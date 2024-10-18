10 بدائل Akiflow والمنافسين 2025

في عالم اليوم سريع الإيقاع، أصبح امتلاك الأدوات المناسبة لتحديد الأولويات والتخطيط وتعزيز الإنتاجية بفعالية أمراً حيوياً أكثر من أي وقت مضى.

ربما كنت تعتمد على Akiflow للحفاظ على انسيابية كل مهمة، أو ربما كنت تبحث عن أداة جديدة تمامًا لرفع كفاءتك.

مهما كانت نقطة انطلاقك، فإن مشهد أفضل بدائل Akiflow غني ومتنوع. من الأدوات القوية المليئة بالميزات إلى الجواهر البسيطة، هناك حل مصمم خصيصًا لكل احتياجاتك.

لذا، اربط حزام الأمان وانضم إلينا في رحلة عبر بعض أفضل الأدوات لإعادة تعريف مهامك و إدارة التقويم لعبة

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل Akiflow؟

قبل الغوص في بحر بدائل Akiflow، من الضروري تحديد ما تبحث عنه بالضبط. في حين أن لكل فرد متطلباته الفريدة، إلا أن هناك بعض السمات المطلوبة عالميًا والتي تمتلكها أفضل بدائل Akiflow:

سهولة الاستخدام: إعطاء الأولوية للمنصات ذات الواجهات البديهية وسهلة الاستخدام، حيث يمكن أن تكون هذه هي الفرق بين إدارة المهام بسلاسة وعوائق الطرق المحبطة

إعطاء الأولوية للمنصات ذات الواجهات البديهية وسهلة الاستخدام، حيث يمكن أن تكون هذه هي الفرق بين إدارة المهام بسلاسة وعوائق الطرق المحبطة التكامل: في نظامنا البيئي الرقمي المترابط، فإن تطبيق التقويم وأدوات العمل الأخرى تحتاج إلى التواصل بسلاسة بين كل مهمة وأخرى. وسواء أكانت المزامنة مع تقويم Google أو التعاون على Slack، فإن التكامل السلس يمكن أن يرفع من سير عملك بشكل كبير

في نظامنا البيئي الرقمي المترابط، فإن تطبيق التقويم وأدوات العمل الأخرى تحتاج إلى التواصل بسلاسة بين كل مهمة وأخرى. وسواء أكانت المزامنة مع تقويم Google أو التعاون على Slack، فإن التكامل السلس يمكن أن يرفع من سير عملك بشكل كبير وجهات نظر متنوعة: تتطلب المهام المختلفة وجهات نظر مختلفة. في حين أن القائمة قد تكون مناسبة للمهام اليومية، فإن وجود طريقة عرض التقويم يوفر جدولاً زمنياً مرئياً، وهو أمر بالغ الأهمية للمشاريع المحددة زمنياً والمواعيد النهائية

تتطلب المهام المختلفة وجهات نظر مختلفة. في حين أن القائمة قد تكون مناسبة للمهام اليومية، فإن وجود طريقة عرض التقويم يوفر جدولاً زمنياً مرئياً، وهو أمر بالغ الأهمية للمشاريع المحددة زمنياً والمواعيد النهائية القوالب: لماذا تبدأ من الصفر بينما يمكنك البدء من الصفر؟ يمكن للقوالب، المصممة خصيصًا لسيناريوهات مختلفة، أن تختصر ساعات من وقت الإعداد، مما يتيح لك التركيز على تنفيذ المهام

لماذا تبدأ من الصفر بينما يمكنك البدء من الصفر؟ يمكن للقوالب، المصممة خصيصًا لسيناريوهات مختلفة، أن تختصر ساعات من وقت الإعداد، مما يتيح لك التركيز على تنفيذ المهام قابلية التخصيص: سير عمل المهام لكل شخص مختلف. سوف يتشكل بديل Akiflow من الدرجة الأولى وفقًا لأسلوبك، مما يضمن لك عدم الحاجة إلى تغيير عاداتك لتناسب الأداة

سير عمل المهام لكل شخص مختلف. سوف يتشكل بديل Akiflow من الدرجة الأولى وفقًا لأسلوبك، مما يضمن لك عدم الحاجة إلى تغيير عاداتك لتناسب الأداة إمكانيات الذكاء الاصطناعي: مع وجود الذكاء الاصطناعي على رأس الأداة، توقع اقتراحات ثاقبة وتصنيفات آلية وزيادة عامة في الإنتاجية

لماذا التركيز على هذه الميزات عند التفكير في بديل Akiflow؟ الأمر بسيط: إنها مصممة لتعزيز الإنتاجية والكفاءة.

أفضل 10 بدائل لـ Akiflow لاستخدامها في عام 2024

في المشهد الشاسع لبدائل Akiflow، من السهل أن تضيع في هذا المشهد الواسع لبدائل Akiflow. أنت هنا من أجل الأفضل، ونحن نحترم ذلك. لقد اخترنا لك قائمة من أفضل الأدوات لتبسيط رحلتك الإنتاجية. مع هذه الخيارات البارزة لأفضل بدائل Akiflow، أصبح الاكتفاء ب "لا بأس به" شيئًا من الماضي. دعنا نستكشف ما يجعلها تتألق!

1. انقر فوق

اطلع على أكثر من 15 طريقة عرض في ClickUp لتخصيص سير عملك وفقًا لاحتياجاتك

ClickUp هي أداة إنتاجية قوية مصممة لتبسيط جميع الأعمال في مكان واحد. تم تصميم هذه الأداة للفرق والأفراد على حد سواء، وهي تضمن توافق الجميع وعملهم بأعلى إنتاجية. بالنسبة لأولئك الذين هم على دراية بأداة Akiflow، فإن الانتقال إلى ClickUp سهل للغاية.

حيث تقدم المنصة ميزات مألوفة ثم ترتقي بها إلى مستوى جديد لتعمل دون عناء تحديد أولويات المشاريع . إن عرض التقويم نظرة شاملة لجميع مهامك ومواعيدك النهائية وأحداثك. قم بإقران ذلك مع قالب مخطط تقويم ClickUp's Calendar Planner ، وستحصل على أداة تعد بتبسيط جدولك الزمني وتعزيز الكفاءة.

ClickUp أفضل الميزات

ارفع مستوى تنظيم عملك مع مهام ClickUp أكثر من 15 طريقة عرض قابلة للتخصيص وآلاف عمليات التكامل للوصول إلى جميع الأدوات من منصة واحدة

مؤقتات مهام عالمية لتتبع المهام من أي جهاز أو نافذة أو تطبيق أو مهمة

مجاني و موارد مساعدة يمكن الوصول إليها والندوات عبر الإنترنت والدعم عبر الإنترنت

حالات المهام المخصصة لتحديثات التقدم الفوري في لمحة سريعة

وظيفة الاستيراد لاستيراد المهام بسهولة من تطبيقات أخرى، مثل Asana و Monday.com و Wrike والمزيد

ClickUp AI مساعد الكتابة لإنشاء ملخصات وإنشاء عناصر العمل ومسودة المحتوى والمزيد

قيود ClickUp

يجد بعض المستخدمين أن منحنى التعلُّم حاد قليلاً في البداية

لا تتوفر جميع طرق العرض على تطبيق الهاتف المحمول حتى الآن

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

اتصل للحصول على الأسعار ClickUp AI متاح على جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهريًا

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2 : 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (2,000+ تقييم)

2. سيمبل تاسك

عبر مهمة بسيطة SimpleTask هو الحل الأمثل لإدارة الوقت. متجذرًا في الاعتقاد بأن البساطة هي ذروة التطور، فهو يوفر مساحة واضحة وخالية من الفوضى للتركيز على قائمة مهامك.

لن تضيع في الميزات التي لا تعد ولا تحصى، ولكن هذا لا يعني أنه يفتقر إلى بديل أكيفلو. فهو يغطي جميع الأساسيات، مما يضمن لك الحفاظ على إنتاجيتك دون الشعور بالإرهاق. إنه بديهي وسهل الاستخدام وشاهد على قوة البساطة في تطبيقات الإنتاجية.

أفضل ميزات SimpleTask

واجهة سهلة الاستخدام وخالية من الفوضى

حافظ على تركيزك على ما هو أكثر أهمية مع ميزات تحديد أولويات المهام مثل حظر الوقت. هل تحتاج إلى المزيد من المساعدة؟ تحقق من هذه حيل الإنتاجية للحصول على مؤشرات

تعيين تذكيرات لمهامك

استخدمه على أي جهاز

مستوحى من أفضل تطبيقات المخطط اليومي التعاون دون عناء

استخدم وضع عدم الاتصال بالإنترنت للتركيز دون انقطاع

قيود SimpleTask

تكاملات محدودة مقارنة بالمنصات الأكثر بروزًا

لا توجد اقتراحات ذكاء اصطناعي أو قدرات محسّنة

كأداة مجانية بدون خطط مدفوعة، قد تكون هذه الأداة مبسطة للغاية بالنسبة لاحتياجات إدارة المشاريع الشاملة

تسعير SimpleTask

مجاني

تقييمات ومراجعات SimpleTask

G2: غير متاح

غير متاح Capterra: غير متاح

3. السنبلة

عبر سبايك سبايك يكسر قالب القالب التقليدي تطبيقات الإنتاجية . دمج سهولة تطبيقات المراسلة مع الهيكل الرسمي لرسائل البريد الإلكتروني يعيد المحادثة إلى العمل. وتبدو واجهة هذا البديل لـ Akiflow حديثة وجديدة وممتعة. بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن استراحة من عملاء البريد الإلكتروني التقليديين ولمسة من الطابع غير الرسمي، يبرز Spike.

أفضل ميزات Spike

رسائل البريد الإلكتروني والمهام والتقويمات في مكان واحد

الدردشة والتعاون والمشاركة دون مغادرة صندوق الوارد الخاص بك

العثور على أي شيء بسرعة مع البحث المتقدم

حافظ على تنظيم كل شيء في قائمة مهامك

ركز على رسائل البريد الإلكتروني المهمة باستخدام ميزات أولوية صندوق الوارد

استخدم مزامنة التقويم حتى لا يفوتك أي حدث

نظِّم مهامك باستخدام قائمة المهام المدمجة. إليك ما يماثل تطبيق قائمة المهام مقارنة إذا كنت بحاجة إلى أداة مختلفة على هذا المنوال

حدود #### سبايك

قد لا يروق تنسيق البريد الإلكتروني التحادثي للجميع

يتطلب تحولاً في طريقة عرضك التقليدية للبريد الإلكتروني

محدودة أداة إدارة المشروع الميزات

تسعير #### سبايك

مجاني

الإصدار الأساسي: 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم

5 دولارات شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات سبايك

G2 : 4.7 من 5 (أكثر من 60 تقييمًا)

: 4.7 من 5 (أكثر من 60 تقييمًا) Capterra: 4.7 من 5 (أكثر من 40 تقييم)

4. كوسمو تايم

عبر كوسمو تايم لا يقتصر KosmoTime على إدارة المهام فحسب، بل يتعلق بتعظيمها. فمن خلال تقديم مفاهيم من علم الأعصاب، يحث المستخدمين على تحويل المهام إلى جلسات مخصصة. وهذا يعزز العمل بعمق، ويقلل من المشتتات ويعزز التركيز. إذا كنت حريصًا على إنهاء المزيد من المهام في وقت أقل والاستفادة من إمكانات عقلك الكاملة، فقد يكون KosmoTime هو السلاح السري الذي تبحث عنه.

أفضل ميزات KosmoTime

تشجع المهام القائمة على الجلسات على التركيز في العمل

تحديد أولويات عملك حول وقتك باستخدام التقويم المتكامل

حظر المشتتات مع حظر الوقت

تجميع المهام المتشابهة لتحقيق الكفاءة

قم بتدوين الأفكار وتحويلها إلى مهام باستخدام الملاحظات المدمجة

يساعدك إنشاء المهام بنقرة واحدة العمل بشكل أسرع يمكن الوصول إليها أينما كنت تعمل باستخدام امتداد المتصفح



قيود KosmoTime

أحدث في السوق، لذا فإن مراجعات المستخدمين أقل شمولاً

قد لا يناسب نهج المهام القائم على الجلسات سير عمل الجميع

بعض الميزات الأساسية خلف نظام حظر الاشتراك غير المدفوع

تسعير KosmoTime

مجاني

تقييمات ومراجعات KosmoTime

G2: 4.6/5 (أكثر من 12 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 12 تقييم) Capterra: 5/5 (أكثر من 4 مراجعات)

5. التقويم الروتيني

عبر التقويم الروتيني بتسخير قوة العادة، يعد التقويم الروتيني بديلاً عن Akiflow يهدف إلى تحويل مهامك اليومية إلى طبيعة ثانية. إنه مبني على فرضية أن الروتين المتسق يمهد الطريق إلى تحقيق الأهداف الكبيرة . من خلال واجهته الجذابة بصريًا، لا يتيح لك التطبيق تعيين تذكيرات للمهام فحسب، بل يحفزك على جعلها جزءًا من حياتك اليومية. إذا كنت ترغب في إنشاء عادات دائمة التي تقودك إلى النجاح، يعدك التقويم الروتيني بأن يكون حليفك الثابت.

أفضل ميزات التقويم الروتيني #### التقويم الروتيني

تعيين المهام التي تتكرر يوميًا لتكوين عادات

يتصل بسلاسة مع خدمات التقويم الشائعة الأخرى مثل تقويم Google ببضع نقرات فقط

حجز الاجتماعات بسهولة

استخدم حظر الوقت لإنشاء إجراءات روتينية للصباح أو المساء أو مجموعات عمل محددة

راقب تقدمك في المهام وحافظ على الاتساق

تنبيهات لطيفة لضمان التزامك بروتينك وإنجاز مهامك

شاهد مدى اتساقك في لمحة سريعة

حافظ على توافق مهامك مع الأهداف الأكبر بفضل التكامل مع تطبيقات وبرامج الأهداف الأخرى مثل تقويم Google

قيود التقويم الروتيني #### قيود التقويم الروتيني

محدودة برنامج إدارة المهام قدرات خارج الإعدادات الروتينية

قد لا يكون مناسبًا للمشاريع المعقدة

يجد بعض المستخدمين أنه يركز على العادات بدلاً من إدارة المشاريع الشاملة

تسعير التقويم الروتيني

مجاني

المحترفين: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الشركات: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

التقويم الروتيني التقييمات والمراجعات

G2: غير متاح

غير متاح Capterra: غير متاح

6. تودليدو

عبر تودوليدو يعد Toodledo من التطبيقات المخضرمة في عالم الإنتاجية، ويتمتع بإرث من التميز. فهو يقدم كل شيء من قوائم المهام الأساسية إلى ميزات إدارة المهام المتقدمة. وبفضل تاريخه العريق، يمكنك الاستفادة من بديل أكيفلو الذي تم تحسينه بمرور الوقت، مع دمج ملاحظات المستخدمين وأحدث اتجاهات الإنتاجية. إنه متعدد الاستخدامات وموثوق به.

أفضل ميزات Toodledo

التخصيص ليناسب احتياجاتك ببضع نقرات فقط

نظّم مهامك وأفكارك وقوائمك وخططك

استخدم متتبع العادات لتظل مسؤولاً عن نفسك

مشاركة المهام وتعيين المهام والتعاون مع حسابات متعددة

استخدم الإنذارات حتى لا تفوتك أي مهام مهمة

اعمل على مهامك دون انقطاع باستخدام إمكانية الوصول دون اتصال بالإنترنت، أو تخلص من الضوضاء مع حظر الوقت عندما يتعين عليك الاتصال بالإنترنت

سجِّل المهام بسرعة أثناء التنقل بمساعدة امتداد متصفح Toodledo

قيود Toodledo

قد تبدو الواجهة قديمة بالنسبة لبعض المستخدمين

قد يكون لها منحنى تعليمي حاد للمستخدمين الجدد

يتطلب اشتراكاً للحصول على ميزات متقدمة

تسعير Toodledo

مجاني

قياسي: 3.99 دولار شهرياً

3.99 دولار شهرياً زائد: 5.99 دولار شهرياً

5.99 دولار شهرياً الشركات: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات تودليدو

G2: 4.4/5 (49+ تقييم)

4.4/5 (49+ تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 70 تقييم)

7. إيفرنوت

عبر إيفرنوت يتجاوز Evernote عالم تدوين الملاحظات فقط. إنه بديل أكيفلو شامل مصمم لالتقاط الأفكار, توثيق ملاحظات الاجتماعات وإدارة المهام وتخزين المعلومات. تتيح لك بيئته الغنية بالميزات تدوين الأفكار وقص مقالات الويب وحتى مسح المستندات ضوئيًا. إنه المكافئ الرقمي لأداة متعددة المهام، مما يضمن لك الحصول على كل ما تحتاجه في متناول يدك.

أفضل ميزات Evernote

تضمين النصوص والرسومات والصور والصوت والصور والمزيد في ملاحظاتك

حفظ وتنظيم المحتوى من الويب

يتكامل مع تقويم Google

بدء المهام بسرعة مع تنسيقات الملاحظات المعدة مسبقًا

حتى الملاحظات المكتوبة بخط اليد يمكن البحث فيها

مزامنة المهام عبر جميع الأجهزة

الانتقال بدون أوراق دون عناء باستخدام المسح الضوئي للمستندات

التعاون مع فريق العمل وتنظيم مهام العمل

قيود Evernote

ليس أداة تقويم أو إدارة مهام في المقام الأول، لذلك قد يفتقر إلى بعض الميزات المتقدمة

يجد بعض المستخدمين أن الأسعار باهظة بعض الشيء لتدوين الملاحظات

يتم الإبلاغ عن مشاكل المزامنة بين الأجهزة من حين لآخر

خطط تسعير أكثر إنفاقًا من الأدوات الأخرى في هذه الفئة

تسعير Evernote

احترافي: 17.99 دولارًا شهريًا أو 169.99 دولارًا سنويًا

17.99 دولارًا شهريًا أو 169.99 دولارًا سنويًا الفرق: 24.99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا/المستخدم

تقييمات ومراجعات Evernote

G2: 4.4/5 (أكثر من 1900 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 1900 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 8,000 تقييم)

8. كاليندلي

عبر كاليندلي Calendly هو الحل لمراسلات البريد الإلكتروني التي لا تنتهي في محاولة للعثور على وقت اجتماع مناسب. فهو يعمل على تبسيط الاجتماعات وإدارة الجداول الزمنية، مما يسمح للمستخدمين باختيار المواعيد التي تناسب تقويماتهم. كما أنه يقضي على عملية الذهاب والإياب مع تقويم Google، ويوفر الكفاءة في إعدادات المواعيد. يُعد Calendly بمثابة نسمة هواء منعشة للمهنيين الذين يتنقلون بين اجتماعات متعددة أو الاستشارات، مما يضمن جدولة سلسة توفر الوقت للمهام الأخرى.

Calendly أفضل الميزات

تخصيص التوافر لأنواع مختلفة من أحداث التقويم

يكتشف المناطق الزمنية ويضبطها تلقائيًا حسب المناطق الزمنية

حجز الاجتماعات بسلاسة مع تقويم Google وOutlook وOffice 365 وتقويم iCloud

تنسيق توافر الفريق

إرسال التذكيرات والمتابعة وغير ذلك الكثير

التضمين على موقعك الإلكتروني أو استخدام رابط مخصص

تأكد من عدم الحجز المتتالي للاجتماعات

قيود Calendly

يركز على الاجتماعات والجدولة، وليس أداة شاملة لإدارة المهام

يحتوي الإصدار المجاني على أنواع محدودة من أحداث التقويم

تتطلب بعض عمليات التكامل خططاً ذات مستوى أعلى

تسعير #### تسعير Calendly

أساسي : مجاني

: مجاني الأساسية : 8 دولارات لكل مقعد/شهر

: 8 دولارات لكل مقعد/شهر احترافي : 12 دولارًا لكل مقعد/شهر

: 12 دولارًا لكل مقعد/شهر الفرق: 16 دولارًا لكل مقعد/شهر

تقييمات ومراجعات التقويمات والمراجعات

G2 : 4.7 من 5 (1,581+ تقييم)

: 4.7 من 5 (1,581+ تقييم) Capterra: 4.7 من 5 (2,617+ تقييم)

9. تقويم الزواية

عبر Nook Calendar يوفر Nook Calendar أفضل ما في العالمين كبديل ل Akiflow - إدارة المهام و جدولة الاجتماعات . توفر واجهته الحديثة تجربة سلسة، مما يتيح لك تتبع المهام مع ضمان ملاءمتها ليومك بشكل مثالي.

وبفضل ميزة السحب والإفلات السهلة، يصبح التعديل وإعادة الجدولة خاليًا من المتاعب. يُعد تقويم Nook Calendar مثاليًا لأولئك الذين يرغبون في الحصول على عرض شامل ليومهم، مع مدير المهام والمواعيد جنبًا إلى جنب. بالإضافة إلى أنه يتكامل مع تقويم Google!

أفضل ميزات تقويم Nook Calendar

تسجيل المهام بسرعة لقوائم مهامك جنبًا إلى جنب مع أحداثك

تحقق من طرق عرض اليوم والأسبوع والشهر وجدول الأعمال لاجتماعاتك

السحب والإفلات لجدولة الاجتماعات بسهولة

مشاركة تقويمات متعددة أو أحداث ومهام محددة

استخدم الاقتراحات الذكية للعثور على أوقات الاجتماعات المثلى

تابع جدولك الزمني وقم بتعيين تذكيرات لكل مهمة

قم بتعيينها ونسيانها مع الأحداث المتكررة

قيود تقويم Nook

جديد نسبياً، لذا قد يحتوي على عدد أقل من عمليات التكامل

يقتصر على الوظائف المتعلقة بالتقويم

قد لا يناسب المستخدمين الذين يبحثون عن أداة متقدمة لإدارة المشاريع أو أداة لإدارة المهام

تقويم Nook التسعير

مجاني

تقييمات ومراجعات زواية

G2: غير متاح

غير متاح Capterra: 5/5 (1+ تقييمات)

10. هابيتيفي

عبر اعتيادي Habitify هو أكثر من مجرد بديل ل Akiflow - إنه رفيق طويل الأمد. فهو يركز على تنمية عادات دائمة، ويركز على الاتساق والمثابرة في العمليات اليومية. لا يتم تذكير المستخدمين بعاداتهم فحسب، بل يتم تحفيزهم أيضًا من خلال مخططات التقدم المرئية والشرائط. إذا كنت في رحلة لتضمين الروتين الإيجابي في حياتك اليومية، فإن Habitify يعدك بأن يكون نبراسًا لك.

أفضل ميزات Habitify

تتبع عاداتك من خلال مخططات بيانية مبهجة بصرياً

الاستخدام على منصات متعددة، من تطبيق الهاتف المحمول إلى إصدار الويب وحتى الأجهزة القابلة للارتداء

استخدم ميزة العادات الموقوتة للعادات التي تتطلب مدة زمنية محددة

احصل على جرعات يومية من الإلهام

تأمل رحلتك في وضع اليوميات

استمتع بالوضع المظلم لأولئك البوم الليلي

لا تقطع السلسلة أبدًا مع التذكيرات المحددة

اعتياد القيود

يركز بشكل أساسي على تتبع العادات، لذا فهو ليس مدير مهام أوسع نطاقاً يهدف إلى توفير الوقت

بعض الميزات المميزة خلف نظام حظر الاشتراك غير المدفوع

قد يبدو متخصصاً للغاية بالنسبة لبعض المستخدمين

تسعير #### Habitify

مجاني

مدفوع: 4.99 دولار شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Habitify

G2: غير متاح

غير متاح Capterra: غير متاح

لماذا يتميز ClickUp بين البقية

في هذا البحر الهائل من أدوات الإنتاجية التي تدعي توفير الوقت، من الضروري العثور على مدير المهام الذي يلبي احتياجات عملك ويعزز ويبسط سير عمل مهامك. بعد استكشاف العديد من بدائل Akiflow، يبرز ClickUp كمنصة إنتاجية شاملة تجمع بين أفضل ما في إدارة المهام وتكامل التقويم وتجربة المستخدم البديهية.

على عكس العديد من الأدوات المتخصصة في مجال واحد فقط، تقدم ClickUp مجموعة شاملة من الميزات القوية، بدءًا من إدارة المهام للعمليات اليومية إلى طرق عرض التقويم، مما يضمن لك الحصول على كل ما تحتاجه في مكان واحد.

مع التسعير المرن بما في ذلك باقة مجانية للأبد، وبذلك تحصل على قيمة مذهلة مقابل استثمارك. بالإضافة إلى ذلك، تقوم ClickUp بتحديث منصتها باستمرار، وإضافة ميزات وتحسين التجربة بناءً على ملاحظات المستخدمين.

مع قدرات التكامل السلس ، يمكن ل ClickUp العمل بسلاسة مع الأدوات الأخرى التي تحبها، مما يجعل الانتقال دون عناء. وعلى الرغم من أن ClickUp قوي، إلا أنه لا يتنازل عن تجربة المستخدم. فواجهته بديهية، مما يجعل عملية الإعداد سهلة للغاية.

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