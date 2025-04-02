أفضل 10 أدوات للكشف عن الصوت بالذكاء الاصطناعي لتحديد وتحليل الكلام المولّد بالذكاء الاصطناعي

لقد أدت تقنية الذكاء الاصطناعي إلى عدم وضوح التمييز بين الأصوات الأصلية والاصطناعية. يمكنك الآن إنشاء مقاطع صوتية واقعية تحاكي نغمات الأفراد الحقيقيين.

ومع ذلك، فإن هذه الأصوات المولَّدة بالذكاء الاصطناعي تشكل أيضاً تهديداً خطيراً لأن الشخص العادي لا يستطيع تمييز الأصوات الحقيقية من الكلام المولَّد بالذكاء الاصطناعي. وهذا يشكل خطر التضليل والخداع والاحتيال المالي.

🔍 هل تعلم؟ ازدادت عمليات الاحتيال المزيفة العميقة بنسبة 1740% و1530% في منطقتي أمريكا الشمالية وآسيا والمحيط الهادئ وحدهما.

لذا، سواء كنت منشئ محتوى أو متحمسًا للذكاء الاصطناعي أو خبيرًا في الأمن السيبراني، ستستفيد من استخدام كاشف صوت الذكاء الاصطناعي للبقاء آمنًا. سوف يسعدك أن تعرف أننا جمعنا لك 10 أدوات للكشف عن الصوت بالذكاء الاصطناعي لتجربتها!

⏰ ملخص 60 ثانية إليك أفضل اختياراتنا لأدوات كشف الصوت بالذكاء الاصطناعي للحفاظ على سلامتك: ElevenLabs : الأفضل لاستنساخ الصوت المتقدم واكتشافه

تشابه. AI : الأفضل لتوليد صوت الذكاء الاصطناعي واكتشاف التزييف العميق

مصنف صوت بلاي إتش تي : الأفضل لتوليد أصوات اصطناعية متعددة الاستخدامات

كاشف صوت الذكاء الاصطناعي : الأفضل للتحليل الشامل لأصالة الصوت

فيريتون : الأفضل للكشف عن التزييف العميق على مستوى المؤسسات

كاشف التزييف العميق : الأفضل للتعرف السريع على الصوت/الفيديو المزيف العميق

Otter. ai : الأفضل للنسخ الدقيق للكلام المُنشأ بالذكاء الاصطناعي

مرف : الأفضل لتوليد صوت ذكاء اصطناعي عالي الجودة للبودكاست

Listnr AI : الأفضل لتحويل النص إلى كلام أو فيديو

Deepware Scanner : الأفضل لفحص مقاطع الفيديو المزيفة العميقة واكتشافها

عندما يتعلق الأمر بدمج الذكاء الاصطناعي في سير عملك اليومي، لا شيء يضاهي تطبيق ClickUp، تطبيق كل شيء للعمل. استخدم الذكاء الاصطناعي الأصلي لنسخ مقاطع الصوت والفيديو، والعثور على إجابات فورية من بيانات مساحة عملك، وحتى إنشاء محتوى

ما هي أدوات كشف الصوت بالذكاء الاصطناعي ولماذا تستخدمها؟

أدوات الكشف عن الصوت بالذكاء الاصطناعي هي أدوات متطورة تُميّز الأصوات البشرية عن الأصوات التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي. هذه الآلية مدعومة بخوارزمية تعلم آلي تقوم بتحليل الاختلافات في درجة الصوت والنغمة والإيقاع أو الأنماط لاكتشاف أصوات الذكاء الاصطناعي.

إليك الأسباب التي تدفع الأفراد والشركات إلى استخدام أدوات الكشف عن الصوت بالذكاء الاصطناعي:

احمِ نفسك من الاحتيال أو المعلومات المضللة من خلال تحديد الأصوات الاصطناعية أو الصوت المزيف العميق

حماية سمعة علامتك التجارية من خلال ضمان أن المحتوى الصوتي المرتبط بنشاطك التجاري جدير بالثقة

حماية الاتصالات الحساسة من الوصول أو التلاعب غير المصرح به

الامتثال للمعايير القانونية والأخلاقية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في مجال عملك

استبق أي تحديات وتهديدات للذكاء الاصطناعي من خلال مواكبة مجال الصوت الاصطناعي المتغير باستمرار والتخفيف من أي مخاطر بشكل استباقي

📖 اقرأ أيضًا: إحصائيات الذكاء الاصطناعي: تعرف على التأثيرات والتوقعات المستقبلية للذكاء الاصطناعي

ما الذي يجب أن تبحث عنه في كاشف صوت الذكاء الاصطناعي؟

نظراً لدورها الحاسم، يجب أن ينطوي اختيار الأداة المناسبة للكشف عن الصوت بالذكاء الاصطناعي على قدر كبير من اللباقة. لضمان اختيار الحل الأكثر فعالية، ضع في اعتبارك الميزات التالية:

الدقة : ابحث عن أدوات ذات معدلات دقة عالية أثناء التمييز بين الأصوات البشرية والأصوات التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي

التحليل في الوقت الحقيقي : اختر أداة تحلل الصوت في الوقت الفعلي وتوفر ملاحظات فورية حول أصالته

دعم متعدد اللغات : وجود برنامج يدعم أكثر من لغة واحدة يوسع نطاق استخدامه

واجهة سهلة الاستخدام : أدوات ذات أولوية مع واجهة بسيطة لجعل اكتشاف الصوت بالذكاء الاصطناعي في متناول الجميع في فريقك

إمكانيات التكامل : اختر الأداة التي تتكامل بسلاسة مع مجموعة أدواتك التقنية الحالية

تحديثات منتظمة : ابحث عن كاشف صوت الذكاء الاصطناعي الذي يواكب التغيرات في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي

التقارير والتحليلات: اختر الأداة التي تُنشئ تقارير مفصلة وتقدم رؤى أعمق حول الحالات الشاذة المكتشفة والتهديدات المحتملة

أفضل 10 تطبيقات لكشف الصوت بالذكاء الاصطناعي

والآن بعد أن عرفت كل ما تحتاج إلى تحديد الأولويات، إليك أفضل 10 أدوات للكشف عن التزييف العميق بالذكاء الاصطناعي:

1. ElevenLabs (الأفضل لاستنساخ الصوت المتقدم والكشف عنه)

عبر ElevenLabs

تستخدم ElevenLabs نموذج ذكاء اصطناعي متقدم قادر على استنساخ الأصوات البشرية ببضع دقائق فقط من الصوت. وهذا يسمح لها بتوليد أصوات واقعية ودبلجة المحتوى الصوتي بـ 29 لغة. كما أطلقت ElevenLabs أيضاً مصنفاً للكلام يتعرف على الأصوات التي يتم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي لمنع إساءة استخدام أداتهم.

أفضل ميزات ElevenLabs*

تحويل المطالبات المستندة إلى نص إلى كلام حر بأصوات مختلفة

تدريب نموذج الذكاء الاصطناعي باستخدام المدخلات الصوتية. تغيير المقاطع الصوتية المختلفة إلى صوتك بسهولة

دبلجة مقاطع الفيديو والمقاطع الصوتية إلى لغات متعددة لإمكانية الوصول العالمي

أدخل نصًا لإنشاء مؤثرات SFX (مؤثرات خاصة) ودمجها في صوتك لجعله ديناميكيًا

قيود ElevenLabs*

توفر تحكمًا محدودًا في النطق، خاصةً في لغات معينة

يتطلب الدعم متعدد اللغات مطالبات متغيرة للحصول على مخرجات دقيقة

تسعير ElevenLabs*

مجاناً

مبتدئ : $5

مبدع : 22$/شهرًا

محترف : 99$/شهرًا

المقياس : 330 دولاراً شهرياً

الأعمال : 1,320$/شهرياً

المؤسسات: التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات ElevenLabs

G2 : 4. 7/5 (أكثر من 160 تقييمًا)

Capterra: مراجعات غير كافية

ما يقوله المستخدمون الحقيقيون عن ElevenLabs

أستخدم ElevenLabs بالطرق التالية: استنساخ احترافي لصوتي. يتيح لي ذلك القيام بتحويل النص إلى كلام في الوقت الفعلي بطريقة تبدو بنسبة 90-95% كما لو كنت أنا من يتحدث بالفعل، بما في ذلك سلوكياتي ولهجتي. لدي لكنة أبالاتشي عميقة، وهذا ليس شائعاً. تتعامل ElevenLabs معها بشكل لا تشوبه شائبة.

أستخدم ElevenLabs بالطرق التالية: استنساخ احترافي لصوتي. يتيح لي ذلك القيام بتحويل النص إلى كلام في الوقت الفعلي بطريقة تبدو بنسبة 90-95% كما لو كنت أنا من يتحدث بالفعل، بما في ذلك سلوكياتي ولهجتي. لدي لكنة أبالاتشي عميقة، وهذا ليس شائعاً. تتعامل ElevenLabs معها بشكل لا تشوبه شائبة.

2. تشابه. AI (الأفضل لتوليد صوت الذكاء الاصطناعي والكشف عن التزييف العميق)

عبر Resemble.AI

التشابه. يلعب الذكاء الاصطناعي دورًا مزدوجًا في المقاطع الصوتية. أولاً، يحول الذكاء الاصطناعي التوليدي الخاص به المدخلات النصية إلى كلام. ثانياً، يتيح لك كاشف التزييف العميق الخاص به تحميل الصوت والفيديو والصور لاكتشاف أي نوع من التلاعب.

تجعل الخدمتان التكميليتان من Resemble. AI حلاً شاملاً لإنشاء محتوى الذكاء الاصطناعي والكشف عن التزييف العميق للصوت.

تشابه. أفضل ميزات الذكاء الاصطناعي

استنسخ الصوت البشري بناءً على عينات صوتية أو اختر من بين الأصوات التي تم إنشاؤها مسبقًا بالذكاء الاصطناعي

احصل على دعم لأكثر من 60 لغة، مثل الإنجليزية واليابانية والبنغالية والفيتنامية والدنماركية وغيرها

كشف الوسائط المزيفة العميقة باستخدام فحص الموجات الصوتية متعددة الوسائط في الوقت الفعلي

أضف علامة مائية للذكاء الاصطناعي إلى إبداعاتك لحماية الملكية الفكرية

تشابه. قيود الذكاء الاصطناعي

جودة الصوت المولّد بالذكاء الاصطناعي غير متناسقة

يدعم عمليات تكامل محدودة

تشابه. تسعير الذكاء الاصطناعي

مبدع : 20 دولارًا/شهرًا

احترافي : 99$/شهرًا

الأعمال : 499 دولاراً شهرياً

المؤسسات: التسعير المخصص

تشابه. تقييمات ومراجعات الذكاء الاصطناعي

G2 : مراجعات غير كافية

Capterra: مراجعات غير كافية

🔍 هل تعلم؟ هناك وعي أكبر بالاستنساخ الصوتي أكثر من التزييف العميق. ومع ذلك، يشعر الناس بالقلق بشأن التزييف العميق أكثر من استنساخ الصوت.

3. PlayHT Voice Classifier (الأفضل لتوليد أصوات اصطناعية متعددة الاستخدامات)

عبر PlayHT

يُنتج PlayHT صوتًا فائق الواقعية من إنتاج الذكاء الاصطناعي، ويدعم أكثر من 800 صوت طبيعي الصوت من إنتاج الذكاء الاصطناعي عبر أكثر من 130 لغة ولهجة. توفر هذه الميزات الغنية مرونة هائلة في إنشاء ملفات صوتية عالية الجودة.

بالإضافة إلى ذلك، تساعد واجهة برمجة تطبيقات توليد الصوت في استنساخ الصوت وتوليدها في الوقت الفعلي لتطبيقات مثل التعليم الإلكتروني والبودكاست والذكاء الاصطناعي التخاطبي.

أفضل ميزات مصنف صوت PlayHT Voice Classifier*

دمج العناصر البشرية مثل المشاعر في الأصوات التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي

إضافة نطق مخصص للمصطلحات والمختصرات المتخصصة إلى مكتبتك

أنشئ ملفات بودكاست وانشرها مباشرةً على منصات مثل iTunes وSpotify وGoogle Podcasts

إنشاء وكلاء صوتيين بالذكاء الاصطناعي لدعم العملاء، وأدوار مكتب الاستقبال، والمساعدة الشخصية، وغير ذلك الكثير

قيود مصنف الصوت في PlayHT

واجهة المستخدم ليست بديهية للغاية، مما يجعل منحنى التعلم حادًا

قد تضطر إلى التلاعب بإعدادات الملف الصوتي لتحقيق الطبيعية المطلوبة

تسعير مصنف صوت PlayHT

PlayHT Studio

خطة مجانية

مبدع : 39$/شهرًا

غير محدود : 99$/شهرًا

المؤسسات: التسعير المخصص

واجهة برمجة تطبيقات PlayHT

خطة مجانية

هاكر : 5 دولارات شهرياً

محترف : 49$/شهرًا

بدء التشغيل : 299 دولاراً شهرياً

نمو : $999/شهرًا

الأعمال: التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات مصنف الصوت في PlayHT

G2 : 4. 5/5 (أكثر من 80 تقييمًا)

Capterra: مراجعات غير كافية

ما يقوله المستخدمون الحقيقيون عن PlayHT Voice Classifier

أذهلني تطبيق Play. ht بمجموعة واسعة من الأصوات النابضة بالحياة، حيث يقدم مجموعة من اللهجات واللغات التي ترتقي بالمحتوى الخاص بي/بنا. الواجهة بديهية، مما يجعل من السهل تحويل النص إلى كلام بسلاسة. هذا التنوع وسهولة الاستخدام لا يقدر بثمن لإنشاء محتوى صوتي متنوع وجذاب

أذهلني تطبيق Play. ht بمجموعة واسعة من الأصوات النابضة بالحياة، حيث يقدم مجموعة من اللهجات واللغات التي ترتقي بالمحتوى الخاص بي/بنا. الواجهة بديهية، مما يجعل من السهل تحويل النص إلى كلام بسلاسة. هذا التنوع وسهولة الاستخدام لا يقدر بثمن لإنشاء محتوى صوتي متنوع وجذاب

4. كاشف الصوت بالذكاء الاصطناعي (الأفضل للتحليل الشامل لأصالة الصوت)

عبر كاشف صوت الذكاء الاصطناعي

كما يشير اسمه، يحدد كاشف الصوت بالذكاء الاصطناعي ما إذا كان الملف الصوتي حقيقيًا أو من إنشاء الذكاء الاصطناعي.

تحتوي الأداة على ميزات متكاملة لإزالة الضوضاء في الخلفية وإزالة الموسيقى وتحسين دقة الكشف. وهي متاحة على الويب وكامتداد للمتصفح.

أفضل ميزات كاشف صوت الذكاء الاصطناعي*

إزالة ضوضاء الخلفية والموسيقى للحصول على دقة أعلى في اكتشاف صوت الذكاء الاصطناعي

تعمل حتى مع المقاطع الصوتية القصيرة التي لا تتجاوز مدتها سبع ثوانٍ

يكتشف الأصوات المستنسخة من مختلف منصات توليد الصوت بالذكاء الاصطناعي

أضف امتداد المتصفح لفحص الأصوات من منصات مثل YouTube وواتساب وTikTok وZoom وGoogle Meet

قيود كاشف صوت الذكاء الاصطناعي

لا يمكن الاعتماد عليها قليلاً عند العمل مع الملفات الصوتية واللهجات غير الإنجليزية

تؤثر المعالجة المسبقة للصوت بسبب ضوضاء الخلفية أو الموسيقى على الدقة

أسعار كاشف صوت الذكاء الاصطناعي

اشتراك شهري : 12 دولاراً. 99 دولاراً شهرياً

اشتراك سنوي : 130 دولاراً في السنة

حل المؤسسات وواجهة برمجة التطبيقات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات كاشف صوت الذكاء الاصطناعي

G2 : مراجعات غير كافية

Capterra: مراجعات غير كافية

➡️ اقرأ المزيد: تقنيات الذكاء الاصطناعي: إتقان التعلم الآلي والتعلم العميق والبرمجة اللغوية العصبية

5. Veritone (الأفضل لاكتشاف التزييف العميق على مستوى المؤسسات)

عبر صوت النغمة الصوتية

توفر Veritone برامج وتطبيقات وخدمات الذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسات. عرضها الرائد هو aiWARE، وهو نظام تشغيل ذكاء اصطناعي قابل للتخصيص مع مرونة عالية لاستيعاب احتياجات العمل المحددة.

تحتوي aiWARE على محركات الكلام بالذكاء الاصطناعي التي تحدد المتحدثين باستخدام علامات دالة مثل النغمة ودرجة الصوت والتوقفات الطبيعية وغيرها. كما أنها تولد أصواتاً نابضة بالحياة لمختلف الصناعات والتطبيقات.

أفضل ميزات النغمة الصوتية

استكشف مجموعة شاملة من الأدوات والتطبيقات والخدمات القائمة على الذكاء الاصطناعي الصوتي

إنشاء أصوات ذكاء اصطناعي مخصصة أو استنساخ أصوات المشاهير والشخصيات العامة

اختر من مكتبة تضم أكثر من 300 صوت من المخزون وترجم المحتوى إلى أكثر من 150 لغة

يمكنك تضمين صوت العلامة التجارية المُنشأ بالذكاء الاصطناعي في جميع المنتجات والمشاريع باستخدام واجهة برمجة التطبيقات

قيود النغمة الصوتية

تستهدف في المقام الأول المؤسسات التي تمتلك الدراية التقنية للاستفادة من ميزاتها المختلفة

تقدم شفافية محدودة في التسعير

تسعير النغمة الصوتية

أصوات مخصصة : تبدأ من 9 آلاف دولار/صوت

الأصوات المخزنة والمميزة : 500 دولار/شهرياً

مهام سير عمل المؤسسات : التسعير المخصص

واجهة برمجة التطبيقات والصوت في الوقت الحقيقي: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات النغمة الصوتية

G2 : 4. 2/5 (أكثر من 100 تقييم)

Capterra: غير متوفرة

🧠 حقيقة ممتعة: تمت صياغة كلمة "deepfake" في عام 2017 من قِبل مستخدم على موقع ريديت يُدعى "u/deepfakes". وقد اشتهر هذا المستخدم على موقع ريديت بإنشائه محتوى مرفوض باستخدام تقنية تبديل الوجوه مفتوحة المصدر.

6. كاشف التزييف العميق (الأفضل للتعرف السريع على الصوت/الفيديو المزيف العميق)

عبر كاشف التزييف العميق*

إذا كنت تتطلع إلى الكشف عن التزييف العميق المُنشأ بالذكاء الاصطناعي، فإن أداة Deepfake Detector تصل إلى الهدف المنشود. فهي تتيح لك تحميل ملفات الصوت والفيديو لإجراء تحليل سريع وتحديد احتمالية وجود وسائط اصطناعية.

وهي متوفرة أيضاً كملحق للمتصفح، مما يتيح لك تشغيل الأداة مباشرةً على مواقع الويب مثل YouTube وTikTok.

أفضل ميزات كاشف التزييف العميق*

استخدم مزيل ضوضاء الخلفية المدمج ومزيل الموسيقى لمزيد من الدقة

إضافة امتداد المتصفح لتشغيل كاشف التزييف العميق مباشرةً على منصات مختلفة

الوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات لتسهيل التكامل في أنظمة أعمالك

قيود كاشف التزييف العميق

تميل إلى إعطاء نتائج إيجابية كاذبة وسلبية كاذبة

لا يدعم جميع تنسيقات الملفات

تسعير كاشف التزييف العميق

اشتراك شهري: 16. 80 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

تقييمات ومراجعات كاشف التزييف العميق

G2 : مراجعات غير كافية

Capterra: مراجعات غير كافية

💡 نصيحة احترافية: هل تريد تسريع سير عملك باستخدام الذكاء الاصطناعي ولكنك لا تعرف من أين تبدأ؟ اطّلع على قوالب الذكاء الاصطناعي لمساعدتك في إنشاء أنواع مختلفة من المحتوى أو الصور أو التعليمات البرمجية. فهي سهلة التعديل وتوفر لك التدفق المنظم الذي تحتاجه لإنجاز المهام بشكل أسرع!

7. Otter. ai (الأفضل للنسخ الدقيق للكلام المولّد بالذكاء الاصطناعي)

عبر Otter.ai*

Otter. ai هو برنامج لتحويل الكلام إلى نص يقوم بتحويل الكلمات المنطوقة إلى نص مكتوب في الوقت الفعلي. إنه أداة رائعة لإنشاء نصوص للبودكاست أو الاجتماعات أو المحاضرات أو المقابلات.

بصرف النظر عن تفريغ الصوت، يستخدم Otter. ai التعلم الآلي في طريقة الكشف عن المتحدثين لتحديد المتحدثين بناءً على أصواتهم ونبرة صوتهم وأساليبهم في التحدث.

أفضل ميزات Otter. ai*

إنشاء نسخ عالية الدقة من ملفات الصوت/الفيديو باستخدام الذكاء الاصطناعي

احصل على ملاحظات وملخصات الاجتماعات تلقائياً مع OtterPilot، مساعد اجتماعات الذكاء الاصطناعي

أنشئ محتوى باستخدام محادثة Otter AI Chat للحصول على التحديثات الفورية أو مشاركتها

التكامل مع منصات مثل Zoom وSlack وSalesforce وMicrosoft SharePoint وغيرها.

قيود الذكاء الاصطناعي

قد تواجه أحيانًا صعوبة في تحديد المتحدث بدقة

يمكن أن تصبح مشاركة التسجيلات عبر الفرق أمراً صعباً في بعض الأحيان

تسعير الذكاء الاصطناعي

أساسي : مجاناً

محترف : 16. 99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الأعمال : 30$/شهرًا لكل مستخدم

المؤسسات: التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات الذكاء الاصطناعي

G2 : 4. 3/5 (أكثر من 290 تقييمًا)

Capterra: 4. 4/5 (أكثر من 90 تقييمًا)

ما يقوله المستخدمون الحقيقيون عن Otter. ai

Otter. ai أداة ذكاء اصطناعي رائعة لنسخ الصوت والفيديوهات. الإصدار المتميز رائع، حيث يتيح لك تحميل المزيد من الدقائق الصوتية. أفضل جزء هو ختم الوقت ودقته. لقد كنت أستخدم الإصدار المتميز منذ فترة طويلة الآن والترقية الأخيرة التي يساعدك فيها الذكاء الاصطناعي على استخراج المعلومات المطلوبة من المحادثة مفيدة للغاية.

Otter. ai أداة ذكاء اصطناعي رائعة لنسخ الصوت والفيديوهات. الإصدار المتميز رائع، حيث يتيح لك تحميل المزيد من الدقائق الصوتية. أفضل جزء هو ختم الوقت ودقته. لقد كنت أستخدم الإصدار المتميز منذ فترة طويلة الآن والترقية الأخيرة التي يساعدك فيها الذكاء الاصطناعي على استخراج المعلومات المطلوبة من المحادثة مفيدة للغاية.

8. Murf (الأفضل لتوليد صوت الذكاء الاصطناعي عالي الجودة للبودكاست)

عبر Murf.ai

Murf هو برنامج متعدد الاستخدامات لتوليد الصوت وتحويل النص إلى كلام. على هذا النحو، ليس من المستغرب أن يكون أحد أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي المتكاملة لمنشئي البودكاست. سواء كنت تقوم بعمل تعليق صوتي أو دبلجة المحتوى الخاص بك بأكثر من 20 لغة، فإن Murf ينجز المهمة.

أفضل ميزات المطرف

اختر من بين أكثر من 120 صوتاً تم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي أو إنشاء أصوات مستنسخة

التحكم في التنغيم، ووتيرة الصوت، ودرجة الصوت، ونبرة الصوت، وأنماط الحديث الأخرى للأصوات المستنسخة لمحاكاة المتحدثين الحقيقيين

ركّز على كلمات محددة في نصك لنقل النية الدقيقة

تمتع بالتكامل مع أدوات مثل PowerPoint وArticulate 360 وGoogle Slides وNotion وAdobe وغيرها

حدود المورف

تخصيص الصوت محدود عند مقارنته بالأدوات الأخرى في هذه القائمة

قد يكون نطق الذكاء الاصطناعي غير دقيق في بعض الأحيان ويحتاج إلى إصلاح

تسعير المورف

استوديو مورف

مجاناً

مبدع : 29$/شهرًا (لايت)؛ 49$/شهرًا (بلس+)

الأعمال : 99$/شهرًا (لايت)؛ 199$/شهرًا (بلس+)

المؤسسات: التسعير المخصص

مرف دوب

مجاناً

ادفع كما تشاء : 1$/دولار

المؤسسات: التسعير المخصص

واجهة برمجة تطبيقات مورف

مجاناً

ادفع كما تشاء : 1$ 1,000 10,000 حرف

مخصص: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات المطرب

G2 : 4. 7/5 (أكثر من 1320 تقييمًا)

Capterra: مراجعات غير كافية

➡️ اقرأ المزيد: كيفية طرح سؤال على الذكاء الاصطناعي: احصل على أقصى استفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بك

9. Listnr AI (الأفضل لتحويل النص إلى كلام أو فيديو)

عبر Listnr AI

Listnr AI هو مولد صوت واقعي للغاية للذكاء الاصطناعي. يوفر أكثر من 1000 صوت نابض بالحياة بأكثر من 142 لغة.

كما تتيح لك أيضاً إنشاء نسخة من صوتك للحفاظ على الإلمام بصوت علامتك التجارية. ويمكنك حتى استخدامه لإنشاء مقاطع فيديو بالذكاء الاصطناعي بدون وجه استناداً إلى مطالبة نصية.

أفضل ميزات الذكاء الاصطناعي

اختر من بين أكثر من 1000 صوت بأكثر من 142 لغة ولهجة

إنشاء نسخ صوتية باستخدام عينة بسيطة مدتها 5 ثوانٍ، حتى لو لم تكن بجودة عالية

إنشاء مقاطع فيديو بدون وجوه مع تعليقات صوتية مقابل بضعة دولارات فقط

استخدم ميزات الإيقاف المؤقت وعلامات الترقيم لمنح صوتك الإيقاع والتدفق المطلوبين

قيود قائمة الذكاء الاصطناعي

لا يبدو الصوت طبيعياً، مما قد يكون مقيداً لبعض المستخدمين

لا يحتوي على خطة مجانية أو مجانية، مما يجعله خيارًا أكثر تكلفة

تسعير الذكاء الاصطناعي

فرد : 19 دولاراً/شهرياً

منفردة : 39$/شهرًا

الوكالة: 99$/شهرًا

تصنيفات ومراجعات الذكاء الاصطناعي

G2 : مراجعات غير كافية

Capterra: مراجعات غير كافية

ما يقوله المستخدمون في الحياة الواقعية عن Listnr AI

من السهل اختباره، وهناك الكثير من اللغات واللهجات للاختيار من بينها، كما أنهم أضافوا مؤخراً أسلوب القراءة، مما يجعل الفيديو أسهل في الفهم والتصديق.

من السهل اختباره، وهناك الكثير من اللغات واللهجات للاختيار من بينها، كما أنهم أضافوا مؤخراً أسلوب القراءة، مما يجعل الفيديو أسهل في الفهم والتصديق.

10. Deepware Scanner (الأفضل لفحص مقاطع الفيديو المزيفة العميقة واكتشافها)

تساعد أداة Deepware Scanner، التي طوّرتها شركة Deepware. ai، على اكتشاف أصوات الذكاء الاصطناعي ومقاطع الفيديو المزيفة العميقة.

قم بتشغيل الفحص عن طريق تحميل ملف أو مشاركة عنوان URL للفيديو مباشرةً على المنصة لإجراء تحليل سريع. الخدمة حالياً في المرحلة التجريبية ومن المتوقع أن تصبح أكثر دقة مع مرور الوقت.

أفضل ميزات Deepware Scanner*

كشف الصوت المستنسخ والصوت المزيف العميق عن طريق تحميل الملفات أو مشاركة روابط الفيديو

تضمين أدوات الكشف عن التزييف العميق في سير عملك باستخدام واجهة برمجة التطبيقات

قيود الماسح الضوئي العميق

حالياً في المرحلة التجريبية وسيستغرق بعض الوقت لتحسين الدقة

تسعير الماسح الضوئي العميق

مجاناً

تقييمات ومراجعات الماسح الضوئي العميق

G2 : مراجعات غير كافية

Capterra: مراجعات غير كافية

فيما يلي بعض الأدوات الأخرى التي يجب مراعاتها عند اختيار كاشف صوت الذكاء الاصطناعي:

تعرف على 4 : درّب موظفيك على اكتشاف أصوات الذكاء الاصطناعي والصوت المزيف لتقليل المخاطر البشرية

Deepgram : استخدم واجهات برمجة التطبيقات لتحويل الكلام إلى نص، وتحويل النص إلى كلام، وعوامل الصوت من كلام إلى كلام

Soiniox: استخدم الأداة لفهم الفروق الدقيقة في المحادثات، مثل العواطف والإشارات غير اللفظية

ClickUp (الأفضل لزيادة الإنتاجية باستخدام الذكاء الاصطناعي)

على الرغم من أن ClickUp ليس كاشفاً لصوت الذكاء الاصطناعي، إلا أنه يستخدم مساعد ذكاء اصطناعي أصلي قوي لزيادة الإنتاجية وجعل سير العمل اليومي - بدءاً من إنشاء الوثائق إلى الإبلاغ عن التقدم المحرز - أكثر كفاءة.

نتيجة لاستخدام ClickUp: 87.أبلغت 5% من الفرق عن تحسن الرؤية

87. 9% أبلغوا عن تعاون أفضل

96. أبلغ 7٪ عن كفاءة أفضل

باعتباره تطبيق كل شيء للعمل، يجمع ClickUp بين إدارة المشاريع وإدارة المعرفة والدردشة - وكل ذلك مدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي يساعدك على العمل بشكل أسرع وأكثر ذكاءً.

يعمل ClickUp Brain وClickUp Clips معًا لتبسيط مهام سير العمل المستندة إلى الفيديو والصوت.

سجّل الصوت والفيديو بسهولة دون تبديل التطبيقات باستخدام ClickUp Clips

تتيح لك ClickUp Clips التقاط تسجيلات الفيديو/الشاشة والرسائل الصوتية. استخدمها لإنشاء إرشادات حول المنتج، ونقل المفاهيم المعقدة بسهولة، وترك ملاحظات مفصلة لفريقك.

يمكنك مشاركة هذه التسجيلات على الفور عبر الروابط العامة أو الخاصة وحتى إرفاقها بمهام ClickUp ذات الصلة للحفاظ على السياق مركزياً. سواء كنت تقوم بتسجيل الأفكار أو توثيق المناقشات، تضمن ClickUp Clips توثيق كل التفاصيل بدقة.

نسخ المقاطع الصوتية ومقاطع الفيديو تلقائياً باستخدام ClickUp Brain

يخلصك ClickUp Brain من متاعب تدوين الصوت والفيديو، حيث يعمل بسلاسة مع ClickUp Clips لتحويل الكلمات المنطوقة إلى نص قابل للتنفيذ. تقوم المقاطع بالتقاط الصوت والفيديو بينما يقوم Brain تلقائياً بنسخ المحتوى وتنقيحه لتحسين إمكانية الوصول.

لا مزيد من التنقيب في التسجيلات - ما عليك سوى البحث في النص عن التفاصيل الرئيسية، واستخراج عناصر الإجراءات، وتحويلها إلى مهام على الفور. هل تحتاج إلى مشاركة الرؤى؟ أنشئ ملخصات وسلط الضوء على القرارات، وحافظ على توافق الجميع دون جهد يدوي.

تلخيص المحتوى من مقاطع ClickUp Clips الخاصة بك والعثور على أي شيء في النص باستخدام مطالبات بسيطة باستخدام ClickUp Brain

يمكنك حتى إعادة توظيف هذه التسجيلات في محتوى مكتوب من خلال حث ClickUp Brain على إنشاء المادة المطلوبة بناءً على الرؤى التي تمت مشاركتها. إنه مثالي لمنشئي المحتوى، ومنشئي البودكاست، ومستخدمي اليوتيوب، وما إلى ذلك.

من خلال دمج الذكاء الاصطناعي في سير عملك، تعمل ClickUp على التخلص من الأعمال المزدحمة، حتى تتمكن من التركيز على ما هو أكثر أهمية - إنجاز المهام.

📮 ClickUp Insight: يستخدم 12% فقط من المشاركين في الاستطلاع ميزات الذكاء الاصطناعي المدمجة في مجموعات الإنتاجية. يشير هذا التبني المنخفض إلى أن التطبيقات الحالية قد تفتقر إلى التكامل السلس والسياقي الذي من شأنه أن يجبر المستخدمين على الانتقال من منصات المحادثة المستقلة المفضلة لديهم. على سبيل المثال، هل يمكن للذكاء الاصطناعي تنفيذ سير عمل تلقائي استناداً إلى مطالبة نصية عادية من المستخدم؟ يستطيع ClickUp Brain ذلك! الذكاء الاصطناعي مدمج بعمق في كل جانب من جوانب ClickUp، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر تلخيص سلاسل الدردشة، وصياغة النص أو صقله، وسحب المعلومات من مساحة العمل، وإنشاء الصور، وغير ذلك الكثير! انضم إلى 40٪ من عملاء ClickUp الذين استبدلوا أكثر من 3 تطبيقات بتطبيقنا "كل شيء للعمل"!

ساعدنا ClickUp في زيادة الشفافية والوضوح. كما أنه مكّننا من التخلص من العمليات التي كانت زائدة عن الحاجة وأصبحنا أكثر كفاءة.

ساعدنا ClickUp في زيادة الشفافية والوضوح. كما أنه مكّننا من التخلص من العمليات التي كانت زائدة عن الحاجة وأصبحنا أكثر كفاءة.

إنشاء ملفات صوتية ومشاركتها دون الحاجة إلى استخدام "كليك أب"

مع تقدم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، يجب أن نحدد كيفية استخدامها. فقد اكتشفت الجهات الفاعلة الخبيثة طرقاً لاستخدامها في إلحاق الأذى، لكن السامريون الصالحون طوروا أيضاً أدوات استماع الصوت الاصطناعي والتبليغ عنه.

لقد تناولنا العديد من أدوات الكشف عن الصوت بالذكاء الاصطناعي التي تشير إلى احتمالية أن يكون الصوت أصلياً أو اصطناعياً. لقد رأينا أيضاً مثالاً ساطعاً على كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل جيد - لاستكمال الإنتاجية والكفاءة. تُعد أدوات مثل ClickUp Brain مثالاً على كيفية تحقيق العظمة باستخدام الذكاء الاصطناعي.

هل أنت مستعد لتجربتها بنفسك؟ اشترك في ClickUp اليوم واشعر بالفرق الذي يمكن أن يحدثه الذكاء الاصطناعي في إنتاجيتك اليومية!