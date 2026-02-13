أفضل حملات إعلانية تعتمد على الذكاء الاصطناعي: أمثلة ودروس

يمكنك أن تمتلك أكثر مفاهيم الإعلانات إبداعًا وإثارة للمشاعر في العالم.

ولكن إذا استغرق الأمر ثلاثة أسابيع لإنتاجها وتحسينها، فستكون قد فوتت بالفعل فرصة إحداث تأثير.

لهذا السبب تستفيد العلامات التجارية من الذكاء الاصطناعي. للتحرك بسرعة، وقراءة الإشارات مبكرًا، واتخاذ قرارات إبداعية على نطاق واسع.

ولكن من أين تبدأ؟

كيف تستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء إعلانات دون التضحية بالإبداع البشري؟

لا يوجد ما هو أكثر فائدة من دراسة أمثلة حقيقية على الإعلانات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي.

في هذا المنشور، نحلل الحملات الناجحة من العلامات التجارية الكبرى، والدروس الرئيسية، ودليل تفصيلي لإطلاق حملتك الإعلانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

ما الذي يميز حملة إعلانية تعتمد على الذكاء الاصطناعي

إن مجرد استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي لإنشاء حملة إعلانية لا يضيف ميزة تنافسية. لأن معظم العلامات التجارية الأخرى تفعل ذلك بالفعل.

للتغلب على الضوضاء، تأكد من أن إعلانك يتضمن معظم النقاط التالية:

الحملات الديناميكية: أفضل حملات الإعلانات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي هي حملات ديناميكية للغاية. فهي تكيّف الرسائل والمرئيات والأشكال في الوقت الفعلي بناءً على ردود فعل الجمهور.

التخصيص الفائق على نطاق واسع: تخصيص محتوى الإعلانات وفقًا لقطاعات الجمهور المختلفة = التخصيص. تخصيصه وفقًا لتفضيلات المستخدمين الفردية، هذا هو التخصيص الفائق. والتخصيص الفائق هو ما يجعل الناس يفكرون، "واو، هذه العلامة التجارية تفهمني. "

التنفيذ الأصلي للمنصة: استخدم الذكاء الاصطناعي لإعادة توظيف الإعلانات لمختلف المنصات. بينما توفر لك استخدم الذكاء الاصطناعي لإعادة توظيف الإعلانات لمختلف المنصات. بينما توفر لك أداة الذكاء الاصطناعي الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي الإبداع، يمكنك تعديلها لتناسب أبعاد المنصة وخطابها وجمهورها.

تجربة إعلانية مدمجة: إن إنشاء الإعلانات التقليدية عملية بطيئة. باستخدام الذكاء الاصطناعي، يمكنك إنشاء واختبار مئات من الاختلافات (العنوان A + الفيديو C + زر CTA الأزرق) في وقت واحد. كما يحدد النظام أيضًا التركيبات التي تحقق أكبر عدد من التحويلات ويقوم بتوسيع نطاقها على الفور.

تحسين الإعلانات في الوقت الفعلي: يقوم الذكاء الاصطناعي بتقييم أداء الإعلانات عبر أبعاد متعددة — المتغيرات الإبداعية، الجماهير، المواضع، التنسيقات — لتحسينها. على سبيل المثال، يكتشف الذكاء الاصطناعي إجهاد الإبداع (عندما يتعب المستخدمون من رؤية نفس الإعلان) ويضبط التكرار قبل انخفاض عائد الاستثمار.

⚖️ حملات التسويق بالذكاء الاصطناعي مقابل حملات الإعلان بالذكاء الاصطناعي: من السهل الخلط بين الاثنين، ولكن إليك الفرق بينهما: الذكاء الاصطناعي في التسويق هو مفهوم شامل. ويشمل استخدام الذكاء الاصطناعي في أبحاث الجمهور، ونمذجة السلوك التنبؤي، وتنسيق الرسائل عبر البريد الإلكتروني وقنوات CRM ووسائل التواصل الاجتماعي. ويشمل استخدام الذكاء الاصطناعي في أبحاث الجمهور، ونمذجة السلوك التنبؤي، وتنسيق الرسائل عبر البريد الإلكتروني وقنوات CRM ووسائل التواصل الاجتماعي.

الإعلانات القائمة على الذكاء الاصطناعي هي جزء من التسويق القائم على الذكاء الاصطناعي الذي يركز على بيئات الوسائط المدفوعة. دور الذكاء الاصطناعي هنا هو تحسين شراء الإعلانات واستهدافها وتقديمها بشكل إبداعي في الوقت الفعلي. باختصار: كل حملة إعلانية تعتمد على الذكاء الاصطناعي هي جزء من استراتيجية تسويق تعتمد على الذكاء الاصطناعي، ولكن ليس كل تكتيك تسويقي يعتمد على الذكاء الاصطناعي ينطوي على الإعلان.

أفضل أمثلة على حملات الإعلانات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي

الآن، دعونا نلقي نظرة على أفضل عشرة أمثلة للإعلانات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي من العلامات التجارية العالمية ونرى كيف تستخدم الذكاء الاصطناعي للتعبير عن نقاط بيعها:

👀 هل تعلم؟ غالبًا ما يتم ضبط الساعات في الإعلانات على الساعة 10:10. ذلك لأن الساعة 10:10، تشكل عقارب الساعة إطارًا لشعار العلامة التجارية (الذي عادةً ما يكون في المنتصف في الأعلى)، والأهم من ذلك أنها تشبه وجهًا مبتسمًا. 😀

1. Heinz: هكذا يبدو الكاتشب بالنسبة للذكاء الاصطناعي

عبر مجلة فوربس

في عام 2022، انضمت شركة Heinz إلى موجة DALL-E من خلال تجربة بسيطة: طلبوا من الذكاء الاصطناعي رسم "الكاتشب".

وكانت النتيجة درسًا متقنًا في قيمة العلامة التجارية. فقد أنتج الذكاء الاصطناعي باستمرار صورًا تظهر شكل زجاجة هاينز الشهير، والملصق على شكل شاهد القبر، ودرجة اللون الأحمر المحددة.

وللمضي قدماً، قاموا بتغذية الذكاء الاصطناعي بمطالبات غريبة بشكل متزايد مثل "الكاتشب في الفضاء الخارجي" و"كاتشب عصر النهضة" و"الغوص بالكاتشب". بغض النظر عن مدى سريالية الطلب، كان الناتج بلا شك هو Heinz.

حققت الحملة نجاحًا كبيرًا عندما دعت شركة Heinz المعجبين إلى تقديم اقتراحاتهم الخاصة، مما حوّل المبادرة إلى محرك ضخم للمحتوى الذي ينشئه المستخدمون.

✅ النقطة الأساسية: استخدم الذكاء الاصطناعي للتحقق من صحة العلامة التجارية. هذا مثال بارز على استخدام العلامة التجارية للذكاء الاصطناعي لإثبات نقطة نفسية: Heinz هي الكاتشب. بالإضافة إلى ذلك، نظرًا لأن المطالبات كانت عامة، فقد بدت النتيجة غير متحيزة. جعلت الحياد النتيجة أكثر قوة وإقناعًا.

📚 اقرأ المزيد: أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي للشركات الناشئة

2. برجر كينج: مسابقة ووبر المليون دولار

عبر HypeInsight

إذا كان هناك من يعرف كيف يلعب لعبة الإعلان بشكل صحيح، فهو BK.

وقد فعلوا ذلك مرة أخرى في عام 2024 من خلال إطلاق موقع إلكتروني صغير مدعوم بالذكاء الاصطناعي يدعو العملاء إلى بناء وجباتهم المفضلة باستخدام مطالبات نصية بسيطة.

قدم المستخدمون مجموعات المكونات الأكثر جنونًا - فكر في كل شيء من الفلفل الحار المسكر إلى زبدة الفول السوداني. قام مولد الصور بالذكاء الاصطناعي على الفور بعرض صورة فائقة الواقعية ومثيرة للشهية لوجبتهم المخصصة.

ثم سمحت BK للجمهور بالتصويت على البرجر الذي يجب إنتاجه لفترة محدودة، مع جائزة قدرها مليون دولار للفائز.

✅ النقطة الأساسية: استخدم الإعلانات القائمة على الذكاء الاصطناعي كبوابة لتوليد الأفكار السريعة حول المنتجات والاستعانة بمصادر خارجية. قامت BK بتحويل مسابقة ممتعة إلى أكبر دراسة أبحاث سوقية في العالم، حيث سمحت لعملائها بتحديد أفضل إضافات للمنتجات الأكثر مبيعًا.

🚀 ميزة ClickUp: هل تضيع ساعات في مواجهة متلازمة الصفحة الفارغة؟ استخدم ClickUp Brain لإنتاج محتوى على نطاق واسع، سواء كان رسومات توضيحية أو صورًا أو نصوص إعلانية أو تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي أو عناوين رئيسية، إلخ. على سبيل المثال، اطلب من Brain "إنشاء خمسة نسخ مختلفة من نص فيديو مدته 15 ثانية لإطلاق منظف غسيل صديق للبيئة يستهدف أصحاب المنازل من جيل الألفية" وشاهده وهو يقوم بالعمل الإبداعي في ثوانٍ. ابدأ فكرتك الإعلانية الجديدة الكبيرة باستخدام اقتراحات نصوص ذكية ومخصصة باستخدام ClickUp Brain. هذا لا يحل محل مصمميك، بالطبع. إنه يمنحهم فقط انطلاقة قوية وتوجيهًا إبداعيًا قويًا للعمل به! علاوة على ذلك، يمكنك حتى مطالبة ClickUp Brain بإنشاء الصورة نيابة عنك.

3. كوكا كولا: حملة "اصنع سحرًا حقيقيًا"

فتحت شركة Coca-Cola خزينتها وسمحت لمعجبيها بالوصول إلى أصول علامتها التجارية الشهيرة مثل الشعارات وأشكال الزجاجات والصور الأرشيفية وغيرها، من خلال منصة ذكاء اصطناعي مخصصة.

بالاستفادة من DALL-E و GPT-4، أنشأ المستخدمون أعمالًا فنية رقمية أصلية ذات طابع عطلة. بينما أتاح الذكاء الاصطناعي نطاقًا واسعًا وتنوعًا إبداعيًا، قامت شركة Coca-Cola بدور المنسق، واختارت أفضل الأعمال لعرضها في أماكن بارزة.

من خلال السماح للمعجبين بأخذ زمام المبادرة الإبداعية، بقيت كوكاكولا في قلب محادثات العطلة دون تكبد تكاليف باهظة لإنتاج المحتوى التقليدي.

✅ النقطة الأساسية: استفد من اتجاهات الذكاء الاصطناعي الناشئة لإنشاء إعلانات تتيح مشاركة المستخدمين وحرية الإبداع. يؤدي ذلك إلى تأثير ثقافي قوي ومشاركة واسعة النطاق ووسائل إعلام مكتسبة، وهي المكاسب الحقيقية هنا.

🧠 حقيقة ممتعة: سانتا كلوز أحمر اللون بسبب كوكا كولا. في الأصل، كان يُصوَّر غالبًا على أنه رجل طويل القامة ونحيف يرتدي ملابس خضراء أو زرقاء أو بنية. في عام 1931، كلفت شركة كوكا كولا الرسام هادون سوندبلوم بإنشاء صورة "صحية" لسانتا كلوز لإعلانات العطلات. رسم سوندبلوم رجلاً سمينًا ومرحًا يرتدي بدلة حمراء زاهية (لتتناسب مع شعار كوكا كولا). كانت تلك الصورة قوية للغاية لدرجة أنها أصبحت المعيار العالمي الدائم لشكل سانتا كلوز اليوم.

4. نوتيلا: سبعة ملايين برطمان. لا يوجد برطمانان متشابهان

عبر Dezeen

عندما أصبح التخصيص مصطلحًا شائعًا لأول مرة، حافظت معظم العلامات التجارية على استخدامه في المجال الرقمي، مثل البريد الإلكتروني والإعلانات والتوصيات. وظلت المنتجات المادية المصنعة بكميات كبيرة موحدة إلى حد كبير.

رأت شركة Nutella فرصة لتغيير الوضع الراهن.

قاموا بتزويد محرك الذكاء الاصطناعي بمكتبة من الأنماط والألوان، والتي استخدمها النظام بعد ذلك لإنشاء سبعة ملايين ملصق فريد لعبواتهم في إيطاليا.

النتيجة؟ لم تكن هناك علبتان متطابقتان على رفوف السوبرماركت.

أثارت الحملة ضجة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي حيث بحث المعجبون عن التصميمات الأكثر جمالية. هكذا نجحت Nutella في تحويل منتج غذائي عادي إلى قطعة فنية فريدة من نوعها، مما جعل كل عميل يمتلك قطعة فنية محدودة الإصدار.

✅ النقطة الأساسية: التخصيص المدعوم بالذكاء الاصطناعي يكون أكثر فعالية عندما يكون جزءًا لا يتجزأ من تجربة المنتج. في هذه الحالة، أصبح البرطمان نفسه لوحة إعلانية وقطعة تذكارية ومحفزًا للمشاركة على مواقع التواصل الاجتماعي في آن واحد.

5. BMW: 900 عام من الفن على لوحة واحدة

عبر BMW

نقلت BMW تقاليدها الأسطورية في "Art Car" إلى العصر الرقمي من خلال The Electric AI Canvas.

قاموا بتدريب StyleGAN، وهو نموذج ذكاء اصطناعي، على 50,000 صورة مذهلة تغطي 900 عام من تاريخ الفن، بالإضافة إلى أعمال لأساطير معاصرة. وكانت النتيجة تحفة فنية ديناميكية ومتطورة تم عرضها مباشرة على سطح السيارة.

أصبحت هذه التركيبة الفنية نقطة جذب هائلة على وسائل التواصل الاجتماعي لأنه كان من المستحيل التقاط الصورة نفسها مرتين، فالفن كان يتغير باستمرار.

✅ النقطة الأساسية: لا تكتفِ بدمج الذكاء الاصطناعي لإدخال روايات جديدة. استخدمه لتعزيز التراث الحالي لعلامتك التجارية وهويتها. يوضح المثال أعلاه كيف عززت BMW ارتباطها الطويل الأمد بالابتكار والحرفية والفن من خلال الذكاء الاصطناعي التوليدي.

6. نايكي: سيرينا ضد سيرينا

عبر AKQA

للاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيسها وتقاعد سيرينا ويليامز، قامت شركة Nike بخطوة غير متوقعة: نظمت مباراة بين سيرينا عام 1999 (اللاعبة الموهوبة البالغة من العمر 17 عامًا) وسيرينا عام 2017 (اللاعبة البالغة من العمر 35 عامًا).

باستخدام التعلم الآلي، قامت Nike بتحليل 20 عامًا من اللعب، حيث قامت بنمذجة حركاتها، واختيار تسديداتها، وحتى ردود أفعالها النفسية تحت الضغط. وقاموا بمحاكاة 130,000 مباراة بين "شخصيتيها" وبثوا المباراة النهائية الكبرى كحدث مباشر.

وقد أدى ذلك إلى توليد رؤى قيّمة تستند إلى البيانات لكل من عشاق التنس وفريق تطوير المنتجات الداخلي في Nike.

✅ النقطة الأساسية: من قال أن الإعلانات يجب أن تكون ترويجية بشكل صريح؟ اجمع بين التعلم الآلي وإبداعك الإبداعي لإنشاء إعلانات تقدم رؤى مفيدة وتشكل التصورات.

7. Hettich: #RoastTheRoom

عبر Best Media Info

استفادت شركة Hettich (عملاق صناعة الأجهزة المنزلية) من شغف الإنترنت بـ"السخرية" من خلال حملتها #RoastTheRoom.

استخدموا الذكاء الاصطناعي لإنشاء "غرف الكوارث" — وهي مساحات معيشية تبدو وكأنها كوابيس ما بعد نهاية العالم من الفوضى والاضطراب. نشروا هذه الصور على Instagram، متحدين متابعيهم لانتقاد التصميمات.

بمجرد وصول التعليقات، استخدمت Hettich الذكاء الاصطناعي التوليدي لإضفاء لمسة جمالية على الغرف، مما أظهر تحولًا مذهلاً ومنظمًا مدعومًا بأجهزتهم.

✅ النقطة الأساسية: الذكاء الاصطناعي لا يحل محل الإبداع. تستخدمه العلامات التجارية الكبرى لتنفيذ مفاهيم قد تكون مكلفة للغاية أو معقدة أو مستحيلة من الناحية المادية في العالم الحقيقي.

8. Unigloves: تجاوز التصوير الإعلاني التقليدي

عبر Superside

واجهت شركة Unigloves تحديًا كبيرًا: منتجها لحماية اليدين، Derma Shield، يستخدمه الجميع من الميكانيكيين إلى علماء المختبرات. لكنها لم تكن تملك الميزانية اللازمة لإجراء جلسة تصوير ضخمة على مستوى عالمي.

بدلاً من الاكتفاء بالصور المملة، استخدموا الذكاء الاصطناعي لإنشاء 250 مشهدًا فائق الواقعية يظهر متخصصين في المجال يستخدمون Derma Shield في بيئات عالية الكثافة.

من رجل إطفاء يستعد للخدمة إلى فنان وشم ينظف يديه، سمحت الصور التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي لشركة Unigloves بالتواصل بشكل ملائم عبر عشرات الصناعات مع اتساق بصري مثالي.

✅ النقطة الأساسية: استخدم الذكاء الاصطناعي في المجالات التي تواجه فيها أكبر الصعوبات. بالنسبة لشركة Unigloves، لم تكن الإبداعية هي المشكلة، بل قيود الميزانية ووقت طرح المنتج في السوق. استفادت الشركة من الذكاء الاصطناعي لإنشاء صور على نطاق لا يمكن للبشر تحقيقه في مثل هذا الوقت القصير.

9. H&M: التوائم الرقمية تعيد تصور جلسات التصوير الفوتوغرافي للموديلات

قامت H&M بتغيير قواعد التصوير الفوتوغرافي للأزياء من خلال إنشاء نسخ رقمية عالية الدقة من عارضاتها الأكثر شهرة. بدلاً من حجز استوديو لأسابيع لتصوير مجموعة جديدة مكونة من 500 قطعة، استخدموا الذكاء الاصطناعي لاستنساخ العارضات مرة واحدة.

يمكن استخدام هذين التوأمين لعرض الملابس في أوضاع وبيئات وأشكال مختلفة، دون الحاجة إلى إعادة التقاط الصور مرارًا وتكرارًا. فقد حولت عملية الإنتاج الشاقة التي كانت تستغرق شهورًا إلى بضع نقرات على الشاشة.

✅ النقطة الأساسية: استخدم الذكاء الاصطناعي لفصل إنتاجك الإبداعي عن القيود المادية. من خلال رقمنة المواهب، حولت H&M كابوسًا لوجستيًا إلى محرك محتوى قابل للتطوير وعالي السرعة.

10. Virgin Voyagers: جي لو أرسلت لك للتو دعوة مخصصة

عبر WPP

إليك مثال رائع آخر: أدركت شركة Virgin Voyages أنها لا تستطيع إقناع جينيفر لوبيز بالجلوس وتسجيل ملايين مقاطع الفيديو الفردية. لذلك، قاموا باستنساخ شكلها وصوتها لإنشاء Jen AI.

من خلال هذه الأداة، يمكن للمستخدمين إنشاء دعوة فيديو مخصصة للغاية لرحلة بحرية. يمكنك إخبار "جين" باسم صديقك والسبب الذي يجعله بحاجة إلى إجازة، وستقوم هي بتسليم رسالة مخصصة له مباشرة.

✅ النقطة الأساسية: لم تعد الحملات التي يقودها المشاهير مقيدة بجدول أعمال المتحدث الرسمي. توضح حملة Jen AI كيف يمكن لاستنساخ الذكاء الاصطناعي أن يحول سفير العلامة التجارية الواحد إلى أصل تفاعلي وقابل للتطوير للعلامة التجارية.

دروس مستفادة من الحملات الناجحة التي تستخدم الذكاء الاصطناعي

عشرة أمثلة. عشرة دروس مستفادة.

ولكن ما هو المقصود من كل هذا؟

فيما يلي أهم أربعة دروس مستفادة من كل حملة ناجحة مدعومة بالذكاء الاصطناعي:

استخدم الذكاء الاصطناعي للحصول على رؤى، وليس فقط للأتمتة

إذا كنت تستخدم الذكاء الاصطناعي فقط لكتابة نصوص إعلانية بشكل أسرع أو لأتمتة الأعمال المتكررة، فأنت تغفل عن الهدف الأساسي.

تمنح الحملات الناجحة التي تستخدم الذكاء الاصطناعي الأولوية للرؤى المستندة إلى الذكاء الاصطناعي. فهي تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل مجموعات البيانات الضخمة، وتتبع أنماط التفاعل وسلوك العملاء وحالات التخلي عن الشراء والإرهاق الإبداعي لدعم اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات.

ثم تحدد هذه الرؤى الاتجاه الإبداعي واختيار القناة والتوقيت وهيكل الحملة.

اجمع بين الإبداع والبيانات

استخدم الذكاء الاصطناعي منذ البداية، أي في مرحلة الإبداع (مرحلة التفكير ووضع المفاهيم). حلل الاتجاهات والإشارات الثقافية واهتمامات الجمهور والأداء التاريخي لاكتشاف الفرص التي قد يفوتها منافسوك.

تدفع أدوات التسويق الرقمي المدعومة بالذكاء الاصطناعي الحدود الإبداعية، وتنتج زوايا جديدة ومتغيرات فرعية تلقى صدى أعمق لدى الجمهور.

👀 هل تعلم؟ استخدمت شركة Ben & Jerry’s الذكاء الاصطناعي لتحليل أكثر من عامين من المحادثات على وسائل التواصل الاجتماعي واكتشفت اتجاهًا ضخمًا غير مستغل لـ "الآيس كريم على الإفطار". ثم استخدم خبراء النكهات في الشركة إبداعهم وحكمهم على المذاق وشخصية العلامة التجارية لتحويل هذه الأفكار إلى منتجات حقيقية. عبر Lenovo Pro Community

اختبر وحسّن باستمرار

يقوم المعلنون اليوم بتصميم حملات إعلانية تتضمن تنوعات منذ اليوم الأول. يولد الذكاء الاصطناعي اتجاهات إبداعية متعددة، وتنسيقات، وعناوين جذابة، ورسائل يتم عرضها في وقت واحد. ثم يحلل أداء كل تنوع عبر مختلف الفئات السكانية، والمواقع، واللحظات الصغيرة.

بدلاً من التخمين بشأن الإعلانات الإبداعية التي ستحظى بصدى، يمكن للمعلنين مراقبة مؤشرات الأداء في الوقت الفعلي وتحسين الحملات على الفور.

👀 هل تعلم؟ توفر Meta’s AI Sandbox للمعلنين أدوات إنتاجية وتنبؤية مصممة خصيصًا لهذا النوع من التحسين. تسمح ابتكارات الذكاء الاصطناعي هذه للعلامات التجارية بإنشاء عشرات الإصدارات من نصوص الإعلانات والخلفيات والتنسيقات تلقائيًا لمعرفة ما يحقق تحويلات حقيقية في بيئة حية. عبر Meta

ضمان الشفافية والأخلاق

تتعلم نماذج الذكاء الاصطناعي من البيانات التاريخية.

ما هي المشكلة؟ غالبًا ما تعكس هذه البيانات التاريخية التحيزات المجتمعية حول الجنس أو العرق أو العمر أو نوع الجسم أو الجغرافيا أو الوضع الاقتصادي. إذا لم يتم التحقق منها، يمكن أن يعزز الذكاء الاصطناعي الصور النمطية حتى لو لم يكن ذلك قصد العلامة التجارية أبدًا.

تلعب الشفافية أيضًا دورًا مهمًا. يستجيب الجمهور بشكل أفضل عندما تكون العلامات التجارية واضحة بشأن كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في إعلاناتها. الحملات التي تخفي استخدام الذكاء الاصطناعي تخاطر برد فعل سلبي عند اكتشافها لاحقًا.

👀 هل تعلم؟ اتخذت Dove موقفًا قويًا وصريحًا بإعلانها أنها لن تستخدم أبدًا الذكاء الاصطناعي لتوليد أو تغيير أجساد النساء في إعلاناتها. أقرت العلامة التجارية بأن نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي غالبًا ما يتم تدريبها على مجموعات بيانات متحيزة تعزز معايير الجمال غير الواقعية، وأن استخدام مثل هذه النتائج - حتى لو كان غير مقصود - قد يقوض عقودًا من تموضعها في مجال "الجمال الحقيقي".

📚 اقرأ المزيد: أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي للتجارة الإلكترونية لزيادة المبيعات

كيفية تخطيط حملات إعلانية تعتمد على الذكاء الاصطناعي

هل تشعر بالإلهام لإنشاء حملة إعلانية تعتمد على الذكاء الاصطناعي؟

فيما يلي، نعرض لك كيفية القيام بذلك.

⭐ مكافأة: إذا كنت ترغب في القيام بكل ذلك في مكان واحد، دون الحاجة إلى التبديل المستمر بين الأدوات وفتح علامات التبويب، فإن ClickUp، وهو مساحة عمل متكاملة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، سيصبح مركز إنتاجيتك.

يمكنك تخطيط حملات الذكاء الاصطناعي وتنفيذها داخل ClickUp، مما يزيل الفوضى الناتجة عن الأدوات غير المتصلة والتشتت في العمل الذي ينجم عنها.

الخطوة 1: حدد مكان استخدام الذكاء الاصطناعي

تحقق الحملات الإعلانية التي تستخدم الذكاء الاصطناعي نتائج جيدة، شريطة أن تستخدم الذكاء الاصطناعي بشكل مدروس.

ابدأ بتحديد أكبر نقاط الاحتكاك التي تواجهها عادةً عند تخطيط أو تنفيذ مثل هذه الحملات.

المجالات الشائعة التي يمكن أن يحدث فيها الذكاء الاصطناعي فرقًا:

العقبات الإبداعية: تواجه صعوبة في إنشاء أصول بصرية لحملتك

تكاليف الإنتاج: ربما يكون لديك مصممين ماهرين، لكن الإنتاج مكلف

العمليات اليدوية: فريقك مثقل بأعباء إعداد التقارير يدويًا

مخاوف بشأن قابلية التوسع: أنت وكالة تتعامل مع حملات إعلانية متعددة، وتحتاج إلى الذكاء الاصطناعي لأتمتة كل شيء

اختر مجالًا أو مجالين ذوي تأثير كبير لتطبيق الذكاء الاصطناعي وتعزيز استراتيجيتك الإعلانية. هذا يحافظ على تركيز الحملة، ويمنع انتشار الذكاء الاصطناعي بشكل عشوائي، ويبرر استثمارك في الذكاء الاصطناعي.

⭐ مكافأة: هل تحتاج إلى طريقة سريعة للخروج من انتشار الذكاء الاصطناعي؟ شاهد هذا الفيديو 👇

📮 ClickUp Insight: 88٪ من المشاركين في استطلاعنا يستخدمون الذكاء الاصطناعي في مهامهم الشخصية، لكن أكثر من 50٪ يتجنبون استخدامه في العمل. ما هي العوائق الثلاثة الرئيسية؟ عدم التكامل السلس، والثغرات المعرفية، والمخاوف الأمنية. ولكن ماذا لو كان الذكاء الاصطناعي مدمجًا في مساحة عملك وكان آمنًا بالفعل؟ ClickUp Brain، مساعد الذكاء الاصطناعي المدمج في ClickUp، يجعل هذا حقيقة واقعة. فهو يفهم المطالبات بلغة بسيطة، ويحل جميع المخاوف الثلاثة المتعلقة بتبني الذكاء الاصطناعي بينما يربط الدردشة والمهام والمستندات والمعرفة عبر مساحة العمل. اعثر على الإجابات والرؤى بنقرة واحدة!

الخطوة 2: طرح الأفكار للحملة وإعداد خطة

بمجرد أن تعرف أين ستستخدم الذكاء الاصطناعي، يحين الوقت لإعداد مفهوم حملتك الإبداعية.

اجمع فريقك لمناقشة المشكلة التي تريد حلها، والقصة التي تريد سردها، وكيف سيكون شكل النجاح لهذه الحملة الإعلانية.

ابتعد عن الاجتماعات الثابتة واستخدم ClickUp Whiteboards لتخطيط حملات التسويق المرئية. هنا تتشكل استراتيجيتك الإعلانية في الوقت الفعلي.

أضف عناصر متنوعة في ClickUp Whiteboards لتبادل الأفكار الجماعي حول الحملة الإعلانية.

إليك كيفية تسريع جلسات العصف الذهني وتنظيمها:

تستخدم الفرق الملاحظات اللاصقة والرسم اليدوي والوصلات لرسم خريطة لكل مرحلة — من الفكرة الأولية إلى الإنتاج والإطلاق.

شاهد مؤشرات زملائك في الفريق تتحرك في الوقت الفعلي أثناء قيامكم بتحرير اللوحات البيضاء بشكل جماعي.

استخدم Brain مباشرة داخل السبورات البيضاء لتوليد الأفكار والموجزات وتغييرات الأصول والمزيد.

عندما تنخفض طاقتك وأفكارك، اطلب مباشرة من ClickUp Brain اقتراح موضوعات حملات ذات صلة بالسوق وإلهام إعلاني للعمل عليه.

قم بتبادل الأفكار حول استراتيجيات الإعلان وأفكار الحملات بشكل أسرع باستخدام ClickUp Brain.

بعض الطرق السهلة للغاية للقيام بذلك:

اطلب من Brain تقديم أفكار للحملة من الصفر بناءً على جمهورك المستهدف وأهداف الحملة ونقاط البيع واتجاهات السوق والقناة المفضلة.

اطلب منه اقتراح عدة صيغ لنفس فكرة الحملة حتى لا يقتصر فريقك على طريقة تفكير واحدة.

اطلب منه تقييم فكرة حملتك وكشف الثغرات

بمجرد الانتهاء من وضع فكرة الحملة، استخدم ClickUp Docs لصياغة العناصر الأساسية. ويشمل ذلك الملخصات الإبداعية وإرشادات العلامة التجارية وأطر الرسائل وقوائم مراجعة ضمان الجودة وخطط تسويق المحتوى والمزيد.

قم بصياغة موجزات الحملات ونصوص الإعلانات وما إلى ذلك لفريقك باستخدام مزيج Brain + ClickUp Docs.

إليك كيفية القيام بذلك:

إنشاء محتوى بالذكاء الاصطناعي: اكتب مطالبات باللغة الطبيعية مثل "صياغة موجز إبداعي من صفحة واحدة يتضمن الخلفية والأهداف وشخصيات الجمهور والجدول الزمني للتنفيذ"

صقل وتحسين: استخدم ميزة Ask AI لتعديل النبرة على الفور أو تصحيح الأخطاء النحوية أو ترجمة النصوص للأسواق العالمية.

مركز معرفة مركزي: تساعد المستندات والويكي المتداخلة في تنظيم أصول حملتك، بينما يضمن التحرير المشترك المباشر أن يكون الجميع على نفس الصفحة باستخدام تساعد المستندات والويكي المتداخلة في تنظيم أصول حملتك، بينما يضمن التحرير المشترك المباشر أن يكون الجميع على نفس الصفحة باستخدام Docs Hub

🚀 ميزة ClickUp: عادةً ما يستهلك العصف الذهني ساعات العمل المدفوعة. ولكن ماذا لو كانت هناك طريقة لتوليد الأفكار بشكل أسرع دون التضحية بالجودة؟ ClickUp Brain MAX هو رفيق سطح المكتب من الجيل التالي للذكاء الاصطناعي للفرق الإبداعية. فهو يجمع بين قدرات الذكاء الاصطناعي القوية تحت سقف واحد: تسريع البحث باستخدام Enterprise Search : اعرض على الفور الأبحاث الداخلية وبيانات الحملات السابقة أو أصول العلامة التجارية في جميع أنحاء مساحة العمل الخاصة بك اعرض على الفور الأبحاث الداخلية وبيانات الحملات السابقة أو أصول العلامة التجارية في جميع أنحاء مساحة العمل الخاصة بك

تخطي الكتابة اليدوية باستخدام Talk to Text : أملي أفكار الحملة أو ملاحظات الاجتماع دون استخدام يديك. دع الذكاء الاصطناعي ينظم أفكارك المتفرقة إلى بنود عمل احترافية. أملي أفكار الحملة أو ملاحظات الاجتماع دون استخدام يديك. دع الذكاء الاصطناعي ينظم أفكارك المتفرقة إلى بنود عمل احترافية.

مرونة النموذج: قم بالتبديل بين أحدث نماذج ChatGPT أو Claude أو Gemini داخل مستندك للحصول على شخصيات إبداعية مختلفة لنص إعلانك.

تحدث إلى مساحة عملك باستخدام الذكاء الاصطناعي السياقي : اطرح أسئلة على Brain حول مساحة عملك، مثل "ما هو العنصر الأكثر نجاحًا في حملة الربع الثالث؟"، لتستند في استراتيجيتك الجديدة إلى بيانات حقيقية. اطرح أسئلة على Brain حول مساحة عملك، مثل "ما هو العنصر الأكثر نجاحًا في حملة الربع الثالث؟"، لتستند في استراتيجيتك الجديدة إلى بيانات حقيقية. إليك كيف يجعل Brain MAX حياتك أسهل 😎

📚 اقرأ المزيد: كيفية إنشاء استراتيجية وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك

الخطوة 3: ضع جدولًا زمنيًا لحملتك التي تستخدم الذكاء الاصطناعي

يعتمد الجدول الزمني لحملتك على كيفية استخدامك للذكاء الاصطناعي.

📌 مثال: إذا كنت تخطط لتدريب نموذج ذكاء اصطناعي مخصص أولاً لإنشاء إعلان (مثل إعلان Nike Serena vs. Serena)، فإن مرحلة الإنشاء والتخطيط تتوسع. ولكن إذا كنت ستستخدمه فقط لإنشاء صور مولدة بالذكاء الاصطناعي، فإن نفس المرحلة تتقلص.

مفتاح النجاح في الإطلاق هو إنشاء احتياطي. اترك دائمًا مجالًا للتغييرات غير المتوقعة ودورات التغذية الراجعة وإعادة التموضع.

يوفر ClickUp طرقًا متعددة لتخطيط وتصور جداول زمنية واقعية لحملات الذكاء الاصطناعي بسهولة:

الخيار 1: احصل على نظرة شاملة باستخدام مخططات جانت

اعرض المهام والجداول الزمنية والتبعيات عبر المشاريع باستخدام عرض مخطط جانت من ClickUp.

استخدم عرض مخطط جانت من ClickUp لعرض حملتك بالكامل كسلسلة من المهام المترابطة مع تبعيات واضحة.

يمكنك نقل المهام مباشرة على هذا الجدول الزمني لإعادة ترتيبها، وتمييزها بألوان مختلفة لتسهيل التعرف عليها، وتوسيعها لعرض المعلومات التفصيلية.

📌 مثال: "إنهاء موجز الحملة" ينتقل إلى "تأكيد الميزانيات"، والذي ينتقل إلى "قائمة المواد".

إذا فاتتك مهمة ما، يمكنك على الفور معرفة المهام اللاحقة التي تأثرت بذلك. أو كيف يتوسع جدولك الزمني عند إضافة مهام في منتصف الحملة.

إنها مثالية لإدارة حملات إعلانية تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتشمل عدة فرق (الإبداعية والإعلامية والاستراتيجية) وتبقي الجميع على نفس الصفحة.

الخيار 2: قسّم الجدول الزمني الرئيسي للحملة حسب المكلفين بها والقنوات وغيرها.

استخدم عرض الجدول الزمني لعرض المعلومات الأكثر أهمية بالنسبة لك، واعرض المهام بترتيب زمني أو أبجدي، أو حسب تاريخ الاستحقاق أو تاريخ البدء.

في حين أن العرض الرئيسي يعد رائعًا للقيادة، إلا أن أعضاء الفريق الفرديين لا يحتاجون إلى رؤية كل شيء. يتيح لك عرض الجدول الزمني في ClickUp تقسيم الجدول حسب الحالة والمسؤول والأولوية والقناة وما إلى ذلك.

على سبيل المثال، قم بتصفيتها حسب المكلفين بها بحيث يرى كل شخص تدفق عمله عبر الحملة. أو قم بالتصفية حسب الحالة لرؤية الجداول الزمنية للمهام المكتملة والجارية والمعلقة للمراجعة.

💡 نصيحة احترافية: للحصول على وضوح فوري، قم بالتبديل إلى عرض تقويم ClickUp. إن رؤية مواعيدك النهائية مرتبة حسب اليوم أو الأسبوع أو الشهر تجعل عبء العمل يبدو قابلاً للإدارة. هذه التقويمات تفاعلية بالكامل — إذا احتجت إلى تغيير مراجعة المحتوى، فما عليك سوى سحب المهمة من يوم الجمعة وإفلاتها في يوم الاثنين، وسيتم إخطار فريقك على الفور. شاهد جميع مهامك في لمحة باستخدام عرض التقويم في ClickUp

الخطوة 4: تخصيص المهام وأتمتة سير العمل

ابدأ بمسؤولية واضحة. قم بتوضيح الأدوار والمسؤوليات لكل فرد في فريقك لترسيخ مبدأ المساءلة.

تجعل مهام ClickUp هذا الأمر سهلاً للغاية من خلال السماح لك بإضافة عدة أشخاص مكلفين (بأدوار متميزة) إلى مهام الحملة. على سبيل المثال، أنشئ مهمة ClickUp بعنوان "كتابة نسخة لمنشور وسائل التواصل الاجتماعي رقم 1"، وأضف كاتب المحتوى كمساهم والمحرر كمراجع.

قم بتوحيد توزيع العمل وإدارة المهام والتواصل بين أعضاء الفريق باستخدام ClickUp Tasks.

قسّم هذه المهام إلى مهام فرعية لتنظيم التنفيذ. مع إكمال فريقك لهذه الخطوات الفردية، توفر ميزة Rollup شريط تقدم في الوقت الفعلي للمهمة الرئيسية.

بمجرد إنشاء المهام، قم بربطها بـ ClickUp Automations + Super Agents لأتمتة تنفيذ الحملة.

قم بتشغيل التحديثات عندما تنتقل المهام بين المراحل باستخدام ClickUp Automations

قم بتعيين أتمتة بسيطة قائمة على القواعد في ClickUp بطريقتين:

استخدم أداة إنشاء الأتمتة بالسحب والإفلات: حدد منطق "إذا/إذن" باستخدام المشغلات والقواعد الشرطية والإجراءات. على سبيل المثال، "عندما يتغير الحالة إلى "مكتمل"، قم بتعيينها تلقائيًا إلى المحرر وقم بتحديث الحالة إلى "قيد المراجعة"

استخدم أداة إنشاء الذكاء الاصطناعي الخاصة بنا: تستفيد من تقنية معالجة اللغة الطبيعية (NLP) لإنشاء عمليات أتمتة. تقوم تستفيد من تقنية معالجة اللغة الطبيعية (NLP) لإنشاء عمليات أتمتة. تقوم أداة أتمتة التسويق هذه التي لا تتطلب كتابة أي أكواد برمجية بالعمليات الروتينية نيابة عنك.

بالنسبة للأتمتة المعقدة متعددة الخطوات، قم بنشر Super Agents في سير عمل التسويق الخاص بك. تعمل هذه الوكالات في الخلفية لتنفيذ تسلسلات كاملة تلقائيًا، دون مساعدة يدوية.

📌 مثال على عمل الوكيل الفائق : قم بنشر وكيل ذكاء اصطناعي مخصص لمراقبة قائمة "موجزات التصميم" الخاصة بك. يقوم الوكيل تلقائيًا بمسح الموجزات الجديدة وإنشاء المهام الفرعية اللازمة وتعيينها إلى عضو الفريق الذي لديه أكبر قدر من النطاق الترددي المتاح. بفضل زملاء الفريق من الذكاء الاصطناعي، يستمر عملك دون أن تحرك ساكنًا.

⭐ مكافأة: لمعرفة كيفية استخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي لإنشاء محتوى تسويقي، شاهد هذا الفيديو 👇

📮 ClickUp Insight: يقول 21% من الأشخاص إنهم يقضون أكثر من 80% من يوم عملهم في مهام متكررة. ويقول 20% آخرون إن المهام المتكررة تستهلك ما لا يقل عن 40% من يومهم. هذا يمثل ما يقرب من نصف أسبوع العمل (41٪) المخصص لمهام لا تتطلب الكثير من التفكير الاستراتيجي أو الإبداع (مثل رسائل البريد الإلكتروني للمتابعة 👀). تساعد وكالات ClickUp AI في التخلص من هذه المهمة الشاقة. فكر في إنشاء المهام والتذكيرات والتحديثات وملاحظات الاجتماعات وصياغة رسائل البريد الإلكتروني وحتى إنشاء سير عمل شامل! كل ذلك (وأكثر) يمكن أتمتته في لمح البصر باستخدام ClickUp، تطبيقك الشامل للعمل. 💫 نتائج حقيقية: توفر Lulu Press ساعة واحدة يوميًا لكل موظف باستخدام ClickUp Automations، مما أدى إلى زيادة كفاءة العمل بنسبة 12٪.

الخطوة 6: راقب أداء الحملة باستخدام لوحات معلومات الذكاء الاصطناعي

تعمل لوحات المعلومات المدعومة بالذكاء الاصطناعي على تحويل مراقبة الحملات من خلال تحليل البيانات في الوقت الفعلي، واقتراحات الذكاء الاصطناعي، والتنبيهات الاستباقية، والتنبؤ بالاتجاهات، وإعداد التقارير تلقائيًا.

خذ على سبيل المثال لوحات معلومات ClickUp. فهي تجمع مقاييس الأداء في عرض واحد متماسك.

يمكنك إنشاء عروض قائمة على الأدوار ومصممة خصيصًا لأصحاب المصلحة المحددين (على سبيل المثال، رؤى عالية المستوى للمديرين التنفيذيين؛ بيانات تفصيلية على مستوى المهام لمديري المشاريع).

تتبع مقاييس التسويق وعائد الاستثمار باستخدام لوحات معلومات ClickUp.

🚀 ميزة ClickUp: ترتقي ClickUp بالتقارير إلى مستوى أعلى بفضل بطاقات الذكاء الاصطناعي، التي تقدم ملخصات ذكية مباشرة على لوحة التحكم الخاصة بك. اربط لوحات معلومات ClickUp الخاصة بك ببطاقات الذكاء الاصطناعي لاستخراج رؤى مفيدة تلقائيًا. بعض البطاقات الشائعة التي يمكنك استخدامها في الحملات الإعلانية: AI Brain: اكتب أي سؤال مثل "ما الذي يعيق حملتنا الأهم؟" يقوم بمسح المهام والمستندات والتعليقات والحقول المخصصة للحصول على إجابة مخصصة، ويتم تحديثه تلقائيًا عند تغيير البيانات.

ملخص تنفيذي للذكاء الاصطناعي: يوفر فحصًا شاملاً للصحة التنفيذية للمديرين التنفيذيين والعملاء

تحديث مشروع الذكاء الاصطناعي: يقدم لمحة سريعة (ولكن حية) عن التقدم المحرز مع حالة المشروع والعوائق.

بالإضافة إلى ذلك، لدينا أيضًا بعض الأمثلة على لوحات معلومات التسويق لتلهمك.

التحديات الشائعة في الإعلانات القائمة على الذكاء الاصطناعي

فيما يلي خمسة تحديات شائعة تواجهها الفرق الإبداعية عند التخطيط لحملاتها الإعلانية القائمة على الذكاء الاصطناعي، إلى جانب حلول سهلة لها:

التحدي المشترك لماذا يحدث ذلك؟ كيف تتجنب ذلك؟ الاعتماد المفرط على الذكاء الاصطناعي والأتمتة تعد أدوات الذكاء الاصطناعي بالسرعة والكفاءة. وبمجرد أن تبدأ حملاتك الإعلانية في تحقيق أداء جيد، تتوقف عن التشكيك في النظام. قم بإجراء عمليات فحص منتظمة حيث يقوم شخص ما بمراجعة قرارات الذكاء الاصطناعي وأدائه في حملاتك الإعلانية بشكل نشط. إنشاء محتوى عام تؤدي المطالبات الغامضة والتحيز في بيانات التدريب والتعليمات غير الكاملة إلى انخفاض جودة مخرجات الذكاء الاصطناعي. اكتب المطالبات بوضوح، مدعومة بالسياق الكامل أو الإرشادات اللازمة. كرر العملية حتى تحصل على النتيجة الصحيحة. التوازن بين الإبداع البشري والذكاء الاصطناعي يظهر هذا في الغالب في وكالات الإعلان حيث يضغط الضغط على المصممين لإنتاج أقصى ما يمكنهم من تقنية الذكاء الاصطناعي. يفقدون الاتصال بالإبداع البشري ويبدأون في الوثوق بنتائج الذكاء الاصطناعي بشكل أعمى. حدد حدود استخدام الذكاء الاصطناعي في إعلاناتك الإبداعية. على سبيل المثال، استخدم الذكاء الاصطناعي للحصول على رؤى وتغييرات في الأصول، ولكن اترك التوجيه الإبداعي الأساسي للبشر. انتشار أدوات الذكاء الاصطناعي تتبنى الفرق أدوات تسويق منفصلة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لمهام مختلفة، مثل إنشاء المحتوى وإدارة المشاريع والتحليلات وغيرها. وتؤدي هذه الأدوات مجتمعة إلى إنشاء سير عمل مجزأ. كن حريصًا بشأن مجموعة أدوات الذكاء الاصطناعي الإبداعية الخاصة بك. افهم أين تحتاج إلى الذكاء الاصطناعي واستثمر في الأدوات التي توفر إمكانات متعددة للذكاء الاصطناعي تحت سقف واحد. (مثل ClickUp!)

📚 اقرأ المزيد: أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي لشركات الاستشارات

قبل أن نختتم، لدينا مفاجأة صغيرة. 🎁

لقد قمنا بتجميع قائمة قصيرة (ولكنها مفيدة للغاية) من الأدوات والقوالب التي ستضيف هيكلًا إلى حملات الذكاء الاصطناعي الخاصة بك وتساعدك على التخطيط بشكل أفضل.

1. برنامج إدارة مشاريع التسويق من ClickUp

قم بإدارة الحملات الإعلانية من البداية إلى النهاية باستخدام برنامج إدارة المشاريع التسويقية من ClickUp.

برنامج PM Software for Marketing Teams من ClickUp هو مركز شامل لحملات الإعلانات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي. وهو بمثابة المصدر الوحيد للمعلومات الدقيقة طوال دورة حياة الحملة بأكملها:

التفكير الاستراتيجي: استخدم ClickUp Brain لإجراء أبحاث سوقية متعمقة واستخدم Whiteboards للتعاون في رسم الخرائط الذهنية في الوقت الفعلي.

تنفيذ مرن: قم بتعيين الملكية باستخدام المهام واستخدم التسلسلات الهرمية (المساحات والمجلدات والقوائم) للحفاظ على تنظيم الحملات العالمية المعقدة.

الكفاءة التشغيلية: استخدم الأتمتة ووكلاء الذكاء الاصطناعي للتعامل مع المهام الإدارية الثقيلة.

رؤية كاملة للمسار التسويقي: راقب الأداء المباشر باستخدام لوحات المعلومات وقم بإدارة حلقات التغذية الراجعة الإبداعية باستخدام أدوات التدقيق المدمجة.

التعاون الفوري: تخلص من سلاسل البريد الإلكتروني الداخلية عن طريق نقل جميع مناقشات الحملة إلى تخلص من سلاسل البريد الإلكتروني الداخلية عن طريق نقل جميع مناقشات الحملة إلى ClickUp Chat

تجمع المنصة جميع الأدوات اللازمة لإدارة حملات الذكاء الاصطناعي في أي مرحلة، لجميع المهنيين. بالإضافة إلى ذلك، لا تحتاج حتى إلى خبرة في الذكاء الاصطناعي أو معرفة تقنية لاستخدام ClickUp. إنها سهلة الاستخدام للغاية!

💡نصيحة احترافية: إليك كيفية قيام فرقنا في ClickUp بتخطيط حملاتهم التسويقية من البداية إلى النهاية. استمع إلى ما يقوله مايك، أحد مهندسي الحلول الاستراتيجية لدينا. 👇🏼

📚 اقرأ المزيد: دليلك لإدارة المشاريع للمسوقين

2. Jasper AI

يستخدم Jasper من قبل مؤلفي النصوص الإعلانية الذين يسعون إلى توسيع نطاق المحتوى دون أن يفقدوا روح علامتهم التجارية. إنه محرك يركز على التحويل ويقوم بإنشاء نصوص إعلانية وعناوين وصفحات مقصودة مصممة خصيصًا لتناسب صوت علامتك التجارية.

من خلال تزويده بموجز إبداعي، يمكن لـ Jasper إنتاج عشرات المتغيرات A/B في ثوانٍ معدودة، وهو أمر مثالي للاختبارات عالية السرعة.

3. منصة Google للتسويق (GMP)

بالنسبة للعلامات التجارية التي تنفق مبالغ كبيرة على الوسائط المدفوعة، تعد Google Marketing Platform المعيار الذهبي لشراء الإعلانات وقياسها بشكل موحد. فهي تدمج Search Ads 360 مع Display & Video 360، مما يوفر رؤية شاملة لرحلة العميل.

استخدمها لتحديد الأماكن التي تحدث فيها حالات التخلي عن الشراء بالضبط، والتركيبات الإبداعية التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي والتي تحقق أعلى عائد على الاستثمار.

📚 اقرأ المزيد: أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي لخدمة العملاء

🧠 حقيقة ممتعة: في 1 يوليو 1941، تم بث أول إعلان تلفزيوني قانوني في الولايات المتحدة خلال مباراة بيسبول بين فريق بروكلين دودجرز وفريق فيلادلفيا فيليز. كان الإعلان عن ساعات بولوفا. استمر الإعلان 10 ثوانٍ وعرض ساعة فوق خريطة الولايات المتحدة مع تعليق صوتي يقول: "أمريكا تعمل بتوقيت بولوفا. " التكلفة الإجمالية لوقت البث؟ تسعة دولارات.

قوالب لتخطيط الحملات

إليك قائمتنا من القوالب الجاهزة لتنفيذ حملتك من الفكرة إلى الإطلاق بسرعة أكبر 10 مرات:

1. نموذج إعلان ClickUp

احصل على نموذج مجاني يساعدك نموذج إعلان ClickUp على تتبع حالة موادك التسويقية من مرحلة التصور إلى مرحلة الإنجاز.

قالب الإعلانات من ClickUp هو مخطط جاهز لتشغيل إعلانات التسويق الرقمي بسلاسة. ضعه في مساحة عمل ClickUp الخاصة بك، وسيقوم على الفور بإنشاء قائمة مخصصة تحتوي على كل شيء مهيأ مسبقًا لسير عمل الإعلانات.

يتيح لك هذا النموذج ما يلي:

تتبع كل أصل طوال دورة حياته من خلال حالات مخصصة مثل طلب جديد، بحث، تنفيذ، مباشر، ومكتمل

حدد وحفظ البيانات المهمة للحملة باستخدام أكثر من 10 حقول مخصصة، بما في ذلك الميزانية المخصصة والمنصة والجمهور المستهدف والمزيد.

تصور عملك من خلال العدسة الأكثر أهمية باستخدام سبعة عروض مخصصة

2. نموذج خطة حملة ClickUp

احصل على نموذج مجاني قم بإعداد وتنظيم وتنفيذ خطة حملتك باستخدام نموذج خطة الحملة من ClickUp.

لست متأكدًا من أين تبدأ خطة حملتك الإعلانية؟

استخدم نموذج خطة الحملة من ClickUp لتشغيل آلة الإعلانات القائمة على الذكاء الاصطناعي في غضون دقائق. يساعدك هذا النموذج على تحديد أهداف حملتك التالية، والتواصل بشأن الأهداف والمهام، وتتبع التقدم المحرز، وقياس النجاح الإجمالي.

يتيح لك النموذج ما يلي:

أنشئ حالات مخصصة لمراقبة سلامة حملتك بأكملها، من الفكرة إلى التحسين.

استخدم الحقول المخصصة، مثل عنوان الحملة ونوع الحملة والميزانية المخصصة والميزانية المتبقية وما إلى ذلك، لإضافة المزيد من التفاصيل حول حملاتك.

انتقل إلى طرق العرض المخصصة الاختيارية مثل القائمة، وجانت، وحجم العمل، وما إلى ذلك، لتصور حملتك بشكل أفضل مع أقصى قدر من المرونة.

⚡ أرشيف القوالب: قوالب إعلانية رائعة لتعظيم مدى وصولك

خطط لحملتك الإعلانية القادمة باستخدام الذكاء الاصطناعي مع ClickUp

إذا كان هناك فكرة رئيسية مشتركة بين كل حملة إعلانية ناجحة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، فهي التالية:

الذكاء الاصطناعي لا يصمم الحملات. الناس هم من يصممونها.

بالتأكيد، فهو يسرع العمل ويقلل العبء الذهني ويدعم عملياتك الإبداعية.

ولكن في نهاية المطاف، أنتَ من تمتلك القدرة على اتخاذ القرارات عالية المستوى، والذكاء العاطفي، والمنظور الفريد المطلوب لجعل العلامة التجارية تلقى صدى حقيقيًا.

تم تصميم ClickUp لاستعادة هذا التوازن. فهو يعمل على أتمتة المهام المتكررة ويجعل مساحة عملك فائقة الإنتاجية بحيث يمكنك في النهاية التركيز على إنشاء حملات مخصصة لا تخطئ الهدف أبدًا.

هل أنت مستعد لرؤية ذلك في الواقع ودفع عجلة نمو أعمالك؟ اشترك في ClickUp اليوم.

الأسئلة المتداولة (FAQs)

تحتاج إلى إتقان هندسة المطالبات، وهي القدرة على إعطاء الذكاء الاصطناعي تعليمات واضحة ومحددة للحصول على نتائج عالية الجودة. من المهم أيضًا أن تكون لديك عين تحريرية قوية، لأنك لم تعد مجرد مبدع، بل أصبحت شخصًا يقوم بتصفية وتحسين مخرجات الذكاء الاصطناعي.

يعمل الذكاء الاصطناعي في مجال الإعلان على أتمتة المهام ذات الحجم الكبير، مثل إصدار إعلانات لمختلف المنصات أو الشرائح (على سبيل المثال، الجمهور الأكبر سناً مقابل الجمهور الأصغر سناً؛ الجمهور المحلي مقابل الجمهور الدولي). كما يستخدم كمنشئ محتوى لإنتاج أصول على نطاق واسع وتجاوز جلسات العصف الذهني البطيئة. وراء الكواليس، يقدم الذكاء الاصطناعي تحليلات تنبؤية لفهم الأداء السابق وبيانات المستهلكين واتجاهات السوق. وبناءً على ذلك، يخبرك بالقرار التالي الأفضل لتحقيق الأداء الأمثل للحملة.

تشمل التحديات الرئيسية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الإعلانات الاعتماد المفرط على الذكاء الاصطناعي والأتمتة، وإنشاء محتوى عام أو قديم، وتحقيق التوازن بين الإبداع البشري والجهود التسويقية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وانتشار أدوات الذكاء الاصطناعي.