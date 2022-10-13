ClickUp доказва готовността си за работа с ISO 27001:2013, ISO 27017:2015 и ISO 27018:2019 сертификати

ClickUp инвестира рано в сигурна архитектура, създадена да поддържа глобална клиентска база

САН ДИЕГО, 13 октомври 2022 г. — ClickUp, платформата за продуктивност, която обединява работата на едно място, обяви днес, че е получила сертификати ISO 27001:2013, ISO 27017:2015 и ISO 27018:2019. Тези сертификати демонстрират непрекъснатия ангажимент на ClickUp към сигурността, поверителността, качеството и доверието на клиентите по целия свят.

„Целта на ClickUp е да бъде основната платформа, на която се извършва работата. За да бъде система за записване, е абсолютно необходимо да има надеждна и сигурна основа“, каза Шайлеш Кумар, старши вицепрезидент по инженерство в ClickUp. „Тези сертификати показват, че сме далеч пред много от нашите колеги в предприемането на стъпки за защита на данните на клиентите и осигуряване на спокойствие на заинтересованите страни във всяка организация, голяма или малка. “

Международната организация за стандартизация (ISO) е независима, неправителствена, международна организация, която разработва стандарти за осигуряване на качеството, безопасността и ефективността на продукти, услуги и системи. В семейството ISO/IEC 27000 има повече от дузина стандарти. Използването им позволява на организации от всякакъв вид да управляват сигурността на активи като финансова информация, интелектуална собственост, данни за служители или информация, поверена от трети страни.

ISO 27001:2013 се счита за най-високия стандарт за сигурност по отношение на данните на клиентите, като изисква трета страна да предостави валидиране, за да докаже пълно съответствие. След обширен одит от Schellman & Company LLC. сертификатите ISO 27001:2013, ISO 27017:2015 и ISO 27018:2019 потвърждават, че ClickUp отговаря на най-високите международни стандарти за сигурност, надеждност, качество и доверие. Този сертификат също така показва, че ClickUp се ангажира да подобрява непрекъснато своята информационна сигурност.

„В ClickUp подхождаме проактивно към сигурността“, заяви Райън Брандер, директор по сигурността в ClickUp. „През последната година ClickUp увеличи четирикратно размера на екипа по сигурността, получи пет сертификата за сигурност, изпревари конкурентите си по показателите за оценка на обществената сигурност и стартира програма за награди за откриване на бъгове, като същевременно постави клиентите на ClickUp на първо място, подкрепяйки над шестстотин корпоративни клиенти.“

Сигурността е в основата на бизнес стратегията на ClickUp и ангажимента към клиентите. Сертификатите ISO 27001:2013, ISO 27017:2015 и ISO 27018:2019, обявени днес, са част от солидната стратегия за сигурност на ClickUp. Тези нови сертификати допълват и надграждат сертификатите SOC 2 Type 2, PCI DSS, GDPR, CCPA/CPRA, LGPD и HIPAA на ClickUp.

За да научите повече за програмата за сигурност на ClickUp, посетете сайта тук.

За ClickUp

ClickUp е единствената в света всеобхватна платформа за продуктивност, която се адаптира към начина, по който хората искат да работят. Тя замества всички индивидуални инструменти за продуктивност на работното място с една единствена, унифицирана платформа, която включва управление на проекти, съвместна работа с документи, бели дъски, електронни таблици и цели. Основана през 2017 г. и със седалище в Сан Диего, ClickUp има за мисия да направи света по-продуктивен. Като една от най-бързо развиващите се SaaS компании в света, ClickUp е помогнала на повече от 800 000 екипа и милиони потребители да водят по-продуктивен живот и да спестят поне един ден всяка седмица. За да научите повече, посетете www.clickup.com.