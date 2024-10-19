كيفية حساب عائد الاستثمار لمشروع ما

تخيل هذا: أنت تعرض مشروعًا جديدًا على رئيسك في العمل. يومئ برأسه، لكنك تعرف أن السؤال الأول سيكون "هل هذه الفكرة مربحة؟ وهنا يأتي دور العائد على الاستثمار، أي العائد على الاستثمار، فهو يوضح لك ما إذا كان مشروعك سيجني لك المال بمجرد تنفيذه.

فكر في العائد على الاستثمار كطريقة لقياس مقدار الفائدة التي ستحصل عليها مقابل المال الذي ستحصل عليه. يعني عائد الاستثمار المرتفع أن المشروع يؤتي ثماره بشكل جيد وكان استثماراً/جهداً مجدياً؛ أما عائد الاستثمار المنخفض فيعني أن الوقت قد حان لإعادة التفكير في استراتيجيتك أو تقليل خسائرك.

بالنسبة لمديري المشاريع، فإن تقديم أرقام شاملة تشير إلى عائد استثمار إيجابي لفكرتك يجعل إقناع رئيسك أو أصحاب المصلحة أسهل بكثير.

ستناقش هذه المقالة أساسيات العائد على الاستثمار وكيفية حساب العائد على الاستثمار لمشروع ما. وسواء كنت مدير مشروع أو محلل أعمال أو مسؤولاً مالياً أو رائد أعمال، فإن هذه المقالة ستزودك بالأدوات والأساليب اللازمة لحساب العائد على الاستثمار وتساعدك على اتخاذ قرارات مستنيرة.

فهم عائد الاستثمار

العائد على الاستثمار هو المقياس الأساسي في الأعمال التجارية لتحديد ربحية أي مشروع أو استثمار. وهو يقيس مقدار ما يكسبه المشروع مقارنةً بتكلفته، معبراً عنه كنسبة مئوية.

معادلة عائد الاستثمار هي: اطرح تكاليف المشروع من إيراداته، ثم اقسم ذلك على التكلفة، واضرب الرقم الناتج في 100 للحصول على النسبة المئوية.

استخدم هذا الحساب الأساسي لعائد الاستثمار للوصول إلى رقم. إذا كان رقمًا موجبًا، فهذا يعني أن المشروع مربح. الرقم السالب يشير إلى خسارة مالية.

يساعد عائد الاستثمار الأفراد والشركات على تحديد ما إذا كان الجهد المبذول يستحق الاستثمار.

تشير الحكمة التقليدية إلى أن عائدًا سنويًا على الاستثمار (ROI) يبلغ حوالي 7% أو أعلى يعتبر مناسبًا لاستثمارات الأسهم، على سبيل المثال. يختلف عائد الاستثمار القياسي باختلاف الصناعات والمبادرات.

عندما نتحدث عن العائد على الاستثمار في المشاريع، تصبح المخاطر أكبر. فكل مشروع، من تطوير منتج أو حملة تسويقية أو توسع تشغيلي، يأتي مصحوبًا بتكاليف ومخاطر ونتائج متوقعة.

سيمنحك حساب العائد على الاستثمار في المشروع مقدمًا فهمًا قويًا للجدوى المالية للمشروع قبل الالتزام بإنفاق موارد كبيرة.

على سبيل المثال، تخيل شركة تصنيع تفكر في بناء مصنع جديد. ولاتخاذ قرار مستنير، سيضعون في اعتبارهم نفقات العقارات والمواد والعمالة والمعدات (من بين أمور أخرى) ويقيّمون ما إذا كانت المبيعات الناتجة عن إنتاج هذا المصنع ستؤدي إلى عائد استثمار إيجابي.

وهذا يسمح لهم بتقدير ما إذا كانت إيرادات المنشأة الجديدة ستعوض الاستثمار. لا تتعلق الربحية بالأرقام المطلقة فقط - بل تتعلق بفهم مدى ربحية المشروع بالنسبة للمخاطر والموارد المعنية. هذه الرؤية ضرورية لاتخاذ قرارات عمل مستنيرة.

كيف يساعد العائد على الاستثمار في قياس الأداء واتخاذ القرارات

يلعب عائد الاستثمار أيضًا دورًا حاسمًا في تتبع الأداء واتخاذ القرارات بمجرد تقدم المشروع. على سبيل المثال، تستثمر شركة برمجيات في تطوير ميزة منتج جديد. بعد ستة أشهر من بدء المشروع، قد تقوم الشركة بحساب عائد الاستثمار الفعلي لتحديد ما إذا كان المشروع يلبي توقعاتها الأولية.

ومن خلال مقارنة النتائج الفعلية بتوقعاتهم، يمكنهم تحديد المجالات التي ربما يكونون قد قللوا من تقدير التكاليف فيها أو المجالات التي يمكنهم تحسين كفاءتها. وهذا يساعدهم على تعديل المشروع الحالي والتخطيط للمشروعات المستقبلية.

يسمح تتبع عائد الاستثمار المنتظم بتصحيح المسار ويضمن إدارة الاستثمارات بشكل جيد.

خطوات حساب العائد على الاستثمار لمشروع ما

عائد الاستثمار هو الأساس لتقييم ما إذا كان المشروع يولد قيمة أو يستنزف الموارد. الهدف هو معرفة ما إذا كان كل هذا الجهد يستحق العناء.

إذن، كيف تحسب عائد الاستثمار لمشروع ما؟ دعنا نحلل الأمر خطوة بخطوة.

الخطوة 1: تحديد إجمالي تكلفة الاستثمار

الخطوة الأولى في حساب العائد على الاستثمار لمشروع ما هي تحديد جميع التكاليف المرتبطة به. ويشمل ذلك النفقات الواضحة مثل المواد والعمالة والمعدات والأدوات وأي برامج أو خدمات تم شراؤها للمشروع.

ولكن لا تنسَ التكاليف الخفية: المرافق، والدعم الإداري، وحتى الوقت المستغرق في الاجتماعات والتخطيط.

كل شيء يتراكم، لذا من الضروري أن تكون دقيقاً. بمجرد أن يكون لديك رؤية واضحة لإجمالي الاستثمار، سيكون لديك الأساس لإجراء المزيد من الحسابات.

الخطوة 2: احسب صافي الربح

الخطوة التالية هي تحديد صافي الربح، وهو الربح المالي من المشروع مطروحاً منه إجمالي التكاليف.

هذه الخطوة مباشرة مع مشروع مكتمل، حيث تكون الإيرادات والتكاليف بين يديك بالفعل. ومع ذلك، إذا كنت لا تزال تضع الخطط، يتم الحساب بأرقام تقديرية مستمدة من الإيرادات استنادًا إلى البحث وأداء المشروع السابق ومعايير الصناعة.

الخطوة 3: تطبيق معادلة العائد على الاستثمار

في هذه الخطوة، تقوم في هذه الخطوة بحساب كيف يتراكم ربحك مقابل الاستثمار الذي يتطلبه.

ما تحصل عليه كعائد استثمار هو العائد الذي تحصل عليه مقابل كل دولار تنفقه.

على سبيل المثال، إذا كان مشروعك يدر عليك 10,000 دولار من الأرباح ويكلفك تنفيذ المشروع 5,000 دولار، فإن عائد الاستثمار سيكون

هذا يعني أنك تضاعف استثمارك، مما يجعل المشروع مربحًا للغاية.

مثال على حساب العائد على الاستثمار لحملة تسويقية جديدة

لنستعرض مثالاً عمليًا. لنفترض أنك تشرف على حملة تسويقية جديدة.

تشمل النفقات الإجمالية 2000 دولار لرسوم الوكالة الإبداعية، و3000 دولار لوقت الموظفين، و1000 دولار لتراخيص البرامج والإعلانات المدفوعة وما إلى ذلك، مما ينتج عنه استثمار إجمالي قدره 6000 دولار. بعد إطلاق الحملة، تولد الحملة 15,000 دولار من الإيرادات الجديدة.

يعني العائد على الاستثمار بنسبة 150% أنك تحصل على 1.50 دولار أمريكي مقابل كل دولار يتم إنفاقه.

ولتحسين استراتيجيتك، يجب عليك أيضًا معرفة نسبة كفاءة التسويق (MER) وعائد الاستثمار في مشروعك. تقيس نسبة كفاءة الإنفاق التسويقي (MER) كفاءة الإنفاق التسويقي مقارنةً بالإيرادات، مما يضمن عدم الإفراط في الإنفاق على المكاسب التي تحققها. تضمن لك مراقبة كلا المقياسين سير مشروعك بسلاسة ويظل مربحًا من البداية إلى النهاية.

أفضل الممارسات لحساب العائد على الاستثمار

الآن بعد أن فهمت كيفية حساب عائد الاستثمار في المشروع، دعنا نناقش بعض أفضل الممارسات لحساب عائد الاستثمار:

1. استخدم بيانات دقيقة

الدقة أمر بالغ الأهمية عند حساب عائد الاستثمار في المشروع. فالبيانات التي تستخدمها هي أساس أي عملية حسابية. يمكن أن تؤدي البيانات غير الدقيقة إلى عائد استثمار غير صحيح، مما يعرض عملية اتخاذ القرار بأكملها للخطر، وفي نهاية المطاف، اتجاه المشروع.

اسحب البيانات من مصادر موثوقة لتجنب الأخطاء وتضمين جميع النفقات والإيرادات ذات الصلة. وهذا يعني النظر إلى ما هو أبعد من التكاليف الواضحة، مثل المواد والعمالة، وإدراج النفقات الأقل وضوحًا مثل التكاليف الإدارية وصيانة المعدات وحتى تكاليف الفرصة البديلة.

يمكن أن يؤدي إهمال هذه العوامل إلى تشويه أرقام العائد على الاستثمار ويؤدي إلى تحريف العائد الفعلي للمشروع.

2. تحديث حسابات عائد الاستثمار بانتظام

العائد على الاستثمار ليس رقمًا ثابتًا. فقد تنشأ نفقات جديدة مع تقدم المشاريع، أو قد تظهر تدفقات إيرادات غير متوقعة.

كما يعكس تحديث حسابات عائد الاستثمار بانتظام أحدث البيانات. وهذا يبقي أصحاب المصلحة لديك على اطلاع على كيفية أداء المشروع في الوقت الفعلي، ويتم إضافة التعديلات عند الحاجة.

قد يبدو المشروع مربحًا في مراحله الأولى، ولكن قد يتغير عائد استثمارك بشكل كبير إذا بدأت التكاليف تتضخم في منتصف الطريق.

اقرأ أيضًا: كيفية إدارة ميزانية المشروع في 7 خطوات سهلة

3. النظر في الصورة الأكبر: مقاييس المشروع

عند تقييم أداء المشروع، من الضروري النظر في أكثر من مجرد العائد على الاستثمار. في حين أن العائد على الاستثمار أمر بالغ الأهمية لفهم العوائد المالية، فإن تتبع المقاييس الرئيسية الأخرى مقاييس المشروع الرئيسية الأخرى ضرورية للحصول على رؤية شاملة. كما تساعدك الجداول الزمنية للمشروع وإنتاجية الفريق وتخصيص الموارد على تقييم مدى فعالية إدارة المشروع.

يمنحك الجمع بين هذه المقاييس والعائد على الاستثمار صورة كاملة عن الكفاءة الكلية للمشروع. ويضمن لك هذا النهج الشامل تحقيق نتائج مالية جيدة، وسير المشروع بسلاسة، واستخدام الموارد بفعالية.

اقرأ أيضًا: 20 مؤشر أداء رئيسي للتسويق تحتاج إلى تتبعها في عام 2024

كيفية تتبع عائد الاستثمار في المشروع وتحسينه

يمكن أن تعزز برامج إدارة المشروع قدرتك على تتبع عائد الاستثمار وتحسينه بشكل كبير. توفر هذه الأدوات منصة مركزية حيث يمكن لأعضاء الفريق التعاون ومشاركة التحديثات والتواصل بفعالية. وهذا يضمن أن يكون الجميع على نفس الصفحة، مما يقلل من سوء الفهم ويحسن نتائج المشروع. ClickUp هي إحدى هذه الأدوات. وهي تقدم مجموعة من الميزات التي يمكن أن تساعدك على تتبع عائد الاستثمار في مشروعك وتحسينه بفعالية والعمل كـ برنامج الأهداف والنتائج الرئيسية (OKR) .

فيما يلي بعض الطرق الرئيسية التي يمكن أن تساعدك بها:

إدارة المهام مهام النقر فوق المهام يتيح لك تقسيم مشروعك إلى مهام ومهام فرعية يمكن إدارتها. تضمن هذه الإدارة التفصيلية للمهام حساب وتتبع كل جانب من جوانب المشروع، بما في ذلك التكاليف والجهود المبذولة.

تتبع مهام مشروعك وتصور مهام مشروعك باستخدام مهام ClickUp Tasks

من خلال الحصول على عرض واضح لجميع المهام، يمكنك إدارة المواعيد النهائية والتبعيات بشكل أفضل، مما يؤدي إلى تنفيذ المشروع بشكل أكثر كفاءة.

_ClickUp يساعد فريقي على تتبع المهام والمهام الفرعية وتواريخ الاستحقاق ورؤية واضحة للإبلاغ عن التقدم المحرز وعبء العمل. وقد بدأنا بمهام بسيطة وأضفنا المزيد باستمرار كلما وجدنا طرقًا جديدة للتنظيم والأتمتة

كيرا كيفر، مدير التسويق في Renewal By Andersen

تحديد الأهداف

يمكنك تحديد أهداف النقر للمساعدة في مواءمة مهامك وأنشطة مشروعك مع أهدافك الاستراتيجية، مما يضمن أن كل مهمة تحسن عائد الاستثمار. تتيح لك مراجعة التقدم المحرز نحو هذه الأهداف بانتظام تعديل استراتيجياتك للبقاء على المسار الصحيح.

قياس أهداف مشروعك باستخدام أهداف ClickUp Goals

إليك كيفية مساعدة هذه الميزة

تحديد أهداف واضحة لمواءمة الجهود مع أهداف عائد الاستثمار

تتبع التقدم المحرز مقابل المعالم الرئيسية لتقييم الأهداف المالية

تحديد أولويات المهام بناءً على تأثيرها على عائد الاستثمار من أجل تخصيص الموارد بفعالية

تحديد مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) المتعلقة بالعائد على الاستثمار من أجل القياس والتقييم المنتظمين

استكشاف السيناريوهات المختلفة وتأثيرها المحتمل على عائد الاستثمار باستخدام الأهداف

اقرأ أيضًا: 10 أمثلة على الأهداف التسويقية لتحقيق أهدافك

لوحات المعلومات وإعداد التقارير لوحات معلومات ClickUp و

أدوات إعداد التقارير تقدم رؤى في الوقت الفعلي حول أداء مشروعك. يمكنك تصور المقاييس الرئيسية، مثل التكاليف والفوائد والعائد على الاستثمار، مما يساعدك على اتخاذ قرارات مستنيرة. هذه التصورات تجعل توصيل حالة المشروع والأداء المالي لأصحاب المصلحة أسهل.

تصور مقاييس المشروع على لوحات معلومات ClickUp Dashboards

إليك ما يمكنك فعله باستخدام لوحات المعلومات:

تصور المقاييس الرئيسية: إنشاء لوحات معلومات تعرض مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) المتعلقة بعائد الاستثمار في المشروع، مثل الإيرادات والتكاليف والربحية

إنشاء لوحات معلومات تعرض مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) المتعلقة بعائد الاستثمار في المشروع، مثل الإيرادات والتكاليف والربحية مراقبة التقدم المحرز في الوقت الفعلي: استخدم لوحات المعلومات المباشرة لتتبع تقدم المشروع وتحديد المشكلات أو الفرص المحتملة التي تؤثر على عائد الاستثمار

استخدم لوحات المعلومات المباشرة لتتبع تقدم المشروع وتحديد المشكلات أو الفرص المحتملة التي تؤثر على عائد الاستثمار مقارنة الأداء بالمعايير: وضع معايير لعائد الاستثمار ومقارنة أداء المشروع بهذه المعايير لتحديد مجالات التحسين

وضع معايير لعائد الاستثمار ومقارنة أداء المشروع بهذه المعايير لتحديد مجالات التحسين تحديد الاتجاهات والأنماط: تحليل بيانات لوحة القيادة لتحديد الاتجاهات والأنماط التي يمكن أن تفيد في اتخاذ القرارات وتحسين عائد الاستثمار

تحليل بيانات لوحة القيادة لتحديد الاتجاهات والأنماط التي يمكن أن تفيد في اتخاذ القرارات وتحسين عائد الاستثمار مشاركة الرؤى مع أصحاب المصلحة: استخدام لوحات المعلومات لمشاركة معلومات تقدم المشروع وعائد الاستثمار مع أصحاب المصلحة، مما يشجع الشفافية والمساءلة

استخدام لوحات المعلومات لمشاركة معلومات تقدم المشروع وعائد الاستثمار مع أصحاب المصلحة، مما يشجع الشفافية والمساءلة اتخاذ قرارات مستندة إلى البيانات: استخدام الرؤى المكتسبة من لوحات المعلومات لاتخاذ قرارات مستنيرة يمكن أن تعزز العائد على الاستثمار في المشروع

اقرأ أيضًا: تقارير مؤشرات الأداء الرئيسية: كيفية إنشاء تقارير قابلة للتنفيذ لدفع عجلة النمو

تتبع الوقت

مع تتبع وقت المشروع في ClickUp يمكنك تسجيل الساعات التي قضيتها في كل مهمة. وهذا يساعد على حساب تكاليف العمالة بدقة، وهو أمر ضروري لتحديد التكلفة الإجمالية للمشروع والعائد على الاستثمار.

تتبع الوقت المستغرق في مشروعك باستخدام خاصية تتبع وقت المشروع من ClickUp

بالإضافة إلى ذلك، فإنه يوفر رؤى حول كيفية استخدام الوقت، مما يساعدك على تحديد مجالات التحسين.

المدمج في الذكاء الاصطناعي

مساعد الذكاء الاصطناعي المدمج في ClickUp, ClickUp Brain يمكن أن يعزز بشكل كبير قدرتك على تتبع عائد الاستثمار في المشروع وتحسينه. من خلال تجميع وتنظيم المعلومات ذات الصلة، مثل البيانات المالية وأبحاث السوق وخبرات فريق العمل، يوفر ClickUp Brain مورداً قيماً لاتخاذ القرارات ومشاركة المعرفة.

يساعد ClickUp Brain على تحديد الثغرات المعرفية، مما يضمن حصول الفريق على المعلومات والخبرات اللازمة لاتخاذ قرارات مستنيرة.

اقرأ أيضًا: أكثر من 60+ أمثلة على OKRs - كيفية كتابة OKRs الفعالة 2024

تتبع عائد الاستثمار في مشروعك باستخدام ClickUp

يعد حساب العائد على الاستثمار أمرًا ضروريًا لأي مشروع، لأنه يقيس نجاحه المالي. من خلال فهم العائد على الاستثمار ، يمكن للشركات اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن تخصيص الموارد، وتحديد أولويات المشاريع، وإظهار القيمة لأصحاب المصلحة.

يوفر ClickUp، بمجموعته الشاملة من الأدوات، حلاً فعالاً لتتبع عائد الاستثمار وتحسينه. من تخطيط المشروع و تتبع الأهداف لقياس الأداء، يوفر ClickUp الميزات اللازمة لجمع البيانات وتحليلها، وحساب العائد على الاستثمار، واتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات.

من خلال الاستفادة من إمكانيات ClickUp، يمكن للشركات تعزيز كفاءة المشروع وتقليل التكاليف وتعظيم العوائد، مما يؤدي في النهاية إلى تحقيق النمو والنجاح المستدام. اشترك في ClickUp اليوم!