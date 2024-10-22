أفضل 10 أدوات لتحسين التحويل إلى مواقع الويب في 2025

إن جذب المستخدمين إلى موقع إلكتروني يشبه وجود دلو يتسرب منه الماء. تخيل الموقع الإلكتروني كالدلو والمستخدمين كالماء. نظرًا لأن الماء يتسرب باستمرار، يجب عليك الاستمرار في إضافة المزيد من الماء للحفاظ على السعة. بدلاً من ذلك، يمكنك سد بعض الثقوب لتقليل التسرب.

يدور تحسين معدل التحويل حول إصلاح الدلو المتسرب.

تتضمن هذه الممارسة تحسين تصميم موقعك الإلكتروني أو محتواه بشكل استراتيجي لضمان التدفق المستمر لتفاعلات المستخدمين الناجحة. وباتباع نهج قائم على البيانات، يساعدك تحسين معدل التحويل على الاحتفاظ بحصتك في السوق في هذا المشهد الرقمي المتغير باستمرار.

في هذه المقالة، سنستكشف 10 من أدوات CRO المفضلة لدينا لعام 2024. سنعرض إمكانياتها ونماذج التسعير الخاصة بها، مع تغطية إيجابياتها وسلبياتها.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في أداة CRO؟

ضع في اعتبارك الميزات والخصائص التالية عند استعراض أدوات تحسين معدل المحادثة:

أدوات تحليلات الويب : يجب أن توفر الأداة رؤى مفصلة حول سلوك المستخدم، وتغطي المقاييس ذات الصلة مثل معدلات التحويل ونسب النقر إلى الظهور

: يجب أن توفر الأداة رؤى مفصلة حول سلوك المستخدم، وتغطي المقاييس ذات الصلة مثل معدلات التحويل ونسب النقر إلى الظهور الاختبار : لن تكتمل أي أداة من أدوات تحسين معدل التحويل بدون اختبار. ابحث عن حلول مع خيارات اختبار متعددة، بما في ذلك اختبارات A/B والاختبارات متعددة المتغيرات

: لن تكتمل أي أداة من أدوات تحسين معدل التحويل بدون اختبار. ابحث عن حلول مع خيارات اختبار متعددة، بما في ذلك اختبارات A/B والاختبارات متعددة المتغيرات التصوير : سلوك المستخدم أسهل بكثير في التنقل مع ميزات التمثيل المرئي، مثل الخرائط الحرارية وتسجيل الجلسات

: سلوك المستخدم أسهل بكثير في التنقل مع ميزات التمثيل المرئي، مثل الخرائط الحرارية وتسجيل الجلسات إدارة البيانات : تنطوي إدارة البيانات على الكثير من البيانات، لذا يجب أن تعرضها أداتك وتنظمها بطريقة واضحة

: تنطوي إدارة البيانات على الكثير من البيانات، لذا يجب أن تعرضها أداتك وتنظمها بطريقة واضحة سهولة الاستخدام : يجب أن يكون بمقدور جميع الأطراف المشاركة في عملية CRO، بما في ذلك المسوقين ومصممي واجهة المستخدم وتجربة المستخدم والمطورين، فهم الأداة دون تدريب مكثف

: يجب أن يكون بمقدور جميع الأطراف المشاركة في عملية CRO، بما في ذلك المسوقين ومصممي واجهة المستخدم وتجربة المستخدم والمطورين، فهم الأداة دون تدريب مكثف التخصيص : يجب أن تكون قادرًا على تخصيص الأداة لتعكس احتياجات عملك وتوسيع نطاقها مع زيادة عدد المستخدمين والموظفين

: يجب أن تكون قادرًا على تخصيص الأداة لتعكس احتياجات عملك وتوسيع نطاقها مع زيادة عدد المستخدمين والموظفين التكامل: من الناحية المثالية، يجب أن يتكامل حل CRO بسلاسة مع الأدوات المفيدة الأخرى، مثل برنامج أتمتة التسويق وأنظمة إدارة المحتوى، ومحرري التعليمات البرمجية

## أفضل 10 أدوات لتحسين معدل التحويل لاستخدامها في عام 2024

يمكن أن يؤدي استخدام إحدى هذه الأدوات إلى تغيير قواعد اللعبة في تواجدك على الإنترنت. فهي تمنحك القدرة على تحويل زوار موقعك إلى عملاء متفاعلين، وتعزيز التحويلات، ودفع عملك التجاري! ⭐

الأفضل لإدارة بيانات CRO

1. ClickUp

قم بتنظيم استراتيجية CRO الخاصة بك مع أكثر من 15 طريقة عرض في ClickUp، بما في ذلك القائمة واللوحة والتقويم

على الرغم من أن ClickUp أداة شاملة لإدارة المشاريع في المقام الأول، إلا أنه يحتوي على العديد من الميزات لدعم استراتيجيات CRO على أي نطاق.

مع أهداف ClickUp و لوحات المعلومات يمكنك تحديد أهداف حملتك وجداولك الزمنية وأهدافك ثم تتبع التقدم المحرز تلقائيًا. توفر لك المنصة أكثر من 15 طريقة عرض للإشراف على مسار التسويق الخاص بك، وجدول فريق العمل، وإدارة عبء العمل، مما يتيح لك إدارة تقويم التسويق دون عناء

إذا كنت بحاجة إلى إطلاق العنان لقدراتك الإبداعية، فاستخدم ClickUp ورقة العمل البيضاء أو الخريطة الذهنية طرق العرض لـ العصف الذهني لاستراتيجيات التحسين الجديدة مع فريقك. لتحليل الاختلافات في الاختبارات، التقط بيانات سلوك المستخدم قبل وبعد، ثم اجمعها كلها في عرض القائمة أو اللوحة لإجراء مقارنة واضحة. ⚖️

في حال لم تكن متأكدًا من أين تبدأ, مكتبة قوالب ClickUp قد وفرت لك التغطية. استكشف خيارات مثل قالب اختبار ClickUp A/B و قالب إدارة واختبار محتوى ClickUp لتتبع سير عمل الاختبار ومعدلات التحويل.

إذا كنت بحاجة إلى رؤى مستندة إلى الذكاء الاصطناعي لموقعك الإلكتروني، استفد من ClickUp ChatGPT موجهات ClickUp ChatGPT لتحسين معدل التحويل لتحفيز الأفكار لتحسين تجربة المستخدم، وزيادة معدلات النقر إلى أقصى حد، وما إلى ذلك.

أفضل ميزات ClickUp ClickUp

أهداف ClickUp مع التلقائية الإبلاغ عن التقدم المحرز لقياس مؤشرات الأداء الرئيسية

أدوات تخطيط رحلة العميل لإنشاء رؤية شاملة لتجربة العميل من البداية إلى النهاية

أدوات التغذية الراجعة لـ تحسين تعاون الفريق والتواصل

يتكامل مع أكثر من 1,000 تطبيق عمل لعرض البيانات الكمية

السبورات البيضاء والخرائط الذهنية للعصف الذهني

آلاف القوالب المجانية لأي حالة استخدام

متوفر على تطبيقات الهاتف المحمول وسطح المكتب

قيود ClickUp

تستغرق المنصة بعض الوقت لإتقانها بسبب مجموعة واسعة من الميزات

قد يحتاج تطبيق الهاتف المحمول إلى بعض التحسينات

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp AI: متوفر في جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات/عضو/شهر لعضو Workpace

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2 : 4.7/5 (أكثر من 8000 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 8000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3000 تقييم)

الأفضل لاختبار A/B

2. VWO

عبر

VWO

عندما يتعلق الأمر باختبار A / B، فإن القليل من برامج تحسين معدل التحويل يمكن أن تتفوق على VWO. هذا البرنامج المجاني أداة مجانية لتحسين الموقع الإلكتروني تساعد في تحسين التطبيقات والمواقع الإلكترونية باستخدام اختبارات مختلفة للتصميم وتنوع المحتوى. من خلال هذه الرؤى القيّمة، يمكنك إجراء تحسينات ذكية وزيادة التحويلات عبر القنوات المختلفة.

على الرغم من أن تركيزها الرئيسي هو اختبار A/B، إلا أن VWO يمكنها مساعدتك في جميع مراحل برنامج CRO. تقدم المنصة أربعة منتجات رئيسية:

الاختبار: يساعد في إجراء اختبارات مستهدفة على جانب العميل وجانب الخادم وتطبيق الهاتف المحمول المعلومات: يدعم استخدام تسجيلات الجلسات والخرائط الحرارية والاستطلاعات لتوثيق سلوك المستخدم إضفاء الطابع الشخصي: إنشاء تجارب رقمية مخصصة لزيادة التحويلات النشر: قم بتعديل موقعك الإلكتروني دون الحاجة إلى دعم تكنولوجيا المعلومات

يأتي VWO مزودًا بمحرر أكواد ومحرر مرئي على حد سواء، مما يلبي احتياجات كل من البارعين في التكنولوجيا والخجولين في مجال التكنولوجيا. 🫣

أفضل ميزات VWO

اختبارات كمية ونوعية متنوعة

التخصيص المستند إلى البيانات

محرر مرئي ومحرر أكواد

تكامل أصلي مع أكثر من 40 أداة

قيود VWO

يمكن أن يؤدي إجراء اختبارات معقدة متعددة في وقت واحد إلى تعثر الأداء

يمكن أن تكون الأسعار مرتفعة نسبيًا للشركات الصغيرة مقارنة بأدوات اختبار CRO الأخرى

تسعير VWO (اختبار VWO)

مبتدئ : مجانًا

: مجانًا النمو : 308 دولار/شهر *

: 308 دولار/شهر * محترف : 710$/شهرًا

: 710$/شهرًا مؤسسة: 1,243$/شهرياً

* تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوية

تقييمات ومراجعات اختبار VWO VWO

G2 : 4.7/5 (أكثر من 500 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 500 تقييم) Capterra: 4.7/5 (90+ تقييم)

الأفضل لتحليلات الويب وتحليل سلوك المستخدم

3. تحليلات جوجل

عبر تحليلات جوجل Google Analytics هي أداة شائعة لتحليلات الويب. تتيح لك هذه المنصة المعروفة فهم رحلة العميل طوال دورة حياة العميل على الويب أو الهاتف المحمول. بدءًا من جمع البيانات إلى إعداد التقارير في الوقت الفعلي، تقدم Google Analytics كل ما تحتاجه لتسهيل برنامج CRO الخاص بك.

ومن أبرز الميزات البارزة توظيف المنصة لنماذج التعلم الآلي والأتمتة. بعد تحليل بياناتك، يقوم المحرك بعمل تنبؤات ويسلط الضوء على رؤى قابلة للتنفيذ لتحسين تجاربك الرقمية. 💻

إذا انتقلت إلى Google Analytics 4، يمكنك الاستفادة من الاستكشافات، وهي تحليلات ذات صلة بمسار التحويل واستكشاف مسار التحويل ومسار التحويل. يمكنك إنشاء استكشافات مرئية حرة الشكل من خلال سحب وإسقاط المقاييس والشرائح على اللوحة المخصصة.

أفضل ميزات Google Analytics

تحليل الويب وتطبيقات الجوّال

التعلُّم الآلي والأتمتة للحصول على رؤى أكثر ذكاءً

تقارير فورية قابلة للتخصيص

التصور بالسحب والإفلات

التكامل مع حلول Google الأخرى وسحابة تسويق Salesforce Marketing Cloud

قيود Google Analytics

يمكن أن تكون الواجهة أكثر سهولة في الاستخدام

دعم العملاء المباشر محدود

تسعير Google Analytics

مجانًا

360: من 12,500 دولار/شهريًا

تقييمات ومراجعات Google Analytics

G2 : 4.5/5 (أكثر من 6,000 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 6,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 7,000 تقييم)

4. ميكسبانيل

عبر

ميكسبانيل

Mixpanel هو أداة بسيطة لكنها قوية تساعدك على اتخاذ قرارات مبنية على البيانات وواثقة من المنتج. بفضل تصميمه سهل الاستخدام وميزات إعداد التقارير، فهو يجعل الاختبارات والتحليلات المعقدة سهلة الفهم لأي مستخدم. إنه قابل للتطوير، مما يجعله مناسبًا لـ أداة مناسبة للشركات الصغيرة والشركات على حد سواء. 💼

باستخدام Mixpanel، يمكنك مراقبة وتحليل كيفية تفاعل المستخدمين مع تطبيقات الهاتف المحمول والويب وتحويلهم على طول الرحلات المهمة. قم بتكبير الشرائح للكشف عن الأنماط الخفية ونقاط الاحتكاك.

تحقق من الاختبار المتغير التلقائي لتقييم إمكانات الميزات الجديدة والتغييرات الأخرى في الموقع الإلكتروني. يمكنك أيضًا إضافة نصوص وصور ومقاطع فيديو للسياق و تخصيص تقارير الحالة باستخدام أدوات التصميم المفضلة لديك.

ميكسبانيل أفضل الميزات

واجهة جذابة وتحليلات سهلة المتابعة

استكشاف تفصيلي للبيانات وتحديثات مباشرة

تخصيص التقارير باستخدام أدوات التصميم

تكاملات مجانية غير محدودة

قوالب تأسيسية لإعداد أسهل

قيود Mixpanel

قد لا يدعم التحليلات المعقدة التي تتطلب الدقة

يفتقر إلى التنبيهات في الوقت الفعلي

تسعير ميكسبانيل

مبتدئ : مجاناً

: مجاناً النمو : من 20 دولارًا في الشهر

: من 20 دولارًا في الشهر المؤسسات: من 833 دولارًا شهريًا

Mixpanel التقييمات والمراجعات

G2 : 4.6/5 (1,000+ تقييم)

: 4.6/5 (1,000+ تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 100 تقييم)

الأفضل لتعليقات المستخدمين والدردشة المباشرة

5. الدردشة المباشرة

عبر

الدردشة المباشرة

تتمثل إحدى طرق تعزيز مشاركة المستخدمين على موقعك الإلكتروني في الظهور بـ دعم العملاء المتاح بسهولة والموثوق به. 🙋

هذا هو بالضبط ما يقوم به LiveChat. فهو يمنحك مجموعة متنوعة من أدوات الدردشة لتضمينها عبر قنوات متعددة. النشر سريع وفعال، مما يوفر لك ولعملائك الوقت.

باستخدام LiveChat، يمكنك دعم العملاء في حالة وجود مخاوف لديهم وتشجيعهم على اتخاذ إجراءات نحو التحويل. قم بإدارة جميع التفاعلات من لوحة تحكم واحدة وتتبع كيفية تأثيرها على الإيرادات والعائد على الاستثمار.

تتيح لك المنصة المدعومة بالذكاء الاصطناعي إنشاء الردود بسرعة، وتعديل النبرة وتصحيح الأخطاء. ويمكنه أيضاً تلخيص الدردشات وتقسيم الزوار تلقائياً بناءً على الاهتمامات.

يوفر LiveChat تقارير مفصّلة استناداً إلى سلوك المستخدم وتقييمات الدردشة، مما يساعدك على تحديد أداء الوكيل و تتبع تقدم المشروع .

LiveChat أفضل الميزات

روبوت محادثة متعدد القنوات قابل للتخصيص

أدوات تحليلات السلوك لتتبع سلوك المستخدم، والمزيد غير ذلك

كتابة الردود وملخص الدردشة بمساعدة الذكاء الاصطناعي

التقسيم التلقائي للمستخدمين

مراقبة أداء الوكيل وتتبع الأهداف

أكثر من 200 عملية تكامل

قيود الدردشة المباشرة

قد يكون غير ملائم لحل المشاكل المعقدة أو التقنية

يمكن أن يستفيد LiveChat للجوال من تحسينات أفضل في الاستقرار والميزات

تسعير الدردشة المباشرة

بداية : 20 دولارًا/شهرًا *

: 20 دولارًا/شهرًا * الفريق : 41 دولارًا شهريًا

: 41 دولارًا شهريًا عمل : 59 دولارًا/شهريًا

: 59 دولارًا/شهريًا المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوية

تقييمات ومراجعات الدردشة المباشرة

G2 : 4.5/5 (أكثر من 700 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 700 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 1,500 تقييم)

6. هوتجار

عبر

هوتجار

يفتح Hotjar الباب أمام فهم كل حركة يقوم بها زوار موقعك على الويب نماذج ملاحظات المستخدمين والمقابلات واستطلاعات الرأي لكشف ما المشترين المستهدفين حاجة حقيقية 🚪

يُعد Hotjar حلاً متعدد الاستخدامات في مجال CRO مع منتجات متميزة، يشمل كل منها نوعًا مختلفًا من تحليل المستخدم:

Observe: لتصور سلوك المستخدم باستخدام خرائط الحرارة والتسجيلات اسأل: لجمع الردود والاستطلاعات مع إنشاء الأسئلة وتحليل الردود بمساعدة الذكاء الاصطناعي إشراك: لجمع رؤى مباشرة من خلال مقابلات فردية مع المستخدمين (أنت تختار المستخدمين، والتعويض اختياري)

استخدم لوحة معلومات Hotjar لاستعراض جميع بيانات المستخدمين في مكان واحد. اكتشف الاتجاهات للحصول على رؤى أعمق وقارن بين مقاييس ما قبل الإصدار وما بعده. تمكّنك ميزة Funnels من تحديد وحل مشاكل التحويل في أي وقت من الأوقات.

أفضل ميزات Hotjar

خرائط الحرارة وتسجيلات الجلسات

ملاحظات الموقع الإلكتروني واستطلاعات الرأي بمساعدة الذكاء الاصطناعي

مقابلات فردية مع المستخدمين

لوحة تحكم شاملة لإعداد التقارير

مسارات التحويل لتحليل التسرب

عمليات تكامل بدون كود

قيود هوتجار #### قيود هوتجار

قد يكون وقت التحميل بطيئًا في بعض الأحيان

خطة مجانية محدودة قد لا تدعم حركة المرور العالية

تسعير #### هوتجار

لاحظ

أساسي : مجانًا

: مجانًا بالإضافة : 32 دولارًا/شهرًا *

: 32 دولارًا/شهرًا * الأعمال : 80 دولارًا/شهرًا

: 80 دولارًا/شهرًا بالإضافة: 171 دولارًا/شهريًا

اطلب

أساسي : مجاناً

: مجاناً بالإضافة : 48 دولارًا شهريًا

: 48 دولارًا شهريًا الأعمال : 64 دولارًا شهريًا

: 64 دولارًا شهريًا دولار: 128 دولاراً شهرياً

انخرط:

أساسي : مجاناً

: مجاناً بالإضافة : 280 دولارًا شهريًا

: 280 دولارًا شهريًا الأعمال : 440 دولارًا شهريًا

: 440 دولارًا شهريًا نطاق: أسعار مخصصة

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات هوتجار

G2 : 4.3/5 (أكثر من 200 تقييم)

: 4.3/5 (أكثر من 200 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 400 تقييم)

الأفضل لتجربة المستخدم وتتبع السلوك

7. كريزي إيغ

عبر

بيضة مجنونة

Crazy Egg هو من بنات أفكار نيل باتيل، رائد الأعمال الشهير وخبير التسويق. إنها أداة شاملة لتقييم التسويق التلقائي توفر رؤى متعمقة لتعزيز تحسين منتجك و خطط التسويق . 🔋

باستخدام Crazy Egg، يمكنك الوصول إلى العديد من التقارير المرئية، بدءًا من الخرائط الحرارية التقليدية وخرائط التمرير والتسجيلات إلى القوائم الرقمية. يوفر اختبار A / B الفعال الذي ينتج عنه نتائج في الوقت الفعلي بينما لا يتطلب أي مهارات ترميز .

مع تحليل حركة المرور القابل للتخصيص، وتشغيل الزوار، وتتبع أخطاء جافا سكريبت، يمكنك بسهولة تحديد الاختناقات على موقعك الإلكتروني. تتضمن الميزات الرائعة الأخرى استبيانات المستخدمين، وتتبع الأهداف والتقدم، وعبارات الحث على اتخاذ إجراء مع إحصائيات قابلة للتخصيص.

أفضل ميزات #### Crazy Egg

اختبار A / B سريع وسلس مع نتائج مباشرة

تحليل حركة المرور

تتبع أخطاء جافا سكريبت

استبيانات يمكن الوصول إليها

عبارات الحث على اتخاذ إجراء قابلة للتخصيص مع رؤى

تكامل جاهز مع أكثر من 20 أداة تسويق

قيود Crazy Egg

قد تتأخر المنصة في بعض الأحيان

خيارات محدودة لإعداد التقارير

أسعار كريزي إيغ

أساسي : 29 دولارًا في الشهر *

: 29 دولارًا في الشهر * عادي : 49 دولارًا في الشهر

: 49 دولارًا في الشهر بالإضافة : 99 دولارًا/شهريًا

: 99 دولارًا/شهريًا محترف : 249 دولاراً في الشهر

: 249 دولاراً في الشهر المؤسسات: أسعار مخصصة

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات Crazy Egg

G2 : 4.2/5 (أكثر من 100 تقييم)

: 4.2/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 80 تقييم)

8. القصة الكاملة

عبر

القصة الكاملة

FullStory عبارة عن منصة ذكاء التجربة الرقمية (DXI) التي يمكنها تحويل موقعك الإلكتروني إلى منجم ذهب من رؤى وفرص المستخدمين! 💰

من خلال تحليلاتها الشاملة، يمكنك الوصول إلى جميع البيانات التي تحتاجها من أجل تصميم منتجك وتسويقه لجمهورك. تساعدك تقنية الالتقاط التلقائي في تسجيل رحلة المستخدم بأكملها بأثر رجعي لـ اكتشاف نقاط الألم وتحديد مشكلات أداء الصفحة الحرجة.

لست متأكدًا من كيفية تخصيص مواردك ? قم بتحديد تأثير التغييرات لتحديد أولويات المهام التي يمكن أن تحقق أكبر قدر من الإيرادات.

تركز FullStory بشكل كبير على خصوصية المستخدم وأمانه. حيث يضمن نهجها الخصوصية بالافتراض من الدرجة الأولى أن الأداة لا تجمع سوى ما هو ضروري فقط وليس أي بيانات حساسة للمستخدم.

أفضل ميزات FullStory

الالتقاط التلقائي للبيانات والتحليلات

لوحة تحكم مخصصة

إعدادات الخصوصية وممارسات الأمان الرائدة في المجال

متاح للجوال

أكثر من 50 عملية تكامل خارج الصندوق وواجهة برمجة تطبيقات مفتوحة

قيود FullStory

يفتقر إلى نموذج الملاحظات وميزات الاستطلاع

قد يكون من الصعب إعادة تشغيل لحظات محددة في رحلات المستخدمين

تسعير FullStory

المؤسسات : الأسعار متاحة عند الطلب

: الأسعار متاحة عند الطلب متقدم : الأسعار متاحة عند الطلب

: الأسعار متاحة عند الطلب الشركات: الأسعار متوفرة عند الطلب

تقييمات ومراجعات #### كاملالتقييمات والمراجعات

G2 : 4.5/5 (أكثر من 300 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 300 تقييم) Capterra: 4.6/5 (60+ تقييم)

الأفضل لتحليلات الأحداث والبيانات

9. كومة

عبر

كومة

Heap يزيل التخمين من تحسين الموقع الإلكتروني. إنها منصة رؤى رقمية شاملة لا تشير فقط إلى نقاط الاحتكاك وأسبابها ولكنها تقترح أيضًا إصلاحات محتملة. 🛠️

يلتقط Heap، من خلال مقتطفاته، التجربة الرقمية بأكملها، وينظم بيانات المستخدم بشكل نظيف من أجل سياق أفضل. إنها تشير إلى المسارات البديلة للمستخدمين والأحداث التي ترتبط بشكل كبير بمقاييس التحويل أو الاحتفاظ.

وقد أضافت Heap مؤخرًا إعادة تشغيل الجلسة إلى مجموعة أدوات التصور . يتم تلقائيًا تلقيم الإعادة للأحداث الجديرة بالملاحظة لتوفير الوقت. يمكن مشاركتها بسهولة، مما يتيح لك التعاون مع فريقك لاتخاذ قرارات مدعومة بالبيانات

هيب أفضل الميزات

مجموعات بيانات تلتقط تجربة المستخدم الكاملة

يسلط الضوء على نقاط الاحتكاك

يقدم رؤى حول إمكانية التحسين

إعدادات خصوصية وأمان قابلة للتخصيص بشكل كبير

دعم الويب والهاتف المحمول

أكثر من 100 عملية تكامل

قيود الكومة

يتتبع تفاعلات الواجهة الأمامية فقط

أدوات إعداد التقارير المرئية المحدودة

تسعير كومة

مجاناً

نمو : الأسعار غير متوفرة

: الأسعار غير متوفرة محترف : الأسعار غير متوفرة

: الأسعار غير متوفرة ممتاز: الأسعار غير متوفرة

هيب التقييمات والمراجعات

G2 : 4.3/5 (أكثر من 900 تقييم)

: 4.3/5 (أكثر من 900 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 30 تقييم)

الأفضل للتخصيص والمحتوى الديناميكي

10. ميوتني

عبر

ميوتيني

Mutiny هي أداة للتطوير بمساعدة الذكاء الاصطناعي تتيح للمسوقين تطوير مواقع الويب التي تحقق أرباحًا دون مساعدة المطورين!

بفضل عمليات تكامل البيانات المدمجة، يمكن لـ Mutiny التعامل مع أي حجم من البيانات. يقلل محرك الذكاء الاصطناعي الخاص بها من عملك من خلال توفير اقتراحات للجمهور والمحتوى والتوصية بعناوين جذابة لمجموعات محددة. كما أنه يقترح أيضًا كتيبات التخصيص النابعة من أبرز قصص نجاح الشركة. 🏆

يتيح لك المحرر المرئي اختبار الأشكال المختلفة، بغض النظر عن مواصفات موقعك الإلكتروني أو أصوله. احتفظ بملخص لبرامج التحويل الخاصة بك مع مقاييس مثيرة للاهتمام مثل إجمالي العملاء المحتملين الإضافيين وزيادات التحويل.

أفضل ميزات #### Mutiny

جمهور الذكاء الاصطناعي واقتراحات المحتوى

اختبار A/B مع محرر مرئي

توصيات دليل اللعب

ملخصات برنامج التحويل

ثماني عمليات تكامل مدمجة

قيود #### قيود ميوتني

يمكن أن يكون اختبار A/B أفضل

أخطاء بصرية عرضية

تسعير #### تسعير ميوتني

لا تتوفر معلومات عن الأسعار

تقييمات ومراجعات #### Mutiny

G2 : 4.7/5 (أكثر من 20 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 20 تقييم) Capterra: 5/5 (أكثر من 5 مراجعات)

عزز برامج التحويل الخاصة بك باستخدام أدوات CRO

كل أداة من أدوات CRO لها طريقتها في التعامل مع البيانات وعملية التحسين، ولكنها جميعًا مصممة لمساعدتك على الانتقال من الشك إلى النفوذ مع المزيد من التحويلات.

يمكنك إجراء تغييرات في النظام الأساسي يكون لها صدى لدى زوارك من خلال الحصول على رؤى قيمة، وتصور سلوك المستخدم، واختبار الفرضيات. وفي المقابل، سوف يصبحون عملاء متفاعلين، مما يزيد من

العائد على الاستثمار

.

لذا، لا تدع كل تلك المياه تتسرب إلى الخارج - استعن بإحدى هذه الأدوات المفيدة وحافظ على دلو المستخدم الخاص بك غزيرًا ومتدفقًا!

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