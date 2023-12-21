Отговорно използване на изкуствения интелект: Кратко ръководство за управлението на изкуствения интелект

Имате ли усещането, че доскоро никой не говореше за изкуствения интелект? Въпреки че тази технология съществува от десетилетия, нейното използване и популярност се увеличиха значително през последните няколко години. Днес генеративният изкуствен интелект има многостранни приложения, от селското стопанство до разработката на софтуер и здравеопазването.

Бурното разпространение на изкуствения интелект продължава и никой не може да предвиди до какви висоти ще достигне. Заедно с този бърз растеж възникна и необходимостта да се контролира по някакъв начин развитието и внедряването на изкуствения интелект – в крайна сметка, неговата огромна сила може да бъде използвана за неетични или дори незаконни цели.

Правителствата, организациите и изследователите трябваше да установят правила и стандарти, за да гарантират правилното и отговорно развитие и приложение на изкуствения интелект – и така се появи управлението на изкуствения интелект.

В тази статия ще обсъдим подробно управлението на изкуствения интелект, ще говорим повече за неговото значение и ще разгледаме най-добрите практики за разработване на рамка за управление на изкуствения интелект за вашата организация. 💪

Какво е управление на изкуствения интелект?

Управлението на изкуствения интелект е набор от стандарти, принципи и рамки, които предписват етично, отговорно и безопасно разработване и внедряване на технологии за изкуствен интелект.

От една страна, то се занимава с потенциалните предизвикателства и рискове при разработването и използването на ИИ. От друга страна, то насърчава положителните ефекти, които ИИ може да има върху обществото, и гарантира, че никой не използва технологията за неетични, незаконни или злонамерени цели.

Чрез задълбочено проучване на същността на системите за изкуствен интелект, управлението на изкуствения интелект играе ключова роля в изграждането на доверие. То гарантира, че технологията за изкуствен интелект е прозрачна, справедлива и добре регулирана, като дава приоритет на поверителността и зачита човешките права и свободи.

Защо управлението на изкуствения интелект е важно?

Значението на управлението на изкуствения интелект нараства с всяко ново развитие в областта на изкуствения интелект. Нека видим какво го прави толкова важно в днешно време.

Етични съображения

Основната цел на изкуствения интелект е да бъде от полза както за обществото като цяло, така и за отделните индивиди. Въпросът дали това наистина се случва става от решаващо значение, тъй като технологията на изкуствения интелект прониква в почти всеки аспект от нашия живот.

Управлението на изкуствения интелект разглежда етични съображения с една единствена цел – да гарантира, че технологията, базирана на изкуствен интелект, се развива в посока, която е в съответствие с обществените принципи и ценности. Някои от най-важните концепции включват:

Пристрастност: Предотвратяването на пристрастни, несправедливи или дискриминационни резултати гарантира, че моделите на изкуствения интелект не облагодетелстват никого или нищо. Например, един от начините за минимизиране на пристрастността е да се обучават системите за изкуствен интелект на разнообразни набори от данни.

Поверителност: Управлението на изкуствения интелект решава проблема с поверителността чрез правила и регламенти, които изискват от системите за изкуствен интелект и техните създатели да гарантират защита на поверителността и да се отнасят отговорно към личните данни. Всяка система за изкуствен интелект трябва да очертае своите политики за поверителност и да поиска съгласието на потребителите.

Прозрачност: Да се направят алгоритмите на изкуствения интелект разбираеми за хората и организациите е от решаващо значение, за да се даде спокойствие на потребителите, да се разпознават и докладват потенциални грешки и да се поддържа ефективността и точността на системата.

Спазване на законовите изисквания

Тъй като изкуственият интелект завладява света, много правителства и организации по целия свят решиха да предприемат конкретни стъпки, за да определят какво може и какво не може да се прави при неговото използване. Това беше естествена реакция на нарастващите опасения относно потенциала на изкуствения интелект за манипулация, наблюдение, кибератаки и други неетични или незаконни цели.

Законодателите и регулаторните органи са приложили или се готвят да приложат закони и регламенти, свързани с изкуствения интелект, които се отнасят до:

Поверителност

Етични съображения

Управление на риска

Други аспекти на управлението на изкуствения интелект

Например, в САЩ Белият дом публикува проект за харта за правата на изкуствения интелект, в която се очертава как трябва да се разработва и използва технологията за изкуствен интелект и как да се защитят хората от заплахи, свързани с изкуствения интелект.

Европейският съюз работи по най-изчерпателния закон за изкуствения интелект в света – Законът за изкуствения интелект, който ще определи потенциалните рискове на различните системи за изкуствен интелект и ще предпише правила за развитието и използването на тази технология.

Управление на рисковете

Изкуственият интелект може да направи чудеса за хората и компаниите, но той носи и рискове като пристрастност, прекомерна зависимост от технологията и потенциални нарушения на неприкосновеността на личния живот.

Управлението на изкуствения интелект предоставя основата за стратегиите за управление на риска. По този начин ви помага да максимизирате силата на изкуствения интелект в рамките на етичните и правните граници.

Одиторска проверка

Всички сме свидетели на огромния и светкавичен напредък в технологията на изкуствения интелект. Макар да изглежда, че технологията се развива независимо и без никакъв контрол, това не е така. Всъщност една от ключовите области, с които се занимава управлението на изкуствения интелект, е одитът на системите за изкуствен интелект.

Редовните и задълбочени одити проверяват ефективността на системите за изкуствен интелект. Те проучват в дълбочина технологията, за да проверят дали всичко отговаря на етичните стандарти и е в съответствие с най-новите регулации.

Освен че помагат за поддържането на функционалността на системите, одитите са от жизненоважно значение за повишаване на доверието на обществото в технологията.

Осъзнатост

Друга област, която обхваща управлението на ИИ, е повишаването на осведомеността и образованието на обществото относно технологията. Тя подчертава невероятния потенциал на ИИ и различните му приложения, като същевременно ясно обяснява свързаните с него рискове и предизвикателства. Това спомага за по-доброто разбиране на:

Отговорно използване

Редовно наблюдение

Подходящо обучение

Това помага на физическите лица и бизнеса да разберат как могат да използват силата на изкуствения интелект, за да решават различни предизвикателства, с които се сблъскват.

Кой отговаря за управлението на изкуствения интелект?

В по-широк мащаб правителствените и регулаторните органи са отговорни за създаването на политики и насоки в рамките на съответните им юрисдикции. На ниво отделни организации отговорът зависи от техните структури и разпределението на работната натовареност.

Например, може да имате екип, който се занимава с установяването на рамка за управление на изкуствения интелект. Този екип може да се състои от експерти по изкуствен интелект, специалисти по данни, разработчици, юристи и персонал от отдел „Човешки ресурси“. Като алтернатива можете да имате екипи за управление на риска и ръководители, които се занимават с регулирането на изкуствения интелект.

Важно е да се подчертае, че ефективното управление на ИИ е колективно усилие. Всеки има своята роля и колективното спазване на предписаните насоки е от съществено значение за поддържане на съответствие и гарантиране на отговорно и етично използване. Макар че лицата, вземащи решения (т.е. длъжностни лица и ръководители на компании), носят по-голяма отговорност, до известна степен отговорността се разпростира върху всички потребители.

Ако създавате система за управление на изкуствения интелект за вашата компания, уверете се, че всички разбират как се вписват в по-голямата картина, за да се предотвратят грешки и недоразумения.

Създаване на практики за управление на изкуствения интелект за вашия бизнес: най-добри практики

Както видяхме, управлението на използването на изкуствения интелект минимизира етичните рискове и рисковете, свързани с несъответствието с нормативните изисквания, и повишава ефективността на технологията. В крайна сметка, една стабилна рамка за управление на изкуствения интелект може да повиши значително бизнес резултатите ви. Нека разгледаме някои от най-добрите практики за нейното създаване.

1. Определете целите си за управление на изкуствения интелект

Преди да приложите управлението на изкуствения интелект, трябва да разберете защо го правите. Какво ще спечели вашата организация от това?

Определете целите си и се уверете, че те са в съответствие с основните ценности на вашата компания. Например, можете да кажете, че целта ви е да подобрите обслужването на клиентите чрез отговорно и етично използване на изкуствения интелект и максимална прозрачност. Или можете да се съсредоточите върху обучението на екипа си относно потенциалните рискове и последствия от изкуствения интелект.

За щастие, не е нужно да записвате целите си на бялата дъска в офиса или в бележките си. Можете да използвате ClickUp, всеобхватна платформа за продуктивност, за да определите ясни и измерими цели и задачи.

Платформата разполага с уникална функция, наречена ClickUp Goals — използвайте я, за да дефинирате цели, срокове и стратегии и да проследявате напредъка. Добавете съответните членове на екипа към Goals и документирайте всичко. Прегледайте отново вашите цели по-късно и вижте дали се налагат корекции.

Определете измерими цели за задачи и проекти с автоматичен напредък, за да постигнете по-ефективно целите с определени срокове и измерими показатели.

2. Създайте своя мечтан екип за управление на изкуствения интелект

Не можете да внедрите регулаторна рамка за изкуствения интелект без експерти, които да ръководят и наблюдават процеса. Ето защо едно от първите неща в дневния ви ред трябва да бъде създаването на екип, отговорен за управлението на изкуствения интелект във вашата организация. Членовете на екипа трябва да притежават уменията, експертния опит и авторитета, необходими за изготвяне на политики и надзор върху тяхното изпълнение.

Вашата работна група за управление на изкуствения интелект трябва да може да сътрудничи и да комуникира без пречки.

ClickUp предлага функции, които гарантират оптимизирана комуникация и насърчават работата в екип. Вашият екип може да използва ClickUp Whiteboards за мозъчна атака и изработване на стратегии и планове. Whiteboards са цифрови платна, които позволяват на екипите да сътрудничат в реално време и бързо да преминават от идеи към конкретни действия.

Обсъждайте идеи, изработвайте стратегии или планирайте работни процеси с визуално сътрудничество чрез ClickUp Whiteboards.

ClickUp Chat view е друга фантастична опция за ясна, непрекъсната комуникация и конструктивни дискусии. Междувременно ClickUp Mind Maps позволява на екипите да визуализират работните процеси и да ги разбият на конкретни стъпки и задачи.

3. Изберете подходящия AI инструмент

Ако вашата компания иска да се възползва от предимствата на отговорния изкуствен интелект, е от жизненоважно значение да потърсите надежден инструмент, който предлага невероятна функционалност без риск от пристрастност и нарушаване на поверителността.

ClickUp предлага забележителен AI-базиран асистент за писане, който може да ускори вашата продуктивност и да ви спести много време — ClickUp AI.

Използвайте ClickUp AI, за да пишете по-бързо, да обобщавате и да полирате текстове, да генерирате отговори по имейл и др.

ClickUp AI ви позволява да създавате всякакъв вид съдържание за миг. Да речем, че искате да напишете професионално имейл до важен клиент, но не знаете откъде да започнете. ClickUp може да генерира имейла за вас въз основа на инструкциите, които сте предоставили. Трябва само да прегледате съдържанието и да кликнете „Изпрати“! ✉️

Разбира се, ClickUp AI може да прави много повече от генериране на имейли. Може да обобщава бележки от срещи и да създава дневен ред, презентации, резюмета на проекти, мисловни карти и графици. Използвайте го, за да форматирате и редактирате текста си за максимална яснота и ефект.

Обобщете бележките от срещата за секунди с ClickUp AI

Черешката на тортата е опцията да създавате задачи и подзадачи въз основа на контекста на вашия текст. Всичко, което трябва да направите, е да изберете желания фрагмент, да натиснете AI, да изберете Generate action items (Генериране на задачи ) и да видите как ClickUp AI прави своето вълшебство. ✨

Благодарение на своите гъвкави опции, ClickUp AI може да се използва в индустрии като:

Най-хубавото е, че ClickUp работи на мобилни телефони, Windows и Mac устройства, така че можете да го използвате безпроблемно, независимо от операционната си система или местоположението си.

ClickUp AI се базира на различни модели, за да ви предостави възможно най-доброто преживяване, включително ChatGPT-4 на Open AI, най-модерната система с акцент върху безопасността.

Ако се притеснявате за поверителността, ще се радвате да научите, че ClickUp е получил лиценз, който гарантира, че вашите данни не се използват за обучение на модели на изкуствен интелект.

Освен ClickUp AI, платформата предлага начин за ефективна комуникация с чатботове като ChatGPT — шаблони за AI подсказки . Намерете подсказка, която съответства на вашите намерения, адаптирайте я малко, ако е необходимо, и получите желаните резултати за секунди.

4. Документирайте рамките за управление и обучете своите служители

Сега е моментът да изработите стандарти и политики за управление на изкуствения интелект във вашата организация. В зависимост от сферата на дейност, ще използвате политиките като насоки за разработване или използване на технологии за изкуствен интелект във вашата компания. Уверете се, че те са в съответствие с ценностите, мисията и визията на компанията и следват най-новите стандарти за сигурност и поверителност.

Тези политики трябва да обхващат и потенциалните рискове и начините за тяхното минимизиране.

Не забравяйте да съобщите всяка политика на вашите служители и да се уверите, че те разбират всичко. Използвайте ClickUp Docs, мощния текстов редактор на ClickUp, за да документирате процедури и насоки и лесно да ги споделяте с вашия екип.

Сътрудничество с членовете на екипа в ClickUp Docs за персонализиране на шрифтове, добавяне на връзки между задачи или препратки към задачи директно в документа.

5. Улесняване на постоянното наблюдение

С непрекъснатото развитие на изкуствения интелект, вашите политики и стандарти за управление на изкуствения интелект ще изискват периодични корекции, за да се гарантира, че са актуални и ефективни. Преглеждайте ги редовно, за да видите дали някои части се нуждаят от актуализации и да гарантирате оптимална производителност. ✨

Последици от нерегулираната изкуствена интелигентност

Без регулиран изкуствен интелект съвременният свят вероятно бързо би се превърнал в сценарий от Дивия Запад – липсата на контрол, политики и закони би могла да има неизмерими последствия за обществото. Нека обсъдим някои от тях. 👇

Дискриминация

Нерегулираните AI системи могат да бъдат пристрастни и дискриминационни. Защо? Тъй като тези системи са обучени на данни, пълни с пристрастия и дискриминация, резултатите им не могат да бъдат различни.

Да предположим, че използвате AI система, за да наемете нов служител. Ако системата има пристрастни алгоритми или е обучена на пристрастни данни, тя може да даде предимство на конкретен кандидат:

Демографски

Възрастова група

Пол

Можете да си представите последствията от такъв процес на наемане – системата по дизайн ще изключва определени кандидати, въпреки че те може да имат повече опит или да са по-подходящи за работата.

Сега си представете стотици компании, които използват същата система като вас. Управлението на изкуствения интелект предпазва от такива сценарии, като проверява ефективността на системите за изкуствен интелект и предписва правила за минимизиране на пристрастността.

Нарушения на поверителността

Системите за изкуствен интелект се „захранват“ с огромно количество лични и чувствителни данни. Ако не съществуваше управление на данните, нямаше да има правила за поверителност и сигурност на данните, които да защитават потребителите от кражба на самоличност, неразрешен достъп и нарушения на сигурността.

Социална манипулация

С напредъка и усъвършенстването на технологията на изкуствения интелект става все по-трудно за хората да разграничават съдържанието, създадено от хора, от това, създадено от изкуствен интелект.

Deepfakes са отличен пример. Това са фалшиви изображения и видеоклипове, създадени с техники за дълбоко обучение (откъдето идва и името). Те често включват замяна на лица и синтез на глас, за да създадат реалистичен ефект и да манипулират зрителите.

Други начини за социална манипулация включват „налагането“ на определен тип съдържание в социалните медии чрез използване на пристрастни алгоритми.

Липса на прозрачност

Управлението на изкуствения интелект подчертава прозрачността в системите за изкуствен интелект, за да гарантира, че потребителите могат да разберат основните им принципи и потенциалните рискове.

Ако прозрачността не беше задължителна, разработчиците на ИИ нямаше да са длъжни да разкриват как работят техните системи и как вземат решения и правят заключения. Това вероятно би довело до липса на доверие в технологиите, базирани на ИИ, и до засилени опасения относно поверителността.

Загуба на работни места

Една от най-актуалните теми в наши дни е дали изкуственият интелект ще ни отнеме работните места. Бързото развитие и внедряване без подходяща регулация може да остави милиони хора без работа. Това може да доведе до социален, икономически и много вероятно политически колапс в глобален мащаб.

За да се избегнат такива дистопични сценарии, управлението на изкуствения интелект насърчава развитието на изкуствения интелект, което отчита най-добрите интереси на хората.

Внедрете управление на изкуствения интелект с ClickUp

Създаването на рамка за управление на изкуствения интелект е от жизненоважно значение за гарантиране, че използването на технологии, базирани на изкуствен интелект, е етично, законно и отговорно. Това осигурява сигурността на вашата компания и ви помага да изградите доверителни отношения с инвеститори и клиенти.

ClickUp предлага всичко необходимо за изготвяне на политики и наблюдение на тяхното изпълнение и ефективност. То осигурява комуникация, сътрудничество в екип, организация, подобряване на процесите и управление на проекти и задачи.

ClickUp разполага и с най-модерно AI инструмент, който ви помага да използвате силата на AI без рискове.

Регистрирайте се в ClickUp и прокарайте пътя за отговорно прилагане на технологиите за изкуствен интелект!