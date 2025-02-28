10-те най-добри AI инструмента за Mac през 2025 г. [Преглед]

Вълнуващо е да видим как изкуственият интелект (AI) променя правилата на играта във всичко, което правим! 🤖

От прогнозиране на поведението на клиентите до разширено писане, колосалните възможности на AI за обработка на данни и прогресивно обучение са улеснили живота на хората по повече от един начин. Освен че ви спестяват ресурси, софтуерните решения с AI могат да подобрят точността и ефективността на вашата работа и да ви помогнат да я извършвате по-бързо.

Ако сте потребител на Mac и искате да се възползвате от AI, ние сме тук за вас! Разгледайте нашия списък, съставен от експерти, с 10-те най-влиятелни AI инструмента за Mac устройства. Представяме ви разнообразни опции, които ще разширят възможностите ви в областта на творчеството, продуктивността и удобството.

⏰ 60-секундно резюме Ето 10-те най-добри AI инструмента за Mac: ClickUp (Най-добър за управление на производителността и работния процес с помощта на изкуствен интелект) TypingMind (Най-добър за AI-управляван чат асистент с персонализирани подсказки) Elephas (Най-добър за писане с помощта на AI и създаване на съдържание на Mac) Craft (най-добър за AI-подобрено водене на бележки и организиране на документи) Plus AI от Setapp (най-добър за създаване на слайдове и документи с помощта на изкуствен интелект) Freshchat (най-добър за AI-базирани съобщения до клиенти и автоматизация) PhotosRevive (най-добър за оцветяване и възстановяване на снимки с помощта на изкуствен интелект) Taskheat (най-добър за визуализация на задачи и проследяване на зависимости с помощта на изкуствен интелект) Miro (най-добър за съвместно мозъчно буряне и диаграми, подобрени с AI) Pipedrive (най-добър за AI-подпомаган продажбен процес и CRM управление)

AI за Mac устройства се предлага под формата на различни приложения, като чатботове, дигитални асистенти и решения за управление на работния процес и проекти. Техните възможности могат да варират в зависимост от използваните аналитични модели.

Например, много AI инструменти използват обработка на естествен език (NLP), за да помогнат на компютрите да разбират, интерпретират и отговарят на човешките езици. Софтуерът за изкуствен интелект също използва функции за автоматизация, за да помогне за повишаване на производителността и по-бързото изпълнение на задачите с текстови подсказки за обобщаване на съдържанието – дори в задачите!

Започнете с ClickUp Brain Обобщавайте дълги коментари с едно кликване на бутон, използвайки ClickUp AI.

Въпреки че може да търсите конкретни функции в зависимост от вашите нужди, ето някои общи точки, които трябва да имате предвид при избора на AI решение за Mac:

Съвместимост: Използвате ли iPhone, iPad и Mac и сте дълбоко потънали в света на Apple? В такъв случай ще искате да изберете AI инструмент, който работи добре с всичките ви Apple устройства 📱 Потребителско изживяване: Чистият, интуитивен интерфейс, който е лесен за навигация, може значително : Чистият, интуитивен интерфейс, който е лесен за навигация, може значително да повиши производителността. Производителност: Проверете скоростта и ефективността на инструмента. Други потребители : Проверете скоростта и ефективността на инструмента. Други потребители съобщават ли за бъгове и проблеми? 🐞 Мащабируемост: Инструментът трябва да може да отговори на вашите нужди, докато проектите ви се разрастват. Персонализиране: Персонализирането на софтуера може да варира от прости настройки на интерфейса до по-задълбочени модификации. Възможност за интеграция: Най-добрите AI инструменти обикновено се интегрират с други системи, приложения или бази данни, за да оптимизират ежедневните ви процеси.

От управление на задачи и сътрудничество до намиране на потенциални клиенти и интелигентно диаграмиране, ние съставихме списък с 10 AI инструмента с разнообразни функционалности за Mac. Рецензиите по-долу ще ви помогнат да намерите идеалното решение за вас! 🌚

Опитайте ClickUp Brain Чат с вашите документи с помощта на ClickUp Brain – получавайте бързи отговори, без да четете всяка дума

ClickUp е всеобхватен инструмент за сътрудничество и управление на проекти с вградени AI възможности за всяка индустрия или ниша. Това е платформа, базирана в облака, но можете да изтеглите специалния клиент за Mac или Mac M1 за по-голяма гъвкавост при използването на вашия десктоп.

ClickUp Brain е висококвалифициран работен асистент, който ви помага да ускорите изпълнението на различни задачи. Инструментът премахва необходимостта от предположения, като ви предоставя десетки команди и специфични за ролята, напълно шаблонизирани подсказки, за да ускори ежедневните ви задачи.

Използвайте ClickUp Brain Toolbar, за да подобрите съдържанието си в реално време. Олекотете административната си работа, като генерирате обобщения, резюмета на проекти, бележки от срещи, имейли и задачи за действие незабавно с AI Project Manager, AI Knowledge Manager и AI Writer for Work на ClickUp.

Този AI инструмент може да оптимизира всеки елемент, който създавате в ClickUp Docs. Маркирайте конкретен текст и използвайте наличните подсказки за писане, за да го направите по-кратък, по-дълъг, по-увлекателен или по-опростен.

Проверявайте правописа и граматиката в реално време, подобрявайки цялостното качество на вътрешните и външните си комуникации. ClickUp Brain може също да превежда езици, улеснявайки по-ефективното сътрудничество за глобални екипи. 🌎

Използвайки ClickUp Brain, вие намалявате времето за всеки работен процес – било то за маркетинг, продажби, Agile управление на проекти, дизайн или инженерни екипи! А най-хубавото? ClickUp има нативни приложения за iPad, iPhone и Apple Watch устройства, така че можете да останете свързани с вашите проекти, докато сте в движение!

Най-добрите функции на ClickUp

Ограничения на ClickUp

Създаването на задачи на базата на изкуствен интелект все още не е налично (но ще бъде скоро)

Разглеждане на всички AI функционалности може да отнеме известно време

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2 : 4,7/5 (над 8500 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 3500 рецензии)

2. TypingMind

Ако търсите лесен начин да използвате ChatGPT с някои допълнителни предимства, TypingMind е точно за вас. Той разполага със специализирана библиотека с подсказки, както и с AI герои като „Stand-up Comedian” или „Academic Researcher”, които ви помагат да получите отговори на вашите въпроси по отличителен начин.

Можете също така да качите документ и да взаимодействате с AI относно неговото съдържание. Това може да бъде особено полезно за академични или професионални потребители, които търсят AI-асистент. 🎓

Използвайте TypingMind директно в уеб браузъра си, без да се регистрирате, или изтеглете приложението в дока на вашия Mac. Освен това API ключът ви остава в безопасност, съхранен на вашия компютър, за допълнителна защита на личните ви данни.

Най-добрите функции на TypingMind

Търсене в интернет в чата за по-добри отговори

Огромна библиотека с подсказки

Налична функция за преобразуване на текст в реч

Персонализируем чатбот с интерфейс, който може да се споделя

Неограничен брой плъгини (на най-високото ниво)

Ограничения на TypingMind

За настройката е необходим API ключ за OpenAI.

Ограничен брой AI герои в безплатния план

Цени на TypingMind

Безплатни

Стандартен: 39 $ за лиценз*

Разширено: 59 $ за лиценз

Премиум: 79 $ за лиценз

*Всеки лицензен ключ може да се използва на пет устройства

Оценки и рецензии за TypingMind

Все още няма налични оценки

3. Elephas

Elephas, AI асистент за писане, може да се интегрира директно в приложенията за Mac, iPhone и iPad. Това ви позволява да продължите работния си процес, без да превключвате между приложенията или да използвате браузър.

Elephas въвежда нова функция, наречена Super Brain, за да централизира вашата база от знания. Тя извлича данни от различни източници като PDF файлове, уеб страници и платформи като Notion и Obsidian и им вдъхва живот. Можете да провеждате мозъчни бури и да чатите с вашия набор от данни в Elephas! 🐘

Качените данни се индексират локално и работят съвместно с OpenAI, за да подпомагат задачи, свързани с писане, като отговаряне на имейли или създаване на съдържание.

Elephas се фокусира върху поверителността, като дава на потребителите възможност да използват свои собствени OpenAI ключове, за да избегнат съхранението на данни на публични сървъри.

Най-добрите функции на Elephas

Интегрира се с Mac приложения

Персонализиран Super Brain на ваше разположение

Централизиран набор от данни с опции за чат

Функцията Snippets позволява на потребителите да дефинират свои собствени задачи.

Възможност за пренаписване на съдържание

Ограничения на Elephas

Дизайнът на потребителския интерфейс може да бъде подобрен

Стръмна крива на обучение

Цени на Elephas

Стандартен : 4,99 $/месец

Pro : 8,99 $/месец

Pro+: 14,99 $/месец

Оценки и рецензии за Elephas

Product Hunt : 4. 4/5 (4+ рецензии)

Capterra: 4,7/5 (15+ рецензии)

4. Craft

Craft е изключителен инструмент за водене на бележки, сътрудничество и продуктивност, признат за Mac приложение на годината в наградите „Най-доброто от 2021 г.“ на Apple App Store.

Освен че е похвалена за красивия си потребителски интерфейс, платформата използва технологията GPT-3, за да ви помогне да преодолеете писателския блок. Нейният AI асистент е идеален за генериране на идеи за съдържание, обобщаване на дълги документи и преформулиране на сложни доклади на по-прост език.

Craft AI може незабавно да коригира правописа и граматиката и да превежда текст на всеки език, от който се нуждаете. Той също така помага за извличане на информация от съхранени документи във формат на въпроси и отговори. Например, можете да попитате: „Над какво работи Том тази седмица?“, за да получите обобщение на възложените му задачи. 🔍

Най-добрите функции на Craft

Визуално привлекателен дизайн и оформление

Лента за търсене за бърз достъп до документи и интелигентни предложения

Разширена организация на бележките с възможност за създаване на подстраници за по-нюансирани теми

Персонализирани уикита за екипи

Седмични цели за възлагане на задачи и определяне на крайни срокове за възлагане на задачи и определяне на крайни срокове

Ограничения на Craft

Моделът за споделяне може да бъде подобрен

Може да се използват повече шаблони

Цени на Craft*

Starter : Безплатен

Pro : 5 $/месец на член

Бизнес : 10 $/месец на член

Enterprise: Свържете се с нас за цени

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за Craft

G2 : 4,8/5 (15+ отзива)

Capterra: Недостъпен

5. Plus AI от Setapp

Plus е друг асистент за писане, базиран на GPT, достъпен изключително за Mac OS чрез месечен абонамент за Setapp. Няма нужда от допълнително плащане или отделен API ключ, тъй като всичко е включено в членството ви в Setapp.

След като бъде активиран с клавишен комбинация, Plus се интегрира безпроблемно във всякакви приложения. Платформата има за цел да опрости и подобри процеса на писане, независимо дали задачата е да се състави имейл, да се създаде презентация или да се обобщят дълги статии.

Използвайте Plus за генериране, пренаписване и превод на текст. Той предлага и услуги по корекция, за да се избегнат правописни и граматически грешки. Създавайте и персонализирайте свои собствени подсказки за често изпълнявани задачи. ✍️

Най-добрите функции на Plus AI

Усъвършенствана GPT-4 технология

Интегрира се в Mac приложения

Отличава се в официалното бизнес писмено общуване, по-специално с функцията Improve Writing (Подобряване на писането).

Персонализирани подсказки

Ограничения на Plus AI

Някои потребители намират потребителския интерфейс за объркващ и бъгав.

Засега не можете да използвате своя собствен OpenAI API ключ.

Цени на Plus AI (абонамент за Setapp)

Mac : 9,99 $/месец

Mac + iOS : 12,49 $/месец

Power User: 14,99 $/месец

Оценки и рецензии за Plus AI (за Setapp)

G2 : 4,8/5 (над 20 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 30 рецензии)

6. Freshchat

Freshchat, част от пакета Freshworks , отговаря на нуждите на малките и големите предприятия в областта на продажбите и обслужването на клиенти. Платформата е достъпна през множество канали, включително уеб, мобилни устройства, WhatsApp, LINE, Facebook Messenger и Apple Business Chat.

Използвайте го, за да създадете гъвкави чатботове с AI, които сканират основното намерение на запитванията на клиентите, предоставяйки по-релевантни и съобразени с контекста решения.

Ако разговорът стане прекалено сложен за бота, той прехвърля запитването на оператор с едно кликване. Ботовете автоматично актуализират данните на клиентите, което може да бъде особено полезно за операторите, когато продължат оттам, където е спрял ботът, като по този начин се гарантира непрекъснатост и персонализирано обслужване на клиентите. 🗨️

Най-добрите функции на Freshchat

Омниканална поддръжка

Създаден за обслужване на клиенти с подробна функция за AI чатбот

Персонализирани чат джаджи с възможност за добавяне на прикачени файлове и емотикони

Създаване на персонализирани ботове за различни сценарии за взаимодействие с клиенти

Ограничения на Freshchat

Ограничени възможности за отчитане и анализи

Агентите не винаги получават известия за входящи чатове

Цени на Freshchat*

Безплатни

Растеж : 15 $/месец на агент

Growth Omnichannel : 29 $/месец на агент

Pro : 39 $/месец на агент

Pro Omnichannel : 59 $/месец на агент

Enterprise : 69 $/месец на агент

Enterprise Omnichannel: 99 $/месец на агент

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за Freshchat

G2 : 4. 4/5 (над 400 отзива)

Capterra: 4. 1/5 (над 100 рецензии)

7. PhotosRevive

PhotosRevive се използва за оцветяване на черно-бели снимки. Наличен за платформите MacOS и iOS, той предлага както автоматични, така и ръчни опции за добавяне на цвят към стари или монохромни изображения. 📷

Импортирайте снимки от вашето устройство чрез приложението „Снимки“ или Finder, или ги сканирайте директно в приложението. Софтуерът поддържа изображения с несъвършенства и позволява настройки на яркостта и контраста.

За тези, които тепърва започват или търсят вдъхновение, приложението предлага библиотека с примери и идеи за трансформации, които могат да се осъществят с инструмента.

PhotosRevive най-добри функции

Оцветяване на снимки с помощта на AI

Ръчен режим и персонализирани цветни маркери за тези, които предпочитат по-голям контрол над процеса

Серийно производство с предварителни настройки, създадени от потребители

Интуитивен интерфейс с функция „плъзгане и пускане” за добавяне на снимки

Ограничения на PhotosRevive

Изкуственият интелект понякога пропуска оцветяването на определени части, като ръцете, което изисква ръчни корекции.

Случайно размазване на цвят в нежелани области

Цени на PhotosRevive

PhotosRevive Unlimited: 18,99 $ за доживотна лицензия за 3 Mac компютъра

PhotosRevive оценки и рецензии

Mac App Store: 4. 2/5 (над 100 рецензии)

8. Taskheat

Достъпно за MacOS и iOS, Taskheat е приложение за управление на задачи, създадено да оптимизира списъка ви със задачи и да ви помогне да постигнете целите си по-бързо. То използва AI, за да генерира персонализирани задачи въз основа на вашите данни, като ги подрежда по приоритет във визуална диаграма.

Управлявайте сложни взаимоотношения между задачите, като създавате, променяте и изтривате съществуващи връзки. Ако възлагате задачи на трети страни с конкретна експертиза, приложението коригира съответно диаграмата.

Функции като цветови етикети улесняват навигацията, а крайните срокове гарантират, че ще бъдете уведомени за предстоящи крайни срокове. Taskheat предлага и напомняния на базата на местоположението, както и възможност да споделяте или отпечатвате диаграмата си. 🖨️

Най-добрите функции на Taskheat

Организиране на проекти въз основа на зависимости между задачите

Визуално разбиване на задачите на подзадачи

Диаграмите и списъците помагат за визуализиране на сложни работни процеси.

Прост и лесен за използване интерфейс

Ограничения на Taskheat

Приложението може да се срине или да забави работата си понякога.

Ограничени инструменти за споделяне между потребители

Цени на Taskheat

Taskheat пълна версия: 14,99 $ за доживотна лицензия за Mac, iPad и iPhone

Оценки и рецензии за Taskheat

Mac App Store: 4. 2/5 (230+ рецензии)

9. Miro

Имате нужда да нахвърлите идея или да подготвите презентация? Miro ви предлага виртуална бяла дъска. Тя предлага възможности за сътрудничество в реално време на различни устройства – iOS, Android, Windows и Mac.

Работейки съвместно с вашата Miro дъска, Miro AI предлага функции, които варират от генериране на изображения въз основа на лепящи се бележки до обобщаване на съдържание или създаване на кодови блокове. Например, той може да групира лепящите се бележки по ключови думи, да премахва фонове от изображения, да разширява мисловни карти с въпроси или идеи и много други. 📌

Въпреки че все още е в бета версия и непрекъснато се развива, Miro AI е достъпен за всички абонати на Miro, дори и с безплатния план.

Най-добрите функции на Miro

Генериране на изображения с поддръжка на AI

Неограничено пространство за вашите творчески и проектни нужди

Инструменти като лепящи се бележки, свободно форматиране с писалка, фигури, стрелки и интелигентно рисуване

Множество опции за комуникация (обратна връзка, рецензии и одобрения)

Персонализирани шаблони

Налични приложения за настолни компютри, мобилни устройства и таблети

Ограничения на Miro

Сравнително по-дълго време за зареждане в сравнение с подобни приложения

Някои потребители смятат, че функциите за навигация и мащабиране са тромави.

Цени на Miro*

Безплатни

Стартово ниво : 8 $/месец на член

Бизнес : 16 $/месец на член

Enterprise: Свържете се с отдела по продажбите за цени

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за Miro

G2 : 4,8/5 (над 5000 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 1300 рецензии)

10. Pipedrive

Подобно на други CRM платформи, Pipedrive е проектиран да помага на екипите по продажбите да сключват повече сделки с по-малко усилия. Но това, което наистина му дава предимство, са интелигентните AI функции.

Например, инструментът AI-driven Prospector ви дава достъп до B2B база данни, извличайки информация както от публични, така и от частни източници, за да ви предостави възможно най-актуалните потенциални клиенти.

Sales Assistant предлага съвети за ефективност, базирани на поведението, интеграции на приложения и известия, за да поддържа всички в синхрон. Искате да елиминирате повтарящите се задачи? Automations на Pipedrive ви помага, като оптимизира всичко – от въвеждането на данни до последващите имейли. 📧

Платформата има за цел да намали човешките грешки, да автоматизира административните задачи и да предлага персонализирани анализи, които да ви помогнат да спечелите сделки и да подобрите процеса на продажбите.

Най-добрите функции на Pipedrive

Персонализируема визуална тръба за продажби с интерфейс за плъзгане и пускане

Инструменти за изкуствен интелект за прогнозиране за намиране на потенциални клиенти

Удобни инструменти за филтриране, категоризиране и сортиране на потенциални клиенти

Приложения за iPad и iOS с офлайн достъп

Ограничения на Pipedrive

Ограничени възможности за отчитане

Опциите за автоматизация биха могли да бъдат по-добри

Цени на Pipedrive*

Essential : 9,90 $/месец на потребител

Разширено : 19,90 $/месец на потребител

Професионална версия : 39,90 $/месец на потребител

Цена : 49,90 $/месец на потребител

Enterprise: 59,90 $/месец на потребител

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за Pipedrive

G2 : 4. 2/5 (над 1500 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 2500 рецензии)

Бъдещето е сега: не пропускайте AI вълната на вашия Mac

Спектърът от AI инструменти, предназначени за Mac потребители, е разнообразен и непрекъснато се разраства. Всички инструменти, които обсъдихме, имат уникални предимства, така че пробвайте колкото искате!

ClickUp се отличава с интуитивните си функции за поддръжка на работния процес, базирани на изкуствен интелект, и безпроблемната си интеграция в екосистемата на Apple — регистрирайте се и разгледайте платформата безплатно!