí, které jsou nepostradatelné pro marketingové a prodejní strategie. 🔮
Můžete například sledovat zapojení diváků až do nejmenších detailů a přesně určit, kdy diváci přestávají sledovat nebo znovu sledují konkrétní segmenty. Tyto údaje jsou zlatým dolem pro pochopení toho, co vaše publikum zaujme a co by mohlo potřebovat malé vylepšení.
Vidyard vám dokonce pomůže odhalit identitu diváků videí, zjistit, jaký obsah je zajímá, a změřit dobu, po kterou jsou naladěni.
3. Podpora marketingu a SEO
Většina alternativ k Vidyard není zaměřena na marketingové potřeby. S Vidyard však nejen vytváříte špičkový marketingový obsah, ale také budujete trvalé vztahy se zákazníky prostřednictvím přesvědčivějších konverzních strategií.
Díky správě videohostingu můžete nahrát veškerý svůj marketingový obsah, jako jsou propagační materiály, demo videa a klipy s příběhy zákazníků, na jedno centrální místo zvané Video Hub. Vyberte si rozvržení a přidejte prvky firemní identity, abyste vytvořili sbírku videoobsahu určeného pro zákazníky. Tato video platforma vyniká personalizovanými video zprávami a možnostmi přizpůsobení nebo základními funkcemi pro úpravy.
Využijte navíc individuální přístup a oslovte diváky na osobnější úrovni vložením videí s výzvou k akci (CTA) do e-mailů nebo kdekoli na webu. V obecných nastaveních hubu můžete také zapnout funkci SEO metatagů, která umožňuje indexování vyhledávačem pro lepší viditelnost vašich videí.
Ceny Vidyard
- Zdarma
- Pro: 19 $/měsíc na uživatele
- Plus: 59 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: Kontaktujte společnost
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu fakturačnímu modelu.
Loom vs. Vidyard: Porovnání funkcí
Nyní se vraťme k našemu srovnání: Loom vs. Vidyard. Oba jsou výjimečné video nástroje s vlastními jedinečnými funkcemi a vlastnostmi pro personalizaci videí. Loom vyniká jednoduchostí a rychlým vytvářením videí, díky čemuž je oblíbený pro nahrávání obrazovky, sdílení videí a rychlé video zprávy. Vidyard je naopak známý svými robustními funkcemi pro video marketing, které jsou ideální pro firmy, které chtějí zaujmout a získat zákazníky prostřednictvím personalizovaného video obsahu.
Abychom se mohli lépe rozhodnout, podívejme se blíže na to, jak si tyto nástroje vedou ve třech klíčových oblastech: nahrávání videa, nástroje pro společnou úpravu a analytika. 👀
Specifikace nahrávání videa
Loom i Vidyard nabízejí pohodlné nahrávání prostřednictvím rozšíření prohlížeče a desktopových aplikací, díky čemuž je tvorba videí hračkou. Mají však i výrazné rozdíly.
Vidyard vede díky tomu, že u všech tarifů nabízí kvalitu nahrávání až 1080p, a pro ty, kteří hledají maximální ostrost, jeho desktopová aplikace dokonce odemyká kouzlo 4K. Na druhou stranu Loom nabízí kvalitu 4K výhradně u svých placených tarifů, zatímco bezplatné účty jsou omezeny na stále slušných 720p.
Pokud jde o počet videí, která můžete vytvořit s bezplatným účtem, Vidyard a Loom jsou na tom stejně a umožňují až 25 videí na uživatele. Bohužel, v bezplatných verzích Vidyard i Loom není možné nahrávat neomezený počet videí!
Mezi Vidyard a Loom však existuje zásadní rozdíl – bezplatný účet Loom omezuje délku každého videa na pouhých 5 minut. Naopak Vidyard rozšiřuje vaše možnosti vyprávění příběhů díky působivému 30minutovému limitu pro nahrávání videí do vaší knihovny. ⏲️
Střih videa a spolupráce
Nahrávání videa může být pro Loom trochu nevýhodou, ale vynahrazuje to svými pozoruhodnými nástroji pro úpravy. Funguje jako slušná platforma pro vizuální spolupráci s možnostmi:
- Spojte videa vytvořená více spolupracovníky
- Integrujte mobilní a desktopové aplikace Loom
- Přidejte do nově vytvořených videí opakovaně použitelný obsah (například klip CTA).
- Vložte klip do Loomu (například o něčem, co jste zapomněli zmínit).
Vidyard má své silné stránky v oblasti úpravy videa a přizpůsobení miniatur a nabízí celou řadu funkcí. Ale v kategorii společné úpravy korunu získává Loom. 👑
Analýzy a poznatky
Řekněme, že jste marketingovým vedoucím rostoucí technologické společnosti a právě jste spustili sérii propagačních videí. Váš tým používá Vidyard i Loom ke sdílení těchto videí s potenciálními klienty. Jaké analýzy zapojení diváků můžete očekávat?
Loom nabízí základní analytické funkce, díky kterým zjistíte, kdo a kdy si videa prohlížel. Například: „Vaše demo video produktu zaznamenalo za týden 100 zhlédnutí. “
Ale když se obrátíte na Vidyard, získáte hlubší vhled. Dozvíte se nejen to, kdo video sledoval, ale také přesně, jak dlouho ho sledoval. Zjistíte, že zatímco 100 lidí si demo prohlédlo, 60 z nich sledovalo celé video, což naznačuje silný zájem.
Stručně řečeno, pokud chcete činit rozhodnutí založená na datech s bohatšími analytickými informacemi, Vidyard je pro vás tou nejlepší volbou. 🥇
Loom vs. Vidyard na Redditu
Uživatelé Redditu jsou známí svými upřímnými a vášnivými diskusemi na různá témata a video software není výjimkou. Loom a Vidyard způsobily rozruch v oblasti video nástrojů a podnítily uživatele Redditu k vyjádření svých názorů, sdílení zkušeností a nabídce postřehů. 📢
Obecně se má za to, že Loom je populárnější nástroj než Vidyard, ale Vidyard nabízí lepší zážitek pro účely oslovování zákazníků, i když jeho rozhraní nemusí být nejlepší pro sdílení videí.
Zde je názor uživatele, který vyzkoušel oba produkty:
„Loom rozhodně používám mnohem častěji. Vidyard jsem před časem vyzkoušel, ale zjistil jsem, že je nestabilní a nekonzistentní, tak jsem ho přestal používat.“
Vidyard má přesto mnoho příznivců díky svým funkcím zaměřeným na prodej – jeden z uživatelů uvedl:
„Často používám plugin pro Chrome (vidyard go) pro prodej – tyto 30–60sekundové video zprávy jsou pro nás velmi účinné. CTA v profesionální verzi jsem ještě nevyzkoušel, ale podle toho, co jsem slyšel, mohou fungovat velmi dobře – záleží na vašem přístupu.“
Jeden z uživatelů ve stejném vlákně se domníval, že Vidyard je vhodný pouze pro malé firmy:
„Funguje dobře v malých a středních podnicích, ale kvůli IT firewallům ne tak dobře ve středních a velkých podnicích. ”
Seznamte se s ClickUp: nejlepší alternativou k Loom vs. Vidyard
Vidyard i Loom jsou skvělé samostatné nástroje pro nahrávání obrazovky, ale mají i své nevýhody. Například Loom je skvělý nástroj pro pedagogy, ale jeho omezený bezplatný tarif znemožňuje mnoha lidem využívat jeho výhody. Vidyard naopak nabízí potřebné funkce, ale má mnoho nedostatků, pokud jde o použitelnost.
Naštěstí máte k dispozici další bezplatný nástroj pro nahrávání obrazovky, díky kterému je nahrávání a sdílení videí hračkou: ClickUp! 🤩
ClickUp je komplexní pracovní řešení určené pro všechny typy podniků, ať už v oblasti vzdělávání nebo marketingu. Nabízí bezproblémovou platformu pro produkci videí, vybavenou specializovanými funkcemi pro správu klipů, spolupráci v reálném čase, podporu prodejního procesu a správu úkolů.
Pojďme se podívat, jak ClickUp přináší nový pohled na oblast video zpráv, tvorby, sdílení a spolupráce!
1. Použijte Clip by ClickUp k hladkému sdílení videí z obrazovky s klienty a zaměstnanci.
Clip by ClickUp je aplikace s mnoha funkcemi pro nahrávání obrazovky, která je k dispozici všem, kteří se zaregistrují na platformě! A když říkáme, že je velkorysá, máme na mysli:
- Žádné časové omezení pro nahrávání – ať už nahráváte demo pro klienta nebo dlouhé školicí video, Clip vám kryje záda!
- Nahrávky bez vodoznaku, i v rámci bezplatného tarifu
- Křišťálově čistý záznam hlasu
Tato platforma vám umožňuje nahrávat celou obrazovku, okno aplikace nebo karty prohlížeče. Nahrávku můžete okamžitě sdílet se svými kolegy, klienty nebo externími diváky pomocí zabezpečených e-mailů, veřejných nebo soukromých odkazů. Není třeba nic stahovat, nahrávat ani exportovat – video se přehrává přímo v prohlížeči! Kromě nahrávání můžete také ořezávat stránky webových stránek a pořizovat snímky obrazovky pomocí rozšíření ClickUp pro Chrome.
Pokud jde o použitelnost, můžete začít během několika sekund. Stačí spustit ClickUp a v pravém dolním rohu obrazovky v liště úkolů vybrat možnost Record Clip (Nahrát klip). 📹
Všechny nahrané klipy jsou ve vysoké kvalitě a lze je vložit pomocí funkce Embed view v ClickUp. Ale skutečná výhoda spočívá v tom, že můžete svá videa proměnit v praktické úkoly, poskytnout kontext k dalším krokům a přiřadit je divákům. Je to jako proměnit každou zprávu v přátelské výzvy k akci!
Celkově se jedná o praktický nástroj, pokud chcete nahradit schůzky nebo zdlouhavé e-mailové konverzace bohatými videi. ClickUp se integruje s více než 1 000 softwarovými aplikacemi, včetně Zoom, Microsoft Teams a Slack, což sdílení obsahu ještě více usnadňuje!
2. Revoluce v týmové práci díky funkcím pro spolupráci v reálném čase od ClickUp
ClickUp posouvá spolupráci v reálném čase na novou úroveň, bez ohledu na odvětví nebo cíle. 💖
Řekněme, že pracujete na projektu zaměřeném na oslovení nových zákazníků – stačí využít všestranné funkce ClickUp pro spolupráci a dosáhnout úspěšných výsledků.
Vysoce interaktivní tabule ClickUp Whiteboards přinášejí novou úroveň efektivity spolupráce na vašich video projektech. Používejte poznámkové lístky, spojovací prvky a texty k výměně názorů s vaším týmem v reálném čase. Ještě lepší je, že získáte sadu šablon tabule Whiteboard, které vám pomohou s úkoly, jako je brainstorming marketingových nápadů, mapování procesů nebo psaní osnov videí.
Hledáte nástroj pro spolupráci na správě video projektů? S ClickUp můžete:
- Zahajte diskuse se svým týmem v reálném čase pomocí nástroje pro okamžité zasílání zpráv v aplikaci s názvem Chat view.
- Pište scénáře pro voiceover a materiály pro zaškolení pomocí kolaborativních dokumentů ClickUp Docs.
- Využijte nativní podporu AI k urychlení úkolů souvisejících se spoluprací na obsahu.
- Buďte vždy v obraze díky přizpůsobitelným oznámením na počítači i mobilu.
ClickUp může být významným pomocníkem pro prodejní týmy, které chtějí zefektivnit své procesy a přilákat více potenciálních zákazníků. Díky několika zobrazením, která umožňují sledovat vaše klíčové partnery, můžete rychle identifikovat příležitosti pro přizpůsobenou komunikaci s klienty a oslovení nových zákazníků!
3. Ovládejte svůj pracovní postup a zvládněte úkoly s ClickUp!
Správa úkolů ClickUp je skutečným motorem pro všechny firmy – ať už pracujete na video projektu nebo vedete agilní tým, přizpůsobte si pracovní postupy pro jakýkoli projekt!
S více než 35 aplikacemi ClickApps, které máte k dispozici, můžete automatizovat manuální úkoly, spouštět sprintové cykly a zahájit nahrávání obrazovky jedním kliknutím! Vytvářejte úkoly s vlastními ID a přiřazujte je jednomu nebo více příjemcům. Začleňte vlastní pole a přidejte k úkolům atributy – například můžete do vlastního pole přidat odkaz na výukový klip, aby příjemce neměl žádné potíže s dokončením úkolu.
Komentáře můžete dokonce přiřadit jako úkoly, aby vám nic neuniklo! 🤠
Pro řešení složitých video projektů použijte funkci Task Dependency (Závislost úkolů), která logicky rozdělí úkoly na podúkoly, jako jsou Review scripts (Kontrola scénářů) nebo Test audiences (Testování publika). Zobrazte si je z různých úhlů a upravujte je hromadně pomocí Bulk Action Toolbar (Panel hromadných akcí). A díky opakujícím se úkolům a připomenutím už nikdy nezmeškáte důležitý termín produkce!
ClickUp je víc než jen nástroj pro práci s videem!
Loom i Vidyard jsou vynikajícími nástroji pro video strategii, ale pro mnoho týmů může použití těchto produktů s omezenými funkcemi znamenat značnou zátěž pro jejich rozpočet. ClickUp může být ekonomičtější volbou, zejména pro malé a střední týmy, které potřebují funkce pro nahrávání obrazovky a správu projektů v jednom.
Registrací bezplatného účtu ClickUp získáte přístup k celé řadě efektivních videonávodů a nástrojů pro spolupráci při správě úkolů – výhoda pro vás i váš tým! 🏆