8 حالات استخدام ChatGPT للتسويق يجب أن يعرفها كل مسوق

نعلم جميعًا أن ChatGPT هي إحدى الأدوات الأولى التي جعلت الذكاء الاصطناعي في متناول فرق العمل في الشركات.

كما قال رائد الأعمال الأمريكي آرون ليفي،"ChatGPT هو أحد تلك اللحظات النادرة في عالم التكنولوجيا التي ترى فيها بريقًا لكيفية تغير كل شيء في المستقبل."

وقد سارت الأمور بسرعة بالفعل. بحلول منتصف عام 2025، أكدت OpenAI أن ChatGPT قد وصل إلى أكثر من 800 مليون مستخدم أسبوعيًا.

ومع ذلك، فإن الفائدة لا تعني الاستعداد. إذا كان يومك مقسمًا بين المستندات والمطالبات والمتتبعات والموافقات وخمس حملات مختلفة تعمل في نفس الوقت، فإن ChatGPT يمكن أن يساعدك. من إنشاء المحتوى البسيط إلى البحث المتعمق، أصبح شريكًا موثوقًا للعديد من فرق التسويق.

في هذا الدليل، ستجد حالات استخدام عملية لـ ChatGPT في مجال التسويق يمكنك تطبيقها على الفور. ستحصل أيضًا على أمثلة ومطالبات يمكنك إعادة استخدامها في تسويق المحتوى وحملات التسويق الرقمي والتسويق عبر البريد الإلكتروني وتحسين محركات البحث.

إذا كانت استراتيجيتك موجودة في شرائح بينما التنفيذ يتم في أدوات متعددة، فقد يصبح تتبع الأداء أمرًا صعبًا. يوفر لك نموذج خطة التسويق من ClickUp مكانًا منظمًا لتحديد الأهداف وتقسيمها إلى مهام وتتبع التقدم وعرض الجداول الزمنية دون إعادة بناء نفس الخطة في أدوات متعددة. احصل على نموذج مجاني اقضِ وقتًا أقل في التعامل مع جداول البيانات ووقتًا أطول في إنشاء أعمال رائعة باستخدام نموذج خطة التسويق من ClickUp.

لماذا يجب على المسوقين استخدام ChatGPT

بصفتك مسوقًا، غالبًا ما تكون الصفحة الفارغة أكبر عدو لك. فهي تعقد كل شيء — كتابة منشورات المدونة، وصياغة منشورات وسائل التواصل الاجتماعي، وإنشاء سطور الموضوع، أو إنشاء نسخ إعلانية متنوعة لحملة جديدة.

يساعدك ChatGPT على التحرك بشكل أسرع من خلال إنشاء مسودة أولية وتلخيص النقاط الرئيسية من ملاحظاتك الشاملة أو مستودع المحتوى الحالي.

كما أنه يساعدك عندما تحتاج إلى تفكير منظم عند الطلب. يمكنك أن تطلب منه تجميع الكلمات المفتاحية ذات الصلة حسب الغرض، واقتراح تنسيقات المحتوى لمختلف القنوات، وتحديد ما يجب اختباره في مجموعتك التالية من الحملات الاجتماعية أو حملات البريد الإلكتروني.

تعتمد جودة النتائج على المدخلات، لذا من المفيد أن تزوده بالسياق الذي يطلبه عادةً مستشار التسويق الرقمي:

جمهورك المستهدف

هدف الحملة

القناة (محتوى المدونة، الصفحات المقصودة، منصات التواصل الاجتماعي)

النبرة والقيود (صوت العلامة التجارية، عدد الكلمات، قواعد الامتثال)

فيما يتعلق بأنواع المهام التسويقية التي يمكنك القيام بها باستخدام ChatGPT، إليك لمحة عنها:

✍🏼 اكتب نصوصًا تسويقية لصفحات الويب ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي ووصف المنتجات وحملات البريد الإلكتروني

📈 تحليل بيانات العملاء مثل سلوك التصفح وسجل المشتريات لتخصيص الرسائل التسويقية ومحتوى الموقع الإلكتروني

✅ حدد اتجاهات السوق ولخص رؤى المنافسين لمساعدتك في اتخاذ قرارات مستنيرة

حالات استخدام التسويق في ChatGPT

لإعطائك فكرة واضحة عن كيفية استخدام ChatGPT للتسويق، سنستعرض ثماني حالات استخدام عملية لـ ChatGPT في مجال التسويق.

من إنشاء المحتوى اليومي إلى تحليل البيانات وتخطيط الحملات بشكل أكثر ذكاءً، توضح هذه الأمثلة كيف يمكن لـ ChatGPT تعزيز جهودك التسويقية وتحسين الكفاءة.

1. ابتكار المحتوى

عبر ChatGPT

كل محتوى عالي الأداء كان في يوم من الأيام مجرد فكرة. ليس من السهل الحصول على أفكار كبيرة، ويمكن أن يكون ChatGPT شريكًا فعالًا بشكل مدهش في العصف الذهني. بالإضافة إلى ذلك، فإن وجود نقطة انطلاق بدلاً من التحديق في صفحة فارغة يجعل عملية إنشاء المحتوى أقل إرهاقًا للأعصاب.

هناك طريقة أخرى رائعة لاستخدام ChatGPT في ابتكار المحتوى، وهي مطالبته بإجراء بعض الأبحاث الأساسية عن السوق أولاً. يمكنك أن تطلب منه إعداد قائمة بأهم المنافسين في مجال عملك، أو تحديد فرص السوق، أو حتى اقتراح عروض بيع فريدة.

السرعة هي ميزة أخرى كبيرة. في الواقع، يوضح منشور على Reddit كيف استخدم شخص ما ChatGPT لتوليد 40 فكرة محتوى في أقل من 60 ثانية. ولكن، بالطبع، المطالبات الجيدة هي المفتاح.

⭐ جرب هذه المطالبات لتوليد أفكار للمحتوى:

اذكر 10 أفكار لمقالات مدونة لشركة صغيرة تقدم خدمات التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي

اقترح أفكارًا إبداعية لمنشورات وسائل التواصل الاجتماعي لعلامة تجارية تستهدف عملاء الجيل Z.

قم بعصف ذهني لموضوعات النشرة الإخبارية لوكالة تسويق رقمي تركز على تسويق المحتوى

ابتكر أفكارًا للمحتوى استنادًا إلى أحدث الاتجاهات في تحسين محركات البحث للعلامات التجارية في مجال التجارة الإلكترونية.

✅ ما هو المشترك بين كل هذه المطالبات؟

إنها واضحة بشأن الجمهور المستهدف، وتذكر سياق العمل، وتحدد نوع المحتوى أو القناة التي تريد أفكارًا لها.

2. تقسيم الجمهور

بما أننا نتحدث عن الجمهور المستهدف، دعنا نلقي نظرة على كيفية مساعدة ChatGPT لك في إنشاء حملات تصل بالفعل إلى الأشخاص المناسبين.

يمكن لـ ChatGPT فحص كميات هائلة من بيانات العملاء وتزويدك بفهم أفضل لما يريده جمهورك المستهدف حقًا. يمكنه العثور على الأنماط والاتجاهات التي قد تفوتك من خلال تحليل التفاعلات والأسئلة والتعليقات العرضية.

وهذا يعني أنك ستحصل على مجموعات جمهور أكثر ذكاءً وطرق أكثر فاعلية للتفاعل معهم.

كما أنه يكتشف التغييرات الطفيفة في مشاعر العملاء أو اتجاهات السوق الناشئة، مما يتيح لك الفرصة لتعديل استراتيجيتك قبل أن تصبح متقدمة للغاية. ونظرًا لفهمه الجيد للسياق واللغة، فإن الرؤى تبدو مدروسة ومدهشة من الناحية الإنسانية.

أحد أفضل الأشياء في استخدام ChatGPT للتقسيم هو مدى سهولة التخصيص. كلما زادت دقة مجموعاتك، زادت صعوبة إنشاء رسائل تبدو شخصية. يخلصك ChatGPT من قدر كبير من هذا الجهد.

⭐ إليك بعض الأفكار السريعة التي يمكنك تجربتها لتقسيم الجمهور (ستحتاج إلى إدخال السياق المطلوب لهذه الأفكار):

اقترح طرقًا لتقسيم جمهورنا بناءً على سجل مشترياتهم وسلوكهم في التصفح

ساعدني في تصنيف المشتركين في النشرة الإخبارية إلى مجموعات بناءً على تفاعلهم مع الحملات البريدية السابقة .

حدد شرائح الجمهور لعلامة تجارية للعناية بالبشرة بناءً على اهتمامات العملاء والفئات العمرية وتفضيلات المنتجات.

📮 ClickUp Insight: قال ما يقرب من 88٪ من المشاركين في الاستطلاع إنهم يستخدمون أدوات الذكاء الاصطناعي لتسهيل المهام الشخصية وتسريعها. هل تريد أن ترى نفس الفوائد في العمل؟ يساعدك مساعد الذكاء الاصطناعي المدمج في ClickUp، ClickUp Brain، على العمل بشكل أكثر ذكاءً مع عدد أقل من الاجتماعات وملخصات فورية ومهام آلية، مما يزيد الإنتاجية بنسبة تصل إلى 30٪.

3. تحسين المحتوى

غالبًا ما يلجأ الناس إلى ChatGPT لإنشاء محتوى من الصفر، ولكن هل تعلم أنه يمكنك أيضًا استخدامه لتحسين المحتوى الموجود؟

وفقًا لـ SurveyMonkey، هذا هو السبب الرئيسي الذي يدفع المسوقين إلى استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي. وهذا أمر منطقي. من إضافة كلمات SEO المناسبة إلى تعديل المحتوى لمختلف الجماهير، التحسين هو المجال الذي يؤدي فيه الذكاء الاصطناعي أفضل أداء له بهدوء.

سواء كان ذلك لتحسين منشور مدونة، أو جعل نصوص التسويق عبر البريد الإلكتروني أكثر دقة، أو تعديل منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، يساعدك ChatGPT على الحصول على السبق.

⭐ يمكنك أن تطلب من ChatGPT المساعدة في تحسين المحتوى باستخدام هذه المطالبات البسيطة:

اقترح قائمة كلمات مفتاحية لتحسين محركات البحث (SEO) لمقالة مدونة حول [موضوع] وأرني كيفية تضمينها بشكل طبيعي في النص الرئيسي والعناوين H2 و H3.

أعد كتابة الفقرة التالية بحيث تخاطب جمهورًا مختلفًا مع الحفاظ على المعنى الأصلي.

أنشئ وصفًا ميتا لمدونة بعنوان [العنوان] يجعل الناس يرغبون في النقر عليها. أعطني 5 خيارات للاختيار من بينها، وتغطية زوايا مختلفة في كل منها.

ساعدني في إنشاء مخطط محتوى استنادًا إلى [الكلمة الرئيسية] والمواضيع ذات الصلة

اكتب بعض العناوين الجذابة لمدونة حول [موضوع] تجذب [الجمهور المستهدف]

👀 حقيقة ممتعة: أول إعلان تلفزيوني تم بثه في الولايات المتحدة في عام 1941، للترويج لساعات Bulova. كلف بثه 9 دولارات فقط قبل مباراة بيسبول تم بثها على محطة في نيويورك. فتح هذا المقطع الذي مدته 10 ثوانٍ الباب أمام ما سيصبح صناعة إعلانية تبلغ قيمتها مليار دولار. اليوم، التكلفة لا تقتصر على الإنفاق على وسائل الإعلام فحسب، بل تشمل أيضًا النطاق الترددي الإبداعي والسرعة. تساعد الذكاء الاصطناعي الفرق على إنتاج المزيد من الأصول بشكل أسرع، والتكرار المستمر، وإعادة استخدام المحتوى عبر التنسيقات المختلفة.

4. كتابة النصوص الإعلانية

كتابة نص إعلاني جيد يشبه إلى حد ما بدء محادثة مع شخص ما في عجلة من أمره. عليك جذب انتباهه وإثارة فضوله وإعطائه سببًا للاهتمام، كل ذلك في بضع كلمات فقط.

سواء كنت تنشر إعلانات على Google أو Facebook أو LinkedIn أو حتى TikTok، يمكن أن يساعدك ChatGPT في صياغة رسائل تبدو جديدة وذات صلة بجمهورك المستهدف.

تعد أداة التسويق بالذكاء الاصطناعي مفيدة أيضًا لاختبار إصدارات مختلفة من الإعلان ( اختبار A/B ). يمكنك إنشاء عدة خيارات بسرعة ومعرفة أيها يحقق نتائج أفضل.

⭐ إليك كيفية استخدام المسوقين لـ ChatGPT في كتابة نصوص الإعلانات:

اكتب عناوين وأوصاف لإعلانات Google تسلط الضوء على النقاط الرئيسية وتدعو [الجمهور المستهدف] إلى النقر على [وصف المنتج].

أنشئ نصوص إعلانية لوسائل التواصل الاجتماعي تبدو شخصية وتناسب نبرة منصات مثل Instagram وFacebook وLinkedIn.

صياغة نصوص إعلانية أصلية تنسجم بشكل طبيعي مع المحتوى المحيط بها مع الحفاظ على تميزها بما يكفي لإثارة الاهتمام.

5. إعادة استخدام المحتوى

إعادة استخدام المحتوى هي الطريقة التي تستخدمها فرق التسويق الصغيرة لجعل كل جزء من المحتوى يعمل 10 أضعاف، وتحقيق أقصى عائد على الاستثمار.

مع ChatGPT، تصبح هذه العملية أكثر سلاسة وتوفر الوقت في كثير من الأحيان.

تشير Ahrefs إلى أن 74.2٪ من صفحات الويب الجديدة تتضمن الآن محتوى تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي. ليس من المستغرب أن يلجأ المسوقون إلى أدوات مثل ChatGPT لتطوير عمليات إنشاء المحتوى وتسويق المحتوى.

⭐ هكذا تستخدم ChatGPT لإعادة استخدام المحتوى:

حوّل مجموعة من منشورات المدونة إلى كتاب إلكتروني يمكن تنزيله مجانًا لتوليد عملاء محتملين.

لخص ندوة ويب أو بودكاست طويل في منشور مدونة أو عدة منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي

أعد صياغة مقال مدونة لتحويله إلى نشرة إخبارية جذابة عبر البريد الإلكتروني لمشتركيك

قم بتمييز اللحظات المهمة من ندوة عبر الإنترنت أو مقطع فيديو لإنشاء محتوى متابعة أو مقتطفات ترويجية قصيرة.

قسّم مقالًا مفصلاً إلى منشورات سريعة وقابلة للمشاركة على منصات مثل Instagram أو LinkedIn أو Twitter.

✅ إذا كنت تبحث عن أفكار سريعة، فإليك بعض الأفكار لتبدأ بها:

لخص هذا [الندوة عبر الإنترنت أو منشور المدونة أو البودكاست] في منشور LinkedIn مكون من 150 كلمة موجه إلى [الجمهور المستهدف].

أعد كتابة هذه المدونة في شكل نشرة إخبارية ودية تسلط الضوء على النقاط الرئيسية.

حوّل هذه المقالة إلى ثلاثة تعليقات قصيرة على Instagram مع هاشتاغات ذات صلة

6. تحسين محركات البحث (SEO)

تقول حوالي 65٪ من الشركات إنها حققت نتائج أفضل في تحسين محركات البحث (SEO) باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.

ومن السهل معرفة السبب.

من العثور على الموضوعات المناسبة لمدونتك إلى المساعدة في البحث عن الكلمات المفتاحية، يجعل ChatGPT العملية أكثر تنظيماً. يمكنه أيضاً مساعدتك في ابتكار عناوين جذابة وتجميع مصطلحات البحث بناءً على النية، مما يسهل معرفة ما يبحث عنه قراؤك حقاً.

علاوة على ذلك، فهو شريك مفيد عندما تريد إنشاء بنية محتوى قوية أو كتابة أوصاف تعريفية تجذب النقرات.

⭐ يدعم ChatGPT جهودك في تحسين محركات البحث (SEO) بعدة طرق مختلفة:

اقتراح أفكار للمحتوى بناءً على الكلمات المفتاحية الشائعة في [مجال عملك]

ابحث عن الكلمات المفتاحية الطويلة وقم بتجميعها حسب نية البحث

ابتكر أفكارًا لعناوين جذابة وسهلة الاستخدام مع الكلمات المفتاحية

قم بصياغة مخطط محتوى يتوافق مع نية البحث وراء [الكلمة الرئيسية المستهدفة]

اكتب وصفًا ميتا واضحًا وجذابًا لمدونة حول [الموضوع]

7. روبوت الدردشة لتوليد العملاء المحتملين ودعم العملاء

عبر ChatGPT

نحن جميعًا نقدر الرد السريع والمفيد عندما يكون لدينا سؤال. وهذا هو بالضبط السبب الذي يجعل الشركات تلجأ إلى روبوتات الدردشة لتلبية احتياجات عملائها. مع تشغيل ChatGPT في الخلفية، يمكن لروبوت الدردشة الخاص بك إجراء محادثات أكثر طبيعية مع عملائك.

يمكن لروبوتات الدردشة التي تعمل بنظام ChatGPT الإجابة على الأسئلة الشائعة ومشاركة تفاصيل المنتج وتوجيه العملاء أثناء الدفع أو حتى المساعدة في حل المشكلات الصغيرة. وهذا يبسط حياة عملائك ويوفر لفريق الدعم لديك بعض الراحة التي يحتاجها بشدة.

في مجال التسويق، يمكن لروبوتات الدردشة أن تفتح محادثات بلطف مع زوار الموقع الإلكتروني، بل وحتى جذب العملاء المحتملين من خلال محادثات طبيعية وودية.

⭐ وإذا كنت تتساءل عن كيفية ملاءمة ChatGPT لهذا الأمر، يمكنك أن تجرب أن تسأله عن أشياء مثل:

نص برمجي ودود لروبوت الدردشة للإجابة على الأسئلة الشائعة حول المنتج

ردود مفيدة لتوجيه العملاء خلال عملية الدفع

تدفق محادثة طبيعي يسهل جمع معلومات العملاء المحتملين

اقتراحات حول كيفية مساعدة روبوت الدردشة للزوار في استكشاف مجموعة منتجاتك

8. تحليل البيانات وإعداد التقارير

قال براشانت سوثيكال، رئيس معهد بيانات الأداء التجاري: "تمتلك الشركات كميات هائلة من البيانات، ولكن [النجاح] لا يتعلق بجمع البيانات، بل بإدارة البيانات والاستفادة منها."

هذا مجال آخر يثبت فيه ChatGPT فائدته.

سواء كنت تتابع أداء الحملة، أو تراجع حركة المرور على الموقع الإلكتروني، أو تتحقق من أداء حملتك الأخيرة عبر البريد الإلكتروني، فإن ChatGPT يبسط عملية التحليل.

كما أنه يساعد في فهم مجموعات البيانات المعقدة من خلال تقسيمها إلى رؤى بسيطة يمكن لفريق التسويق لديك استخدامها بالفعل. وإذا كنت تبحث عن اكتشاف الاتجاهات أو وضع تنبؤات مستنيرة، فإن ChatGPT يتيح لك التطلع إلى المستقبل من خلال قراءة البيانات السابقة.

⭐ اطلب من ChatGPT مساعدتك في تحليل البيانات وإعداد التقارير:

لخص النتائج الرئيسية من تقرير أداء الحملة هذا بعبارات بسيطة

سلط الضوء على أهم الرؤى من بيانات Google Analytics الخاصة بنا خلال الشهر الماضي

اقترح الأسباب المحتملة لانخفاض التفاعل على أحدث منشوراتنا على وسائل التواصل الاجتماعي

راجع أداء حملة البريد الإلكتروني في الربع الأخير واقترح مجالات للتحسين

👀 حقيقة ممتعة: تمت صياغة مصطلح "الذكاء الاصطناعي" في عام 1956 في مشروع دارتموث الصيفي للبحوث حول الذكاء الاصطناعي، والذي غالبًا ما يُعتبر "لحظة تأسيس" هذا المجال.

قيود استخدام ChatGPT في التسويق

يدرك معظمنا أن ChatGPT يمكن أن يكون مساعدًا مفيدًا، ولكنه لا يخلو من العيوب. من المهم أن تعرف فرق التسويق نقاط ضعفه حتى تتمكن من تجنب المفاجآت والبحث عن بدائل لـ ChatGPT.

فيما يلي بعض القيود الشائعة التي يجب أن يكون المسوقون على دراية بها:

قد يقدم ChatGPT معلومات غير دقيقة، مما يجعل التحقق من صحة المعلومات أمرًا ضروريًا قبل مشاركة أو نشر النتائج.

قد تعكس ردوده التحيز من البيانات التي تم تدريبه عليها ، لذا يحتاج المسوقون إلى مراجعة النتائج للتأكد من عدالتها وشموليتها.

غالبًا ما يواجه صعوبات في فهم السياق والحس السليم ، مما يؤدي إلى ردود تبدو صحيحة ولكنها تفتقد إلى المغزى.

الإبداع ليس من نقاط قوته، لذا لا تزال الأفكار الإبداعية للحملات أو النصوص الذكية بحاجة إلى اللمسة البشرية.

غالبًا ما تعمل الأداة بمعلومات قديمة أو محدودة، خاصةً إذا كانت تتعلق ببيانات في الوقت الفعلي أو موضوعات متخصصة. لذلك قد تحتاج إلى مطالبتها صراحةً بالحصول على أحدث البيانات من الويب.

بدائل ChatGPT في التسويق

يعد ChatGPT مفيدًا لإنشاء مسودات بسرعة وتوليد عشرات الأفكار دفعة واحدة، ولكن عمل التسويق نادرًا ما ينتهي عند المسودة. لا تزال بحاجة إلى مكان لتخزين الملخص وتعيين المهام وتتبع الموافقات والإبلاغ عن النتائج دون تكرار المعلومات عبر أدوات متعددة.

وهنا يظهر دور Work Sprawl و AI Sprawl.

يحدث توسع العمل عندما تكون خطتك وأصولك ومهامك موجودة في أدوات مختلفة لا تتواصل مع بعضها البعض.

يحدث انتشار الذكاء الاصطناعي عندما تعتمد مؤسستك على أدوات ونماذج ذكاء اصطناعي متعددة ومتفرقة دون رقابة أو استراتيجية أو فكرة عمن يستخدم ماذا. وهذا يؤدي إلى إهدار المال وتكرار الجهود ومخاطر أمنية.

إذا كنت تريد مساعدة على غرار ChatGPT تظل متصلة بالتنفيذ، فإن ClickUp يعمل كبديل أكثر ذكاءً. ذلك لأن الذكاء الاصطناعي الأصلي لـ ClickUp، ClickUp Brain، موجود داخل نفس مساحة العمل المتقاربة للذكاء الاصطناعي حيث توجد مشاريعك التسويقية بالفعل.

لماذا يتفوق ClickUp Brain على ChatGPT بالنسبة لفرق التسويق

قم بصياغة منشورات وسائل التواصل الاجتماعي ونصوص الإعلانات ومحتوى البريد الإلكتروني مباشرة من موجز حملتك باستخدام ClickUp Brain

يساعدك ClickUp Brain على إنشاء المحتوى وتلخيص التحديثات وتحويل الملخصات إلى مهام قابلة للتتبع حتى النشر، دون مغادرة مساحة عملك.

ChatGPT لا يعرف سوى ما تقوم بلصقه فيه.

يمكن لـ ClickUp Brain العمل مع ما هو موجود بالفعل في مساحة العمل الخاصة بك — مستندات الحملة وتفاصيل المهام والتعليقات والجداول الزمنية والتحديثات — بحيث تقضي وقتًا أقل في شرح الخلفية.

بدلاً من نسخ موجه إلى أداة منفصلة ولصق الناتج مرة أخرى في مهمة تسويقية داخل ClickUp، يمكنك صياغة المحتوى باستخدام الذكاء الاصطناعي مباشرة داخل ClickUp Docs، وإرفاقه بمهام الحملة، والحفاظ على السياق الكامل متصلاً.

اطلب من ClickUp Brain كتابة نصوص تسويقية لك مباشرة داخل ClickUp Docs

استخدمه عندما تحتاج إلى:✅ تحويل موجز الحملة إلى قوائم مهام ومهام فرعية✅ صياغة منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي ونصوص إعلانية ومحتوى بريد إلكتروني من مصدر واحد موثوق✅ تلخيص تحديثات الحملة واستخراج بنود العمل من الملاحظات

عندما تكون أفضل مطالباتك موجودة في سجل الدردشة الشخصي لشخص ما، ينتهي الأمر بفريق العمل بأكمله إلى إعادة اختراع العجلة. باستخدام ClickUp Docs (وDocs Hub للتنظيم)، يمكنك إنشاء ملف مشترك لموجزات الحملات ومكتبات المطالبات القابلة لإعادة الاستخدام وأطر العمل الخاصة بالتموضع والرسائل المعتمدة، ثم ربط كل ملف مباشرة بمهام ClickUp التي تنفذها، بحيث تظل الاستراتيجية والإجراءات متزامنة.

إليك مقطع فيديو قصير حول كيفية استفادة فرق التسويق من ClickUp Brain:

💡 نصيحة احترافية: قم ببناء سير عمل تسويقي مدعوم بالذكاء الاصطناعي باستخدام ClickUp BrainGPT، تطبيق الذكاء الاصطناعي الفائق الخاص بك. باعتباره رفيقًا للذكاء الاصطناعي على سطح المكتب، فإنه يحافظ على اتصال عملك عبر جميع التطبيقات التي تستخدمها: ClickUp وDrive وSlack والمزيد. استخدم صوتك لتسجيل ملاحظات وملخصات مفصلة باستخدام ميزة Talk to Text في ClickUp BrainGPT إليك كيفية استخدامه لتوفير يوم واحد على الأقل كل أسبوع: التقط أفكار الحملات ونسخ المسودات بصوتك: استخدم استخدم Talk to Text لإملاء مخططات المدونة، أو نسخ الإعلانات المختلفة، أو عناوين البريد الإلكتروني، أو الملخصات الإبداعية السريعة عندما تكون بين اجتماعين أو تراجع الأصول أثناء التنقل. يقوم BrainGPT بتحويل صوتك إلى نص مصقول يمكنك لصقه مباشرة في ClickUp Doc أو وصف المهمة أو التعليق أو أي مربع نص.

اطرح أسئلة مستمدة من سياق حملتك الفعلي: بدلاً من إعادة شرح كل التفاصيل، اطلب من ClickUp BrainGPT عرض الإجابات من محتوى مساحة العمل الخاصة بك مثل المهام والمستندات والمحادثات وملخصات الاجتماعات.

اعثر على الأعمال السابقة بسرعة باستخدام استعلامات على غرار Enterprise Search: عندما تحتاج إلى إعادة استخدام محتوى موجود أو العثور على تعليقات العملاء، يمكن لـ ClickUp BrainGPT البحث في ClickUp والويب والملفات من التطبيقات المتصلة. عندما تحتاج إلى إعادة استخدام محتوى موجود أو العثور على تعليقات العملاء، يمكن لـ ClickUp BrainGPT البحث في ClickUp والويب والملفات من التطبيقات المتصلة.

اختر الذكاء الاصطناعي المناسب للمهمة دون أن تفقد إجابات Workspace: إذا كنت تريد أسلوبًا مختلفًا في الكتابة أو التفكير، يمكنك التبديل بين النماذج والوصول إلى ChatGPT أو Claude أو Gemini في نفس الواجهة!

لوحات معلومات ClickUp تجعل تحليل البيانات أقل صعوبة

قم بإعداد لوحة تحكم تتعقب أداء الحملات والتحويلات المحتملة والمواعيد النهائية باستخدام ClickUp Dashboards

تمتلك معظم فرق التسويق الكثير من البيانات. ويكمن التحدي في تجميعها بطريقة منطقية. وهذا ما تتفوق فيه لوحات معلومات ClickUp.

يمكنك إنشاء لوحة تحكم تعرض أرقام حملتك التسويقية، وتحويلات العملاء المحتملين، ومواعيد تسليم المحتوى، وحتى أعباء عمل الفريق في الوقت الفعلي. جميع البيانات متوفرة في مكان واحد للعرض، لذا لن تضطر إلى التبديل بين الأدوات.

لكن لوحات المعلومات لا تكون مفيدة إلا إذا أدت إلى اتخاذ قرارات. تضيف بطاقات AI من ClickUp تقارير مدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى بيانات لوحة المعلومات الخاصة بك، بحيث يمكنك إنشاء ملخص تنفيذي أو رؤية مخصصة تستند إلى المطالبات وتستخدم نشاط مساحة العمل الحقيقي الخاص بك.

💡 نصيحة احترافية: أنشئ بطاقات AI مخصصة، مثل: ملخص تنفيذي للذكاء الاصطناعي: لإنشاء فحص صحي بناءً على مجلد حملتك

تحديث مشروع الذكاء الاصطناعي: للحصول على تحديث حالة واضح يمكنك لصقه في رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بأصحاب المصلحة

AI Brain: لتشغيل موجه مخصص مثل "لخص ما تم شحنه هذا الأسبوع، وما تم حظره، وما يحتاج إلى اهتمام في المرحلة التالية" استخدم تنسيقات القوالب المخصصة التي تساعدك على إعداد لوحة التحكم بسرعة باستخدام ClickUp AI Cards

تساعدك ClickUp Automations و Agents على العمل بشكل أكثر ذكاءً، وليس بجهد أكبر.

أتمتة الإجراءات الروتينية مثل تسليم المهام أو تحديثات الحالة أو تذكيرات المراجعة للحفاظ على سير مشاريعك باستخدام ClickUp Automations

هناك دائمًا قائمة طويلة من المهام الصغيرة التي تستغرق وقتًا طويلاً، مثل إرسال تذكيرات للنشر ومتابعة الموافقات. تتولى ClickUp Automations هذه المهام نيابة عنك.

لنفترض أن مهمة ما تم وضع علامة "تم" عليها. يمكنك ضبط ClickUp لإخطار الشخص التالي في التسلسل تلقائيًا، أو تعيين الخطوة التالية، أو حتى جدولة متابعة.

💡 نصيحة احترافية: حافظ على استمرار عمليات تسليم الحملات التسويقية من تلقاء نفسها باستخدام ClickUp Super Agents. قم بتسليم جميع مهام التسويق، مثل إنشاء المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي ومراجعتها ونشرها، إلى ClickUp Super Agents عندما يصل العمل التسويقي إلى دورات المراجعة، عادةً ما تأتي التأخيرات من عدم وضوح المسؤولين أو نسيان المتابعة. يمكن لـ ClickUp Super Agents العمل عندما يحدث تغيير في سير عملك واتخاذ الإجراءات تلقائيًا، بحيث لا يعتمد فريقك على التذكيرات اليدوية. مثالان على وكلاء يمكنك إعدادهما الآن في ClickUp: وكيل ضمان الجودة للحملة: عندما تنتقل المهمة إلى "جاهزة للمراجعة"، تحقق من الحقول المطلوبة (الجمهور، القناة، الموعد النهائي، رابط الأصل)، ثم أضف تعليقًا بما ينقصها وقم بتعيين المراجع المناسب.

وكيل إعادة استخدام المحتوى: عندما يتم وضع علامة "موافق" على مهمة نشر مدونة، قم بإنشاء قائمة مرجعية بمهام إعادة الاستخدام (منشور LinkedIn، مقتطف بريد إلكتروني، تعليقات قصيرة) وأنشئ هذه المهام في القائمة الصحيحة مع تواريخ الاستحقاق المقترحة. قم بإنشاء مسودة أولية لأصول المحتوى وقم بتمييز المالك المناسب للمراجعة والتحرير البشري.

وإذا كنت تبحث عن طريقة لتجميع جميع جهودك التسويقية، فإن نموذج خطة التسويق من ClickUp يجعل الأمر أسهل.

احصل على نموذج مجاني اقضِ وقتًا أقل في جداول البيانات ووقتًا أطول في إنشاء أعمال رائعة باستخدام نموذج خطة التسويق من ClickUp.

إليك ما يجعله مفيدًا للغاية:

حدد أهدافًا تسويقية واضحة وقسمها إلى مهام يمكن إدارتها

حافظ على تنظيم حملاتك من خلال خطة منظمة ومفصلة خطوة بخطوة

تتبع التقدم باستخدام المقاييس المدمجة واعرف بالضبط أين تقف الأمور.

قم بإجراء تعديلات سريعة بناءً على النتائج في الوقت الفعلي

حالات استخدام التسويق في ClickUp Brain

استخدم هذه المطالبات داخل ClickUp Doc أو وصف المهمة باستخدام الذكاء الاصطناعي لـ ClickUp، حتى تظل أفكارك ومسوداتك مرتبطة بالعمل المستمر للحملة.

1. ابتكار المحتوى

أنشئ 15 فكرة لمقالات مدونة لـ [الجمهور المستهدف] حول [الموضوع] وقم بتجميعها حسب مرحلة مسار التحويل (TOFU، MOFU، BOFU)

أنشئ 10 زوايا منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي لـ [الحملة] واقترح أفضل تنسيق محتوى لكل منها (كاروسيل، فيديو قصير، منشور نصي)

بناءً على المحتوى الحالي لدينا حول [الموضوع]، اقترح 8 زوايا جديدة لم نغطيها بعد.

2. تقسيم الجمهور

اقترح 5 شرائح جمهور لـ [المنتج] باستخدام هذه الإشارات: [سجل الشراء]، [سلوك التصفح]، [حالة الاستخدام]، [الوظيفة]

اكتب مصفوفة رسائل حسب القطاع مع نقاط الضعف والرسالة الرئيسية ونقطة الإثبات و CTA لكل منها.

حدد الاعتراضات المحتملة لكل قطاع واقترح ردودًا يمكننا استخدامها في الإعلانات وصفحات الهبوط.

3. تحسين المحتوى ودعم تحسين محركات البحث

اقترح كلمات رئيسية ذات صلة لمنشور مدونة حول [الموضوع]، ثم أظهر أين يمكن وضعها بشكل طبيعي في هذا المخطط: [الصق المخطط]

أعد كتابة هذا القسم لـ [الجمهور المستهدف] مع الحفاظ على نفس النقاط الرئيسية: [الصق الفقرة]

اكتب 5 أوصاف ميتا لعنوان هذا المدونة واجعل كل منها أقل من 155 حرفًا: [العنوان]

4. نصوص الإعلانات واختبار A/B

اكتب 6 عناوين إعلانية و 4 أوصاف لـ [العرض] على Google Ads، بحيث يسلط كل منها الضوء على ميزة مختلفة.

أنشئ 3 إعلانات مختلفة على LinkedIn لـ [الشخصية] باستخدام عناوين مختلفة وعبارات تحث على اتخاذ إجراء.

أعطني 5 أفكار لاختبار A/B لهذا النص الإعلاني وشرح ما يحاول كل اختبار معرفته: [الصق النص]

5. إعادة استخدام المحتوى

حوّل هذه المدونة إلى منشور على LinkedIn مكون من 150 كلمة، وسلسلة من 6 تغريدات، و3 تعليقات قصيرة مع هاشتاغات ذات صلة: [الصق الرابط أو النص]

لخص هذا الندوة عبر الإنترنت في 7 نقاط رئيسية و 5 مقتطفات اجتماعية لمنصات التواصل الاجتماعي: [الصق الملاحظات]

أنشئ نسخة إخبارية عبر البريد الإلكتروني من هذه المقالة مع مقدمة واضحة و 3 نقاط رئيسية ونداء واحد للعمل: [الصق المقالة]

قم بتشغيل محرك التسويق بالكامل في ClickUp

لا شك أن ChatGPT قد اكتسب مكانته كأداة تسويقية مفيدة. ولكن في كثير من الأحيان، يتوقف الأمر عند هذا الحد.

ClickUp Brain يأخذ هذه الطاقة إلى أبعد من ذلك بكثير. فهو لا يقتصر على توليد الأفكار وصقل المسودات فحسب، بل يحول هذا الإلهام إلى عمل منظم وقابل للتتبع يمكن لفريقك تنفيذه بالفعل داخل نفس مساحة العمل. على عكس ChatGPT، فإن Brain يدرك السياق حقًا.

بالإضافة إلى ذلك، فإن أكبر ميزة لاستخدام ClickUp في التسويق هي أنه يركز محرك التسويق الخاص بك. عندما تكون الاستراتيجية والأصول والتنفيذ والتواصل بين أعضاء الفريق في مكان واحد، لن تقلق بشأن عمليات التسليم وتغيير السياق. سيحصل فريقك على مسار أوضح من "هذه هي الفكرة" إلى "هذا ما سيتم تنفيذه، ومتى، ومن المسؤول عنه".

هل أنت مستعد لجمع الاستراتيجية والمحتوى والتنفيذ المدعوم بالذكاء الاصطناعي في مكان واحد؟ ابدأ مع ClickUp اليوم.