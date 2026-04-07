حان وقت الصراحة. فكل شهر تتأخر فيه عن اعتماد الذكاء الاصطناعي، تتسع الفجوة بين إنتاجية فريقك وما يمكن تحقيقه فعليًا.

يُهدر فريقك طاقته الإبداعية الثمينة في الأعمال الروتينية بدلاً من التركيز على الاستراتيجية.

تفترض معظم الفرق أن استخدام الذكاء الاصطناعي دون خلفية تقنية يعني الاكتفاء بنتائج ضعيفة.

وتشعر الشركات الصغيرة التي تحتاج إلى الذكاء الاصطناعي بهذا الأمر بشكل أكثر حدة، وتُحرم من الوصول إلى التكنولوجيا المتقدمة لأن النقاش يهيمن عليه الحديث عن تطبيقات تعتمد بشكل كبير على الهندسة.

لكن العائق الحقيقي ليس المهارة، بل تشتت العمل بين عدد كبير جدًا من الأدوات غير المترابطة، وهو تحدٍ شائع لدرجة أن 45% من الموظفين أفادوا لشركة ماكينزي بأن التكامل السلس لسير العمل من شأنه أن يزيد من استخدامهم اليومي للذكاء الاصطناعي.

يشرح لك هذا الدليل بالتفصيل كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي دون الحاجة إلى فريق تقني. ستتعلم أساسيات الأتمتة التي لا تتطلب كتابة أكواد برمجية، وستنشئ أول سير عمل لك، وستقيس النتائج الفعلية، وستتجنب الأخطاء الشائعة التي تعرقل حتى الفرق المتحمسة. 🙌

لماذا لا تستطيع الفرق غير التقنية الانتظار حتى تتوفر تقنية الذكاء الاصطناعي

إذا كنت مسؤولاً عن العمليات أو مديراً في شركة صغيرة، فمن المحتمل أنك تعرف ما يعنيه أن ترى المنافسين يتقدمون بخطى أسرع بينما تظل فرقك عالقة في سير العمل اليدوي.

لكنك لست وحدك في هذا الأمر. فوفقًا لمسح أجرته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، لا يستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي حاليًا سوى 20 إلى 30 في المائة من الشركات الصغيرة والمتوسطة.

ورغم أن الأسباب تتراوح بين صعوبات التكامل والتهديدات الأمنية، يبدو أن الجميع يواجهون عقبات في مجال الذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، لا يزال هذا الأمر لا يمكن للشركات الصغيرة أن تتحمل تأجيله.

وإليكم السبب:

❗️أنت تخاطر بقدرتك على البقاء في المنافسة، وليس مجرد اتباع اتجاه: يحذر ما يصل إلى 72% من صانعي القرار في مجال استراتيجيات البيانات من أن الشركات ستفشل تمامًا دون اعتماد الذكاء الاصطناعي، ويشعر 54% منهم بقلق شديد من أن تأخير التنفيذ سيكلفهم ميزتهم التنافسية

❗️أنت تدفع "ثمنًا باهظًا" على حساب إنتاجيتك كل يوم: يمكن للمهنيين في مجال الأعمال الذين يستخدمون الذكاء الاصطناعي صياغة مستندات أكثر بنسبة 59% في الساعة، وقد ثبت أن الذكاء الاصطناعي يعزز إنتاجية الموظفين بشكل عام بنسبة تصل إلى 66%

❗️لقد ثبتت فعالية العائد على الاستثمار بالفعل (ومنافسيك يستفيدون من ذلك): أفادت 74% من المؤسسات بتحقيق عائد إيجابي على الاستثمار من تطبيقات الذكاء الاصطناعي الناضجة لديها، وبالنسبة للشركات الصغيرة على وجه التحديد، قالت 87% منها إن الذكاء الاصطناعي يساعدها على توسيع نطاق عملياتها، بينما لاحظت 86% منها تحسناً في هوامش الربح

❗️فريقك يرغب في استخدامه: على عكس المخاوف من أن الذكاء الاصطناعي يسبب قلقًا واسع النطاق بشأن الوظائف، أفاد 71% من الموظفين بأن تطبيق الذكاء الاصطناعي قد عزز بالفعل رضاهم الوظيفي ونموهم المهني

حسناً، الآن بعد أن عرفت أنك بحاجة إلى القيام بذلك، دعنا ننتقل إلى «كيفية» القيام بذلك.

ما الذي يعنيه الذكاء الاصطناعي فعليًا للفرق التي تفتقر إلى الخلفية التقنية

تزخر المحادثات حول الذكاء الاصطناعي بالمصطلحات التقنية التي تبعد مستخدمي الأعمال العاديين.

تواجه الفرق غير التقنية حالة من «الشلل الناتج عن الإفراط في التحليل» عند اختيار البرامج المناسبة. وينتهي بك الأمر بشراء أدوات غير مترابطة (أو ما يُعرف بـ«تكاثر الأدوات ») مما يربك فريقك ويؤدي إلى تجزئة عملك اليومي (أو ما يُعرف بـ«تجزئة العمل» ).

يجب أن تتمكن الأداة المناسبة من تجاوز العقبات والتعامل مع التعقيدات خلف الكواليس. دعونا نلقي نظرة على الأدوات المتاحة على نطاق واسع للفريق الذي يسعى إلى تطبيق الذكاء الاصطناعي دون الحاجة إلى فريق تقني:

نماذج اللغة الكبيرة وبرامج الدردشة الآلية

نماذج اللغة الكبيرة هي أنظمة تم تدريبها على كميات هائلة من النصوص، وهي قادرة على القراءة والكتابة والتلخيص والإجابة على الأسئلة باللغة الطبيعية.

في الواقع، هذا يعني أن فريقك يمكنه طرح الأسئلة أو إنشاء المحتوى أو تلخيص المعلومات دون الحاجة إلى مهارات تقنية. لكن روبوتات الدردشة العامة المستخدمة في الأعمال التجارية لا تفي بالغرض لأنها لا تفهم سياق عملك. فهي تعمل بشكل منفصل، دون إمكانية الوصول إلى مشاريعك أو مهامك أو المعرفة الداخلية.

ولهذا السبب غالبًا ما تضطر الفرق إلى نسخ السياق ولصقه في أدوات منفصلة، وهو ما يزيد من العقبات بدلاً من إزالتها.

تكمن القيمة الحقيقية في قدرة الذكاء الاصطناعي على الاطلاع على عملك الفعلي، بحيث يمكنه الإجابة عن أسئلة تتعلق بمهام محددة، وتلخيص المستجدات الفعلية، وتوليد مخرجات تستند إلى سياق فريقك، وليس إلى مدخلات عامة.

إليك مثال على مدى كفاءة الذكاء الاصطناعي في التعامل مع السياق، باستخدام ClickUp AI. ⬇️

عمليات سير العمل والأتمتة التي لا تتطلب كتابة أكواد برمجية

الأتمتة بدون برمجة هي ما يحول الذكاء الاصطناعي من مجرد أمر مثير للاهتمام إلى شيء مفيد.

في جوهره، هو نظام منطقي بسيط: عندما يحدث شيء ما، تقوم الأداة بتنفيذ إجراء ما. يتم إنشاء مسارات العمل هذه باستخدام ثلاثة مكونات: المحفزات، والشروط، والإجراءات.

على سبيل المثال، عندما تتغير حالة إحدى المهام، يمكن للنظام أن يعين تلقائيًا المسؤول التالي عنها، أو يقوم بتحديث البيانات ذات الصلة، أو يخطر الشخص المعني. وتغني هذه العمليات التلقائية البسيطة عن الحاجة إلى التنسيق اليدوي المستمر.

بدون أتمتة سير العمل، تقضي الفرق وقتًا طويلاً في أداء المهام المتكررة مثل المتابعة وتقديم التحديثات وتسليم المهام. أما مع أتمتة سير العمل، فتصبح هذه العمليات متسقة وموثوقة.

المهم هو أن فريقك لا يزال يتولى عملية اتخاذ القرار والعمل الإبداعي، بينما يتولى النظام المهام التنفيذية المتكررة التي تؤدي إلى إبطاء سير العمل.

وكلاء الذكاء الاصطناعي الذين يفكرون ويتصرفون نيابة عنك

تعد وكالات الذكاء الاصطناعي الخطوة التالية بعد الأتمتة.

بدلاً من الاكتفاء باتباع قواعد محددة مسبقًا، يمكن للوكيل مراقبة ما يحدث عبر مسارات العمل لديك، وفهم السياق، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضمن الحدود التي تحددها.

لا تنظر إليه كأداة بقدر ما تنظر إليه كمساعد مدمج. يمكن للوكيل تحديد متى تتعثر عملية ما، أو ملاحظة نقص المعلومات، أو التعرف على الأنماط المتكررة عبر المهام والمحادثات. ومن هناك، يمكنه التدخل عن طريق توزيع المهام، أو الكشف عن المخاطر، أو توجيه المستخدم إلى الخطوة التالية.

الفرق دقيق ولكنه مهم:

تستجيب الأتمتة لمحفزات محددة

يولي الموظفون اهتمامًا مستمرًا

وهذا يعني تقليل الحاجة إلى الإشراف اليدوي وتقليل حالات الإغفال، لا سيما مع نمو فريقك وزيادة حجم العمل.

فيما يلي مثال على " الوكيل المتميز" في ClickUp، مع تحديد قدراته ونطاق عمله

📮 إحصائية من ClickUp: يقول 21% من الأشخاص إنهم يقضون أكثر من 80% من يوم عملهم في أداء مهام متكررة. ويقول 20% آخرون إن المهام المتكررة تستهلك ما لا يقل عن 40% من يومهم. وهذا يمثل ما يقرب من نصف أسبوع العمل (41٪) يُكرَّس لمهام لا تتطلب الكثير من التفكير الاستراتيجي أو الإبداع (مثل رسائل البريد الإلكتروني للمتابعة 👀). بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، يُهدف الذكاء الاصطناعي إلى التخلص من الأعمال الإضافية التي تؤدي إلى إبطاء سير العمل. وصلت شركة إنتاج الفيديو path8 Productions إلى نقطة الانهيار مع توسع أعمالها. فقد كان العمل موزعًا بين تطبيقات Smartsheet وSlack وToggl وDropbox Paper. وكان المنتجون يضطرون إلى نسخ التحديثات بين الأنظمة بدلاً من المضي قدمًا في المشاريع. بدلاً من إضافة طبقات من الذكاء الاصطناعي فوق تلك الفوضى، أعادوا بناء نظامهم. وقد جمعوا كل ذلك في مجموعة ClickUp للشركات الصغيرة ، مما أدى إلى إنشاء مساحة عمل متكاملة يمكن فيها للذكاء الاصطناعي والأتمتة وسير العمل أن تتكامل معًا بشكل فعال. ⚡ التأثير الرؤية في الوقت الفعلي في مجالات التخطيط والمراسلات وتتبع الوقت

6 أدوات تم استبدالها بمساحة عمل واحدة موحدة

تقليل الوقت المستغرق في التحضير لاجتماعات الفريق بنسبة 60% (من 30 إلى 60 دقيقة إلى حوالي 10 دقائق)

تم التنفيذ الكامل في أقل من 8 أسابيع بدعم من ClickUp اسمعوا ذلك من المؤسس بات هندرسون. 👇🏼

كيفية تقييم مدى استعداد فريقك لتقنية الذكاء الاصطناعي

الخطأ الفادح الوحيد الذي ترتكبه الفرق عند اعتماد الذكاء الاصطناعي؟ هو محاولة تطبيق التكنولوجيا الجديدة على عمليات فوضوية وغير محددة.

لأن الذكاء الاصطناعي لا يصلح العمليات الفوضوية. بل يكشفها.

إذا كانت أعمالك موزعة بين سلاسل رسائل البريد الإلكتروني وجداول البيانات والتطبيقات غير المتصلة ببعضها، فإن فريقك يعاني بالفعل من تشتت السياق. يقضي الموظفون ساعات في البحث عن المعلومات، والتنقل بين التطبيقات غير المتصلة، وتكرار نفس التحديثات في أماكن متعددة.

في ظل هذه الظروف، لا يوجد ما يمكن للذكاء الاصطناعي الاعتماد عليه في عمله. :

لا يمكنها أتمتة ما لم يتم تحديده بوضوح

لا يمكنها استخلاص رؤى من البيانات المجزأة

ولن تتمكن من دفع عجلة التنفيذ إذا لم تكن سير العمل لديك مترابطة

قبل أن تتمكن الذكاء الاصطناعي من تحقيق الفعالية، يجب أن يكون عملك منظماً ومركزياً. فهذا هو ما يحدد ما إذا كان الذكاء الاصطناعي سيساعد أم سيؤدي فقط إلى مزيد من التشويش.

للقيام بذلك، قم بتقييم مدى استعدادك في هذه الأبعاد الثلاثة:

وضوح العملية: يمكنك وصف سير العمل القابل للتكرار خطوة بخطوة حتى يعرف النظام بالضبط ما يجب عليه فعله

إمكانية الوصول إلى البيانات: تُخزَّن معلوماتك في مساحة عمل موحدة بدلاً من أن تكون مبعثرة عبر حلول منفصلة

انفتاح الفريق: ينظر فريقك إلى التكنولوجيا الجديدة على أنها أداة مفيدة وليس تهديدًا لوظائفهم

إليك نموذج لتقييم الاحتياجات لمساعدتك:

المهام الفعلية التي يمكن للفرق غير التقنية أتمتتها باستخدام الذكاء الاصطناعي

إن التحديق في شاشة فارغة، في محاولة لمعرفة بالضبط ما الذي ينبغي أن تقدمه هذه التكنولوجيا لوظيفتك بالتحديد، أمر محبط.

في الحقيقة، لا تواجه الشركات الصغيرة صعوبة في الوصول إلى تقنية الذكاء الاصطناعي. لكن تطبيقها على سير العمل الفعلي؟ هذا هو التحدي الحقيقي.

وهكذا تظل الأداة مهملة، في حين يواصل فريقك القيام بنفس العمل اليدوي:

تجميع التحديثات والتقارير الروتينية

كتابة رسائل البريد الإلكتروني من البداية

تصفح سلاسل التعليقات الطويلة للعثور على القرارات

يحدث هذا التحول عندما يتم تطبيق الذكاء الاصطناعي على العقبات المحددة التي تواجهها خلال يومك.

من أين تبدأ: أمثلة عملية يمكنك تطبيقها على الفور

لا تحتاج إلى إعدادات معقدة لتستفيد من هذه الميزة. ابدأ بأتمتة العمليات اليدوية التي يكررها فريقك:

كتابة المسودات الأولى : قم بإعداد ملخصات الاجتماعات وملخصات المشاريع والردود على رسائل البريد الإلكتروني بدلاً من البدء من صفحة فارغة

تصنيف الطلبات الواردة : قراءة الطلبات أو الرسائل الواردة وتوجيهها إلى الشخص المناسب بناءً على المحتوى أو الأولوية

تلخيص المواضيع الطويلة : استخلاص القرارات والإجراءات المطلوبة والعوائق من المحادثات المطولة دون الحاجة إلى قراءة كل رسالة

تحديث حالة المشاريع: استعرض الأنشطة في جميع المهام وسلط الضوء على ما يحتاج إلى اهتمام، وما هو معرض للخطر، وما تم إنجازه

👋🏾 هل تريد تجربة تجريبية؟ هذه هي الحالة الوحيدة لاستخدام الذكاء الاصطناعي التي يجب عليك تجربتها بالتأكيد، وفقًا لزيب إيفانز، مؤسس ClickUp ورئيسها التنفيذي. تعرف على الذكاء المباشر المدعوم من Ambient Agents!

يبدو تقييم منصات البرمجيات المعقدة أمراً مستحيلاً دون وجود قسم لتكنولوجيا المعلومات يرشدك.

إنك تتسبب عن غير قصد في «توسع الذكاء الاصطناعي» — أي الانتشار العشوائي لأدوات الذكاء الاصطناعي دون رقابة أو استراتيجية أو تحكم في البصمة الرقمية لمؤسستك — من خلال إضافة حل مخصص خامس إلى مجموعة التقنيات التي تستخدمها.

والنتيجة النهائية؟ سيجد فريقك نفسه في مأزق بسبب عملية تسجيل دخول إضافية، ومخزن بيانات منفصل آخر، ونظام آخر يتعين صيانته.

تتمثل الميزة التنافسية هنا في الذكاء الاصطناعي الذي يساعدك على توحيد مجموعة الحلول التقنية لديك ويغنيك عن الحاجة إلى إجراء أي إعدادات تقنية. اطرح الأسئلة التالية عند تقييم البرامج:

ما الذي يجب تقييمه أسئلة يجب طرحها ما هو الشكل المثالي التكامل الأصلي هل نحتاج إلى تطبيق منفصل أو تسجيل دخول؟ هل سنقوم بنقل البيانات إليه ليصبح مفيدًا؟ هل هو متاح في المكان الذي يتم فيه العمل بالفعل؟ هل سيستخدمه الفريق بشكل طبيعي يوميًا؟ يتم دمج الذكاء الاصطناعي مباشرةً في سير عملك (المهام، المستندات، الدردشة) دون الحاجة إلى أدوات إضافية أو أي عوائق الوعي بالسياق هل يفهم مشاريعنا ومهامنا ومحادثاتنا؟ هل يمكنه الإجابة عن الأسئلة دون أن نلصق له السياق؟ هل يعكس العمل الفعلي أم مجرد مخرجات عامة؟ هل يمكنه تحديد العقبات أو التقدم المحرز بدقة؟ تستخدم الذكاء الاصطناعي بيانات مساحة العمل الفعلية لتقديم إجابات دقيقة وذات صلة دون الحاجة إلى إدخال يدوي سهولة الاستخدام بدون كتابة أكواد هل يمكن لمستخدم غير تقني إعداد هذا النظام بسرعة؟ هل تتطلب سير العمل كتابة أكواد برمجية أو نصوص برمجية؟ هل يمكننا إصلاح أو تعديل الأمور بأنفسنا؟ هل سيتطلب هذا الأمر دعمًا تقنيًا مستمرًا؟ يمكن لأي فرد من الفريق إعداد سير العمل وإدارته دون الحاجة إلى مساعدة المطورين التأثير الفعلي على سير العمل ما المهمة التي يزيلها هذا بالفعل؟ هل يقلل من عدد الخطوات أم يسرع جزءًا واحدًا منها فقط؟ هل يمكن استخدام النتائج دون الحاجة إلى تعديل مكثف؟ هل يؤدي إلى بدء الخطوات التالية تلقائيًا؟ تقوم هذه الأداة بإزالة الأعمال المتكررة وتقليل الحاجة إلى التنسيق اليدوي بين أعضاء الفريق توحيد المكدس هل يمكن أن يحل هذا محل الأدوات التي ندفع مقابلها بالفعل؟ هل يقلل من الحاجة إلى التبديل بين التطبيقات؟ هل سيبسط سير عملنا؟ هل يمكننا الاستغناء عن عمليات الدمج أو الاشتراكات؟ عدد أقل من الأدوات، وعدد أقل من عمليات التكامل، ونظام أبسط وأكثر ترابطًا

كيفية إعداد أول سير عمل للذكاء الاصطناعي خطوة بخطوة

قد يبدو إنشاء عملية آلية من الصفر أمرًا صعبًا بالنسبة للمبتدئين.

تتأخر في التنفيذ وتعود إلى العادات اليدوية المريحة. ويمنعك ما تعتقد أنه منحنى التعلم من توفير ساعات من العمل في المستقبل.

باعتباره مساحة عمل متكاملة للذكاء الاصطناعي، يجمع ClickUp بين مشاريعك ووثائقك والدردشة ولوحات المعلومات وسير العمل في منصة واحدة.

وهذا يعني أن الذكاء الاصطناعي لا يقف مكتوف الأيدي. فقد تم دمج ClickUp Brain مباشرةً في سير عملك، مع إمكانية الوصول إلى نفس البيانات التي يستخدمها فريقك لإنجاز المهام. فهو قادر على عرض المهام وفهم المحادثات والرجوع إلى المستندات والعمل ضمن سياق سير التنفيذ.

هذا هو ما يدفع فعليًا إلى اعتماد هذه التقنية. فعندما يتم دمج الذكاء الاصطناعي في النظام، لا توجد خطوة إضافية لـ«استخدامه».

لا يقتصر الأمر على مجرد النسخ واللصق. بل يصبح جزءًا من طريقة سير العمل، سواء كان ذلك في إصدار التحديثات، أو تلخيص الأنشطة، أو المساعدة في دفع المهام إلى الأمام.

فيما يلي ثلاثة مسارات عمل عملية من ClickUp يمكنك إعدادها بسرعة، حيث يجمع كل منها بين الأتمتة والذكاء الاصطناعي والتنفيذ الذي يعتمد على الموظفين.

1. أتمتة حالات المهام للتخلص من المتابعة اليدوية

تعد عملية تحديث الحالات يدويًا ومتابعة التقدم المحرز في المهام من أكثر العقبات شيوعًا. يمكنك التخلص من ذلك من خلال الأتمتة البسيطة في ClickUp.

أضف مشغلات الأتمتة "عندما-عندئذ" في ClickUp لأتمتة تحديثات المهام اليدوية

كيفية الإعداد:

انتقل إلى قائمتك أو مساحتك وافتح الأتمتة انقر على "إنشاء أتمتة" اختر مشغلًا مثل: عندما تتغير الحالة إلى "قيد المراجعة" عندما يتغير الحالة إلى "قيد المراجعة" أضف إجراءً، على سبيل المثال: تعيين المسؤول التالي (مثل المراجع أو المدير) تغيير الحالة إلى المرحلة التالية إرسال إشعار أو تعليق تعيين المالك التالي (مثل: المراجع أو المدير) تغيير الحالة إلى المرحلة التالية إرسال إشعار أو تعليق

عندما يتغير الحالة إلى "قيد المراجعة"

تعيين المالك التالي (مثل: المراجع أو المدير)

تغيير الحالة إلى المرحلة التالية

إرسال إشعار أو تعليق

مثال على سير العمل: عندما يتم وضع علامة "مكتمل" على مهمة ما → يتم تخصيص مهمة ضمان الجودة تلقائيًا → يتم إخطار المراجع

إذا أضفت حقول الذكاء الاصطناعي في ClickUp، فسيتولى الذكاء الاصطناعي هذا الجزء بنفسه. شاهد كيف يعمل. 👇🏼

تستغرق التحديثات الأسبوعية وتقارير الحالة وقتًا طويلاً لأنها تتطلب جمع المعلومات من مصادر متعددة. وهنا يأتي دور ClickUp Brain .

كيفية الإعداد:

افتح قائمة أو مجلدًا أو مساحة تحتوي على مشروعك أشر إلى Brain باستخدام @ اطلب منه: تلخيص الأنشطة الأخيرة، وإبراز الأعمال المنجزة، وتحديد العوائق أو المخاطر تلخيص الأنشطة الأخيرة إبراز الأعمال المنجزة تحديد العوائق أو المخاطر

تلخيص الأنشطة الأخيرة

إبراز الأعمال المنجزة

تحديد العوائق أو المخاطر

يمكنك أيضًا تشغيل هذه الأداة داخل مستند ClickUp أو دردشة ClickUp أو مهمة ClickUp لإنشاء تحديثات منظمة.

مثال على المطالبة: «لخص جميع تحديثات المهام لهذا الأسبوع، بما في ذلك المهام المنجزة والعوائق والخطوات التالية». بدلاً من إعداد التقارير من الصفر، يمكنك مراجعة الملخصات التي أنشأتها الذكاء الاصطناعي وصقلها. وبمرور الوقت، سيصبح هذا هو سير العمل الافتراضي الخاص بك لإعداد تقارير الحالة.

3. استخدم "Super Agents" لمراقبة العمل واتخاذ الإجراءات اللازمة

تسريع سير العمل باستخدام "Super Agents" في ClickUp

تعمل الأتمتة وفقًا لقواعد محددة. أما " Super Agents" في ClickUp فتتولى كل ما لا يخضع لهذه القواعد.

وهي عبارة عن «وكلاء» لا يتطلبون كتابة أي أكواد برمجية، يمكنك تهيئتها داخل مساحة العمل الخاصة بك لتراقب الأنشطة وفقًا للشروط التي تحددها. وبمجرد إعدادها، تعمل هذه الوكلاء بشكل مستقل، حيث تراقب المهام والمستندات والمحادثات باستمرار، وتتخذ الإجراءات اللازمة عند استيفاء تلك الشروط، مثل الإبلاغ عن الأعمال المتوقفة، أو إبراز التفاصيل الناقصة، أو بدء الخطوة التالية.

كيفية الإعداد:

افتح Super Agent Builder وأنشئ وكيلًا جديدًا حدد الهدف والتعليمات الخاصة بالوكيل بلغة واضحة (ما الذي يجب أن يراقبه وكيف يجب أن يتصرف) اضبط نطاق المراقبة عن طريق تحديد المساحات أو المجلدات أو القوائم التي تريد مراقبتها توفير السياق والمصادر المناسبة، مثل المهام والوثائق والمحادثات التي ينبغي للموظف الرجوع إليها حدد الشروط أو الأنماط التي يجب أن يبحث عنها، مثل المهام المتوقفة، أو المعلومات الناقصة، أو الأعمال المعطلة قم بتكوين الإجراءات التي يجب اتخاذها عند استيفاء تلك الشروط، مثل: نشر تعليق أو الإبلاغ عن المشكلة، أو إخطار الشخص المسؤول أو تنبيهه، أو إنشاء مهام متابعة أو خطوات تالية اختبر الوكيل في عملية عمل صغيرة وقم بتحسين تعليماته قبل طرحه على نطاق واسع

مثال: لم يتم تحديث المهمة منذ 3 أيام → يقوم الموظف بوضع علامة عليها → يتم إخطار المسؤول → يتم إنشاء متابعة إذا لزم الأمر

شاهد هذا الفيديو لتتعرف على كيفية إنشاء "Super Agent" والعمل معه:

ملاحظة سريعة حول أول سير عمل للذكاء الاصطناعي لديك

ليس عليك أتمتة كل شيء دفعة واحدة. ابدأ بسلسلة عمليات واحدة قابلة للتكرار تتكرر فيها إهدار الوقت باستمرار، مثل تحديثات الحالة أو تسليم المهام أو عمليات الموافقة.

ارسم مخططًا لكيفية عمل النظام حاليًا. ثم أضف الطبقات التالية إلى النظام:

استخدم الأتمتة لتنفيذ الخطوات التي يمكن توقعها، مثل تعيين المسؤولين أو دفع المهام إلى الأمام

استخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء ملخصات أو تحديثات أو مسودات أولية استنادًا إلى الأنشطة الفعلية

استخدم Super Agents لمراقبة سير العمل والتدخل عندما يتعطل شيء ما أو ينقص شيء ما

قم بتطويره مرة واحدة، واختبره على مجموعة صغيرة من المهام، ثم قم بتحسينه بناءً على الطريقة التي يستخدمه بها فريقك فعليًّا. ثم كرر نفس النمط مع سير العمل التالي.

الأخطاء الشائعة التي ترتكبها الفرق غير الفنية في مجال الذكاء الاصطناعي

غالبًا ما تندفع الشركات الصغيرة إلى اعتماد تقنيات جديدة دون أن تكون لديها استراتيجية واضحة للإدارة.

أنت تخاطر بتعريض البيانات الحساسة للشركة لنماذج خارجية تابعة لأطراف ثالثة. تقوم الفرق بنشر المحتوى الذي يتم إنشاؤه تلقائيًا دون مراجعته، مما يؤدي إلى أخطاء محرجة وتآكل ثقة العملاء.

تجنب هذه الأخطاء الشائعة في التنفيذ:

إجراء إصلاح شامل دفعة واحدة: تؤدي محاولة أتمتة كل عملية في آن واحد إلى الإرهاق

اختيار الأدوات التقنية: الاعتماد على برامج تتطلب سراً مفاتيح واجهة برمجة التطبيقات (API) أو دعم المطورين

تجاهل جودة البيانات : توقع نتائج رائعة من معلومات متفرقة وغير مترابطة توقع نتائج رائعة من معلومات متفرقة وغير مترابطة

تخطي المراجعة البشرية: نشر المسودات التي تم إنشاؤها دون التحقق من أسلوبها أو دقتها

التعامل مع الإعدادات على أنها نهائية: عدم تعديل المطالبات وسير العمل مع تغير احتياجات عملك

ميزة ClickUp: إن اعتماد نهج "الذكاء الاصطناعي أولاً" يعني أيضًا اتباع نهج "الأمان أولاً" في كل شيء. تم تصميم ClickUp وفقًا لمعايير موثوقة مثل SOC 2 وISO 27001 والامتثال للائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) والاستعداد لتطبيق قانون نقل التأمين الصحي والمسؤولية (HIPAA)، مع ضوابط صارمة على كيفية تخزين بياناتك والوصول إليها وحمايتها. ويمتد ذلك ليشمل الذكاء الاصطناعي. وهذا يعني: لا يتم تدريب ClickUp AI على بيانات مساحة العمل الخاصة بك

يلتزم شركاء الذكاء الاصطناعي بموجب العقد بعدم الاحتفاظ ببياناتك

البيانات التي يتم مشاركتها مع النماذج محدودة ويتم حذفها بعد معالجتها

تعمل الذكاء الاصطناعي من خلال التعلم في السياق، وليس من خلال التدريب على بياناتك تظل بيانات مساحة العمل الخاصة بك آمنة، وتعمل ميزات الذكاء الاصطناعي في بيئات خاضعة للرقابة، ولا تُستخدم معلوماتك لتدريب نماذج خارجية دون إذن. تبدأ الخصوصية والأمان في ClickUp بالأذونات التفصيلية وتمتد لتشمل نماذج الذكاء الاصطناعي

كيفية قياس نجاح الذكاء الاصطناعي دون الحاجة إلى خبرة تقنية

يبدو من المستحيل إثبات عائد الاستثمار في البرامج الجديدة دون اللجوء إلى تحليلات معقدة.

تتخلى عن الأدوات المفيدة لأن تأثيرها الفعلي على الأعمال لا يزال غير واضح للقيادة. ولا يمكنك تبرير التكلفة دون وجود بيانات موثوقة.

تتبع هذه المؤشرات القابلة للرصد:

الوقت الذي تم توفيره: تتبع المدة التي استغرقتها مهمة معينة قبل التنفيذ مقارنةً بما بعد التنفيذ

حجم المخرجات: احسب الزيادة في عدد التقارير أو الردود التي تم إنتاجها خلال نفس الفترة الزمنية

الحد من الأخطاء: مراقبة انخفاض حالات الفشل في تسليم المهام والمتابعة المنسية

تطبيق الفريق: لاحظ ما إذا كان الفريق يستخدم هذه الميزات فعليًا يوميًا

توسيع نطاق سير العمل: لاحظ متى يبدأ أعضاء الفريق في تطبيق هذا النمط على مشكلات جديدة

كيف يساعدك ClickUp

اعرض البيانات المعقدة باستخدام لوحات معلومات ClickUp واطلب من ClickUp Brain تفسيرها لك

عند تتبع المؤشرات المذكورة أعلاه، يمكنك عرض أداء فريقك بشكل فوري باستخدام لوحات معلومات ClickUp التي لا تتطلب كتابة أي أكواد برمجية.

بفضل أكثر من 50 بطاقة مخصصة وملخصات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تساعدك هذه الأداة على إظهار عدد الساعات التي توفرها التكنولوجيا الجديدة لفريقك بوضوح. وترى الإدارة دليلاً لا يمكن إنكاره على زيادة الإنتاجية والكفاءة. 🤩

إذا كنت ترغب في فهم استخدام الذكاء الاصطناعي على وجه التحديد، فإن التحليلات الخاصة بالوكلاء توضح لك بالضبط عدد الوكلاء النشطين، وأيهم يحقق أفضل أداء، وعدد الإنجازات التي تم تحقيقها.

افهم كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي ووكلائك من خلال بيانات التحليلات الخاصة بالوكلاء

أنشئ مساحة عملك الآلية اليوم

لا تعاني معظم الشركات الصغيرة من مشكلة في الأدوات. بل تعاني من مشكلة في الأنظمة.

تتوزع المهام بين التطبيقات المختلفة، وتبقى العمليات عالقة في أذهان الموظفين، ويصبح التنسيق عبئًا خفيًا يؤدي إلى إبطاء سير العمل.

تم تصميم ClickUp Small Business Suite لحل هذه المشكلة بطريقة مختلفة.

من خلال دمج المهام والوثائق والدردشة ولوحات المعلومات والذكاء الاصطناعي في نظام واحد، يوفر هذا النظام لفريقك مكانًا واحدًا للتخطيط والتنفيذ والحفاظ على التنسيق. تتولى عمليات الأتمتة الأعمال الروتينية. ويساعدك الذكاء الاصطناعي على الفهم والإبداع. ويحافظ "سوبر أجنتس" على سير العمل.

هناك يحدث التغيير.

لست بحاجة إلى المزيد من البرامج. أنت بحاجة إلى نظام فعال. 🚀

الأسئلة الشائعة حول استخدام الذكاء الاصطناعي دون فريق تقني

تتبع الأتمتة البسيطة قواعد ثابتة تحددها أنت لتنفيذ إجراءات معينة. أما الذكاء الاصطناعي فيقوم بتفسير السياق، وإنشاء محتوى جديد، واتخاذ قرارات لم يتم برمجتها صراحةً.

نعم، إذا اخترت أدوات تتمتع بأمان على مستوى المؤسسات وأذونات قائمة على الأدوار تضمن بقاء المعلومات داخل المنصة. على سبيل المثال، تعالج ClickUp الاستعلامات داخل بيئة مساحة العمل الخاصة بها، لذا لا يتم إرسال بياناتك أبدًا إلى نماذج خارجية دون إذنك.

يمكن لمعظم الفرق إعداد أول سير عمل آلي لها والبدء في الاستفادة منه خلال جلسة عمل واحدة. وعادةً ما تظهر النتائج الملموسة في غضون بضعة أسابيع من الاستخدام اليومي المنتظم.