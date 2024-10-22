أفضل 10 أدوات لتحسين التحويل إلى مواقع الويب في 2025

إن جذب المستخدمين إلى موقع إلكتروني يشبه وجود دلو يتسرب منه الماء. تخيل الموقع الإلكتروني كالدلو والمستخدمين كالماء. نظرًا لأن الماء يتسرب باستمرار، يجب عليك الاستمرار في إضافة المزيد من الماء للحفاظ على السعة. بدلاً من ذلك، يمكنك سد بعض الثقوب لتقليل التسرب.
يدور تحسين معدل التحويل حول إصلاح الدلو المتسرب.
تتضمن هذه الممارسة تحسين تصميم موقعك الإلكتروني أو محتواه بشكل استراتيجي لضمان التدفق المستمر لتفاعلات المستخدمين الناجحة. وباتباع نهج قائم على البيانات، يساعدك تحسين معدل التحويل على الاحتفاظ بحصتك في السوق في هذا المشهد الرقمي المتغير باستمرار.
في هذه المقالة، سنستكشف 10 من أدوات CRO المفضلة لدينا لعام 2024. سنعرض إمكانياتها ونماذج التسعير الخاصة بها، مع تغطية إيجابياتها وسلبياتها.
ما الذي يجب أن تبحث عنه في أداة CRO؟
ضع في اعتبارك الميزات والخصائص التالية عند استعراض أدوات تحسين معدل المحادثة:
- أدوات تحليلات الويب: يجب أن توفر الأداة رؤى مفصلة حول سلوك المستخدم، وتغطي المقاييس ذات الصلة مثل معدلات التحويل ونسب النقر إلى الظهور
- الاختبار: لن تكتمل أي أداة من أدوات تحسين معدل التحويل بدون اختبار. ابحث عن حلول مع خيارات اختبار متعددة، بما في ذلك اختبارات A/B والاختبارات متعددة المتغيرات
- التصوير: سلوك المستخدم أسهل بكثير في التنقل مع ميزات التمثيل المرئي، مثل الخرائط الحرارية وتسجيل الجلسات
- إدارة البيانات: تنطوي إدارة البيانات على الكثير من البيانات، لذا يجب أن تعرضها أداتك وتنظمها بطريقة واضحة
- سهولة الاستخدام: يجب أن يكون بمقدور جميع الأطراف المشاركة في عملية CRO، بما في ذلك المسوقين ومصممي واجهة المستخدم وتجربة المستخدم والمطورين، فهم الأداة دون تدريب مكثف
- التخصيص: يجب أن تكون قادرًا على تخصيص الأداة لتعكس احتياجات عملك وتوسيع نطاقها مع زيادة عدد المستخدمين والموظفين
- التكامل: من الناحية المثالية، يجب أن يتكامل حل CRO بسلاسة مع الأدوات المفيدة الأخرى، مثل برنامج أتمتة التسويق وأنظمة إدارة المحتوى، ومحرري التعليمات البرمجية
## أفضل 10 أدوات لتحسين معدل التحويل لاستخدامها في عام 2024
يمكن أن يؤدي استخدام إحدى هذه الأدوات إلى تغيير قواعد اللعبة في تواجدك على الإنترنت. فهي تمنحك القدرة على تحويل زوار موقعك إلى عملاء متفاعلين، وتعزيز التحويلات، ودفع عملك التجاري! ⭐
الأفضل لإدارة بيانات CRO
1. ClickUp
قم بتنظيم استراتيجية CRO الخاصة بك مع أكثر من 15 طريقة عرض في ClickUp، بما في ذلك القائمة واللوحة والتقويم
على الرغم من أن ClickUp أداة شاملة لإدارة المشاريع في المقام الأول، إلا أنه يحتوي على العديد من الميزات لدعم استراتيجيات CRO على أي نطاق.
مع أهداف ClickUp و لوحات المعلومات يمكنك تحديد أهداف حملتك وجداولك الزمنية وأهدافك ثم تتبع التقدم المحرز تلقائيًا. توفر لك المنصة أكثر من 15 طريقة عرض للإشراف على مسار التسويق الخاص بك، وجدول فريق العمل، وإدارة عبء العمل، مما يتيح لك إدارة تقويم التسويق دون عناء
إذا كنت بحاجة إلى إطلاق العنان لقدراتك الإبداعية، فاستخدم ClickUp ورقة العمل البيضاء أو الخريطة الذهنية طرق العرض لـ العصف الذهني لاستراتيجيات التحسين الجديدة مع فريقك. لتحليل الاختلافات في الاختبارات، التقط بيانات سلوك المستخدم قبل وبعد، ثم اجمعها كلها في عرض القائمة أو اللوحة لإجراء مقارنة واضحة. ⚖️
في حال لم تكن متأكدًا من أين تبدأ, مكتبة قوالب ClickUp قد وفرت لك التغطية. استكشف خيارات مثل قالب اختبار ClickUp A/B و قالب إدارة واختبار محتوى ClickUp لتتبع سير عمل الاختبار ومعدلات التحويل.
إذا كنت بحاجة إلى رؤى مستندة إلى الذكاء الاصطناعي لموقعك الإلكتروني، استفد من ClickUp ChatGPT موجهات ClickUp ChatGPT لتحسين معدل التحويل لتحفيز الأفكار لتحسين تجربة المستخدم، وزيادة معدلات النقر إلى أقصى حد، وما إلى ذلك.
أفضل ميزات ClickUp ClickUp
- أهداف ClickUp مع التلقائيةالإبلاغ عن التقدم المحرز لقياس مؤشرات الأداء الرئيسية
- أدوات تخطيط رحلة العميل لإنشاء رؤية شاملة لتجربة العميل من البداية إلى النهاية
- أدوات التغذية الراجعة لـتحسين تعاون الفريق والتواصل
- يتكامل مع أكثر من 1,000 تطبيق عمل لعرض البيانات الكمية
- السبورات البيضاء والخرائط الذهنية للعصف الذهني
- آلاف القوالب المجانية لأي حالة استخدام
- متوفر على تطبيقات الهاتف المحمول وسطح المكتب
قيود ClickUp
- تستغرق المنصة بعض الوقت لإتقانها بسبب مجموعة واسعة من الميزات
- قد يحتاج تطبيق الهاتف المحمول إلى بعض التحسينات
تسعير #### ClickUp
- مجاني للأبد
- غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم
- شركة: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار
- ClickUp AI: متوفر في جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات/عضو/شهر لعضو Workpace
تقييمات ومراجعات ClickUp
- G2: 4.7/5 (أكثر من 8000 تقييم)
- Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3000 تقييم)
الأفضل لاختبار A/B
2. VWO
عبر
عندما يتعلق الأمر باختبار A / B، فإن القليل من برامج تحسين معدل التحويل يمكن أن تتفوق على VWO. هذا البرنامج المجاني أداة مجانية لتحسين الموقع الإلكتروني تساعد في تحسين التطبيقات والمواقع الإلكترونية باستخدام اختبارات مختلفة للتصميم وتنوع المحتوى. من خلال هذه الرؤى القيّمة، يمكنك إجراء تحسينات ذكية وزيادة التحويلات عبر القنوات المختلفة.
على الرغم من أن تركيزها الرئيسي هو اختبار A/B، إلا أن VWO يمكنها مساعدتك في جميع مراحل برنامج CRO. تقدم المنصة أربعة منتجات رئيسية:
- الاختبار: يساعد في إجراء اختبارات مستهدفة على جانب العميل وجانب الخادم وتطبيق الهاتف المحمول
- المعلومات: يدعم استخدام تسجيلات الجلسات والخرائط الحرارية والاستطلاعات لتوثيق سلوك المستخدم
- إضفاء الطابع الشخصي: إنشاء تجارب رقمية مخصصة لزيادة التحويلات
- النشر: قم بتعديل موقعك الإلكتروني دون الحاجة إلى دعم تكنولوجيا المعلومات
يأتي VWO مزودًا بمحرر أكواد ومحرر مرئي على حد سواء، مما يلبي احتياجات كل من البارعين في التكنولوجيا والخجولين في مجال التكنولوجيا. 🫣
أفضل ميزات VWO
- اختبارات كمية ونوعية متنوعة
- التخصيص المستند إلى البيانات
- محرر مرئي ومحرر أكواد
- تكامل أصلي مع أكثر من 40 أداة
قيود VWO
- يمكن أن يؤدي إجراء اختبارات معقدة متعددة في وقت واحد إلى تعثر الأداء
- يمكن أن تكون الأسعار مرتفعة نسبيًا للشركات الصغيرة مقارنة بأدوات اختبار CRO الأخرى
تسعير VWO (اختبار VWO)
- مبتدئ: مجانًا
- النمو: 308 دولار/شهر *
- محترف: 710$/شهرًا
- مؤسسة: 1,243$/شهرياً
* تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوية
تقييمات ومراجعات اختبار VWO VWO
- G2: 4.7/5 (أكثر من 500 تقييم)
- Capterra: 4.7/5 (90+ تقييم)
الأفضل لتحليلات الويب وتحليل سلوك المستخدم
3. تحليلات جوجل
عبر تحليلات جوجل Google Analytics هي أداة شائعة لتحليلات الويب. تتيح لك هذه المنصة المعروفة فهم رحلة العميل طوال دورة حياة العميل على الويب أو الهاتف المحمول. بدءًا من جمع البيانات إلى إعداد التقارير في الوقت الفعلي، تقدم Google Analytics كل ما تحتاجه لتسهيل برنامج CRO الخاص بك.
ومن أبرز الميزات البارزة توظيف المنصة لنماذج التعلم الآلي والأتمتة. بعد تحليل بياناتك، يقوم المحرك بعمل تنبؤات ويسلط الضوء على رؤى قابلة للتنفيذ لتحسين تجاربك الرقمية. 💻
إذا انتقلت إلى Google Analytics 4، يمكنك الاستفادة من الاستكشافات، وهي تحليلات ذات صلة بمسار التحويل واستكشاف مسار التحويل ومسار التحويل. يمكنك إنشاء استكشافات مرئية حرة الشكل من خلال سحب وإسقاط المقاييس والشرائح على اللوحة المخصصة.
أفضل ميزات Google Analytics
- تحليل الويب وتطبيقات الجوّال
- التعلُّم الآلي والأتمتة للحصول على رؤى أكثر ذكاءً
- تقارير فورية قابلة للتخصيص
- التصور بالسحب والإفلات
- التكامل مع حلول Google الأخرى وسحابة تسويق Salesforce Marketing Cloud
قيود Google Analytics
- يمكن أن تكون الواجهة أكثر سهولة في الاستخدام
- دعم العملاء المباشر محدود
تسعير Google Analytics
- مجانًا
- 360: من 12,500 دولار/شهريًا
تقييمات ومراجعات Google Analytics
- G2: 4.5/5 (أكثر من 6,000 تقييم)
- Capterra: 4.7/5 (أكثر من 7,000 تقييم)
4. ميكسبانيل
عبر
Mixpanel هو أداة بسيطة لكنها قوية تساعدك على اتخاذ قرارات مبنية على البيانات وواثقة من المنتج. بفضل تصميمه سهل الاستخدام وميزات إعداد التقارير، فهو يجعل الاختبارات والتحليلات المعقدة سهلة الفهم لأي مستخدم. إنه قابل للتطوير، مما يجعله مناسبًا لـ أداة مناسبة للشركات الصغيرة والشركات على حد سواء. 💼
باستخدام Mixpanel، يمكنك مراقبة وتحليل كيفية تفاعل المستخدمين مع تطبيقات الهاتف المحمول والويب وتحويلهم على طول الرحلات المهمة. قم بتكبير الشرائح للكشف عن الأنماط الخفية ونقاط الاحتكاك.
تحقق من الاختبار المتغير التلقائي لتقييم إمكانات الميزات الجديدة والتغييرات الأخرى في الموقع الإلكتروني. يمكنك أيضًا إضافة نصوص وصور ومقاطع فيديو للسياق و تخصيص تقارير الحالة باستخدام أدوات التصميم المفضلة لديك.
ميكسبانيل أفضل الميزات
- واجهة جذابة وتحليلات سهلة المتابعة
- استكشاف تفصيلي للبيانات وتحديثات مباشرة
- تخصيص التقارير باستخدام أدوات التصميم
- تكاملات مجانية غير محدودة
- قوالب تأسيسية لإعداد أسهل
قيود Mixpanel
- قد لا يدعم التحليلات المعقدة التي تتطلب الدقة
- يفتقر إلى التنبيهات في الوقت الفعلي
تسعير ميكسبانيل
- مبتدئ: مجاناً
- النمو: من 20 دولارًا في الشهر
- المؤسسات: من 833 دولارًا شهريًا
Mixpanel التقييمات والمراجعات
- G2: 4.6/5 (1,000+ تقييم)
- Capterra: 4.5/5 (أكثر من 100 تقييم)
الأفضل لتعليقات المستخدمين والدردشة المباشرة
5. الدردشة المباشرة
عبر
تتمثل إحدى طرق تعزيز مشاركة المستخدمين على موقعك الإلكتروني في الظهور بـ دعم العملاء المتاح بسهولة والموثوق به. 🙋
هذا هو بالضبط ما يقوم به LiveChat. فهو يمنحك مجموعة متنوعة من أدوات الدردشة لتضمينها عبر قنوات متعددة. النشر سريع وفعال، مما يوفر لك ولعملائك الوقت.
باستخدام LiveChat، يمكنك دعم العملاء في حالة وجود مخاوف لديهم وتشجيعهم على اتخاذ إجراءات نحو التحويل. قم بإدارة جميع التفاعلات من لوحة تحكم واحدة وتتبع كيفية تأثيرها على الإيرادات والعائد على الاستثمار.
تتيح لك المنصة المدعومة بالذكاء الاصطناعي إنشاء الردود بسرعة، وتعديل النبرة وتصحيح الأخطاء. ويمكنه أيضاً تلخيص الدردشات وتقسيم الزوار تلقائياً بناءً على الاهتمامات.
يوفر LiveChat تقارير مفصّلة استناداً إلى سلوك المستخدم وتقييمات الدردشة، مما يساعدك على تحديد أداء الوكيل و تتبع تقدم المشروع .
LiveChat أفضل الميزات
- روبوت محادثة متعدد القنوات قابل للتخصيص
- أدوات تحليلات السلوك لتتبع سلوك المستخدم، والمزيد غير ذلك
- كتابة الردود وملخص الدردشة بمساعدة الذكاء الاصطناعي
- التقسيم التلقائي للمستخدمين
- مراقبة أداء الوكيل وتتبع الأهداف
- أكثر من 200 عملية تكامل
قيود الدردشة المباشرة
- قد يكون غير ملائم لحل المشاكل المعقدة أو التقنية
- يمكن أن يستفيد LiveChat للجوال من تحسينات أفضل في الاستقرار والميزات
تسعير الدردشة المباشرة
- بداية: 20 دولارًا/شهرًا *
- الفريق: 41 دولارًا شهريًا
- عمل: 59 دولارًا/شهريًا
- المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار
\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوية
تقييمات ومراجعات الدردشة المباشرة
- G2: 4.5/5 (أكثر من 700 تقييم)
- Capterra: 4.7/5 (أكثر من 1,500 تقييم)
6. هوتجار
عبر
يفتح Hotjar الباب أمام فهم كل حركة يقوم بها زوار موقعك على الويب نماذج ملاحظات المستخدمين والمقابلات واستطلاعات الرأي لكشف ما المشترين المستهدفين حاجة حقيقية 🚪
يُعد Hotjar حلاً متعدد الاستخدامات في مجال CRO مع منتجات متميزة، يشمل كل منها نوعًا مختلفًا من تحليل المستخدم:
- Observe: لتصور سلوك المستخدم باستخدام خرائط الحرارة والتسجيلات
- اسأل: لجمع الردود والاستطلاعات مع إنشاء الأسئلة وتحليل الردود بمساعدة الذكاء الاصطناعي
- إشراك: لجمع رؤى مباشرة من خلال مقابلات فردية مع المستخدمين (أنت تختار المستخدمين، والتعويض اختياري)
استخدم لوحة معلومات Hotjar لاستعراض جميع بيانات المستخدمين في مكان واحد. اكتشف الاتجاهات للحصول على رؤى أعمق وقارن بين مقاييس ما قبل الإصدار وما بعده. تمكّنك ميزة Funnels من تحديد وحل مشاكل التحويل في أي وقت من الأوقات.
أفضل ميزات Hotjar
- خرائط الحرارة وتسجيلات الجلسات
- ملاحظات الموقع الإلكتروني واستطلاعات الرأي بمساعدة الذكاء الاصطناعي
- مقابلات فردية مع المستخدمين
- لوحة تحكم شاملة لإعداد التقارير
- مسارات التحويل لتحليل التسرب
- عمليات تكامل بدون كود
قيود هوتجار #### قيود هوتجار
- قد يكون وقت التحميل بطيئًا في بعض الأحيان
- خطة مجانية محدودة قد لا تدعم حركة المرور العالية
تسعير #### هوتجار
لاحظ
- أساسي: مجانًا
- بالإضافة: 32 دولارًا/شهرًا *
- الأعمال: 80 دولارًا/شهرًا
- بالإضافة: 171 دولارًا/شهريًا
اطلب
- أساسي: مجاناً
- بالإضافة: 48 دولارًا شهريًا
- الأعمال: 64 دولارًا شهريًا
- دولار: 128 دولاراً شهرياً
انخرط:
- أساسي: مجاناً
- بالإضافة: 280 دولارًا شهريًا
- الأعمال: 440 دولارًا شهريًا
- نطاق: أسعار مخصصة
\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي
تقييمات ومراجعات هوتجار
- G2: 4.3/5 (أكثر من 200 تقييم)
- Capterra: 4.7/5 (أكثر من 400 تقييم)
الأفضل لتجربة المستخدم وتتبع السلوك
7. كريزي إيغ
عبر
Crazy Egg هو من بنات أفكار نيل باتيل، رائد الأعمال الشهير وخبير التسويق. إنها أداة شاملة لتقييم التسويق التلقائي توفر رؤى متعمقة لتعزيز تحسين منتجك و خطط التسويق . 🔋
باستخدام Crazy Egg، يمكنك الوصول إلى العديد من التقارير المرئية، بدءًا من الخرائط الحرارية التقليدية وخرائط التمرير والتسجيلات إلى القوائم الرقمية. يوفر اختبار A / B الفعال الذي ينتج عنه نتائج في الوقت الفعلي بينما لا يتطلب أي مهارات ترميز .
مع تحليل حركة المرور القابل للتخصيص، وتشغيل الزوار، وتتبع أخطاء جافا سكريبت، يمكنك بسهولة تحديد الاختناقات على موقعك الإلكتروني. تتضمن الميزات الرائعة الأخرى استبيانات المستخدمين، وتتبع الأهداف والتقدم، وعبارات الحث على اتخاذ إجراء مع إحصائيات قابلة للتخصيص.
أفضل ميزات #### Crazy Egg
- اختبار A / B سريع وسلس مع نتائج مباشرة
- تحليل حركة المرور
- تتبع أخطاء جافا سكريبت
- استبيانات يمكن الوصول إليها
- عبارات الحث على اتخاذ إجراء قابلة للتخصيص مع رؤى
- تكامل جاهز مع أكثر من 20 أداة تسويق
قيود Crazy Egg
- قد تتأخر المنصة في بعض الأحيان
- خيارات محدودة لإعداد التقارير
أسعار كريزي إيغ
- أساسي: 29 دولارًا في الشهر *
- عادي: 49 دولارًا في الشهر
- بالإضافة: 99 دولارًا/شهريًا
- محترف: 249 دولاراً في الشهر
- المؤسسات: أسعار مخصصة
\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي
تقييمات ومراجعات Crazy Egg
- G2: 4.2/5 (أكثر من 100 تقييم)
- Capterra: 4.5/5 (أكثر من 80 تقييم)
8. القصة الكاملة
عبر
FullStory عبارة عن منصة ذكاء التجربة الرقمية (DXI) التي يمكنها تحويل موقعك الإلكتروني إلى منجم ذهب من رؤى وفرص المستخدمين! 💰
من خلال تحليلاتها الشاملة، يمكنك الوصول إلى جميع البيانات التي تحتاجها من أجل تصميم منتجك وتسويقه لجمهورك. تساعدك تقنية الالتقاط التلقائي في تسجيل رحلة المستخدم بأكملها بأثر رجعي لـ اكتشاف نقاط الألم وتحديد مشكلات أداء الصفحة الحرجة.
لست متأكدًا من كيفية تخصيص مواردك ? قم بتحديد تأثير التغييرات لتحديد أولويات المهام التي يمكن أن تحقق أكبر قدر من الإيرادات.
تركز FullStory بشكل كبير على خصوصية المستخدم وأمانه. حيث يضمن نهجها الخصوصية بالافتراض من الدرجة الأولى أن الأداة لا تجمع سوى ما هو ضروري فقط وليس أي بيانات حساسة للمستخدم.
أفضل ميزات FullStory
- الالتقاط التلقائي للبيانات والتحليلات
- لوحة تحكم مخصصة
- إعدادات الخصوصية وممارسات الأمان الرائدة في المجال
- متاح للجوال
- أكثر من 50 عملية تكامل خارج الصندوق وواجهة برمجة تطبيقات مفتوحة
قيود FullStory
- يفتقر إلى نموذج الملاحظات وميزات الاستطلاع
- قد يكون من الصعب إعادة تشغيل لحظات محددة في رحلات المستخدمين
تسعير FullStory
- المؤسسات: الأسعار متاحة عند الطلب
- متقدم: الأسعار متاحة عند الطلب
- الشركات: الأسعار متوفرة عند الطلب
تقييمات ومراجعات #### كاملالتقييمات والمراجعات
- G2: 4.5/5 (أكثر من 300 تقييم)
- Capterra: 4.6/5 (60+ تقييم)
الأفضل لتحليلات الأحداث والبيانات
9. كومة
عبر
Heap يزيل التخمين من تحسين الموقع الإلكتروني. إنها منصة رؤى رقمية شاملة لا تشير فقط إلى نقاط الاحتكاك وأسبابها ولكنها تقترح أيضًا إصلاحات محتملة. 🛠️
يلتقط Heap، من خلال مقتطفاته، التجربة الرقمية بأكملها، وينظم بيانات المستخدم بشكل نظيف من أجل سياق أفضل. إنها تشير إلى المسارات البديلة للمستخدمين والأحداث التي ترتبط بشكل كبير بمقاييس التحويل أو الاحتفاظ.
وقد أضافت Heap مؤخرًا إعادة تشغيل الجلسة إلى مجموعة أدوات التصور . يتم تلقائيًا تلقيم الإعادة للأحداث الجديرة بالملاحظة لتوفير الوقت. يمكن مشاركتها بسهولة، مما يتيح لك التعاون مع فريقك لاتخاذ قرارات مدعومة بالبيانات
هيب أفضل الميزات
- مجموعات بيانات تلتقط تجربة المستخدم الكاملة
- يسلط الضوء على نقاط الاحتكاك
- يقدم رؤى حول إمكانية التحسين
- إعدادات خصوصية وأمان قابلة للتخصيص بشكل كبير
- دعم الويب والهاتف المحمول
- أكثر من 100 عملية تكامل
قيود الكومة
- يتتبع تفاعلات الواجهة الأمامية فقط
- أدوات إعداد التقارير المرئية المحدودة
تسعير كومة
- مجاناً
- نمو: الأسعار غير متوفرة
- محترف: الأسعار غير متوفرة
- ممتاز: الأسعار غير متوفرة
هيب التقييمات والمراجعات
- G2: 4.3/5 (أكثر من 900 تقييم)
- Capterra: 4.5/5 (أكثر من 30 تقييم)
الأفضل للتخصيص والمحتوى الديناميكي
10. ميوتني
عبر
Mutiny هي أداة للتطوير بمساعدة الذكاء الاصطناعي تتيح للمسوقين تطوير مواقع الويب التي تحقق أرباحًا دون مساعدة المطورين!
بفضل عمليات تكامل البيانات المدمجة، يمكن لـ Mutiny التعامل مع أي حجم من البيانات. يقلل محرك الذكاء الاصطناعي الخاص بها من عملك من خلال توفير اقتراحات للجمهور والمحتوى والتوصية بعناوين جذابة لمجموعات محددة. كما أنه يقترح أيضًا كتيبات التخصيص النابعة من أبرز قصص نجاح الشركة. 🏆
يتيح لك المحرر المرئي اختبار الأشكال المختلفة، بغض النظر عن مواصفات موقعك الإلكتروني أو أصوله. احتفظ بملخص لبرامج التحويل الخاصة بك مع مقاييس مثيرة للاهتمام مثل إجمالي العملاء المحتملين الإضافيين وزيادات التحويل.
أفضل ميزات #### Mutiny
- جمهور الذكاء الاصطناعي واقتراحات المحتوى
- اختبار A/B مع محرر مرئي
- توصيات دليل اللعب
- ملخصات برنامج التحويل
- ثماني عمليات تكامل مدمجة
قيود #### قيود ميوتني
- يمكن أن يكون اختبار A/B أفضل
- أخطاء بصرية عرضية
تسعير #### تسعير ميوتني
- لا تتوفر معلومات عن الأسعار
تقييمات ومراجعات #### Mutiny
- G2: 4.7/5 (أكثر من 20 تقييم)
- Capterra: 5/5 (أكثر من 5 مراجعات)
عزز برامج التحويل الخاصة بك باستخدام أدوات CRO
كل أداة من أدوات CRO لها طريقتها في التعامل مع البيانات وعملية التحسين، ولكنها جميعًا مصممة لمساعدتك على الانتقال من الشك إلى النفوذ مع المزيد من التحويلات.
يمكنك إجراء تغييرات في النظام الأساسي يكون لها صدى لدى زوارك من خلال الحصول على رؤى قيمة، وتصور سلوك المستخدم، واختبار الفرضيات. وفي المقابل، سوف يصبحون عملاء متفاعلين، مما يزيد من
العائد على الاستثمار
.
لذا، لا تدع كل تلك المياه تتسرب إلى الخارج - استعن بإحدى هذه الأدوات المفيدة وحافظ على دلو المستخدم الخاص بك غزيرًا ومتدفقًا!