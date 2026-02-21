أفضل 10 أدوات للرسوم المتحركة بالذكاء الاصطناعي لعام [year]

هل تعلم أن الفرق الإبداعية لا تستخدم سوى 28% من يومها في العمل الإبداعي الفعلي؟ أما باقي الوقت فيقضونه في المهام الإدارية ومعالجة حلقات التغذية الراجعة. أضف هذا الاستنزاف للإنتاجية إلى أدوات الرسوم المتحركة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي غير المتصلة ببعضها البعض، وستجد نفسك أمام كومة ضخمة من المهام التي يتعين عليك إدارتها.

يقدم هذا الدليل تفصيلاً لأفضل 10 أدوات للرسوم المتحركة بالذكاء الاصطناعي، من برامج إنشاء مقاطع الفيديو الاحترافية إلى المنصات الملائمة للمبتدئين. سيساعدك هذا الدليل على تنظيم مشاريع الرسوم المتحركة الخاصة بك بدلاً من التوفيق بين أدوات متعددة ومواعيد نهائية ضيقة.

تستخدم أدوات الرسوم المتحركة بالذكاء الاصطناعي الذكاء الاصطناعي لإنشاء محتوى متحرك من مدخلات بسيطة مثل النصوص أو الصور. تتراوح هذه البرامج من مولدات النص إلى الفيديو التي تنشئ مقاطع كاملة من وصف مكتوب إلى منصات تعمل على أتمتة المهام المعقدة مثل مزامنة شفاه الشخصيات وتوليف الحركة.

تقليديًا، كانت الرسوم المتحركة تتطلب ميزانية ضخمة للبرمجيات وصبرًا لتحريك البكسلات واحدًا تلو الآخر. كان ذلك حاجزًا بطيئًا ومكلفًا لم يتمكن معظم فرق التسويق والمبدعين من تجاوزه. تحل أدوات إنشاء الرسوم المتحركة بالذكاء الاصطناعي محل العمل اليدوي بقدرات معالجة. تتيح لك إنشاء مقاطع فيديو متحركة دون أن تكون رسامًا للرسوم المتحركة.

🧠 حقيقة ممتعة: يستخدم حوالي 86٪ من المعلنين /يخططون لاستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لإنشاء إعلانات فيديو إبداعية.

عليك أن توازن بين جودة المخرجات والتخصيص عند اختيار أفضل برامج الرسوم المتحركة ثنائية الأبعاد بالذكاء الاصطناعي. على سبيل المثال، توفر بعض الأدوات مقاطع فيديو ذات مظهر أنيق بسرعة ولكنها توفر القليل من التحكم الإبداعي. توفر أدوات أخرى تحكمًا دقيقًا في الحركة والأسلوب والتوقيت ولكنها تتطلب منحنى تعلم أكثر صعوبة.

قبل أن تقرر، ضع في اعتبارك العوامل الرئيسية التالية:

جودة الإخراج والدقة: هل تقوم الأداة بالتصدير بدقة عالية بما يكفي لاحتياجاتك، وهل تبدو النتائج احترافية؟

سهولة الاستخدام مقابل التحكم الإبداعي: هل تبحث عن واجهة بسيطة تسرع عملية الإنتاج، أم أنك بحاجة إلى عناصر تحكم متقدمة لإجراء تعديلات دقيقة؟

دعم أنماط الرسوم المتحركة: هل تحتاج إلى شخصيات ثنائية الأبعاد، أو صور رمزية واقعية تعمل بالذكاء الاصطناعي، أو رسوم متحركة مجردة، أو شيء آخر تمامًا؟

الترخيص التجاري: هل يمكنك استخدام المحتوى الذي تم إنشاؤه في التسويق أو الإعلانات أو أعمال العملاء دون قيود قانونية؟

التكامل مع سير العمل الحالي: ما مدى جودة اتصال الأداة بمحرر الفيديو ومكتبة الأصول ونظام ما مدى جودة اتصال الأداة بمحرر الفيديو ومكتبة الأصول ونظام إدارة المشاريع لديك؟

سرعة العرض ونظام الائتمانات: هل سيكون التسعير القائم على الائتمانات مناسبًا لفريقك أم سيصبح مكلفًا مع الاستخدام المكثف؟ افهم التكلفة قبل البدء في الإنشاء

قد يكون اختيار أداة الرسوم المتحركة بالذكاء الاصطناعي المناسبة أمرًا صعبًا، كما أن اختيار الأداة الخاطئة يهدر الوقت والمال. لقد قمنا بتجميع قائمة بأفضل 10 أدوات للرسوم المتحركة بالذكاء الاصطناعي لتسهيل هذا الاختيار عليك.

لدينا الآن مساحة عمل ذكاء اصطناعي متكاملة تغنيك عن الحاجة إلى التبديل بين الأدوات — ClickUp!

1. ClickUp (الأفضل للفرق التي تدير مشاريع الرسوم المتحركة بالذكاء الاصطناعي وسير العمل الإبداعي)

جرب ClickUp مجانًا قم بتركيز سياق مساحة العمل الخاصة بك في ClickUp من خلال المستندات والمهام والمحادثات والأتمتة المدمجة في مكان واحد.

يقوم برنامج الرسوم المتحركة الخاص بك بعرض الإطارات، ولكن أين يمكنك تتبع القرارات الإبداعية التي شكلتها؟ يصبح ClickUp العمود الفقري التشغيلي لمشروع الرسوم المتحركة بأكمله.

يمكنك دمج العملية المعقدة المتمثلة في صياغة النصوص في نظام واحد، وتصميم القصص المصورة في نظام آخر، ومتابعة موافقات الأطراف المعنية في نظام ثالث.

📌على سبيل المثال، عندما يطلب العميل تعديل مشهد ما، يمكنك الرجوع إلى مهام ClickUp ذات الصلة. ستتضمن هذه المهام بالفعل تفاصيل مثل إصدار النص، مرجع القصة المصورة، أداة الذكاء الاصطناعي المستخدمة في العرض، حالة الموافقة، والتعليقات السابقة. وهذا يلغي الحاجة إلى التبديل بين الأدوات أثناء البحث عن السياق.

قم بإنشاء نصوص وطلب اقتراحات متعلقة بمساحة العمل من ClickUp Brain

يلعب ClickUp Brain أيضًا دورًا محوريًا في إتاحة السياق بسهولة. أثناء مراجعة موجز العميل المكون من 12 صفحة، يمكنك أن تطلب من مساعد الذكاء الاصطناعي الأصلي لـ ClickUp تلخيص المتطلبات الرئيسية لفيديو متحرك مدته 60 ثانية.

وإذا كنت في منتصف عملية الإنتاج، فيمكنه أيضًا عرض جميع التعليقات من دورة المراجعة الأخيرة أو إنشاء مخطط أولي للنص بناءً على المشاريع السابقة. نظرًا لأن Brain يستمد معلوماته من مستندات ClickUp ووظائفك وتعليقاتك، فإنه يفهم سياق المشروع. أنت لا تتعامل مع مساعد ذكاء اصطناعي فارغ. أنت تعمل مع مساعد يعرف بالفعل أسلوب الرسوم المتحركة والجمهور المستهدف والمواعيد النهائية والمراجعات السابقة المرتبطة بهذا المنتج.

بالنسبة للفرق التي تعمل على توسيع نطاق إنتاج المحتوى، يدعم Brain أيضًا:

صياغة تعليقات اجتماعية لمرافقة إصدار متحرك

تحويل محاضر الاجتماعات إلى مهام إنتاج منظمة

تحديد العوائق بناءً على المواعيد النهائية التي لم يتم الوفاء بها أو الموافقات المتأخرة

💡 نصيحة احترافية: عندما تتوسع سير عمل الرسوم المتحركة، لا يمكن تخطيط كل خطوة بقواعد أتمتة صارمة. أنت بحاجة إلى أتمتة تفهم السياق قبل تنفيذ العمل. تعمل ClickUp Super Agents في سياق مساحة العمل الخاصة بك. بدلاً من تشغيل إجراءات بسيطة من نوع "إذا حدث هذا، فافعل ذلك"، فإنها تفسر الموقف وتتصرف بشكل أشبه بمنسق الإنتاج. 📌 إليك كيف يبدو ذلك في الواقع: تخيل أن أحد العملاء يقوم بتحميل تعليقات المراجعة عبر مشاهد متعددة. يمكن للوكيل الفائق القيام بما يلي: راجع التعليقات وقم بتجميعها حسب المشهد

حدد التغييرات ذات التأثير الكبير التي تؤثر على توقيت الرسوم المتحركة

قم بتعيين مهام المتابعة إلى المحرر أو مصمم الحركة المناسب بناءً على حجم العمل

أرفق أحدث نسخة من القصة المصورة والسيناريو بكل مهمة

قم بإنشاء ملخص للعميل يشرح التغييرات التي ستطرأ لا تحتاج إلى تحديد كل فرع من فروع سير العمل. يعمل الوكيل مع السياق عبر مشاريعك والمراجعات السابقة وهيكل الفريق.

بالنسبة لفرق الرسوم المتحركة التي تدير أدوات AI متعددة للمصممين، فإن هذا يجعل الإنتاج أكثر مرونة وأقل هشاشة. تقوم أدوات العرض الخاصة بك بإنشاء العناصر المرئية. يدير ClickUp النظام الذي يضمن تسليم هذه العناصر المرئية في الوقت المحدد.

نظرًا لأن الذكاء الاصطناعي يعمل داخل سير العمل، فإنه يتيح لك متسعًا من الوقت للتركيز على مرحلة ما قبل الإنتاج. في هذه المرحلة، تكتسب مشاريع الرسوم المتحركة الوضوح أو تتراكم فيها الالتباسات.

تتيح لك لوحات ClickUp البيضاء رسم القصص المصورة وتسلسل المشاهد ولوحات المزاج على لوحة مرئية ترتبط مباشرة بالتنفيذ. عندما تنتهي من مفهوم المشهد، يمكنك تحويله إلى مهمة بنقرة واحدة.

قم بتصور أفكارك من المفهوم إلى التنفيذ باستخدام ClickUp Whiteboards

ببساطة، إذا كنت تقوم بوضع مخطط توضيحي لمنتج ما:

الإطار 1: إعداد المشكلة

الإطار 2: تقديم المنتج

الإطار 3: شرح الميزات

الإطار 4: CTA

يصبح كل إطار مهمة قابلة للتنفيذ مع مسؤول عنها وموعد نهائي وأصول مرتبطة بها. يظل التخطيط المرئي وتتبع المشروع متصلين.

أنشئ مستودعات معرفية لمؤسستك باستخدام ClickUp Docs + Brain

يمكنك أيضًا استخدام ClickUp Docs لكتابة النصوص والتعاون الموجز. تسهل مستودعات المعرفة النشطة هذه صياغة نصوص الرسوم المتحركة ووضع علامات على المراجعين أو الكتاب وتتبع سجلات الإصدارات. وعندما تتم الموافقة على النص، يمكنك تعيين مهام الإنتاج مباشرة من المستند.

أفضل ميزات ClickUp

ClickUp Brain: حلل مساحة عملك باستخدام الذكاء الاصطناعي الذي يدرك السياق لتلخيص التعليقات، أو صياغة مسودة منشور على وسائل التواصل الاجتماعي لمقطع الفيديو الجديد، أو العثور على مرجع قصة مصورة من مشروع سابق.

ClickUp Whiteboards: قم بتبادل الأفكار، ورسم تسلسلات الرسوم المتحركة، ورسم إطارات القصة المصورة على لوحة تعاونية، وتحويل المفهوم مباشرة إلى مهمة بنقرة واحدة، وربط الأصول

ClickUp Docs: اكتب واكمل نصوص الرسوم المتحركة بالتعاون مع فريقك في الوقت الفعلي، وقم بتضمين مقاطع فيديو مرجعية مع تعليقات مضمنة، بحيث ترتبط التعليقات مباشرة بسطر الحوار المحدد.

الحقول المخصصة في ClickUp : نظم خط إنتاجك عن طريق إنشاء حقول مخصصة لتصفية عرض مشروعك لترى بالضبط ما هو معلق وما هو معتمد وما هو مستحق، وتتبع المعلومات. نظم خط إنتاجك عن طريق إنشاء حقول مخصصة لتصفية عرض مشروعك لترى بالضبط ما هو معلق وما هو معتمد وما هو مستحق، وتتبع المعلومات.

لوحات معلومات ClickUp : امنح أصحاب المصلحة رؤية في الوقت الفعلي لحالة المشروع من خلال لوحات معلومات قابلة للتخصيص، وحدد معوقات عبء العمل على الفريق دون إجبار فريقك الإبداعي على حضور اجتماعات مستمرة لمتابعة الحالة. امنح أصحاب المصلحة رؤية في الوقت الفعلي لحالة المشروع من خلال لوحات معلومات قابلة للتخصيص، وحدد معوقات عبء العمل على الفريق دون إجبار فريقك الإبداعي على حضور اجتماعات مستمرة لمتابعة الحالة.

إيجابيات وسلبيات ClickUp

المزايا:

توحيد سير العمل الإبداعي: قم بإدارة الملخصات والنصوص والمهام والتعليقات في مساحة عمل متكاملة تعمل بالذكاء الاصطناعي لتقليل قم بإدارة الملخصات والنصوص والمهام والتعليقات في مساحة عمل متكاملة تعمل بالذكاء الاصطناعي لتقليل انتشار العمل باستخدام أدوات متفرقة وغير متصلة.

يفهم سياق المشروع: على عكس المساعدين العامين للذكاء الاصطناعي، يستمد ClickUp Brain البيانات من مساحة عملك لتقديم ملخصات واقتراحات ذات صلة.

تتكيف مع حجم فريقك: ابدأ بميزات ابدأ بميزات إدارة المهام الأساسية وأضف المزيد من الإمكانات المتقدمة مثل لوحات المعلومات وأتمتة ClickUp مع نمو فريقك.

العيوب:

قد تشعر أن خيارات التخصيص المتعددة مربكة للمستخدمين الجدد

تطبيق الهاتف المحمول أقل ثراءً بالميزات من إصدار سطح المكتب.

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 10,500 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

يوصي أحد مستخدمي G2 باستخدام ClickUp لمرونته:

أكثر ما يعجبني في ClickUp هو إمكانية التخصيص التي لا مثيل لها ومجموعة الميزات الواسعة. من الرائع أن تكون قادرًا على تخصيص كل جانب من جوانب مساحة العمل تقريبًا لتناسب احتياجات الفريق المحددة، بدءًا من الحالات والحقول المخصصة وحتى العديد من طرق العرض مثل القائمة واللوحة والتقويم وجانت. هذه المرونة تعني أنه يمكننا تكييف المنصة مع سير العمل الفريد لدينا، بدلاً من تكييف سير العمل مع المنصة. بالإضافة إلى ذلك، فإن وجود كل شيء في مكان واحد، من إدارة المهام وتتبع الوقت إلى المستندات واللوحات البيضاء، يقلل بشكل كبير من انتشار الأدوات ويجعل فريقنا أكثر كفاءة.

أكثر ما يعجبني في ClickUp هو إمكانية التخصيص التي لا مثيل لها ومجموعة الميزات الواسعة. من الرائع أن تتمكن من تخصيص كل جانب من جوانب مساحة العمل تقريبًا لتناسب احتياجات الفريق المحددة، بدءًا من الحالات والحقول المخصصة وحتى العديد من طرق العرض مثل القائمة واللوحة والتقويم وجانت. هذه المرونة تعني أنه يمكننا تكييف المنصة مع سير العمل الفريد لدينا، بدلاً من تكييف سير العمل مع المنصة. بالإضافة إلى ذلك، فإن وجود كل شيء في مكان واحد، من إدارة المهام وتتبع الوقت إلى المستندات واللوحات البيضاء، يقلل بشكل كبير من انتشار الأدوات ويجعل فريقنا أكثر كفاءة.

2. Runway (الأفضل لإنشاء وتحرير مقاطع فيديو بالذكاء الاصطناعي بمستوى احترافي)

عبر Runway

إذا كانت أولويتك في مقاطع الفيديو هي الدقة الفيزيائية واتساق الإضاءة، فقد يكون Runway مناسبًا لاحتياجاتك. في إنتاج الفيديو الاحترافي، تجعل الحركة المتوترة أو تفاصيل الشخصيات المتغيرة المقطع غير قابل للاستخدام في المشاريع عالية المخاطر. يقلل الذكاء الاصطناعي في Runway من هذه العيوب، مما يتيح لك إنشاء فيديو بالذكاء الاصطناعي يحافظ على سلامته البصرية من الإطار الأول إلى الأخير.

تتضمن المنصة مجموعة من أدوات التحرير الموجهة التي تعمل على أتمتة مهام ما بعد الإنتاج اليدوية. يمكنك استخدام Motion Brush لتحديد مناطق حركة محددة داخل صورة ثابتة. أو استخدم أداة إزالة الخلفية لاستبدال البيئات دون الحاجة إلى استخدام تقنية الروتوسكوب اليدوية.

أفضل ميزات Runway

تحويل النص إلى فيديو: صِف مشهدًا بتفاصيل عن الإضاءة وزاوية الكاميرا والحركة لعرضه بحركة طبيعية وفيزياء متسقة.

أتمتة أداء الشخصيات باستخدام Act-One: قم بتعيين تعابير وجهك وصوتك مباشرة على شخصية متحركة أو سينمائية لتجاوز إعدادات التقاط الحركة التقليدية.

مجموعة تحرير متعددة الوسائط تعمل بالذكاء الاصطناعي: قم بتحسين المقاطع التي تم إنشاؤها في نفس محرر الفيديو، باستخدام أدوات لإزالة الخلفية وتصنيف الألوان وتتبع الكائنات، مما يتيح لك تحسين المقاطع التي تم إنشاؤها دون الحاجة إلى تصديرها إلى محرر فيديو منفصل.

إيجابيات وسلبيات Runway

المزايا:

جودة فيديو رائدة في الصناعة: الناتج مناسب للمشاريع التجارية، مع إضاءة وظلال وحركة تبدو طبيعية.

مجموعة أدوات تحرير شاملة: يساهم الجمع بين يساهم الجمع بين الذكاء الاصطناعي التوليدي وأدوات التحرير التقليدية في منصة واحدة في تبسيط عملية ما بعد الإنتاج.

تطوير نشط: تطلق Runway بانتظام نماذج محسّنة وميزات جديدة، لذا فإن قدرات الأداة تتوسع باستمرار.

العيوب:

قد يصبح نموذج التسعير القائم على الائتمان مكلفًا إذا كنت تنتج الكثير من المحتوى.

تتميز هذه الأدوات بمنحنى تعلم أكثر صعوبة مقارنة بالأدوات الأبسط القائمة على القوالب.

تقتصر المقاطع التي يتم إنشاؤها حاليًا على فترات زمنية أقصر.

أسعار Runway

مجاني: 125 رصيدًا

قياسي: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المزايا: 35 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

غير محدود: 95 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Runway

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Runway؟

شارك أحد مستخدمي G2 تعليقاته حول Runway:

RunwayML هي واحدة من أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي المتوفرة، وهي سهلة الاستخدام. تعجبني بشكل خاص أداة تحويل الصور/النصوص إلى فيديو التي تعمل كعصا سحرية، فهي سهلة الاستخدام في عملية تحرير الفيديو الخاصة بي. أستخدمها بشكل متكرر لإنشاء لقطات فيديو سينمائية يمكنني دمجها لاحقًا في خط الزمن الخاص بي لإنشاء مقاطع فيديو كاملة ومثيرة للاهتمام يحبها المشاهدون.

RunwayML هي واحدة من أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي المتوفرة، وهي سهلة الاستخدام. تعجبني بشكل خاص أداة تحويل الصور/النصوص إلى فيديو التي تعمل كعصا سحرية، فهي سهلة الاستخدام للغاية في عملية تحرير الفيديو الخاصة بي. أستخدمها بشكل متكرر لإنشاء لقطات فيديو سينمائية يمكنني دمجها لاحقًا في خط الزمن الخاص بي لإنشاء مقاطع فيديو كاملة ومثيرة للاهتمام يحبها المشاهدون.

3. Animaker (الأفضل للمبتدئين في إنشاء مقاطع فيديو وعروض تقديمية متحركة ثنائية الأبعاد)

عبر Animaker

لا تحتاج إلى خبرة في تصميم الحركة لتحويل النص إلى فيديو توضيحي ثنائي الأبعاد قابل للاستخدام. يستهدف Animaker العملاء غير المتخصصين في الرسوم المتحركة الذين يحتاجون إلى محتوى اجتماعي أو فيديوهات لمواقع الويب ذات مظهر احترافي دون تكاليف وكالة متخصصة. إنها منصة سهلة الاستخدام للمبتدئين مع واجهة سحب وإفلات ومكتبة ضخمة من الشخصيات والخلفيات والأدوات المعدة مسبقًا. يمكنك إنشاء محتوى اجتماعي وعروض تقديمية وفيديوهات توضيحية في غضون ساعات.

أفضل ميزات Animaker

مكتبة واسعة من الشخصيات والأصول: يمكنك الوصول إلى آلاف الشخصيات المعدة مسبقًا مع ميزات قابلة للتخصيص؛ وقم بإنشاء شخصيات مميزة للعلامة التجارية دون الحاجة إلى التصميم من الصفر.

تقنية مزامنة الشفاه التلقائية: قم بتحميل تعليق صوتي أو استخدم ميزة تحويل النص إلى كلام المدمجة، وسيقوم Animaker تلقائيًا بمزامنة حركات فم الشخصية مع الصوت.

منشئ مقاطع الفيديو القائم على المشاهد: استخدمه كما تستخدم برامج العروض التقديمية، مما يسهل على أي شخص على دراية ببرنامج PowerPoint أو Google Slides إنشاء مقطع فيديو مشهدًا تلو الآخر.

إيجابيات وسلبيات Animaker

المزايا:

سهلة الاستخدام للمبتدئين: يمكن للمستخدمين الذين ليس لديهم خبرة في مجال الرسوم المتحركة إنتاج أول فيديو لهم في أقل من ساعة.

مكتبة قوالب شاملة: ابدأ باستخدام قوالب معدة مسبقًا لحالات الاستخدام الشائعة مثل عروض المنتجات والإعلانات الاجتماعية بدلاً من لوحة فارغة.

حاجز دخول منخفض: المنصة سهلة الاستخدام بما يكفي للاستكشاف، وخططها قابلة للتوسع لتناسب احتياجات الشركات الصغيرة.

العيوب:

يتميز الناتج بمظهر "قائم على القوالب" يمكن التعرف عليه، وقد لا يتناسب مع جماليات جميع العلامات التجارية.

خيارات التخصيص المتقدمة محدودة مقارنة بالبرامج الاحترافية

تتضمن النسخة المجانية علامة مائية على جميع الصور المصدرة.

أسعار Animaker

مجانية إلى الأبد

الأساسي: 27 دولارًا شهريًا

المبتدئين: 45 دولارًا شهريًا

المحترفون: 79 دولارًا شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Animaker

G2: 4. 7/5 (أكثر من 950 تقييمًا)

Capterra: 4. 2/5 (أكثر من 200 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Animaker؟

قام أحد مستخدمي Capterra بمراجعة Animaker:

إنه برنامج متعدد الاستخدامات لإنشاء جميع أنواع الرسوم المتحركة، خاصةً تلك ذات النمط ثنائي الأبعاد. لقد استخدمته كثيرًا خلال أيام دراستي وكان من السهل جدًا تعلمه بسبب سهولة استخدامه.

إنه برنامج متعدد الاستخدامات لإنشاء جميع أنواع الرسوم المتحركة، خاصةً تلك ذات النمط ثنائي الأبعاد. لقد استخدمته كثيرًا خلال أيام دراستي وكان من السهل جدًا تعلمه بسبب سهولة استخدامه.

4. Adobe Firefly (الأفضل للمصممين في نظام Adobe الذين يحتاجون إلى أصول تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي)

عبر Adobe Firefly

أنت تعلم مدى الوقت الذي يستغرقه إنشاء موارد من الصفر في Adobe Creative Cloud.

يساعدك Adobe Firefly على تجنب مرحلة ما قبل الإنتاج البطيئة هذه. فهو يدمج الذكاء الاصطناعي التوليدي مباشرة في الأدوات التي تستخدمها بالفعل، مثل Photoshop و Illustrator، مما يحسن سير عملك الحالي. لا يمكنك فقط إنشاء الأصول بسرعة، بل يمكنك أيضًا تضمين عناصر مرئية لاستخدامها في مسار الرسوم المتحركة الخاص بك.

أفضل ميزات Adobe Firefly

التعبئة التوليدية في Photoshop: حدد منطقة من الصورة ووصف ما تريد إضافته لكي يقوم Firefly بإنشاء محتوى يتوافق مع المنظور والأسلوب الحاليين.

توليد النص إلى صورة: قم بإنشاء مفاهيم شخصيات عالية الجودة أو فن بيئة أو إطارات قصة مصورة من مطالبات نصية بسيطة

تكامل سلس مع Creative Cloud: تظهر ميزات Firefly مباشرةً في تطبيقات Adobe، لذا لا داعي للتبديل إلى أداة منفصلة.

إيجابيات وسلبيات Adobe Firefly

المزايا:

وضوح الترخيص التجاري: يوفر نهج Adobe التدريبي حقوق استخدام تجارية أكثر وضوحًا، مما يقلل من عدم اليقين القانوني للشركات.

التكامل الأصلي: يضيف إمكانات الذكاء الاصطناعي دون تعطيل سير العمل المعمول به للفرق التي تستخدم بالفعل نظام Adobe البيئي.

جودة متسقة وتحكم في الأسلوب: يحافظ المحتوى الذي يتم إنشاؤه على مستوى احترافي ويمكن توجيهه ليتناسب مع جمالية علامتك التجارية.

العيوب:

يتطلب اشتراكًا في Adobe Creative Cloud للاستفادة من جميع الوظائف

وهي تركز على إنشاء الأصول أكثر من إنشاء مقاطع فيديو أو رسوم متحركة كاملة.

الائتمانات التوليدية محدودة بناءً على مستوى اشتراكك

أسعار Adobe Firefly

Firefly Standard: 9.99 دولارًا شهريًا

Firefly Pro: 19.99 دولارًا شهريًا

Firefly Premium: 199.99 دولارًا شهريًا

Creative Cloud Pro: 69.99 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات Adobe Firefly

G2: 4. 4/5 (أكثر من 200 تقييم)

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Adobe Firefly؟

إليك رأي أحد مستخدمي G2 حول Adobe Firefly:

المرونة في إنشاء محتوى فريد بناءً على الأصول الموجودة مسبقًا. وأنا أحب مرونة المخرجات والأساليب. يمكنني إجراء تعديلات متعددة وتنزيلها، ولكن يمكنني أيضًا الخروج عن المألوف لأرى ما يعبر عن احتياجاتي على أفضل وجه. يمكنني أيضًا إنشاء مخرجات متعددة، وهو أمر مفيد للغاية. يمكنني استخدامه على الإنترنت وفي المطبوعات وعلى وسائل التواصل الاجتماعي... بهذه الطريقة، يكون الأمر سهلاً.

المرونة في إنشاء محتوى فريد بناءً على الأصول الموجودة مسبقًا. وأنا أحب مرونة المخرجات والأساليب. يمكنني إجراء تعديلات متعددة وتنزيلها، ولكن يمكنني أيضًا الخروج عن المألوف لأرى ما يعبر عن احتياجاتي على أفضل وجه. يمكنني أيضًا إنشاء مخرجات متعددة، وهو أمر مفيد للغاية. يمكنني استخدامها على الإنترنت وفي المطبوعات وعلى وسائل التواصل الاجتماعي... وبهذه الطريقة، يصبح الأمر سهلاً.

5. Synthesia (الأفضل للشركات التي تنشئ مقاطع فيديو للتدريب والتسويق باستخدام الصور الرمزية للذكاء الاصطناعي)

عبر Synthesia

في حين أن 91٪ من الشركات تستخدم الآن الفيديو كأداة تسويقية أساسية، لا يزال الإنتاج الفعلي يمثل عقبة. على سبيل المثال، يعد وضع مدير تنفيذي أو خبير في موضوع ما أمام الكاميرا كابوسًا من حيث الجدولة.

تقضي Synthesia على الحاجة إلى موقع تصوير فعلي من خلال تحويل نصوصك إلى مقاطع فيديو تضم شخصيات افتراضية تعمل بالذكاء الاصطناعي يمكنها نطق نصك بأكثر من 140 لغة. يمكنك إنتاج مقاطع فيديو احترافية تظهر فيها شخصيات تتحدث دون الحاجة إلى كاميرات أو استوديوهات أو مهارات في تحرير الفيديو.

العملية بسيطة: اختر من بين أكثر من 230 صورة رمزية للذكاء الاصطناعي أو أنشئ صورة رمزية مخصصة، واكتب النص الخاص بك، وستقوم Synthesia بعرض فيديو للصورة الرمزية وهي تقدم المحتوى بحركات شفاه طبيعية. بالنسبة للمؤسسات التي تحتاج إلى إنشاء سير عمل لإنشاء المحتوى، فإن هذا يقلل بشكل كبير من وقت الإنتاج والتكاليف.

أفضل ميزات Synthesia

ترجمة بنقرة واحدة: حوّل نصًا واحدًا إلى أكثر من 140 لغة لتصل إلى فرق دولية دون الحاجة إلى توظيف ممثلين صوتيين محليين.

مساعد الفيديو بالذكاء الاصطناعي: قم بتحميل ملف PDF أو PowerPoint لتسمح للذكاء الاصطناعي بإنشاء سيناريو كامل وهيكل مشهد بناءً على ملفاتك الحالية.

الصور الرمزية الشخصية: أنشئ نسخة رقمية مخصصة لأحد المديرين التنفيذيين لتقديم رسائل مخصصة دون الحاجة إلى حضورهم في كل تسجيل.

إيجابيات وسلبيات Synthesia

المزايا:

تقضي على العوائق التقليدية لإنتاج الفيديو: يمكن لأي شخص يستطيع كتابة سيناريو إنتاج فيديو ذو مظهر احترافي.

تحديثات وتكرارات فورية: لتغيير مقطع فيديو، ما عليك سوى تعديل النص وإعادة العرض، دون الحاجة إلى إعادة التصوير أو تكاليف إنتاج إضافية.

أمان على مستوى المؤسسات: شهادة SOC 2 والامتثال للائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) تجعلها مناسبة للمؤسسات التي لديها متطلبات صارمة فيما يتعلق بخصوصية البيانات وأمنها.

العيوب:

على الرغم من إثارة الإعجاب، إلا أن الصور الرمزية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي لا تزال تفتقر إلى المصداقية الكاملة التي يتمتع بها مقدم العرض البشري الحقيقي في بعض حالات الاستخدام.

يقتصر الناتج على تنسيق "الرأس المتحدث"، وهو تنسيق لا يناسب جميع أنواع محتوى الفيديو.

أسعار Synthesia

مجانية إلى الأبد

المبتدئين: 14 دولارًا شهريًا

المبدع: 59 دولارًا شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Synthesia

G2: 4. 7/5 (أكثر من 2400 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 280 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Synthesia؟

هذا ما يعتقده أحد مستخدمي Capterra عن Synthesia:

طريقة فائقة السرعة لإنشاء مقاطع فيديو عالية الجودة من شخص إلى الكاميرا بأي لغة. سهلة الاستخدام للغاية مع الكثير من خيارات التخطيط.

طريقة فائقة السرعة لإنشاء مقاطع فيديو عالية الجودة من شخص إلى الكاميرا بأي لغة. سهلة الاستخدام للغاية مع الكثير من خيارات التخطيط.

6. Sora (الأفضل للمبدعين الذين يرغبون في إنشاء مقاطع فيديو سينمائية من النصوص)

عبر Sora من OpenAI

يعد الحصول على لقطات B-roll محددة عقبة شائعة تواجه الفرق الإبداعية. عادةً ما تضطر إلى الاكتفاء بمقطع مخزون لا يتطابق إلا بشكل غامض مع رؤيتك. Sora، نموذج تحويل النص إلى فيديو من OpenAI، يحول هذه المهمة من مهمة بحث واختيار إلى مهمة إنشاء. يعمل هذا النموذج كجهاز محاكاة للعالم أكثر من كونه أداة رسوم متحركة أساسية، حيث يفهم الفضاء ثلاثي الأبعاد والفيزياء بحيث تتفاعل الشخصيات مع بيئتها بشكل واقعي.

أفضل ميزات Sora

تثبيت الهويات باستخدام الشخصيات: قم بتمييز شخصية معينة في موجهك للحفاظ على مظهر متسق عبر المشاهد والبيئات المختلفة.

قدرة على تمديد المدة: يمكنها إنشاء مقاطع تصل مدتها إلى 20 ثانية مع الحفاظ على الاتساق، مما يجعل الناتج أكثر قابلية للاستخدام في مشاريع الفيديو الفعلية.

فهم المشاهد المعقدة: يمكن للنموذج تفسير المطالبات التفصيلية بحركات كاميرا محددة، مثل لقطة طائرة بدون طيار تحلق فوق مدينة عند غروب الشمس، بدقة مذهلة.

إيجابيات وسلبيات Sora

المزايا:

أفضل جودة بصرية في فئتها: تتصدر جودة مخرجات Sora حاليًا سوق مقاطع الفيديو التي تعمل بالذكاء الاصطناعي والمتاحة للمستهلكين.

متكامل مع ChatGPT: الوصول من خلال اشتراك ChatGPT الحالي يبسط عملية التبني للمستخدمين الحاليين

تحسينات سريعة في القدرات: باعتباره نموذج الفيديو الرائد من OpenAI، فإنه يحظى بموارد تطوير كبيرة.

العيوب:

توافرها وحصص إنتاجها محدودة، حتى بالنسبة للمشتركين.

توفر هذه الأدوات تحكمًا أقل مباشرة في العناصر المرئية المحددة مقارنة بالأدوات التي تركز على التحرير.

لم يتم تصميمها لإنتاج محتوى تجاري متسق مع العلامة التجارية على نطاق واسع.

أسعار Sora

مضمنة في ChatGPT Plus : 20 دولارًا شهريًا

مضمنة في ChatGPT Pro: 200 دولار شهريًا

تقييمات ومراجعات Sora

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

7. HeyGen (الأفضل لفرق التسويق التي تنتج محتوى فيديو مخصصًا على نطاق واسع)

عبر HeyGen

فريق المبيعات لديك محق في رغبته في الحصول على مقاطع فيديو مخصصة للتواصل مع العملاء المحتملين. ففي النهاية، تزيد مقاطع الفيديو المخصصة من احتمالية تحويل شخص ما إلى عميل أو الاحتفاظ به كعميل بنسبة 3.5 أضعاف مقارنة بمقاطع الفيديو العامة.

HeyGen يمكن أن يساعدك في ذلك. يركز على إنتاج مقاطع فيديو قابلة للتطوير باستخدام الذكاء الاصطناعي، مما يتيح لك إنشاء مقاطع فيديو مخصصة بكميات كبيرة.

ابدأ بإنشاء قالب فيديو وقم تلقائيًا بإنشاء آلاف الإصدارات التي يتوجه فيها شخصية AI افتراضية إلى كل عميل محتمل باسمه.

أفضل ميزات HeyGen

ترجمة الفيديو الفورية مع مزامنة الشفاه: قم بتحميل مقطع فيديو، وستقوم HeyGen بترجمته إلى أكثر من 40 لغة مع ضبط حركات الشفاه لتتناسب مع الصوت الجديد.

فيديو مخصص على نطاق واسع: أنشئ قوالب فيديو تحتوي على حقول ديناميكية للأسماء أو تفاصيل الشركة لإنشاء آلاف الإصدارات المخصصة تلقائيًا.

استنساخ الصور الرمزية باستخدام الذكاء الاصطناعي: أنشئ صورة رقمية مطابقة من بضع دقائق فقط من لقطات الفيديو، مما يسمح لصورتك الرمزية بالظهور في عدد غير محدود من مقاطع الفيديو دون الحاجة إلى جلسات تسجيل جديدة.

إيجابيات وسلبيات HeyGen

المزايا:

قدرات تخصيص قوية: تفتح القدرة على إنشاء مقاطع فيديو مخصصة بكميات كبيرة آفاقًا جديدة لاستخدامات لا يمكن تحقيقها باستخدام أساليب إنتاج الفيديو التقليدية.

جودة ترجمة أصلية: تحافظ مقاطع الفيديو المترجمة على خصائص صوت المتحدث الأصلي وحركات شفتيه الطبيعية.

خيارات واجهة برمجة التطبيقات والتكامل: تتيح واجهة برمجة التطبيقات سهلة الاستخدام للمطورين التكامل مع أنظمة إدارة علاقات العملاء ومنصات أتمتة التسويق.

العيوب:

قد تختلف جودة الصور الرمزية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، حيث تبدو بعضها أكثر طبيعية من غيرها.

تتطلب ميزات التخصيص تصميم قوالب دقيقًا لتجنب الصياغة الغريبة.

يتطلب حجم الإنتاج الكبير خططًا أعلى مستوى

أسعار HeyGen

مجانية إلى الأبد

المبدع: 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الأعمال : 149 دولارًا شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات HeyGen

G2: 4. 8/5 (أكثر من 1400 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 300 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن HeyGen؟

تتناول مراجعة Capterra استخدام HeyGen:

يمكن استخدام الصور الرقمية الواقعية لإنتاج مقاطع فيديو على نطاق واسع. الدعم متعدد اللغات وسرعة إنشاء مقاطع الفيديو يجعلها مثالية للتجارة الإلكترونية.

يمكن استخدام الصور الرقمية الواقعية لإنتاج مقاطع فيديو على نطاق واسع. الدعم متعدد اللغات وسرعة إنشاء مقاطع الفيديو يجعلها مثالية للتجارة الإلكترونية.

8. Pika Labs (الأفضل للمبدعين التجريبيين الذين يستكشفون فنون وتأثيرات الفيديو بالذكاء الاصطناعي)

عبر Pika Labs

هل برنامج الرسوم المتحركة التقليدي الخاص بك معقد للغاية بحيث لا يمكنك إضفاء حركة فنية على مجموعة الرسوم التوضيحية الرائعة الخاصة بك؟ جرب Pika Labs.

إنه منشئ فيديو يعتمد على الذكاء الاصطناعي يركز على الإبداع، وقد ظهر من مجتمع الفنون القائم على الذكاء الاصطناعي ويؤكد على التعبير الفني أكثر من الصقل التجاري. Pika Labs مناسب لتحويل الصور إلى فيديو ولتحريك الصور الثابتة بحركة تبدو طبيعية.

كما تمنحك هذه الأدوات تحكمًا إبداعيًا أكثر من أي وقت مضى! لا تتردد في تحميل صورة وتحديد اتجاه الحركة وشدتها وأسلوبها كما تريد.

أفضل ميزات Pika

الرسوم المتحركة من الصور إلى الفيديو: قم بتحميل أي صورة ثابتة وستقوم Pika بإضفاء الحيوية عليها بحركة طبيعية، وتفسير التعليمات الإبداعية مثل "نسيم لطيف يحرك الأوراق".

تأثيرات حركة إبداعية: قم بتطبيق تأثيرات حركة منمقة تتجاوز الرسوم المتحركة الواقعية لإنشاء صور سريالية أو مجردة.

تجربة سهلة الوصول: تعمل المنصة على تقليل العوائق التي تواجه المبدعين المهتمين بالفيديو المدعوم بالذكاء الاصطناعي.

إيجابيات وسلبيات Pika

المزايا:

قدرات قوية لتحويل الصور إلى فيديو: تعد قدرة Pika على تحويل الصور الثابتة إلى رسوم متحركة بحركة طبيعية قابلة للتحكم من بين أفضل القدرات المتاحة.

مجتمع ملائم للإبداع: يوفر مجتمع Discord النشط مساحة لمشاركة التقنيات والمقترحات والإلهام.

نقطة دخول ميسورة التكلفة: تتيح الخطط المجانية والخطط المدفوعة منخفضة التكلفة إمكانية الوصول للمبدعين الأفراد.

العيوب:

وهي أقل ملاءمة للإنتاج التجاري الذي يتطلب اتساقًا صارمًا للعلامة التجارية.

قد تكون جودة المخرجات غير متسقة، مما يتطلب أحيانًا عدة محاولات للحصول على النتيجة المرجوة.

تتميز بميزات ودعم محدودين للمؤسسات

أسعار Pika

مجانية إلى الأبد

تقييمات ومراجعات Pika

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

9. InVideo AI (الأفضل لمنشئي المحتوى الذين يعملون على أتمتة إنتاج مقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي)

عبر InVideo

مواكبة جدول المحتوى هو معركة بحد ذاتها. على سبيل المثال، يمكن أن يستغرق كتابة النصوص والبحث عن لقطات الفيديو الجاهزة وتحريرها كلها وقتًا طويلاً قد يستغرق بعد الظهر بأكمله.

تحول InVideo AI عملية الإنتاج المتعددة الخطوات إلى موجه نصي واحد. ما عليك سوى توفير الموضوع، وستقوم المنصة بإنشاء مسودة أولية كاملة من التنسيقات مثل النص والمقاطع المصورة ذات الصلة والموسيقى الخلفية والتعليق الصوتي في غضون دقائق.

أفضل ميزات InVideo AI

استنساخ الصوت بالذكاء الاصطناعي: سجل عينة مدتها 30 ثانية من صوتك لإنشاء نسخة رقمية يمكنها سرد جميع محتوياتك المستقبلية لتحقيق اتساق أفضل للعلامة التجارية.

تحرير اللغة الطبيعية: استخدم Magic Box — مركز أوامر اللغة الطبيعية — لتبديل المقاطع أو ضبط السرعة أو حذف مشاهد كاملة بمجرد كتابة طلبك.

تكامل شامل لوسائط المخزون: يمكنك الوصول إلى أكثر من 16 مليون مقطع فيديو وصورة ومقطوعة موسيقية مباشرة من داخل المحرر.

إيجابيات وسلبيات InVideo AI

المزايا:

تسريع إنتاج الفيديو بشكل كبير: يضغط ساعات من كتابة السيناريو والبحث عن اللقطات والتحرير إلى دقائق معدودة.

سهلة الاستخدام للمبتدئين مع نتائج احترافية: يمكن للمستخدمين الذين ليس لديهم خبرة في تحرير الفيديو إنتاج محتوى قابل للمشاهدة، حيث يتولى الذكاء الاصطناعي اتخاذ القرارات الفنية.

تحرير مرن بعد الإنشاء: على عكس الأدوات التي تنتج مخرجات نهائية غير قابلة للتحرير، ينتج InVideo AI مشاريع قابلة للتحرير.

العيوب:

الاعتماد الكبير على اللقطات الجاهزة يمكن أن يجعل مقاطع الفيديو تبدو عامة في بعض حالات الاستخدام.

لا تتطابق قرارات الذكاء الاصطناعي الإبداعية دائمًا مع رؤية المستخدم، مما يتطلب إجراء تعديلات يدوية.

قد تختلف جودة التعليق الصوتي بالذكاء الاصطناعي باختلاف اللغة والصوت المحددين.

أسعار InVideo AI

مجانية إلى الأبد

بالإضافة إلى: 35 دولارًا شهريًا

الحد الأقصى: 60 دولارًا شهريًا

Generative: 120 دولارًا شهريًا

الفريق: 999 دولارًا شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات InVideo AI

G2: 4. 5/5 (أكثر من 140 تقييمًا)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 350 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن InVideo AI؟

شارك أحد مستخدمي Capterra أفكاره حول InVideo

أحب سهولة استخدامه وواجهته سهلة التصفح. أقدر حقيقة أنه يتيح لك استخدام الصور الجاهزة مع استمرار تقديمه لخدمات متميزة. أحب حقيقة أنه يمكنني إنشاء مقاطع فيديو أطول بكثير من تلك الموجودة على المنصات الأخرى.

أحب سهولة استخدامه وواجهته سهلة التصفح. أقدر حقيقة أنه يتيح لك استخدام الصور الجاهزة مع استمرار تقديمه لخدمات متميزة. أحب حقيقة أنه يمكنني إنشاء مقاطع فيديو أطول بكثير من تلك الموجودة على المنصات الأخرى.

10. Steve AI (الأفضل لإنشاء مقاطع فيديو توضيحية سريعة ومقاطع فيديو متحركة)

عبر Steve AI

يخلصك Steve AI من المواقف التي قد تحتاج فيها إلى شرح متحرك ثنائي الأبعاد أو وحدة تدريبية من EOD، حتى إذا لم يكن لديك الوقت الكافي لإتقان مجموعة أدوات الرسوم المتحركة الاحترافية.

توفر هذه الأدوات إمكانية الوصول إلى تحكم إبداعي دقيق. ما عليك سوى توفير نص، وسيقوم المحرك تلقائيًا بمطابقة نصك مع مكتبة تضم أكثر من 1000 شخصية وخلفيات متحركة، لينتج مسودة متزامنة في غضون دقائق.

بالإضافة إلى تحويل النص إلى رسوم متحركة، تتميز المنصة بأداة Live to Animation. فهي تحول لقطات الفيديو الحقيقية إلى أسلوب رسوم متحركة مع الحفاظ على الحركة الأصلية. يمكنك إعادة استخدام الأصول الموجودة دون تكلفة فريق رسوم متحركة مخصص.

أفضل ميزات Steve AI

محرك تحويل النص إلى رسوم متحركة حاصل على براءة اختراع: يقوم الذكاء الاصطناعي بتحويل النصوص إلى مقاطع فيديو متحركة مع ميزة الكشف التلقائي عن المشاهد واختيار الشخصيات والتركيب البصري.

AI Super Intent: استخدم فهم المحرك للسياق لاختيار العناصر المرئية والانتقالات ذات الصلة تلقائيًا بناءً على الرسالة الأساسية للنص الخاص بك.

تكامل مجموعة العلامة التجارية: قم بتحميل شعاراتك وألوانك وخطوطك لضمان مطابقة مقاطع الفيديو التي تم إنشاؤها لإرشادات علامتك التجارية تلقائيًا.

إيجابيات وسلبيات Steve AI

المزايا:

سرعة إنتاج عالية: يمكن إنشاء مقاطع فيديو توضيحية بسيطة في غضون دقائق

تحويل فريد من نوعه للقطات الحية: توفر هذه الميزة خيارات إبداعية لا توفرها معظم الشركات المنافسة.

أنماط متعددة للرسوم المتحركة: يمكنك الاختيار بين أوضاع الرسوم المتحركة الكرتونية والواقعية والأنيقة.

العيوب:

توفر هذه الأدوات تحكمًا أقل في التخصيص مقارنة بأدوات الرسوم المتحركة التقليدية.

قد تختلف جودة الرسوم المتحركة حسب النمط الذي تختاره والمحتوى المدخل.

سعر البداية أعلى من بعض الأدوات الأخرى الملائمة للمبتدئين.

أسعار Steve AI

المبتدئين: 29 دولارًا شهريًا

المحترفون: 59 دولارًا شهريًا

الذكاء الاصطناعي التوليدي: 129 دولارًا شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Steve AI

G2: 4. 6/5 (أكثر من 100 تقييم)

Capterra: 4. 2/5 (أكثر من 20 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Steve AI؟

آراء مستخدم G2 حول Steve AI:

كان إنشاء مقطع فيديو أمرًا بديهيًا للغاية، وكان هناك بعض الصور الرمزية الجاهزة للاستخدام. يمكنك إضافة صور أو مقاطع صغيرة لاحقًا.

كان إنشاء مقطع فيديو أمرًا بديهيًا للغاية، وكان هناك بعض الصور الرمزية الجاهزة للاستخدام. يمكنك إضافة صور أو مقاطع صغيرة لاحقًا.

اختر أداة الرسوم المتحركة بالذكاء الاصطناعي المناسبة لفريقك

لقد شاهدت أفضل المنصات. تركز بعضها على تحويل النصوص إلى مقاطع فيديو سينمائية، بينما تتخصص أخرى في صور الرموز الشخصية بالذكاء الاصطناعي أو مقاطع الفيديو التوضيحية ثنائية الأبعاد أو التخصيص الجماعي.

لكن الأداة التي تولد الرسوم المتحركة ليست سوى جزء من المعادلة. التحدي الأكبر هو إدارة كل ما يحيط بها — النصوص، والمراجعات، واللوحات القصصية، ودورات التغذية الراجعة، وائتمانات العرض، والمواعيد النهائية، وموافقات العملاء.

عندما تكون هذه الأدوات موجودة في تطبيقات منفصلة، يتقلص وقت الإبداع وتزداد تكاليف التنسيق. بمعنى آخر، يمكنك الحصول على أكثر أدوات إنشاء مقاطع الفيديو بالذكاء الاصطناعي تقدمًا في السوق. إذا كانت الملخصات في مكان واحد، وتحديثات المشاهد في مكان آخر، وسجل الموافقات مدفونًا في سلاسل المحادثات، فسوف يتباطأ الإنتاج على أي حال.

وهنا يأتي دور مساحة العمل الذكية المتكاملة مثل ClickUp. يمكنك جمع مواردك في طبقة تشغيلية واحدة تربط بين المستندات والمهام واللوحات البيضاء ولوحات المعلومات ومساعدة الذكاء الاصطناعي.

يوفر الإعداد المناسب لفريقك الرؤية والملكية والزخم طوال دورة حياة الرسوم المتحركة بأكملها.

إذا كنت ترغب في تقليل الفوضى في التنسيق والحفاظ على تركيز فريقك الإبداعي على العمل الإبداعي الفعلي، جرب ClickUp وقم بإدارة مسار الرسوم المتحركة بالذكاء الاصطناعي في مكان واحد.

الأسئلة الشائعة (FAQs)

لا، على العكس من ذلك، أدوات الذكاء الاصطناعي تكمل البرامج التقليدية. تستخدم الفرق الذكاء الاصطناعي لرسم المشاهد، واختبار الاتجاهات المرئية، أو إنتاج أصول تسويقية سريعة، ثم صقل أو توسيع تلك المخرجات في منصات الرسوم المتحركة التقليدية عندما تكون الدقة مهمة.

تستخدم الفرق منصات إدارة المشاريع لتركيز النصوص والمخططات والمهام والمواعيد النهائية والموافقات. وهذا يحافظ على تنظيم تتبع الأصول والتحكم في الإصدارات والتعليقات عبر جميع أدوات الذكاء الاصطناعي وأدوات التحرير المستخدمة في الإنتاج.

تقدم منصتا Animaker و Synthesia الملائمتان للمبتدئين قوالب ومحررات السحب والإفلات وسير عمل إرشادي لا يتطلب سوى القليل من المعرفة المسبقة بالرسوم المتحركة أو لا يتطلب أي معرفة على الإطلاق.

غالبًا نعم، ولكن هذا يعتمد على المنصة والخطة. راجع شروط الترخيص بعناية لتأكيد الحقوق التجارية، خاصةً بالنسبة للأصول المخزنة والموسيقى والأصوات التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي والمضمنة في الفيديو الخاص بك.