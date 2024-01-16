Топ 20 технологични компании, които да следите през 2025 г.

През последните няколко десетилетия технологичната индустрия премина дълъг път и промени живота на милиони хора по целия свят. Продуктите и услугите на технологичните гиганти станаха незаменими и оказват влияние върху работата, образованието и различни аспекти от ежедневието ни.

Индустрията съставлява 35% от световната пазарна стойност. През 2023 г. изкуственият интелект (AI) зае централно място, като генеративният AI разшири набора от инструменти за професионалистите в маркетинга, ИТ и много други сектори.

С настъпването на 2024 г. се очаква технологичните компании да продължат да бъдат двигател на иновациите и растежа. В тази статия ще разгледаме 20-те най-големи технологични компании, които се очаква да направят фурор през следващата година.

Най-големите технологични компании през 2024 г.: изчерпателен списък

1. Apple

чрез Apple

Общ брой служители: 164 000

Пазарна капитализация: 2,90 трилиона долара

Известни с iPhone, iPad, Apple Watch, AirPods, Mac компютри

Според едно проучване, над 1,46 милиарда души по целия свят активно използват iPhone. Основана през 1976 г., Apple е една от най-известните технологични компании. Марката е известна с успешното си позициониране като създател и продавач на най-желаните устройства, от телефони и часовници до таблети и персонални компютри.

Apple остава сила, с която трябва да се съобразяваме през 2024 г. Последната версия на iPhone и последните постижения в областта на изкуствения интелект допринасят за продължаващото й доминиране на пазара.

2. Microsoft Corporation

чрез Microsoft

Общ брой служители: 221 000

Пазарна капитализация: 2,70 трилиона долара

Известни с MS Office, Microsoft Teams, Visual Studio и персонални компютри

Microsoft е основана през 1975 г. и се превърна в водещ световен доставчик на софтуерни решения. Microsoft Office (MS Office) е най-популярният продукт на компанията. MS Office се превърна в незаменима част от нашия живот, предлагайки шаблони за електронни таблици, презентации, бележки от срещи, задачи, проекти, автобиографии и семейни събития.

Облачните услуги на Microsoft, операционната система Windows и иновативни продукти като Surface Duo я поставят в челните редици на технологичните иновации.

3. Alphabet Inc.

чрез Alphabet

Общ брой служители: 186 779

Пазарна капитализация: 1,70 трилиона долара

Известни с Google, Android, YouTube и G-Suite

„Googling“ е синоним на търсене на всичко в интернет. През октомври 2015 г. Alphabet стана майка компания на Google. Google се гордее с разнообразно портфолио, включващо търсачки, реклама, облачни изчисления и амбициозни проекти. Тя запазва лидерската си роля в предоставянето на най-модерни технологии като изкуствен интелект и квантови изчисления.

Освен основната си дейност, този технологичен гигант е и инвеститор, който насочва средства към много стартиращи и технологични компании. Той подкрепя проекти, вариращи от умни домове и самоуправляващи се автомобили до операционни системи за игри в облака. Освен това Alphabet предлага сертификати в технологичната индустрия, за да обучава потребителите на разнообразните си предложения.

4. Amazon

чрез Amazon

Общ брой служители: 221 000

Пазарна капитализация: 1,54 трилиона долара

Известни с електронния си магазин, Amazon Prime, Amazon Web Services, Alexa, Twitch и стрийминг услугите си

Amazon е основана през 1994 г. и първоначално е била онлайн пазар. Оттогава технологичният гигант се е развил, разширявайки услугите си в областта на облачните изчисления, цифровото стрийминг, изкуствения интелект и онлайн рекламата.

Освен в областта на електронната търговия, влиянието на Amazon се простира и в областта на облачните изчисления с Amazon Web Services (AWS). Компанията е известна и с безпроблемното внедряване на нови технологии, като доставка с дронове и гласови асистенти.

5. Meta Platforms (Facebook)

чрез Meta

Общ брой служители: 83 553

Пазарна капитализация: 884,90 милиарда долара

Известни с Facebook, WhatsApp, Instagram и Messenger

Facebook е основана през 2004 г. като уникална платформа за социални медии. Тя придобива почти мигновена популярност, като милиони потребители по целия свят стават активни членове на платформата.

През 2021 г. основателят на Facebook Марк Цукерберг обяви нова посока за компанията, подчертавайки амбициозните й мечти да доминира в метавселената. За да подчертае ангажимента си към метавселената и да засили трайното си господство в социалните медии, Facebook стана подразделение на своята компания майка Meta Platforms.

Този стратегически ход имаше за цел да укрепи позицията на Meta като ключов играч в оформянето на бъдещето на онлайн взаимодействията. Meta придоби и иновативни компании като Novi Financial, Hot Studio и WhatsApp.

Зукърбърг сега е начело на Meta и вярва, че продуктите за виртуална и разширена реалност са бъдещето. Компанията наскоро пусна на пазара серия от продукти, фокусирани върху Web3 и Metavers, като Meta Quest и Meta Portal.

6. Tesla Inc

чрез Tesla

Общ брой служители: 100 000

Пазарна капитализация: 758 милиарда долара

Известни с електрическите си автомобили (EV), кибер камионите и автономните превозни средства

Tesla е автомобилна компания, занимаваща се с чиста енергия, която проектира и произвежда електрически автомобили, камиони, устройства за съхранение на енергия, слънчеви керемиди и автономни превозни средства.

Водейки революцията в областта на електрическите превозни средства, иновациите на Tesla в областта на устойчивата енергия, технологията за автономно шофиране и съхранението на батерии я позиционират като ключов играч в бъдещето на транспорта.

7. Broadcom

чрез Broadcom

Общ брой служители: над 20 000

Пазарна капитализация: 433,20 милиарда долара

Известни с решения за съхранение, софтуер за управление на активи и Rally

Създадена като подразделение за полупроводникови продукти на Hewlett-Packard през 1961 г., Broadcom Inc. е един от водещите доставчици на полупроводници и софтуерни решения за инфраструктура.

Около 80% от приходите на Broadcom идват от продажбата на полупроводникови продукти. През 2023 г. Broadcom придоби VMware и представи първия в индустрията Switch With On-Chip Neural Network.

8. Samsung Electronics

чрез Samsung

Общ брой служители: 270 372

Пазарна капитализация: 387,70 милиарда долара

Известни с мобилните си телефони, телевизори и други потребителски електронни устройства

Основана през 1969 г., Samsung Electronics е южнокорейска компания, специализирана в производството и продажбата на разнообразна гама от електронни устройства и софтуер. Компанията предлага продукти и услуги в областта на мобилните комуникации, потребителската електроника, информационните технологии и решенията за устройства.

С фокус върху производството на телевизори и телефони, Samsung активно се ангажира с инициативи в областта на умните домове и цифровото здравеопазване. Като световен лидер в областта на личната електроника, компанията е мощна сила в технологичната екосистема, разширявайки влиянието си в производството на полупроводници.

9. Oracle Corporation

чрез Oracle

Общ брой служители: 143 000

Пазарна капитализация: 282,01 милиарда долара

Известни с Oracle Cloud, Java, MySQL и Oracle Linux

Основана през 1977 г. от Лари Елисън и Джеф Хенли, Oracle е специализирана в системи за управление на бази данни и облачни решения. Най-широко използваните продукти на компанията включват софтуер за планиране на ресурсите на предприятието (ERP), управление на човешкия капитал (HCM), управление на взаимоотношенията с клиентите (CRM), управление на ефективността на предприятието (EPM) и управление на веригата на доставки (SCM).

Oracle е известна и с това, че е създала първата в света автономна база данни, която помага за организирането и защитата на данните на клиентите.

10. Tencent Holdings Limited

чрез Tencent

Общ брой служители: 112 771

Пазарна капитализация: 263,80 милиарда долара

Известни с WeChat, PUBG Mobile, QQ и Riot Games*

Играли ли сте някога PubG на смартфона си? Ако отговорът ви е „да“, тогава сте взаимодействали с продукция на Tencent Games.

Основана през 1998 г., Tencent е китайска компания, известна с уеб порталите, платформите за електронна търговия, платежните системи, социалните мрежи и мобилните игри.

Групата се гордее с притежаването на Tencent Music и Tencent Games, две водещи компании в световната индустрия за видеоигри. С над 1 милиард активни потребители месечно, комуникационният инструмент на Tencent, WeChat, е значим играч в социалните медии. В допълнение към основните си услуги, Tencent предлага маркетингови решения и облачни услуги.

11. Adobe

чрез Adobe

Общ брой служители: над 26 000

Пазарна капитализация: 260,20 милиарда долара

Известни с Adobe Creative Cloud, Adobe Photoshop, Acrobat Reader и абонаменти за онлайн курсове

Adobe е лидер в областта на творческите софтуерни решения. Технологичният гигант лицензира инструменти за дизайн, фотография и видео редактиране, които остават незаменими както за професионалисти, така и за аматьори.

През 2021 г. Adobe пусна своя софтуер за дигитален маркетинг и разшири обхвата на Customer Experience Management (CXM), за да помогне на компаниите да оптимизират своите уебсайтове. През 2022 г. подписа споразумение за придобиване на една от водещите компании за софтуер за дизайн, Figma, но сливането се провали поради регулаторни пречки.

12. Salesforce

чрез Salesforce

Общ брой служители: 73 541

Пазарна капитализация: 243,80 милиарда долара

Известни с Slack, Customer 360, Tableau и Einstein AI

Основана през 1999 г. от бивш изпълнителен директор на Oracle, Salesforce е компания за софтуер, базиран в облака, която предлага цялостен набор от продукти, предназначени да обединят екипите по продажби, услуги, маркетинг, търговия и ИТ чрез единен контролен панел. Софтуерът и приложенията за CRM на компанията обхващат продажби, автоматизация на маркетинга, електронна търговия и др. и са пригодени за компании от всякакъв мащаб.

В допълнение към своите предложения, Salesforce интегрира своето AI решение Einstein в своите продукти. Тази интеграция има за цел да автоматизира повтарящите се задачи и да улесни създаването на други AI приложения, като по този начин допълнително подобрява полезността на своя пакет.

13. Cisco Systems

чрез Cisco

Общ брой служители: 79 500

Пазарна капитализация: 205,24 милиарда долара

Известни с Cisco+, Cisco ONE, Cisco DNA, Webex и Jabber

Cisco е основана от група компютърни учени в Станфордския университет през 1984 г. Технологичният гигант произвежда и продава телекомуникационно оборудване, мрежов софтуер и компютърен хардуер. Компанията има и значителни участия в специализирани пазари като интернет на нещата (IoT), видеоконферентни системи и енергийно управление.

14. Intel Corporation

чрез Intel

Общ брой служители: 121 100

Пазарна капитализация: 198,50 милиарда долара

Известни с процесорите и полупроводниците си

Кой може да забрави емблематичното лого на Intel? Имаше време, когато почти всеки компютър издаваше този незабравим звук при включване. След това празният черен екран на компютъра се осветяваше с познатото лого на Intel. Основана през 1968 г., технологичната гигантска компания остава една от водещите хардуерни компании в света.

Intel е специализирана в производството на чипсети, мрежови интерфейсни контролери, флаш памети, графични процесори, FPGA и други устройства, свързани с комуникациите и изчислителната техника. Компанията доставя микропроцесори и на други фирми. Intel е и един от разработчиците на серията x86 набор от инструкции, които се използват в повечето персонални компютри.

Като гигант в производството на полупроводници, иновациите на Intel в областта на чип технологията играят ключова роля в захранването на различни устройства, от лаптопи до центрове за данни. Компанията е в челните редици на нововъзникващите технологии като изкуствен интелект, облачни изчисления, трансформация на 5G мрежите и възхода на интелигентните устройства.

15. SAP

чрез SAP

Общ брой служители: 107 415

Пазарна капитализация: 177,30 милиарда долара

Известна с SAP S/4HANA Cloud

Основана през 1972 г., SAP е водеща софтуерна компания, предлагаща управленски решения, фокусирани върху обработката на данни и информационния поток. Въвеждането на софтуера SAP R/2 и SAP R/3 повиши стандарта за глобално планиране на ресурсите на предприятието (ERP). Технологичният гигант използва изчисления в паметта, което позволява безпроблемна обработка на обширни масиви от данни.

SAP се отличава в събирането и централизирането на данни, улеснявайки отделното събиране и анализ за всеки отдел или екип. Този подход подобрява интерпретацията на събраните данни и допринася за повишаване на производителността.

Създаден, за да отговаря на нуждите на всички екипи и отдели в една организация, ERP софтуерът обхваща области като човешки ресурси, продажби, маркетинг и продуктов мениджмънт.

16. Intuit

чрез Intuit

Общ брой служители: 17 300

Пазарна капитализация: 165,40 милиарда долара

Известни с QuickBooks, TurboTax и Mint

Intuit е софтуерна компания, основана през 1983 г. Специализирана в финансови инструменти, пригодени за самонаети лица и малки предприятия, Intuit предлага гама от продукти, включително QuickBooks, TurboTax и Mint. Освен това Intuit притежава TSheets, приложение за управление на времето и планиране, Mailchimp и Credit Karma, финансова компания, която наскоро беше придобита от Intuit.

Intuit Assist, генеративен асистент, задвижван от изкуствен интелект, предоставя персонализирани и интелигентни препоръки. Насочен към подпомагане на потребителите и клиентите от малкия бизнес, той им дава възможност да вземат информирани и разумни финансови решения.

17. Uber Technologies

чрез Uber Technologies

Общ брой служители: 29 300

Пазарна капитализация: 119,87 милиарда долара

Известни с Uber и UberEats

С дейности в над 10 000 града по целия свят, Uber революционизира транспортния сектор. Технологичната компания предоставя услуги за таксита, доставка на храна и превоз на товари на над 131 милиона потребители по целия свят. Компанията също така си сътрудничи с над 6 милиона шофьори и куриери.

Иновативният подход на Uber към споделянето на пътувания и доставката на храна преобрази градската мобилност. Uber се присъедини към S&P 500 на 18 декември 2023 г.

18. Sony Corporation

чрез Sony Corporation

Общ брой служители: 108 900

Пазарна капитализация: 116,07 милиарда долара

Известни с потребителска електроника, развлечения и PlayStation

Първоначално известна като Tokyo Tsushin Kogyo K. K., Sony Group Corporation е основана в Токио през 1946 г. от Масару Ибука и Акио Морита. Това е мултинационален конгломерат с дейности в различни сектори, включително медии, електроника, финанси и полупроводници. Групата се състои от множество структури, като Sony Corporation, Sony Entertainment и Sony Financial Group, за да споменем само някои от тях.

Sony е най-големият производител на изобразителни сензори и е завоювал повече от половината от пазарния дял. Компанията е и водещ играч на пазара на телевизори и стрийминг услуги.

19. Shopify

чрез Shopify

Общ брой служители: +10 000

Пазарна капитализация: 92,23 милиарда долара

Известни с електронната търговия

Shopify, платформа за електронна търговия, е цялостно решение за фирми и физически лица, които искат да стартират, разширят и управляват ефективно своите предприятия. Този онлайн магазин позволява на компаниите да предлагат продуктите си на клиентите, като улеснява приемането на плащания през различни канали за продажби и местоположения.

Успехът на бизнеса, който използва Shopify, стимулира непрекъснатото развитие на функции и продукти, давайки възможност на предприятията днес и допринасяйки за еволюцията на бъдещата търговия.

С Shopify всеки може лесно да стартира свой бизнес, да продава продукти, да разработва маркетингови кампании и да управлява финансите си – всичко това от една платформа, без да се налага да се обръща към софтуерни разработчици за помощ.

20. Zoom

чрез Zoom

Общ брой служители: 6787

Пазарна капитализация: 29,96 милиарда долара

Известни с Zoom One, Zoom Spaces и Zoom Events

Zoom, със седалище в Сан Хосе, е публично търгувана софтуерна компания, основана през 2011 г. Тя е една от по-младите компании в този списък. Предоставя всеобхватна платформа за комуникация и сътрудничество и дава възможност на компаниите да се свързват и да си сътрудничат дистанционно.

Zoom предлага набор от решения, включващи функции като чат, аудио и видео разговори, срещи, облачни контактни центрове, бяла дъска и други. Тези функции улесняват сътрудничеството и насърчават значими връзки между отдалечените служители. Zoom изигра ключова роля в подпомагането на бизнеса да поддържа дейността си по време на пандемията. През годините след това предложенията на компанията проправиха пътя за глобалния бум на отдалечената работа.

Какво прави водещите технологични компании успешни?

Успехът на тези популярни технологични гиганти може да се отдаде на няколко ключови фактора:

Глобално присъствие : Тези компании имат глобално влияние и предоставят цялостни : Тези компании имат глобално влияние и предоставят цялостни софтуерни решения за управление на информационни технологии . Техните продукти и услуги подпомагат ежедневните дейности на малки и големи предприятия, като им позволяват да навлязат на различни пазари и демографски групи.

Иновации : Идеологията на водещите технологични компании и техните изключително разнообразни мениджърски екипи се основава на непрекъснатото разширяване на границите на възможното и мисленето с поглед към бъдещето. Тези компании инвестират значителни средства в научноизследователска и развойна дейност, за да въведат най-модерни технологии.

Адаптивност : Успешните технологични компании се адаптират бързо към пазарните тенденции и потребителското търсене. Техният : Успешните технологични компании се адаптират бързо към пазарните тенденции и потребителското търсене. Техният софтуер за бизнес анализи се възползва от гъвкавостта и бързината, за да се ориентира в динамичната и развиваща се технологична среда.

Привличане и задържане на таланти: Изграждането и задържането на екип от квалифицирани професионалисти е от жизненоважно значение. Най-добрите технологични компании привличат най-добрите таланти, като предлагат конкурентно заплащане и възможности за дистанционна и гъвкава работа. Други предимства, които технологичните гиганти предлагат, включват бонуси за висока производителност, стипендии за образование, персонализирани планове за кариерно развитие, менторски програми и международни пътувания. Тези компании също така осигуряват приобщаваща и разнообразна работна среда, която насърчава политиките за равно заплащане и намалява разликата в заплащането между половете.

