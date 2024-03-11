Кафе, код и управление на кризи: един ден от живота на главен технологичен директор (CTO)

Главните технологични директори (CTO) или главните технолози са като сгъваеми мостове. 🌉

Те ви помагат да преодолеете различията между технологиите и бизнес стратегията. Обладаващи както технически умения, така и стратегическа проницателност, CTO са много търсени във всяка съвременна компания, която иска да използва максимално потенциала на своя технически екип или да бъде готова за кризи 24/7.

Но с какви пречки се сблъскват тези така наречени мостове всеки ден? И как разбират кога е време да се откажат или да продължат напред?

Е, ако сте любопитни да разгледате тази роля – ние имаме отговорите. Останете с нас, докато надникнем в един ден от живота на главен технологичен директор (CTO). Ще научим също така за:

Роли и отговорности на CTO

Очаквани умения

Стратегии за подготовка за тази позиция

Кои са главните технологични директори?

CTO са съчетание от изпълнителна мъдрост и технологична експертиза. Те притежават уникалната способност да оценяват техническите решения през призмата на бизнес растежа и по-широките стратегически цели в рамките на висшето ръководство на компанията.

Тази критична перспектива често дава на CTO значително влияние в рамките на висшето ръководство на организацията. Особено в технологичните стартиращи компании, CTO могат да поемат роля, равностойна на тази на главния изпълнителен директор (CEO). CTO в стартираща компания може също да управлява технологичното съответствие при липса на юридически служител на пълно работно време.

От практическа гледна точка, CTO предприема конкретни стъпки, за да съгласува техническите сложности на даден проект с търговските реалности на бизнеса. Той разработва ефективни политики и процедури за всички дигитални стратегии.

Един опитен главен технологичен директор притежава всестранни технически и лидерски умения – в таблицата по-долу са описани някои от най-важните качества:

Технически умения Управленски умения Технологична пътна карта Иновации и развитие Изкуствен интелект (AI) Стратегическо планиране Машинно обучение Бюджетиране Изчислителни облаци DevOps

Общ преглед на отговорностите на CTO в една компания

Задълженията на CTO варират значително в зависимост от участието им в разработването на продукти, научноизследователската и развойна дейност (R&D) и цялостното развитие на бизнеса. 📈

За начало, повечето CTO са силно ангажирани със стратегическото планиране. Те проучват нови технологии и използват както нови, така и съществуващи решения за постигане на бизнес целите.

Някои типични отговорности, свързани с работата на CTO, включват:

Наблюдение на технологичните решения на компанията

Сътрудничество с висшия мениджмънт по въпроси, свързани с бюджетирането и решаването на проблеми

Гарантиране, че инфраструктурата за сигурност отговаря на текущите ISO сертификати

Управление на разработването и надзора на технологиите за клиенти

Наблюдение на вътрешни технически проблеми

Подпомагане на инженерните екипи да си сътрудничат с продуктовия или маркетинговия екип

Наблюдение на конкурентите и пазарните очаквания

По отношение на връзките с клиентите, CTO носи крайната отговорност за получаването и обработката на пряката обратна връзка от пазара, заедно с техническия екип. Обратната връзка от клиентите им помага да приоритизират проблемите, които изискват незабавно внимание, и да одобряват подобрения за продукти или прототипи.

Съвет: Главните технологични директори може да се налага да се справят с досадни клиенти от време на време, особено в стартиращи компании. Ето защо проактивните професионалисти обичат да следят отблизо проучванията на потребителите и да разбират предварително проблемите на клиентите си. Един от най-добрите начини да го направите е да използвате шаблона за проучвания на потребители на ClickUp. Той помага да групирате потребителите според типа и възрастта им, софтуера, който използват, и други полезни категории.

Как изглежда един типичен ден на един добър CTO?

Животът на един CTO е постоянен баланс между иновациите и оперативната ефективност. Ето как изглежда денят им от сутрин до вечер:

Сутрин

Преди да се подготвят за деня си, повечето CTO зареждат мозъка си с обилна закуска. 🥞

Тъй като това е роля с висока степен на отговорност, денят на CTO започва с внимателна оценка на всички прекъсвания, настъпили през нощта. Например: Срутиха ли се защитните стени? Системите ли са се повредили? Екипите ли се сблъскват с неочаквани препятствия?

Срутиха ли се защитните стени?

Системите са ли се разбунтували?

Екипите се сблъскват ли с неочаквани препятствия?

CTO оценява обстановката и формулира стратегии за справяне с всякакви непосредствени заплахи.

Преди да отидат на срещи, CTO създават списък със задачи и организират цялата работа, която трябва да свършат до края на деня. Лесен начин да направите това е да използвате шаблона за задачи на ClickUp

Ранните сутрешни срещи обикновено са с членове на висшето ръководство, като например: съосновател, продуктов мениджър, инвеститор, директор, продуктов мениджър, директор по продажбите.

Съосновател

Собственик на продукт

Директор по инвестициите

Ръководител на продукта

Директор по продажбите

Сътрудничеството е в центъра на вниманието на тези сутрешни срещи . Дискусиите се въртят около нови технологични инициативи и стратегии за иновации. Главният технологичен директор често трябва да сътрудничи с главния маркетинг директор (CMO) или продуктовия мениджър, за да изготви . Дискусиите се въртят около нови технологични инициативи и стратегии за иновации. Главният технологичен директор често трябва да сътрудничи с главния маркетинг директор (CMO) или продуктовия мениджър, за да изготви продуктови пътни карти , оптимизирани за най-новите технологични постижения.

В края на първата част от деня повечето CTO провеждат кратка среща с екипа си, за да обсъдят стари и нови задачи.

Срутиха ли се защитните стени?

Системите са ли се разбунтували?

Екипите се сблъскват ли с неочаквани препятствия?

Съосновател

Собственик на продукт

Директор по инвестициите

Ръководител на продукта

Директор по продажбите

Както можете да видите, това е една натоварена сутрин! Ето защо умните CTO използват професионални софтуерни инструменти за управление на проекти като ClickUp за задачи като планиране на деня и срещите. 😏

Вземайте бележки, следете дневния ред и задавайте задачи на екипа си с помощта на функцията за срещи на ClickUp.

По обед

Обикновено CTO прекарва обедната почивка в обяд и планиране на дейности.

CTO се среща с екипа си за планиране, за да разгледа нововъзникващите технологии, като софтуер за автоматизация на задачите и AI инструменти, и да анализира тенденциите.

Преди да настъпи следобед, CTO преглеждат договорите и споразуменията за ниво на обслужване, за да се уверят, че инвестициите в технологии са надеждни и носят максимална полза.

По обяд главните технологични директори получават актуализации за предходния ден по отношение на това, което е било планирано или какви нови цели са били поставени.

Ако компанията се сблъска с извънредна ситуация, CTO очертава основните теми за обсъждане на следващото заседание на борда на директорите.

Следобед

Много CTO пренасочват вниманието си към работата по управление на проекти и програми, свързани с технологиите, през следобедните часове.

Те оценяват крайните срокове, разпределят инженерните ресурси в рамките на бюджетните ограничения и обсъждат стратегически решения за отделните екипи.

Това е отличен момент за оценка на уязвимостта на инфраструктурата и обсъждане на стратегии за намаляване на рисковете за киберсигурността.

Всичко, което не е било обсъдено по време на обедните срещи, се обсъжда следобед. Това е и времето, в което главните технологични директори могат да се срещнат с служителите и да видят дали се нуждаят от допълнителни инструкции или обучение

Изследванията също са част от обичайния следобед на един CTO. Те може да искат да идентифицират типа технология, която използват конкурентите, и да предприемат действия, преди да изостанат. Шаблонът за конкурентен анализ на ClickUp може да бъде от голяма помощ в този случай.

Вечер

Когато завесата падне, CTO преглеждат представянето си през деня и преценяват дали има области, които се нуждаят от корекции.

CTO често се срещат с CEO от своята мрежа за подкрепа, за да пият по чаша кафе. Но в повечето случаи тези срещи не са много продуктивни – главно защото тези две роли се поемат от много различни типове личности, които могат да разговарят само докато трае кафето 😉

Не винаги е така, но мениджърите по наемането на персонал могат да поискат от CTO да проведе кратки интервюта с техническия екип, преди да напуснат.

Преди края на деня, мъдрите CTO-та отделят малко време, за да се откъснат от екрана и да се фокусират върху грижата за себе си или други подмладяващи дейности.

Поглед върху разнообразните задължения на CTO

Въпреки че сме анализирали общия ежедневен режим, конкретните отговорности на CTO могат да варират значително в зависимост от текущите цели и задачи на компанията. От следене на всички софтуерни протоколи до изработване на стратегии с проектния мениджър, те изпълняват едновременно няколко роли. 🤹

Ето четири роли, които един CTO може да поеме:

1. Надзорник на инфраструктурата

Този CTO контролира различни аспекти на облачната инфраструктура на компанията, мерките за сигурност на данните, поддръжката и мрежовите операции. От време на време той инициира вътрешно разследване, за да идентифицира уязвимостите на данните на организацията – това е задължително, ако компанията страда от нарушения на сигурността.

Управлението на разходите за инфраструктура и оптимизацията на разходите също са важни компоненти от ролята на всеки CTO. CTO се стремят да минимизират разходите, като преразглеждат услугите и инструментите, които компанията използва в момента, и при необходимост търсят алтернативни решения.

2. Технологични лидери, преглеждащи технологичната стратегия на компанията

CTO се фокусират върху създаването на солидна технологична стратегия. Това включва изготвянето на дългосрочна пътна карта за технологичната инфраструктура на компанията, която е в съответствие с общите бизнес цели.

Този аспект на работата включва основно:

Разработване на стратегически планове за научни изследвания, технологично развитие, внедряване и приложение

Провеждане на съответни технически тестове

Установяване на технологични стандарти и насоки за осигуряване на еднородност между системите

Поддържане на сътрудничеството между отделите с различни функции

Съвет: Ако изготвяте подробна IT пътна карта, обмислете да използвате шаблона за IT пътна карта на ClickUp. Той ви помага да разработите ясен график за постигане на резултати и да използвате вградените инструменти за сътрудничество, за да работите с други отдели.

3. Съавтор на документи за бизнес стратегия и знания

CTO насърчават културата на споделяне на знания, като провеждат месечни семинари, които служат като форуми за дискусии както за фронтенд (FE), така и за бекенд (BE).

Тези сесии се очертават като платформа за обмен на творчески идеи и за да сте в крак с дигиталните тенденции и индустрии.

CTO могат да работят и по изготвянето на документи за знания, като планове за непрекъснато усъвършенстване и рамки за управление на изкуствения интелект.

4. Ръководител по привличане на таланти и оценка на представянето

Като лидери в привличането на таланти и оценяването на представянето в бързоразвиващите се компании, CTO се занимават с оценяването на заплатите и представянето на техническите специалисти в отдалечени и локални екипи.

Опитни CTO предлагат помощ в следните области:

Привличане и назначаване на технологични експерти

Провеждане на интервюта с екипа

Предоставяне на наставничество на технически екипи

Преодоляване на пропуските в уменията чрез целенасочени стратегии за обучение и развитие

Шаблон, който да опитате: Шаблонът за матрица за обучение на ClickUp, за да оцените набора от умения и да идентифицирате възможности за обучение за техническите екипи.

Как да станете главен технологичен директор

Тъй като тази висша ръководна длъжност изисква технически познания и силни лидерски умения, тук ще откриете някои сериозни бариери за достъп. Повечето длъжности на главен технически директор изискват над 15 години опит в технологичната област и обикновено са отворени за професионалисти с лидерски опит, като директори по информационни технологии или старши Java разработчици. Обикновено трябва да преминете през строг процес на наемане, включващ тестове и интервюта.

Стандартното описание на длъжността главен технологичен директор включва следните ключови характеристики:

Солидна академична подготовка в областта на компютърните науки, инженерството или друга свързана област.

Страст към непрекъснато учене и следене на най-новите технологични тенденции чрез сертификати и курсове за професионално развитие.

Способност да ръководи и вдъхновява технологични екипи с изключителни комуникативни и междуличностни умения, като осигурява ефективно сътрудничество с различни заинтересовани страни.

Дълбоко разбиране на нововъзникващи концепции като изкуствен интелект, рамки за управление на рисковете за киберсигурността и лидерство в промяната.

Организациите понякога търсят кандидати с по-висока академична квалификация, като дават предимство на магистърска степен по компютърни науки или технологичен мениджмънт.

6 стратегии, които помагат на CTO (и бъдещите CTO!) да дават най-доброто от себе си всеки ден

Ако искате да станете главен технологичен директор, не се плашете от натовареността или изискванията за голям опит. Подгответе дългосрочен план в началото на кариерата си и работете за постигането му.

Голяма услуга, която можете да си направите, е да подобрите уменията си за многозадачност и критично мислене – това са основните компетенции, които помагат на CTO да печелят повече от колегите си IT специалисти.

За да развиете основни компетенции и да облекчите работната си натовареност, започнете да използвате комплексни инструменти за управление на проекти като ClickUp. Пакетът за управление на проекти на платформата поддържа документиране, автоматизация и много други функции, от които CTO могат да се възползват!

Опитайте да приложите тези шест специално подбрани стратегии, използвайки ClickUp, за да сте винаги една крачка напред в кариерата си! 🧑‍💻

1. Усвойте изкуството на управлението на времето

Как да останете продуктивни, докато се справяте с имейли, обаждания и срещи? Като овладеете планирането и управлението на времето!

С изгледа на календара на ClickUp можете да се уверите, че списъкът ви със задачи остава добре организиран и визуално привлекателен. Планирайте специални блокове за основните си задачи, като отделите време за гъвкави срещи, срещи на различни нива, взаимодействия с колеги и ангажименти на ръководния екип. Функцията „плъзгане и пускане” на календара ви помага да поддържате гъвкавост в деня си и да препланирате без усилие.

Използвайте инструментите за управление на времето на ClickUp, за да проследявате без усилие времето на различни платформи и да интегрирате безпроблемно времевите разписания в работните процеси на проектите.

Имате проблеми с кратките срокове в екипните ИТ проекти? Вместо да провеждате ежедневни срещи с служителите, използвайте ClickUp Estimates, за да създадете времеви прогнози за всяка задача в работния си процес. Задайте дати и часове, които могат да се проследяват, и получавайте известия, когато задачите са просрочени.

Обмислете да приложите предварително създадени IT шаблони към вашите работни процеси, за да спестите време при ежедневни задачи като докладване на инциденти и проследяване на грешки.

Шаблонът за ежедневен планиращ календар на ClickUp е друг безценен ресурс за поддържане на ежедневните ви вътрешни задачи и задачи, свързани с обслужването на клиенти. Този универсален шаблон ви позволява да:

Категоризирайте задачите в отделни секции, като „Лични“, „Работа“ или „Цели“.

Приоритизирайте задачите според тяхната важност и спешност.

Визуализирайте производствените версии чрез графики и диаграми.

2. Организирайте задачите на екипа проактивно

Всички знаем известните думи на чичо Бен към Питър Паркър: С голямата сила идва и голямата отговорност.

Но всеки главен технологичен директор би казал: С по-големите роли идват и по-големи отговорности.

За щастие, ClickUp Software Team Suite е проектиран да помага на CTO да се справят с всички свои работни отговорности от една платформа, благодарение на функции за:

Планиране и проследяване на спринтове

Проследяване на бъгове и проблеми

Създаване на контролни списъци за плана за пускане на продукта

Организирайте проекта си в уникалната йерархия на ClickUp, а след това персонализирайте визуализацията на работата си с над 15 изгледа.

Организирайте работните процеси на екипа с ClickUp Tasks и добавете зависимости за взаимосвързани действия. Визуалният интерфейс на платформата ви помага да настроите задачи за цялостни пътни карти с няколко кликвания.

Можете също да направите първата стъпка към централизиране на цялата документация с помощта на ClickUp Docs. Тази функция ви позволява да създавате перфектно структурирана техническа документация, като ръководства за потребители, бели книги, наръчници за продукти и доклади за инфраструктурата. Използвайте форматиране на богат текст, за да добавяте таблици, маркери, списъци и банери, и споделяйте документите с членовете на екипа незабавно.

Искате да ускорите пускането на продуктите на пазара? Благодарение на сътрудничеството в реално време можете да работите по споразумения и стандартни оперативни процедури с по-опитни членове на екипа в реално време. Освен това, с ClickUp AI, наричан още ClickUp Brain, вашият екип получава достъп до специфични за бранша подсказки, които му позволяват да създава документи по-бързо от всякога!

Можете също да използвате AI инструмента за мозъчна атака, генериране на имейли до клиенти, създаване на продуктови резюмета, изготвяне на технологични пътни карти и обобщаване на дълги текстове. 🤩

Автоматизирайте писането на документация с AI, следете напредъка чрез диаграми и спринтове и разрешавайте бързо грешки в кодирането с помощта на ClickUp.

Бонус: ClickUp се интегрира с инструментите на Git, което позволява на екипите да управляват всички задачи по разработката от една платформа.

3. Автоматизирайте, където е възможно

Автоматизирането на повтарящи се задачи не само освобождава ценно време за вас и вашия екип, но и оптимизира цялостния работен процес. Обхватът на автоматизацията се простира отвъд задачите по осигуряване на качеството (QA) в ИТ. Ежедневните административни дейности също могат да се възползват значително от процесите на автоматизация.

ClickUp Automations може да бъде особено полезен за безпроблемна автоматизация на рутинни задачи. Функцията предлага над 100 автоматизации, които могат да бъдат персонализирани, за да съответстват на събитие или дата. Този подход позволява на всеки да се съсредоточи върху основните приоритети, без да се затруднява с рутинни задачи.

Настройте персонализирани автоматизации в ClickUp за повтарящи се задачи

4. Създайте седмичен списък с приоритети и ги следете

Макар да е от решаващо значение да овладеете изкуството на мултитаскинга, е важно да постигнете баланс между задачите, които определят корпоративната стратегия, и тези, които са по-скоро тактически.

За да се справите с този конфликт, създайте списък с приоритети на високо ниво всяка седмица с ClickUp Priorities. Усъвършенствайте го ежедневно за оптимално съгласуване, като използвате четири цветни етикета:

Ниско Нормално Високо Спешно

Искате да проследявате приоритетите на проектите от една единствена платформа? Не казвайте повече!

Автоматизирайте проследяването на проекти с помощта на гъвкавите табла на ClickUp. Можете да персонализирате KPI, показателите и статусите, които искате да проследявате, и да настроите карти, за да ги наблюдавате в реално време. И това не е всичко – можете дори да проверявате приоритетите, спринтовете и крайните срокове от персонализираното си табло.

Получете обща представа за работата си с напълно персонализирани табла в ClickUp.

5. Делегирайте задачи, когато е възможно

Ефективното управление на тактическите и стратегическите отговорности на CTO може да бъде прекалено натоварващо. Избягвайте да правите всичко сами – най-добре е да делегирате задачите на членовете на екипа. Просто им предоставяйте насоки и подкрепа, когато е необходимо, и ще видите как това ще улесни деня ви.

Този подход ви позволява, като лидер, да насочите усилията си към по-взискателни стратегически инициативи с разрастването на вашата компания.

ClickUp разполага с редица инструменти за сътрудничество, които подпомагат делегираните задачи. Вашите колеги могат да използват чат прозореца, за да потърсят незабавно разяснения. Можете също да споменавате колеги или да възлагате задачи чрез коментари, за да съобщавате актуализации.

6. Отделете време за самоанализ и повишаване на квалификацията

Сложната роля на CTO изисква стратегическо мислене и постоянно усъвършенстване на уменията.

Независимо дали сте главен технологичен директор или искате да станете такъв, отделете време в календара си за срещи и работа, като си позволите лукса да се откъснете от проектите и да помислите за личното си или професионалното си развитие. Идеята е да отделите време за:

Преразгледайте своите твърди и меки умения

Придобийте опит в областта на новите технологии

Разгледайте сертификатите, с които можете да развиете компетенции в актуални области (като Интернет на нещата или Мрежова архитектура).

CTO могат лесно да поставят реалистични и проследими цели за себе си или за членовете на екипа си, използвайки ClickUp Goals. Те могат да бъдат измерими работни цели или лични цели за повишаване на квалификацията.

Започнете деня си като главен технологичен директор с ClickUp

Ролята на CTO е изискваща, но и възнаграждаваща. Тя се състои в оформянето на бъдещето и в съчетаването на технологиите и бизнеса. Ако ви привлича тръпката на иновациите и предизвикателството на стратегическия баланс, тогава животът на CTO ви очаква. Но бъдете подготвени – светлините на сцената са безмилостни, а публиката очаква шедьовър!

Нека ClickUp бъде вашият набор от инструменти за CTO с интуитивния си интерфейс, инструменти за управление и функции за сътрудничество, за да сте сигурни, че ще се справите с всяко предизвикателство.

Регистрирайте се безплатно и започнете да се справяте с професионалните и личните си отговорности! ❤️