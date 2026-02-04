كيفية استخدام GitHub Copilot لتطوير الخلفية

وفقًا لاستطلاع أجرته Stack Overflow، يستخدم 62٪ من المطورين الآن أدوات الترميز بالذكاء الاصطناعي، ولكن معظمهم لا يزالون يعاملونها على أنها ميزة إكمال تلقائي متطورة وليس كأدوات فعالة لتسريع عملية التطوير.

يشرح هذا الدليل كيفية استخدام GitHub Copilot خصيصًا لتطوير الخلفية — بدءًا من الإعداد وهندسة المطالبات وحتى دمجه مع سير عمل فريقك في ClickUp.

ما هو GitHub Copilot؟

إذا سبق لك أن تأوهت أثناء كتابة معالج مسار Express آخر أو مسلسل نموذج Django، فأنت تعرف هذا الشعور — فالكود النمطي هو الثمن الذي تدفعه قبل الوصول إلى المشكلات المثيرة للاهتمام.

GitHub Copilot هو مساعد برمجة مدعوم بالذكاء الاصطناعي موجود داخل محرر الكود الخاص بك، ويعمل كمبرمج مساعد للذكاء الاصطناعي. تم تدريبه على كمية هائلة من الكود العام، لذا فهو يفهم أنماط وأعراف أطر العمل الخلفية الشائعة مثل Express و Django و Spring Boot.

وهذا يعني أنه يمكنه إنشاء كود اصطلاحي لمكدسك المحدد، والتعامل مع الهياكل المتكررة حتى تتمكن من التركيز على البناء.

عبر Microsoft

ستعمل مع Copilot بطريقتين رئيسيتين:

اقتراحات مضمنة: أثناء الكتابة، يتنبأ Copilot بما تحتاجه ويقدم إكمالات للكود في شكل "نص شبحي" رمادي اللون يمكنك قبوله بضغطة زر واحدة.

واجهة الدردشة: يمكنك إجراء محادثة مع Copilot، وطلب شرح الكود، وإنشاء وظائف جديدة من وصف، أو مساعدتك في تصحيح مشكلة.

كما أنه يتميز بوضع وكيل متقدم، يمكنه التعامل مع مهام أكثر تعقيدًا ومتعددة الملفات بمفرده.

📮ClickUp Insight: يقضي الموظف العادي أكثر من 30 دقيقة يوميًا في البحث عن معلومات متعلقة بالعمل، أي ما يزيد عن 120 ساعة سنويًا تضيع في البحث في رسائل البريد الإلكتروني ومحادثات Slack والملفات المتناثرة. يمكن لمساعد الذكاء الاصطناعي الذكي المدمج في مساحة العمل الخاصة بك تغيير ذلك. أدخل ClickUp Brain. يقدم رؤى وإجابات فورية من خلال عرض المستندات والمحادثات وتفاصيل المهام الصحيحة في ثوانٍ — حتى تتمكن من التوقف عن البحث والبدء في العمل. 💫 نتائج حقيقية: استعادت فرق مثل QubicaAMF أكثر من 5 ساعات أسبوعيًا باستخدام ClickUp — أي ما يزيد عن 250 ساعة سنويًا لكل شخص — من خلال التخلص من عمليات إدارة المعرفة القديمة. تخيل ما يمكن لفريقك إنجازه بفضل أسبوع إضافي من الإنتاجية كل ثلاثة أشهر!

كيفية إعداد GitHub Copilot لتطوير الخلفية

يستغرق إعداد Copilot بضع دقائق فقط ويتطلب الحد الأدنى من التكوين.

قم بتثبيت ملحق GitHub Copilot في IDE الخاص بك

أولاً، تحتاج إلى تثبيت ملحق Copilot لبيئة التطوير المتكاملة (IDE). بالنسبة لـ VS Code، وهو الخيار الأكثر شيوعًا، اتبع الخطوات التالية:

افتح سوق الإضافات في VS Code بالضغط على Ctrl+Shift+X (Cmd+Shift+X على Mac)

ابحث عن "GitHub Copilot" وانقر على "تثبيت" في ملحق GitHub الرسمي.

سيُطلب منك تسجيل الدخول باستخدام حساب GitHub الخاص بك.

قم بتفويض الامتداد في متصفحك لمنحه حق الوصول

ستحتاج إلى اشتراك GitHub Copilot نشط (فردي أو تجاري أو مؤسسي) حتى يعمل. العملية مشابهة بالنسبة لبيئات التطوير المتكاملة الأخرى؛ في JetBrains، ستجدها في الإعدادات > المكونات الإضافية > السوق، وبالنسبة لـ Neovim، يمكنك استخدام مكون إضافي مثل copilot. vim.

ستعرف أن التثبيت قد نجح عندما ترى رمز Copilot في شريط الحالة في المحرر.

تكوين Copilot لمشروع الخلفية الخاص بك

ابدأ بإنشاء ملف a. github/copilot-instructions. md في الدليل الجذري لمشروعك. يطلع هذا الملف Copilot على معايير الترميز الخاصة بك، والأطر، والأنماط المفضلة.

بالنسبة للخلفية Node.js التي تستخدم Express و TypeScript، قد تبدو تعليماتك كما يلي:

يضمن هذا التكوين البسيط أن تكون الاقتراحات التي تتلقاها مخصصة لمشروعك، مما يوفر لك وقتًا كبيرًا في إعادة الهيكلة.

تمكين وضع الوكيل للمهام المعقدة

بعض مهام الخلفية أكبر من أن تتسع في ملف واحد، مثل إنشاء نموذج أولي لوحدة وظيفية جديدة أو إعادة هيكلة المنطق عبر خدمات متعددة. يعالج وضع الوكيل في Copilot هذه العمليات المعقدة والمتعددة الملفات بشكل مستقل. 🛠️

عبر GitHub

وضع الوكيل هو وضع مستقل حيث يمكن لـ Copilot فهم مهمة عالية المستوى، واقتراح خطة، ثم تنفيذها عن طريق إنشاء وتعديل ملفات متعددة، وتشغيل أوامر المحطة الطرفية، وحتى التحقق من عمله الخاص.

لاستخدامه، افتح لوحة Copilot Chat في VS Code وانتقل إلى وضع Agent. ثم، صِف مهمتك بلغة إنجليزية بسيطة: "إنشاء وحدة مصادقة مستخدم باستخدام رموز JWT، بما في ذلك المسارات والبرامج الوسيطة والاختبارات." سيقوم Copilot بوضع خطة وطلب موافقتك قبل إجراء التغييرات.

لمعرفة كيفية قيام وكلاء الذكاء الاصطناعي بتحويل سير عمل الترميز وتمكين عمليات تطوير أكثر استقلالية، شاهد هذا العرض العام لوكلاء الذكاء الاصطناعي للترميز وقدراتهم.

📚 اقرأ أيضًا: إطلاق العنان لقوة ClickUp AI لفرق البرمجيات

كيفية استخدام GitHub Copilot للمهام الخلفية الشائعة

تنتج المطالبات الغامضة مثل "إنشاء واجهة برمجة تطبيقات" كودًا عامًا، بينما تولد المطالبات المحددة كودًا جاهزًا للإنتاج ومخصصًا لإطار العمل. إليك كيفية كتابة مطالبات تعمل بالفعل.

إنشاء واجهات برمجة تطبيقات CRUD باستخدام مطالبات Copilot

يعد كتابة عمليات إنشاء وقراءة وتحديث وحذف (CRUD) يدويًا لكل نموذج بيانات من أكثر المهام تكرارًا في تطوير الخلفية. يمكنك تفريغ هذه المهمة بالكامل إلى Copilot باستخدام تعليق مكتوب جيدًا.

في ملف جهاز التوجيه الخاص بك، اكتب تعليقًا يصف بالضبط ما تحتاجه:

سيقوم Copilot بقراءة هذا وإنشاء معالجات المسار المقابلة. للحصول على نتائج أفضل:

كن محددًا بشأن نموذج البيانات الخاص بك: اذكر أسماء الحقول وأنواعها

اذكر مكتبة ORM أو قاعدة البيانات الخاصة بك: يساعد ذكر "استخدام Prisma" أو "استخدام Mongoose" في إنشاء كود خاص بالإطار.

طلب التحقق بشكل صريح: لن يقوم Copilot دائمًا بإضافة التحقق من صحة الإدخال ما لم تطلب ذلك.

بدلاً من قبول كتلة كبيرة من التعليمات البرمجية دفعة واحدة، استخدم مفتاح Tab لقبول الاقتراحات سطراً بسطر. يتيح لك ذلك المراجعة وإجراء تعديلات صغيرة أثناء العمل.

كتابة طبقات الخدمة ووحدات التحكم و DTOs

غالبًا ما تستخدم الخلفيات الحديثة بنية طبقية لفصل الاهتمامات، ولكن هذا يؤدي إلى إنشاء المزيد من الملفات والنصوص النمطية. يفهم Copilot هذه البنية ويمكنه مساعدتك في بناء كل طبقة.

وحدات التحكم: تتولى معالجة طلبات واستجابات HTTP الأولية. قم بتوجيه Copilot بمسار التوجيه والسلوك المتوقع منه.

طبقة الخدمة: تحتوي على منطق الأعمال الأساسي. قم بالمطالبة بتوقيع الطريقة ووصف المنطق

DTOs (كائنات نقل البيانات): تحدد هذه الكائنات شكل بياناتك للطلبات والاستجابات. ما عليك سوى كتابة اسم الواجهة أو الفئة، وسيقوم Copilot في الغالب باستنتاج الحقول من السياق المحيط.

على سبيل المثال، لإنشاء طريقة خدمة، يمكنك كتابة:

إنشاء مصادقة ومنطق JWT

يعد بناء منطق المصادقة عملاً متكرراً ولكنه مهم للأمن، مما يجعله مهمة مثالية لـ Copilot — طالما أنك تراجع عمله بعناية. يمكنك مطالبته بإنشاء أنماط مصادقة شائعة.

على سبيل المثال، اطلب منه: "إنشاء وظيفة لتوليد رموز JWT تحتوي على معرف المستخدم ودوره، وتكون صالحة لمدة 24 ساعة." أو "إنشاء برنامج وسيط Express للتحقق من JWT من عنوان التخويل."

هام: لا تثق أبدًا في رمز الأمان الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي دون مراجعته بدقة. قد يستخدم Copilot مكتبات قديمة أو إعدادات افتراضية غير آمنة أو ينشئ أسرارًا مؤقتة. تحقق دائمًا من مخرجاته وفقًا لأفضل ممارسات الأمان مثل إرشادات OWASP قبل النشر.

إنشاء حالات الاختبار وتحسينها

كتابة الاختبارات أمر بالغ الأهمية، ولكنها غالبًا ما تبدو مهمة روتينية، مما يدفع المطورين إلى تخطيها عندما تكون المواعيد النهائية ضيقة. Copilot جيد للغاية في كتابة الاختبارات لأنه يمكنه تحليل الكود الحالي الخاص بك وإنشاء حالات اختبار تغطي منطقه — كان المطورون الذين يستخدمون Copilot أكثر عرضة بنسبة 53.2٪ لاجتياز جميع اختبارات الوحدة في التجارب الخاضعة للرقابة.

افتح ملف الخدمة وملف الاختبار المقابل، وسيقترح Copilot الاختبارات تلقائيًا. يمكنك أيضًا توجيهه بالتعليقات:

سيقوم Copilot بإنشاء بنية الاختبار، بما في ذلك النماذج والتأكيدات. بالنسبة لتطوير الخلفية، يمكنه التعامل مع اختبارات الوحدات ذات التبعيات الوهمية، واختبارات التكامل التي تتفاعل مع قاعدة البيانات، واختبارات نقاط نهاية واجهة برمجة التطبيقات باستخدام مكتبات مثل supertest.

📚 اقرأ أيضًا: كيف يدير المطورون طلبات السحب عبر الفرق الموزعة

كيفية دمج GitHub Copilot في سير العمل الخلفي

تحقق فرق الخلفية أكبر المكاسب من خلال دمج Copilot في مراجعة الكود والوثائق وإعادة الهيكلة وتصحيح الأخطاء، مع الحفاظ على جميع الأعمال ذات الصلة مرئية ومتصلة في مكان واحد.

استخدم Copilot لتعزيز مراجعات الكود قبل PR

يمكن أن يعمل Copilot Chat كمراجع أولي قبل فتح طلب السحب.

شرح كود الخلفية غير المألوف أو القديم قبل إجراء التغييرات

مراجعة الاختلافات واقتراح التحسينات والحالات الاستثنائية أو اعتبارات الأداء

اكتشف المشكلات مبكرًا حتى تظل مراجعة الكود الرسمية مركزة وفعالة.

💡 نصيحة احترافية: عندما يتم تسجيل هذه الأفكار جنبًا إلى جنب مع المهمة أو سياق PR في ClickUp، لا يتعين على المراجعين إعادة بناء أسباب اتخاذ القرارات — بل يمكنهم رؤيتها مباشرة. تستخدم بعض الفرق Copilot لصياغة أوصاف PR أو رسائل الالتزام، ثم إدارة المراجعات والموافقات مركزيًا في ClickUp.

تقليل عبء التوثيق

غالبًا ما تتأخر وثائق الخلفية لأنها تستغرق وقتًا طويلاً وليست أولوية. يمكن أن يساعد GitHub Copilot في:

إنشاء JSDoc أو docstrings من الوظائف الموجودة

مسودة وثائق واجهة برمجة التطبيقات من وحدات التحكم أو معالجات المسارات

إنشاء أقسام README أولية للخدمات أو عمليات النشر

💡 نصيحة احترافية: يضمن تخزين مهام التوثيق والمسودات والإصدارات النهائية في ClickUp Docs عدم تشتت التعليقات أو الملفات المحلية، وبالتالي إنجازها بالفعل.

اجعل إعادة الهيكلة أكثر قصدية

يعد Copilot مفيدًا بشكل خاص عندما تكون أهداف إعادة الهيكلة واضحة.

صف النية بوضوح (على سبيل المثال، "استخراج هذا المنطق إلى خدمة منفصلة")

راجع التغييرات المقترحة من Copilot بدلاً من تطبيقها بشكل أعمى.

استخدم اقتراحاته لتقييم المفاضلات قبل الالتزام

💡 نصيحة احترافية: يساعد ربط مناقشات إعادة الهيكلة والقرارات وتغييرات الكود في ClickUp الفرق على الحفاظ على وضوح البنية الهندسية بمرور الوقت. يمكن للفرق مناقشة العمل في سياقه من خلال قنوات مخصصة في ClickUp Chat.

تصحيح الأخطاء بشكل أسرع باستخدام السياق المشترك

يمكن لـ Copilot تسريع عملية تصحيح الأخطاء في المراحل المبكرة.

الصق رسائل الخطأ أو تتبعات المكدس في Copilot Chat للحصول على تفسيرات

اطلب الأسباب المحتملة أو اقتراحات الإصلاح بناءً على إطار عمل الخلفية

استخدمه لتضييق نطاق البحث في المرحلة التالية

💡 نصيحة احترافية: عندما يتم توثيق ملاحظات التصحيح في ClickUp، لا تختفي المعرفة بعد الإصلاح، بل تصبح سياقًا قابلاً لإعادة الاستخدام من قبل الفريق.

أفضل الممارسات لاستخدام GitHub Copilot في تطوير الخلفية

يؤدي القبول الأعمى لاقتراحات الذكاء الاصطناعي إلى ظهور أخطاء في الكود وعدم أمانه، مما يخلق ديونًا تقنية ويقضي على أي مكاسب أولية في الإنتاجية. وجدت دراسة أن 70% من مقتطفات Java التي تم إنشاؤها بواسطة ChatGPT تحتوي على إساءة استخدام لواجهة برمجة التطبيقات الأمنية.

لتجنب ذلك، تعامل مع Copilot كأنه مطور مبتدئ — مفيد، ولكنه يحتاج إلى الإشراف.

اكتب مطالبات وصفية: لا تكتفِ بقول "إنشاء مستخدم". قل "إنشاء نموذج مستخدم مع حقول للبريد الإلكتروني وكلمة المرور (مشفرة) والدور (مسؤول أو مستخدم)". قم بتضمين إطار العمل الخاص بك وأي قيود.

توفير السياق: يستخدم Copilot ملفاتك المفتوحة لفهم مشروعك. احتفظ بالملفات ذات الصلة مثل نماذج البيانات ووحدات التحكم والخدمات مفتوحة في علامات التبويب.

مراجعة كل شيء: هذه هي القاعدة الأكثر أهمية. من الضروري وجود عملية مراجعة مبسطة للكود. اقرأ كل سطر من الكود الذي ينشئه Copilot، وتحقق من عدم وجود ثغرات أمنية وأخطاء منطقية وحالات استثنائية.

كرر العملية باستخدام الدردشة: إذا لم يكن الاقتراح المضمن مناسبًا تمامًا، فافتح Copilot Chat واطلب تحسينات مثل "اجعل هذه الوظيفة غير متزامنة" أو "أضف معالجة الأخطاء إلى هذا الكتلة". إذا لم يكن الاقتراح المضمن مناسبًا تمامًا، فافتح Copilot Chat واطلب تحسينات مثل "اجعل هذه الوظيفة غير متزامنة" أو "أضف معالجة الأخطاء إلى هذا الكتلة".

استخدم اختصارات لوحة المفاتيح: قم بتسريع سير عملك من خلال تعلم الاختصارات: اضغط على Tab لقبول الاقتراح، واضغط على Esc لرفضه، واضغط على Alt+] (أو Option+]) للتنقل بين الاقتراحات البديلة.

🌟 بالنسبة لفرق الخلفية، يبرز وكيل ClickUp Codegen المستقل كـ مضاعف للقوة — حيث يتولى الأعمال المتكررة والمتداخلة بينما يركز المهندسون على الهندسة المعمارية والصحة والمنطق التجاري. عند استخدامه بهذه الطريقة، فإنه يسرع التسليم دون خفض معايير الهندسة. استخدمه من أجل: إعادة هيكلة الملفات المتقاطعة والتغييرات على مستوى قاعدة الكود

هيكلية ميزات الخلفية

اختبار التوليد وتوسيع التغطية

تطبيق قواعد اتساق واجهة برمجة التطبيقات وإنفاذ العقود

مهام تنظيف الديون التقنية والنظافة

توضيح الوثائق وقاعدة الكود

دعم الترحيل والترقية

مثال: إنشاء واجهة برمجة تطبيقات REST باستخدام GitHub Copilot

فيما يلي شرح تفصيلي لإنشاء واجهة برمجة تطبيقات بسيطة لإدارة المنتجات باستخدام Node.js و Express و TypeScript، مع قيام Copilot بالمهام الصعبة.

أولاً، في مجلد مشروع جديد، يمكنك أن تطلب من Copilot Chat: "إنشاء حزمة json لمشروع Express و TypeScript يستخدم Jest للاختبار".

الخطوة 1: تحديد نموذج البياناتقم بإنشاء ملف جديد، src/product. ts، واكتب interface Product {. من المحتمل أن يقترح Copilot حقولًا مثل id و name و price و description. اقبلها.

الخطوة 2: إنشاء مسارات CRUDأنشئ src/routes/products. ts. في أعلى الملف، أضف تعليقًا: // إنشاء موجه Express للمنتجات مع نقاط نهاية GET و POST و PUT و DELETE. سيقوم Copilot بإنشاء الموجه الكامل.

الخطوة 3: إضافة طبقة الخدمةقم بإنشاء src/services/productService. ts. أضف تعليقًا: // قم بإنشاء خدمة منتج باستخدام مصفوفة في الذاكرة لتخزين المنتجات. قم بتضمين طرق getAll و getById و create و update و delete.

الخطوة 4: إضافة برامج وسيطة للتحقق من الصحة في ملف جديد، src/middleware/validation. ts، اطلب من Copilot: // إنشاء برامج وسيطة Express للتحقق من صحة نص الطلب لإنشاء منتج جديد. تأكد من أن الاسم عبارة عن سلسلة أحرف وأن السعر عبارة عن رقم.

الخطوة 5: إنشاء الاختباراتأخيرًا، قم بإنشاء tests/products. test. ts. مع فتح ملفاتك الأخرى، سيبدأ Copilot في اقتراح اختبارات لنقاط نهاية واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بك باستخدام Jest و supertest. يمكنك توجيهه بتعليق مثل // اكتب اختبارات التكامل لنقاط نهاية واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بالمنتج.

لديك الآن واجهة برمجة تطبيقات (API) وظيفية ومختبرة، حيث يتولى Copilot معالجة معظم النصوص النمطية.

📚 اقرأ أيضًا: كيفية استخدام GitHub Copilot لتوثيق الكود

قيود استخدام GitHub Copilot للبرمجة

الاعتماد المفرط على Copilot دون فهم نقاط ضعفه يؤدي إلى ظهور عيوب خطيرة في تطبيقك. إليك نقاط ضعفه. 👀

قيود السياق: لا يرى Copilot قاعدة الكود بالكامل. يقتصر سياقه على الملفات المفتوحة، لذا قد يفوت أنماط أو تبعيات على مستوى المشروع بأكمله.

اقتراحات قديمة: بيانات التدريب الخاصة به محدودة، لذا قد يقترح وظائف قديمة أو إصدارات مكتبة قديمة.

نقاط الضعف الأمنية: كما ذكرنا سابقًا، يمكن أن يولد Copilot كودًا ضعيفًا. بالإضافة إلى المشكلات الواضحة، انتبه للمشكلات الخفية مثل حالات التنافس، وإلغاء التسلسل غير الآمن، أو تكوينات CORS المفرطة في التساهل.

الهلوسة: في بعض الأحيان، يقوم Copilot باختلاق الأشياء. فقد يخترع وظائف أو طرق مكتبة غير موجودة، مما يتسبب في فشل الكود الخاص بك أثناء التشغيل.

اعرف متى تكتب الكود يدويًا. بالنسبة للمنطق الحساس للأمن، وعمليات ترحيل قواعد البيانات المعقدة، أو الكود الحساس للأداء، غالبًا ما يكون الاعتماد على خبرتك الخاصة أكثر أمانًا وسرعة.

تبسيط سير عمل التطوير باستخدام ClickUp

يساعدك Copilot على كتابة الكود بشكل أسرع، ولكنك لا تزال بحاجة إلى معرفة ماذا تريد بناءه. عندما تكون المتطلبات في أداة واحدة، والتصميمات في أداة أخرى، والمناقشات الفنية في أداة ثالثة، فإنك تضيع الوقت في التبديل بين السياقات قبل أن تتمكن حتى من كتابة موجه.

يتطلب تبسيط سير العمل بالكامل ربط إنشاء الكود بإدارة العمل، مما يقلل من التبديل بين IDE وأداة إدارة المشاريع والوثائق.

اجمع دورة حياة التطوير بأكملها في مساحة عمل واحدة باستخدام ClickUp. مساحة عمل الذكاء الاصطناعي المتقاربة هي منصة واحدة تجمع بين المشاريع والوثائق والمحادثات والتحليلات، مع دمج الذكاء الاصطناعي السياقي كطبقة ذكاء تفهم عملك وتساعدك على المضي قدمًا.

شاهد كل رابط GitHub منشور في المهمة في ClickUp

يربط ClickUp بين الكود والمهام والوثائق في مساحة عمل واحدة، مما يسهل إدارة كل شيء بدءًا من تخطيط السباق وحتى ملاحظات الإصدار في مكان واحد. تظل المتطلبات منظمة وسهلة الوصول إليها، بدلاً من أن تكون مبعثرة عبر سلاسل محادثات Slack.

أتمتة سير عمل التطوير في ClickUp

تبسيط سير عمل التطوير باستخدام ClickUp

يمنح ربط الكود بسير العمل فريقك مزيدًا من الوقت دون انقطاع للبناء.

عند استخدامهما معًا، يعمل GitHub Copilot على تسريع تطوير الخلفية، بينما تحافظ مساحة العمل المتقاربة مثل ClickUp على توافق الكود والمحادثات والقرارات والتسليم — بحيث لا تأتي السرعة على حساب الوضوح.

ابدأ مجانًا مع ClickUp ودمج سير عمل تطوير الخلفية. ✨

الأسئلة المتداولة

لا، يقتصر سياق Copilot بشكل أساسي على الملفات المفتوحة في محررك. لتحسين اقتراحاته، احتفظ بالملفات ذات الصلة مفتوحة في علامات تبويب واستخدم ملف github/copilot-instructions.md لتوفير اصطلاحات على مستوى المشروع.

يعد Copilot أداة ممتازة لتسريع المهام المتكررة مثل كتابة النصوص النمطية وعمليات CRUD، ولكنه يتطلب مراجعة دقيقة. بالنسبة للمنطق التجاري المعقد أو الجديد، غالبًا ما يمنحك كتابة الكود يدويًا مزيدًا من التحكم ونتائج أفضل.

يعمل Copilot بشكل أفضل مع الأطر الشائعة التي تحتوي على كمية كبيرة من الكود العام الذي يمكنه التعلم منه. ويشمل ذلك Express و Django و Flask و Spring Boot و Ruby on Rails و ASP. NET Core.

يجب أن تعامل جميع الأكواد التي تم إنشاؤها بواسطة Copilot على أنها مسودة أولية من مطور مبتدئ، وليس كأكواد جاهزة للإنتاج. قم دائمًا بمراجعتها للتأكد من عدم وجود مشكلات أمنية، واختبرها جيدًا، وتأكد من أنها تستخدم واجهات برمجة تطبيقات حديثة وغير مهملة.

يقدم GitHub Copilot خططًا فردية وتجارية ومؤسسية. تتضمن المستويات التجارية والمؤسسية الموجهة للفرق ميزات للإشراف الإداري وإدارة السياسات والتعليمات المخصصة على مستوى المؤسسة. للحصول على أحدث التفاصيل، راجع صفحة الأسعار الرسمية لـ GitHub.