أفضل 10 أدوات ذكاء اصطناعي لا تتطلب برمجة لأتمتة سير العمل

منذ وقت ليس ببعيد، كان إنشاء تطبيق يعني جداول بيانات لا حصر لها وبرمجة وأدوات معقدة.

اليوم، من المتوقع أن يتم إنشاء 70٪ من التطبيقات الجديدة باستخدام أدوات منخفضة الكود أو بدون كود، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف معدل عام 2020. تتيح منصات الذكاء الاصطناعي الحديثة لأي شخص، سواء كان مبرمجًا أم لا، إنشاء سير عمل آلي قوي.

ولكن مع وجود العديد من الخيارات، فإن العثور على الخيار المناسب ليس بالأمر السهل. فأنت بحاجة إلى أداة تتناسب مع مهارات فريقك، وتتكامل مع نظامك، وتوفر قيمة حقيقية.

لهذا السبب قمنا بتجميع أفضل 10 أدوات أتمتة بالذكاء الاصطناعي لا تتطلب كتابة أي كود لمساعدتك في الاختيار بثقة.

إليك كل ما تحتاج لمعرفته عن أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي التي لا تتطلب برمجة:

قد يكون العثور على منصات الذكاء الاصطناعي المناسبة التي لا تتطلب برمجة أمرًا صعبًا. ومع ذلك، يمكن أن يساعد التركيز على الميزات الرئيسية في تضييق نطاق خياراتك

إليك ما يجب التحقق منه:

مكونات مسبقة الصنع: ابحث عن أدوات إنشاء التطبيقات التي تحتوي على ابحث عن أدوات إنشاء التطبيقات التي تحتوي على قوالب ونماذج AI جاهزة للاستخدام، بما في ذلك خيارات مسبقة التدريب يمكن أن توفر لك أسابيع من وقت التطوير

تكامل البيانات: اختر الأدوات التي تتصل بسهولة بمصادر البيانات الحالية لديك وتتعامل مع معالجة البيانات مسبقًا تلقائيًا

خيارات التخصيص: ابحث عن المنصات التي تتيح لك تعديل المحتوى أو الميزات أو النماذج لتلائم احتياجات عملك، مثل تخصيص تطبيق جوال لسير عمل معين

واجهة المستخدم: أعط الأولوية للوحات التحكم الواضحة والبديهية التي تتيح لك الإنشاء باستخدام إجراءات النقر والإشارة بدلاً من الكود

ميزات الأمان: تحقق من وجود تحقق من وجود تقنيات ذكاء اصطناعي قوية لحماية البيانات، مثل التشفير وضوابط الوصول

إنشاء عن طريق السحب والإفلات: اختر اختر تطبيقات لا تتطلب كتابة أكواد برمجية ومزودة بمحررات مرئية تتيح لك إنشاء سير العمل عن طريق سحب العناصر إلى مكانها المطلوب — وهي ميزة رائعة لإنشاء روبوتات دردشة مخصصة بسرعة

👀 هل تعلم؟ يشكل المطورون غير المتخصصين في تكنولوجيا المعلومات ما يصل إلى 80% من مستخدمي الأدوات التي لا تتطلب كتابة أكواد برمجية، مما يدل على مدى انتشار هذه المنصات على نطاق واسع عبر الفرق والقطاعات.

كيف نقيّم البرامج في ClickUp يتبع فريق التحرير لدينا عملية شفافة ومدعومة بالبحوث ومحايدة تجاه الموردين، لذا يمكنك الوثوق في أن توصياتنا تستند إلى القيمة الحقيقية للمنتج. فيما يلي ملخص مفصل عن كيفية مراجعة البرامج في ClickUp.

تغير منصات التطوير التي لا تتطلب كتابة أكواد البرمجة قواعد اللعبة — قم بالبناء والأتمتة والابتكار دون الحاجة إلى معرفة واسعة في البرمجة! إليك أفضل الأدوات لتعزيز سير عملك.

1. ClickUp (الأفضل لإدارة المهام والمشاريع المدعومة بالذكاء الاصطناعي)

ClickUp هو التطبيق الشامل للعمل الذي يجمع بين إدارة المشاريع وإدارة المعرفة والدردشة، وكل ذلك مدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي يساعدك على العمل بشكل أسرع وأكثر ذكاءً.

لقد أعاد تشكيل طريقة إدارة الفرق للمشاريع من خلال دمج الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في الأساس.

📮 ClickUp Insight: اكتشفنا مؤخرًا أن حوالي 33٪ من العاملين في مجال المعرفة يرسلون رسائل إلى 1 إلى 3 أشخاص يوميًا للحصول على السياق الذي يحتاجون إليه. ولكن ماذا لو كانت جميع المعلومات موثقة ومتاحة بسهولة؟ مع وجود مدير المعرفة بالذكاء الاصطناعي من ClickUp Brain بجانبك، أصبح التبديل بين السياقات شيئًا من الماضي. ما عليك سوى طرح السؤال من مساحة العمل الخاصة بك، وسيقوم ClickUp Brain بسحب المعلومات من مساحة العمل و/أو التطبيقات الخارجية المتصلة!

ClickUp Brain: مساعدك الدائم في المشاريع

يمكنك بسهولة ربط تطبيقاتك المفضلة والوصول إلى المعرفة من جميع ملفاتك ومصادر البيانات التاريخية، بما في ذلك Google Drive و GitHub و Figma و Salesforce والمزيد، في ClickUp Brain

يوجد في قلب هذه المنصة ClickUp Brain — وهو محرك ذكاء اصطناعي أصلي يعمل عبر مساحة العمل بأكملها، مما يجعل كل جانب من جوانب إدارة المشاريع أكثر ذكاءً.

فكر في ClickUp Brain كمساعدك الدؤوب في المشاريع.

هل تحتاج إلى إنشاء خطة مشروع؟ ما عليك سوى وصف ما تريد تحقيقه، وسيقوم الذكاء الاصطناعي بوضع قائمة مهام مفصلة مع الأوصاف ومهام الفريق، لتكون جاهزة للبدء.

هل تدير عملية إطلاق منتج معقدة؟ ستقوم بتحليل سير عملك واقتراح تسلسل المهام الأكثر كفاءة للحفاظ على سير العمل.

فيما يلي بعض الأمثلة:

يمكنك استخدام ClickUp Brain كمساعد ذكاء اصطناعي لا يتطلب كتابة أي أكواد لترتيب أولويات مهامك على الفور — ما عليك سوى أن تطلب منه التركيز على ما تريد، وسيقوم بتحليل المواعيد النهائية وحجم العمل والطبيعة العاجلة للمهام ليقدم لك نقطة انطلاق واضحة.

دع ClickUp Brain يحدد أولويات عملك، ويلخص المحتوى، ويزيد من وقتك إلى أقصى حد

هناك طريقة ذكية أخرى لاستخدامها وهي تحديد المهام التي ربما فاتتك الشهر الماضي. بمجرد مطالبة بسيطة، يمكن لـ ClickUp Brain مسح مساحة العمل الخاصة بك وإظهار أي شيء فاتك.

احصل على إجابات فورية من ClickUp Brain فيما يتعلق بالعمل والمستندات والمزيد

يتكيف ClickUp Brain مع دورك، سواء كنت مهندسًا تصمم النماذج، أو مدير مشروع تحدد الجداول الزمنية، أو مسؤول موارد بشرية تصوغ المذكرات، فهو يوفر لك نقاط انطلاق ذكية في ثوانٍ. فلماذا يعتبر ClickUp الحل الأمثل الذي لا يتطلب كتابة أي كود؟ الجواب بسيط، لأنك تستطيع تخصيص كل جزء من المنصة باستخدام أدوات السحب والإفلات السهلة.

أنشئ تطبيقات مخصصة ودمج سير العمل وقم بتبسيط كل شيء بدءًا من تخطيط الموارد إلى ضمان الجودة والتسويق. لا حاجة إلى البرمجة، فقط النتائج.

🔊 ClickUp Brain Max: ابدأ البناء بصوتك هل أنت مستعد لتحويل الأفكار إلى عمليات آلية دون بذل أي جهد؟ يتيح لك ClickUp Brain Max تحويل سير العمل إلى واقع بفضل ميزة تحويل الكلام إلى نص، سواء كنت تخطط لإطلاق منتج أو تصميم تطبيق مخصص. صف مهمتك أو تطبيقك أو عملية الأتمتة بصوت عالٍ، وسيقوم ClickUp Brain Max بتنظيمها مع كل السياق من مساحة العمل الخاصة بك. بدون نقرات أو تبديل، فقط إنشاء سريع وسلس. 🎤 مثالي لـ: المؤسسين الفرديين والمديرين المشغولين وأي شخص يفكر أسرع من سرعة كتابته. 🚀 جرب Brain Max وابدأ في البناء بشكل أكثر ذكاءً وسرعةً دون الحاجة إلى استخدام يديك.

بصفتك مسؤول ClickUp، تتمتع بالتحكم الكامل في مساحة العمل الخاصة بك بفضل ClickApps وواجهة برمجة تطبيقات ClickUp. باستخدام ClickApps، يمكنك تخصيص مساحة العمل الخاصة بك باستخدام أدوات مرئية لا تتطلب كتابة أي كود لإنشاء تطبيقات داخلية لإدارة العمل والتعاون والتنظيم وإعداد التقارير، كل ذلك في مكان واحد.

استخدم ClickUpApps لتخصيص طريقة عملك وتصور المهام

خطط لمشاريع أكثر ذكاءً — تلقائيًا

عندما يتعلق الأمر بالأتمتة، يشكل ClickUp Brain و ClickUp Automations فريقًا قويًا.

تساعدك ClickUp Brain على إنشاء أتمتة ClickUp مخصصة باستخدام لغة إنجليزية بسيطة. ما عليك سوى وصف سير العمل الذي تريد تبسيطه، وسيقوم الذكاء الاصطناعي بإرشادك خلال إعداد المشغلات والإجراءات والشروط، دون الحاجة إلى معرفة تقنية متعمقة.

استخدم ClickUp Brain لتشغيل عمليات الأتمتة المخصصة وتسريع سير العمل

والأفضل من ذلك؟ يمكنك الجمع بين الذكاء الاصطناعي لـ ClickUp Brain مع Automations لدمج الأدوات الخارجية. بهذه الطريقة، يعمل كل شيء - من العمليات الداخلية إلى تطبيقات الجهات الخارجية - معًا في نظام واحد فعال وقابل للتطوير. لا مزيد من التوفيق بين الأدوات غير المتصلة. مجرد سير عمل نظيف وتعاوني - يعمل كآلة جيدة التشحيم.

🎥 هل تريد أن ترى الذكاء الاصطناعي بدون برمجة أثناء العمل؟يوضح هذا الفيديو القصير كيف تتيح لك ClickUp Automations تبسيط العمل باستخدام مشغلات وإجراءات بسيطة — دون الحاجة إلى برمجة. مثالي لإنشاء سير عمل أسرع وأكثر ذكاءً. شاهد الآن →

استخدم وكلاء Clickup AI لأتمتة الأعمال الروتينية

ترتقي وكلاء ClickUp AI بالأتمتة التي لا تتطلب كتابة أكواد إلى المستوى التالي من خلال العمل نيابة عنك بشكل مستقل. بدلاً من تعيين مشغلات وإجراءات لمرة واحدة، يمكنك الآن تعيين مسؤوليات متكررة لوكلاء ذكيين يراقبون مساحة العمل الخاصة بك، ويتخذون المبادرة، ويقللون من العمل اليدوي.

إعداد وكيل الذكاء الاصطناعي لحملة المهام

إليك كيفية استخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي في ClickUp:

اجتماعات يومية : قم بتجميع تحديثات الفريق تلقائيًا والإبلاغ عن العوائق دون الحاجة إلى تذكير أي شخص

التحقق من الحالة : مراقبة حالة المشروع وتنبيهك عند اقتراب المواعيد النهائية

مراجعة المحتوى : فحص المستندات للتأكد من دقة الأسلوب والوضوح أو وجود أجزاء مفقودة واقتراح التعديلات اللازمة

فرز المهام : قم بتعيين مهام جديدة بناءً على حجم العمل أو تاريخ الاستحقاق أو منطق مخصص

إدارة المعرفة: أجب على أسئلة الفريق استنادًا إلى المستندات والملفات الداخلية

بدون برمجة. بدون إدارة دقيقة. مجرد سير عمل أكثر ذكاءً يتكيف مع فريقك.

💡 نصيحة احترافية: اجمع بين وكلاء الذكاء الاصطناعي وإدخال Talk-to-Text من ClickUp Brain Max لأتمتة عملية كاملة من الصوت إلى التنفيذ.

أفضل ميزات ClickUp

املأ الحقول المخصصة بملخصات المهام وتحديثات المشاريع وتحليل بيانات الأعمال أو آراء العملاء

ابحث في التطبيقات المتصلة مثل Google Sheets أو GitHub للحصول على إجابات تجمع بين البيانات الداخلية والخارجية

استخدم المؤقت المدمج لتتبع الوقت وإضافة إدخالات يدوية وإرفاق ملاحظات

حوّل اللغة الطبيعية إلى خطط مشاريع مفصلة باستخدام إنشاء المهام المدعوم بالذكاء الاصطناعي

احصل على رؤى حول حالة المشروع من خلال ملخصات فورية مولدة بالذكاء الاصطناعي

تدوين الاجتماعات تلقائيًا واستخراج بنود العمل

قيود ClickUp

منحنى تعلم بسيط بفضل مجموعة كبيرة من الميزات المتوفرة على المنصة

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 10,000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

جاء في تقييم G2:

توفر لي أدوات الأتمتة والذكاء الاصطناعي الكثير من الوقت في المهام المتكررة. كان إعداد مساحات المشاريع والمهام والأتمتة سهلاً بشكل مدهش. تعلم فريق العمل كيفية استخدامها بعد بضع جلسات تدريبية سريعة. كما أن وثائق المساعدة والدردشة المباشرة كانت سريعة الاستجابة للغاية، مما يضمن عدم تعطلنا لفترات طويلة. أحد الأشياء التي قمنا بها هو دمج ClickUp مع Google Drive ببضع نقرات فقط، مما وفر لنا الوقت وتجنبنا التبديل بين الأدوات.

توفر لي أدوات الأتمتة والذكاء الاصطناعي الكثير من الوقت في المهام المتكررة. كان إعداد مساحات المشاريع والمهام والأتمتة سهلاً بشكل مدهش. تعلم فريق العمل كيفية استخدامها بعد بضع جلسات تدريبية سريعة. كما أن وثائق المساعدة والدردشة المباشرة كانت سريعة الاستجابة للغاية، مما يضمن عدم تعطلنا لفترات طويلة. أحد الأشياء التي قمنا بها هو دمج ClickUp مع Google Drive ببضع نقرات فقط، مما وفر لنا الوقت وتجنبنا الحاجة إلى تبديل الأدوات.

💡 نصيحة احترافية: توقف عن مطاردة التحديثات—AI Standups تجمع تلقائيًا التقدم المحرز والعوائق والخطوات التالية حتى يظل فريقك متناسقًا في الوقت الفعلي. ”

2. Akkio (الأفضل للتحليلات التنبؤية والرؤى المدعومة بالذكاء الاصطناعي)

عبر Akkio

لا يتطلب اتخاذ قرارات تستند إلى البيانات خبرة في البرمجة. مع Akkio، تكتسب وكالات الإعلان قدرات قوية في مجال التعلم الآلي على منصة لا تتطلب برمجة مصممة للمستخدمين غير التقنيين.

تعد هذه المنصة مثالية لتحليل جداول البيانات وقواعد البيانات للتنبؤ بالاتجاهات وتحديد الأنماط. على سبيل المثال، يمكن لفريق المبيعات إدخال بيانات المبيعات التاريخية في Akkio للتنبؤ بالإيرادات المستقبلية، أو يمكن لفريق التسويق تحديد العملاء المحتملين الأكثر احتمالًا للتحويل. يتكامل Akkio أيضًا مع أدوات مثل HubSpot و Snowflake و BigQuery لتبسيط خطوط أنابيب البيانات.

أفضل ميزات Akkio

قم ببناء ونشر نماذج الذكاء الاصطناعي باستخدام واجهة بسيطة تعمل بنقرة واحدة

دمج نماذج الذكاء الاصطناعي مع مصادر البيانات وأدوات الأعمال الحالية

أتمتة عمليات اتخاذ القرار باستخدام رؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي

قيود Akkio

لا تعمل بشكل جيد مع البيانات غير المنظمة، مما يجعلها أقل ملاءمة لمعالجة الصور أو مقاطع الفيديو

أسعار Akkio

مجموعة تحليلات الذكاء الاصطناعي للمستخدم الفردي: أسعار مخصصة

منصة تحليلات الذكاء الاصطناعي للمؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Akkio

G2: التقييمات غير كافية

Capterra: التقييمات غير كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Akiko؟

جاء في تقييم G2:

تتيح لنا Akkio فتح آفاق جديدة والقيام بعملنا بإنتاجية أعلى بكثير في وكالة التسويق الخاصة بي.

تتيح لنا Akkio فتح آفاق جديدة والقيام بعملنا بإنتاجية أعلى بكثير في وكالة التسويق التي أعمل بها.

3. DataRobot (الأفضل للتعلم الآلي المؤتمت على مستوى المؤسسات)

عبر DataRobot

لا يجب أن يكون بناء نماذج التعلم الآلي ونشرها أمرًا معقدًا. DataRobot يجعل الأمر أسهل من خلال بيئة لا تتطلب كتابة أي كود مصممة لمستخدمين من جميع مستويات المهارة. على الرغم من أن المنصة لا تعمل بدون كتابة أي كود تمامًا، إلا أنها تعمل على أتمتة مهام مثل اختيار النماذج واختبارها وضبطها، مما يجعلها متاحة للمستخدمين التقنيين الذين لا يمتلكون خبرة عميقة في التعلم الآلي. وهي مثالية لفرق التحليلات في المؤسسات التي تسعى إلى تشغيل النماذج بأمان على نطاق واسع.

تدعم المنصة العديد من حالات استخدام الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك اكتشاف الكائنات، حيث يمكن تدريب نماذج التعلم العميق على تحديد الكائنات داخل تدفقات الفيديو.

أفضل ميزات DataRobot

اختبر مئات الخوارزميات في وقت واحد للحصول على نتائج موثوقة ودقيقة

أنشئ تطبيقات على مستوى المؤسسات باستخدام أحدث نماذج اللغة الكبيرة (LLM)

يمكنك نشرها على أي سحابة أو خادم خاص أو خدمة مدارة

قيود DataRobot

قد تكون الأسعار المخصصة للمؤسسات كبيرة جدًا بالنسبة للشركات الصغيرة

أسعار DataRobot

أسعار مخصصة

تقييمات وتقييمات DataRobot

G2: 4. 4/5 (20+ تقييم)

Capterra: تقييمات غير كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن DataRobot؟

تقول إحدى المراجعات على Reddit:

DataRobot هي على الأرجح ثاني أفضل حلول autoML المتوفرة (أدرك أنني متحيز). على أي حال، أعتقد أنه سيكون هناك مجموعة من المتخصصين في التنفيذ الذين سيستخدمون أدوات مثل DataRobot لنقل المؤسسات من مستوى التحليلات الصفر تقريبًا إلى مستوى التعلم الآلي الأساسي خلال السنوات 2 إلى 10 القادمة.

DataRobot هي على الأرجح ثاني أفضل حلول autoML المتوفرة (أنا متحيز، أدرك ذلك). على أي حال، أعتقد أنه سيكون هناك مجموعة من المتخصصين في التنفيذ الذين سيستخدمون أدوات مثل DataRobot لنقل المؤسسات من مستوى التحليلات الصفر تقريبًا إلى مستوى التعلم الآلي الأساسي خلال السنوات 2 إلى 10 القادمة.

🧠 حقيقة ممتعة: أدخلت شركات مثل Microsoft وكلاء ذكاء اصطناعي مستقلين قادرين على التعامل مع استفسارات العملاء وجدولة المهام. يمكن إنشاء هؤلاء " الموظفين الذكاء الاصطناعي " دون الحاجة إلى خبرة في البرمجة، مما يظهر إمكانات الذكاء الاصطناعي بدون برمجة في أتمتة العمليات التجارية.

4. Zams (المعروف سابقًا باسم Obviously AI) (الأفضل لتحليل البيانات بدون برمجة والتنبؤات بالذكاء الاصطناعي)

عبر Zams

مع Zams (المعروف سابقًا باسم Obviously AI)، أنت لا تقوم فقط ببناء نماذج الذكاء الاصطناعي، بل إنك تنشئ وكلاء ذكاء اصطناعي يعملون على أتمتة أعمال المكاتب الخلفية بسرعة وأمان وحوكمة.

على عكس منصات الذكاء الاصطناعي الأخرى التي لا تتطلب برمجة، تتجاوز Zams تحليل البيانات. تتيح لك تقنية "Agentic AI" من Zams إنشاء وكلاء لاتخاذ القرارات يتجاوزون التوقعات، حيث يقومون بتشغيل سير العمل وتوجيه المهام أو إنشاء المخرجات تلقائيًا. وهذا يساعد الشركات على تحويل الذكاء الاصطناعي إلى أداة تشغيلية، وليس مجرد أداة لإعداد تقارير البيانات.

أفضل ميزات Zams

قم بتوسيع نطاق عملياتك بسرعة باستخدام Agentic AI لحلول المؤسسات

قم ببناء نماذج التصنيف والانحدار والسلسلة الزمنية لتحسين القرارات

ضمان أمن البيانات من خلال الامتثال لمعايير SOC 2 Type II و GDPR و HIPAA

قيود Zams

قد لا تناسب حدود التخزين في الخطط الأقل سعرًا العمليات التي تتطلب بيانات كبيرة

أسعار Zams

أسعار مخصصة

تقييمات Zams وتعليقات المستخدمين

G2: تقييمات غير كافية

Capterra: تقييمات غير كافية

5. Amazon SageMaker (الأفضل لنشر نماذج الذكاء الاصطناعي القابلة للتطوير)

عبر Amazon SageMaker

تتميز Amazon SageMaker بكونها منصة موحدة تجمع أدوات التعلم الآلي والتحليلات من AWS في مكان واحد. توفر الوصول المركزي إلى البيانات من مصادر متعددة مع أدوات مدمجة للتصنيف والتدريب والنشر.

يضمن الأمان على مستوى المؤسسات حماية بياناتك ونماذجك طوال سير عمل التعلم الآلي.

أفضل ميزات Amazon SageMaker

أتمتة اختيار النماذج وضبطها للحصول على نتائج سريعة باستخدام SageMaker Autopilot

تعاون وقم ببناء حلول الذكاء الاصطناعي بشكل أسرع في بيئة تطوير موحدة

استفد من مجموعة واسعة من دورات الذكاء الاصطناعي ، بدءًا من تدريب النماذج وحتى النشر

ربط البيانات من S3 و Redshift ومصادر خارجية

قيود Amazon SageMaker

قد يكون التعلم صعبًا للمبتدئين

قد تكون هيكلية الأسعار معقدة بالنسبة للفرق الصغيرة

أسعار Amazon SageMaker

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Amazon SageMaker

G2: 4. 2/5 (30+ تقييم)

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Amazon SageMaker؟

يقول أحد المراجعين في G2:

توفير خوارزميات وإطار عمل مدمجين. في كثير من الأحيان، تكون البيانات هي السبب في حدوث مشكلات في التنبؤات. عندما حصلنا على البيانات الصحيحة، أدت التنبؤات المستندة إلى الخوارزميات المدمجة دورًا رائعًا في تقنيات الخطية واللوجستية والتصنيف. التعاون مع علماء البيانات الآخرين. من السهل التكامل مع الأنظمة الأخرى ذات الصلة مثل Salesforce عندما تكون بياناتنا مخزنة في سلال S3، كما أن خدمة دعم العملاء سريعة الاستجابة.

توفير خوارزميات وإطار عمل مدمجين. في كثير من الأحيان، تكون البيانات هي السبب في حدوث مشكلات في التنبؤات. عندما حصلنا على البيانات الصحيحة، أدت التنبؤات المستندة إلى الخوارزميات المدمجة دورًا رائعًا في تقنيات الخطية واللوجستية والتصنيف. التعاون مع علماء البيانات الآخرين. من السهل التكامل مع الأنظمة الأخرى ذات الصلة مثل Salesforce عندما تكون بياناتنا مخزنة في سلال S3، كما أن خدمة دعم العملاء سريعة الاستجابة للغاية.

6. Levity AI (الأفضل لأتمتة البريد الإلكتروني المدعوم بالذكاء الاصطناعي)

عبر Levity AI

هل تغرق في رسائل البريد الإلكتروني؟ تساعد Levity AI فرق اللوجستيات والشحن على التخلص من الفوضى عن طريق تحويل الفوضى في صندوق الوارد إلى إجراءات آلية.

عند وصول بريد إلكتروني جديد، يقوم Levity بقراءته واستخراج التفاصيل الأساسية وتشغيل المهام المناسبة، مثل إدخال الطلبات في نظام إدارة النقل (TMS) أو إعادة توجيه المستندات إلى الفريق المناسب.

أفضل ميزات Levity AI

تسهل واجهة السحب والإفلات أتمتة الأعمال الروتينية عبر Gmail وSlack وOutlook والمزيد

تقوم Levity بقراءة رسائل البريد الإلكتروني الواردة، واستخراج التفاصيل الأساسية، وتشغيل المهام، مثل إدخال الطلبات في نظام إدارة الخدمات (TMS)، ووضع علامات على استفسارات العملاء، أو تحديث السجلات في نظام إدارة علاقات العملاء

ادمجها مع أدوات مثل Gmail و Outlook و Slack و Zapier للحفاظ على تدفق البيانات

قيود Levity AI

قد لا تناسب الأسعار الفرق الصغيرة أو الفرق التي تراعي الميزانية

أسعار Levity AI

أسعار مخصصة

تقييمات وتصنيفات Levity AI

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

عبر Google Teachable Machine

تتميز Google Teachable Machine بكونها منصة قائمة على المتصفح لإنشاء نماذج الذكاء الاصطناعي التي لا تتطلب خبرة تقنية أو معرفة بالبرمجة.

تتيح لك واجهته البديهية والمرئية تدريب النماذج على التعرف على الصور والأصوات والوضعيات دون الحاجة إلى خبرة تقنية كبيرة. إنها طريقة عملية وجذابة لاستكشاف إنشاء الذكاء الاصطناعي.

إنها مثالية لاستكشاف كيفية عمل الذكاء الاصطناعي وبناء نماذج صغيرة قابلة للاختبار لأغراض تعليمية أو توضيحية.

يمكنك تصدير نماذجك إلى TensorFlow. js أو Coral أو Arduino، ولكنها غير مصممة لأتمتة سير العمل في الأعمال.

أفضل ميزات Google Teachable Machine

استخدم الصور والصوت ومواقف الجسم دون الحاجة إلى تدريب مسبق على الذكاء الاصطناعي

اختبر النماذج المدربة بسرعة وكفاءة على أمثلة جديدة باستخدام Microsoft Lobe

قم بتصدير النماذج بتنسيقات متوافقة مع TensorFlow. js و Coral و Arduino لسهولة النشر

قيود Google Teachable Machine

تعتمد قوة المعالجة على إمكانيات جهازك

أسعار Google Teachable Machine

مجاني

تقييمات ومراجعات Google Teachable Machine

G2: لا توجد تقييمات متاحة

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

8. Microsoft Lobe (الأفضل لإنشاء نماذج تعلم آلي مخصصة بدون برمجة)

عبر Microsoft Lobe

يعد Microsoft Lobe خيارًا طبيعيًا إذا لم تكن لديك خلفية في علم البيانات ولكنك ترغب في إنشاء نماذج تعلم آلي مخصصة من خلال واجهة سهلة الاستخدام تعمل بنقرة واحدة. فهو يتعامل تلقائيًا مع المهام التقنية المعقدة، مثل تدريب النماذج وتحسينها، مما يجعل التعلم الآلي في متناول الجميع.

يمكنك بسهولة جمع البيانات وتصنيفها، ثم الاطلاع على النتائج في الوقت الفعلي. بالإضافة إلى ذلك، يتكامل Lobe مع أدوات Microsoft الأخرى، مما يوفر تجربة سلسة من البداية إلى النهاية.

أفضل ميزات Microsoft Lobe

قم بتدريب نماذج تصنيف الصور ببضع نقرات — ما عليك سوى استيراد الصور وتصنيفها

شاهد التحسينات في الوقت الفعلي أثناء إضافة الأمثلة والتصحيحات

قم بتصدير منصات الأجهزة المحمولة مثل CoreML و TensorFlow لاستخدامها في التطبيقات والمواقع الإلكترونية

قيود Microsoft Lobe

حاليًا، لا تدعم سوى تصنيف الصور، ولكن من المقرر إضافة المزيد من أنواع النماذج

أسعار Microsoft Lobe

أسعار مخصصة

تقييمات وتصنيفات Microsoft Lobe

G2: لا توجد تقييمات متاحة

Capterra: لا توجد تقييمات متاحة

9. RunwayML (الأفضل لتحرير مقاطع الفيديو والصور باستخدام الذكاء الاصطناعي)

عبر RunwayML

يتيح RunwayML للمبدعين الوصول إلى أدوات احترافية لتحرير الفيديو والصور، مع سير عمل سلس يركز على إنشاء محتوى الوسائط المتعددة. تتميز المنصة بنماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية، بما في ذلك Gen-1 و Gen-2 و Gen-3 Alpha، التي تتيح تحرير الفيديو وإنشاء الصور والرسوم المتحركة بشكل أفضل.

سواء كنت تقوم بإنشاء صور باستخدام نماذج Gen-2 أو إزالة الخلفيات ببضع نقرات، فإن Runway تجعل التحرير المتقدم في متناول الجميع. يمكنك حتى مزامنة حركات الشفاه مع الصوت وترقية مقاطع الفيديو إلى 4K من متصفحك.

كما تتكامل مع الأدوات الإبداعية الشائعة، مما يوفر للفنانين والمصممين وصانعي الأفلام سير عمل سلسًا لتحسين مشاريعهم باستخدام ميزات مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

أفضل ميزات RunwayML

أنشئ مقاطع فيديو جديدة تمامًا باستخدام مطالبات نصية أو حوّل المقاطع الموجودة بنمط جديد

مزامنة الصوت بشكل مثالي مع حركات الشفاه للحصول على صوت طبيعي

قم بترقية مقاطع الفيديو إلى دقة 4K وقم بتمديد مدة الفيديو دون فقدان الجودة

قيود RunwayML

تتطلب بعض الميزات المتقدمة اشتراكات من فئات أعلى

أسعار RunwayML

مجاني

قياسي: 15 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

المحترف: 35 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

غير محدود: 95 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات RueyML

G2: تقييمات غير كافية

Capterra: التقييمات غير كافية

🧠 حقيقة ممتعة: لعبت RunwayML دورًا رئيسيًا في الفيلم الحائز على جائزة الأوسكار Everything Everywhere All At Once. استخدم فنان المؤثرات البصرية Evan Halleck أداة الشاشة الخضراء المدعومة بالذكاء الاصطناعي لإزالة الخلفيات بدقة، والتي غالبًا ما تتفوق على الطرق التقليدية.

10. Nanonets (الأفضل لأتمتة معالجة المستندات باستخدام الذكاء الاصطناعي)

عبر Nanonets

تساعد Nanonets الفرق على أتمتة استخراج البيانات من المستندات بدقة تصل إلى 99٪ باستخدام معالجة اللغة الطبيعية والذكاء الاصطناعي المتقدم. إن قدرة Nanonets الفريدة على العمل مع المستندات المنظمة وغير المنظمة تجعلها فريدة من نوعها.

سواء كنت تتعامل مع ملفات PDF منسقة بعناية أو ملفات مكتوبة بخط اليد، يمكن للذكاء الاصطناعي تحديد المعلومات الأساسية واستخراجها بذكاء والتحقق من صحتها وتصديرها مباشرة إلى أدوات مثل QuickBooks أو Xero أو NetSuite.

يمكنك أيضًا إعداد تدفقات الموافقة وخطوات التحقق من الأخطاء دون الحاجة إلى البرمجة.

أفضل ميزات Nanonets

قم بتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي المخصصة لأنواع المستندات دون الحاجة إلى البرم

قم بمعالجة مستندات متعددة وتصدير البيانات إلى أدوات مثل QuickBooks وXero وNetSuite

أنشئ سير عمل آليًا للمعالجة الشاملة، مع التحقق من البيانات قبل التصدير

قيود Nanonets

أبلغ بعض المستخدمين عن وجود منحنى تعلم عند إنشاء نماذج مخصصة معقدة

أسعار Nanonets

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Nanonets

G2: 4. 8/5 (90+ تقييم)

Capterra: 4. 9/5 (أكثر من 50 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Nanonets؟

تقول مراجعة G2:

تستخدم Nanonets خوارزميات متطورة تستخرج البيانات بدقة من الفواتير، حتى تلك ذات التنسيقات المعقدة أو غير القياسية. تعمل الذكاء الاصطناعي على التعلم المستمر وتحسين دقة الاستخراج، مما يقلل من أخطاء الإدخال اليدوي للبيانات ويوفر وقتًا كبيرًا لفريقنا. تتيح المنصة أيضًا للمستخدمين إنشاء سير عمل قابل للتخصيص بدرجة عالية يمكنه توجيه الفواتير تلقائيًا وتشغيل عمليات الموافقة وتنفيذ الإجراءات بناءً على قواعد محددة.

تستخدم Nanonets خوارزميات متطورة تستخرج البيانات بدقة من الفواتير، حتى تلك ذات التخطيطات المعقدة أو غير القياسية. تعمل الذكاء الاصطناعي على التعلم المستمر وتحسين دقة الاستخراج، مما يقلل من أخطاء إدخال البيانات يدويًا ويوفر وقتًا كبيرًا لفريقنا. تتيح المنصة أيضًا للمستخدمين إنشاء سير عمل قابل للتخصيص بدرجة عالية يمكنه توجيه الفواتير تلقائيًا، وتشغيل عمليات الموافقة، وتنفيذ الإجراءات بناءً على قواعد محددة.

