كيفية استخدام Meta AI للمراسلة التجارية في [السنة]

عملاؤك موجودون بالفعل على WhatsApp وMessenger وInstagram. والآن أصبح Meta AI موجودًا أيضًا — جاهزًا لمساعدتك في صياغة الردود وإنشاء الصور وتبادل الأفكار حول الحملات دون الحاجة إلى التبديل بين التطبيقات.

يوضح لك هذا الدليل كيفية الوصول إلى Meta AI على كل منصة، واستخدامه لتسريع سير عمل مراسلات العملاء، وتنظيم العمل حوله في ClickUp حتى لا يفوتك أي شيء.

ما هو Meta AI؟

فكر في Meta AI على أنه "العبقري المقيم" الذي يعيش داخل تطبيقاتك المفضلة. إنه ذكاء اصطناعي متعدد الأغراض أنشأته Meta (الشركة الأم لـ Facebook و Instagram و WhatsApp)، وهو مصمم لمساعدتك في الإجابة على الأسئلة وإنشاء الصور وإنجاز المهام دون مغادرة موجز الدردشة.

عبر Meta AI

لفهم كيفية اندماج Meta AI في المشهد الأوسع لحلول التسويق المدعومة بالذكاء الاصطناعي، شاهد هذا العرض العام لأدوات التسويق بالذكاء الاصطناعي وتطبيقاتها للأعمال الحديثة.

كيفية الوصول إلى Meta AI على منصات المراسلة

الخبر السار: لا يتطلب Meta AI فترة تعلم لأنه مدمج بالفعل في التطبيقات التي يستخدمها فريقك يوميًا لمراسلة العملاء.

قد تختلف إمكانية الوصول والميزات المحددة حسب المنطقة مع استمرار طرحه عالميًا، ولكن نقاط الدخول مصممة لتكون بسيطة وسهلة الاستخدام.

إليك كيفية العثور عليه على كل منصة. 👀

WhatsApp

عبر WhatsApp

لبدء محادثة مع Meta AI في WhatsApp، افتح التطبيق وابحث عن رمز الدائرة الزرقاء في أعلى شاشة الدردشات. يمكنك أيضًا بدء دردشة جديدة والبحث ببساطة عن "Meta AI" للبدء.

بالنسبة لمستخدمي WhatsApp Business، يعمل Meta AI ضمن الواجهة القياسية. إنه أداة قوية لصياغة ردود العملاء، وتبادل الأفكار حول رسائل جديدة، أو إنشاء محتوى سريع على الفور.

👀 من المهم أن تعلم أن محادثاتك مع Meta AI خاصة ومنفصلة عن محادثاتك مع العملاء. أنت تتحدث مع الذكاء الاصطناعي للحصول على المساعدة، وليس لدمجه في تدفقات العملاء الآلية.

يمكنك أيضًا استخدام Meta AI في مناقشات الفريق. في أي محادثة جماعية، ما عليك سوى كتابة @Meta AI متبوعًا بسؤالك للحصول على المساعدة دون مغادرة المحادثة. وهذا يجعله أداة تعاونية لفريقك، وليس روبوتًا آليًا يرد مباشرة على العملاء.

للحصول على أتمتة كاملة، ستظل بحاجة إلى استخدام WhatsApp Business API لإنشاء روبوت دردشة منفصل.

ملاحظة: اعتبارًا من 15 يناير 2026، تحظر Meta استخدام روبوتات الدردشة ذات الأغراض العامة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي على واجهة برمجة تطبيقات WhatsApp Business. لا يزال بإمكانك إنشاء روبوتات مخصصة لمهام معينة مثل دعم العملاء والحجوزات وتتبع الطلبات، ولكن لم يعد مسموحًا باستخدام مساعدات الذكاء الاصطناعي المفتوحة على المنصة.

Messenger

الوصول إلى Meta AI في Messenger سهل للغاية. افتح التطبيق وانقر على أيقونة Meta AI في شريط البحث، أو ابدأ رسالة جديدة وابحث عن "Meta AI".

إذا كان فريقك يدير صفحة أعمال، فيمكنه استخدام Meta AI للتعامل مع محادثات Messenger بشكل أكثر كفاءة. إنه مثالي لصياغة الردود على الأسئلة الشائعة، والحصول على أفكار للرسائل الترويجية، أو حتى إنشاء صور بسيطة لمشاركتها مع العملاء.

كما هو الحال في WhatsApp، يمكنك أيضًا استخدامه في الدردشات الجماعية عن طريق كتابة @Meta AI.

👀 تختلف هذه الوظيفة عن الروبوتات الآلية التي يمكنك إعدادها من خلال Meta Business Suite. تم تصميم هذه الروبوتات للردود التلقائية، بينما يعمل Meta AI كمساعد في الوقت الفعلي للشخص الذي يدير الرسائل.

Instagram

عبر TechCrunch /Meta

ستجد Meta AI في رسائلك المباشرة على Instagram. افتح رسائلك المباشرة وانقر على أيقونة Meta AI أو ابدأ رسالة جديدة وابحث عنها.

بالنسبة للشركات، هذا يجعل إدارة حضورك على Instagram أسرع بشكل ملحوظ. استخدمه لتبادل الأفكار حول تعليقات ذكية، وصياغة ردود سريعة على الاستفسارات الشائعة، أو إنشاء صور فريدة لقصصك ومنشوراتك.

تتوفر ميزة @Meta AI أيضًا في الرسائل المباشرة الجماعية، مما يسهل التعاون مع فريقك بشأن المحتوى.

يعمل Meta AI كشريك إبداعي ومنتج داخل التطبيق. لن يرد تلقائيًا على رسائل العملاء الخاصة بك، ولكنه سيساعدك على القيام بذلك بشكل أسرع وبمزيد من الإبداع.

👀 سيتم تلقائيًا وضع علامة على أي صور تقوم بإنشائها بواسطة Meta على أنها محتوى تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي، مما يضمن الشفافية مع جمهورك.

📮ClickUp Insight: 88٪ من المشاركين في استطلاعنا يستخدمون الذكاء الاصطناعي في مهامهم الشخصية، لكن أكثر من 50٪ يتجنبون استخدامه في العمل. ما هي العوائق الثلاثة الرئيسية؟ عدم التكامل السلس، والثغرات المعرفية، والمخاوف الأمنية. ولكن ماذا لو كان الذكاء الاصطناعي مدمجًا في مساحة عملك ومؤمنًا بالفعل؟ ClickUp Brain، المساعد الذكي المدمج في ClickUp، يجعل هذا حقيقة واقعة. فهو يفهم المطالبات بلغة بسيطة، ويحل جميع المخاوف الثلاثة المتعلقة بتبني الذكاء الاصطناعي بينما يربط الدردشة والمهام والمستندات والمعرفة عبر مساحة العمل. اعثر على الإجابات والأفكار بنقرة واحدة!

طرق استخدام Meta AI في المراسلات التجارية

المفتاح هو التركيز على المهام التي تخلق عقبات في اتصالاتك مع العملاء. تم تصميم Meta AI لمساعدتك في صياغة المسودات وتبادل الأفكار وإنشاء عناصر مرئية داعمة. تعمل هذه التطبيقات العملية عبر WhatsApp و Messenger و Instagram، مما يحول الذكاء الاصطناعي من مجرد حداثة إلى أداة أساسية لفريقك. 🛠️

فيما يلي أربع طرق عملية لاستخدام Meta AI في المراسلات التجارية.

أتمتة ردود خدمة العملاء

عندما تسمع كلمة "أتمتة"، قد تفكر في الروبوتات التي تتولى المحادثات بالكامل. هذا ليس ما يفعله Meta AI. بدلاً من ذلك، يساعد أعضاء فريقك على الرد بشكل أسرع وأكثر اتساقًا، مما يتيح لهم التعامل مع عدد أكبر من المحادثات دون التضحية بالجودة. يتعلق الأمر بتعزيز فريقك، وليس استبداله.

سير العمل بسيط. عندما ترد أسئلة من العملاء، يمكنك فتح Meta AI ووصف الموقف وطلب صياغة رد.

فيما يلي بعض الأمثلة لتساعدك على البدء:

"صياغة رد ودود لعميل يسأل عن سياسة الإرجاع لدينا"

"اكتب ردًا احترافيًا يشرح أن الشحن متأخر بسبب الطقس"

"أنشئ ردًا قصيرًا ومفيدًا لشخص يسأل عن توفر المنتج"

يمكنك حتى أن تطلب من Meta AI تعديل النبرة لتكون أكثر رسمية أو غير رسمية، أو جعل الرسالة أقصر أو أطول. يمنح هذا فريقك نقطة انطلاق قوية، يمكنهم بعد ذلك تخصيصها قبل الإرسال.

إنشاء قوالب للردود السريعة

تقضي فرق خدمة العملاء ما يصل إلى 40٪ من وقتها في الإجابة على نفس الأسئلة العشرة. يمكن أن تساعدك Meta AI في إنشاء مكتبة من الردود المتسقة والمتوافقة مع العلامة التجارية في غضون دقائق. وهذا يضمن اتساق رسائلك ويتيح لفريقك التركيز على مشكلات العملاء الأكثر تعقيدًا.

أدخل أسئلة العملاء الأكثر شيوعًا في Meta AI واطلب منه إنشاء خيارات ردود متعددة.

للتناسق: "أعطني خمس طرق مختلفة للرد على سؤال "ما هي ساعات العمل لديك؟"

لتنويع الأسلوب: "أنشئ ثلاثة ردود ودية ولكنها احترافية للعملاء الذين يسألون عما إذا كنا نقدم خصومات"

للتوضيح: "اكتب نموذج رد واضح وبسيط للعملاء الذين يسألون عن حالة طلباتهم"

بمجرد الحصول على مجموعة من الردود التي تعجبك، يمكنك حفظها في مستند مشترك أو مباشرة في ميزة الرد السريع لمنصة المراسلة الخاصة بك. هذا يجعل الإجابات سهلة الوصول لجميع أفراد فريقك.

💡 نصيحة احترافية: توفر الردود السريعة الوقت — ولكن فقط إذا تمكن فريقك من العثور على الرد المناسب بسرعة. يمكن لوكيل Ambient Answers داخل ClickUp مراقبة المحادثات والمهام في الوقت الفعلي وعرض قوالب الردود ذات الصلة أو الأسئلة الشائعة أو الحلول السابقة تلقائيًا بناءً على الكلمات الرئيسية أو نية العميل.

تبادل الأفكار حول محتوى الرسائل والحملات

بالانتقال إلى ما هو أبعد من خدمة العملاء الفردية، يمكنك استخدام Meta AI للمساعدة في تخطيط استراتيجيات المراسلة الاستباقية.

قد يكون من الصعب ابتكار أفكار جديدة للحملات الترويجية أو إطلاق المنتجات أو التوعية الموسمية. قد تواجهك عقبات إبداعية، وتقترب المواعيد النهائية، مما يجعل جهودك التسويقية تبدو رتيبة أو متسرعة. يمكن أن يعمل Meta AI كشريك لك في العصف الذهني، حيث يساعدك على توليد الأفكار وصياغة المحتوى لحملات أكبر.

اطلب منه مساعدتك في:

أفكار الحملات: "أعطني خمسة أفكار إبداعية لحملة WhatsApp للترويج لخصومات الصيف القادمة"

إعادة التفاعل: "صياغة سلسلة من ثلاث رسائل لإرسالها إلى العملاء الذين لم يشتروا خلال الـ 60 يومًا الماضية"

إطلاق المراسلة: "اقترح بعض الزوايا المختلفة للمراسلة من أجل إطلاق خدمة الاشتراك الجديدة لدينا للعملاء الحاليين"

يمكنك حتى استخدامه لإنشاء اختلافات لاختبار A/B. اطلب منه كتابة نسختين أو ثلاث نسخ مختلفة من نفس الرسالة الترويجية حتى تتمكن من معرفة أيها الأفضل أداءً.

💡 نصيحة احترافية: أنشئ نصوصًا تسويقية في ثوانٍ دون مغادرة ClickUp، باستخدام المساعد الذكي المدمج ClickUp Brain.

إنشاء عناصر مرئية لمحادثات الدردشة

في بعض الأحيان، تكون الصورة حقًا أفضل من ألف كلمة، ولكن إنشاء صور مخصصة لكل تفاعل مع العملاء أمر مستحيل. قد يضطر فريقك إلى استخدام صور عامة أو، على الأرجح، عدم استخدام أي صور على الإطلاق. وهذا يمثل فرصة ضائعة لجعل رسائلك أكثر جاذبية وفائدة.

تتيح لك ميزة إنشاء الصور في Meta AI إنشاء صور مخصصة على الفور، مباشرةً من داخل الدردشة. ما عليك سوى وصف الصورة التي تريدها، وسيقوم الذكاء الاصطناعي بإنشائها لك.

هذا مثالي لـ:

نماذج المنتجات: "قم بإنشاء صورة لزجاجة المياه الجديدة الخاصة بنا على مكتب بجوار جهاز كمبيوتر محمول"

الرسومات الترويجية: "أنشئ صورة لعلبة هدايا احتفالية بشريط أزرق لترويج العطلات"

أيقونات توضيحية: "قم بعمل رسم توضيحي بسيط وواضح لشاحنة توصيل لاستخدامه في تحديثات الشحن"

هذه الصور هي الأفضل للاستخدام السريع وغير الرسمي في الدردشات. لن تحل محل أصول العلامة التجارية المصقولة التي ينشئها فريق التصميم الخاص بك، ولكنها أداة قوية لتحسين المحادثات اليومية.

💡 نصيحة احترافية: أنشئ صورًا مخصصة لحملاتك باستخدام بعض المطالبات البسيطة في ClickUp Brain. يمكنك أيضًا حفظ المطالبات ومشاركتها وإعادة استخدامها. إنشاء الصور باستخدام ClickUp Brain

📮ClickUp Insight: يسلط استطلاعنا حول نضج الذكاء الاصطناعي الضوء على تحدٍ واضح: 54٪ من الفرق تعمل عبر أنظمة متفرقة، و49٪ نادرًا ما تشارك السياق بين الأدوات، و43٪ تكافح للعثور على المعلومات التي تحتاجها. عندما يكون العمل مجزأً، لا تستطيع أدوات الذكاء الاصطناعي الوصول إلى السياق الكامل، مما يعني إجابات غير كاملة وردود متأخرة ونتائج تفتقر إلى العمق أو الدقة. هذا هو توسع العمل في الواقع، ويكلف الشركات الملايين من حيث فقدان الإنتاجية والوقت الضائع. يتغلب ClickUp Brain على هذه المشكلة من خلال العمل داخل مساحة عمل موحدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي حيث تترابط المهام والمستندات والدردشات والأهداف. يظهر Enterprise Search كل التفاصيل على الفور، بينما تعمل وكلاء الذكاء الاصطناعي عبر المنصة بأكملها لجمع السياق ومشاركة التحديثات والمضي قدمًا في العمل. والنتيجة هي ذكاء اصطناعي أسرع وأكثر وضوحًا ومستنيرًا باستمرار، وهو ما لا يمكن للأدوات غير المتصلة أن تضاهيه.

قم بإدارة سير عمل المراسلات التجارية باستخدام ClickUp

يعد استخدام Meta AI لصياغة رد أو طرح أفكار لحملة خطوة أولى رائعة، ولكنها لا تحل الفوضى الأساسية.

تضيع قوالب الردود السريعة في مستند عشوائي، وتوجد خطة حملتك في جدول بيانات، ويحاول فريقك التنسيق بشأن من يرد على ماذا في محادثة جماعية منفصلة. هذا هو توسع العمل —تجزئة العمل عبر أدوات منفصلة لا تتواصل مع بعضها البعض—وهو يقتل الإنتاجية من خلال إجبار فريقك على التبديل باستمرار بين الأدوات، مما يؤدي إلى فقدان السياق مع كل نقرة.

يؤدي هذا التجزؤ إلى إضاعة الوقت — 51 دقيقة أسبوعيًا — وعدم اتساق الرسائل، وانقطاع المحادثات. للاستفادة الحقيقية من الذكاء الاصطناعي، تحتاج إلى إدارة سير العمل بالكامل — من الفكرة إلى التنفيذ إلى التحليل — في مكان واحد.

نظم جميع الأعمال المتعلقة برسائل الأعمال باستخدام مساحة عمل ClickUp المدمجة بالذكاء الاصطناعي — وهي منصة واحدة تجمع بين المشاريع والوثائق والمحادثات والتحليلات مع الذكاء الاصطناعي السياقي المدمج كطبقة ذكاء — والتي تكمل Meta AI.

مركزية قوالب المراسلة ومكتبات الردود

قم بتجميع جميع مواردك المشتركة في مكان واحد باستخدام Docs Hub

مع استخدام فريقك لـ Meta AI لإنشاء الردود، ستتراكم لديك بسرعة العديد من الاختلافات — سياسات الإرجاع، تحديثات حالة الطلبات، الردود الترويجية، الإصدارات ذات النبرة المحددة.

بدلاً من حفظها في ملاحظات عشوائية أو سلاسل محادثات، قم بتخزينها في ClickUp Docs:

أنشئ مكتبة ردود منظمة حسب الفئة (المرتجعات، الشحن، الفواتير، العروض الترويجية)

حافظ على إرشادات صوت العلامة التجارية جنبًا إلى جنب مع القوالب

استخدم الأذونات للتحكم في من يمكنه تعديل الرسائل المعتمدة

اربط المستندات مباشرة بالمهام حتى يتمكن الموظفون من الوصول إلى القالب المناسب على الفور

هذا يمنع عدم الاتساق عبر WhatsApp و Messenger و Instagram، خاصةً عندما يرد أعضاء الفريق المختلفون.

حوّل المحادثات إلى مهام قابلة للتتبع

أتمتة مهامك وحافظ على سير العمل مع ClickUp Tasks

لا تتطلب محادثات العملاء الردود فحسب، بل تتطلب في كثير من الأحيان اتخاذ إجراءات.

باستخدام ClickUp Tasks، يمكنك:

تحويل المحادثات ذات الأولوية العالية إلى مهام مخصصة

قم بتعيين المحادثات أو مسؤوليات الحملة لأعضاء فريق معينين

أضف حقولًا مخصصة مثل المنصة (WhatsApp و Messenger و Instagram) ومستوى الاستعجال وشريحة العملاء.

استخدم حالات مخصصة مثل "استفسار جديد" و"صياغة الرد" و"في انتظار العميل" و"تمت إحالته" و"تم حله".

تحديد مواعيد الاستحقاق واتفاقيات مستوى الخدمة لوقت الاستجابة

أرفق السياق ذي الصلة (لقطات شاشة، نصوص الرسائل، تفاصيل الطلب)

إنشاء تعليقات داخلية منفصلة عن الرسائل الموجهة للعملاء

خطط وحقق حملات المراسلة باستخدام سير عمل منظم

أنشئ لوحة معلومات لحملة التسويق باستخدام ClickUp Dashboards

يمكن لـ Meta AI تبادل الأفكار حول رسائل حملتك. لكن إطلاق حملة يتطلب التنسيق.

باستخدام ClickUp، يمكنك:

إنشاء مجلدات الحملات (على سبيل المثال، تخفيضات الصيف، إطلاق المنتج، سلسلة إعادة التفاعل)

قسّم الحملات إلى مهام: صياغة النصوص، المراجعة القانونية، إنشاء الأصول، إعداد الإعلانات، جدولة الإطلاق

استخدم التبعيات لضمان عدم إرسال الرسائل قبل الحصول على الموافقات

تصور الجداول الزمنية في عرض Gantt أو Calendar

تتبع الأداء في لوحات معلومات ClickUp القابلة للتخصيص

هذا مهم بشكل خاص لحملات "انقر للرسالة"، حيث تؤدي الإعلانات إلى إجراء محادثات على نطاق واسع.

أتمتة خطوات سير العمل المتكررة

أتمتة المهام المتكررة باستخدام ClickUp Automations

التنسيق المتكرر يبطئ عمل الفرق أكثر من صياغة الرسائل. تتيح لك ClickUp Automations ما يلي:

قم بتعيين مهام المراسلة الجديدة تلقائيًا بناءً على المنصة أو الحملة

تنشيط التذكيرات لرسائل المتابعة

تحديث الحالات عند انتهاء المواعيد النهائية

إخطار المديرين عند تجاوز حدود اتفاقية مستوى الخدمة (SLA)

والنتيجة؟ يركز فريقك على التواصل مع العملاء — وليس على الإدارة الداخلية.

💡 نصيحة احترافية: أنشئ وكيلًا فائقًا في ClickUp مدربًا على قوالب المراسلة وإرشادات العلامة التجارية وقواعد اتفاقية مستوى الخدمة وسياسات التصعيد. ثم دعه: اقتراح الردود مباشرة داخل المهام

وضع علامات تلقائية على المحادثات حسب الفئة أو مدى إلحاحها

توصية الخطوات التالية للموظفين

ضع علامة على المتابعات المتأخرة قبل أن تفوتك Super Agent يشبه زميل فريق AI: فهو يفهم السياق، ويمكن @الإشارة إليه لكتابة التحديثات، وتلخيص التعليقات، وحتى اتخاذ الإجراءات تلقائيًا بناءً على المحفزات التي تحددها. أتمتة سير العمل من البداية إلى النهاية باستخدام Super Agents AI بدون كود في ClickUp

استخدم الذكاء الاصطناعي لصياغة المحتوى وتحسينه داخل مساحة العمل الخاصة بك

الوصول إلى الذكاء الاصطناعي في مكان عملك في ClickUp Docs

بينما يعمل Meta AI داخل تطبيقات المراسلة، يعمل ClickUp Brain داخل سير عملك.

يمكنك استخدامه من أجل:

صياغة رسائل الحملة مباشرةً ضمن المهام أو المستندات

تلخيص ملاحظات العملاء من محادثات متعددة

إنشاء نسخ بديلة لاختبار A/B

صقل النبرة والبنية قبل نشر الرسائل

بدلاً من التبديل بين الأدوات، تظل أفكارك وتنفيذها متصلة ببعضها البعض.

💡 نصيحة احترافية: رد على الرسائل العاجلة أثناء التنقل باستخدام Talk to Text في ClickUp. ما عليك سوى النقر على الميكروفون داخل مهمة أو تعليق، والتحدث بردك بشكل طبيعي، وسيقوم ClickUp بتحويله إلى نص واضح وقابل للتحرير. وهو مفيد بشكل خاص في حالات التصعيد أو الموافقات التي تتطلب سرعة في التعامل — يمكنك إملاء الرد، وتعديل الصياغة إذا لزم الأمر، ومواصلة سير العمل في ثوانٍ معدودة.

استخدم Meta AI لزيادة السرعة — ولكن قم ببناء نظام للتوسع

يوفر Meta AI — المدعوم بنماذج Llama من Meta — للشركات طريقة أسرع للتعامل مع محادثات العملاء عبر WhatsApp و Messenger و Instagram. يمكنك صياغة الردود في ثوانٍ معدودة، وإنشاء صور سريعة، وتبادل الأفكار حول الحملات، وتقليل العبء الذهني الذي يرافق المراسلات التجارية المستمرة.

ولكن الحقيقة هي أن Meta AI يحسن التفاعلات الفردية. فهو لا يدير سير عملك.

لن يحدث ذلك:

تتبع من يرد على أي عميل

قم بتخزين قوالب الرسائل المعتمدة بطريقة منظمة

تنسيق الجداول الزمنية للحملات بين الفرق

تأكد من إجراء المتابعة في الوقت المحدد

تمنحك رؤية واضحة لأوقات الاستجابة أو حجم العمل

مع تزايد حجم المراسلات التجارية، لم تعد السرعة وحدها كافية.

وهنا يأتي دور مساحة العمل المركزية مثل ClickUp. يساعدك Meta AI في إنشاء الرسالة. يساعدك ClickUp في إدارة النظام وراء الرسالة — القوالب والمهام والحملات وقواعد الأتمتة ولوحات المعلومات وتنسيق الفريق — كل ذلك في مكان واحد.

اجمع سير عمل المراسلات التجارية معًا. ابدأ مجانًا مع ClickUp اليوم.

الأسئلة المتداولة

نعم، Meta AI متاح حاليًا مجانًا في WhatsApp و Messenger و Instagram. في يناير 2026، أعلنت Meta عن خطط لاختبار اشتراكات متميزة ستوفر إمكانات AI موسعة، على الرغم من أن الميزات الأساسية ستظل مجانية.

تحتاج إلى حساب Meta لاستخدام Meta AI، ولكن يمكنك الوصول إليه من خلال WhatsApp دون الحاجة إلى ملف تعريف Facebook. يستخدم WhatsApp التحقق من رقم الهاتف بدلاً من تسجيل الدخول إلى Facebook.

Meta AI هو مساعد شخصي يساعدك في صياغة المحتوى والحصول على إجابات. روبوت الدردشة WhatsApp هو نظام آلي يرد مباشرة على عملائك نيابة عنك.