10-те най-добри AI инструмента за консултантски услуги: включително рецензии и подробни ценови опции

Анализирането на клиентски данни ви се струва като изкачване на Еверест? Или предсказването на тенденции ви се струва като гадаене по чаени листа? С подходящите AI инструменти на ваша страна ще превърнете тези сложни задачи в магическо преживяване – както за вашите клиенти, така и за вашето душевно равновесие.

Независимо дали сте опитен консултант или сте нов в тази сфера, AI инструментите за консултантски услуги опростяват вашия бизнес, предоставят на клиентите ви по-добри прозрения и подобряват работата ви. В този наръчник ще обясним как да изберете най-добрите AI инструменти за консултантски услуги и ще споделим нашите 10 любими инструмента за тази работа.

Инструментите за изкуствен интелект (AI) са вид софтуер, който консултантските фирми използват, за да вземат решения на базата на данни за по-кратко време. AI инструментите следват някои доста напреднали алгоритми за машинно обучение, за да анализират огромно количество данни, да идентифицират модели, да предсказват тенденции и да извеждат полезни заключения със скорост и точност, които надминават дори най-опитните професионалисти в областта на науката за данните. ?

Повечето консултанти използват AI инструменти за:

Анализ на данни : AI интерпретира огромни масиви от данни и разчита числата по-бързо от хората – обикновено без грешки.

Прогнози: Чрез машинно обучение AI инструментите предвиждат промени на пазара и промени в поведението на потребителите. Те не са магическа кристална топка, но са най-доброто нещо след нея.

Обработка на естествен език ( NLP ): NLP извършва анализ на настроенията, което е изтънчен начин да се каже, че AI инструментът правилно измерва човешките емоции от написания текст.

Компютърно зрение: Знаете ли, че някои AI инструменти могат да „видят“? Те използват компютърно зрение, за да вземат решения въз основа на визуални данни, като изображения, видеоклипове и графики с данни.

AI консултантските инструменти позволяват дори на малки стартиращи консултантски фирми да предлагат на своите клиенти най-модерни решения, което е истинска революция.

Вие поверявате на AI данните на вашите клиенти и репутацията си. Трябва да изберете висококачествен инструмент, който да ви дава интелигентни прозрения и да впечатлява вашите клиенти.

Потърсете следните функции, за да извлечете максимална полза от вашите AI консултантски инструменти:

Удобен за ползване интерфейс: Не трябва да се налага да преминавате специално обучение, за да използвате AI инструменти. Изберете интуитивни опции, които не изискват дълго обучение.

Визуализация на данни: Изберете AI консултантски инструменти, които генерират красиви графики от данните на вашите клиенти. Тази функция придава на вашите доклади допълнителна доза професионализъм, което е задължително в консултантската дейност.

Автоматизация на работния процес: Не можете да сте навсякъде едновременно, затова използвайте AI консултантски инструменти, които Не можете да сте навсякъде едновременно, затова използвайте AI консултантски инструменти, които автоматизират повтарящи се процеси като предаване на задачи и въвеждане на данни.

Прогнозиране: Прогнозите за бъдещето и откриването на тенденции са задължителни за консултантските услуги. В края на краищата, вашите клиенти ви се доверяват, че ще ги държите в крак с най-новите тенденции в тяхната индустрия.

Инструменти и шаблони за писане: Вашият Вашият AI инструмент за писане трябва да може да се справя с оптимизацията за търсачки (SEO), публикациите в социалните медии и обобщенията на доклади. Шаблоните за консултантски услуги също са задължителни за създаването на професионални доклади с само няколко кликвания.

Обобщете бележките от срещите за секунди с ClickUp AI

Изглежда, че днес всеки има AI инструмент, но не всички инструменти на пазара са AI инструменти, предназначени специално за консултантски услуги.

Няма нужда да претърсвате интернет сами: разгледайте този списък с 10-те най-добри AI инструмента за консултантски услуги през 2024 г.

Използвайте ClickUp AI, за да пишете по-бързо и да усъвършенствате текстовете си, отговорите по имейл и др.

Точно така: най-популярната платформа за управление на проекти в света се оказва и изключително полезен AI инструмент за консултантски услуги.

ClickUp AI е единственият AI-базиран асистент, съобразен с вашата уникална роля. Просто отворете AI, кажете му, че се занимавате с консултантска дейност, и асистентът ще се погрижи за останалото.

Използвайте ClickUp AI, за да:

Обобщете бележките от срещите с клиенти или чат разговорите

Генерирайте задачи за действие от дневния ред на срещите

Пишете, редактирайте и форматирайте всяко съдържание, от което се нуждаете.

Създайте анкети за клиенти

Планирайте събития за вашите клиенти

А, чували ли сте за ClickUp Automations? ClickUp идва с над 100 вградени автоматизации, които значително опростяват работния ви ден. Те не са чисто AI, но тези автоматизации, базирани на тригери, се занимават с всичко – от създаване на задачи до публикуване на коментари и промяна на статуси.

Най-добрите функции на ClickUp

Ограничения на ClickUp

ClickUp AI е достъпен само в платените планове.

Някои потребители намират функциите на ClickUp за малко прекалени в началото – има много неща там!

Цени на ClickUp

Безплатни завинаги

Без ограничения: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 долара на месец на потребител

Business Plus: 19 $/месец на потребител

Предприятия: Свържете се с нас за цени

ClickUp AI е достъпен за всички платени планове на цена от 5 долара на месец за всеки член на работната среда.

Оценки и ревюта за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 8300 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 3700 рецензии)

2. Neurons

Чрез Neurons

Повечето AI инструменти използват генеративна AI, която създава ново съдържание. Но Neurons Predict е малко по-различен: това е предсказваща AI, която генерира креативни визуализации за вас.

Ако сте опитвали да създавате свои собствени реклами, изображения, видеоклипове и дизайни, но не харесвате процеса, имате късмет! Neurons е инструмент за машинно обучение, който работи добре с вашия консултантски бизнес, защото е специализиран в дизайна, базиран на данни.

Независимо дали се нуждаете от повече резултати от собствените си рекламни кампании или предлагате консултантски услуги за пазарно проучване на клиент, Neurons е незаменим инструмент за управление и визуализация на клиентски данни.

Най-добрите функции на Neurons

Сравнете вашите творчески постижения със стандартите в бранша

Задайте критерии и сравнете всички творчески идеи с тях.

Тествайте рекламните материали, преди да ги пуснете в света

Ограничения на Neurons

Neurons е специализиран в визуализации за получаване на ценна информация, така че не е най-подходящ, ако се нуждаете от помощ при писането на текстове или изготвянето на консултантски доклади.

Някои потребители казват, че изискванията на Neurons за спецификациите на файловете са трудни за работа.

Цени на Neurons

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии на Neurons

G2: 5/5 (1 рецензия)

Capterra: 5/5 (2 рецензии)

3. Tome

Чрез Tome

Tome използва AI и големи езикови модели (LLM), за да обобщи бизнес споразуменията за вас. Той чете всяка буква и предлага червени линии, за да ви помогне да откриете потенциални проблеми в договора.

Дали той е толкова богат на функции, колкото другите AI инструменти за консултантски услуги? Не, но ако работите в област, свързана с договори, като правото или инвестициите, този инструмент е задължителен.

Дори и да не работите в сфера, в която се сключват много договори, е добре да имате специализиран AI, който да преглежда договорите ви за потенциални проблеми, особено ако работите с корпоративни клиенти.

Най-добрите функции на Tome

Функцията „червени линии“ отбелязва потенциални проблеми за вас.

Създавайте „списъци с проблеми“ за минути, които да препратите на клиенти или адвокати.

Бързо провеждайте пазарни сравнения, за да видите как се представя вашият договор.

Ограничения на Tome

Трябва да преминете към Tome Pro, за да получите човешка поддръжка на клиенти.

Tome няма много рецензии.

Вероятно вече го знаете, но за ваша информация: Tome не замества човешкия адвокат.

Цени на Tome

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии на Tome

G2: 4,8/5 (2 рецензии)

Capterra: Н/Д

4. Validator AI

Чрез Validator AI

Validator AI е уникален тип AI инструмент за консултантски услуги, който проверява идеи за стартиращи компании – безплатно! Помолете чатбота-ментор да провери вашите бизнес идеи и да отговори на често задавани въпроси за стартиране на стартираща компания.

Този AI е обучен на базата на данни от хиляди стартиращи компании, критерии на ангелски инвеститори и методи за ефективно стартиране. Помислете за него като за бързо ръководство за всичко, свързано със стартиращи компании. Този инструмент е идеален за консултанти, които работят със стартиращи компании, но също така е подходящ и ако вие сами сте стартираща компания.

Най-добрите функции на Validator AI

Проверете бизнес идеите си безплатно с чатбота ментор

Помолете AI да ви предостави персонализирано ръководство „Започнете“ за изграждане на вашия бизнес.

Идентифицирайте потенциални проблеми с помощта на AI концептуална анализа

Ограничения на Validator AI

Validator няма много рецензии.

Той също така не предлага толкова много функции, колкото другите AI консултантски инструменти в този списък.

Цени на Validator AI

Безплатни

Оценки и ревюта на Validator AI

G2: Н/Д

Capterra: Н/Д

5. Legal Robot

Чрез Legal Robot

Подписвали ли сте някога огромен договор с тон юридически жаргон и сте се чудили: „Какво, по дяволите, току-що подписах?“?

Legal Robot е AI консултантски инструмент, който превежда правни споразумения и договори на прост английски език. Подобно на Tome, той автоматично генерира анализ на вашите правни документи и ги сравнява както с съдебната практика, така и с други правни документи.

Най-добрите функции на Legal Robot

Извършете анализ на договори, за да откриете проблеми с юридическия стил или език.

Превеждайте „юридическия език“ на обикновен език

Legal Robot разполага с функция за управление на заявки по GDPR и DMCA.

Ограничения на Legal Robot

Legal Robot все още не е активен към септември 2024 г.

Legal Robot не предоставя правни съвети.

Цени на Legal Robot

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии на Legal Robot

G2: Н/Д

Capterra: Н/Д

6. Gong

Чрез Gong

Gong се занимава с данни за продажбите. Той използва генеративна AI, за да записва всички взаимодействия с клиенти с AI, за да ви информира за вашата стратегия и да поддържа продуктивността на вашия екип. В крайна сметка, Gong има за цел да увеличи вашите приходи чрез преразглеждане на вашите практики за продажби.

Gong е добър избор, ако имате нужда да подобрите продажбите си, но е и солиден AI инструмент за консултации по продажбите. AI инструментът използва вашите данни, за да ви помогне да създадете печеливши стратегии за продажби, да идентифицирате рисковете при сключването на сделки и да определите следващите стъпки.

Най-добрите функции на Gong

Получете цялостен поглед върху взаимодействията с клиентите и динамиката на пазара.

Вижте показателите на членовете на екипа си, като процент на успеваемост, в визуален табло.

Автоматично записвайте и актуализирайте данни на всички платформи в реално време.

Ограничения на Gong

Понякога Gong изкривява транскрипциите на разговорите и има затруднения с разбирането на акцентите.

Някои потребители споделят, че Gong има проблеми с интеграцията.

Цени на Gong

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Gong

G2: 4,7/5 (над 5300 рецензии)

Capterra: 4,8/5 (над 520 рецензии)

7. Светлинки

Чрез Fireflies

Имате ли много телефонни обаждания от клиенти? Знаем, че определено имате – все пак сте консултант. ?

Fireflies ви е необходим, за да опростите бележките си от срещи.

Fireflies е интелигентен инструмент за автоматизация на бележки от срещи. Той транскрибира и обобщава бележките ви от срещи и дори създава база данни с възможност за търсене, за да ви помогне лесно да намирате бележки от разговори. Можете дори да използвате NLP за анализ на гласови разговори.

Най-добрите функции на Fireflies

Автоматично транскрибирайте срещи в различни приложения за видеоконферентна връзка

Търсенето, задвижвано от AI, улеснява филтрирането и идентифицирането на ключови теми за срещи.

Сътрудничество с колеги чрез коментари, звукови клипове и споделени бележки от срещи

Ограничения на Fireflies

Fireflies спестява време на хората, които имат много обаждания, но не разполага с много функции, които не са свързани с провеждането на срещи.

Някои потребители казват, че платформата има проблеми с точността на транскрипцията.

Цени на Fireflies

Безплатно

Предимства: 10 долара на месец на потребител, фактурира се ежегодно

Бизнес: 19 $/месец на потребител, фактурира се ежегодно

Предприятия: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии на Fireflies

G2: 4,5/5 (над 80 рецензии)

Capterra: 4/5 (5 рецензии)

8. Henchman

Чрез Henchman

Не е нужно да сте злодей, за да имате Henchman. Този AI инструмент за правни консултации ви дава незабавен достъп до колективните правни познания на вашия екип. Подобно на Fireflies, той ви позволява да търсите в съществуващото съдържание, за да намерите клаузи и дефиниции.

Това е идеално за хора в правната сфера, защото обогатява договорите с препоръки на изкуствен интелект. Действа като база данни за договори и система за управление на документи, която използва изкуствен интелект за анализ, организиране и оптимизиране на работата по договорите.

Най-добрите функции на Henchman

Прегледайте промените в договорите с едно кликване

Henchman предлага предложения за договори въз основа на исторически данни.

Използвайте разширено филтриране, за да филтрирате по тип договор, дата и име на страна.

Ограничения на Henchman

Henchman е проектиран специално за правни услуги, така че ако това не е вашият случай, вероятно няма да извлечете полза от платформата.

Някои потребители казват, че разширените филтри са трудни за намиране и забравят да ги използват.

Цени на Henchman

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии на Henchman

G2: 4,5/5 (10+ рецензии)

Capterra: Н/Д

9. Пренасочване

Чрез Repurpose

Вие сте маркетингова агенция, която създава съдържание за клиенти? Repurpose е AI консултантският инструмент за вас. Този инструмент е специализиран в автоматизирани работни процеси за съдържание. Просто създайте една публикация в Repurpose и платформата ще я публикува на няколко платформи за вас за броени секунди. ?

Този инструмент за автоматизация включва шаблони за работни процеси, видеоклипове с постъпкови инструкции и поддръжка чрез чат на живо, за да намалите времето, което прекарвате в публикуване на съдържание за вашите клиенти.

Препоръчителни функции

Интегрирайте Repurpose с TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, Zoom и други

Използвайте инструмента за конвертиране, за да преобразувате видеоклипове в аудио подкасти.

Публикувайте 10 аудио файла и видеоклипа безплатно по време на 14-дневния безплатен пробен период.

Преосмислете ограниченията

Repurpose технически не е AI инструмент – по-скоро е платформа за автоматизация.

Repurpose няма много рецензии.

Преоценка на цените

Podcaster: 12,42 долара на месец на потребител, фактурира се ежегодно

Content Marketer: 20,75 долара на месец на потребител, фактурира се ежегодно

Агенция: 104,08 долара на месец на потребител, фактурирани ежегодно

Преосмислете оценките и рецензиите

G2: Н/Д

Capterra: Н/Д

10. ChatGPT

Чрез ChatGPT

ChatGPT на OpenAI е чудо на изкуствения интелект. Трябва да напишете имейл за раздяла с труден клиент? Готово. Искате сценарий за презентация пред клиент? С няколко клика е ваш.

Докато другите AI инструменти за консултантски услуги в този списък са специализирани в визуализации или правни договори, ChatGPT е специализиран в създаването на текстово съдържание. Ако имате нужда от помощ при писането на имейли, публикации в социални медии, доклади или презентации, това е инструментът, който ви трябва.

Най-добрите функции на ChatGPT

ChatGPT има много прост интерфейс, базиран на чатбот.

Бързо обобщавайте доклади или опростявайте сложни теми с едно-единствено запитване.

Помолете ChatGPT да генерира идеи за маркетингови кампании, планове за събития и други за вашите клиенти.

Ограничения на ChatGPT

ChatGPT често се разбива

Трябва да знаете как да подканите ChatGPT, за да получите желаните резултати.

Цени на ChatGPT

Безплатно

Плюс: 20 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за ChatGPT

G2: 4,7/5 (над 340 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 20 рецензии)

Комбинирайте вашия AI консултантски инструмент с вашите работни процеси

AI инструментите променят почти всяка индустрия и консултантските услуги не са изключение. Интегрирайте AI консултантски инструменти във вашите работни процеси, за да работите по-умно и да постигнете отлични резултати за вашите клиенти.

Като консултант, вие подкрепяте клиентите си във всички ситуации. Но когато вие се нуждаете от подкрепа, изберете подходящия AI инструмент за консултантски услуги: ClickUp. Комбинирайте AI инструмента си за писане с шаблони, задачи, документи и CRM, за да съхранявате цялата си работа на една и съща платформа.

Любопитни ли сте да видите как работи? Опитайте ClickUp AI безплатно още сега.