الذكاء الاصطناعي مقابل الأتمتة: ما الفرق بينهما ومتى تستخدم كل منهما؟

غالبًا ما يستخدم مصطلحا الذكاء الاصطناعي والأتمتة بالتبادل، وهما قوتان متميزتان تعيدان تشكيل الصناعات.

على الرغم من وجود بعض أوجه التشابه بينهما، إلا أن وظائفهما تختلف بشكل كبير.

تم تصميم الأتمتة لأداء المهام المتكررة بناءً على قواعد محددة مسبقًا، مما يقلل من الجهد البشري في سير العمل الروتيني.

في المقابل، يركز الذكاء الاصطناعي على المهام المعقدة التي تتطلب اتخاذ قرارات والقدرة على محاكاة الذكاء البشري. يدعم الذكاء الاصطناعي المستخدمين من خلال تحليل البيانات المعقدة وتقديم رؤى تدفع إلى عمليات تجارية أكثر ذكاءً.

دعونا نحلل النقاش حول الذكاء الاصطناعي مقابل الأتمتة بمزيد من التفصيل ونرى كيف يمكن لكل منهما المساعدة في أداء المهام بشكل أكثر كفاءة في عالم الأعمال. سنتطرق أيضًا إلى كيفية دمج الذكاء الاصطناعي مع الأتمتة.

ما هي الأتمتة؟

أنت تدير فريقًا متناميًا، وتقضي كل أسبوع في توزيع المهام يدويًا، والتحقق من الموظفين الذين يعانون من عبء عمل زائد، وتذكير الموظفين بالمواعيد النهائية، وإرسال تحديثات الحالة عبر البريد الإلكتروني إلى أصحاب المصلحة.

إنها عملية تستغرق وقتًا طويلاً وعرضة للأخطاء البشرية.

وهنا يأتي دور الأتمتة. مع أدوات الأتمتة التي تتولى المهام المتكررة، يمكنك تبسيط العمليات التجارية مثل توزيع المهام والجدولة وإعداد التقارير دون تدخل بشري مستمر.

تعتمد الأتمتة في جوهرها على قواعد محددة مسبقًا لإدارة سير العمل بكفاءة، مما يتيح للفرق التركيز على المهام المعقدة التي تتطلب الحكم البشري بدلاً من الاعتماد على العمليات المؤتمتة.

حالات الاستخدام الشائعة للأتمتة

وفقًا لـ Gartner، يعتقد 80% من المديرين التنفيذيين أن الأتمتة يمكن تطبيقها على أي قرار تجاري.

من العمليات التجارية إلى سير العمل المباشر مع العملاء، إليك بعض الطرق التي يمكنك من خلالها استخدام أدوات الأتمتة لتقليل الجهد وتوفير الوقت:

حالة الاستخدام ما الذي تفعله الأتمتة لماذا هذا مهم 📊 إدخال البيانات يسحب البيانات المنظمة وغير المنظمة إلى أنظمة مركزية يقلل من الأخطاء اليدوية ويسمح للفرق بالتركيز على التحليل 📄 معالجة الفواتير توجيه الفواتير والتحقق من صحة المبالغ وتشغيل المدفوعات باستخدام القواعد يضمن الامتثال ويسرع دورات الدفع 👩‍💻 تدريب الموظفين الجدد أتمتة إعداد الحساب والوصول إلى الأدوات وسير عمل التدريب يحرر فرق تكنولوجيا المعلومات/الموارد البشرية ويوفر تجربة انضمام سلسة 🎧 إدارة خدمة العملاء يقوم بفرز التذاكر، والتعامل مع الأسئلة الشائعة، وتصعيد المشكلات المعقدة يقلل من وقت الاستجابة ويمكّن الموظفين البشريين من أداء مهام عالية القيمة 📧 تنظيم البريد الإلكتروني تصنيف البريد الإلكتروني ومتابعته وأرشفته تلقائيًا يحافظ على نظافة صناديق البريد الوارد ويساعد الفرق على البقاء على اطلاع على الاتصالات

👋🏾 ما هو شعورك عندما تضع عملك على الطيار الآلي باستخدام بعض عمليات الأتمتة الذكية حقًا؟ إليك مثال على ذلك.

💡 نصيحة احترافية: هل تواجه صعوبة في متابعة المهام والتحديثات كمدير مشروع؟ يوضح لك كيفية تحسين إدارة المشاريع باستخدام الأتمتة كيفية التخلص من الأعمال الروتينية واستعادة تركيزك باستخدام أساليب أتمتة بسيطة وذكية قابلة للتطوير.

ما هو الذكاء الاصطناعي (AI)؟

لنفترض أنك مدير منتجات تشرف على عدة دورات سريعة ولكنك تواجه صعوبة في تحديد الميزات التي من المحتمل أن تسبب تأخيرات.

بدلاً من مراجعة كل تذكرة يدويًا أو الاعتماد على حدس الفريق، يمكن لأداة الذكاء الاصطناعي مسح بيانات السباقات السابقة، واكتشاف أنماط الاختناقات، ووضع علامة على قصص المستخدمين عالية المخاطر من أجلك.

هذه هي طريقة عمل الذكاء الاصطناعي: فهو يمكّن الآلات من تقليد الوظائف الإدراكية البشرية، مثل التعلم من البيانات المعقدة، والتعرف على المخاطر، ودعم عملية اتخاذ القرار.

على عكس أدوات الأتمتة التقليدية، التي تتبع قواعد محددة مسبقًا، تتكيف أنظمة الذكاء الاصطناعي ديناميكيًا باستخدام التعلم الآلي ومعالجة اللغة الطبي

🧠 نصائح إضافية: في مدونة كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي لأتمتة المهام، ستتعلم كيفية ترجمة هذا الاعتقاد إلى واقع عملي باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي للتخلص من الأعمال المتكررة وتعزيز إنتاجية الفريق.

حالات الاستخدام الشائعة للذكاء الاصطناعي

أصبح الذكاء الاصطناعي الآن جزءًا أساسيًا من طريقة عمل الشركات الحديثة.

يمكنه تلخيص سلسلة محادثات الدردشة، ومساعدتك في اتخاذ قرارات تستند إلى البيانات، وحتى تشخيص الإصابة بالسرطان، بفضل حالات الاستخدام المتنوعة.

إذن، كيف يمكنك الاستفادة من هذه الأداة المتعددة الاستخدامات إلى أقصى حد ممكن؟ فيما يلي بعض حالات الاستخدام الأكثر شيوعًا:

حالة الاستخدام كيف يعمل لماذا هذا مهم 💬 المساعدون الافتراضيون وروبوتات الدردشة يستخدم NLP لفهم استفسارات المستخدمين وتقديم دعم فوري على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع يقلل من أوقات الانتظار ويحسن رضا العملاء 🕵️ الكشف عن الاحتيال في الوقت الفعلي تحليل مجموعات البيانات الكبيرة لتحديد الأنماط المشبوهة يساعد في منع الاحتيال ويضمن الامتثال للوائح التنظيمية 🏥 التشخيصات الطبية تقوم بمراجعة الفحوصات وتاريخ المرضى للمساعدة في الكشف المبكر والأتمتة يعزز عملية اتخاذ القرار ويقلل من عبء العمل الإداري 🚗 المركبات ذاتية القيادة يستخدم الذكاء الاصطناعي (CV، ML، أجهزة الاستشعار) للتنقل وتجنب العقبات وتحسين المسارات يحسن السلامة والكفاءة واتخاذ القرارات في الوقت الفعلي 🛒 التجارة الإلكترونية المخصصة يوصي بمنتجات بناءً على سلوك المستخدم وتفضيلاته يعزز المشاركة ويحفز التحويلات من خلال تجارب مخصصة

💡 نصيحة احترافية: هل تغرق في المتابعات وتحديثات الحالة أو إدخال البيانات التي لا تنتهي؟ يسلط برنامج 15 Task Automation Software الضوء على أفضل الأدوات التي تساعدك على أتمتة الأعمال الروتينية، حتى يتمكن فريقك أخيرًا من التركيز على ما يحقق التغيير.

📮 ClickUp Insight: 88% من المشاركين في استطلاعنا يستخدمون الذكاء الاصطناعي في مهامهم الشخصية، لكن أكثر من 50% يتجنبون استخدامه في العمل. ما هي العوائق الثلاثة الرئيسية؟ عدم التكامل السلس، والثغرات المعرفية، والمخاوف الأمنية. ولكن ماذا لو كان الذكاء الاصطناعي مدمجًا في مساحة عملك ومؤمنًا بالفعل؟ ClickUp Brain، المساعد الذكي المدمج في ClickUp، يجعل هذا الأمر حقيقة واقعة. فهو يفهم المطالبات بلغة بسيطة، ويحل جميع المخاوف الثلاثة المتعلقة بتبني الذكاء الاصطناعي، بينما يربط الدردشة والمهام والمستندات والمعرفة عبر مساحة العمل. اعثر على الإجابات، وأتمت العمل الروتيني، واحصل على رؤى، كل ذلك باستخدام أداة واحدة فقط! اختر أي محفز أو شرط، وسيقوم الذكاء الاصطناعي تلقائيًا بملء حقل مخصص بموجزات المهام وتحديثات المشروع وتحليل البيانات ومشاعر العملاء وغير ذلك الكثير

الذكاء الاصطناعي مقابل الأتمتة: الاختلافات الرئيسية

يمكن القول بثقة أننا جميعًا على دراية بالذكاء الاصطناعي والأتمتة.

73% من الشركات زادت استثماراتها في الأتمتة العام الماضي، وأفادت 40% منها بتخفيض التكاليف بنسبة 25% على الأقل.

من ناحية أخرى، لم يتجاوز 42% من الشركات الكبيرة مرحلة التجريب إلى مرحلة النشر الفعلي للذكاء الاصطناعي في عملياتها.

من الواضح أن الأتمتة تتقدم بخطى سريعة من حيث اعتمادها، ولكن الذكاء الاصطناعي لديه القدرة على تحقيق فوائد أكثر بكثير.

لفهم أفضل لكيفية وفاء كلاهما بوعودهما، إليك مقارنة سريعة لتوضيح الاختلافات الأساسية بين الذكاء الاصطناعي والأتمتة:

الجانب الأتمتة الذكاء الاصطناعي (AI) ➡️ التعريف يستخدم التكنولوجيا لأداء المهام المتكررة بناءً على قواعد محددة مسبقًا يحاكي الوظائف الإدراكية البشرية مثل التعلم والتفكير المنطقي واتخاذ القرارات ➡️ نوع المهمة منظم، قائم على القواعد، روتيني مهام غير منظمة وديناميكية ومعقدة ➡️ القدرة على التعلم لا يتعلم؛ يجب تحديثه يدويًا يتعلم من البيانات، ويتحسن بمرور الوقت عبر التعلم الآلي ➡️ اتخاذ القرار لا يمكن اتخاذ قرارات دون تدخل بشري قادر على اتخاذ قرارات مستقلة بناءً على تحليلات في الوقت الفعلي ➡️ التدخل البشري يتطلب إشرافًا بشريًا متكررًا يعمل بتدخل بشري ضئيل أو معدوم ➡️ أمثلة إدخال البيانات، معالجة الفواتير، الجدولة قادر على اتخاذ قرارات مستقلة بناءً على تحليلات في الوقت الفعلي ➡️ التقنيات الماكروات، البرامج النصية، أدوات الأتمتة، محركات سير العمل وكلاء الذكاء الاصطناعي ومحركات NLP ومنصات الأتمتة الذكية ➡️ النتيجة يحسن الكفاءة التشغيلية ويقلل من الأخطاء البشرية يضيف الذكاء إلى الأنظمة، ويتيح التكيف وأتمتة العمليات

💟 مكافأة: هل تريد الاستفادة من أفضل ما في الذكاء الاصطناعي والأتمتة من خلال تطبيق واحد فقط؟ Brain MAX هو منصة أتمتة الذكاء الاصطناعي الشاملة، التي تتيح لك تبسيط وتنفيذ سير العمل من خلال تطبيق سطح مكتب واحد باستخدام أوامر صوتية بسيطة. بفضل التكامل العميق بين بريدك الإلكتروني وتقويمك ووثائقك ونظام إدارة علاقات العملاء وأدوات إدارة المشاريع، يقوم Brain MAX بمزامنة وفهم سياق عملك في الوقت الفعلي باستمرار، بحيث يتم تخصيص كل اقتراح للأتمتة والذكاء الاصطناعي وفقًا لاحتياجاتك الفعلية. ما عليك سوى التحدث بشكل طبيعي لتشغيل الأتمتة أو إنشاء المهام أو تحديث السجلات أو تشغيل سير عمل معقد متعدد الخطوات يشمل عدة تطبيقات. يمنحك Brain MAX إمكانية الوصول إلى العديد من نماذج الذكاء الاصطناعي الرائدة (مثل GPT وClaude وGemini) من أجل التفكير المتقدم وإنشاء المحتوى وتحليل البيانات، كل ذلك من خلال واجهة واحدة. يمكنك تخصيص المهام تلقائيًا وتعيين التذكيرات وتحديث الحالات واسترداد الملفات أو التحليلات على الفور، مع احترام كل إجراء لأذونات مساحة العمل والخصوصية.

📖 اقرأ أيضًا: أفضل أدوات أتمتة الذكاء الاصطناعي لزيادة الإنتاجية

أين يتداخل الذكاء الاصطناعي والأتمتة

على الرغم من وجود اختلافات بينهما، إلا أن الذكاء الاصطناعي والأتمتة يعملان بشكل أفضل كفريق واحد: أحدهما يفكر والآخر ينفذ.

إليك كيفية تكامل هاتين التقنيتين في حالات الاستخدام الواقعية:

✅ تحلل الذكاء الاصطناعي تذاكر الدعم الفني لفهم السياق والطبيعة العاجلة والمحتوى باستخدام معالجة اللغة الطبيعية → ثم تقوم الأتمتة بتوجيهها إلى الموظف المناسب أو تحل الطلبات الروتينية مثل إعادة تعيين كلمات المرور

✅ يكتشف الذكاء الاصطناعي الحالات الشاذة في البيانات المالية باستخدام التحليلات التنبؤية → تقوم الأتمتة بتشغيل التنبيهات أو تجميد المعاملات المشبوهة أو بدء مراجعة يدوية

✅ الذكاء الاصطناعي يفهم استفسارات المستخدمين في روبوتات الدردشة الذاتية الخدمة ويحدد نيتهم. → الأتمتة تنفذ إجراءات مثل تحديث السجلات أو إعادة تعيين الوصول أو إنشاء المستندات

✅ تراقب الذكاء الاصطناعي بيانات المشروع وتتنبأ بالتأخيرات المحتملة أو تعارضات الموارد → تقوم أدوات الأتمتة بتعديل جداول المهام أو إخطار قادة الفريق في الوقت الفعلي

✅ يحدد الذكاء الاصطناعي الفجوات في المهارات أو اتجاهات الأداء في بيانات الموظفين → تبدأ الأتمتة في عملية التعيين أو وحدات التدريب أو إعادة التعيين

💡 نصيحة احترافية: هل تعاني من صعوبة في التركيز بسبب الرسائل المستمرة والتقويمات المزدحمة؟ يقدم لك كتاب "طرق لزيادة الإنتاجية في العمل" 10 استراتيجيات بسيطة لمساعدتك على التخلص من عوامل التشتيت واستعادة وقتك وإنجاز مهامك بالفعل.

أمثلة من الواقع

هذه الشركات هي دليل على السحر الحقيقي للذكاء الاصطناعي والأتمتة عندما يعملان معًا.

FedEx: شركة رائدة عالميًا في مجال الخدمات اللوجستية تدير عمليات فرز الطرود ذات الحجم الكبير وتسليمها في المرحلة الأخيرة في جميع أنحاء العالم

👉🏽 التغييرات التي أحدثتها الأتمتة: في مركز Memphis World Hub، قامت FedEx بتركيب ماسحات ضوئية للباركود سداسية الجوانب وأنظمة قياس الأبعاد تلقائيًا و11 ميلًا من الناقلات لتسهيل عملية الفرز. تضمن أدوات الأتمتة هذه توجيهًا أسرع وأكثر موثوقية للطرود

👉🏽 التغييرات التي أحدثها الذكاء الاصطناعي: تستخدم FedEx التحليلات التنبؤية لتوقع التأخيرات وتحسين المسارات وإدارة أحمال الذروة بذكاء. كما يعزز الذكاء الاصطناعي تجربة العملاء من خلال توفير توقعات التسليم في الوقت الفعلي

✅ التأثير: تقليل وقت الفرز، وتحسين موثوقية العمليات، وتعزيز القدرة على التعامل مع الزيادات المفاجئة في حجم الطرود بأقل جهد بشري ممكن

👀 حقيقة ممتعة: كان خط التجميع الذي ابتكره هنري فورد أحد أوائل الإنجازات في مجال الأتمتة الصناعية. في عام 1913، استخدم فورد سيور ناقلة لنقل المركبات بين المحطات، مما أدى إلى تقليل الوقت اللازم لإنتاج سيارة موديل T واحدة من أكثر من 12 ساعة إلى 90 دقيقة فقط!

Heineken: شركة تصنيع جعة متعددة الجنسيات تعمل على تحديث عملياتها لتعزيز الاستدامة والإنتاجية

👉🏽 التغييرات التي أحدثتها الأتمتة: طبقت شركة Heineken أنظمة أتمتة قائمة على PLC في عمليات التعبئة والتغليف ووضع الملصقات وسير العمل في المستودعات. وقد أتاح ذلك إنتاجًا متسقًا مع الحد الأدنى من التدخل البشري

👉🏽 التغييرات التي أحدثها الذكاء الاصطناعي: تحاكي التوائم الرقمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي استخدام الطاقة وتحسن كفاءة العمليات. تراقب الرؤية الآلية مراقبة الجودة في الوقت الفعلي، مما يحسن الإنتاجية ويقلل من الهدر

✅ التأثير: تحقيق وفورات كبيرة في الطاقة، وخفض انبعاثات الكربون، وتحسين الاتساق التشغيلي في جميع المرافق العالمية

محدودية الأتمتة مقابل الذكاء الاصطناعي

على الرغم من أن الأتمتة والذكاء الاصطناعي يمكن أن يقللا بشكل كبير من الجهد البشري، إلا أن كلاهما يأتي مع قيود يجب على قادة الأعمال التخطيط لها، على الرغم من إمكانية توفير التكاليف.

محدودية الأتمتة

تعمل الأتمتة بشكل أفضل في البيئات المنظمة. ومع ذلك، عندما تواجه مواقف غير متوقعة أو تحتاج إلى تفكير مرن، تبدأ الأتمتة في إظهار حدودها.

1. لا يمكن اتخاذ القرارات

تتبع الأتمتة مجموعة من القواعد المحددة مسبقًا ولا يمكنها تنفيذ سوى ما تمت برمجتها للقيام به. لا يمكن لأدوات الأتمتة تقييم السياق أو اتخاذ قرارات إذا حدث شيء غير متوقع دون تدخل بشري.

2. منطق صارم

قد يقوم نظام توجيه البريد الإلكتروني القائم على القواعد بإعادة توجيه تذاكر الدعم بناءً على كلمات مفتاحية محددة. ومع ذلك، إذا كتب العميل بلغة طبيعية أو صنف المشكلة بشكل غير صحيح، فقد يقوم النظام بتوجيه التذكرة بشكل خاطئ أو تجاهلها. في نهاية المطاف، لا تتكيف أدوات الأتمتة من تلقاء نفسها.

3. يتطلب تنسيقات إدخال متسقة

على سبيل المثال، تعمل أتمتة معالجة كشوف المرتبات بشكل رائع عندما يتم تقديم جميع جداول الدوام بنفس التنسيق. إذا أرسل أحد الفرق ساعات العمل في ملف PDF وآخر في جدول بيانات، فإن الأتمتة تتعطل. فهي تفتقر إلى المرونة اللازمة لتفسير البيانات غير المنظمة بنفس الطريقة التي قد يفعلها الذكاء الاصطناعي، باستخدام معالجة اللغة الطبيعية أو الرؤية الحاسوبية.

📖 اقرأ أيضًا: أدوات إنشاء سير عمل الذكاء الاصطناعي لتبسيط العمليات

محدودية الذكاء الاصطناعي

يوفر الذكاء الاصطناعي القدرة على التكيف... ولكن بتكلفة.

يتطلب ذلك تحليل البيانات والخبرة والثقة في النتائج التي لا يسهل دائمًا التحقق منها.

1. تكلفة أعلى

تنفيذ الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي مكلف. قد تحتاج شركة متوسطة الحجم تسعى إلى أتمتة دعم العملاء باستخدام روبوتات الدردشة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي إلى الاستثمار في تدريب NLP مخصص، وتصنيف البيانات، والبنية التحتية، وتحديثات النماذج المستمرة، مما يجعلها مهمة طويلة الأجل بدلاً من تحقيق مكاسب سريعة.

🧠 نصائح إضافية: في دليل استخدام أتمتة سير عمل الذكاء الاصطناعي لتحقيق أقصى قدر من الإنتاجية، ستكتشف كيف يمكن أن يؤدي الجمع بين الذكاء الاصطناعي والأتمتة إلى تقليل الجهد اليدوي وتخفيض التكاليف والحفاظ على تركيز فريقك على الأعمال ذات التأثير الكبير.

2. أصعب في الشرح (قرارات "الصندوق الأسود")

في تحليل المخاطر، قد يرفض نموذج الذكاء الاصطناعي منح قرض أو يضع علامة على معاملة ما على أنها احتيالية محتملة بناءً على الأنماط المكتسبة. ولكن عند سؤاله عن السبب، غالبًا ما لا يستطيع تقديم سبب واضح، مما يجعله قرارًا غامضًا. هذا الافتقار إلى الشفافية يجعل من الصعب على فرق العمل في مجالات التمويل والرعاية الصحية والموارد البشرية تبرير قراراتها.

👀 حقيقة ممتعة: يعود أحد أقدم الأمثلة المعروفة على الأتمتة إلى أكثر من 3500 عام في مصر القديمة، حيث طور المهندسون أول ساعات مائية في العالم. كانت هذه الأجهزة تقيس الوقت عن طريق تنظيم تدفق المياه بين الحاويات.

3. يتطلب بيانات تدريب

لنفترض أن شركة ما تريد استخدام الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بأعطال المعدات. لا يمكن للنموذج التعلم أو إجراء تنبؤات دقيقة دون سنوات من بيانات المستشعرات التاريخية. على عكس تقنيات الأتمتة، يحتاج الذكاء الاصطناعي إلى مجموعات بيانات كبيرة ونظيفة وذات صلة للتعلم منها، والتي قد يكون من الصعب جمعها أو إعدادها.

إذا سئمت من القيام بنفس الأشياء مرارًا وتكرارًا والإجابة على نفس الأسئلة بلا نهاية، دع ClickUp Brain يقوم بأتمتة ما يصل إلى 70٪ من مهامك باستخدام هذا الدليل السريع:

كيف يجمع ClickUp بين الذكاء الاصطناعي والأتمتة

تؤدي الأنظمة البطيئة والمعزولة إلى انخفاض الكفاءة.

لا تزال العديد من الفرق تعتمد على أدوات مجزأة لإدارة سير العمل، حيث تستخدم منصة واحدة لتتبع المشاريع، وأخرى للتواصل، وأخرى لإنشاء محتوى الذكاء الاصطناعي.

يؤدي هذا الإعداد المجزأ، المعروف أيضًا باسم " توسع العمل"، إلى مهام زائدة عن الحاجة وبيانات غير مترابطة وسير عمل ينهار عندما تكون المرونة مطلوبة.

والأسوأ من ذلك، أنه يعزز القيود التي أشرنا إليها سابقًا: الأتمتة بدون سياق والذكاء الاصطناعي بدون تنفيذ.

يحل ClickUp هذه المشكلة من خلال دمج أدوات التعاون القائمة على الذكاء الاصطناعي والأتمتة في منصة واحدة تربط المهام والوثائق والأشخاص والأهداف من خلال سير عمل ذكي قائم على القواعد.

تعامل مع سير العمل المتكرر باستخدام ClickUp Automations

استخدم ميزات AI Assign و AI Prioritize و AI Cards من ClickUp لأتمتة إدارة المهام والحصول على رؤى في الوقت الفعلي على الفور

تتولى ClickUp Automations المهام الروتينية والمتكررة، مثل تعيين المالكين وتحديث الحالات وإرسال رسائل البريد الإلكتروني أو بدء سير عمل التسليم، دون الحاجة إلى إشراف بشري.

بفضل القوالب المعدة مسبقًا والظروف الديناميكية، يمكنك أتمتة كل جزء من عمليات شركتك تقريبًا، بدءًا من التعيين وحتى إعداد التقارير.

على سبيل المثال، بدلاً من تخصيص المهام يدويًا في كل مرة يتم فيها إرسال نموذج، يمكن لـ ClickUp Automations إنشاء المهمة على الفور، وتحديد موعد استحقاقها، وتخصيصها بناءً على الحمل، وإخطار المكلف بها. كل ما عليك فعله هو تشغيل الإعدادات وتحديد الشروط. 👇🏼

الأتمتة باستخدام ClickUp سهلة. قم بتشغيل "التعيين التلقائي" في قائمة "الأتمتة" لتتخلص من مهام التعيين اليدوية

احصل على اقتراحات ذكية وملخصات وأتمتة سير العمل باستخدام ClickUp AI

حلل المخططات الدائرية (وغيرها) من لوحات معلومات ClickUp باستخدام ClickUp Brain

يجلب ClickUp Brain الذكاء الاصطناعي إلى سير العمل اليومي من خلال الملخصات السياقية والإجابات الفورية والوثائق التي يتم إنشاؤها تلقائيًا.

نحن نتحدث عن كتابة إجراءات التشغيل القياسية (SOP) أو تلخيص سلاسل المحادثات الطويلة أو إنشاء تحديثات المهام. يزيل ClickUp AI الجهد اليدوي من المهام المعرفية التي تتطلب سياقًا جديدًا للبيانات ووضوحًا في كل خطوة على الطريق.

ويمكن أن يساعدك ذلك في خطوة إضافية على إنشاء سير عمل وكيل خطوة بخطوة!

صف احتياجاتك بلغة طبيعية، وسيساعدك Brain في إنشاء وكيلك

📖 اقرأ أيضًا: أفضل قوالب مجانية لسير العمل في Excel و ClickUp

أنشئ سير عمل مختلط باستخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي في ClickUp

أجب عن الأسئلة المتكررة في قنوات ClickUp Chat، وأتمتة التقارير اليومية والأسبوعية، وفرز الرسائل وتوزيعها، وإضافة التذكيرات، والمزيد مع ClickUp Autopilot Agents

تكمن القوة الحقيقية في الجمع بين الاثنين: الذكاء الاصطناعي يتولى التفسير، والأتمتة تتولى التنفيذ.

باستخدام أداة إنشاء الأتمتة بالذكاء الاصطناعي من ClickUp، يمكنك تصميم سير عمل وكيل حيث يقوم محفز واحد بتشغيل كل من الرؤية الذكية والتنفيذ الميكانيكي دون الحاجة إلى التنقل بين الأدوات!

ألقِ نظرة على Autonomous Answers Agent، على سبيل المثال. يمكنه فهم الأسئلة المنشورة في قناة ما واستخراج الإجابات من الموارد المخططة (المحددة عبر أداة إنشاء الأتمتة). مما يعني أنك لن تضطر أبدًا إلى قضاء الوقت في الإجابة على الأسئلة المتكررة مرة أخرى.

لديك أيضًا وكلاء لإرسال تحديثات أسبوعية أو يومية وتصنيف التذاكر والمزيد!

قم بتوزيع المهام بشكل أكثر ذكاءً باستخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي من ClickUp

📌 مثال: تنتهي اجتماع، ويقوم أحدهم بإدخال ملاحظات أولية في مهمة → يمكن لـ ClickUp AI إنشاء ملخص اجتماع مصقول، وتحديد القرارات الرئيسية، وصياغة بنود المتابعة

الأتمتة تأتي بعد ذلك: تخصيص مهام العمل لأعضاء الفريق المناسبين، وتحديد المواعيد النهائية، وإرسال التذكيرات

إذا كانت هناك حاجة إلى محتوى متابعة (على سبيل المثال، تحديث داخلي أو إجراءات تشغيلية قياسية)، يمكنك أن تطلب من الذكاء الاصطناعي صياغته على الفور بناءً على المحتوى، ويمكن للأتمتة أن تطلق عملية الموافقة أو تدفق النشر

ونتيجة لذلك، في هذا الإعداد:

يتعامل الذكاء الاصطناعي مع الحمل المعرفي : التلخيص، ووضع السياق، والتوليد

تضمن الأتمتة تنفيذ المهام : التعيين والتحديث والإخطار

يربط ClickUp بين الطبقتين، لذا لن تضطر أبدًا إلى نقل البيانات بين أدوات غير متصلة = لن تضيع أي معلومات بين مرحلة التفكير ومرحلة التنفيذ

مكافأة: هل تحتاج إلى دعم محدد في ClickUp؟ وكلاء الذكاء الاصطناعي المعتمدون جاهزون لأتمتة وتبسيط سير عملك، سواء كان ذلك في إدارة الحملات أو تنفيذ المشاريع أو تقديم خدمات العملاء أو التهيئة أو حل الأخطاء أو المبادرات الاستراتيجية. يتولى هؤلاء الوكلاء المُعدون مسبقًا والقابلون للتخصيص المهام المتكررة ويقدمون المساعدة الذكية ويمكن تكييفهم وفقًا لاحتياجاتك الفريدة، مما يساعد فريقك على توفير الوقت والتركيز على الأمور الأكثر أهمية.

📖 اقرأ أيضًا: أدوات إنشاء سير عمل الذكاء الاصطناعي لتبسيط العمليات

الذكاء الاصطناعي أم الأتمتة؟ قل نعم لكليهما مع ClickUp

لقد وظفت موظفيك لسبب ما: الاستراتيجية والإبداع والنمو.

تضيع هذه المهام الأساسية وسط المهام الثانوية المتمثلة في تنظيم البيانات وتحليلها.

يكمن السر الحقيقي لزيادة الكفاءة التشغيلية في الجمع بين الذكاء الاصطناعي والأتمتة للاستفادة من الذكاء الاصطناعي التوليدي، مما يسمح لفرقك بالتركيز على مهامها الأ

يجمع ClickUp بين الذكاء الاصطناعي وأدوات الأتمتة القوية في مساحة عمل واحدة متصلة. يساعدك على التفكير بشكل أكثر ذكاءً في الأنظمة الرقمية، والتحرك بشكل أسرع، والعمل بسلاسة. وكدليل على ذلك، يلاحظ سيد بابلا من مركز صحة الطلاب في كلية دارتموث:

يقلل ClickUp من الحاجة إلى استخدام برامج متعددة لإدارة المشروع من خلال توفير ميزات مثل التعليقات والإشعارات التلقائية عند الإشارة إلى المستخدمين. علاوة على ذلك، يتكامل مع أدوات مثل Miro و GDrive، مما يلغي الحاجة إلى تكرار المهام/المحتوى في تلك الأنظمة.

يقلل ClickUp من الحاجة إلى استخدام برامج متعددة لإدارة المشروع من خلال توفير ميزات مثل التعليقات والإشعارات التلقائية عند الإشارة إلى المستخدمين. علاوة على ذلك، يتكامل مع أدوات مثل Miro و GDrive، مما يلغي الحاجة إلى تكرار المهام/المحتوى في تلك الأنظمة.

هل أنت مستعد لتبسيط سير عملك باستخدام الذكاء الاصطناعي والأتمتة، وتجنب تعقيدات المنصات المتعددة؟ اشترك في ClickUp الآن!

الأسئلة المتداولة

تستخدم الأتمتة التقليدية أنظمة حاسوبية وأنظمة آلية للتعامل مع المهام الروتينية والعمليات المتكررة بناءً على قواعد محددة ومدخلات بشرية. من ناحية أخرى، تتيح الذكاء الاصطناعي للآلات التعلم من البيانات الجديدة وفهم اللغة الطبيعية والتكيف مع المواقف المتغيرة، والتي غالبًا ما تتطلب إشرافًا بشريًا لاتخاذ القرارات المعقدة. بينما تعمل الأتمتة على تحسين الإنتاجية من خلال تقليل التكاليف التشغيلية، فإن قدرات الذكاء الاصطناعي تدفع التحول الرقمي من خلال السماح للأنظمة بأداء المهام التي كانت تتطلب في

يمكن اعتبار الذكاء الاصطناعي شكلاً متقدماً من أشكال الأتمتة. بينما تركز الأتمتة التقليدية على العمليات المتكررة والمهام الروتينية، فإن الذكاء الاصطناعي ينطوي على تمكين الآلات من تحليل البيانات الجديدة وفهم اللغة الطبيعية واتخاذ القرارات بأقل تدخل بشري. تتجاوز الأنظمة الآلية المدعومة بالذكاء الاصطناعي الإجراءات البسيطة القائمة على القواعد، وتوفر مرونة وذكاء أكبر.

تشير الأتمتة إلى الأنظمة الحاسوبية المصممة لأداء المهام الروتينية والعمليات المتكررة بأقل تدخل بشري ممكن. أما وكلاء الذكاء الاصطناعي، فهم أنظمة آلية مزودة بقدرات متقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث يمكنهم فهم اللغة الطبيعية والتعلم من البيانات الجديدة واتخاذ القرارات، وغالبًا ما يتطلبون إشرافًا بشريًا في الحالات المعقدة. يمثل وكلاء الذكاء الاصطناعي خطوة إلى الأمام في التحول الرقمي، حيث يمكّنون الآلات من التعامل مع مهام تتجاوز الأتمتة

تشير الأتمتة إلى الأنظمة الحاسوبية المصممة لأداء المهام الروتينية والعمليات المتكررة بأقل تدخل بشري ممكن. أما وكلاء الذكاء الاصطناعي، فهم أنظمة آلية مزودة بقدرات متقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث يمكنهم فهم اللغة الطبيعية والتعلم من البيانات الجديدة واتخاذ القرارات، وغالبًا ما يتطلبون إشرافًا بشريًا في الحالات المعقدة. يمثل وكلاء الذكاء الاصطناعي خطوة إلى الأمام في التحول الرقمي، حيث يمكّنون الآلات من التعامل مع مهام تتجاوز الأتمتة