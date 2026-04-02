كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي دون فريق تقني

حان وقت الحقيقة. كل شهر تتأخر فيه عن اعتماد الذكاء الاصطناعي، تتسع الفجوة بين إنتاج فريقك وما هو ممكن فعليًا.

يُهدر فريقك طاقته الإبداعية الثمينة في الأعمال الروتينية بدلاً من التركيز على الاستراتيجية.

تفترض معظم الفرق أن استخدام الذكاء الاصطناعي دون خلفية تقنية يعني الاكتفاء بنتائج مخففة.

تشعر الشركات الصغيرة التي تحتاج إلى الذكاء الاصطناعي بهذا الأمر بشكل أكثر حدة، وتُحرم من التكنولوجيا المتقدمة لأن النقاش يهيمن عليه تطبيقات تعتمد بشكل كبير على الهندسة.

لكن العائق الحقيقي ليس المهارة، بل العمل المتناثر عبر عدد كبير جدًا من الأدوات غير المتصلة ببعضها، وهو تحدٍ شائع لدرجة أن 45% من الموظفين أخبروا شركة ماكينزي أن التكامل السلس لسير العمل سيزيد من استخدامهم اليومي للذكاء الاصطناعي.

يشرح لك هذا الدليل بالتفصيل كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي بدون فريق تقني. ستتعلم أساسيات الأتمتة بدون برمجة، وستنشئ أول سير عمل لك، وستقيس النتائج الفعلية، وستتجنب الأخطاء الشائعة التي تعرقل حتى الفرق المتحمسة. 🙌

لماذا لا تستطيع الفرق غير التقنية الانتظار حتى تتوفر تقنية الذكاء الاصطناعي

إذا كنت مسؤول عمليات أو مديرًا في شركة صغيرة، فأنت على الأرجح تعرف ما يعنيه أن ترى المنافسين يتقدمون بسرعة بينما تظل فرقك عالقة في سير العمل اليدوي.

لكنك لست وحدك في هذا. وفقًا لمسح أجرته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، لا يستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي حاليًا سوى 20-30٪ من الشركات الصغيرة والمتوسطة.

على الرغم من أن الأسباب تتراوح بين تحديات التكامل والتهديدات الأمنية، يبدو أن الجميع يواجهون عقبات في مجال الذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، لا يزال هذا الأمر لا يمكن للشركات الصغيرة أن تتحمل الانتظار بشأنه.

وإليك السبب:

❗️أنت تخاطر بقدرتك على البقاء في المنافسة، وليس مجرد اتباع اتجاه: يحذر ما يصل إلى 72% من صانعي القرار في مجال استراتيجيات البيانات من أن الشركات ستفشل تمامًا دون اعتماد الذكاء الاصطناعي، ويشعر 54% منهم بقلق حقيقي من أن تأخير التنفيذ سيكلفهم ميزتهم التنافسية

❗️أنت تدفع "ثمنًا باهظًا" على الإنتاجية كل يوم: يمكن للمهنيين في مجال الأعمال الذين يستخدمون الذكاء الاصطناعي صياغة 59% من الوثائق أكثر في الساعة، وبشكل عام، ثبت أن الذكاء الاصطناعي يعزز إنتاجية الموظفين بشكل عام بنسبة تصل إلى 66%

❗️لقد ثبتت فعالية العائد على الاستثمار بالفعل (ومنافسيك يستفيدون من ذلك): أفادت 74% من المؤسسات بتحقيق عائد إيجابي على الاستثمار من تطبيقات الذكاء الاصطناعي الناضجة لديها، وبالنسبة للشركات الصغيرة على وجه التحديد، قالت 87% منها إن الذكاء الاصطناعي يساعدها على توسيع نطاق عملياتها، بينما لاحظت 86% تحسناً في الهامش

❗️فريقك يرغب في استخدامه: على عكس المخاوف من أن الذكاء الاصطناعي يسبب قلقًا واسع النطاق بشأن الوظائف، أفاد 71% من الموظفين أن تطبيق الذكاء الاصطناعي قد عزز بالفعل رضاهم الوظيفي ونموهم المهني

حسنًا، الآن أنت تعلم أنك بحاجة إلى القيام بذلك. دعنا ننتقل إلى "كيفية" القيام بذلك.

ماذا يعني الذكاء الاصطناعي فعليًا للفرق التي لا تمتلك خلفية تقنية

تزخر المحادثات حول الذكاء الاصطناعي بالمصطلحات التقنية التي تبعد المستخدمين العاديين في مجال الأعمال.

تواجه الفرق غير التقنية حالة من الشلل بسبب التحليل عند اختيار البرنامج المناسب. وينتهي بك الأمر بشراء أدوات غير مترابطة (أو انتشار الأدوات ) التي تربك فريقك وتجزئ عملك اليومي (أي انتشار العمل ).

يجب أن تتغلب الأداة المناسبة على الضوضاء وتتعامل مع التعقيدات التي تحدث خلف الكواليس. دعونا نلقي نظرة على الأدوات المتاحة على نطاق واسع لفريق يسعى إلى تطبيق الذكاء الاصطناعي دون الحاجة إلى فريق تقني:

نماذج اللغة الكبيرة وبرامج الدردشة الآلية

نماذج اللغة الكبيرة هي أنظمة تم تدريبها على كميات هائلة من النصوص، وهي قادرة على القراءة والكتابة والتلخيص والإجابة على الأسئلة باللغة الطبيعية.

في الواقع، هذا يعني أن فريقك يمكنه طرح الأسئلة أو إنشاء المحتوى أو تلخيص المعلومات دون الحاجة إلى مهارات تقنية. لكن روبوتات الدردشة العامة المستخدمة في الأعمال تقع قصيرة عن الهدف لأنها لا تفهم سياق عملك. فهي تعمل بمعزل عنك، دون الوصول إلى مشاريعك أو مهامك أو معرفتك الداخلية.

لهذا السبب غالبًا ما ينتهي الأمر بالفرق إلى نسخ السياق ولصقه في أدوات منفصلة، مما يزيد من التعقيدات بدلاً من إزالتها.

تكمن القيمة الحقيقية في قدرة الذكاء الاصطناعي على الوصول إلى عملك الفعلي، بحيث يمكنه الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بمهام محددة، وتلخيص التحديثات الحقيقية، وتوليد مخرجات بناءً على سياق فريقك، وليس على مدخلات عامة.

إليك مثال على مدى فعالية الذكاء الاصطناعي في التعامل مع السياق، باستخدام ClickUp AI. ⬇️

عمليات سير العمل والأتمتة بدون كود

الأتمتة بدون برمجة هي ما يحول الذكاء الاصطناعي من شيء مثير للاهتمام إلى شيء مفيد.

في جوهره، هو نظام منطقي بسيط: عندما يحدث شيء ما، تقوم الأداة باتخاذ إجراء. يتم إنشاء سير العمل هذا باستخدام ثلاثة مكونات: المحفزات، والشروط، والإجراءات.

على سبيل المثال، عندما تتغير حالة المهمة، يمكن للنظام تعيين المسؤول التالي تلقائيًا، أو تحديث البيانات ذات الصلة، أو إخطار الشخص المناسب. هذه العمليات التلقائية الصغيرة تلغي الحاجة إلى التنسيق اليدوي المستمر.

بدون أتمتة سير العمل، تقضي الفرق وقتًا طويلاً في المهام المتكررة مثل المتابعة والتحديثات وتسليم المهام. وبفضلها، تصبح تلك العمليات متسقة وموثوقة.

المفتاح هو أن فريقك لا يزال يتولى اتخاذ القرارات والأعمال الإبداعية، بينما يتولى النظام التنفيذ المتكرر الذي يبطئ سير العمل.

وكلاء الذكاء الاصطناعي الذين يفكرون ويتصرفون نيابة عنك

وكلاء الذكاء الاصطناعي هم الخطوة التالية بعد الأتمتة.

بدلاً من مجرد اتباع القواعد المحددة مسبقًا، يمكن للموظف مراقبة ما يحدث عبر سير العمل لديك، وفهم السياق، واتخاذ الإجراءات ضمن الحدود التي تحددها.

لا تنظر إليه كأداة بقدر ما تنظر إليه كمساعد مدمج. يمكن للوكيل تحديد متى يتعطل شيء ما، أو ملاحظة نقص المعلومات، أو التعرف على الأنماط عبر المهام والمحادثات. ومن هناك، يمكنه التدخل عن طريق تخصيص المهام، أو الكشف عن المخاطر، أو توجيهك إلى الخطوة التالية.

الفرق بسيط ولكنه مهم:

تستجيب الأتمتة لمحفزات محددة

يولي الموظفون اهتمامًا مستمرًا

وهذا يعني تقليل الإشراف اليدوي وتقليل الأخطاء التي قد تمر دون ملاحظة، خاصة مع نمو فريقك وزيادة حجم العمل.

إليك مثال على " Super Agent" (وكيل فائق)، مع قدرات ونطاق محددين، من ClickUp

📮 رؤية ClickUp: يقول 21% من الأشخاص إنهم يقضون أكثر من 80% من يوم عملهم في مهام متكررة. ويقول 20% آخرون إن المهام المتكررة تستهلك ما لا يقل عن 40% من يومهم. هذا يمثل ما يقرب من نصف أسبوع العمل (41%) مخصص لمهام لا تتطلب الكثير من التفكير الاستراتيجي أو الإبداع (مثل رسائل البريد الإلكتروني للمتابعة 👀). بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، يهدف الذكاء الاصطناعي إلى التخلص من العمل الإضافي الذي يبطئ كل شيء. وصلت شركة إنتاج الفيديو path8 Productions إلى نقطة الانهيار مع توسعها. كان العمل موزعًا بين Smartsheet و Slack و Toggl و Dropbox Paper. كان المنتجون عالقين في نسخ التحديثات بين الأنظمة بدلاً من المضي قدمًا في المشاريع. بدلاً من إضافة الذكاء الاصطناعي فوق تلك الفوضى، أعادوا بناء نظامهم. قاموا بدمج كل شيء في مجموعة ClickUp للأعمال الصغيرة ، مما أدى إلى إنشاء مساحة عمل متصلة حيث يمكن للذكاء الاصطناعي والأتمتة وسير العمل أن تعمل معًا بشكل فعلي. ⚡ التأثير رؤية في الوقت الفعلي عبر التخطيط والمراسلة وتتبع الوقت

6 أدوات تم استبدالها بمساحة عمل واحدة موحدة

تقليل الوقت المستغرق في التحضير لاجتماعات الفريق بنسبة 60% (من 30 إلى 60 دقيقة إلى حوالي 10 دقائق)

تم التنفيذ الكامل في أقل من 8 أسابيع بدعم من ClickUp اسمع ذلك من المؤسس بات هندرسون. 👇🏼

كيفية تقييم مدى استعداد فريقك للذكاء الاصطناعي

الخطأ الفادح الوحيد الذي ترتكبه الفرق عند اعتماد الذكاء الاصطناعي؟ محاولة إضافة تقنية جديدة فوق عمليات فوضوية وغير محددة.

لأن الذكاء الاصطناعي لا يصلح العمليات الفوضوية. بل يكشفها.

إذا كان عملك مبعثراً عبر سلاسل رسائل البريد الإلكتروني وجداول البيانات والتطبيقات غير المتصلة ببعضها، فإن فريقك يواجه بالفعل تشتت السياق. يقضي الموظفون ساعات في البحث عن المعلومات، والتبديل بين التطبيقات غير المتصلة، وتكرار نفس التحديثات في أماكن متعددة.

في تلك البيئة، لا يوجد لدى الذكاء الاصطناعي أي شيء موثوق يمكنه العمل عليه. :

لا يمكنه أتمتة ما لم يتم تعريفه بوضوح

لا يمكنه استخلاص رؤى من البيانات المجزأة

ولا يمكنه دفع عجلة التنفيذ إذا لم تكن سير العمل لديك متصلة ببعضها البعض

قبل أن تتمكن الذكاء الاصطناعي من تحقيق الفائدة المرجوة، يجب أن يكون عملك منظمًا ومركزيًا. هذا هو ما يحدد ما إذا كان الذكاء الاصطناعي سيساعد أم سيضيف المزيد من التشويش.

للقيام بذلك، قم بتقييم مدى استعدادك عبر هذه الأبعاد الثلاثة:

وضوح العملية: يمكنك وصف سير العمل القابل للتكرار خطوة بخطوة حتى يعرف النظام بالضبط ما يجب القيام به

إمكانية الوصول إلى البيانات: تُخزّن معلوماتك في مساحة عمل موحدة بدلاً من أن تكون مبعثرة عبر حلول منفصلة

انفتاح الفريق: ينظر فريقك إلى التكنولوجيا الجديدة على أنها أداة مفيدة وليس تهديدًا لوظائفهم

إليك نموذج لتقييم الاحتياجات لمساعدتك:

مهام حقيقية يمكن للفرق غير التقنية أتمتتها باستخدام الذكاء الاصطناعي

من المحبط أن تحدق في شاشة فارغة، محاولًا معرفة بالضبط ما الذي يجب أن تقدمه هذه التكنولوجيا لدورك المحدد.

في الحقيقة، لا تواجه الشركات الصغيرة صعوبة في الوصول إلى الذكاء الاصطناعي. لكن تطبيقه على سير العمل الفعلي؟ هذا هو التحدي الحقيقي.

وهكذا تظل الأداة مهملة، بينما يواصل فريقك القيام بنفس العمل اليدوي:

تجميع التحديثات والتقارير الروتينية

صياغة رسائل البريد الإلكتروني من الصفر

قراءة سلاسل التعليقات الطويلة للعثور على القرارات

يحدث التغيير عندما يتم تطبيق الذكاء الاصطناعي على معوقات محددة في يومك.

من أين تبدأ: حالات استخدام عملية يمكنك تنفيذها على الفور

لا تحتاج إلى إعدادات معقدة لتستفيد من هذه التقنية. ابدأ بأتمتة العمليات اليدوية التي يكررها فريقك:

كتابة المسودات الأولى : قم بإنشاء ملخصات الاجتماعات، وموجزات المشاريع، والردود على رسائل البريد الإلكتروني بدلاً من البدء من صفحة فارغة

تصنيف الطلبات الواردة : اقرأ الطلبات أو الرسائل الواردة وقم بتوجيهها إلى الشخص المناسب بناءً على المحتوى أو الأولوية

تلخيص المحادثات الطويلة : استخرج القرارات، وإجراءات العمل، والعوائق من المحادثات المطولة دون قراءة كل رسالة

تحديث حالات المشاريع: راقب الأنشطة عبر المهام وسلط الضوء على ما يحتاج إلى اهتمام، وما هو معرض للخطر، وما تم إنجازه

👋🏾 هل تحتاج إلى عرض توضيحي؟ هذه هي حالة استخدام الذكاء الاصطناعي الوحيدة التي يجب أن تجربها بالتأكيد، وفقًا لزيب إيفانز، مؤسس ClickUp ورئيسها التنفيذي. تعرف على الذكاء الحي المدعوم من Ambient Agents!

يبدو تقييم منصات البرامج المعقدة أمراً مستحيلاً دون وجود قسم تكنولوجيا المعلومات لتوجيهك.

أنت تتسبب عن غير قصد في انتشار الذكاء الاصطناعي — أي الانتشار غير المخطط لأدوات الذكاء الاصطناعي دون رقابة أو استراتيجية أو تحكم في أثر الذكاء الاصطناعي لمؤسستك — من خلال إضافة حل نقطة خامسة إلى مجموعتك التقنية.

النتيجة النهائية؟ يواجه فريقك صعوبة في التعامل مع تسجيل دخول آخر، ومخزن بيانات آخر، ونظام آخر يتعين صيانته.

الميزة التنافسية هنا هي الذكاء الاصطناعي الذي يساعدك على توحيد مجموعتك التقنية والتخلص من الحاجة إلى التكوين التقني. اطرح هذه الأسئلة عند تقييم البرامج:

ما الذي يجب تقييمه أسئلة يجب طرحها كيف يبدو الشكل الجيد التكامل الأصلي هل نحتاج إلى تطبيق منفصل أو تسجيل دخول؟ هل ننسخ البيانات إليه لجعله مفيدًا؟ هل هو متاح في المكان الذي يتم فيه العمل بالفعل؟ هل سيستخدمه الفريق بشكل طبيعي يوميًا؟ يتم دمج الذكاء الاصطناعي مباشرةً في سير عملك (المهام، المستندات، الدردشة) دون الحاجة إلى أدوات إضافية أو أي عوائق الوعي بالسياق هل يفهم مشاريعنا ومهامنا ومحادثاتنا؟ هل يمكنه الإجابة على الأسئلة دون أن نلصق السياق؟ هل يعكس العمل الحقيقي أم النتائج العامة؟ هل يمكنه تحديد العوائق أو التقدم بدقة؟ يستخدم الذكاء الاصطناعي بيانات مساحة العمل الحقيقية لتقديم إجابات دقيقة وذات صلة دون الحاجة إلى إدخال يدوي سهولة الاستخدام بدون برمجة هل يمكن لمستخدم غير تقني إعداد هذا بسرعة؟ هل تتطلب سير العمل البرمجة أو كتابة البرامج النصية؟ هل يمكننا إصلاح أو تعديل الأمور بأنفسنا؟ هل سيتطلب هذا دعمًا تقنيًا مستمرًا؟ يمكن لأي فرد في الفريق إعداد سير العمل وإدارته دون مساعدة المطورين تأثير حقيقي على سير العمل ما المهمة التي يزيلها هذا فعليًا؟ هل يقلل من الخطوات أم يسرع جزءًا واحدًا فقط؟ هل النتائج قابلة للاستخدام دون تعديل مكثف؟ هل يؤدي إلى تشغيل الخطوات التالية تلقائيًا؟ تقوم الأداة بإزالة الأعمال المتكررة وتقليل التنسيق اليدوي بين أعضاء الفريق توحيد المكدس هل يمكن أن يحل هذا محل الأدوات التي ندفع مقابلها بالفعل؟ هل يقلل من التبديل بين التطبيقات؟ هل سيبسط سير العمل لدينا؟ هل يمكننا التخلص من عمليات الدمج أو الاشتراكات؟ عدد أقل من الأدوات، وعدد أقل من عمليات التكامل، ونظام أبسط وأكثر ترابطًا

كيفية إعداد أول سير عمل للذكاء الاصطناعي خطوة بخطوة

قد يبدو إنشاء عملية آلية من الصفر أمرًا صعبًا للمبتدئين.

تتأخر في التنفيذ وتعود إلى العادات اليدوية المريحة. يمنعك منحنى التعلم المتصور من توفير ساعات من العمل في المستقبل.

باعتباره مساحة عمل متكاملة للذكاء الاصطناعي، يجمع ClickUp مشاريعك ووثائقك والدردشة ولوحات المعلومات وسير العمل في منصة واحدة.

وهذا يعني أن الذكاء الاصطناعي لا يقف مكتوف الأيدي. يتم دمج ClickUp Brain مباشرةً في سير عملك، مع إمكانية الوصول إلى نفس البيانات التي يستخدمها فريقك لإنجاز العمل. يمكنه رؤية المهام وفهم المحادثات والرجوع إلى المستندات والعمل ضمن تدفق التنفيذ.

هذا هو ما يدفع فعليًا إلى اعتماد هذه التقنية. عندما يتم دمج الذكاء الاصطناعي في النظام، لا توجد خطوة إضافية لـ"استخدامه".

لا حاجة إلى نسخ ولصق السياق. يصبح ذلك جزءًا من كيفية سير العمل، سواء كان ذلك لإنشاء تحديثات، أو تلخيص الأنشطة، أو المساعدة في دفع المهام إلى الأمام.

فيما يلي ثلاثة سير عمل عملي من ClickUp يمكنك إعدادها بسرعة، حيث يجمع كل منها بين الأتمتة والذكاء الاصطناعي والتنفيذ الذي يقوده الوكلاء.

1. أتمتة حالات المهام لإلغاء المتابعة اليدوية

تعد عملية تحديث الحالات يدويًا ومتابعة التقدم في المهام من أكثر العقبات شيوعًا. يمكنك التخلص من ذلك باستخدام ميزة الأتمتة البسيطة في ClickUp.

أضف مشغلات أتمتة "عندما-إذن" في ClickUp لأتمتة تحديثات المهام اليدوية

كيفية الإعداد:

انتقل إلى قائمتك أو مساحتك وافتح الأتمتة انقر على "إنشاء أتمتة" اختر مشغلًا مثل: عندما يتغير الحالة إلى "قيد المراجعة" أضف إجراءً، على سبيل المثال: تعيين المالك التالي (مثل المراجع أو المدير) تغيير الحالة إلى المرحلة التالية إرسال إشعار أو تعليق

مثال على سير العمل: عندما يتم وضع علامة "مكتمل" على مهمة ما → قم تلقائيًا بتعيين مراقبة الجودة → أبلغ المراجع

إذا أضفت حقول الذكاء الاصطناعي في ClickUp، فسيتولى الذكاء الاصطناعي هذا الجزء بنفسه. شاهده أثناء العمل. 👇🏼

تستغرق التحديثات الأسبوعية وتقارير الحالة وقتًا طويلاً لأنها تتطلب استخراج المعلومات من عدة مصادر. وهنا يأتي دور ClickUp Brain .

كيفية الإعداد:

افتح قائمة أو مجلدًا أو مساحة حيث يوجد مشروعك اذكر Brain باستخدام @ اطلب منه: تلخيص الأنشطة الأخيرة، وإبراز الأعمال المنجزة، وتحديد العوائق أو المخاطر تلخيص الأنشطة الأخيرة إبراز العمل المنجز تحديد العوائق أو المخاطر

يمكنك أيضًا تشغيل هذا داخل ClickUp Doc أو ClickUp Chat أو ClickUp Task لإنشاء تحديثات منظمة.

مثال على المطالبة: "لخص جميع تحديثات المهام لهذا الأسبوع، بما في ذلك العناصر المكتملة، والعوائق، والخطوات التالية." بدلاً من إنشاء التقارير من الصفر، يمكنك مراجعة الملخصات التي أنشأها الذكاء الاصطناعي وصقلها. بمرور الوقت، سيصبح هذا سير العمل الافتراضي الخاص بك لإعداد تقارير الحالة.

3. استخدم "Super Agents" لمراقبة العمل واتخاذ الإجراءات

قم بتسريع سير العمل باستخدام Super Agents في ClickUp

تتبع عمليات الأتمتة القواعد. أما " Super Agents" في ClickUp، فيتعاملون مع كل ما لا يتبعها.

إنها عوامل لا تحتاج إلى برمجة يمكنك تهيئتها داخل مساحة العمل الخاصة بك لمراقبة النشاط بناءً على الشروط التي تحددها. وبمجرد إعدادها، تعمل بشكل مستقل، وتراقب المهام والمستندات والمحادثات باستمرار وتتخذ الإجراءات عند استيفاء تلك الشروط، مثل الإبلاغ عن الأعمال المتوقفة، أو الكشف عن التفاصيل المفقودة، أو بدء الخطوة التالية.

كيفية الإعداد:

افتح Super Agent Builder وأنشئ وكيلًا جديدًا حدد هدف الوكيل وتعليماته بلغة واضحة (ما الذي يجب أن يراقبه وكيف يجب أن يتصرف) حدد النطاق عن طريق اختيار المساحات أو المجلدات أو القوائم التي يجب مراقبة قدم السياق والمصادر المناسبة، مثل المهام والوثائق والمحادثات التي يجب على الموظف الرجوع إليها حدد الشروط أو الأنماط التي يجب البحث عنها، مثل المهام المتوقفة، أو المعلومات المفقودة، أو العمل المعطل قم بتكوين الإجراءات التي يجب اتخاذها عند استيفاء تلك الشروط، مثل: نشر تعليق أو الإبلاغ عن المشكلة، أو إخطار الشخص المسؤول أو مطالبته بالتصرف، أو إنشاء مهام متابعة أو خطوات تالية اختبر الوكيل في سير عمل صغير وحسّن تعليماته قبل طرحه على نطاق واسع

مثال: لم يتم تحديث المهمة منذ 3 أيام → يقوم الموظف بوضع علامة عليها → يتم إخطار المالك → يتم إنشاء متابعة إذا لزم الأمر

شاهد هذا الفيديو لتتعلم كيفية إنشاء "Super Agent" والعمل معه:

ملاحظة سريعة حول سير العمل الأول الخاص بك باستخدام الذكاء الاصطناعي

لست بحاجة إلى أتمتة كل شيء دفعة واحدة. ابدأ بسير عمل واحد قابل للتكرار حيث يتم إهدار الوقت باستمرار، مثل تحديثات الحالة، أو تسليم المهام، أو الموافقات.

حدد كيفية عمل النظام حاليًا. ثم قم بإدخال النظام:

استخدم الأتمتة للتعامل مع الخطوات المتوقعة، مثل تعيين المسؤولين أو دفع المهام إلى الأمام

استخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء ملخصات أو تحديثات أو مسودات أولية من الأنشطة الفعلية

استخدم Super Agents لمراقبة سير العمل والتدخل عندما يتعطل شيء ما أو ينقص شيء ما

قم بإنشائه مرة واحدة، واختبره على مجموعة صغيرة من المهام، وحسّنه بناءً على كيفية استخدامه الفعلي من قبل فريقك. ثم كرر نفس النمط لسير العمل التالي.

الأخطاء الشائعة التي ترتكبها الفرق غير الفنية في مجال الذكاء الاصطناعي

غالبًا ما تندفع الشركات الصغيرة إلى اعتماد تقنيات جديدة دون استراتيجية حوكمة واضحة.

أنت تخاطر بتعريض بيانات الشركة الحساسة لنماذج خارجية تابعة لأطراف ثالثة. تقوم الفرق بنشر المحتوى الذي تم إنشاؤه تلقائيًا دون مراجعة، مما يؤدي إلى أخطاء محرجة وتآكل ثقة العملاء.

تجنب هذه الأخطاء الشائعة في التنفيذ:

إصلاح كل شيء دفعة واحدة: تؤدي محاولة أتمتة كل عملية في وقت واحد إلى الإرهاق

اختيار الأدوات التقنية: الاعتماد على برامج تتطلب سراً مفاتيح واجهة برمجة التطبيقات (API) أو دعم المطورين

تجاهل جودة البيانات : توقع نتائج رائعة من معلومات متناثرة وغير مترابطة توقع نتائج رائعة من معلومات متناثرة وغير مترابطة

تخطي المراجعة البشرية: نشر المسودات التي تم إنشاؤها دون التحقق من الأسلوب أو الدقة

التعامل مع الإعداد على أنه نهائي: عدم ضبط المطالبات وسير العمل مع تغير أعمالك

ميزة ClickUp: أن تصبح شركة تعتمد الذكاء الاصطناعي أولاً يعني أيضًا اتباع نهج يضع الأمن في المقام الأول في كل شيء. تم تصميم ClickUp وفقًا لمعايير موثوقة مثل SOC 2 و ISO 27001 والامتثال للائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) والاستعداد لقانون نقل التأمين الصحي والمسؤولية (HIPAA)، مع ضوابط صارمة على كيفية تخزين بياناتك والوصول إليها وحمايتها. ويمتد ذلك ليشمل الذكاء الاصطناعي. مما يعني: لا يتم تدريب ClickUp AI على بيانات مساحة العمل الخاصة بك

يُطلب من شركاء الذكاء الاصطناعي تعاقديًا عدم الاحتفاظ ببياناتك

البيانات التي يتم مشاركتها مع النماذج محدودة ويتم حذفها بعد المعالجة

يعمل الذكاء الاصطناعي باستخدام التعلم في السياق، وليس التدريب على بياناتك تظل بيانات مساحة العمل الخاصة بك آمنة، وتعمل ميزات الذكاء الاصطناعي في بيئات خاضعة للرقابة، ولا تُستخدم معلوماتك لتدريب نماذج خارجية دون إذن. تبدأ الخصوصية والأمان في ClickUp بأذونات دقيقة وتمتد لتشمل نماذج الذكاء الاصطناعي

كيفية قياس نجاح الذكاء الاصطناعي دون خبرة تقنية

يبدو إثبات عائد الاستثمار في البرامج الجديدة أمراً مستحيلاً دون تحليلات معقدة.

تتخلى عن الأدوات المفيدة لأن التأثير الفعلي على الأعمال يظل غير مرئي للقيادة. لا يمكنك تبرير التكلفة بدون بيانات موثوقة.

تتبع هذه المؤشرات القابلة للملاحظة:

الوقت الموفر: تتبع المدة التي استغرقتها مهمة معينة قبل التنفيذ مقارنةً بما بعد التنفيذ

حجم المخرجات: احسب الزيادة في عدد التقارير أو الردود التي تم إنتاجها خلال نفس الفترة الزمنية

تقليل الأخطاء: راقب انخفاض حالات التسليم الفائتة والمتابعات المنسية

تقبل الفريق: لاحظ ما إذا كان الفريق يستخدم الميزات فعليًا يوميًا

توسيع نطاق سير العمل: لاحظ متى يبدأ أعضاء الفريق في تطبيق النمط على مشكلات جديدة

كيف يساعدك ClickUp

قم بتصور البيانات المعقدة باستخدام لوحات معلومات ClickUp واطلب من ClickUp Brain تفسيرها لك

عند تتبع المؤشرات المذكورة أعلاه، يمكنك تصور أداء فريقك على الفور باستخدام لوحات معلومات ClickUp التي لا تتطلب كتابة أكواد برمجية.

بفضل أكثر من 50 بطاقة مخصصة وملخصات الذكاء الاصطناعي، يساعدك هذا الدليل على إظهار عدد الساعات التي توفرها التكنولوجيا الجديدة لفريقك بوضوح. ترى الإدارة دليلاً لا يمكن إنكاره على زيادة الإنتاجية والكفاءة. 🤩

إذا كنت ترغب في فهم استخدام الذكاء الاصطناعي على وجه التحديد، فإن التحليلات الوكيلة توضح لك بالضبط عدد الوكلاء النشطين، وأيهم يحقق أفضل أداء، وعدد الإنجازات التي تم تحقيقها.

افهم كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي ووكلائك من خلال بيانات التحليلات الخاصة بالوكلاء

أنشئ مساحة العمل الآلية الخاصة بك اليوم

لا تعاني معظم الشركات الصغيرة من مشكلة في الأدوات. بل تعاني من مشكلة في الأنظمة.

ينتشر العمل عبر التطبيقات، وتبقى العمليات في أذهان الأشخاص، ويصبح التنسيق عبئًا خفيًا يبطئ كل شيء.

تم تصميم ClickUp Small Business Suite لحل هذه المشكلة بطريقة مختلفة.

من خلال دمج مهامك ووثائقك والدردشة ولوحات المعلومات والذكاء الاصطناعي في نظام واحد، يوفر هذا النظام لفريقك مكانًا واحدًا للتخطيط والتنفيذ والحفاظ على التنسيق. تتولى الأتمتة الأعمال التي يمكن التنبؤ بها. يساعدك الذكاء الاصطناعي على الفهم والإبداع. ويحافظ "Super Agents" على استمرار سير العمل.

هنا يحدث التغيير.

لست بحاجة إلى المزيد من البرامج. أنت بحاجة إلى نظام فعال. 🚀

الأسئلة الشائعة حول استخدام الذكاء الاصطناعي دون فريق تقني

تتبع الأتمتة البسيطة قواعد ثابتة تحددها أنت لتشغيل إجراءات محددة. أما الذكاء الاصطناعي فيفسر السياق، ويولد محتوى جديدًا، ويتخذ قرارات لم تكن مبرمجة بشكل صريح.

نعم، إذا اخترت أدوات تتمتع بأمان على مستوى المؤسسات وأذونات قائمة على الأدوار تحافظ على بقاء المعلومات داخل المنصة. على سبيل المثال، تعالج ClickUp الاستعلامات داخل بيئة مساحة العمل الخاصة بها، لذا لا يتم إرسال بياناتك أبدًا إلى نماذج خارجية دون إذنك.

يمكن لمعظم الفرق إعداد أول سير عمل آلي لها والبدء في الاستفادة منه خلال جلسة عمل واحدة. وعادةً ما تظهر النتائج الملموسة في غضون بضعة أسابيع من الاستخدام اليومي المنتظم.