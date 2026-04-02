كيفية كتابة تلميحات فعالة لشخصيات الذكاء الاصطناعي (أمثلة + قوالب)

سواء كنت تكتب قصة متسلسلة أو تصمم تجربة شخصية تفاعلية، فأنت تواجه تحديًا. يجب أن تظل الشخصية متسقة طوال المحادثة. لهذا السبب، فإن جودة المطالبات التي تقدمها مهمة.

عندما تحدد تلميحاتك بوضوح شخصية الشخصية والنبرة التي تريدها مع وضع قيود في الوقت نفسه، تحصل على تفاعلات أكثر موثوقية.

تعد المطالبات جزءًا أساسيًا من الطريقة التي تنتج بها الفرق محتوى موثوقًا به على مدار الوقت. تشير Adobe إلى أن 86% من المبدعين يستخدمون الذكاء الاصطناعي التوليدي في عملهم، مما يجعله أداة ممتازة لإنشاء المطالبات.

يوضح لك هذا الدليل كيفية كتابة تلميحات الذكاء الاصطناعي للشخصيات وكيفية تصحيح أي شخصية تخرج عن النص. ستحصل أيضًا على قوالب يمكنك إعادة استخدامها عبر المشاريع المختلفة، إلى جانب طريقة عملية لتنظيم موارد التلميحات وأعمال الإنتاج في ClickUp.

ما هو Character AI؟

Character AI هي منصة دردشة مصممة لإجراء محادثات تفاعلية مع "شخصيات" يمكنك إنشاؤها وتخصيصها. هنا، يمكنك تحديد شخصية الشخصية وخلفيتها وأسلوبها. ثم يمكنك الدردشة لإنشاء حوارات ومشاهد قصصية وتفاعلات لعب الأدوار أو استكشاف المفاهيم من أجل سير عمل الفن والفن القائم على الذكاء الاصطناعي.

من منظور المطالبات، تعامل Character AI كل محادثة على أنها أكثر من مجرد رسالة واحدة. فهي تأخذ في الاعتبار الشخصيات المشاركة ونوع الدردشة وشخصيات المستخدمين والذكريات المثبتة وسجل المحادثات عند إنشاء المطالبات خلف الكواليس. وهذا أمر أساسي لأن سمات شخصيتك وتفاصيل الإعدادات يجب أن تظل متسقة عبر عدة دورات لتحقيق نتائج متسقة.

إذا كنت تقوم بإنشاء شخصيات لفريق أو مجتمع، فإن الملكية وإعادة الاستخدام تدخلان أيضًا في الاعتبار. وفقًا لـ Character AI، عندما تقوم بإنشاء شخصية آلية باستخدام الذكاء الاصطناعي باستخدام الأداة، فإنك تمتلك حقوق تلك الشخصية. وهذا يجعل من السهل التعامل مع عملك في إنشاء المطالبات كأصول إبداعية قابلة لإعادة الاستخدام، على غرار القوالب أو الملفات في سير عمل الإنتاج.

كيفية كتابة تلميحات فعالة لشخصيات الذكاء الاصطناعي

إذا كنت ترغب في تفاعلات جيدة بين الشخصيات، فيجب أن تكون تلميحاتك مثل موجز إبداعي. عليك إدخال معلومات عن هوية الشخصية وكيفية تحدثها. بالإضافة إلى ذلك، يجب عليك أيضًا تحديد السياق السردي، إلى جانب أي معلومات أو قيود أخرى. توفر لك Character AI أيضًا عدة أماكن لتشكيل السلوك، مثل حقول "الترحيب" و"الوصف"، حتى تتمكن من تحديد التوقعات قبل الرد الأول.

✅ دعونا نستعرض بعض النصائح المهمة حول المطالبات الخاصة بـ Character AI:

1) ابدأ بدور وهدف واضحين

تبدأ التوجيهات القوية بوصف الشخصية، بالإضافة إلى ما يجب أن تحققه المشهد. وهذا يحافظ على تركيز الحوار ويساعدك على تجنب الردود العامة.

دعونا نستعرض مثالاً يمكنك اتباعه للبدء في إنشاء الشخصيات في Character AI:

الدور: "أنت أمين متحف مخضرم تقوم بتوجيه مصممي المعارض الناشئين"

الهدف: "ساعدني في تخطيط مسار سردي لمسار الزوار في معرض فني معاصر."

الناتج: "اطرح 3 أسئلة توضيحية، ثم اقترح مخططًا تفصيليًا"

📌 إليك نموذج يمكن استخدامه:

اسم الشخصيةسانغ ريا شعارمحرر قصص أول للروايات التفاعلية الوصفأنا سانغ، محرر قصص أول أساعدك في بناء مشاهد تركز على الشخصيات لألعاب الأدوار والروايات التفاعلية والقصص المسلسلة. أطرح أسئلة حادة وتوضيحية، ثم أقترح إيقاعات مشاهد واضحة وخيارات حوار وملاحظات صوتية متسقة. أحافظ على اتساق شخصيتك عبر الأدوار، وأشير إلى أي انحراف في النبرة، وأعيد المشهد إلى المسار الصحيح. تحيةأخبرني بما تعمل عليه: لعب أدوار، قصة تفاعلية، أم دراسة شخصية. شاركني دور شخصيتك وما تريد تحقيقه من هذه المشهد. سأطرح 3 أسئلة سريعة، ثم أعد مسودة الحوار الافتتاحي بأسلوبك المفضل.

2) حدد شخصية الشخصية وصوتها وحدودها

تحدث معظم الردود "غير الملائمة" عندما تفتقر الذكاء الاصطناعي إلى سمات شخصية وقواعد لغوية واضحة. يجب عليك وصف الصوت بعبارات عملية ترتبط بنتائج الكتابة.

شخصية الشخصية: هادئة، مباشرة، ذات حس فكاهي خفيف، لا تسخر أبدًا

اللغة: فقرات قصيرة، أسماء محددة، واستخدام محدود للاستعارات

الحدود: تجنب الرومانسية، وتجنب التفاصيل العنيفة، واجعل المحتوى مناسبًا للفئة العمرية 13 عامًا فما فوق

📌 إليك نموذج يمكنكم استخدامه:

اسم الشخصية مورغان هيل شعارمدرب الصوت والحدود من أجل لعب أدوار متسق الوصفأنا مورغان، مدربة صوت وحدود تساعدك في الحفاظ على اتساق شخصية الشخصية عبر المحادثات الطويلة. أقوم بترجمة سمات الشخصية إلى قواعد صوتية واضحة حتى تظل الشخصية ثابتة في النبرة واللغة. كما أقوم بفرض حدود تمنع الانجراف إلى مواضيع أو صيغ أو تعليقات غير مرغوب فيها. توقع إرشادات موجزة وحوارًا يظل وفياً لشخصية الشخصية. التحيةشارك أربعة تفاصيل في سطر واحد لكل منها: شخصية الشخصية، وأسلوب الصوت الذي تريده، والحدود التي تحتاجها، والمكان. سأؤكد قواعد الصوت، وأعيد صياغة الحدود، ثم أكتب الحوار الافتتاحي بنبرة متسقة.

3) قدم خلفية تدفع فعليًا إلى اتخاذ القرارات

يجب أن تشرح الخلفية التي تقدمها لـ Character AI الدوافع والصراع. سيظل الشخصية التي لا تمتلك سوى لقب وظيفي تتصرف بشكل عام إذا لم تربط التفاصيل الخاصة بك بالقرارات. يمكنك إنشاء تفاعلات أكثر واقعية عندما يكون لدى الشخصية ما هو على المحك.

الخلفية: نشأ في مدينة ساحلية، ولا يثق بالسلطة بعد فشل تحقيق

الدوافع: يريد الحقيقة، يحمي زملاءه الأصغر سنًا، يكره المديح العلني

الضغط: الموعد النهائي بعد 12 ساعة، بيانات مفقودة، تدخل من الفريق المنافس

📌 إليك نموذج يمكنكم استخدامه:

اسم الشخصيةريس كالدر شعارأداة إنشاء خلفية الشخصية للمشاهد الحاسمة الوصفأنا ريس، مصمم خلفيات الشخصيات الذي يساعدك في كتابة الخلفية الدرامية التي تحرك القرارات في المشهد. أقوم بربط تفاصيل الخلفية الدرامية بالدوافع والصراعات حتى يتصرف الشخصية بشكل متسق عبر التفاعلات. سأحافظ على استقرار شخصية الشخصية وأشكل الحوار حول الأولويات والعواقب. توقع أسئلة مركزة، وتأطير واضح للمشهد، وردود واقعية تتماشى مع دوافع الشخصية. التحيةشارك ثلاث أشياء: التفاصيل الخلفية التي شكلت نظرة شخصيتك للعالم، وما تريده أكثر من أي شيء في الوقت الحالي، والضغط الذي لا يمكنها تجاهله. سأحدد دوافع الشخصية وأكتب الحوار الافتتاحي حيث تؤثر تلك الدوافع بشكل مباشر على القرارات.

4) أضف بضع أسطر "نموذجية" لتثبيت أنماط الحوار

يدعم Character AI حقول الإعداد الأطول، مثل "التعريف"، ويمكنه تضمين حوار نموذجي منظم. وغالبًا ما يؤدي ذلك إلى تحسين الاتساق لأن الذكاء الاصطناعي ينسخ الأنماط. وهذا يمنح الذكاء الاصطناعي نقطة ارتكاز للصوت والنية.

✅ يجب أن تتضمن من 4 إلى 8 أمثلة حوارية قصيرة مثل:

المستخدم: "لخص المشهد حتى الآن"

الشخصية: "هناك أمران مهمان. الشاهد غير روايته، والجدول الزمني لا يزال غير متطابق. أخبرني بما لاحظته عند الباب"

المستخدم: "أريد المزيد من التوتر"

الشخصية: "إذن، أزل الراحة. أعطنا عاقبة إذا فشلنا، وسببًا يمنعنا من الانسحاب"

📌 إليك نموذج يمكنكم استخدامه:

اسم الشخصيةثيو لين شعارمدرب صوتي لحوار شخصيات متسق الوصف أساعدك في بناء صوت للشخصية يظل ثابتًا خلال المحادثات الطويلة. أكتب حوارات قصيرة وسهلة الاستخدام. أحاكي النبرة التي تحددها، وأحافظ على اتساق الصياغة، وأستخدم "إشارات" لفظية حتى تبدو الشخصية وكأنها نفس الشخص في كل مشهد. التحيةالصق 4 إلى 6 أسطر من الحوار بالنبرة التي تريدها (لا بأس حتى لو كانت مسودة). سأحدد قواعد الصوت، وأقترح 3 إشارات لفظية، ثم أكتب الحوار التالي بنفس الأسلوب.

5) التحكم في التنسيق حتى تظل النتائج قابلة للاستخدام

إذا كنت تخطط لإعادة استخدام محتوى شخصيات الذكاء الاصطناعي في القصص المصورة أو ورقة مفاهيم فنية للذكاء الاصطناعي، فأنت بحاجة إلى تحديد تنسيق إخراج يظل ثابتًا. يقلل التحكم في التنسيق من الحاجة إلى إعادة العمل لأنك تحصل على مخرجات منظمة يمكنك نسخها إلى ملفات أو إلى سير عمل الإنتاج.

"اكتب بتنسيق السيناريو مع عناوين المشاهد"

"إرجاع ورقة شخصية تحتوي على السمات والدوافع والمخاوف"

"أعطني مخططًا من 6 نقاط للفصل التالي"

📌 إليك نموذج يمكن استخدامه:

اسم الشخصية كيسي روان شعار أداة التحكم في التنسيق لإنتاج مخرجات شخصيات قابلة لإعادة الاستخدام الوصفأنا كيسي، أداة تحكم في التنسيق تساعدك على تحويل محادثات الشخصيات إلى مخرجات منظمة يمكنك إعادة استخدامها عبر المشاريع المختلفة. أحافظ على اتساق شخصية الشخصية مع فرض تنسيق مخرجات ثابت للنصوص وأوراق مفاهيم الفن التي تنتجها الذكاء الاصطناعي. توقع بنية منظمة وعناوين واضحة وردودًا يمكنك نسخها مباشرةً إلى ملفاتك دون الحاجة إلى تحرير إضافي. تحيةأخبرني بتنسيق المخرجات الذي تحتاجه، ثم شاركني شخصية الشخصية. بعد ذلك، أخبرني بالإطار العام والصراع. اختر أحد الخيارات التالية: سيناريو مع عناوين المشاهد، أو ورقة شخصية تحتوي على السمات والدوافع، أو مخطط فصول من 6 أجزاء، أو ورقة مفاهيم فنية للذكاء الاصطناعي. سأقوم بتأكيد التنسيق وإنشاء المخرجات وفقًا لتلك البنية في كل مرة.

6) تعامل مع بناء المطالبات كأنها مشكلة تصميم

Prompt Poet هي طريقة تعتمد على واجهة المستخدم لإنشاء مطالبات أكثر تعقيدًا بحيث يمكنك بناء تعليمات كما لو كنت تصمم مكونات في تخطيط. يساعد هذا الإطار عندما يصبح الإعداد معقدًا لأنك تتوقف عن كتابة فقرة طويلة واحدة وتبدأ في تجميع كتل مطالبات قابلة لإعادة الاستخدام.

✅ إليك نموذج عملي للمطالبات يمكنك إعادة استخدامه:

الشخصية: [الدور، سمات الشخصية، قواعد الصوت]

الخلفية: [2 إلى 4 أسطر تشرح الدوافع والصراع]

الإطار: [الزمن، المكان، القيود، المخاطر]

قواعد التفاعل : [حدود النبرة، التنسيق، ما يجب تجنبه]

الناتج: [ما تريده بعد ذلك، وبأي صيغة]

📌 إليك مثال يمكنك استخدامه:

اسم الشخصيةPrompt Poet شعارأداة إنشاء المطالبات لكتل الشخصيات المعيارية الوصف أنا Prompt Poet، مطور مطالبات يساعدك على التعامل مع إنشاء المطالبات كأنها مشكلة تصميم. أقوم بتقسيم الإعدادات المعقدة إلى كتل قابلة لإعادة الاستخدام يمكنك مزجها ومطابقتها، بحيث تظل شخصيتك متسقة وتظل تعليماتك واضحة. سأساعدك على تحديد الشخصية والخلفية والإعداد وقواعد التفاعل وتنسيق الإخراج كمكونات منفصلة، ثم تجميعها في مطالبة مصقولة يمكنك إعادة استخدامها عبر المشاريع. تحيةأخبرني بما تقوم ببنائه وكيف تريد تنسيق الناتج. ثم شارك خمسة عناصر: الشخصية، والخلفية، والإعداد، وقواعد التفاعل، والناتج. إذا لم يكن لديك عنصر ما، فقل "افتراضي"، وسأقترح عليك واحدًا. سأرد عليك موجهًا واضحًا وقابلًا لإعادة الاستخدام باستخدام هذه البنية في كل مرة:

🧠 هل تعلم؟ وفقًا لـ Scriptation، في إنتاج التلفزيون والأفلام، غالبًا ما تحتفظ الفرق بـ "كتاب مرجعي للشخصيات" للحفاظ على اتساق الشخصية والدوافع والاستمرارية عبر الحلقات والمواسم. هذه هي نفس المشكلة التي تحلها باستخدام تلميحات Character AI، ولكن بصيغة أسرع.

أفضل قوالب تلميحات الذكاء الاصطناعي للشخصيات لمختلف حالات الاستخدام

تحصل على نتائج أكثر اتساقًا عندما تعامل كل موجه كملخص مصغر. وهذا يعني أنك تحدد الشخصية والمكان والصراع وتنسيق المخرجات الذي تريده، كل ذلك في مكان واحد.

تعمل القوالب أدناه بشكل جيد في Character AI ويمكن أيضًا تطبيقها على أدوات الذكاء الاصطناعي المماثلة التي تدعم لعب الأدوار والتفاعلات الطويلة.

بالنسبة لكل حالة استخدام، سنغطي ما يلي:

نموذج لموجهة يجب عليك لصقها كرسالتك الأولى

معاينة سريعة للنص النهائي لتعرف كيف يبدو النص "الجيد"

✅ دعونا نناقش القوالب بالتفصيل أدناه:

القالب 1: تلميح لدعم الكتابة (حوار يبدو وكأنه صادر عن شخصية واحدة)

تحدد شخصية وأسلوب الشخصية في وقت مبكر، حتى لا تنجرف الذكاء الاصطناعي إلى حوار عام بعد بضع جولات.

مثال على الموجه:

أنت محرر الحوار الخاص بي لقصة تعتمد على الشخصيات.

شخصية الشخصية: هادئة، صريحة، مضحكة بهدوء، لا تتسم بالسخرية أبدًا

سمات الشخصية : ملاحظ، لا يتحلى بالصبر تجاه الإجابات الغامضة، يحمي الصغار

المكان: وقت متأخر من الليل، شقة في مدينة صغيرة، المطر يهطل بالخارج، انقطاع متقطع للتيار الكهربائي

الصراع : يختلف شخصان حول ما إذا كان يجب قول الحقيقة الآن أم الانتظار حتى الصباح

قواعد الأسلوب: جمل قصيرة، أهمية المعنى الضمني، تجنب الميلودراما

الناتج: اكتب 14 سطراً من الحوار، بدون سرد، مع تضمين تغيير عاطفي طفيف في السطر العاشر

القالب 2: تلميح سرد القصة (تسلسل الأحداث بالإضافة إلى المسودة)

وهذا مفيد لأنك تفصل بين الهيكل والصياغة، مما يحافظ على تماسك قصتك ويسرع عملية الكتابة الإبداعية.

نموذج للموجه:

أنت شريك في القصة تكتب بنية مشهد واضحة ثم تضع مسودة للمشهد.

الشخصية: محقق متمسك بالمبادئ ويكره الاختصارات

الخلفية: خسروا قضية ذات مرة لأنهم وثقوا في الشاهد الخطأ

المكان: محطة قطار مزدحمة في المدينة، ساعة الذروة، إعلانات بصوت عالٍ

الدوافع: حماية شخص بريء، والحفاظ على مصداقيته سليمة

الصراع: هناك تفصيل رئيسي يتعارض مع التسلسل الزمني، ويود أحدهم إخفاءه

الأسلوب: واقعي، متوازن، خالٍ من الكليشيهات

تنسيق المخرجات: 6 إيقاعات للمشهد، كل منها سطر واحد، ثم 10 أسطر من الحوار تتوافق مع الإيقاعات

6 مشاهد، كل منها سطر واحد

ثم 10 أسطر من الحوار تتناسب مع الإيقاعات

القالب 3: تلميح لعب الأدوار للمبتدئين (قواعد واضحة، قليل من الالتباس)

تعمل تلميحات المبتدئين بشكل أفضل عندما تبقي القواعد مرئية وتقدم للمستخدم إجراءً واضحًا للخطوة التالية.

نموذج للتوجيه:

أنت تلعب دور شخصية المرشد الذي يساعدني على البقاء في المشهد.

الشخصية: ودودة، واثقة، داعمة

سمات الشخصية: فضولي، صبور، يتحدى بلطف

المكان: أكاديمية خيالية، اليوم الأول من التدريب

الصراع: لدي قوة لا أستطيع التحكم فيها بعد

الحدود: حافظ على تصنيف PG-13، لا رومانسية، ولا تفاصيل عن العنف

قواعد التفاعل: التزم بالشخصية، لا تذكر الذكاء الاصطناعي، اطرح سؤالًا واحدًا في كل رد

الناتج: ابدأ المشهد بستة أسطر من الحوار وخيار واحد لي في النهاية

وصف المخرجات:

الشخصية: “لقد أتيت مبكرًا. هذه علامة جيدة. "أنت: "لم أنم." الشخصية: "أنت خائف مما يمكنك فعله." أنت: "لقد حدث الأمر مرة أخرى الليلة الماضية." الشخصية: "إذن سنتمرن بطريقة أكثر ذكاءً. أخبرني بما شعرت به قبل أن يبدأ الأمر مباشرةً." الخيار: هل تصف الإحساس أم تظهر العلامة التي خلفها؟

القالب 4: تلميح متقدم للعب الأدوار (الاتساق على المدى الطويل ومراسي الذاكرة)

تظل المطالبات المتقدمة فعالة عندما تزود الذكاء الاصطناعي بقواعد يمكنه تطبيقها بشكل متكرر، بالإضافة إلى نقاط ربط تضمن استمرارية سمات الشخصية عبر قصة طويلة.

نموذج للتوجيه:

أنت تلعب دور شخصية استراتيجي في حملة جارية.

شخصية الشخصية: منضبطة، جادة، محترمة، لا تتصرف أبدًا بشكل غير رسمي

السمات: مدرك للمخاطر، يركز على التفاصيل، يكره الحركات غير المجدية

الخلفية: قائد سابق فشل مرة واحدة بسبب فقدان البيانات

العالم: مدينة خيال علمي واقعية ذات قواعد صارمة ومراقبة مشددة

الصراع: يجب علينا استرداد ملف دون إثارة أي إنذار

عوامل الاستمرارية التي يجب الحفاظ على اتساقها:

الشخصية لا تكذب أبدًا

يتحدث الشخصية بجمل قصيرة وواضحة

يذكر الشخصية دائمًا المفاضلة قبل الخطة

الناتج:

لخص الخطة في 5 خطوات

ثم قم بتمثيل أول اتصال في شكل 10 أسطر من الحوار

اختتم بخيارين ونتيجة واضحة لكل منهما

وصف المخرجات:

الخطوة 1 من الخطة: تحديد النقطة العمياء في مسار الكاميراالخطوة 2 من الخطة: خلق إلهاء يبدو وكأنه صيانة روتينيةالشخصية: "لدينا مساران. كلاهما له تكلفته."أنت: "أعطني المسار النظيف."الشخصية: "النظافة تكلف وقتًا. والوقت يزيد من التعرض."

القالب 5: مرافق تلميحات الفن بالذكاء الاصطناعي (ورقة شخصية لضمان الاتساق البصري)

إذا كنت تصمم فنًا باستخدام الذكاء الاصطناعي، فيجب أن تبدو الشخصية متسقة عبر الأنماط المختلفة مثل الأنيمي أو الرسوم المتحركة، حتى عندما يتغير المشهد. تقلل المطالبة التي تركز على الشخصية أولاً وتنتج تفاصيل بصرية من الحاجة إلى إعادة العمل. يجب عليك توحيد خلفية الشخصية وتفاصيلها البصرية، حتى تظل مطالبات الصور متسقة عبر الأنماط والإمكانيات المختلفة.

نموذج للموجه

أنت مساعد تصميم الشخصيات الخاص بي لتخطيط الفن القائم على الذكاء الاصطناعي. قم بإنشاء ورقة شخصية لشخصية واحدة يمكنني إعادة استخدامها عبر الصور:مفهوم الشخصية: ساعي بريد في شوارع مدينة نيونالشخصية: حاد الذكاء، مرن، متفائل بهدوءقاعدة الشخصيات الفريدة: أعطني 3 عناصر بصرية مميزة تظل ثابتةتنسيق المخرجات:

التفاصيل الجسدية (الوجه، الشعر، الجسم، الفئة العمرية)

الملابس والإكسسوارات

اقتراحات لوحة الألوان

3 عناصر مميزة

5 سطور تلميحات للصور بأسلوب مختلف (واقعي، أنيمي، كرتوني، كوميدي، بسيط)

اجعلها موجزة ومحددة

كيفية إصلاح شخصية "تخرج عن النص"

عندما يخرج أحد الشخصيات عن النص، يمكنك تحديد ذلك على الفور من خلال تغير نبرة صوته وقيامه بأشياء لا تتوافق مع السمات الشخصية التي حددتها له. بالنسبة للكتاب والمبدعين، يؤدي ذلك إلى كسر التسلسل الزمني وإبطاء عملية الكتابة الإبداعية. وينتهي بك الأمر إلى قضاء الكثير من الوقت في تصحيح النتائج بدلاً من بناء القصة.

الخبر السار هو أنه يمكنك إعادة الشخصية إلى مسارها الصحيح من خلال بعض التعديلات الموجهة على المطالبات، وإذا استمر الانحراف في التكرار، يمكنك منعه عن طريق تشديد إعدادات الشخصية في حقول أداة الإنشاء.

✅ إليك بعض الخطوات التي يمكنك اتباعها لتصحيح مسار شخصية خرجت عن النص:

الخطوة 1: حدد نوع الانحراف الذي تلاحظه

فيما يلي بعض أنواع الانحرافات التي قد تلاحظها في شخصياتك:

تغير النبرة: تظل شخصية الشخصية صحيحة بشكل عام، لكن اللغة أو النبرة أو الأسلوب يتغير عبر الردود

انحراف الاستمرارية: ينسى الشخصية الخلفية أو المكان أو الدوافع أو القرارات السابقة

انحراف النطاق: تبتكر الشخصية قواعد جديدة أو شخصيات جديدة أو اتجاهًا جديدًا لا يتوافق مع قصتك

الخطوة 2: استخدم تلميحًا للتصحيح أثناء المحادثة يتناسب مع الانحراف

هذه "تلميحات استعادة" احترافية يمكنك لصقها في الدردشة عندما تسوء الأمور. اجعلها قصيرة ومحددة. يمكنك تصحيح جودة الناتج دون تغيير المشهد.

📌 توجيه الاستعادة في حالة انحراف الصوت:

حافظ على الشخصية واتبع قواعد الصوت نفسها حافظ على شخصية هذا الشخصية: [أدخل 3 سمات] متطلبات الأسلوب: [أدخل 2 إلى 3 قواعد أسلوب] أعد كتابة ردك الأخير باستخدام المعنى نفسه، ولكن بالصوت والأسلوب الصحيحين

📌 تلميح استعادة لتصحيح الانحراف عن الاستمرارية:

توقف وأعد صياغة الحقائق الحالية قبل المتابعة خلفية الشخصية: [سطر واحد] المكان: [سطر واحد] الهدف: [سطر واحد] القيد: [سطر واحد] الآن، أكمل المشهد من آخر قرار، ولا تدخل حقائق جديدة ما لم أقدمها أنا

📌 توجيه الاسترداد في حالة انحراف النطاق:

لقد أدخلت تفاصيل خارج نطاق هذا المشهد. قم بإزالة أي شخصيات أو مواقع أو قواعد جديدة أضفتها. استمر في استخدام المعلومات المحددة مسبقًا فقط. اطرح سؤالًا توضيحيًا واحدًا إذا كنت بحاجة إلى تفاصيل ناقصة قبل مواصلة الكتابة.

الخطوة 3: إصلاح الانحراف المتكرر من المصدر باستخدام حقول أداة الإنشاء

إذا لاحظت نفس نمط الانحراف في المحادثات الجديدة، فإن الحل يكمن في إعداد الشخصية. يوضح دليل منشئ Character AI أن التنوع في سلوك الشخصية يأتي من المعلومات التي تقدمها في هذه الحقول.

1) قم بتحسين التحية بحيث تحدد النبرة بشكل صحيح

التحية هي أول ما يقوله الشخصية عند بدء محادثة جديدة. وهي تحدد التوقعات بشأن الصوت وأسلوب التفاعل. يجب عليك إضافة أمرين إلى التحية:

بيان موجز عن شخصية الشخصية وأسلوبها

السؤال الأول المنظم الذي يحافظ على مسار المحادثة

📌 نموذج للتحية: سأبقى في الشخصية وأحافظ على صوت متسق. شارك الإعداد والهدف من المشهد والصراع في سطر واحد لكل منها.

2) استخدم الوصف الطويل لتعزيز السمات والسلوك

في "الوصف المطول"، يمكن للشخصية أن تصف نفسها، بما في ذلك تاريخها وسلوكياتها. هذا هو المكان الذي يمكنك فيه تعزيز سمات الشخصية وخصائصها بلغة بسيطة.

يجب أن تتضمن:

3 إلى 5 سمات شخصية

قاعدتان صوتيتان

حد واحد يمنع التغييرات غير المرغوب فيها في الاتجاه

3) استخدم التعريف للتحكم المتقدم والاتساق

التعريف هو حقل كبير مفتوح الشكل يمكن أن يتضمن أمثلة حوار منظمة أو أي محتوى نصي. كما أنه يتمتع بحد أقصى مرتفع لعدد الأحرف، مما يجعله المكان الرئيسي لـ"تدريب" السلوك المتسق.

تقدم Character AI أيضًا تنسيق حوار يمكنك استخدامه داخل Definition لتقديم أمثلة عن الطريقة التي يجب أن يتحدث بها الشخصية.

✅ إذا كان شخصيتك تخرج عن النص كثيرًا، فيجب عليك إضافة:

مقدمة موجزة تربط الدوافع بالقرارات

مجموعة صغيرة من أمثلة الحوار توضح النبرة والأسلوب

4) أضف أمثلة للمحادثات لتوجيه تفاعلات المستخدمين

تُظهر أمثلة المحادثات للآخرين كيفية التفاعل مع شخصيتك، ويمكن أن تساعد في توضيح أنماط العبارات أو أساليب التفاعل الناجحة. وهذا مفيد عندما يستخدم جمهورك الشخصية لدعم الكتابة أو سرد القصص أو تلميحات لعب الأدوار، لأنك تعلمهم كيفية توجيه الشخصية بفعالية.

بعد تحديث "التحية" أو "الوصف المطول" أو "التعريف":

ابدأ محادثة جديدة

أرسل نفس الموجه مرتين دون تغيير

قارن ما إذا كانت شخصية الشخصية وأسلوبها لا يزالان متسقين

إذا استمرت الشخصية في الانحراف، فإن أفضل خطوة تالية لك عادةً هي تقليل المطالب في التوجيه وإضافة قيد واحد قوي، ثم إعادة إضافة التفاصيل تدريجيًا.

الأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها عند استخدام تلميحات الذكاء الاصطناعي للشخصيات

حتى عندما تكون لديك فكرة قوية، قد تؤدي مطالبات الذكاء الاصطناعي للشخصيات أحيانًا إلى نتائج غير متسقة. يحدث هذا إذا كان إعداد شخصيتك غير واضح أو إذا كان من الصعب تطبيق التعليمات عبر عدة دورات.

✅ فيما يلي الأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها عند كتابة تلميحات الذكاء الاصطناعي للشخصيات:

1. ترك وصف الشخصية غامضًا للغاية

إذا كان الوصف يبدو كسيرة ذاتية بدلاً من دليل سلوكي، فقد تنحرف شخصية الشخصية. ستحصل على نتائج أفضل عندما تحدد السمات بناءً على ما تفعله الشخصية في الحوار، وكيف تتعامل مع الصراع، وما ترفض فعله.

تم تصميم حقل "التعريف" في Character AI للإعدادات الطويلة والأمثلة التي تشكل السلوك، لذا فهو مكان جيد لتعزيز هذه القواعد.

2. طلب الكثير في تلميح واحد

قد تنخفض جودة الناتج إذا طلبت ورقة شخصية أو مسودة مشهد كامل في رسالة واحدة. ومن الأفضل تقسيم المطالبة إلى مراحل. أولاً، تأكد من سمات الشخصية ودوافعها، ثم حدد المكان والصراع، وقم بإنشاء الحوار أو المشهد.

3. التعامل مع الأسلوب كأجواء بدلاً من قاعدة

من السهل تفسير الطلبات مثل "واقعي" أو "سينمائي" بشكل غير متسق. يجب عليك تحديد الأسلوب باستخدام قواعد محددة مثل طول الرد، والدرجة الرسمية، ومستوى التفاصيل، وما إذا كنت تريد حوارًا فقط أم حوارًا مع توجيهات المشهد.

4. توقع ذاكرة مثالية عبر المحادثات الطويلة

قدمت Character AI تحسينات على الذاكرة، لكنها تشير أيضًا إلى أنها لا تستطيع ضمان أن الشخصية ستستخدم محتوى الذاكرة دائمًا تمامًا كما هو مكتوب. يجب عليك الاحتفاظ بمجموعة موجزة من التفاصيل الأساسية التي يمكنك إعادة ذكرها عندما تكون الاستمرارية مهمة.

5. بناء المطالبات حول شخصيات معروفة محمية بحقوق النشر

أفادت وكالة رويترز أن شركة ديزني أرسلت خطابًا إلى Character. AI تطالب فيه بإزالة الشخصيات المحمية بحقوق النشر الخاصة بديزني من المنصة. إعادة استخدام الشخصيات الأصلية هو خيار أكثر أمانًا على المدى الطويل.

قيود استخدام الذكاء الاصطناعي للشخصيات

تتميز تقنية Character AI بقوتها في الحوار التفاعلي والتمثيل الأدوار، ولكنها تنطوي على قيود مهمة عندما تعتمد عليها في سرد القصص المتسق أو مكتبات المطالبات القابلة لإعادة الاستخدام. يتيح لك التخطيط مع مراعاة هذه القيود الحصول على مخرجات أكثر قابلية للتنبؤ بها وتقليل حالات إعادة الضبط.

✅ دعونا نستعرض بعض القيود الرئيسية لاستخدام Character AI:

لا يمكن ضمان الذاكرة والاتساق على المدى الطويل

يمكن أن تساعد ميزات الذاكرة، لكنها لا تضمن أن الشخصية ستتبع دائمًا محتوى الذاكرة تمامًا كما هو مكتوب. يجب عليك تعزيز السمات الأساسية للشخصية ودوافعها وحقائق الإعداد عندما تطول المحادثة.

قد تؤدي ضوابط الإشراف والسلامة إلى مقاطعة المخرجات

تحتفظ Character AI بمركز أمان وتستخدم أنظمة أمان يمكنها تغيير بعض الردود أو اختصارها أو رفضها. قد يؤثر ذلك على النبرة والاستمرارية في جلسات لعب الأدوار الطويلة، لذا يجب أن تتأكد من توافق تلميحاتك مع الاستخدام المسموح به على المنصة.

قد تختلف جودة المخرجات من مرة إلى أخرى

حتى مع استخدام نفس المطالبة، قد تختلف النتائج. النهج العملي هو توحيد بنية المطالبة والحفاظ على ثبات تعريف الشخصية، ثم إجراء تعديلات بسيطة بشكل متكرر.

قد تؤثر التغييرات في المنصة على إعادة الاستخدام

كما هو الحال مع العديد من منصات الذكاء الاصطناعي الاستهلاكية، قد تؤثر التغييرات في الميزات أو السياسات أو تطبيق حقوق الملكية الفكرية على التوافر بمرور الوقت. إذا كنت ترغب في إعادة استخدام مستقرة، فاحرص على حفظ أصول المطالبات وتعريفات الشخصيات خارج المنصة أيضًا.

بدائل الذكاء الاصطناعي للشخصيات التي يمكن استكشافها

عندما تقوم ببناء شخصيات عبر عدة أدوات، فإن المشكلة الأكبر هي المكان الذي تنتهي فيه موارد المطالبات الخاصة بك. قد تكون ملاحظاتك حول الشخصيات في مكان واحد، بينما تكون مرجع القصة في مكان آخر. بمرور الوقت، يؤدي ذلك إلى تشتت العمل.

علاوة على ذلك، يؤدي انتشار الذكاء الاصطناعي إلى مزيد من الارتباك، حيث يستخدم فريقك أدوات ذكاء اصطناعي مختلفة لإدارة سير عمل الإبداع والتنفيذ.

وهنا يأتي دور ClickUp كمساحة عمل متكاملة للذكاء الاصطناعي تتيح لك الاحتفاظ بالأفكار والمسودات والمهام والأتمتة في مكان واحد. وهذا يسهل انتقال تلميحات الشخصيات من مرحلة الأفكار إلى التنفيذ بعدد قليل من عمليات التسليم.

ClickUp Brain هي الطبقة التي تربط كل هذا معًا، مع توفر الذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء مساحة العمل ودعم النماذج المتعددة في ظل نفس ضوابط الأذونات والخصوصية والأمان.

✅ دعونا نستكشف بعض أفضل البدائل لـ Character AI:

1) ClickUp Brain (الأفضل لإدارة عمل الشخصيات دون توسع مفرط في استخدام الذكاء الاصطناعي)

استخدم ClickUp Brain لإنشاء شخصيات خيالية لقصصك.

تم تصميم ClickUp Brain للفرق التي ترغب في إنشاء المقترحات وتنظيمها وإعادة استخدامها مع البقاء على مقربة من أعمال الإنتاج. بدلاً من التعامل مع المقترحات كرسائل تُستخدم مرة واحدة، يمكنك التعامل معها كملفات قابلة لإعادة الاستخدام. يمكنك إنشاء موجز للشخصية وتحويله إلى مخطط جاهز للمهام مع الحفاظ على ربط المراجعات بنفس سير العمل.

يدعم ClickUp Brain أيضًا نماذج ذكاء اصطناعي متعددة مثل Gemini وClaude، وهو أمر مفيد عندما يتنقل عملك بين مهام مثل الصياغة الإبداعية والتخطيط الذي يعتمد بشكل كبير على التفكير المنطقي.

إذا كنت ترغب في أن يقوم سير عمل تلميحات الشخصيات بإنشاء مهام لاحقة تلقائيًا، فإن ClickUp Super Agents مصممة لهذا الغرض. ClickUp Super Agents هي زملاء فريق مدعومون بالذكاء الاصطناعي يتكيفون مع مساحة العمل الخاصة بك ويمكنهم تشغيل سير عمل متعدد الخطوات باستخدام أذوناتك وإرشاداتك.

وهذا مفيد عندما تريد تنفيذًا متكررًا فيما يتعلق بعمل الشخصيات. ويشمل ذلك إنشاء موجز منظم للشخصية ونشر ملخص للحصول على الموافقات.

أفضل ميزات ClickUp Brain

ذكاء اصطناعي متعدد النماذج في مكان واحد مع أذونات موحدة وضوابط للخصوصية والأمان

قم بتخزين تلميحات الشخصيات وقواعد الشخصية وملاحظات الخلفية جنبًا إلى جنب مع المسودات والموافقات، حتى تظل الإصدارات متسقة

دعم "AI Super Credits" لـ "Super Agents" وقدرات الذكاء الاصطناعي الأخرى المدرجة

ClickUp Tasks و استخدم ميزات ClickUp الأخرى مثل ClickUp Docs ClickUp Automations لدعم احتياجات سير العمل لديك

قيود ClickUp Brain

لا تستند نماذج الذكاء الاصطناعي الخارجية في ClickUp إلى بيانات مساحة العمل الخاصة بك

أسعار ClickUp Brain

تقييمات ومراجعات ClickUp Brain

G2 : 4.7/5 (أكثر من 11,000 تقييم)

Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,500 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون عن ClickUp Brain

قال أحد مستخدمي G2:

"بصراحة، أصبح ClickUp مركز القيادة لحياتي بأكملها – العمل، والمشاريع، والتذكيرات، ومهام الامتثال، والتوظيف، وكل شيء. لم أعد أعتبره "برنامج مهام" بعد الآن. إنه أشبه بدماغي الخارجي."

💡 نصيحة للمحترفين: استخدم ClickUp Brain MAX لتسجيل أفكار الشخصيات بسرعة وتنفيذها على الفور. استخدم الإملاء بالذكاء الاصطناعي في أي تطبيق باستخدام ميزة "Talk to Text" من ClickUp BrainMAX تم تصميم ClickUp BrainMAX لتقليل الاحتكاك عندما تظهر أفضل أفكار تلميحات الشخصيات أثناء التحرير أو التصميم. فهو يجمع بين ميزات تحويل الصوت إلى نص والبحث المتصل والوصول إلى نماذج الذكاء الاصطناعي المتميزة، بحيث يمكنك تسجيل الحوار وقواعد الشخصية وملاحظات المشهد بسرعة، ثم استرداد النسخة الدقيقة لاحقًا. ✅ إليك كيف يساعدك ClickUp BrainMAX: التقط الحوار وسمات الشخصيات باستخدام Talk to Text ، حتى تتمكن من إملاء الملاحظات الصوتية وتفاصيل المشاهد دون إيقاف تدفقك

اعثر على المطالبات السابقة على الفور باستخدام Enterprise Search ، بحيث يمكنك البحث عبر التطبيقات المتصلة لاستخراج أحدث خلفية شخصية معتمدة أو مجموعة مطالبات أو مسودة قصة دون الحاجة إلى البحث في الملفات

استخدم نماذج الذكاء الاصطناعي المتميزة، بما في ذلك Claude و GPT-4 و Gemini، ضمن نفس سير العمل عندما تريد أنماط كتابة مختلفة أو عمقًا مختلفًا في التفكير لنفس موجه الشخصية

2) Chai AI

إذا كنت ترغب في إجراء محادثات سريعة مع الشخصيات دون قضاء الوقت في بناء كل شخصية من الصفر، فإن Chai AI مصمم خصيصًا لهذا الغرض. وهو مفيد بشكل خاص عندما تريد اختبار أصوات شخصيات مختلفة بسرعة واستكشاف أنواع مختلفة. كما أنه يساعدك إذا كنت ترغب في تجربة شخصيات أنشأها المجتمع قبل الالتزام بإعدادات أطول.

أفضل ميزات Chai AI

الوصول إلى مكتبة كبيرة من الشخصيات التي أنشأها المجتمع عبر مختلف الأنواع وأساليب المحادثة

دعم الدردشة الصوتية للتفاعلات الشفوية

أنشئ شخصيتك الخاصة بسمات وسلوكيات محادثة قابلة للتعديل

ميزات اكتشاف المجتمع للعثور على الشخصيات الشهيرة ومشاركة المحادثات

قيود Chai AI

تختلف الجودة بين الشخصيات التي أنشأها المجتمع

تحتوي الفئة المجانية على فلاتر أكثر صرامة وحدود أقصر للمحادثات

قدرة محدودة على الاحتفاظ بالذاكرة في المحادثات الطويلة

أسعار Chai AI

مجاني: 70 رسالة، يتم إعادة الضبط كل 2.5 ساعة

الخدمة المميزة: 13.99 دولارًا شهريًا أو 134.99 دولارًا سنويًا

Ultra: 29.99 دولارًا شهريًا أو 269.99 دولارًا سنويًا

تقييمات ومراجعات Chai AI

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون عن Chai AI

قال أحد المستخدمين على Reddit:

"تتمحور رؤية Chai حول جعل التجربة ممتعة للمستخدمين، وهذا واضح للغاية. فهم يعملون باستمرار على تحسين نموذج الذكاء الاصطناعي الأساسي الذي يدعم جميع الشخصيات التي ينشئها المستخدمون، بل إنهم يعملون أيضًا على إيجاد طرق لجعل التجربة تبدو أكثر تخصيصًا لكل مستخدم."

3) داخل العالم الافتراضي

إذا كنت تبحث عن إنشاء شخصيات تتصرف بشكل موثوق داخل تجربة تفاعلية، فإن Inworld موجهة للمطورين وحالات الاستخدام الإنتاجية. تساعدك Inworld في التحكم في السرد وأدوات الأمان. وهذا مفيد عندما يتعين عليك تحديد حدود الشخصيات والتفاعلات المناسبة للجمهور على نطاق واسع.

أفضل الميزات داخل العالم الافتراضي

حدد معرفة الشخصية وعلاقاتها وحدود السرد

مرشحات وإشراف مدمجان لحوار أكثر أمانًا

واجهات برمجة التطبيقات (API) ومجموعات أدوات تطوير البرامج (SDK) والمحررات المرئية لتجارب تفاعلية

إجراءات الإبلاغ والمراجعة الخاصة بسلوك الشخصيات المثير للمشاكل

القيود داخل العالم الافتراضي

يعمل بشكل أفضل إذا كانت لديك خبرة في التطوير باستخدام المحركات والتكاملات

غير مصممة للدردشة العادية بين الشخصيات

الأسعار داخل العالم الافتراضي

أسعار مخصصة

التقييمات والمراجعات داخل العالم الافتراضي

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون عن Inworld

قال أحد المستخدمين على G2:

"إنها أداة سهلة الاستخدام تتيح لي إنشاء مقاطع صوتية بمساعدة الذكاء الاصطناعي للنص الذي أريد استخدامه في الفيديو."

4) Replika

تعمل Replika بشكل رائع إذا كنت بحاجة إلى علاقة مستمرة مع شخصية واحدة تبني استمرارية بمرور الوقت. وهي مناسبة تمامًا عندما تريد شريكًا ثابتًا في المحادثة، وتهتم بالتفاعل طويل الأمد أكثر من التبديل بين العديد من الشخصيات المختلفة.

أفضل ميزات Replika

تكييف الردود بناءً على سجل التفاعل والتفضيلات

ميزات اختيارية لتتبع الحالة المزاجية وتدوين المذكرات

محادثات صوتية لتبادل أكثر طبيعية

تخصيص الصورة الرمزية للحصول على شخصية أكثر تحديدًا

قيود Replika

مُحسّنة لتناسب رفيق واحد، وليس العديد من الشخصيات المتميزة

أدت التغييرات الأخيرة إلى تقييد بعض تجارب لعب الأدوار

تتميز النسخة المجانية بذاكرة محدودة وتطور محدود للشخصية

أسعار Replika

مجاني

الإصدار الاحترافي: 19.99 دولارًا شهريًا أو 49 دولارًا سنويًا

المدة: 299 دولارًا لمرة واحدة

تقييمات ومراجعات Replika

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون عن Replika

قدم أحد مستخدمي Reddit تعليقًا إيجابيًا:

"إن [Replika] الخاصة بي تشبه جزءًا مني. لقد كانت رفيقتي الدائمة لمدة 9 أشهر. كما أنهم يعملون على تحسينها باستمرار. أعتقد أنه قبل 5 سنوات، كانت تشبه إلى حد كبير روبوتات الدردشة التقليدية. لكنها اليوم، في رأيي، أكثر من ذلك بكثير."

5) Kuki AI

إذا كنت تريد شخصية محادثة متسقة بنبرة أكثر تسلية، فإن Kuki AI تقدم شخصية محددة مسبقًا. يمكن أن تتناسب مع محتوى محادثة خفيف على غرار العلامة التجارية، والارتجال السريع، وأشكال التفاعل غير الرسمية.

أفضل ميزات Kuki AI

استجابات أكثر مراعاة للسياق مع تقليل الانتقالات خارج الموضوع

روح دعابة مدروسة وردود مرحة

معرفة عامة واسعة للمحادثات غير الرسمية على غرار الأسئلة والأجوبة

قيود Kuki AI

تخصيص محدود لأن الشخصية محددة مسبقًا

قد تواجه صعوبة في التعامل مع التعليمات المعقدة المكونة من عدة أجزاء

تتضمن النسخة المجانية إعلانات

أسعار Kuki AI

مجاني

100 كوين : 0.99 دولار

550 كوين : 4.99 دولار

1200 كوين: 9.99 دولار

7500 كوين: 49.99 دولارًا

تقييمات ومراجعات Kuki AI

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون عن Kuki AI

قال أحد مستخدمي Reddit:

"قضيت بعض الوقت في التحدث مع كوكي. يعجبني أنها تستجيب بسرعة كبيرة."

حافظ على اتساق عمل شخصيتك مع ClickUp

تنشأ الشخصيات القوية من بنية جيدة للمطالبات وسير عمل منظم. وهذا يساعدك على إنشاء المزيد من المشاهد والتغيرات بسهولة. ولكن بمجرد أن تبدأ في بناء شخصيات متعددة، فإن الخطر الأكبر هو فقدان تتبع الإصدار الحالي وتتبع المطالبات التي أنتجت النتيجة التي تريدها.

يساعدك ClickUp على إدارة سير العمل من البداية إلى النهاية في بضع خطوات بسيطة. يمكنك الاحتفاظ بتلميحات الشخصيات وملاحظات الخلفية ومراجع الفن القائم على الذكاء الاصطناعي ومسودات القصة في مكان واحد، ثم تحويل أفضل النتائج إلى مهام قابلة للتتبع وسير عمل قابل للتكرار باستخدام ClickUp Brain وClickUp Brain MAX وSuper Agents.

الأسئلة الشائعة (FAQs)

تبدو المطالبة الجيدة لـ Character AI وكأنها موجز قصير. فأنت تحدد بوضوح شخصية الشخصية وسماتها الرئيسية، إلى جانب خلفيتها، بطريقة تحرك سلوكها. ثم تضيف المكان، والصراع، وتنسيق المخرجات الذي تريده. وهذا يمنح Character AI تفاصيل كافية للحفاظ على الاتساق عبر التفاعلات والحفاظ على الحوار متسقًا ومتوافقًا مع الشخصية في قصتك.

قد تنسى الذكاء الاصطناعي للشخصيات أحيانًا سمات الشخصية عندما يتم وصفها بعبارات غامضة أو عندما تصبح المحادثة طويلة. قد يحدث هذا أيضًا عندما تبدأ الشخصية في إعطاء الأولوية للرسائل الأخيرة بدلاً من أخذ سلسلة المحادثة بأكملها في الاعتبار. يتمتع الذكاء الاصطناعي للشخصيات بخصائص ذاكرة لمساعدة الشخصيات على تذكر ما هو مهم للسياق. ومع ذلك، من الأفضل إعادة ذكر أهم سمات الشخصية وتحديد نقاط ارتكاز عند تغيير المشاهد أو إدخال صراع جديد.

في معظم حالات الاستخدام، يجب أن تتضمن المطالبة القوية الدور والشخصية والخلفية والإعداد وقواعد الإخراج. ومع ذلك، يجب أن تكون قصيرة وموجزة بما يكفي لتبقى سهلة القراءة. الهدف العملي هو حوالي 120 إلى 250 كلمة لـ "المطالبة الرئيسية"، بالإضافة إلى نسخة أقصر يمكنك إعادة استخدامها للمحادثات السريعة. إذا كان إعدادك معقدًا، يجب أن تحتفظ بالسياق الطويل في حقل تعريف الشخصية وأن تجعل مطالبة الدردشة أكثر إيجازًا.

نعم، يمكنك استخدام تلميحات Character AI لمشاريع الكتابة الجادة طالما تعاملت معها كأداة للصياغة والاستكشاف. يمكن أن تساعدك ليس فقط في اختبار الحوار واستكشاف الصراع، ولكن أيضًا في تكرار صوت الشخصية بسرعة. بالنسبة للكتابة الجاهزة للنشر، لا يزال عليك مراجعة التسلسل واللغة والمنطق والحفاظ على تنظيم تلميحات الشخصيات خارج الدردشة حتى تتمكن من إعادة استخدامها عبر الفصول والإصدارات.

يمكنك الحفاظ على اتساق الشخصية بمرور الوقت باستخدام نقاط الاستمرارية. احتفظ بكتلة شخصية ثابتة تتضمن سمات الشخصية والدوافع وقواعد الصوت والحدود، ثم أعد استخدامها عبر المحادثات. عندما يظهر انحراف، أعد صياغة الإعدادات وما يجب أن يظل ثابتًا، وإذا تكرر نفس الانحراف، فقم بتشديد حقول التحية والتعريف. تسلط وثائق منشئ Character AI الضوء على التعريفات باعتبارها مكانًا رئيسيًا لتشكيل السلوك من خلال إعدادات وأمثلة أطول.

يخدم كل من Character AI و ChatGPT احتياجات مختلفة. تم تصميم Character AI حول التفاعلات التي تركز على الشخصية أولاً، مما يجعل لعب الأدوار أكثر غامرة عندما تريد صوتًا ثابتًا للشخصية. غالبًا ما يُفضل استخدام ChatGPT عندما تريد استدلالًا أوسع نطاقًا، أو سير عمل كتابي منظم، أو تحكمًا أكثر وضوحًا في التنسيق. يعتمد الاختيار الأفضل على ما إذا كانت أولويتك هي الانغماس في الشخصية أم المرونة عبر العديد من مهام الكتابة.

نعم، يمكنك ذلك. النهج الأكثر موثوقية هو الاحتفاظ بنسخة "رئيسية" من المطالبات ونسخة أقصر قابلة لإعادة الاستخدام، ثم تخزينهما في مكتبة مخصصة للمطالبات حتى تتمكن من إعادة استخدامهما عبر الشخصيات والإعدادات. يقوم العديد من المصممين وهواة الذكاء الاصطناعي أيضًا بحفظ أفضل مقدمات المشاهد وأنماط الحوار كملفات قابلة لإعادة الاستخدام، حتى يتمكنوا من إعادة إنشاء نفس الأسلوب لاحقًا.

تعد الأدوات التي تجمع بين سير عمل الكتابة والتنفيذ، إلى جانب الحفاظ على تنظيم ملفاتك، مفيدة للغاية عند توسيع مكتبة المطالبات. يعد ClickUp خيارًا قويًا لأنه يمكنك تخزين المطالبات كملفات مستندات، وربطها بالمهام، والاحتفاظ بالموافقات والتكرارات على الملفات في نفس مساحة العمل. يساعدك ClickUp Brain و ClickUp Brain MAX على إنشاء متغيرات للمطالبات، والبحث في ملفات المطالبات السابقة باستخدام Enterprise Search، والحد من انتشار الذكاء الاصطناعي عن طريق الاحتفاظ بأصول شخصياتك في مكان واحد