مراجعة Basecamp 2025 (الميزات والإيجابيات والسلبيات والأسعار)

هل تتساءل عما إذا كان Basecamp هو الأداة المناسبة لفريقك؟

إنها واحدة من أشهر أدوات أدوات إدارة المشاريع في السوق. ولكن هل يجب عليك شراؤها لمجرد أنها عصرية؟

بالتأكيد، إذا كنت مؤمنًا بحكمة الجماهير! ولكنني أخمن أن لديك شكوك 🙂

لذا سنساعدك في الإجابة عن هذا السؤال في مراجعة Basecamp الشاملة هذه.

سيتناول دليل المشتري هذا ميزاته وأسعاره وإيجابياته وسلبياته لمساعدتك في تحديد ما إذا كانت أداة إدارة المشروع المناسبة لك.

لنبدأ.

ما هو Basecamp؟

موقع Basecamp هو برنامج لإدارة المشاريع وتواصل الفريق سيساعدك على إدارة المشاريع والتواصل مع الفريق:

تتبع تقدم المشروع والمهام

تخزين ومشاركة المستندات ذات الصلة

التواصل مع فريق مشروعك

تسهيل التعاون في المشروع معهم

Basecamp Classic هو الإصدار السابق للأداة، بينما الإصدار الحالي يسمى Basecamp 3. يوفر ميزات مثل مشاركة الملفات وتخزين الملفات والمراسلة.

إذا كان الإصدار 2 عبارة عن شقة مكونة من غرفتي نوم، فإن الإصدار 3 ليس منزلًا ريفيًا إنجليزيًا ريفيًا تمامًا، لكننا سنتطرق إلى ذلك لاحقًا!

من يمكنه استخدامه؟

Basecamp هو أداة أساسية لإدارة المشاريع، وهو الأنسب للشركات الصغيرة التي تحتاج إلى ميزات مثل:

إدارة المهام البسيطة

لوحة رسائل ل مناقشات الفريق تخزين الملفات ومشاركتها



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ما هي الميزات الرئيسية ل Basecamp؟

إليك نظرة فاحصة على الميزات الرئيسية لـ Basecamp:

1. قوائم المهام لإنشاء المهام وتعيينها

مثل غيره من تطبيقات إدارة المشاريع مثل Asana و Trello، يتيح لك Basecamp إنشاء قوائم مهام لعملك.

يمكنك إنشاء مهام أو مهام فرعية، وتحديد مواعيد نهائية ثم تعيينها لأعضاء الفريق. وبمجرد الانتهاء من مهمة ما، انقر على خانة الاختيار الموجودة بجانبها لوضع علامة اكتمال عليها.

يمكنك تعيين إشعارات، مثل التذكير بمواعيد الاستحقاق، لمساعدتك في متابعة هذه المهام.

المصدر: https://basecamp.com/features_

يتيح لك Basecamp أيضًا إضافة ملاحظات أو صور أو ملفات أخرى لجعل قوائم مهامك أكثر تفصيلاً.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تجميع قوائم المهام المتشابهة لتنظيم العمل حول مهام أو مراحل محددة من المشروع. على سبيل المثال، إذا كانت لديك مهمة ضمان الجودة، يمكنك تجميع قوائم المهام لمراحل مختلفة، مثل في انتظار الإصلاح و تم إصلاحه تحت عنوان واحد.

2. منصة المحادثة للتواصل في الوقت الحقيقي (Campfires وPings)

يدعم Basecamp التواصل الجماعي والرسائل الخاصة.

تعتبر دردشة Basecamp الجماعية في الوقت الفعلي (Campfires) مثالية للمناقشات غير الرسمية والاستفسارات السريعة ومشاركة الملفات الأساسية. لكل مشروع غرفة دردشة خاصة به حيث يمكنك ذكر الأشخاص وإرفاق المستندات ومشاركة مقاطع الفيديو.

المصدر: https://basecamp.com/features_

هل تريد إجراء محادثة خاصة؟

(نعم، جميعنا نفتقد تمرير الملاحظات أثناء حصة الرياضيات!)

يمكنك أيضًا إجراء محادثات خاصة (Pings) في Basecamp. يمكنك اختيار إرسال رسائل التنبيه إلى شخص واحد أو مجموعة من الأشخاص، وستكون المحادثة مرئية فقط للأشخاص الذين حددتهم.

3. تقارير لمعرفة من يعمل على ماذا وأكثر من ذلك

Basecamp، مثل غيره من تقارير المشروع أدوات، تمنحك تقارير للحصول على رؤى سريعة حول أي مهمة أو عضو في الفريق.

المصدر: https://basecamp.com/features/reports_

فيما يلي نظرة عامة على بعض تقاريره:

ما هو متأخر

تتبّع المهام أو المشاريع التي تأخرت عن موعدها والمدة الزمنية التي تأخرت فيها.

ما هو مستحق الدفع قريباً

راقب المهام القادمة مثل المواعيد النهائية والمراحل الرئيسية.

ما الذي قام به شخص ما

راقب نشاط المستخدم عبر جميع مشاريعه في Basecamp.

ما الجديد وما يجب القيام به وما لم يتم إنجازه

اطّلع على أي عمل جديد تمت إضافته وأي عمل تم إنجازه مؤخرًا.

4. مخططات التل للمساعدة في تتبع تقدم المشروع

تساعدك مخططات Hill Charts في Basecamp على تتبع تقدم المشروع في الوقت الفعلي. يمكنك استخدامها لتتبع المشاريع الكبيرة وإلغاء الحاجة إلى الاجتماعات اليومية.

المصدر: https://basecamp.com/features/hill-charts_

تتيح لك مخططات التلال

تصور التقدم المحرز مع مرور الوقت باستخدام اللقطات

التعليق على تحديثات المشروع بالتعليقات

مراجعة التحديثات على مدار فترة زمنية

نظرًا لأنه يعرض لك المهام التي تتقدم والمهام التي لا تتقدم، يمكنك التدخل بسرعة لمعالجة أي مشكلات في المشروع.

ملاحظة: يجب على عضو الفريق أن يجب_ يدويًا _تحديث تقدم مخطط هيل تشارت - لا يتم تحديثه تلقائيًا

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فوائد Basecamp

إليك نظرة فاحصة على فوائد Basecamp:

1. رائع للمشاريع الأساسية للغاية

هل مشاريعك بسيطة للغاية؟

يعد Basecamp خيارًا جيدًا للمشاريع البسيطة دون الكثير من الأجزاء المتحركة.

مثال على ذلك تصميم موقع إلكتروني ثابت صغير أو إدارة مدونة صغيرة.

إنه في الأساس برنامج قائمة مهام مفيد مع بعض الميزات الإضافية مثل:

دردشات الفريق المتعلقة بالمشروع

لوحة رسائل

جدول زمني للمهام القادمة

مستودع ملفات لتخزين مستنداتك

لذلك إذا كنت تقوم بالترقية من شيء مثل MS Excel وتريد أداة أساسية جدًا لإدارة المشاريع دون أي ميزات متقدمة، فإن Basecamp هو خيار رائع بالنسبة لك.

2. يدعم بحث عالمي سهل الاستخدام

البحث عن المعلومات الصحيحة في أدوات المشروع عادةً ما يكون ممتعًا مثل حركة المرور صباح يوم الاثنين!

ولكن مع Basecamp، لن تضطر إلى تحمل هذا الألم.

تتيح لك خاصية البحث الفعالة في Basecamp العثور على ما تبحث عنه دون الحاجة إلى التمرير عبر مئات النتائج أو التبديل بين التطبيقات المختلفة. يمكنك البحث عبر المشاريع والمحادثات والملفات للعثور على أي شيء يطابق كلمة رئيسية أو عبارة معينة.

3. يضمن الأمان والخصوصية

يضمن Basecamp الحفاظ على أمان وخصوصية بياناتك.

نظرًا لأنه يقوم بالنسخ الاحتياطي التلقائي لملفات المشروع كل ساعة، فلا داعي للقلق بشأن فقدان أي بيانات. كما أنه يتوافق أيضًا مع سياسة درع الخصوصية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وسويسرا والولايات المتحدة، مما يضيف طبقة أخرى من الأمان.

يمكنك أيضًا إعداد المصادقة الثنائية لتأمين حساب Basecamp الخاص بك. بالإضافة إلى ذلك، بمجرد إغلاق حسابك، سيتم حذف بيانات مشروعك خلال 30 يوماً.

4. يحتوي على صندوق وارد منفصل للإشعارات

يحتوي Basecamp على صندوق بريد وارد منفصل (قائمة مرحبًا!) لجميع إشعارات Basecamp مثل الرسائل الجديدة وتعيينات المهام وغيرها.

نظرًا لأن هذه الإشعارات منظمة تلقائيًا في قائمة Hey! Menu، يمكنك تتبع ما يحدث دون الحاجة إلى التبديل بين نوافذ أو تطبيقات متعددة. ولمزيد من المرونة، يمكنك أيضًا تعطيل الإشعارات مؤقتًا أو تعيين ساعات إشعارات مخصصة.

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9 عيوب برنامج Basecamp

في حين أن Basecamp هو أداة جيدة لإدارة المشاريع، إلا أنه ليس مثاليًا.

فيما يلي بعض عيوبه:

(انقر على الروابط للانتقال إلى عيب معين)

محدود مربك المهام التخصيص ميزات محدودة تتبع الوقت التعليقات المعينة تطبيقات الهاتف المحمول أداة

ملاحظة: هذه مراجعة Basecamp تبرز مدى قوة بديل Basecamp مثل ClickUp يمكن أن يحل جميع المشكلات التي قد تواجهها مع Basecamp._

ما هو ClickUp؟ %* ClickUp هو موقع أداة رائدة في إدارة المشاريع والتعاون التي تستخدمها فرق العمل في الشركات من جميع الأنواع والأحجام في جميع أنحاء العالم. بفضل مجموعة واسعة من ميزات التعاون والإنتاجية، ستحصل على كل ما تحتاجه لإدارة مشاريعك بكفاءة.

_أفضل جزء؟

ClickUp هي أداة سهلة الاستخدام لإدارة المشاريع ولا تحتاج إلى منحنى تعليمي - يمكن لأي شخص أن البدء على الفور !

من إنشاء خطط المشروع لإسناد المهام وتصور التقدم المحرز، ClickUp هو الأداة الوحيدة التي ستحتاج إليها لتلبية احتياجات مشروعك.

إليك كيف يمكنها حل جميع عيوب Basecamp:

عيب Basecamp Basecamp #1: محدود للغاية في الوظائف

Basecamp هو في الأساس قائمة مهام مع بعض الميزات الأساسية الأخرى.

Basecamp "أساسي" لدرجة أنه يمكنك اختيار أي أداة أخرى لإدارة المشاريع في السوق مثل ClickUp و Asana و Wrike، وما إلى ذلك، ولن تخطئ.

أكره أن أخبرك بهذا، ولكن...

معظم الميزات التي تُعتبر ضرورية والتي تتوفر في الإصدارات المجانية من معظم أدوات إدارة المشاريع غائبة تماماً في Basecamp.

فبدلاً من استخدام Basecamp، من المنطقي أكثر أن تدير مشاريعك في Slack.

إذن لماذا يستخدم الكثير من الناس Basecamp؟

لنفترض أنك في عالم تكون فيه الأداة الوحيدة المتاحة هي صخرة.

وفي يوم من الأيام، يعرض عليك رجل الكهف الوسيم من المنزل المجاور اختراعًا رائعًا - صخرة منحوتة على شكل سكين. ويعرض عليك بيعها لك.

تخيل انبهارك!

ستلتقطها على الفور، أليس كذلك؟

هذا بالضبط ما حدث مع Basecamp.

فقد كان من أوائل أدوات إدارة المشاريع في السوق.

عندما تم تطويرها، كان معظم الناس يستخدمون Excel لإدارة المشاريع. كان البرنامج بالتأكيد أكثر سهولة في الاستخدام من Excel (وإن لم يكن بالضرورة أفضل). لذلك لم يكن الأمر صعبًا.

اكتسب Basecamp قاعدة عملاء ضخمة خلال فترة زمنية قصيرة جدًا.

لا يزال معظم الناس يستخدمون Basecamp إما لأنهم يستخدمونه منذ سنوات، أو لأنه أحد أشهر الأدوات.

ولكن بناءً على هذا الأساس المنطقي، ألا يجب عليك استخدام Excel لـ إدارة المشاريع_ بدلاً من ذلك؟ ففي النهاية، إنه بالتأكيد أشهر من Basecamp!

حسناً، ولكن كيف يدير الكثير من الناس باستخدام Basecamp؟

كنت أسأل نفسي هذا السؤال نفسه.

إذا بحثت بشكل أعمق، ستكتشف أن العديد من الأشخاص يستخدمون أدوات مشاريع إضافية إلى جانب Basecamp!

كما ترى، بمجرد أن تبدأ في استخدام أداة ما، من الصعب جدًا التخلي عنها.

فماذا تفعل إذن؟

تستمر في إضافة أدوات أخرى تعوضك عن الميزات المفقودة.

ليس خيارك الأول، أليس كذلك؟

حل ClickUp

ClickUp غني بالميزات بشكل لا يصدق!

فهو يحتوي على جميع ميزات Basecamp المفقودة التي لا يمكنك العيش بدونها.

إليك القليل منها فقط:

المهام الفرعية

المشاريع الفرعية

حالات المهام

الأولويات

طرق عرض اللوحة

أوصاف مفصلة للمهام مع تحرير النص المنسق

مخططات جانت

حقوق وصول قابلة للتخصيص

سنناقش هذه الميزات الأساسية بمزيد من التفصيل بعد قليل.

خدعة Basecamp Basecamp #2: طرق العرض المربكة

في حين أن Basecamp سهل الاستخدام، إلا أنه يقدم طرق عرض محدودة لإدارة المهام.

نظرًا لأنك تنتقل دائمًا إلى البوابات ثم إلى أقسام داخلها، فقد تشعر وكأنك تنزل في حفرة أرنب عند استخدام الواجهة.

بالإضافة إلى ذلك، لا يوفر Basecamp شريطًا جانبيًا لمساعدتك في التنقل بين المشاريع المختلفة.

هذا يجعل إدارة المهام مزعجة للغاية إذا كان لديك مشاريع متعددة. التنقل بينها هو ألم حقيقي!

حل ClickUp: طرق عرض متعددة

يمكن لـ ClickUp التكيف بسرعة مع تفضيلات فريقك من خلال طرق عرض المشروع .

سواء كنت تفضل واجهة رشيقة، أو قائمة التحقق \ أو أي واجهة أخرى لإدارة المشاريع، فإن ClickUp لديه - لتطبيق الهاتف المحمول وكذلك لسطح المكتب.

_ما هو أكثر من ذلك؟

يمكنك حتى التبديل بين طرق العرض هذه في نفس المشروع!

هذه ميزة لن تحصل عليها عند المقارنة بين Basecamp و Asana أو أي أداة أخرى لإدارة المشاريع!

(تحقق من Wrike , JIRA ، و الإثنين مراجعات لمزيد من المعلومات عن سبب روعة مشاهدات ClickUp!) _

إليك نظرة فاحصة على طرق العرض المختلفة التي يقدمها لك ClickUp:

أ. طرق عرض المهام المطلوبة

يقدم ClickUp طريقتين لعرض المهام المطلوبة لطريقتين شائعتين لإدارة المشروع:

طريقة عرض اللوحة

طريقة عرض اللوحة مثالية لمحبي طريقة كانبان.

يصبح التطوير السريع أمرًا سهلاً للغاية! ما عليك سوى سحب المهام وإسقاطها لمواصلة تحديث حالتها.

عرض القائمة

هل تفضل قائمة مهام بسيطة بدون الكثير من الأجراس أو الصفارات؟

لك ذلك!

تُعد طريقة عرض القائمة مثالية لأولئك الذين يفضلون طريقة عرض GTD أسلوب (إنجاز المهام).

ب. عرض الصندوق

لا تكن مدير المشروع الذي يزعج أعضاء الفريق دائمًا بشأن ما يعملون عليه!

يتم فرز المهام حسب المُعيَّن في طريقة عرض Box. يمكن للمديرين تتبع مهام الجميع ومهامهم بسرعة في مكان واحد.

C. عرض التقويم تساعدك طريقة عرض التقويم في ClickUp على تخطيط المهام وجدولتها وإدارتها في ثوانٍ. لا حاجة للإحباط الناتج عن شطب العناصر على جدول أعمالك الورقي القديم. باستخدام ClickUp، يمكنك بسهولة سحب المهام وإفلاتها لتحديث جدولك الزمني.

ابدأ!

قم بتخصيص عرض التقويم للتحقق مما تريد. لديك خيارات مثل:

الأيام : هذا يعرض جميع المهام المجدولة في تاريخ معين

: هذا يعرض جميع المهام المجدولة في تاريخ معين 4 أيام : عرض جدول المشروع الخاص بك على مدى أربعة أيام متجددة

: عرض جدول المشروع الخاص بك على مدى أربعة أيام متجددة أسبوعي : عرض جدول مشروعك الأسبوعي ونقل المهام إذا لزم الأمر

: عرض جدول مشروعك الأسبوعي ونقل المهام إذا لزم الأمر شهرياً: يعرض كل شهر: يقدم نظرة شاملة للمهام على المهام على أساس شهري

D. أنا الوضع من السهل أن يتشتت انتباهك بمشاريع أو مهام الأعضاء الآخرين، أليس كذلك؟

إلا إذا كان لديك تركيز يشبه الليزر مثل بروس لي!

بالنسبة لبقيتنا، يُظهر لك وضع "أنا" في ClickUp _مشاريعك ومشاريعك فقط.

وبهذه الطريقة، يتكيف ClickUp مع سير العمل الذي اختاره فريقك وليس العكس - مما يجعله بديلاً رائعًا إلى حد ما ل Basecamp!

لتسهيل التنقل بين طرق العرض هذه، يتبع ClickUp التسلسل الهرمي لإدارة المهام ما يلي:

مكان العمل : تقسيم شركتك إلى فرق عمل منفصلة

: تقسيم شركتك إلى فرق عمل منفصلة المساحات : مجموعات المستخدمين الرئيسية، مثل "العمليات" أو "التسويق"

: مجموعات المستخدمين الرئيسية، مثل "العمليات" أو "التسويق" مجلدات : هنا، يمكنك تخزين القوائم المتعلقة بالمشروع

: هنا، يمكنك تخزين القوائم المتعلقة بالمشروع القوائم : حيث يتم إدراج كل مشروع

: حيث يتم إدراج كل مشروع المهام : هذا هو المكان الذي تعمل فيه. تحتوي كل مهمة على مهامها الفرعية وتفاصيلها والمزيد

: هذا هو المكان الذي تعمل فيه. تحتوي كل مهمة على مهامها الفرعية وتفاصيلها والمزيد المهام الفرعية : يمكن تقسيم أي مهمة من مهام ClickUp إلى عدة مهام فرعية

: يمكن تقسيم أي مهمة من مهام ClickUp إلى عدة مهام فرعية قوائم المراجعة: يمكنك إنشاء قوائم مراجعة لأي مهمة أو مهمة فرعية. على سبيل المثال، يمكنك إنشاء قوائم مراجعة ل اختبار الجودة ضمن أنشطة تطوير البرمجيات الخاصة بك

لن تجد نفسك عالقًا في بوابات لا نهاية لها عند محاولة التنقل بين مهامك مرة أخرى!

Basecamp Con #3: لا توجد أولويات للمهام

بالتأكيد، يمكن أن يساعدك Basecamp في تنظيم المهام من خلال قوائم المهام.

ومع ذلك، إذا كنت تريد تحديد أولويات المهام فأنت غير محظوظ!

_لماذا يهم؟

تحديد أولويات المهام هو أسرع طريقة لإعلام فريقك بالمهام العاجلة التي تتطلب اهتمامًا فوريًا.

إليك كيفية قيام أدوات إدارة المشاريع مثل ClickUp بحل هذه المشكلة:

حل ClickUp أولويات المهام يتيح لك ClickUp إضافة أولويات لجميع مهامك لإعلام فريقك بالمهام المهمة وغير المهمة. يتم ترميز هذه الأولويات بالألوان لسهولة التعرف عليها:

أحمر : عاجل

: عاجل أصفر : أولوية قصوى

: أولوية قصوى أزرق : أولوية عادية

: أولوية عادية رمادي: رمادي: أولوية منخفضة

نظرًا لأن هذا هو رمز لوني قياسي عبر ClickUp، يمكنك تحديد المهام ذات الأولوية حتى لو لم تكن جزءًا من هذا المشروع المحدد. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك فرز المهام وتصنيفها حسب الأولوية لمعالجة المهام الأكثر أهمية أولاً.

Basecamp Con #4: لا توجد حالات مهام مخصصة

لكل مشروع مراحل محددة خاصة به. ألا يجب أن تكون أداة إدارة مشروعك قادرة على التعامل مع هذه الاختلافات؟

لماذا بحق السماء يريد أي شخص نفس الحالات لمشاركات المدونات ومشاريع تطوير البرمجيات؟

ومع ذلك، لا يدعم Basecamp الحالات المخصصة لكل مهمة. وهذا يجعل من المستحيل استخدام البرنامج لتصنيف المهام وفقًا للاحتياجات المحددة لكل مشروع أو فريق.

حل ClickUp: الحالات المخصصة على عكس معظم أدوات إدارة المشاريع التي تمنحك مجموعة افتراضية من حالات المهام، يتيح لك ClickUp تخصيصها وفقًا لاحتياجاتك!

بهذه الطريقة، لن تعلق بمجموعة من الحالات التي لا تعكس مهمتك أو مشروعك بدقة.

على سبيل المثال، يمكنك إنشاء حالات مثل "تم العثور على المشكلة" و "التحقق من العودة" لمهام تطوير البرمجيات الخاصة بك. وبالمثل، يمكن أن تحتوي مهام مدونتك على حالات مثل "تدقيق نحوي" أو "تحرير"

لا مزيد من التنصت على الأشخاص حول حالة المهمة!

Basecamp Con #5: ميزات محدودة لتتبع المشروع

يحتوي Basecamp على ميزة واحدة فقط لتتبع المشروع - مخططات التل.

اسم جميل، لكنك ستواجه مهمة "شاقة" في فهمها.

بينما تمنحك مخططات Hill Charts تمثيلًا مرئيًا لتقدم المشروع، إلا أنها ذاتية للغاية. نظرًا لأن حالات المشروع يتم تحديثها يدويًا، يمكن أن تعكس كيف يشعر عضو معين في الفريق بشأن التقدم المحرز في الوقت الحالي - وهو أمر يمكن أن يختلف من شخص لآخر.

حل ClickUp: تتبع قوي للمشروع

يأتي ClickUp مزودًا بأطنان من إمكانيات تتبع المشاريع القوية لمساعدتك على تجاوز التلة والبقاء على رأس جميع مشاريعك.

مع خاصية ClickUp المدمجة أداة مخطط جانت البياني يصبح تتبع التقدم المحرز في المشروع أمرًا سهلاً للغاية.

ما عليك سوى إلقاء نظرة سريعة على مخطط جانت لمعرفة كيفية تقدم مشروعك.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن لمخططات جانت الخاصة بـ ClickUp أتمتة الكثير من العمليات في الوقت الفعلي!

إليك ما يمكنه فعله:

إعادة الضبط التلقائي تبعيات المهمة عند تغيير الجدول الزمني للمشروع

احسب النسبة المئوية لتقدم مشروعك بناءً على المهام المكتملة مقابل إجمالي المهام

مقارنة تقدم مشروعك الحالي مقابل التقدم المتوقع

احسب المسار الحرج لتحديد مهام المشروع التي يجب عليك القيام بها للوفاء بالمواعيد النهائية

ومع ذلك، فإن مخططات جانت ليست كل ميزات إعداد التقارير التي تحصل عليها.

فبالإضافة إلى مخططات جانت هذه، ستحصل على لوحات معلومات قوية لمساعدتك على تصور بيانات مشروعك وبيانات السباق السريع بسهولة.

تحتوي لوحات المعلومات على الكثير من خيارات الأدوات، بما في ذلك:

مخططات السرعة :: يساعدك على معرفة معدل إنجاز مهامك

المخططات البيانية المتناقصة : يساعدك على تحليل أداء فريقك مقابل خط مستهدف وتصور العمل المتبقي

مخططات الاحتراق : يوضح لك مقدار العمل الذي أنجزته بالفعل مقابل نطاق عملك

مخططات التدفق التراكمي : تساعدك على تتبع تقدم مشروعك بمرور الوقت

Basecamp Basecamp Con #6: لا يوجد دعم لتتبع الوقت

إذا كنت بحاجة إلى تتبع وقت المشروع لفوترة العملاء أو مراقبة إنتاجية فريقك، فإن Basecamp لا يمكنه مساعدتك.

سيتعين عليك استخدام تطبيقات Basecamp (تكامل الطرف الثالث) لتتبع الوقت أو إدارة الجداول الزمنية لفوترة عملائك بدقة. يبدو عملاً أكثر من اللازم!

حل ClickUp: تتبع الوقت الأصلي يتيح لك ClickUp تتبع وقت المشروع عبر امتداد Google Chrome. وبهذه الطريقة، سيكون لديك جميع السجلات التي تحتاجها لفوترة العملاء أو مراقبة إنتاجية فريقك.

تعمل الإضافة كمتتبع أصلي للوقت يُظهر لك الوقت الذي يقضيه فريقك بالضبط في أي مهمة. وبما أنه يتم تعقب كل مهمة على حدة، يمكنك معرفة من عمل على أي مهمة والوقت الذي قضوه فيها.

_أفضل جزء؟

إنه مجاني 100%.

بالإضافة إلى ذلك، يحتوي ClickUp على عمليات التكامل مع برامج تتبع الوقت الشائعة مثل Everhour , طبيب الوقت والمزيد لتكييف ما يستخدمه فريقك بالفعل.

لا يوجد تطبيق آخر لإدارة المشاريع يمنحك مثل هذه المرونة! - سبب آخر يجعل ClickUp هو أفضل بديل لـ Basecamp.

Basecamp Basecamp Con #7: لا توجد تعليقات مخصصة

_هل تذهب تعليقاتك دون إجابة؟

لا شيء شخصي، حقاً!

ولكن مع وجود الكثير من الأشياء التي تحدث، قد ينسى أعضاء فريقك الرد على تعليقاتك.

والردود المتأخرة قد تؤدي إلى تأخير غير ضروري في العمل.

بينما يتيح لك Basecamp نشر التعليقات، لا يمكنك إنشاء إجراءات من تلك التعليقات. وقد يؤدي ذلك إلى تجاهلها وعدم اتخاذ إجراءات بشأنها على الفور.

حل ClickUp: التعليقات المعينة يتيح لك ClickUp تعيين تعليق لشخص ما للرد الفوري. يمكنك تحويل التعليقات على الفور إلى مهام وتعيينها لشخص ما (أو لنفسك).

على سبيل المثال، إذا كنت تريد أن يبدأ شخص ما مهمة، يمكنك ترك تعليق وتعيينها له.

سيقوم البرنامج بعد ذلك بإخطارهم بذلك - حتى أنه سيظهر في علبة المهام الخاصة بهم. بمجرد الانتهاء من المهمة، يمكنهم وضع علامة عليها كمهمة تم حلها لتجنب المتابعات غير الضرورية!

مع ClickUp، لا داعي للقلق بشأن التعليقات غير المجاب عليها التي تحد من تعاونك في المشروع!

Basecamp Con #8: وظائف محدودة في تطبيقات الأجهزة المحمولة

هذا الأمر لا يحتاج إلى تفكير.

إذا كنت ترغب في إدارة مشاريعك أثناء التنقل، فستحتاج إلى تطبيق جوال قوي.

_هذه أخبار سيئة لمستخدمي Basecamp

لسوء الحظ، فإن تطبيق Basecamp للهاتف المحمول لديه نفس تصميم برنامج سطح المكتب.

ستحتاج إلى أن تتلوى في طريقك عبر أنفاق لا نهاية لها - بوابات وأقسام - مرتدياً خوذة مصباح للعثور على أي معلومات.

ليس بالضبط فكرتك عن التطبيق الممتع، أليس كذلك؟

حل ClickUp تطبيقات الجوال القوية تجعل تطبيقات ClickUp القوية للأجهزة المحمولة التي تعمل بنظامي iOS و Android من السهل للغاية إضافة المهام وإدارتها أثناء التنقل.

تتيح لك

تتبع تقدم المشروع

عرض المهام وتعديلها

التعليق على المهام

تعديل التقويم الخاص بك

يمكنك الحصول على جميع وظائف منصة سطح المكتب من هاتفك المريح!

سلبيات Basecamp #9: الأسعار الباهظة

على الرغم من أن Basecamp لديه نسخة مجانية، إلا أن ميزاته محدودة.

يمكنك فقط إدارة ثلاثة مشاريع وإضافة 20 مستخدمًا.

إذا كنت تريد ميزات مفيدة مثل مشاريع غير محدودة أو خدمة عملاء ذات أولوية، ستحتاج إلى دفع 99 دولارًا شهريًا لخطة العمل الخاصة بهم.

ليس عليك أن تكون هومر سيمبسون لتقول "أوتش!"

فيما يلي تفصيل لنموذج تكلفة Basecamp Basecamp:

نموذج تكلفة Basecamp Basecamp

يقدم لك نموذج تكلفة Basecamp خيارين:

أ. Basecamp Personal: مجانًا

يوفر دعمًا لثلاثة مشاريع و20 مستخدمًا، مع مساحة تخزين تبلغ 1 جيجابايت.

B. Basecamp Business: 99 دولارًا شهريًا

يشمل جميع ميزات Basecamp بالإضافة إلى عدد غير محدود من المشاريع والمستخدمين. ستحصل أيضًا على مساحة تخزين 500 جيجابايت وأولوية دعم العملاء. يمكنك تجربة هذه الباقة مع الإصدار التجريبي المجاني من Basecamp لمدة 30 يومًا.

حل ClickUp

بسعر 99 دولاراً شهرياً، قد يكون Basecamp مكلفاً للعديد من الشركات الصغيرة.

لماذا تدفع هذا المبلغ عندما يكون لديك أداة مثل ClickUp تقدم مجموعة متنوعة_ من الميزات بأسعار معقولة أكثر بكثير؟

على عكس Asana Trello و Basecamp، يقدم ClickUp عدد غير محدود من المستخدمين، ومهام و24/7 دعم العملاء في الإصدار المجاني - لا بطاقة ائتمان مطلوب!

من خلال ترقية خطتك، ستحصل على مساحة تخزين غير محدودة بسعر أقل بكثير حيث يتقاضى منك ClickUp رسومًا أقل من النصف لكل مستخدم في كل مستوى

تقدم لك ClickUp ثلاثة خيارات للتسعير:

خطة مجانية : مهام غير محدودة ومستخدمين غير محدودين مع دعم عملاء 24/7

: مهام غير محدودة ومستخدمين غير محدودين مع دعم عملاء 24/7 غير محدود ( 5 دولارات لكل مستخدم شهريًا ): تقدم ميزات "مجانية" + مساحة تخزين غير محدودة وعروض ولوحات معلومات وتكامل

( ): تقدم ميزات "مجانية" + مساحة تخزين غير محدودة وعروض ولوحات معلومات وتكامل خطة الأعمال (9 دولارات لكل مستخدم شهريًا): تقدم ميزات "غير محدودة" + مصادقة ثنائية + مجلدات الأهداف + ضيوف إضافيين + طرق عرض خاصة والمزيد

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خاتمة

بالتأكيد، يعد Basecamp أداة جيدة إذا كنت تقوم بالترقية من Excel. ولكن ألا يجب أن ننتقل من التسعينيات؟

لماذا تدفع لأداة أساسية في عام 2021 عندما تحصل على أفضلمنصة لإدارةالمشاريع في العالم_ مجاناً؟

في حين أن ClickUp يدعم جميع ميزات Basecamp، إلا أنه يقدم لك أيضًا مجموعة واسعة من الميزات الإضافية بسعر رائع.

حتى أنك تحصل على الكثير من هذه الميزات مجاناً! اشترك في ClickUp وجربها اليوم.