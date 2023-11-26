Loom срещу Vidyard: кой печели битката на видео инструментите?

Помните ли 70-те години, когато радиото беше на мода за излъчване на всичко? Е, видео съдържанието направи повече от това просто да „убие радиозвездата“ – то завладя екраните и сърцата ни! Според статистическите данни за видео маркетинга за 2022 г., хората прекарват средно 100 минути на ден в гледане на онлайн видеоклипове. Това са почти два часа!

Сред видео софтуерите, предлагани на пазара, Loom и Vidyard са забележителни решения. От стрийминг на живо до видеоконференции, и двата инструмента са се превърнали в предпочитано средство за комуникация както за бизнеса, така и за частни лица. Сега истинският въпрос е: как да разберете кой от двата е най-подходящ за вашите нужди?

Нашето сравнение между Loom и Vidyard ще ви помогне да разгадаете сложната мрежа от функции на тези видео титани. Ще разгледаме подробно най-важните им функции, за да ви помогнем да намерите най-доброто решение за вашите видео инициативи.

Какво е Loom?

Loom е многофункционален инструмент за видеокомуникация, който превръща създаването и разпространението на видеосъобщения в безпроблемно преживяване. Неговата мисия? Да позволи безпроблемна асинхронна комуникация чрез опростяване на процеса на записване и споделяне на видеоклипове.

С Loom можете да записвате видеоклипове чрез уеб камерата, екрана или и двете едновременно! Той разполага с редица функции, включително персонализирано оразмеряване на екрана, инструменти за рисуване, коментари в реално време, емоджи реакции и видео съобщения за обратна връзка.

Дали в света на бизнеса, образованието или личните връзки, Loom се е позиционирал като надежден избор за задачи за дистанционно сътрудничество, онлайн презентации и визуално разказване на истории. 📖

Той се превърна и в една от предпочитаните видео платформи за бизнеса, на която лесно може да се разчита за видео представяне.

Функции на Loom

Пазарът е препълнен с алтернативи на Loom, които разпространяват линкове към клипове. И така, какво дава на Loom предимство пред конкурентите му? Нека разгледаме неговите отличителни характеристики! 🔍

1. Заснемане и споделяне

Възможностите на Loom променят правилата на играта, когато става въпрос за записване и споделяне на асинхронни видеосъобщения. Независимо дали записвате от екрана си, уеб камерата си или и от двете едновременно, с или без глас зад кадър, процесът е лесен като детска игра.

Заснемайте видео от всякакви приложения на избраното от вас устройство и достъпвайте опции за персонализиране на резултата чрез падащо меню. Можете да персонализирате:

Режим на запис: Екран и камера, Само екран или Само камера Размер: Пълен екран, Прозорец или Персонализиран размер

Loom опростява и процеса на споделяне, улеснявайки разпространението на информация и идеи. Можете лесно да разпространявате съдържанието си на различни платформи и устройства, като просто генерирате моментална връзка, изпращате я по имейл или вграждате видеото в уебсайт.

Безплатната версия на Loom поддържа функция за запис с качество до 720p, което гарантира кристално чисто изображение за вашата аудитория. Но за тези, които търсят максимална визуална яснота, ъпгрейдът до HD или 4K е само на един клик разстояние.

Loom ви дава възможност да овладеете изкуството на видео редактирането, за да създавате точни уроци и видео съобщения за екипи, студенти и други аудитории.

Подстригването, актуализирането и усъвършенстването на вашето съобщение става толкова лесно, колкото няколко кликвания. Използвайте инструмента за рисуване, за да намерите опции за подчертаване на важни детайли във видеото, да добавите малко забава и да се свържете с зрителя на лично ниво.

Чрез Loom

Изрежете или съединете клипове, за да създадете привлекателен Loom без грешки. Ако създавате образователно видео, имате възможност да добавите външни връзки към учебни ресурси.

А в моментите, когато едно видео не е достатъчно, можете лесно да съедините няколко Loom клипа , за да създадете споделяемо съобщение в прост и лесен за възприемане формат. В крайна сметка, силата на видео редактирането е във вашите ръце и не е необходимо да имате диплома по кино, за да го използвате! 🎥

3. Реакции в реално време

Loom позволява на вашата аудитория да прави нещо повече от просто гледане! Тя може активно да участва и да се ангажира с вашето съдържание в реално време! 😍

Чрез Loom

Чрез публикуването на коментари с времеви отметки и емоджи реакции зрителите не трябва да бъдат само пасивни наблюдатели. Можете да разберете кога аудиторията ви е възхитена, заинтригувана или може би дори объркана – точно в момента, в който това се случва.

Отговорите и коментарите служат като инструменти в реално време за събиране на обратна връзка и подобряване на съобщенията ви. Но това не е еднопосочна улица. Софтуерът за запис на екрана на Loom пренася видео взаимодействието ви на следващото ниво, като прави отговарянето на коментари също толкова забавно и ангажиращо!

Цени на Loom

Стартово ниво : Безплатно

Бизнес : 12,50 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Предприятие: Свържете се с компанията

Какво е Vidyard?

Мислили ли сте някога да си наемете надежден видео партньор, който да подобри вашите маркетингови и продажбени усилия? Vidyard е точно за вас! Той отваря врати към създаването на интерактивни видеоклипове, персонализиране на съдържанието и подобряване на съобщенията чрез задълбочено анализиране.

Vidyard е достъпен чрез разширение за Chrome или десктоп приложение, като и двете са оборудвани с удобен вграден видеоредактор и функции за видеосъобщения.

Платформата позволява незабавно споделяне на вашата работа с глобална аудитория, като дори предоставя известия в реално време, когато някой се ангажира с вашето съдържание. Това е пълен пакет за видео маркетинг, създаден да ви даде професионално предимство. 💼

Характеристики на Vidyard

Нека се съсредоточим върху основните функции, които отличават Vidyard от подобни инструменти на пазара. 👇

1. Вграден видеоредактор с възможност за незабавно споделяне

Искате да превърнете вашите продажби в хит? Независимо дали става въпрос за първо представяне, демонстрация, убедителна презентация или предложение, Vidyard е точно за вас.

С него получавате достъп до готови видео скриптове, създадени да създават съдържание с голямо въздействие за всеки етап от цикъла на продажбите. 🎞️

Но тук Vidyard прави крачка напред: неговата AI функция може да създава персонализирани видео сценарии, гарантирайки, че вашето съобщение ще резонира с вашата целева аудитория.

Освен това, той позволява безпроблемна интеграция, така че можете да споделяте тези видеоклипове директно от платформи като Gmail, Outlook, Salesloft, Outreach, LinkedIn и други. Срещате се с потенциалните си клиенти там, където са те, което им позволява лесно да се ангажират с вашето съдържание!

2. Разширени видео анализи

С Vidyard получавате кристална топка, която ви позволява да надникнете в ефективността на вашето видео съдържание. Той предлага задълбочени анализи и видео аналитики, които са незаменими за маркетинговите и продажбените стратегии. 🔮

Например, можете да проследявате ангажираността на зрителите до най-малкия детайл, като определите кога зрителите се отказват или преглеждат отново определени сегменти. Тези данни са златна мина за разбиране на това, което привлича аудиторията ви и какво може да се нуждае от леко коригиране.

Vidyard може дори да ви помогне да разкриете самоличността на зрителите на видеоклипове, да откриете с какво съдържание се занимават и да измерите продължителността, през която са били настроени.

3. Маркетинг и SEO поддръжка

Повечето алтернативи на Vidyard не са насочени към задоволяване на маркетинговите нужди. Но с Vidyard не само създавате първокласно маркетингово съдържание, но и изграждате трайни взаимоотношения с клиентите чрез по-убедителни стратегии за преобразуване.

С управлението на видео хостинга можете да качвате цялото си маркетингово съдържание, като промоции, демонстрационни видеоклипове и клипове с истории на клиенти, на едно централизирано място, наречено Video Hub. Изберете оформление и добавете елементи от брандинга на компанията, за да създадете колекция от видео съдържание, насочено към клиентите. Тази видео платформа се отличава с персонализираните си видео съобщения и възможности за персонализиране или основни функции за редактиране.

Освен това, възползвайте се от индивидуалното взаимодействие и привлечете зрителите на по-лично ниво, като вградите видеоклипове с призив за действие (CTA) в имейли или навсякъде в интернет. Можете също да активирате функцията за SEO метатагове в общите настройки на хъба, за да позволите индексиране от търсачките за по-добра видимост на вашите видеоклипове.

Цени на Vidyard

Безплатно

Pro : 19 $/месец на потребител

Плюс : 59 $/месец на потребител

Бизнес: Свържете се с компанията

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Loom срещу Vidyard: сравнение на функциите

Сега, обратно към нашето сравнение: Loom срещу Vidyard. И двата са изключителни видео инструменти с уникални функции и особености за персонализиране на видеоклипове. Loom се отличава с простота и бързо създаване на видеоклипове, което го прави предпочитан за запис на екрана, споделяне на видеоклипове и бързи видео съобщения. Vidyard, от друга страна, е известен със своите мощни възможности за видео маркетинг, идеални за фирми, които искат да привлекат и превърнат клиенти чрез персонализирано видео съдържание.

За да вземете информирано решение, нека разгледаме по-отблизо как се представят тези инструменти в три основни области: видеозапис, инструменти за съвместно редактиране и анализи. 👀

Спецификации за видеозапис

Loom и Vidyard предлагат удобството на запис чрез разширения за браузъри и настолни приложения, което прави създаването на видеоклипове изключително лесно. Но те имат и значителни разлики.

Vidyard поема водачеството , като предлага качество на запис до 1080p за всички планове, а за тези, които търсят най-висока яснота, неговото приложение за настолни компютри дори отключва магията на 4K. От друга страна, Loom предлага 4K качество изключително за платените си планове, като ограничава безплатните акаунти до все още приличното 720p.

Що се отнася до броя видеоклипове, които можете да създадете с безплатен акаунт, Vidyard и Loom са равни, като позволяват до 25 видеоклипа на потребител. Съжаляваме, но няма начин да записвате неограничен брой видеоклипове и в безплатните версии на Vidyard, и в Loom!

Въпреки това, между Vidyard и Loom – тук нещата се усложняват – безплатният акаунт на Loom ограничава продължителността на всяко видео до 5 минути. От друга страна, Vidyard разширява възможностите ви за разказване на истории с впечатляващ лимит от 30 минути за вашата видео библиотека. ⏲️

Редактиране на видео и сътрудничество

Записването на видео може да е лек недостатък за Loom, но той го компенсира с изключителните си инструменти за редактиране. Той функционира като добра платформа за визуално сътрудничество с опции за:

Съединете Looms, създадени от няколко сътрудници Интегрирайте Looms за мобилни устройства и настолни компютри Добавете повторно използваемо съдържание (като клип с призив за действие) към новосъздадените видеоклипове Вмъкнете клип в Loom (например за нещо, което сте пропуснали да споменете)

Vidyard има своите силни страни в областта на редактирането на видео и персонализирането на миниатюри, като предлага солиден набор от функции. Но в категорията на съвместното редактиране короната отива при Loom. 👑

Анализи и прозрения

Да предположим, че сте маркетинг мениджър в разрастваща се технологична компания и току-що сте пуснали серия от промоционални видеоклипове. Вашият екип използва както Vidyard, така и Loom, за да споделя тези видеоклипове с потенциални клиенти. Какви анализи на видео ангажираността можете да очаквате?

Loom предлага основни аналитични данни, които ви позволяват да разберете кой е гледал видеоклиповете и кога. Нещо от рода на: „Демонстрационното видео за вашия продукт е получило 100 преглеждания за една седмица. ”

Но когато се обърнете към Vidyard, получавате по-задълбочени анализи. Той ви показва не само кои са гледали видеото, но и колко точно време са го гледали. Откривате, че докато 100 души са гледали демото, 60 от тях са гледали цялото видео, което показва силен интерес.

Накратко, ако искате да вземате решения, подкрепени с данни и по-богата аналитика, Vidyard е най-добрият избор. 🥇

Loom срещу Vidyard в Reddit

Потребителите на Reddit са известни с откровените си и страстни дискусии по различни теми, а видео софтуерът не прави изключение. Loom и Vidyard предизвикаха фурор в света на видео инструментите, подтиквайки потребителите на Reddit да изразят мнението си, да споделят опита си и да предложат идеи. 📢

Общото мнение е, че Loom е по-популярен инструмент от Vidyard, но последният предлага по-добро преживяване за целите на популяризирането, въпреки че интерфейсът му може да не е най-подходящ за споделяне на видеоклипове.

Ето какво казва потребител, който е изпробвал и двата продукта:

„Защото определено виждам, че Loom се използва много по-често. Преди време пробвах Vidyard, но установих, че е бъгав/нестабилен, затова го изоставих.“

Все пак Vidyard има много поддръжници заради функциите си, насочени към продажбите – ето какво споделя един потребител:

„Често използвам Chrome плъгина (vidyard go) за продажби – тези 30-60-секундни видео съобщения са много ефективни за нас. Не съм пробвал CTA в про версията, но от това, което съм чувал, те могат да работят много добре – зависи от подхода ви.“

Един потребител в същия форум изрази мнението, че Vidyard може да е подходящ само за малки фирми:

„Работи добре в малките и средни предприятия, но не толкова добре в средния пазар и корпоративния сектор поради IT защитните стени. ”

Запознайте се с ClickUp: най-добрата алтернатива на Loom срещу Vidyard

Споделяйте записи на екрана, за да предадете точно вашето послание, без да се налага да използвате верига от имейли или да се срещате лично с Clip by ClickUp.

И Vidyard, и Loom са чудесни като самостоятелни инструменти за запис на екрана, но имат и своите недостатъци. Например, Loom е чудесен инструмент за преподаватели, но ограничителният му безплатен план прави предимствата му недостъпни за мнозина. Vidyard, от друга страна, има необходимите функции, но страда от много недовършени детайли по отношение на използваемостта.

За щастие, имате още един безплатен софтуер за запис на екрана, с който записването и споделянето на видеоклипове става лесно: ClickUp! 🤩

ClickUp е универсално решение за работа, предназначено за всички видове бизнеси, независимо дали са в областта на образованието или маркетинга. То предлага безпроблемна платформа за видео продукция, оборудвана със специални функции за управление на клипове, сътрудничество в реално време, поддръжка на продажбите и управление на задачите.

Нека разгледаме как ClickUp внася свежа перспектива в областта на видеосъобщенията, създаването, споделянето и сътрудничеството!

1. Използвайте Clip by ClickUp, за да споделяте безпроблемно видеоклипове от екрана си с клиенти и служители.

Споделете видеосъобщението си с директна връзка от браузъра, която не изисква изтегляне и може да бъде видяна веднага след записването.

Clip by ClickUp е богат на функции вграден в приложението екранен рекордер, достъпен за всеки, който се регистрира в платформата! И когато казваме, че е щедър, имаме предвид:

Без ограничения за времето на запис – независимо дали записвате демонстрация за клиент или дълго обучително видео , Clip ви подкрепя!

Записи без воден знак , дори и при безплатния план

Кристално чист запис на глас

Платформата ви позволява да записвате целия екран, прозореца на приложението или разделите на браузъра. Споделете незабавно записа с колеги, клиенти или външни зрители, като използвате сигурни имейли, публични или частни линкове. Няма нужда от допълнителни изтегляния, качвания или експортирания – видеото се възпроизвежда директно в браузъра! Освен записи, можете също да изрязвате страници от уебсайтове и да правите екранни снимки, като използвате разширението на ClickUp за Chrome.

Що се отнася до използваемостта, можете да започнете да го използвате за секунди. Всичко, което трябва да направите, е да стартирате ClickUp и да достъпите опцията Record Clip (Запис на клип) от лентата с задачи в долния десен ъгъл на екрана. 📹

Всички записани клипове са с високо качество и могат да бъдат вградени с помощта на функцията Embed view на ClickUp. Но ето и истинската атракция – можете да превърнете вашите видеоклипове в задачи за изпълнение, да предоставите контекст за следващите стъпки и да ги възложите на зрителите. Това е като да превърнете всяко съобщение в приятелско призив за действие!

Като цяло, това е практичен инструмент, ако искате да замените срещите или дългите имейл кореспонденции с богати видеоклипове. ClickUp се интегрира с над 1000 софтуера, включително Zoom, Microsoft Teams и Slack, което прави споделянето на съдържание още по-лесно!

2. Революционизирайте работата в екип с функциите за сътрудничество в реално време на ClickUp

ClickUp Whiteboards е вашият централизиран визуален център, в който можете да превърнете идеите на екипа в координирани действия.

ClickUp пренася сътрудничеството в реално време на ново ниво, независимо от отрасъла или целите. 💖

Да предположим, че работите по проект за популяризиране – просто се възползвайте от многофункционалните възможности на ClickUp, за да си сътрудничите и да постигнете успешни резултати.

Високоинтерактивните ClickUp Whiteboards придават ново ниво на ефективност на сътрудничеството във вашите видео проекти. Използвайте лепящи се бележки, свързващи елементи и текстове, за да обменяте мнения в реално време с вашия екип. Още по-хубавото е, че получавате колекция от шаблони за Whiteboard, които подпомагат задачи като мозъчна атака за маркетингови идеи, картографиране на процеси или писане на видео конспекти.

Търсите сътрудничество за управление на видео проекти? С ClickUp можете:

ClickUp може да бъде основен фактор за продажбените екипи, които искат да оптимизират своите процеси и да привлекат повече потенциални клиенти. С множество изгледи за наблюдение на вашите ключови заинтересовани страни, можете бързо да идентифицирате възможности за персонализирана комуникация с клиенти и достигане до тях!

3. Контролирайте работния си процес и се справяйте с задачите с ClickUp!

Управлявайте задачи и проекти и сътрудничете ефективно с екипа си, използвайки ClickUp.

Управлението на задачите в ClickUp е истинска сила за всички бизнеси – независимо дали работите по видео проект или ръководите гъвкав екип, персонализирайте работните си процеси за всеки проект!

С над 35 ClickApps на ваше разположение, можете да автоматизирате ръчните задачи, да изпълнявате Sprint цикли и да стартирате запис на екрана с едно кликване! Създавайте задачи с персонализирани ID и ги възлагайте на един или няколко изпълнители. Включете персонализирани полета, за да добавите атрибути към задачите – например, можете да добавите линк към клип с урок в персонализирано поле, за да може изпълнителят да изпълни задачата без проблеми.

Можете дори да присвоявате коментари като задачи за действие, за да сте сигурни, че нищо няма да бъде пропуснато! 🤠

За да се справите с комплексни видео проекти, използвайте функцията „Зависимост на задачите“, за да разделите логично задачите на подзадачи като „Преглед на сценарии“ или „Тестване на аудитории“. Визуализирайте ги от различни ъгли и ги редактирайте едновременно с панела за едновременни действия. А с повтарящите се задачи и напомнянията никога няма да пропуснете важен краен срок за производство!

ClickUp е повече от видео инструмент!

И Loom, и Vidyard са отлични инструменти за видео стратегия, но за много екипи използването на тези продукти с ограничена функционалност може да натежи на бюджета им. ClickUp може да бъде по-икономичен вариант, особено за малки и средни екипи, които се нуждаят от възможности за запис на екрана и управление на проекти в едно.

Регистрирайте се за безплатен акаунт в ClickUp и отворете вратата към свят на оптимизирани, неограничени видео уроци и инструменти за съвместно управление на задачи – това е печеливша ситуация за вас и вашия екип! 🏆