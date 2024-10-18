10 بدائل Akiflow والمنافسين 2025

في عالم اليوم سريع الإيقاع، أصبح امتلاك الأدوات المناسبة لتحديد الأولويات والتخطيط وتعزيز الإنتاجية بفعالية أمراً حيوياً أكثر من أي وقت مضى.
ربما كنت تعتمد على Akiflow للحفاظ على انسيابية كل مهمة، أو ربما كنت تبحث عن أداة جديدة تمامًا لرفع كفاءتك.
مهما كانت نقطة انطلاقك، فإن مشهد أفضل بدائل Akiflow غني ومتنوع. من الأدوات القوية المليئة بالميزات إلى الجواهر البسيطة، هناك حل مصمم خصيصًا لكل احتياجاتك.
لذا، اربط حزام الأمان وانضم إلينا في رحلة عبر بعض أفضل الأدوات لإعادة تعريف مهامك و إدارة التقويم لعبة
ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل Akiflow؟
قبل الغوص في بحر بدائل Akiflow، من الضروري تحديد ما تبحث عنه بالضبط. في حين أن لكل فرد متطلباته الفريدة، إلا أن هناك بعض السمات المطلوبة عالميًا والتي تمتلكها أفضل بدائل Akiflow:
- سهولة الاستخدام: إعطاء الأولوية للمنصات ذات الواجهات البديهية وسهلة الاستخدام، حيث يمكن أن تكون هذه هي الفرق بين إدارة المهام بسلاسة وعوائق الطرق المحبطة
- التكامل: في نظامنا البيئي الرقمي المترابط، فإنتطبيق التقويم وأدوات العمل الأخرى تحتاج إلى التواصل بسلاسة بين كل مهمة وأخرى. وسواء أكانت المزامنة مع تقويم Google أو التعاون على Slack، فإن التكامل السلس يمكن أن يرفع من سير عملك بشكل كبير
- وجهات نظر متنوعة: تتطلب المهام المختلفة وجهات نظر مختلفة. في حين أن القائمة قد تكون مناسبة للمهام اليومية، فإن وجود طريقة عرض التقويم يوفر جدولاً زمنياً مرئياً، وهو أمر بالغ الأهمية للمشاريع المحددة زمنياً والمواعيد النهائية
- القوالب: لماذا تبدأ من الصفر بينما يمكنك البدء من الصفر؟ يمكن للقوالب، المصممة خصيصًا لسيناريوهات مختلفة، أن تختصر ساعات من وقت الإعداد، مما يتيح لك التركيز على تنفيذ المهام
- قابلية التخصيص: سير عمل المهام لكل شخص مختلف. سوف يتشكل بديل Akiflow من الدرجة الأولى وفقًا لأسلوبك، مما يضمن لك عدم الحاجة إلى تغيير عاداتك لتناسب الأداة
- إمكانيات الذكاء الاصطناعي: مع وجود الذكاء الاصطناعي على رأس الأداة، توقع اقتراحات ثاقبة وتصنيفات آلية وزيادة عامة في الإنتاجية
لماذا التركيز على هذه الميزات عند التفكير في بديل Akiflow؟ الأمر بسيط: إنها مصممة لتعزيز الإنتاجية والكفاءة.
أفضل 10 بدائل لـ Akiflow لاستخدامها في عام 2024
في المشهد الشاسع لبدائل Akiflow، من السهل أن تضيع في هذا المشهد الواسع لبدائل Akiflow. أنت هنا من أجل الأفضل، ونحن نحترم ذلك. لقد اخترنا لك قائمة من أفضل الأدوات لتبسيط رحلتك الإنتاجية. مع هذه الخيارات البارزة لأفضل بدائل Akiflow، أصبح الاكتفاء ب "لا بأس به" شيئًا من الماضي. دعنا نستكشف ما يجعلها تتألق!
1. انقر فوق
اطلع على أكثر من 15 طريقة عرض في ClickUp لتخصيص سير عملك وفقًا لاحتياجاتك
ClickUp هي أداة إنتاجية قوية مصممة لتبسيط جميع الأعمال في مكان واحد. تم تصميم هذه الأداة للفرق والأفراد على حد سواء، وهي تضمن توافق الجميع وعملهم بأعلى إنتاجية. بالنسبة لأولئك الذين هم على دراية بأداة Akiflow، فإن الانتقال إلى ClickUp سهل للغاية.
حيث تقدم المنصة ميزات مألوفة ثم ترتقي بها إلى مستوى جديد لتعمل دون عناء تحديد أولويات المشاريع . إن عرض التقويم نظرة شاملة لجميع مهامك ومواعيدك النهائية وأحداثك. قم بإقران ذلك مع قالب مخطط تقويم ClickUp's Calendar Planner ، وستحصل على أداة تعد بتبسيط جدولك الزمني وتعزيز الكفاءة.
ClickUp أفضل الميزات
- ارفع مستوى تنظيم عملك معمهام ClickUp
- أكثر من 15 طريقة عرض قابلة للتخصيص وآلاف عمليات التكامل للوصول إلى جميع الأدوات من منصة واحدة
- مؤقتات مهام عالمية لتتبع المهام من أي جهاز أو نافذة أو تطبيق أو مهمة
- مجاني و موارد مساعدة يمكن الوصول إليهاوالندوات عبر الإنترنت والدعم عبر الإنترنت
- حالات المهام المخصصة لتحديثات التقدم الفوري في لمحة سريعة
- وظيفة الاستيراد لاستيراد المهام بسهولة من تطبيقات أخرى، مثل Asana و Monday.com و Wrike والمزيد
- ClickUp AI مساعد الكتابة لإنشاء ملخصات وإنشاء عناصر العمل ومسودة المحتوى والمزيد
قيود ClickUp
- يجد بعض المستخدمين أن منحنى التعلُّم حاد قليلاً في البداية
- لا تتوفر جميع طرق العرض على تطبيق الهاتف المحمول حتى الآن
تسعير #### ClickUp
- مجاني للأبد
- غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم
- شركة: 12 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم
- المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار
- ClickUp AI متاح على جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهريًا
تقييمات ومراجعات ClickUp
- G2: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)
- Capterra: 4.7/5 (2,000+ تقييم)
2. سيمبل تاسك
عبر مهمة بسيطة SimpleTask هو الحل الأمثل لإدارة الوقت. متجذرًا في الاعتقاد بأن البساطة هي ذروة التطور، فهو يوفر مساحة واضحة وخالية من الفوضى للتركيز على قائمة مهامك.
لن تضيع في الميزات التي لا تعد ولا تحصى، ولكن هذا لا يعني أنه يفتقر إلى بديل أكيفلو. فهو يغطي جميع الأساسيات، مما يضمن لك الحفاظ على إنتاجيتك دون الشعور بالإرهاق. إنه بديهي وسهل الاستخدام وشاهد على قوة البساطة في تطبيقات الإنتاجية.
أفضل ميزات SimpleTask
- واجهة سهلة الاستخدام وخالية من الفوضى
- حافظ على تركيزك على ما هو أكثر أهمية مع ميزات تحديد أولويات المهام مثل حظر الوقت. هل تحتاج إلى المزيد من المساعدة؟ تحقق من هذهحيل الإنتاجية للحصول على مؤشرات
- تعيين تذكيرات لمهامك
- استخدمه على أي جهاز
- مستوحى منأفضل تطبيقات المخطط اليومي
- التعاون دون عناء
- استخدم وضع عدم الاتصال بالإنترنت للتركيز دون انقطاع
قيود SimpleTask
- تكاملات محدودة مقارنة بالمنصات الأكثر بروزًا
- لا توجد اقتراحات ذكاء اصطناعي أو قدرات محسّنة
- كأداة مجانية بدون خطط مدفوعة، قد تكون هذه الأداة مبسطة للغاية بالنسبة لاحتياجات إدارة المشاريع الشاملة
تسعير SimpleTask
- مجاني
تقييمات ومراجعات SimpleTask
- G2: غير متاح
- Capterra: غير متاح
3. السنبلة
عبر سبايك سبايك يكسر قالب القالب التقليدي تطبيقات الإنتاجية . دمج سهولة تطبيقات المراسلة مع الهيكل الرسمي لرسائل البريد الإلكتروني يعيد المحادثة إلى العمل. وتبدو واجهة هذا البديل لـ Akiflow حديثة وجديدة وممتعة. بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن استراحة من عملاء البريد الإلكتروني التقليديين ولمسة من الطابع غير الرسمي، يبرز Spike.
أفضل ميزات Spike
- رسائل البريد الإلكتروني والمهام والتقويمات في مكان واحد
- الدردشة والتعاون والمشاركة دون مغادرة صندوق الوارد الخاص بك
- العثور على أي شيء بسرعة مع البحث المتقدم
- حافظ على تنظيم كل شيء في قائمة مهامك
- ركز على رسائل البريد الإلكتروني المهمة باستخدام ميزات أولوية صندوق الوارد
- استخدم مزامنة التقويم حتى لا يفوتك أي حدث
- نظِّم مهامك باستخدام قائمة المهام المدمجة. إليك ما يماثلتطبيق قائمة المهام مقارنة إذا كنت بحاجة إلى أداة مختلفة على هذا المنوال
حدود #### سبايك
- قد لا يروق تنسيق البريد الإلكتروني التحادثي للجميع
- يتطلب تحولاً في طريقة عرضك التقليدية للبريد الإلكتروني
- محدودةأداة إدارة المشروع الميزات
تسعير #### سبايك
- مجاني
- الإصدار الأساسي: 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم
- المؤسسات: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم
تقييمات ومراجعات سبايك
- G2: 4.7 من 5 (أكثر من 60 تقييمًا)
- Capterra: 4.7 من 5 (أكثر من 40 تقييم)
4. كوسمو تايم
عبر كوسمو تايم لا يقتصر KosmoTime على إدارة المهام فحسب، بل يتعلق بتعظيمها. فمن خلال تقديم مفاهيم من علم الأعصاب، يحث المستخدمين على تحويل المهام إلى جلسات مخصصة. وهذا يعزز العمل بعمق، ويقلل من المشتتات ويعزز التركيز. إذا كنت حريصًا على إنهاء المزيد من المهام في وقت أقل والاستفادة من إمكانات عقلك الكاملة، فقد يكون KosmoTime هو السلاح السري الذي تبحث عنه.
أفضل ميزات KosmoTime
- تشجع المهام القائمة على الجلسات على التركيز في العمل
- تحديد أولويات عملك حول وقتك باستخدام التقويم المتكامل
- حظر المشتتات مع حظر الوقت
- تجميع المهام المتشابهة لتحقيق الكفاءة
- قم بتدوين الأفكار وتحويلها إلى مهام باستخدام الملاحظات المدمجة
- يساعدك إنشاء المهام بنقرة واحدةالعمل بشكل أسرع
- يمكن الوصول إليها أينما كنت تعمل باستخدام امتداد المتصفح
قيود KosmoTime
- أحدث في السوق، لذا فإن مراجعات المستخدمين أقل شمولاً
- قد لا يناسب نهج المهام القائم على الجلسات سير عمل الجميع
- بعض الميزات الأساسية خلف نظام حظر الاشتراك غير المدفوع
تسعير KosmoTime
- مجاني
تقييمات ومراجعات KosmoTime
- G2: 4.6/5 (أكثر من 12 تقييم)
- Capterra: 5/5 (أكثر من 4 مراجعات)
5. التقويم الروتيني
عبر التقويم الروتيني بتسخير قوة العادة، يعد التقويم الروتيني بديلاً عن Akiflow يهدف إلى تحويل مهامك اليومية إلى طبيعة ثانية. إنه مبني على فرضية أن الروتين المتسق يمهد الطريق إلى تحقيق الأهداف الكبيرة . من خلال واجهته الجذابة بصريًا، لا يتيح لك التطبيق تعيين تذكيرات للمهام فحسب، بل يحفزك على جعلها جزءًا من حياتك اليومية. إذا كنت ترغب في إنشاء عادات دائمة التي تقودك إلى النجاح، يعدك التقويم الروتيني بأن يكون حليفك الثابت.
أفضل ميزات التقويم الروتيني #### التقويم الروتيني
- تعيين المهام التي تتكرر يوميًا لتكوين عادات
- يتصل بسلاسة مع خدمات التقويم الشائعة الأخرى مثل تقويم Google ببضع نقرات فقط
- حجز الاجتماعات بسهولة
- استخدم حظر الوقت لإنشاء إجراءات روتينية للصباح أو المساء أو مجموعات عمل محددة
- راقب تقدمك في المهام وحافظ على الاتساق
- تنبيهات لطيفة لضمان التزامك بروتينك وإنجاز مهامك
- شاهد مدى اتساقك في لمحة سريعة
- حافظ على توافق مهامك مع الأهداف الأكبر بفضل التكامل مع تطبيقات وبرامج الأهداف الأخرى مثل تقويم Google
قيود التقويم الروتيني #### قيود التقويم الروتيني
- محدودةبرنامج إدارة المهام قدرات خارج الإعدادات الروتينية
- قد لا يكون مناسبًا للمشاريع المعقدة
- يجد بعض المستخدمين أنه يركز على العادات بدلاً من إدارة المشاريع الشاملة
تسعير التقويم الروتيني
- مجاني
- المحترفين: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- الشركات: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار
التقويم الروتيني التقييمات والمراجعات
- G2: غير متاح
- Capterra: غير متاح
6. تودليدو
عبر تودوليدو يعد Toodledo من التطبيقات المخضرمة في عالم الإنتاجية، ويتمتع بإرث من التميز. فهو يقدم كل شيء من قوائم المهام الأساسية إلى ميزات إدارة المهام المتقدمة. وبفضل تاريخه العريق، يمكنك الاستفادة من بديل أكيفلو الذي تم تحسينه بمرور الوقت، مع دمج ملاحظات المستخدمين وأحدث اتجاهات الإنتاجية. إنه متعدد الاستخدامات وموثوق به.
أفضل ميزات Toodledo
- التخصيص ليناسب احتياجاتك ببضع نقرات فقط
- نظّم مهامك وأفكارك وقوائمك وخططك
- استخدم متتبع العادات لتظل مسؤولاً عن نفسك
- مشاركة المهام وتعيين المهام والتعاون مع حسابات متعددة
- استخدم الإنذارات حتى لا تفوتك أي مهام مهمة
- اعمل على مهامك دون انقطاع باستخدام إمكانية الوصول دون اتصال بالإنترنت، أو تخلص من الضوضاء مع حظر الوقت عندما يتعين عليك الاتصال بالإنترنت
- سجِّل المهام بسرعة أثناء التنقل بمساعدة امتداد متصفح Toodledo
قيود Toodledo
- قد تبدو الواجهة قديمة بالنسبة لبعض المستخدمين
- قد يكون لها منحنى تعليمي حاد للمستخدمين الجدد
- يتطلب اشتراكاً للحصول على ميزات متقدمة
تسعير Toodledo
- مجاني
- قياسي: 3.99 دولار شهرياً
- زائد: 5.99 دولار شهرياً
- الشركات: اتصل لمعرفة الأسعار
تقييمات ومراجعات تودليدو
- G2: 4.4/5 (49+ تقييم)
- Capterra: 4.6/5 (أكثر من 70 تقييم)
7. إيفرنوت
عبر إيفرنوت يتجاوز Evernote عالم تدوين الملاحظات فقط. إنه بديل أكيفلو شامل مصمم لالتقاط الأفكار, توثيق ملاحظات الاجتماعات وإدارة المهام وتخزين المعلومات. تتيح لك بيئته الغنية بالميزات تدوين الأفكار وقص مقالات الويب وحتى مسح المستندات ضوئيًا. إنه المكافئ الرقمي لأداة متعددة المهام، مما يضمن لك الحصول على كل ما تحتاجه في متناول يدك.
أفضل ميزات Evernote
- تضمين النصوص والرسومات والصور والصوت والصور والمزيد في ملاحظاتك
- حفظ وتنظيم المحتوى من الويب
- يتكامل مع تقويم Google
- بدء المهام بسرعة مع تنسيقات الملاحظات المعدة مسبقًا
- حتى الملاحظات المكتوبة بخط اليد يمكن البحث فيها
- مزامنة المهام عبر جميع الأجهزة
- الانتقال بدون أوراق دون عناء باستخدام المسح الضوئي للمستندات
- التعاون مع فريق العمل وتنظيم مهام العمل
قيود Evernote
- ليس أداة تقويم أو إدارة مهام في المقام الأول، لذلك قد يفتقر إلى بعض الميزات المتقدمة
- يجد بعض المستخدمين أن الأسعار باهظة بعض الشيء لتدوين الملاحظات
- يتم الإبلاغ عن مشاكل المزامنة بين الأجهزة من حين لآخر
- خطط تسعير أكثر إنفاقًا من الأدوات الأخرى في هذه الفئة
تسعير Evernote
- احترافي: 17.99 دولارًا شهريًا أو 169.99 دولارًا سنويًا
- الفرق: 24.99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا/المستخدم
تقييمات ومراجعات Evernote
- G2: 4.4/5 (أكثر من 1900 تقييم)
- Capterra: 4.4/5 (أكثر من 8,000 تقييم)
8. كاليندلي
عبر كاليندلي Calendly هو الحل لمراسلات البريد الإلكتروني التي لا تنتهي في محاولة للعثور على وقت اجتماع مناسب. فهو يعمل على تبسيط الاجتماعات وإدارة الجداول الزمنية، مما يسمح للمستخدمين باختيار المواعيد التي تناسب تقويماتهم. كما أنه يقضي على عملية الذهاب والإياب مع تقويم Google، ويوفر الكفاءة في إعدادات المواعيد. يُعد Calendly بمثابة نسمة هواء منعشة للمهنيين الذين يتنقلون بين اجتماعات متعددة أو الاستشارات، مما يضمن جدولة سلسة توفر الوقت للمهام الأخرى.
Calendly أفضل الميزات
- تخصيص التوافر لأنواع مختلفة من أحداث التقويم
- يكتشف المناطق الزمنية ويضبطها تلقائيًا حسب المناطق الزمنية
- حجز الاجتماعات بسلاسة مع تقويم Google وOutlook وOffice 365 وتقويم iCloud
- تنسيق توافر الفريق
- إرسال التذكيرات والمتابعة وغير ذلك الكثير
- التضمين على موقعك الإلكتروني أو استخدام رابط مخصص
- تأكد من عدم الحجز المتتالي للاجتماعات
قيود Calendly
- يركز على الاجتماعات والجدولة، وليس أداة شاملة لإدارة المهام
- يحتوي الإصدار المجاني على أنواع محدودة من أحداث التقويم
- تتطلب بعض عمليات التكامل خططاً ذات مستوى أعلى
تسعير #### تسعير Calendly
- أساسي: مجاني
- الأساسية: 8 دولارات لكل مقعد/شهر
- احترافي: 12 دولارًا لكل مقعد/شهر
- الفرق: 16 دولارًا لكل مقعد/شهر
تقييمات ومراجعات التقويمات والمراجعات
- G2: 4.7 من 5 (1,581+ تقييم)
- Capterra: 4.7 من 5 (2,617+ تقييم)
9. تقويم الزواية
عبر Nook Calendar يوفر Nook Calendar أفضل ما في العالمين كبديل ل Akiflow - إدارة المهام و جدولة الاجتماعات . توفر واجهته الحديثة تجربة سلسة، مما يتيح لك تتبع المهام مع ضمان ملاءمتها ليومك بشكل مثالي.
وبفضل ميزة السحب والإفلات السهلة، يصبح التعديل وإعادة الجدولة خاليًا من المتاعب. يُعد تقويم Nook Calendar مثاليًا لأولئك الذين يرغبون في الحصول على عرض شامل ليومهم، مع مدير المهام والمواعيد جنبًا إلى جنب. بالإضافة إلى أنه يتكامل مع تقويم Google!
أفضل ميزات تقويم Nook Calendar
- تسجيل المهام بسرعة لقوائم مهامك جنبًا إلى جنب مع أحداثك
- تحقق من طرق عرض اليوم والأسبوع والشهر وجدول الأعمال لاجتماعاتك
- السحب والإفلات لجدولة الاجتماعات بسهولة
- مشاركة تقويمات متعددة أو أحداث ومهام محددة
- استخدم الاقتراحات الذكية للعثور على أوقات الاجتماعات المثلى
- تابع جدولك الزمني وقم بتعيين تذكيرات لكل مهمة
- قم بتعيينها ونسيانها مع الأحداث المتكررة
قيود تقويم Nook
- جديد نسبياً، لذا قد يحتوي على عدد أقل من عمليات التكامل
- يقتصر على الوظائف المتعلقة بالتقويم
- قد لا يناسب المستخدمين الذين يبحثون عن أداة متقدمة لإدارة المشاريع أو أداة لإدارة المهام
تقويم Nook التسعير
- مجاني
تقييمات ومراجعات زواية
- G2: غير متاح
- Capterra: 5/5 (1+ تقييمات)
10. هابيتيفي
عبر اعتيادي Habitify هو أكثر من مجرد بديل ل Akiflow - إنه رفيق طويل الأمد. فهو يركز على تنمية عادات دائمة، ويركز على الاتساق والمثابرة في العمليات اليومية. لا يتم تذكير المستخدمين بعاداتهم فحسب، بل يتم تحفيزهم أيضًا من خلال مخططات التقدم المرئية والشرائط. إذا كنت في رحلة لتضمين الروتين الإيجابي في حياتك اليومية، فإن Habitify يعدك بأن يكون نبراسًا لك.
أفضل ميزات Habitify
- تتبع عاداتك من خلال مخططات بيانية مبهجة بصرياً
- الاستخدام على منصات متعددة، من تطبيق الهاتف المحمول إلى إصدار الويب وحتى الأجهزة القابلة للارتداء
- استخدم ميزة العادات الموقوتة للعادات التي تتطلب مدة زمنية محددة
- احصل على جرعات يومية من الإلهام
- تأمل رحلتك في وضع اليوميات
- استمتع بالوضع المظلم لأولئك البوم الليلي
- لا تقطع السلسلة أبدًا مع التذكيرات المحددة
اعتياد القيود
- يركز بشكل أساسي على تتبع العادات، لذا فهو ليس مدير مهام أوسع نطاقاً يهدف إلى توفير الوقت
- بعض الميزات المميزة خلف نظام حظر الاشتراك غير المدفوع
- قد يبدو متخصصاً للغاية بالنسبة لبعض المستخدمين
تسعير #### Habitify
- مجاني
- مدفوع: 4.99 دولار شهريًا لكل مستخدم
تقييمات ومراجعات Habitify
- G2: غير متاح
- Capterra: غير متاح
لماذا يتميز ClickUp بين البقية
في هذا البحر الهائل من أدوات الإنتاجية التي تدعي توفير الوقت، من الضروري العثور على مدير المهام الذي يلبي احتياجات عملك ويعزز ويبسط سير عمل مهامك. بعد استكشاف العديد من بدائل Akiflow، يبرز ClickUp كمنصة إنتاجية شاملة تجمع بين أفضل ما في إدارة المهام وتكامل التقويم وتجربة المستخدم البديهية.
على عكس العديد من الأدوات المتخصصة في مجال واحد فقط، تقدم ClickUp مجموعة شاملة من الميزات القوية، بدءًا من إدارة المهام للعمليات اليومية إلى طرق عرض التقويم، مما يضمن لك الحصول على كل ما تحتاجه في مكان واحد.
مع التسعير المرن بما في ذلك باقة مجانية للأبد، وبذلك تحصل على قيمة مذهلة مقابل استثمارك. بالإضافة إلى ذلك، تقوم ClickUp بتحديث منصتها باستمرار، وإضافة ميزات وتحسين التجربة بناءً على ملاحظات المستخدمين.
مع قدرات التكامل السلس ، يمكن ل ClickUp العمل بسلاسة مع الأدوات الأخرى التي تحبها، مما يجعل الانتقال دون عناء. وعلى الرغم من أن ClickUp قوي، إلا أنه لا يتنازل عن تجربة المستخدم. فواجهته بديهية، مما يجعل عملية الإعداد سهلة للغاية.