Най-добрите платформи за сътрудничество при създаването на съдържание през 2025 г.

Помните ли кампанията „Dream Crazy“ на Nike? Фокусирана върху мощна реклама, разказана от Колин Каперник, с участието на спортисти като Серена Уилямс и ЛеБрон Джеймс, рекламата показваше техните невероятни постижения и насърчаваше зрителите да не се отказват, въпреки трудностите. Кампанията, както се очакваше, стана вирусна в социалните медии.

Но можете ли да си представите работата, която се крие зад кулисите? Координацията на сценариите, видеоклиповете, публикациите в социалните медии, прессъобщенията и другите елементи сигурно е изисквала майсторски умения за сътрудничество и управление.

Дори и да не произвеждате реклама за милиони долари с участието на спортни легенди, знаете какъв вид комуникация и сътрудничество в реално време са необходими за създаването на важни документи и съобщения с висока видимост.

Софтуерът за сътрудничество при създаването на съдържание е проектиран да се справи с тези проблеми. Той предоставя централизирано място за цялото ви съдържание, оптимизира комуникацията и ви помага да следите напредъка. Вместо да се занимавате с хаос от имейли и разпръснати документи, получавате ясна и организирана представа за вашия проект.

Прекарах много време в проучване на различни платформи за сътрудничество при създаването на съдържание. Въз основа на моя практически опит и проучванията, проведени от екипа на ClickUp, съставих списък с 15-те най-добри инструмента за сътрудничество при създаването на съдържание.

Да започнем!

Какво трябва да търсите в платформата за сътрудничество при създаването на съдържание?

Поради множеството опции на пазара днес е трудно да изберете подходящата платформа за сътрудничество при създаването на съдържание. Искате да намерите инструмент, който да отговаря на работния процес и целите на вашия екип.

За да направите най-добрия избор, задайте си следните въпроси:

Как се справя с контрола на версиите? Помислете колко важно е проследяването на промените и актуализациите за вашите проекти. Потърсете функции, които ви позволяват да преглеждате, възстановявате и управлявате версиите на документите. Ако вашият екип редовно преглежда и актуализира съдържанието, платформа с надежден контрол на версиите ще ви помогне да предотвратите грешки и да гарантирате, че всички работят с най-новата версия. Можете ли да сътрудничите в реално време? Определете дали вашият екип се нуждае от съвместна работа по проекти в реално време. Проверете дали платформата поддържа едновременно редактиране и актуализации в реално време. Например, ако се налага да обсъждате идеи или да правите бързи промени, инструмент с надеждни функции за сътрудничество в реално време ще позволи на всички да са на една и съща страница и ще намали объркването. Интегрира ли се с вашите съществуващи инструменти? Оценете колко добре платформата се интегрира с вашите настоящи инструменти. Направете списък със софтуера, който вече използвате, и намерете платформа, която се свързва безпроблемно с тях. Ако вашият екип използва Slack за комуникация, платформа, която се интегрира с Slack, ще улесни синхронизирането на дискусиите и документите. Лесен ли е за използване? Започнете с определяне на това колко лесна за използване е платформата за вашия екип. Потърсете функции, които съответстват на вашите ежедневни задачи. Например, ако вашият екип е свикнал с просто споделяне на файлове, платформа с комплексен интерфейс може да забави производителността, вместо да я подобри. Достъпен ли е на мобилни устройства? Помислете колко често вашият екип се нуждае от достъп до платформата от мобилни устройства. Изберете инструмент с добра мобилна поддръжка, ако вашият екип работи дистанционно или пътува често. Например, ако вашият екип се нуждае от актуализации в движение, платформа с отлично мобилно приложение ще поддържа вашия работен процес без прекъсвания.

След като отговорите на тези въпроси, ще можете да идентифицирате пропуските в настоящите си процеси за сътрудничество при създаването на съдържание, за да стесните конкретните изисквания, за които се нуждаете от нова система или платформа.

15-те най-добри платформи за сътрудничество при създаването на съдържание

Ние определихме 15-те най-добри платформи за сътрудничество при създаването на съдържание, които можете да разгледате днес – всяка от тях предлага уникални функции за подобряване на екипната работа, оптимизиране на задачите и постигане на изключителни резултати.

1. ClickUp (Най-добър за създаване, управление и сътрудничество при създаването на съдържание)

Ако сте като мен и се занимавате едновременно с няколко проекта за съдържание, ClickUp бързо ще се превърне във вашата предпочитана платформа. От идеята за съдържанието до окончателното одобрение, ClickUp е всеобхватно средство за управление на проекти, което оптимизира всеки етап от процеса на създаване на съдържание.

С ClickUp Docs можете да създавате, споделяте и сътрудничите по документи в реално време. Намерих го особено полезен за изготвяне на блог публикации, планиране на календари за съдържание и сътрудничество с редактори.

Пишете и редактирайте в реално време заедно с екипа си в ClickUp Docs.

Можете да интегрирате тези документи с вашите работни процеси, за да се уверите, че документите са свързани с изпълними задачи, като по този начин всички са на една вълна. Docs Hub помага за организиране и бързо намиране на информация, а контролите за поверителност осигуряват сигурността на чувствителното съдържание.

Ето няколко съвета, базирани на моя опит с тази функция:

Подобрете документите си, като им дадете възможност да вграждат видеоклипове и изображения, за да предоставят богато, интерактивно съдържание, което ангажира екипа ви.

Задайте различни нива на достъп (преглед, коментари, редактиране) за различните членове на екипа, за да се уверите, че подходящите хора имат подходящото ниво на контрол.

Свържете свързани документи помежду си, като използвате ClickUp Relationships , за да създадете изчерпателна база от знания или набор от проектна документация.

ClickUp Brain е друга отличителна функция. Този мощен AI инструмент може да се адаптира към различни работни роли и изисквания. Той помага за създаването, управлението и усъвършенстването на съдържанието в екипите.

Когато се сблъскате с творчески блок, генерирайте идеи с помощта на ClickUp Brain.

ClickUp Brain може да генерира висококачествено съдържание въз основа на вашите данни, като по този начин ви помага да започнете процеса на писане. Тази функция е полезна за екипи, които работят с кратки срокове или когато се сблъскат с творчески блок, като позволява по-бързо генериране на съдържание с по-малко ръчен труд.

Най-добрите функции на ClickUp

Използвайте функциите за управление на проекти на ClickUp с ClickUp Brain, за да възлагате задачи, да определяте крайни срокове и да следите напредъка. Тази интеграция гарантира, че проектите за съдържание са съгласувани с общите цели и графици на екипа.

Използвайте предложенията на изкуствения интелект, за да подобрите съдържанието и да усъвършенствате писането, като се уверите, че крайният продукт е както интересен, така и без грешки.

Управлявайте задачи, графици и календари за съдържание на едно място

Използвайте списъците за проверка на ClickUp за вашия технически екип, за да не пропуснат никакви подробности.

Бързо записвайте идеите, които искате да представите на следващата среща за маркетинг в социалните медии, или използвайте бележника на ClickUp , за да следите протоколите от срещите.

Използвайте ClickUp Collaboration Detection за актуализации в реално време, например когато други хора пишат, добавят коментари или разглеждат задача.

Редактирайте документи заедно на различни платформи и бъдете в крак с новостите с ClickUp Instant Collaboration Detection.

Ограничения на ClickUp

(Все още) няма изглед на таблица в мобилното приложение.

Цени на ClickUp

Безплатни завинаги

Неограничен : 7 $/месец на потребител

Бизнес : 12 USD/месец на потребител

Enterprise : Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 7 долара на месец за всеки член на работната среда.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9700 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

Ето какво казва Сид Бабла, координатор на програмата за благосъстояние в Центъра за благосъстояние на студентите в Дартмутския колеж, за ClickUp:

Ние използваме ClickUp за управление и проследяване на процеса на създаване на съдържание за социалните и дигиталните медии. Това ни позволява да виждаме статуса на всеки елемент от съдържанието (в процес на разработка, нуждае се от редакции, планиран и т.н.), както и кой е главният дизайнер. То също така елиминира цялата комуникация по имейл, тъй като секцията за коментари за всяка задача може да се използва за обсъждане и делегиране на задачи/следващи стъпки (отговаряйки на нуждата от проследяване и последваща работа по цикъла на създаване на съдържание). ClickUp намали необходимостта от комуникация по имейл и оптимизира сътрудничеството в екипа ни за създаване на съдържание. Сега можем да преминем от идеята/брайсторминга до първия чернови вариант до 2-3 пъти по-бързо.

2. Bitrix24 (най-добър за CRM)

чрез Bitrix24

Bitrix24 е цялостна платформа, която позволява сътрудничество при създаването на съдържание. Тя предлага инструменти за управление на проекти и съдържание, CRM и комуникация. Това е чудесен вариант, ако търсите едно решение за управление на различни аспекти от вашия бизнес.

Оценявам социалната интранет функция на Bitrix24, която насърчава комуникацията и сътрудничеството в екипа в по-неформална обстановка.

Най-добрите функции на Bitrix24

Създавайте и редактирайте документи онлайн, управлявайте и споделяйте файловете си в сигурно облачно хранилище.

Бързо обменяйте обратна връзка и файлове чрез чат и видео разговори

Планирайте събития и организирайте срещи в рамките на платформата.

Ограничения на Bitrix24

Ограничаващ за обикновените потребители. Само супер администраторът може да променя определени настройки.

Интерфейсът може да изглежда претрупан и объркващ.

Цени на Bitrix24

Безплатно

Базов пакет: 49 $/месец за пет потребители

Стандартен: 99 $/месец за 50 потребители

Професионална версия: 199 $/месец за 100 потребители

Enterprise250: 399 $/месец за 250 потребители

Оценки и рецензии за Bitrix24

G2: 4. 1/5 (530+ отзива)

Capterra: 4. 2/5 (850+ отзива)

3. Citrix Sharefile (най-добър за електронно подписване на документи)

чрез Citrix

Citrix ShareFile е инструмент за сътрудничество при работа с съдържание, специално проектиран за работа с чувствителна информация. Криптирането на банково ниво гарантира, че вашите данни са винаги защитени. Препоръчвам тази платформа, ако подписвате много цифрови договори или се нуждаете от чести подписи от клиенти.

ShareFile е отлично средство за обмен на поверителни документи с клиенти. Неговите опции за сигурно съхранение и споделяне са на най-високо ниво.

Най-добрите функции на Citrix Sharefile

Съхранявайте всички списъци с документи, файлове, задачи и коментари на едно централно място за по-бързо изпълнение.

Вмъкване на връзки към файлове, качване и изпращане на нови файлове и заявка за файлове директно от Microsoft Outlook или Gmail съобщения

Лесно намирайте разговори, файлове, задачи и коментари, свързани с конкретен проект, за да сте в синхрон.

Преглеждайте и подписвайте документи в същия защитен инструмент, без да е необходимо да ги разпечатвате, сканирате или изпращате по имейл.

Ограничения на Citrix Sharefile

Някои потребители съобщават за чести грешки и проблеми при функцията за качване на файлове.

Забавяния при синхронизацията, особено при големи файлове

Цени на Citrix Sharefile

Разширена версия : 17,60 $/месец на потребител

Премиум : 27,50 $/месец на потребител

Industry Advantage : 45,83 $/месец на потребител

Виртуална стая за данни: 75 USD/месец на потребител

Оценки и рецензии за Citrix Sharefile

G2: 4. 2/5 (над 1400 отзива)

Capterra: 4,5/5 (390+ отзива)

4. Dropbox (най-добър за споделяне на файлове)

чрез Dropbox

Dropbox е синоним на споделяне на файлове и това е с основание. Това е една от най-удобните за ползване платформи, която улеснява споделянето на файлове, съвместната работа по документи и сигурно съхранение на съдържание. Можете да използвате Dropbox, за да споделяте големи файлове с клиенти и да работите съвместно с членовете на екипа по чернови на съдържание.

Най-добрите функции на Dropbox

Лесно сътрудничество, редактиране и споделяне на съдържание

Работете едновременно по документи с няколко членове на екипа, за да повишите ефективността

Използвайте интеграции на приложения за Slack и Zoom от платформата.

Ограничения на Dropbox

Синхронизацията може да забави малко, което ще ви накара да чакате, когато бързате.

Съхранението в облак може да не е толкова ефективно, колкото се изисква за конкретни случаи на употреба.

Цени на Dropbox

Плюс : 11,99 $/месец на потребител

Essentials : 19,99 $/месец на потребител

Бизнес : 18 $/месец на потребител

Business Plus: 30 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Dropbox

G2: 4. 4/5 (над 27 000 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 21 000 отзива)

5. Box (Най-добър за управление на съдържание в предприятия)

чрез Box

Box е платформа, базирана в облака, предназначена за управление на съдържание и сътрудничество в предприятията. Тя е особено подходяща за големи организации с комплексни нужди от сътрудничество по проекти, свързани със съдържание. Box е отлично средство за управление на големи обеми съдържание, особено когато се изискват строги мерки за съответствие и сигурност.

Най-добрите характеристики на Box

Получете разширени функции за сигурност за управление на съдържанието

Редактирайте документи и оставяйте коментари за екипа си в реално време.

Интегрирайте с над 1500 приложения, включително Google Workspace и Microsoft Office.

Ограничения на Box

Висока латентност при споделяне или качване на големи файлове

Понякога има забавяне в синхронизирането на файловете, което води до проблеми.

Цени на Box

Бизнес : 18,42 $/месец на потребител

Business Plus : 31,41 $/месец на потребител

Enterprise: 43,34 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Box

G2: 4. 2/5 (над 4900 отзива)

Capterra: 4,4/5 (над 5400 отзива)

6. Amazon WorkDocs (най-добър за интеграция с екосистемата AWS)

чрез Amazon

Amazon WorkDocs е сигурна платформа за сътрудничество при създаването на съдържание, проектирана да работи безпроблемно с екосистемата на AWS. Ако вашата организация е инвестирала значително в Amazon Web Services, WorkDocs е естествен избор. Използвал съм WorkDocs с други услуги на AWS и интеграцията е безпроблемна.

Най-добрите функции на Amazon WorkDocs

Шифровайте безопасно съдържанието си по време на пренос и съхранение в глобалната облачна инфраструктура на AWS.

Поддържайте връзка с вътрешни екипи и външни потребители с помощта на сигурно съхранение и споделяне на файлове.

Интегрирайте WorkDocs със съществуващите приложения и процеси, за да управлявате съдържанието както и където искате.

Ограничения на Amazon WorkDocs

Повече от един човек не може да редактира документ едновременно.

Чести проблеми със запазването и качването на файлове

Цени на Amazon WorkDocs

Той предлага ценова структура на базата на реално потребление, което означава, че плащате само за потребителите и пространството за съхранение, които използвате. В повечето региони цената е 5 долара на потребител на месец, което включва 1 TB пространство за съхранение за всеки потребител. Новите потребители могат да използват 30-дневен безплатен пробен период, за да тестват WorkDocs с до 50 потребители и 1 TB пространство за съхранение на потребител.

Оценки и рецензии за Amazon WorkDocs

G2: 4. 1/5 (30+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

7. M-Files (Най-добър за управление на документи и съответствие)

M-Files е платформа за сътрудничество по съдържание, предназначена за фирми, които трябва да управляват документи със строги изисквания за съответствие. Намирам M-Files за особено полезен в сектори като правния и финансовия, където управлението на документи и съответствието са от критично значение.

Най-добрите характеристики на M-Files

Организирайте и намирайте документи въз основа на метаданни

Съавторствайте, одобрявайте или подписвайте унифицирани файлове, които са „източник на истина“, заедно с вашите клиенти.

Спестете време и пари на ИТ отдела, като създадете вградени работни процеси с контрол в реално време, правила и маршрутизация, достъпни за всички оторизирани потребители.

Ограничения на M-Files

По-стръмна крива на обучение

Бавна скорост на обработка в облака

Цени на M-Files

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за M-Files

G2: 4,3/5 (над 140 отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 180 отзива)

8. BoostHQ (Най-добър за обучение и обмен на знания)

чрез BoostHQ

BoostHQ е платформа за споделяне на знания, разработена от Skyprep. Оборудвана с централизирана библиотека с ресурси и инструменти за набиране на експерти по дадена тема, тя е най-полезна в условия на дистанционна работа.

Харесва ми, че е фокусиран върху обучението и обмена на знания, вместо да се ограничава до създаването и споделянето на съдържание. Редовно генерира отчети, които ви помагат да идентифицирате нуждите на вашата система за обучение.

Най-добрите функции на Boost HQ

Позволете на служителите да споделят своите мисли и опит, като събирате и запазвате знанията им за бъдеща употреба с функции като коментари и въпроси и отговори.

Организирайте съдържанието си по групи, категории и етикети, за да улесните достъпа до информация, когато е необходимо.

Споделяйте учебни материали като помощни средства за работа, процедурни указания или уроци от практически всяко място.

Ограничения на Boost HQ

Записването на големи групи от хора трябва да се извършва в групи от 500 души, което може да бъде ограничаващо за по-малките организации.

Цени на Boost HQ

Персонализирани цени

Повишете оценките и рецензиите на HQ

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: 4,8/5 (над 150 отзива)

9. Microsoft OneDrive (най-подходящ за потребители на Microsoft Office)

чрез Microsoft

Microsoft OneDrive for Business е предпочитаната платформа за сътрудничество по съдържание за организации, които вече използват Microsoft Office. Тя е тясно интегрирана с инструменти като Word, Excel и PowerPoint, което улеснява сътрудничеството по документи в реално време. Използвал съм OneDrive for Business широко и интеграцията му с Microsoft Office е непобедима.

Най-добрите функции на Microsoft OneDrive

Безпроблемна интеграция с приложенията на Microsoft Office

Сътрудничество по Office документи в реално време

Споделяйте файлове безопасно в рамките на вашата организация и извън нея

Ограничения на Microsoft OneDrive

Ограничени функции за сътрудничество за документи, които не са в MS Office

По-висока цена за разширени функции

Цени на Microsoft OneDrive

OneDrive for Business : 4,95 $/месец на потребител

Microsoft Business 365 Basic : 1,73 $/месец на потребител

Microsoft Business 365 Standard: 9,18 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Microsoft OneDrive

G2: 4. 3/5 (над 9500 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 11 000 отзива)

10. Confluence (Най-добър за управление на знания и сътрудничество)

чрез Atlassian

Confluence на Atlassian е платформа за сътрудничество при създаването на съдържание, предназначена за управление на знания и екипно сътрудничество. Тя е разработена за екипи за разработка на софтуер, но е еднакво полезна за управление на проекти за съдържание и сътрудничество при създаването на документация.

Най-добрите функции на Confluence

Създавайте съдържание с помощта на многофункционални инструменти като бели дъски, видеосъобщения и функции за документиране.

Поканете екипите си да споделят и да си сътрудничат с редактиране в реално време и коментари в текста.

Вграждайте и редактирайте съдържание от други инструменти, които вече използвате, като дизайнерски файлове, хранилища на код, електронни таблици и др.

Ограничения на Confluence

Експортирането на документи в различни формати може да бъде трудно

Функцията за търсене може да изглежда сложна за някои потребители.

Цени на Confluence

Безплатно

Стандартен : 4,89 $/месец на потребител

Премиум: 8,97 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Confluence

G2: 4. 1/5 (3700+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 3400 отзива)

11. Notion (Най-добър инструмент за работна среда)

чрез Notion

Notion е всеобхватно работно пространство, което комбинира водене на бележки, управление на задачи и сътрудничество при създаването на съдържание. То е идеално за екипи, които се нуждаят от гъвкава платформа за управление на проекти за съдържание и сътрудничество по документи. Може да бъде полезно при организиране на идеи за съдържание, сътрудничество по чернови и управление на календари за съдържание, и е универсален инструмент за всеки екип.

Най-добрите функции на Notion

Лесно следете състоянието на множество проекти в различни етапи

Получете обща представа и приоритизирайте задачите си визуално с помощта на календари и Kanban табла.

Създавайте персонализирани шаблони за работни процеси със съдържание

Ограничения на Notion

Някои потребители съобщават, че той е изключително бавен, ако го използвате за съхранение на голямо количество данни, например над 2000 страници.

Интерфейсът е претрупан и объркващ за много потребители.

Цени на Notion

Безплатни

Плюс : 12 долара на месец на работно място

Бизнес: 18 $/месец на работно място

Оценки и рецензии за Notion

G2: 4,7/5 (над 5700 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 2200 отзива)

12. Google Drive (Най-добър за съхранение в облак и сътрудничество)

чрез Google Drive

Google Drive е широко използвана услуга за съхранение в облак и споделяне на файлове. Тя позволява съхранение, достъп и споделяне на файлове от всяко устройство с интернет връзка. Удобният интерфейс на платформата и интеграцията с други услуги на Google като Gmail, Docs и Sheets я правят популярен избор за лична и професионална употреба.

Съвместното редактиране в реално време е отличителна характеристика на Google Drive, която значително подобрява безпроблемното сътрудничество при създаването на съдържание.

Най-добрите функции на Google Drive

Интегрирайте с Docs, Sheets и Slides, за да създавате съдържание и да сътрудничите по-ефективно в реално време.

Елиминирайте необходимостта от контрол на версиите и намалете риска от конфликтни редакции, което улеснява екипите да работят заедно ефективно и ефикасно.

Съхранявайте, споделяйте и сътрудничете по файлове и папки от мобилното си устройство, таблет или компютър.

Ограничения на Google Drive

Някои потребители съобщават за грешки при форматирането на документи.

Връзките към вътрешни папки създават объркване

Бавно синхронизиране на видео и облачни файлове с настолни версии

Цени на Google Drive

Лично: Безплатно

Business Starter : 1,63 $/месец на потребител

Business Standard : 8,78 $/месец на потребител

Business Plus: 16,46 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Google Drive

Gartner: 4,6/5 (над 8000 отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 27 000 отзива)

13. Wordable (Най-добър за безпроблемна интеграция с WordPress)

чрез Wordable

Wordable е онлайн приложение за мениджъри и редактори на съдържание. За всеки, който работи с WordPress, Wordable е задължително. То може да улесни експортирането на Google Docs към WordPress, HubSpot и Medium, което ми спестява много време и усилия.

Най-добрите функции на Wordable

Експортирайте съдържанието си от Google Docs към WordPress с едно кликване

Изтеглете, компресирайте и форматирайте изображенията си автоматично в публикацията си в блога.

Елиминирайте времето и усилията, които отделяте за копиране, поставяне и форматиране, с автоматично запазване на форматирането на съдържанието.

Ограничения на Wordable

Инструментът е специализиран за WordPress, така че ако използвате друга CMS, Wordable няма да ви бъде от голяма полза.

За да извлечете максимална полза от Wordable, ще трябва да имате настроен Google Docs, което може да бъде ограничение за някои екипи.

Цени на Wordable

Хоби: Безплатно

Basic : 29 $/година

Pro : 149 $/година

Премиум: 349 $/година

Оценки и рецензии на Wordable

G2: 3,5/5 (12+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 80 отзива)

14. Bit. ai (Най-добър за интерактивни документи)

Bit. ai е платформа за сътрудничество за документи в различни формати. Тя привлече вниманието ми, защото модернизира сътрудничеството при работа с документи. Ако вашият екип се нуждае от създаване на интерактивни документи с богати медийни елементи, Bit. ai е един от най-добрите инструменти. Намирам го за особено полезен за презентации и предложения.

Най-добрите характеристики на Bit. ai

Вграждайте видеоклипове, електронни таблици и други медийни файлове, за да направите документите си много по-атрактивни.

Търсете цифрови ресурси в библиотеката си със съдържание, като използвате ключови думи, заглавия и описания.

Ускорете създаването на съдържание с AI и шаблони за документи в различни категории, като обслужване на клиенти, дизайн, образование, човешки ресурси и др.

Ограничения на Bit. ai

Макар Bit. ai да е чудесен за създаване на интерактивни документи, той не е толкова силен в традиционното редактиране на текстови документи, колкото някои други инструменти.

Платформата може да ви се стори малко объркваща в началото поради големия брой налични функции, така че е необходимо да се запознаете с нея.

Цени на Bit. ai

Безплатно

Pro : 12 $/месец на член

Бизнес: 20 $/месец на член

Оценки и рецензии за Bit. ai

G2: 4,0/5 (над 20 отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

15. ProofHub (Най-добър за управление на проекти и задачи)

чрез Proofhub

ProofHub е всеобхватно средство за управление на проекти и сътрудничество, което го прави идеален за екипи, които управляват проекти за съдържание от начало до край.

Най-добрите функции на ProofHub

Сътрудничество по творчески проекти, преглед и споделяне на обратна връзка с коментари върху файлове в реално време.

Веднага канете външни сътрудници и проследявайте промените с запазване на множество версии на файловете.

Планирайте и абонирайте хора за съобщения относно различни проекти и ги споделяйте автоматично в хронологията на екипа.

Ограничения на ProofHub

Потребителският интерфейс може да бъде малко нестабилен.

Уведомленията могат да бъдат прекалено много, да отвличат вниманието и да са трудни за управление.

Цени на ProofHub

Essential : 45 $/месец

Ultimate Control: 89 $/месец

Оценки и рецензии за ProofHub

G2: 4,6/5 (над 90 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 100 отзива)

Изберете най-добрия софтуер за сътрудничество при създаването на съдържание

Платформите, които тествах и включих в списъка, работят добре, улесняват създаването на съдържание и осигуряват гладко сътрудничество в екипа.

Лично аз предпочитам инструмент, който оптимизира създаването на съдържание, сътрудничеството и управлението на проекти от начало до край, така че никога не се налага да напускам платформата, докато работя. С многофункционалността си и интеграциите си, ClickUp се откроява. За разлика от основните календари за съдържание или платформи за споделяне на документи, ClickUp предлага цялостно решение, което отговаря на нуждите на екипи от всякакъв размер.

Централизираното управление на проекти ви помага да съхранявате всички проекти за съдържание на едно място. Можете да създавате работни процеси, които съответстват на уникалните процеси на вашия екип. Независимо дали следвате традиционен редакционен календар или гъвкав подход, ClickUp е достатъчно гъвкав, за да се адаптира.

Опитайте ClickUp още днес! Няма да съжалявате.