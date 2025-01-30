10 водещи алтернативи и конкуренти на Time Doctor през 2025 г.

Ако не сте внимателни, работата може лесно да превземе живота ви, особено ако работите дистанционно. Огромните 56% от дистанционните служители намират за трудно да се отключат в края на работния си ден! Още по-лошото е, че дори фирмите намират за трудно да проследяват производителността на служителите си.

Тук на помощ идват приложенията за отчитане на времето като Time Doctor, които са от полза както за управлението на бизнес задачите, така и за личното благополучие. С точно отчитане на времето можете да фактурирате и управлявате клиентите си по-прозрачно.

Той помага и за прогнозиране на времето, необходимо за бъдещи задачи, което е особено важно за фрийлансърите и фирмите, които работят на почасова база. Въпреки че едно добро приложение като Time Doctor ви позволява на вас и вашия екип да организирате времето си по-добре и да бъдете по-продуктивни, този инструмент може да не е точно за вас.

С оглед на това, ние съставихме списък с 10-те най-добри алтернативи на Time Doctor, които ще ви помогнат да управлявате задачите си, да повишите производителността си и да постигнете баланс между работата и личния живот като професионалист! 🎉

Какво е Time Doctor?

Както се казва, щастливите служители са продуктивни служители. Time Doctor има за цел да насърчава щастието и баланса между работата и личния живот, като създава култура на „ работа по всяко време и навсякъде “, улеснява пълна прозрачност и отчетност.

Чрез автоматично проследяване на това как се изразходва времето, приложението ви помага да идентифицирате най-добре представящите се служители и да знаете кога да се намесите, за да предложите подкрепа, дори и за отдалечени екипи.

Софтуерът за отчитане на времето е особено ефективен, когато става въпрос за функции, които опростяват фактурирането и изчисляването на заплатите за екипи, които се заплащат на час. Той не само отчита времето, прекарано в изпълнение на задачи, но и следи използването на уебсайтове и приложения, като по този начин помага за намаляване на разсейването.

За екипи, работещи на място, като например строителни бригади, Time Doctor предлага GPS проследяване и напомняния за отклонение, ако член на екипа се отклони от определената му зона.

Макар Time Doctor да е насочен към създаването на ефективна и дисциплинирана работна среда, някои потребители може да имат затруднения с навигацията в интерфейса или с функциите за мониторинг.

Как да изберете най-добрата алтернатива на Time Doctor

Независимо дали сте фрийлансър, който търси подкрепа за фактуриране, или мениджър, който иска да оптимизира производителността на отдалечен екип, можете да вземете предвид следните фактори, когато търсите следващото си приложение за продуктивност:

Точност на отчитане на времето: Изберете платформа, която предлага прецизни възможности за отчитане на времето, за предпочитане за едновременни задачи, за да гарантирате справедливо фактуриране и оценки на проектите ⏳ Анализ на производителността: Потърсете подробни аналитични функции, които помагат да се идентифицират пречките пред производителността и насърчават информирани решения в целия процес на управление на проектите. Функции за автоматизация: Идеалната алтернатива трябва да предлага надеждни : Идеалната алтернатива трябва да предлага надеждни функции за автоматизация на задачите, напомняния и отчети, което намалява ежедневните ръчни усилия. Интеграции с трети страни: Уверете се, че платформата се интегрира добре с инструментите, които вече използвате, като : Уверете се, че платформата се интегрира добре с инструментите, които вече използвате, като софтуер за управление на проекти CRM системи и счетоводен софтуер. Възможност за персонализиране: Гъвкавостта при създаването на персонализирани отчети, настройването на предупреждения или създаването на уникални настройки за фактуриране и заплащане може да направи работните ви процеси по-гладки. Мащабируемост: Изберете платформа, която може да се мащабира с растежа на вашия бизнес, независимо дали става въпрос за допълнителни функции, потребителски места или съхранение на данни.

Подобрете управлението на времето си: 10-те най-добри алтернативи на Time Doctor

Първо най-важното – вашите нужди определят какво търсите. Може би имате нужда само да знаете кога служителите ви започват и свършват работа. Или, ако са мобилен екип, може би искате да следите кои места посещават.

Каквато и да е целта ви, разгледайте нашата подбрана селекция от алтернативи на Time Doctor и ще намерите такава с набор от функции, които търсите! 🔍

Записвайте точно времето, прекарано в изпълнението на множество задачи и проекти едновременно в ClickUp.

Ако искате гъвкав подход към проследяването на времето за проекти, не търсете по-далеч от ClickUp. С вградения в платформата инструмент за проследяване на времето можете да записвате времето, прекарано в задачи, директно от вашия настолен компютър, мобилно устройство или уеб браузър, а също така да задавате приблизителни времена и да генерирате отчети за анализ на производителността. 📈

Освен това, интеграцията с други инструменти за отчитане на времето като Toggl, Harvest и Everhour ви позволява да добавяте време, отчетено извън ClickUp, и да поддържате изчерпателни записи. Това рационализира разпръснатите процеси и позволява точно планиране и прогнозиране, което е основен фактор за постигане на етапите на проекта и управление на работната натовареност.

Но ClickUp не се занимава само с отчитане на времето – той спестява време и чрез автоматизиране на рутинни дейности!

Създайте персонализирани автоматизации, които се задействат въз основа на тригери и условия по ваш избор в ClickUp.

Можете да персонализирате ClickUp Automations, за да отговарят на уникалните нужди на вашия екип, като задействате конкретни действия въз основа на промени в статуса, крайни срокове или персонализирани полета. Например, можете автоматично да разпределяте задачи на членовете на екипа въз основа на приоритетния им статус.

ClickUp е най-подходящият пакет за управление на задачи за свободни професионалисти и собственици на малки фирми. Платформата ви позволява да създавате и категоризирате задачи, като използвате персонализирани етикети и различни нива на приоритет, обозначени с различни цветове. Определете задачите в детайли и визуализирайте ги по различни начини, като списък, Kanban табло и диаграма на Гант, за цялостно наблюдение на екипа!

Вижте над 15 изгледа в ClickUp, за да персонализирате работния си процес според нуждите си.

За заетите хора препоръчваме да се възползвате от шаблона за управление на времето ClickUp — мощен инструмент за организиране на деня ви и избягване на стреса. Този шаблон, подходящ за начинаещи, ви води през процеса на поставяне на реалистични цели и бюджети, управление на ежедневните дейности и натоварването на екипа, както и съгласуване на графиците на всички за колективен успех.

Най-добрите функции на ClickUp

Ограничения на ClickUp

Някои автоматизации могат да бъдат трудни за внедряване (но ClickUp предлага уроци, които опростяват процеса).

Персонализирането на приложението според вашите предпочитания може да отнеме време поради изобилието от функции.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен : 7 $/месец на потребител

Бизнес : 12 $/месец на потребител

Enterprise : Свържете се с нас за цени

ClickUp AI е достъпна за всички платени планове за 5 долара на месец за всеки член на работната среда.

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2 : 4,7/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 3500 отзива)

2. Harvest

Harvest се фокусира върху три основни области:

Проследяване на времето Отчети и анализи Фактуриране и плащания

Създаден с мисъл за удобството на потребителя, той позволява лесно проследяване на времето на настолен компютър, мобилно устройство и чрез браузър. Той дори прави още една крачка напред, като превръща времето и разходите във фактури, опростява процеса на плащане и рационализира счетоводните задачи. 💲

Динамичните визуални отчети са това, с което Harvest наистина блести. Можете да следите състоянието на проектите, да контролирате бюджетите и да визуализирате как се разпределя натоварването в екипа. Harvest ви помага да разберете вътрешните разходи и ви дава информация за задачите, които отнемат много време, като по този начин ви помага да бъдете максимално продуктивни!

Най-добрите функции на Harvest

Автоматични напомняния за последователно отчитане на времето

Опростено фактуриране

Опции за онлайн плащане чрез PayPal и Stripe

Мониторинг на бюджета в реално време

Отчети за капацитета за по-лесно управление на натоварването

50+ интеграции

Безплатна алтернатива на Time Doctor

Ограничения на Harvest

Може да е трудно да проследявате и управлявате по-големи времеви рамки

Някои потребители считат, че функцията за отчитане е трудна за използване.

Цени на Harvest

Безплатно

Pro: 10,80 $/месец на потребител, фактурира се ежегодно

Оценки и рецензии за Harvest

G2 : 4. 3/5 (700+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 500 отзива)

3. Hubstaff

Hubstaff се стреми да бъде едно гише за управление на времето, наблюдение на служителите и изчисляване на заплатите. Той предлага подробни времеви разписания, автоматизирани функции за изчисляване на заплатите и онлайн фактуриране, което улеснява управлението както на офисните, така и на виртуалните екипи.

Управлявате екип на място? Функциите на Hubstaff за проследяване на времето на базата на местоположението, персонализирани геозони и мобилни GPS функции ви позволяват да следите офлайн местонахождението на вашите служители. 🗺️

За наблюдение на онлайн дейностите, персонализираните екранни снимки и проследяването на приложения и URL адреси предоставят подробна информация за това как се изразходва времето по време на работните часове. Виртуални значки за постижения могат да бъдат отключени за високи нива на производителност (въз основа на използването на мишката и клавиатурата) – използвайте ги, за да повишите морала сред колегите си!

Най-добрите функции на Hubstaff

Онлайн и локационно базиран мониторинг на работата

Изчерпателни времеви разписания

Автоматизирани функции за изчисляване на заплатите

График на смени и управление на отпуските

Над 30 интеграции

Ограничения на Hubstaff

Интерфейсът може да бъде по-удобен за ползване в сравнение с други алтернативи на Time Doctor.

Потребителите на Android телефони може да изпитат забавяния или закъснения.

Цени на Hubstaff*

Стартово ниво : 4,99 $/месец на потребител

Grow : 7,50 $/месец на потребител

Екип : 10 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с Hubstaff за цени

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за Hubstaff

G2 : 4. 3/5 (над 400 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 1400 рецензии)

4. Продуктивен

Разработено с оглед на нуждите на агенциите, Productive предлага подробни анализи на данни за оптимизиране на фактурирането и управлението на ресурсите. Целта е да направи вашите операции по-рентабилни.

Платформата ви позволява да стартирате ръчно таймер на вашия десктоп, когато започнете да изпълнявате задача. Като алтернатива можете да използвате автоматично проследяване въз основа на предварително планираните си резервации от календара. 📆

Определете проследените часове като „фактурируеми“ (за сметка на клиента) или „нефактурируеми“ (незадължителни). Productive оптимизира процеса на фактуриране, като автоматично извлича общото нефактурирано време и фактурира почасовите проекти въз основа на вашите параметри, спестявайки ви време и усилия.

Най-добрите функции за продуктивност

Ръчно и автоматично проследяване на времето

Разграничаване между фактурирани и нефактурирани часове

Автоматизирано фактуриране

Вградено управление на почивките

Ограничения на производителността

Все още няма интеграция с имейл

Ограничена гъвкавост при персонализиране и манипулиране на данни

Продуктивно ценообразуване*

Essential : 9 $/месец на потребител

Професионална : 24 $/месец на потребител

Ultimate : Свържете се с нас за цени

Enterprise: Свържете се с нас за цени

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за продуктивност

G2 : 4,6/5 (над 30 отзива)

Capterra: 4,6/5 (70+ отзива)

5. Clockify

За разлика от някои от конкурентите си, Clockify може да продължи да следи времето, дори ако загубите Wi-Fi или мобилната си връзка. Щом се свържете отново с интернет, приложението синхронизира офлайн времето с основния запис.

В допълнение към основното проследяване на времето, тази платформа предлага таймер Pomodoro, който ви помага да работите в предварително определени интервали с почивки, което е допълнителен инструмент за концентрация и продуктивност. 🍅

Clockify открива кога сте далеч от компютъра си и ви позволява да решите дали да включите това „неактивно“ време в общото си отчитане на времето. Всички тези функции са достъпни в безплатния план, което прави Clockify чудесен избор за малките предприятия.

Най-добрите функции на Clockify

Офлайн проследяване на времето

Безплатен таймер Pomodoro

Откриване на неактивното време по преценка на потребителя

Автоматично попълвани времеви разписания с опции за ръчно редактиране

Над 80 интеграции

Ограничения на Clockify

Ограничени функции за управление на проекти

След интеграцията може да възникнат неточности в отчитането на времето.

Цени на Clockify*

Безплатно

Basic : 3,99 $/месец на потребител

Стандартен : 5,49 $/месец на потребител

Pro : 7,99 $/месец на потребител

Enterprise: 11,99 $/месец на потребител

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за Clockify

G2 : 4,5/5 (над 150 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 4500 отзива)

6. RescueTime

RescueTime се отличава с това, че помага на потребителите да подобрят концентрацията си. То ви позволява да блокирате определени уебсайтове по време на работното време, като ви помага, когато намерението е силно, но волята е слаба. 😅

Тази платформа беше една от първите, които използваха изкуствен интелект за създаване на времеви разписания. Това е особено полезно, когато трябва да преминавате между различни проекти или клиенти в един и същи работен ден. RescueTime автоматично разделя времевите записи между тези категории, спестявайки ви часове административна работа.

Друга уникална функция са сигналите в реално време, които ви предупреждават, когато сте разсеяни, и ви насочват обратно към задачата, с която се занимавате. Освен това RescueTime следи графика ви и изпраща навременни напомняния, за да не пропуснете срещи и ангажименти!

Най-добрите функции на RescueTime

Блокиране на уебсайтове за повишаване на производителността

Интелигентни предупреждения за пренасочване на задачи

Функционалности, задвижвани от изкуствен интелект

Проследяване на целите за по-добро управление на времето

Ограничения на RescueTime

Някои потребители не харесват по-новите актуализации на софтуера за отчитане на времето.

Функциите за анализи и отчети могат да бъдат подобрени в сравнение с други алтернативи на Time Doctor.

Цени на RescueTime

Цената започва от 6,50 $/месец, фактурира се ежегодно.

Оценки и рецензии за RescueTime

G2 : 4. 1/5 (80+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 130 отзива)

7. Wrike

Wrike е стабилна платформа за управление на проекти с възможности за проследяване на времето, която ви дава пълна видимост върху работните процеси на екипа. Проследявайте безпроблемно и създавайте отчети за фактурируемите часове, което е полезно за консултанти, които трябва да подготвят справедливи фактури, подкрепени с данни.

Интересното е, че таймерът на Wrike продължава да работи дори ако затворите прозореца на браузъра, като по този начин се гарантира, че всяка минута се отчита – докато не спрете таймера ръчно или не превключите на друга задача. Резултатът? Проследявате времето само за една задача едновременно, което намалява грешките и несъответствията.

За екипи Wrike предлага цялостен поглед върху времето, прекарано в задачи и проекти. Това ви помага да сравните действителните отработени часове с предварително зададените оценки, което води до по-добро управление на ресурсите и планове за компенсации.

Най-добрите функции на Wrike

Опции за ръчно и автоматично записване на времето

Непрекъснатият таймер работи дори и при затворен браузър.

Възможност за спиране или възобновяване на таймерите в софтуера за отчитане на времето

Над 400 интеграции

Ограничения на Wrike

Възможностите за автоматизация на управлението на проекти и задачи биха могли да бъдат по-силни

Мобилните приложения не са с пълен набор от функции

Цени на Wrike*

Безплатно

Екип : 9,80 $/месец на потребител

Бизнес : 24,80 $/месец на потребител

Enterprise : Свържете се с Wrike за цени

Pinnacle: Свържете се с Wrike за цени

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за Wrike

G2 : 4. 2/5 (над 3000 отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 2500 отзива)

8. VeriClock

VeriClock е облачно базирано средство, което ви дава възможност да следите служителите, работещи в отдалечени или децентрализирани условия. Платформата позволява на вашия екип да се регистрира и отписва по телефона или в интернет, което ви помага да следите разходите за труд в реално време.

Има няколко начина да проверите дали служителите се регистрират от мястото, където трябва да бъдат, като например проверка на идентификатора на обаждащия се или IP адреса и GPS проследяване. Това им затруднява да се отърват от работа. 😴

VeriClock може да се използва и за други функции, като проследяване на напредъка по задачите, изчисляване на извънредния труд, водене на бележки на място и изпращане на съобщения до служителите.

Най-добрите функции на VeriClock

Множество методи за проверка на въвеждането на времето в софтуера за проследяване на времето

GPS проследяване за наблюдение на местонахождението на служителите

Имейл известия за конкретни действия на служителите

Интеграция със софтуер за счетоводство и заплати

Ограничения на VeriClock

Някои потребители не са доволни от съотношението цена-функции

Алтернативата на Time Doctor има мобилно приложение, което изразходва батерията на телефона.

Цени на VeriClock

10 $/месечна такса за акаунт + 5 $/потребител

Оценки и рецензии за VeriClock

G2 : 4,8/5 (по-малко от 5 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 30 рецензии)

9. TimeCamp

Може би искате да знаете не само кога работят вашите служители, но и върху какво всъщност работят. TimeCamp ви помага да разберете как прекарват времето си, като проследява URL адресите и приложенията , които вашият екип посещава през деня.

Освен това, ако изберете един от двата най-високи ценови пакета на TimeCamp, софтуерът предлага още по-подробно наблюдение чрез заснемане на посетените страници, както и надеждни възможности за фактуриране.

TimeCamp е изключително гъвкав, когато става въпрос за самодисциплина. Членовете на екипа, които желаят да подобрят навиците си за управление на времето, могат да опитат функцията за индивидуално определяне на цели, с опции за разделяне на работно, почивка и лично време.

Най-добрите функции на TimeCamp

Подробна информация за използването на уебсайтове и приложения

Снимки на екрани на устройства за наблюдение на служители

Подкрепа за самоконтрол и поставяне на цели

Над 100 интеграции с функциите за проследяване на времето

Ограничения на TimeCamp

Може да се използват повече персонализации

Опциите за отчитане биха могли да бъдат по-добри в сравнение с някои алтернативи на Time Doctor.

Цени на TimeCamp*

Безплатно

Стартово ниво : 2,99 $/месец на потребител

Basic : 5,99 $/месец на потребител

Pro : 7,99 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с TimeCamp за цени

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за TimeCamp

G2 : 4,7/5 (над 190 отзива)

Capterra: 4,7/5 (550+ отзива)

10. QuickBooks Time

QuickBooks Time се фокусира повече върху проследяването на служители, които са постоянно в движение, като техници на терен, търговски представители или строителни работници. Една от най-забележителните му функции е мобилното проследяване на времето чрез приложението QuickBooks Workforce, което позволява на потребителите да управляват работните процеси, свързани с времето, от практически всяко място.

Софтуерът включва GPS проследяване, така че можете да следите не само отработените часове от членовете на екипа си, но и местоположението им.

Освен това QuickBooks Time предлага ценни аналитични инструменти. Той предоставя персонализирани отчети, които могат да се използват за редица бизнес решения, като прогнозиране на разходите за работа и планиране на заплатите. 📊

Най-добрите функции на QuickBooks Time

Мобилно проследяване на времето

GPS проследяване за мобилни екипи

Информация в реално време за дейностите на екипа

Прогнози за разходите по задачите и отчети за планиране на заплатите

Интеграции с приложения за счетоводство и заплати

Ограничения на QuickBooks Time

Случайни проблеми могат да доведат до загуба на данни

Ограничена поддръжка на клиенти в сравнение с другите алтернативи на Time Doctor в този списък

Цени на QuickBooks Time

Премиум : 20 $/месец + 8 $/месец за всеки допълнителен потребител

Elite: 40 $/месец + 10 $/месец за всеки допълнителен потребител

QuickBooks Time – оценки и отзиви

G2 : 4,5/5 (над 1400 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 6500 отзива)

Открийте предимствата на ClickUp и се възползвайте от всяка секунда!

Въпреки че има много алтернативи и опции на Time Doctor за проследяване на времето и производителността на вашия екип, ClickUp се отличава с многофункционалността си и изчерпателните си функции за управление на времето и задачите.

Независимо дали сте собственик на малък бизнес, който търси подробни отчети за времето, или фрийлансър, който иска да повиши производителността си и да оптимизира платените часове, ClickUp не само ви помага да следите времето, но и го кара да работи за вас!

Регистрацията е безплатна, а ползите за вашия работен процес могат да бъдат безценни. Регистрирайте се и изпитайте ефекта на ClickUp още днес! 🧚