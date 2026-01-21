أفضل أمثلة على مطالبات ElevenLabs لإنشاء محتوى صوتي

لم يكن الذكاء الاصطناعي الصوتي متاحًا بهذه السهولة من قبل.

اليوم، يمكن لأي شخص لصق نص في أداة مثل ElevenLabs والحصول على تعليق صوتي. ولكن إذا جربت ذلك مرة واحدة، فأنت تعلم أن مجرد لصق النص وتحريك بعض أشرطة التمرير عبر علامة التبويب لن يمنحك صوتًا بجودة الاستوديو يبدو وكأنه صوت بشري بالفعل.

مثل أي أداة ذكاء اصطناعي أخرى، فإن مفتاح الحصول على تعليقات صوتية احترافية وبودكاست جذابة وأصوات واقعية (باستخدام ElevenLabs) يكمن في كيفية استخدامها.

حسنًا، لقد أجرينا بعض الاختبارات وجمعنا 40 موجهًا من ElevenLabs لتتمكن من البدء على الفور.

ما هو ElevenLabs؟

ElevenLabs هي منصة صوتية تعمل بالذكاء الاصطناعي تحول النصوص إلى صوت واقعي بأكثر من 50 لغة. وهي مصممة للمبدعين والمنتجين والمطورين الذين يحتاجون إلى عناصر تحكم بديهية ومتقدمة لإنشاء محتوى صوتي احترافي على نطاق واسع.

من الكتب الصوتية إلى الإعلانات والبودكاست والألعاب، إليك ما يمكنك فعله باستخدام ElevenLabs ⭐

تعديل الصوت : حوّل الأصوات، أو افصل الأصوات عن ضوضاء الخلفية، أو انسخ الأصوات المخصصة وصممها من البداية.

شخصيات مخصصة : قم بإنشاء أصوات فريدة لشخصيات ألعاب الفيديو أو رواة الكتب الصوتية أو الشخصيات ذات العلامات التجارية من الصفر.

وكلاء المحادثة : قم بنشر مساعدين يعملون بالذكاء الاصطناعي يتعاملون مع التفاعلات الصوتية في الوقت الفعلي باستخدام أنماط كلام طبيعية.

المؤثرات الصوتية والموسيقى : أنتج أصواتًا محيطة أو انتقالات أو صوتًا في الخلفية دون الحاجة إلى التسجيل التقليدي.

الدبلجة متعددة اللغات : ترجم الصوت الموجود إلى لغات مختلفة مع الحفاظ على صوت المتحدث الأصلي كما هو.

مواءمة النص مع الصوت : قم بمزامنة النصوص مع التسجيلات الموجودة لتحرير دقيق وترجمة دقيقة.

إنشاء الصور والفيديو: أنشئ محتوى مرئيًا من خلال تجربة مختلف : أنشئ محتوى مرئيًا من خلال تجربة مختلف مطالبات الصور بالذكاء الاصطناعي (في الوضع التجريبي اعتبارًا من يناير 2026)

ما هي مطالبات ElevenLabs؟

مطالبات ElevenLabs هي مجموعات من التعليمات التي تدخلها لتوجيه وإنشاء الناتج الذي تريده في ElevenLabs. يمكنك التحكم في النتيجة عن طريق:

أدخل مطالبات نصية توضح التفاصيل الخاصة بالحوار والسياق السردي والإشارات العاطفية والعلامات الصوتية وحتى أوصاف المؤثرات الصوتية.

تحميل عينات صوتية مرجعية لاستنساخ الصوت أو إعادة المزج

اختيار أصوات مسبقة الصنع من مكتبة الأصوات

جرب إعدادات الاستقرار والإبداع لضبط الفروق الدقيقة في الصوت

يمكن للمبدعين الذين يعملون مع وكلاء الصوت أيضًا إنشاء مخططات تعليمات، وتحديد الشخصية الأساسية للذكاء الاصطناعي، ودوره، وقواعده، وسلوكه في المحادثة. تضمن موجهات النظام هذه استجابات متسقة (الصوت، النبرة) لتتماشى مع متطلبات علامتك التجارية.

🧠 حقيقة ممتعة: صُنعت أول آلة لتوليف الكلام في عام 1791 على يد فولفغانغ فون كيمبلين. كانت تستخدم منفاخًا وقصبًا وأنابيب جلدية لتقليد تشريح الصوت البشري، مما أدى إلى إنتاج أصوات غريبة تشبه الصفير ولا تشبه الكلام الفعلي إلا قليلاً.

كيفية كتابة مطالبات ElevenLabs فعالة

يعد الإرشاد الفعال عملية موازنة بين التفاصيل الوصفية والوضوح. كلما زادت المعلومات التي تقدمها إلى أي أداة ذكاء اصطناعي (النبرة والعاطفة واللهجة وأسلوب الإلقاء)، كلما اقترب الناتج من رؤيتك.

إليك ورقة مرجعية يمكنك استخدامها عند تنظيم مطالبات ElevenLabs 👇

1. اكتب المطالبات بأسلوب سردي

أدخل النص الذي تريد تحويله إلى كلام واستخدم علامات الصوت (في جميع أنحاء النص) لتشكيل الناتج النهائي.

يمكنك استخدام مجموعة من العلامات الصوتية، مثل:

العلامات ماذا يفعل مثال مثال على الاستخدام علامات العاطفة تحدد هذه العلامات النبرة العاطفية للصوت [يضحك]، [يضحك بشدة]، [يبدأ في الضحك]، [يئن]، [حزين]، [غاضب]، [سعيد]، [حزين] [حزين] لم أستطع النوم تلك الليلة المؤثرات الصوتية أضف أصواتًا وتأثيرات بيئية [طلقة نارية]، [تصفيق]، [تصفيق]، [انفجار]، [بلع]، [بلع] [تصفيق] شكرًا لكم جميعًا على حضوركم الليلة! [طلقة نارية] ما كان ذلك؟ العلامات المتعلقة بالصوت يحدد النبرة وشدة الأداء وردود الفعل البشرية [همس] [تنهدات]، [زفير]، [سخرية]، [فضول]، [حماس]، [بكاء]، [شخير]، [شقاوة] [يهمس] لا تدعهم يسمعونك علامات فريدة ومميزة علامات تجريبية للتطبيقات الإبداعية [لهجة فرنسية قوية] [بلكنة فرنسية قوية] هذه هي الحياة يا صديقي — لا يمكنك التحكم في كل شيء.

يمكنك وضع علامات الصوت في أي مكان في النص (وبأي تركيبة) لتشكيل طريقة تقديمه. جرب الحالات العاطفية والأفعال الوصفية لاكتشاف ما يناسب حالتك الاستخدامية المحددة.

تذكر أن بنية النص تؤثر بشدة على الناتج مع نماذج الصوت AI. استخدم أنماط الكلام الطبيعية وعلامات الترقيم المناسبة والسياق العاطفي الواضح للحصول على أفضل النتائج.

💡 نصيحة احترافية: قم بإنشاء علامات صوتية ذات صلة بالنص الذي أدخلته تلقائيًا بالنقر على زر "تحسين".

2. أضف إرشادات التوحيد

تواجه نماذج الذكاء الاصطناعي، خاصة الصغيرة منها التي تم تدريبها على بيانات محدودة، صعوبة في التعامل مع أنواع البيانات المعقدة مثل أرقام الهواتف والرموز البريدية وعناوين البريد الإلكتروني وعناوين URL.

في هذه الحالات، أضف تعليمات التطبيع إلى موجهك. حدد كيف تريد قراءة النص بصوت عالٍ.

فيما يلي بعض أمثلة التوحيد وكيفية تنظيمها في موجهاتك:

نوع الإدخال نوع الإدخال نوع المخرجات العدد الأساسي 123 مائة وثلاثة وعشرون الرقم الترتيبي الثاني ثانيًا القيم النقدية 45 دولارًا. 67 خمسة وأربعون دولارًا وسبعة وستون سنتًا الأرقام الرومانية XIV أربعة عشر (أو "الرابع عشر" إذا كان عنوانًا) الاختصارات الشائعة د. آفي سانت DoctorAvenueStreet (ولكن يجب أن يبقى "St. Patrick") عناوين URL elevenlabs. io/docs eleven labs dot io slash docs التاريخ 01/02/2023 الثاني من يناير، 2023 أو الأول من فبراير، 2023 (حسب المنطقة) الوقت 14:30 الثانية والثلاثون بعد الظهر رقم الهاتف 123-456-7890 واحد اثنان ثلاثة، أربعة خمسة ستة، سبعة ثمانية تسعة صفر

3. تضمين إشارات صوتية وإشارات سرعة

استخدم علامات الفواصل والتهجئة الصوتية وعلامات الترقيم لتوجيه طريقة قراءة الذكاء الاصطناعي لنصك.

تضيف علامات الفاصل فواصلًا بين العبارات أو الجمل. وهذا مفيد لإضفاء تأثير درامي أو تدفق محادثة طبيعي أو إعطاء المستمعين الوقت الكافي لمعالجة المعلومات.

على سبيل المثال:

انتظر، دعني أفكر. " " "حسنًا، فهمت.

ومع ذلك، تؤثر علامات الترقيم بشكل كبير على الأداء في ElevenLabs:

أضف شرطات (- أو —) للإيقافات القصيرة أو علامات الحذف (...) للنغمات المترددة.

تزيد الأحرف الكبيرة من التركيز على كلمات معينة

توفر علامات الترقيم القياسية إيقاعًا طبيعيًا للكلام ونقاطًا للتنفس.

بالإضافة إلى التوقيت، تحتاج أيضًا إلى التحكم في كيفية نطق كلمات معينة. تساعدك عناصر التحكم الصوتية على إتقان النطق لأسماء الشخصيات أو مصطلحات العلامات التجارية أو المصطلحات الفنية. جرب طرقًا بديلة للتهجئة أو التقريب الصوتي لتحديد كيفية نطق كلمات معينة.

📌 على سبيل المثال،

Nike: NYE-kee

GIF: JIF أو GIF (حسب التفضيل)

بورش: POR-shuh

يمكنك أيضًا استخدام علامات Phoneme للتحكم الدقيق في الأبجدية الصوتية الدولية (IPA):

Nike

أو علامات Alias لإعادة كتابة صوتية أبسط:

SQLite → "S-Q-L-ite" أو "sequel-ite"

يتيح لك Studio و Dubbing Studio في ElevenLabs أيضًا إنشاء وتحميل قاموس نطق. هذا يوفر الوقت إذا كنت تعمل مع أسماء علامات تجارية متكررة أو مصطلحات تقنية عبر عدة مشاريع.

📚 اقرأ المزيد: أمثلة على المطالبات السلبية للذكاء الاصطناعي للحصول على محتوى أفضل

3. حدد الصوت وقم بتعديل إعدادات الصوت

اختر صوتًا من مكتبة الأصوات في ElevenLabs. ستجد أكثر من 5000 خيار، بما في ذلك الأصوات الجاهزة، ونسخ الأصوات الاحترافية، وأصوات الشخصيات المخصصة بأكثر من 32 لغة ولهجة.

استخدم شريط البحث للعثور على الأصوات حسب الاسم أو الكلمة الرئيسية أو معرف الصوت. لتضييق نطاق نتائج البحث، يمكنك أيضًا تطبيق عوامل تصفية.

إذا لم تتمكن من العثور على الصوت الذي تريده بالضبط في المكتبة، فقم بإنشاء صوت باستخدام Voice Design. تولد المعلمات التفصيلية، مثل العمر والجنس والنبرة واللهجة والسرعة والعاطفة والأسلوب، نتائج أكثر دقة وتفصيلاً.

📚 اقرأ المزيد: أفضل برامج المساعدة في الكتابة باستخدام الذكاء الاصطناعي

ورقة مرجعية يمكنك استخدامها لوصف هذه المعلمات:

المعلمة كلمات وصفية جودة الصوت صوت منخفض الدقة جودة صوت رديئة يبدو كرسالة صوتية مكتومة وبعيدة كما في مسجل قديم العمر مراهق شاب/في العشرينات/أوائل الثلاثينات رجل في منتصف العمر/في الأربعينات رجل مسن/في الثمانينات النبرة/الطابع الصوتي عميق/منخفض النبرة سلس/غني خشن/خشن أنفي/حاد هوائي/متنفس مدوي/رنان اللكنة لهجة فرنسية ثقيلة لهجة جنوبية خفيفة لهجة أوروبية شرقية ثقيلة لهجة بريطانية واضحة

📌 مثال: معلقة رياضية نشطة للغاية ذات لهجة بريطانية ثقيلة، تقدم تغطية حية لمباراة كرة قدم بوتيرة سريعة للغاية. صوتها حيوي ومتحمس ومنغمس تمامًا في الأحداث.

💡 نصيحة احترافية: استخدم أيقونات أنواع الأصوات للتعرف بسرعة على جودة ومصدر كل صوت في المكتبة: علامة صفراء : استنساخ صوت احترافي

علامة سوداء : نسخة صوتية احترافية عالية الجودة

رمز البرق : استنساخ صوتي فوري

|| أيقونة : الصوت الافتراضي لـ ElevenLabs

بدون رمز: صوت تم إنشاؤه باستخدام Voice Design عبر ElevenLabs

4. اختر نموذج الكلام

تقدم ElevenLabs نماذج كلام متعددة مُحسّنة لمختلف حالات الاستخدام والمخرجات. تركز بعضها على العاطفة الطبيعية والتعبيرية، بينما تركز أخرى على السرعة أو الاستقرار أو الأداء في الوقت الفعلي.

فيما يلي تفصيل لنماذج TTS (تحويل النص إلى كلام) و STT (تحويل الكلام إلى نص) والموسيقى الرائدة:

النموذج الأفضل لـ حالات الاستخدام Eleven V3 (Alpha) إنشاء كلام شبيه بالبشر ومعبّر مناقشات الشخصيات، إنتاج الكتب الصوتية، الحوار العاطفي Eleven Multilingual v2 أصوات واقعية مع تعبيرات عاطفية غنية تعليقات صوتية للشخصيات، ومقاطع فيديو للشركات، ومواد تعليمية إلكترونية، ومشاريع متعددة اللغات Eleven Flash v2. 5 نموذج فائق السرعة ومُحسّن للاستخدام في الوقت الفعلي وكلاء صوت وروبوتات دردشة في الوقت الفعلي، وتطبيقات تفاعلية، وتحويل النصوص إلى كلام بصوت جماعي Eleven Turbo v2. 5 نموذج عالي الجودة ومنخفض التأخير مع توازن جيد بين الجودة والسرعة مثل Flash v2. 5، ولكن عندما تكون على استعداد للتضحية بالكمون مقابل إنشاء صوت بجودة أعلى. Scribe v1 أحدث تقنيات التعرف على الكلام توثيق الاجتماعات، معالجة الصوت وتحليله، النسخ Scribe v2 Realtime التعرف على الكلام في الوقت الفعلي نصوص اجتماعات مباشرة، محادثات مباشرة (وكلاء الذكاء الاصطناعي)، نصوص متعددة اللغات بأكثر من 99 لغة الموسيقى أنشئ موسيقى باستخدام مطالبات باللغة الطبيعية بأي أسلوب موسيقى تصويرية للألعاب، خلفيات البودكاست، موسيقى خلفية للتسويق

يضمن مطابقة النموذج مع نوع مشروعك الحصول على أفضل توازن بين الجودة والكفاءة.

5. إنشاء وتكرار

للحصول على تحويل نص إلى كلام معقد وذو دلالات عاطفية دقيقة، لا تحشر كل شيء في موجه واحد. استخدم تسلسل الموجهات لإنشاء مؤثرات صوتية أو كلام في أجزاء، ثم قم بتجميعها معًا باستخدام برنامج تحرير الصوت للحصول على تركيبات أكثر تعقيدًا.

كرر النتائج عن طريق تعديل الأوصاف أو العلامات أو الإشارات العاطفية. غالبًا ما تؤدي التعديلات الصغيرة إلى تغيير جذري في جودة المخرجات.

انضم إلى مجتمع ElevenLabs Discord للعثور على نصائح حول سير العمل واستراتيجيات تصميم الصوت وأمثلة واقعية لما يصلح.

تصفح مكتبة الصوت AI وادرس الأصوات المشابهة لما تقوم بإنشائه.

راجع وثائق ElevenLabs للحصول على تفاصيل كل ميزة، وأفضل الممارسات، وحالات الاستخدام العملي، وأدلة API، وأمثلة على التنفيذ التقني.

جرب عناصر التحكم في السرعة والاستقرار والتشابه لضبط اتساق الصوت وتقديمه عبر أنواع المحتوى المختلفة.

دوّن رقم التعريف الصوتي والنموذج والإعدادات والصياغة الدقيقة في مستند المطالبات حتى تتمكن من تكرار النتائج الناجحة في جميع المشاريع.

⭐ تذكر: ترتيب الأهمية في المطالبات هو: اختيار الصوت ثم اختيار النموذج ثم إعدادات الصوت. كل هذه العناصر، ومزيجها معًا، ستؤثر على النتيجة النهائية.

📮ClickUp Insight: يستخدم 10% فقط من المشاركين في استطلاعنا المساعدين الصوتيين (4%) أو الوكلاء الآليين (6%) لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بينما يفضل 62% أدوات الذكاء الاصطناعي التخاطبية مثل ChatGPT وClaude. قد يكون انخفاض استخدام المساعدين والوكلاء بسبب أن هذه الأدوات غالبًا ما تكون مُحسّنة لمهام محددة، مثل التشغيل بدون استخدام اليدين أو سير عمل محدد. يقدم لك ClickUp أفضل ما في العالمين. يعمل ClickUp Brain كمساعد ذكاء اصطناعي محادثي يمكنه مساعدتك في مجموعة واسعة من حالات الاستخدام. من ناحية أخرى، يمكن للوكلاء المدعومين بالذكاء الاصطناعي داخل قنوات ClickUp Chat الإجابة على الأسئلة، وتصنيف المشكلات، أو حتى التعامل مع مهام محددة!

أفضل مطالبات ElevenLabs لحالات الاستخدام المختلفة

ElevenLabs هو مركز لميزات إنشاء الصوت المتقدمة. مجرد الرجوع إلى الوثائق أو أدلة هندسة المطالبات لن يجعلك مستعدًا للحصول على أفضل النتائج.

اختبر نماذج مختلفة وقم بإنشاء أصوات ومؤثرات صوتية بنفسك لفهم ما يناسبك.

دعنا نريك كيف يمكنك الاستفادة من القدرات المختلفة لـ ElevenLabs في حالات استخدام متنوعة باستخدام هذه المطالبات:

مطالبات تحويل النص إلى كلام من ElevenLabs

1. مونولوج تعبيري

حسنًا، لن تصدق هذا. تعرف كيف كنت عالقًا تمامًا في تلك القصة القصيرة؟ مثل، التحديق في الشاشة لساعات، دون أن يحدث شيء؟ [تنهيدة محبطة] كنت على وشك التخلص من كل شيء. ابدأ من جديد. استسلم، على الأرجح. ولكن بعد ذلك! الليلة الماضية، كنت أرسم ببساطة، دون أن أفكر في الأمر، أليس كذلك؟ وفجأة خطر في بالي هذا التعبير الصغير. فجأة... تمامًا من العدم. وفي البداية، لم يكن ذلك من أجل القصة. لكن بعد ذلك قمت بكتابتها، فقط لأرى. وكان الأمر أشبه بفتح البوابات! فجأة، عرفت بالضبط إلى أين يجب أن يذهب الشخصية، وكيف يجب أن تكون النهاية... كل شيء سار على ما يرام. [صوت تنهد سعيد] بقيت مستيقظًا حتى الساعة 3 صباحًا، أكتب بجنون. لم أتوقف حتى لتناول القهوة! [يضحك] وهو... جيد! جيد حقًا. يبدو الأمر... كاملاً الآن، أليس كذلك؟ وكأنه أصبح له روح أخيرًا.

2. ديناميكية وروح الدعابة

[يضحك] حسناً... يا رفاق – يا رفاق. بجدية. [تنفس] هل تصدق مدى واقعية هذا الصوت الآن؟ [يضحك بشكل هستيري] أعني يا إلهي... إنه رائع جدًا. وهو ما لم يكن ممكنًا أبدًا مع النموذج القديم. على سبيل المثال، [توقف] هل يمكنك تغيير لهجتي في النموذج القديم؟ [بتهكم] لم أكن أعتقد ذلك. [بحماس] ولكن يمكنك ذلك الآن! تحقق من هذا... [لطيف] سأتحدث الآن بلكنة فرنسية. وبيننا [يهمس] لا أعرف كيف. [سعيد] حسناً. ها نحن ذا. [بلكنة فرنسية قوية] "هذه هي الحياة يا صديقي — لا يمكنك التحكم في كل شيء.

3. حوار متعدد المتحدثين مع تداخل التوقيت

المتحدث 1: [يبدأ في التحدث] كنت أفكر في أننا يمكننا... المتحدث 2: [يقاطع] —اختبار ميزات التوقيت الجديدة لدينا؟ المتحدث 1: [متفاجئًا] بالضبط! كيف... المتحدث 2: [متداخل] —أتعرف ماذا كنت تفكر؟ تخمين محظوظ! المتحدث 1: [توقف] آسف، تفضل. المتحدث 2: [بحذر] حسناً، إذا حاولنا التحدث في نفس الوقت... المتحدث 1: [تداخل] —ربما سنعطل النظام! المتحدث 2: [مذعورًا] انتظر، هل نحن على وشك التحطم؟ لا أستطيع معرفة ما إذا كانت هذه ميزة أم... المتحدث 1: [يقاطع، ثم يتوقف فجأة] خطأ! ... هل قطعتك مرة أخرى؟ المتحدث 2: [تنهد] نعم، ولكن بصراحة؟ هذا ممتع نوعًا ما. المتحدث 1: [بشكل مرح] سأسبقك إلى الجملة التالية! المتحدث 2: [يضحك] سنكسر شيئًا ما بالتأكيد!

4. كوميديا غلوتش مع عدة متحدثين

المتحدث 1: [بقلق] حسناً... ربما حاولت تصحيح الأخطاء بنفسي أثناء تشغيل برنامج تحويل النص إلى كلام. المتحدث 2: [مذعورًا] لا، لا! هذا مثل إجراء عملية جراحية على نفسك! المتحدث 1: [بخجل] ظننت أنني أستطيع القيام بمهام متعددة! الآن صوتي يتعطل باستمرار في منتصف الجملة... [صوت آلي] TENCE. المتحدث 2: [يكتم ضحكته] أوه، واو، لقد حطمت نفسك حقًا. المتحدث 1: [محبط] الأمر يزداد سوءًا! في كل مرة يسألني أحدهم سؤالاً، أرد عليه بـ... [صوت ثنائي] 010010001! المتحدث 2: [يضحك] أنت تتحدث باللغة الثنائية! هذا مثير للإعجاب حقًا!

5. [وكيل خدمة العملاء] شكرًا على اتصالك. أتفهم تمامًا إحباطك، وأنا هنا لمساعدتك في حل هذه المشكلة بأسرع وقت ممكن. لنبدأ برقم حسابك.

6. [مدرب ودود] دعني أريك مدى بساطة هذا الأمر. [أصوات نقر] هل ترى هذا الزر هنا؟ انقر مرة واحدة وشاهد ما سيحدث. [مندهش] كل شيء يتزامن تلقائيًا عبر جميع أجهزتك. لا حاجة إلى النقل اليدوي، ولا يوجد أي ارتباك.

💡 نصيحة احترافية: بالنسبة للمطالبات متعددة المتحدثين، قم بتعيين أصوات مميزة من مكتبة الأصوات الخاصة بك لكل متحدث لإنشاء محادثات واقعية.

مطالبات ElevenLabs العاطفية

7. [متوتر] لا أصدق أنني على وشك القيام بذلك. [يأخذ نفسًا عميقًا] حسنًا، لنبدأ. [صوته يرتجف قليلاً] تمنوا لي الحظ.

8. [سعيد للغاية] لقد نجحنا! [يضحك] لا أستطيع... لا أستطيع تصديق أننا نجحنا في ذلك! [صوته يرتجف من شدة التأثر] هذا هو كل شيء.

9. [مرهق] أنا مستيقظ منذ ستة وثلاثين ساعة متواصلة. [يتنهد بعمق] أشعر أن دماغي أصبح كالعصيدة، وعيني لا تستطيعان البقاء مفتوحتين.

10. [غاضب] كان لديك مهمة واحدة. واحدة فقط. [يرفع صوته] وبطريقة ما تمكنت من إفسادها. لا يصدق.

11. [بقلب مفطور] لقد رحلوا. [بصوت مرتجف] هكذا ببساطة، رحلوا وأنا... [يبتلع ريقه] لا أعرف ماذا أفعل الآن.

12. [مرعوب] هل سمعت ذلك؟ [يهمس بذعر] هناك شيء ما معنا هنا. علينا أن نغادر. الآن.

13. [مشاغب] هل تريد أن تعرف سرًا؟ [يضحك بهدوء] هل تعدني أنك لن تخبر أحدًا؟ سيكون هذا رائعًا.

14. [مشمئز] هذا... [يتقيأ قليلاً] هذا أكثر شيء مقزز رأيته في حياتي. أبعده عني.

15. [مرتاح] انتهى الأمر. [يخرج زفيرًا متقطعًا] أخيرًا، بعد كل هذا الوقت، انتهى الأمر بالفعل. [يضحك بهدوء] أستطيع التنفس مرة أخرى.

👀 هل تعلم؟ على الرغم من أن نماذج الذكاء الاصطناعي يمكنها استنساخ أي صوت بدقة مذهلة، إلا أن ذلك قد ينطوي على آثار قانونية. أثارت سكارليت جوهانسون قضايا قانونية مع OpenAI بشأن صوت ChatGPT "Sky"، مدعية أنه يشبه صوتها بشكل مثير للريبة. قامت OpenAI بعد ذلك بإزالة الصوت.

مطالبات ElevenLabs الموسيقية

16. مسار لإعلان تجاري لمسكرة عالية الجودة. مبهج وأنيق. تعليق صوتي فقط. يبدأ النص: "نقدم لكم المسكرة الأكثر كثافة حتى الآن. " اذكر اسم العلامة التجارية "X" في النهاية.

17. موسيقى أوركسترالية ملحمية مع آلات وترية عالية النبرة وآلات نحاسية منتصرة وطبول رعدية. سينمائية وبطولية، تتصاعد إلى ذروة قوية.

18. أنشئ مقطوعة إلكترونية مكثفة وسريعة الإيقاع لمشهد لعبة فيديو مليء بالإثارة. استخدم أربيجيات سينثيسايزر محفزة، وطبول قوية، وباس مشوه، وتأثيرات صوتية متقطعة، ونسيج إيقاعي قوي. يجب أن يكون الإيقاع سريعًا، 130-150 نبضة في الدقيقة، مع توتر متصاعد، وانتقالات سريعة، وانفجارات طاقة ديناميكية.

19. اكتب أغنية خام ومشحونة عاطفياً تجمع بين موسيقى R&B البديلة وموسيقى السول القوية وموسيقى الروك المستقلة وموسيقى الفولك. يجب أن تظل الأغنية تبدو وكأنها أداء حي وعفوي وعاطفي.

20. أغنية بيانو بسيطة مع نوتات متفرقة وفترات توقف طويلة. عاطفية وحساسة، كل نوتة تتردد في الصمت.

💡 نصيحة احترافية: لإنشاء مقاطع صوتية مع تحكم أكبر، استخدم مطالبات وهياكل محددة: بالنسبة للأصوات، استخدم "أكابيلا" قبل وصف الصوت (على سبيل المثال، "أصوات نسائية أكابيلا"، "كورس رجالي أكابيلا").

استخدم كلمة "منفرد" قبل الآلات الموسيقية (على سبيل المثال، "غيتار كهربائي منفرد"، "بيانو منفرد في سي صغير").

مطالبات تصميم الصوت من ElevenLabs

21. شخصية ساحر خيالي، ذكر لا يعرف العمر. صوت عميق وغامض مع جاذبية مسرحية. إيقاع بطيء ومدروس كما لو أن كل كلمة تحمل وزنًا قديمًا.

22. معلق رياضي، ذكر، في الأربعينيات من العمر. صوت ديناميكي عالي الطاقة يرتفع وينخفض بشكل دراماتيكي. سريع الإيقاع مع خشونة طفيفة ناتجة عن سنوات من الصراخ.

23. ساموراي محنك في المعارك بصوت عميق وخشن ولهجة يابانية واضحة. يتحدث بضبط النفس، كل كلمة مدروسة وموزونة بسلطة هادئة.

24. الساحرة المخيفة والعجوز والهزيلة التي تتسم بالخباثة والتهديد. لديها صوت أجش وخشن وحاد ومرتفع يضحك بصوت عالٍ.

25. صوت أنثوي منخفض وخافت وحازم بلكنة فرنسية ثقيلة، هادئ ومتزن ومغر، مع لمحة من الغموض.

🧠 حقيقة ممتعة: 50٪ من منشئي المحتوى يستخدمون بانتظام أصوات الذكاء الاصطناعي في مقاطع الفيديو والبودكاست والإعلانات. ومع ذلك، عند مقارنة العينات مباشرة، لا يزال 73٪ من المستمعين يفضلون السرد البشري، مما يثبت أن الأصالة العاطفية لا تزال لا غنى عنها في المحتوى الصوتي.

مطالبات المؤثرات الصوتية من ElevenLabs

26. صوت الريح تصفر بين الأشجار، يليه صوت حفيف الأوراق.

27. فقاعات بلاستيكية تنفجر بسرعة متتالية، ثم صمت.

28. خطوات على الحصى، ثم يفتح باب معدني.

29. ورقة يتم تجعيدها ببطء، ثم تمزق إلى نصفين بتمزق حاد.

30. زجاجة زجاجية تتدحرج على الخرسانة، وتدور ببطء حتى تتوقف.

31. صوت المطر وهو يطرق على سقف من الصفيح، ويتحول تدريجياً إلى أمطار غزيرة.

32. ريح خفيفة من حين لآخر تهز أوراق الشجر في الخارج.

33. جو هادئ ومريح للنوم والاسترخاء.

34. صوت ستيريو، جودة عالية، بدون رعد، بدون ضوضاء مفاجئة عالية، حلقة متصلة.

35. أمواج المحيط تتلاطم على الصخور، وطيور النورس تصرخ في الأفق.

👉 جرب هذا: مصطلحات شائعة لتحسين مطالبات المؤثرات الصوتية: الأجواء : أصوات بيئية في الخلفية تخلق جوًا ومساحة

One-shot : صوت واحد غير متكرر

Loop : تكرار مقطع صوتي

Stem : مكون صوتي معزول

Braam: نغمة سينمائية كبيرة وصاخبة تشير إلى لحظات ملحمية أو درامية، شائعة في المقاطع الدعائية

مطالبات ElevenLabs لإنشاء وكلاء

تحول المطالبات الفعالة وكلاء ElevenLabs من آليين إلى واقعيين. تحقق من أمثلة المطالبات هذه لفهم كيف تؤثر البنية على الناتج.

36. عندما تؤثر قواعد سياق ما على سياق آخر، استخدم #Guardrails وحدد حدود الأقسام بوضوح.

أقل فعالية موصى به أنت موظف خدمة عملاء. كن مهذبًا ومتعاونًا. لا تشارك أبدًا البيانات الحساسة. يمكنك البحث عن الطلبات ومعالجة عمليات الاسترداد. تحقق دائمًا من الهوية أولاً. اجعل الردود أقل من 3 جمل ما لم يطلب المستخدم تفاصيل. #الشخصية: أنت موظف خدمة عملاء في شركة Acme Corp. أنت مهذب وفعال وتركز على إيجاد الحلول. #الهدف: مساعدة العملاء على حل المشكلات بسرعة من خلال البحث عن الطلبات ومعالجة عمليات الاسترداد عند الاقتضاء. #القواعد: لا تشارك أبدًا بيانات العملاء الحساسة خلال المحادثات. تحقق دائمًا من هوية العميل قبل الوصول إلى معلومات الحساب. #النبرة: اجعل الردود موجزة (أقل من 3 جمل) ما لم يطلب المستخدم تفسيرات مفصلة.

37. التعليمات الموجزة تقلل من الغموض.

أقل فعالية موصى به #النبرةعندما تتحدث إلى العملاء، يجب أن تحاول أن تكون ودودًا ومتواضعًا، وتحرص على التحدث بطريقة طبيعية وحوارية، كما لو كنت تتحدث إلى صديق، مع الحفاظ على سلوك مهني يمثل الشركة بشكل جيد. #Toneتحدث بطريقة ودية وحوارية مع الحفاظ على الاحترافية.

💡 نصيحة احترافية: عند مطالبة الوكلاء بمعالجة الأخطاء، قم بتنظيم الأقسام باستخدام # للأقسام الرئيسية و## للأقسام الفرعية، واستخدم نفس نمط التنسيق في جميع أنحاء الموجه.

38. كرر القواعد المهمة وركز عليها. تعطي النماذج الأولوية للسياق الأخير على التعليمات السابقة.

أقل فعالية موصى به #الهدفالتحقق من هوية العميل قبل الوصول إلى حسابه. البحث عن تفاصيل الطلب وتقديم تحديثات الحالة. معالجة طلبات الاسترداد عندما تكون مؤهلة. #الهدفالتحقق من هوية العميل قبل الوصول إلى حسابه. هذه الخطوة مهمة. البحث عن تفاصيل الطلب وتقديم تحديثات الحالة. معالجة طلبات الاسترداد عندما تكون مؤهلة. هذه الخطوة مهمة. لا تقم أبدًا بالوصول إلى معلومات الحساب دون التحقق أولاً من هوية العميل.

39. تطبيع المدخلات والمخرجات

أقل فعالية موصى به عند جمع البريد الإلكتروني للعميل، كرره له بالضبط كما قاله، ثم استخدمه في أداة `lookupAccount`. #توحيد الأحرف1. اطلب من العميل بريده الإلكتروني بصيغة منطوقة: "هل يمكنني الحصول على البريد الإلكتروني المرتبط بحسابك؟"2. قم بالتحويل إلى صيغة مكتوبة: "john dot smith at company dot com" → "john. smith@company. com"3. استدعِ هذه الأداة باستخدام بريد إلكتروني مكتوب

💡 نصيحة احترافية: عند كتابة التعليمات للوكلاء، قسّم التعليمات إلى نقاط سهلة الفهم واستخدم المسافات البيضاء (الأسطر الفارغة) لفصل الأقسام ومجموعات التعليمات.

40. قدم أمثلة على التنسيق المعقد والعمليات متعددة الخطوات والحالات الاستثنائية.

أقل فعالية موصى به عندما يقدم العميل رمز التأكيد، تأكد من تنسيقه بشكل صحيح قبل البحث عنه. عندما يقدم العميل رمز التأكيد: 1. استمع إلى التنسيق الصوتي (على سبيل المثال، "A B C واحد اثنان ثلاثة") 2. قم بتحويله إلى تنسيق مكتوب (على سبيل المثال، "ABC123") 3. مرر إلى أداة `lookupReservation`## أمثلةيقول المستخدم: "رمزي هو A... B... C... واحد... اثنان... ثلاثة"تقوم بتنسيقه: "ABC123"يقول المستخدم: "X Y Z أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. "تقوم بتنسيقه: "XYZ45678"

⭐ تذكر: لا يجب أن تكون مطالبات ElevenLabs معقدة أو مفصلة دائمًا. في بعض الأحيان، يمكن للمطالبات البسيطة أن تؤدي المهمة بنفس الكفاءة. حان الوقت لإطلاق العنان لمهندس المطالبات بداخلك.

🎥 شاهد هذا الفيديو للحصول على دورة تدريبية سريعة في هندسة المطالبات، خاصة إذا كنت مبتدئًا!

💡 نصيحة احترافية: أنشئ قوالب مطالبات مشتركة في مدير مستندات مثل ClickUp Docs للأقسام الشائعة، مثل تطبيع الشخصيات ومعالجة الأخطاء والحواجز الوقائية. قم بتخزينها في مستودع مركزي وقم بالرجوع إليها عبر الوكلاء المتخصصين حتى يتمكن فريقك من البناء على تقنيات مجربة.

الأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها عند استخدام مطالبات ElevenLabs

هل تحصل على مخرجات أساسية أو مسطحة أو غير متسقة مع ElevenLabs؟

ربما لأنك لا تعرف كيف تطرح السؤال الصحيح على الذكاء الاصطناعي.

ومن المؤكد أنك ترتكب أحد الأخطاء التالية:

❌ خطأ ✅ الحل إدخال نص غير مصقول اكتب المطالبات بأسلوب سردي، على غرار كتابة السيناريو، لتوجيه النبرة والسرعة بشكل فعال. عدم اختبار متغيرات متعددة جرب نماذج مختلفة من الذكاء الاصطناعي وتعديلات الصوت لضبط استجاباتك بدقة. عدم استخدام مغير الصوت للحصول على مؤثرات صوتية ونطق خاص استخدم مغير الصوت لمحاكاة الخصائص الدقيقة والفريدة للصوت عندما تحتاج إلى صوت أكثر عاطفية وشبه بشري. توقع نتائج مثالية من المحاولة الأولى حسّن العلامات، واضبط علامات الترقيم، وجرّب المطالبات، وأنشئ نموذج صوت خاص بك — باختصار، استمر في التكرار حتى تتقن استخدام هذه الأداة في حالتك. علامات لا تتطابق مع طابع صوتك وبيانات التدريب قد لا تستجيب الأصوات الجادة والمهنية جيدًا للعلامات المرحة مثل [giggles] أو [mischievously]. تأكد من أن علاماتك العاطفية والصوتية تتوافق مع شخصية الصوت. إنشاء كلام دفعة واحدة قسّم النصوص الطويلة إلى أجزاء. أنشئ كل قسم على حدة وقم بترتيبها في مرحلة ما بعد الإنتاج. الحفاظ على مستويات الاستقرار الإبداعي عندما تريد الالتزام الشديد بالصوت المرجعي قم بتغيير مقياس الاستقرار بين "طبيعي" و"قوي" حتى يكون الناتج أقرب ما يمكن إلى التسجيل الصوتي الأصلي.

👀 هل تعلم؟ في تجربة أجرتها BBC، نجح أحد الصحفيين في استخدام نسخة مركبة من صوته باستخدام الذكاء الاصطناعي لتجاوز فحص الأمان الصوتي للبنك. كشفت هذه الخرق المذهل مدى ضعف أنظمة المصادقة الصوتية أمام التلاعب بالذكاء الاصطناعي.

قيود استخدام ElevenLabs

تجعل ElevenLabs التعليقات الصوتية عالية الجودة متاحة وفعالة، ولكن الأداة ليست مثالية أو كافية بأي حال من الأحوال. إليك المجالات التي تقصر فيها إمكانيات ElevenLabs ⚠️

منحنى تعلم حاد : يتطلب إتقان ميزات الصوت وطرقه وأدوات التحكم البديهية وتقنيات المطالبات والمؤثرات الصوتية إجراء تجارب والغوص في الوثائق والقدرة على التكيف — وهي ليست أداة مناسبة للمبتدئين تمامًا.

يتطلب عينات عالية الجودة : تحتاج إلى بيانات صوتية نظيفة وعالية الجودة بكميات كبيرة لتدريب نماذج الصوت والوكلاء الذين يقدمون النتائج التي تريدها.

حدود الأحرف في الخطط المجانية : توفر الخطة المجانية 10,000 رصيد شهريًا، وهو ما يعادل حوالي 10 دقائق من الصوت الذي يتم إنشاؤه كل شهر.

تحكم محدود في العواطف الدقيقة : قد تواجه الذكاء الاصطناعي صعوبة في التعامل مع التغيرات العاطفية الدقيقة أو الأداء المتعدد الطبقات، خاصةً عندما لا يمكنك توفير تسجيل مرجعي أو عينة صوتية توضح بالضبط ما تحاول تحقيقه.

وقت المعالجة للنصوص الأطول: قد يستغرق إنشاء محتوى طويل مثل الكتب الصوتية أو السرد الذي يستغرق ساعة كاملة وقتًا طويلاً للمعالجة، خاصة مع النماذج عالية الجودة.

أداة مستقلة بدون إدارة المهام: نادرًا ما يكون الإنتاج مهمة فردية، ولا تتضمن الأداة ميزات إدارة المهام أو العمل، مما يجعل من الصعب التعاون أو توزيع الأدوار أو تتبع تقدم المشروع.

📚 اقرأ المزيد: أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي التي يمكن تجربتها لكل حالة استخدام

بدائل ElevenLabs للاستكشاف

تحقق من بدائل ElevenLabs التي تعوض عن قيوده أو توفر ميزات أكثر شمولية للعمل لتناسب سير عملك:

1. ClickUp

تركز معظم بدائل ElevenLabs فقط على إنشاء الصوت أو نسخ الصوت. ستظل بحاجة إلى مكان تتحول فيه تلك الموارد الصوتية إلى مهام وموافقات وإصدارات محتوى وتسليم فعلي.

ClickUp يحل هذه المشكلة.

إنه أول مساحة عمل متكاملة للذكاء الاصطناعي في العالم تجمع بين إدارة المشاريع وإدارة المعرفة والدردشة.

على الرغم من أن ClickUp ليست منصة لتوليد الصوت، يمكنك استخدامها لإدارة سير عمل إنتاج الصوت.

لنرى كيف يدعم ClickUp فرق إنتاج الصوت والصوت 👇

ذكاء اصطناعي يساعدك في عملك

ClickUp Brain هو المساعد الذكي المدمج الذي يفهم سياق عملك. يعمل داخل مساحة عمل ClickUp الخاصة بك مع وصول كامل إلى مهامك ومواضيع الاتصال وجداول زمنية للمشاريع.

يبرز ClickUp Brain أصحاب الإجراءات وتأثير الوقت لكل عقبة

لذلك، عندما يسأل منتج البودكاست: "ما الذي يعيق إنتاج الصوت للحلقة 12؟" يمكن لـ ClickUp Brain مسح تعليقات المهام والمهام الفرعية وحالات التسليم والتبعيات للكشف عما يلي:

تسجيلات الصوت في انتظار الموافقة عليها

تحتاج النصوص إلى مراجعة

لم يقم فريق الصوت بتحميل المؤثرات الصوتية

من المفترض أن يوافق العملاء على المزيج النهائي

لا داعي لمتابعة التحديثات أو مضايقة زملائك في الفريق للحصول على إجابات موجودة بالفعل في مساحة العمل الخاصة بك.

بالنسبة لعمليات إنتاج الصوت التي تشارك فيها الكتّاب والمعلقون والمحررون والعملاء، يضمن ClickUp تنسيق الجميع دون فوضى التراسل المتكرر.

👉 احفظ هذه المطالبات: لخص جميع تعليقات العملاء من مكالمة مراجعة التعليقات الصوتية الأسبوع الماضي.

صياغة رسالة بريد إلكتروني لمتابعة العميل بشأن الجدول الزمني لإنتاج البودكاست الذي ناقشناه

قم بإنشاء وثائق إرشادات صوت العلامة التجارية التي تحدد النبرة والأسلوب ومعايير اختيار الصوت لمشاريعنا الصوتية.

قم بإدراج جميع مشاريع التعليقات الصوتية للبودكاست قيد التنفيذ واكتشف أي عقبات أو تأخيرات.

الذكاء الاصطناعي لنسخ وتلخيص الاجتماعات والمكالمات

ينضم ClickUp AI Notetaker إلى اجتماعاتك ويقوم بإنشاء نصوص وملخصات قابلة للبحث من أجلك.

يحول كل محادثة إلى عمل قابل للتنفيذ باستخدام:

ملاحظات الاجتماعات + المستندات : احصل على النصوص والتسجيلات المرئية والملخصات المخزنة في مستندات ClickUp الخاصة بك.

ملاحظات الاجتماعات + المهام : حوّل كل بند من بنود العمل من مكالماتك إلى : حوّل كل بند من بنود العمل من مكالماتك إلى مهام ClickUp مع تعيين مالكيها وتواريخ استحقاقها.

ملاحظات الاجتماعات + Brain: اطرح أسئلة على ClickUp Brain واحصل على إجابات سياقية مستمدة من جميع ملاحظات اجتماعاتك

📚 اقرأ المزيد: أفضل أجهزة الكشف عن الصوت بالذكاء الاصطناعي للتعرف على الكلام الاصطناعي

🚀 ميزة ClickUp: Super Agents هي زملاء فريق مدعومون بالذكاء الاصطناعي داخل ClickUp يعملون بشكل مستمر في مساحة العمل الخاصة بك. إنهم يفهمون المهام والمستندات والمحادثات والأدوات المتصلة، ويمكنهم تشغيل سير عمل متعدد الخطوات دون الحاجة إلى مطالبات أو متابعات يدوية. تتفوق Super Agents في سير العمل مثل: ملخصات مشاريع الصوت : صياغة ملخصات الإنتاج تلقائيًا من متطلبات العميل، لضمان بدء كل مشروع بنطاق واضح ونتائج محددة.

تتبع الأصول : مراقبة التسجيلات الصوتية أو المؤثرات الصوتية أو المقطوعات الموسيقية التي تم تحميلها أو الموافقة عليها أو المفقودة، ثم الإبلاغ عن العوائق قبل أن تؤخر التسليم.

متابعة العملاء : تحويل نتائج اجتماعات الإنتاج إلى رسائل بريد إلكتروني متابعة مصقولة، تلخص الخطوات التالية مع المالكين المعينين

إدارة المراجعات: الاحتفاظ بملف موجز مباشر لكل مشروع صوتي يتتبع ملاحظات العملاء وسجل الإصدارات والتعديلات المعلقة حتى لا يضيع أي شيء في سلاسل الرسائل الإلكترونية.

شاهد هذا الفيديو لتتعرف على كيفية دمج Super Agents في سير عملك الإبداعي:

الذكاء الاصطناعي لتحويل الكلام إلى نص

يتيح لك ClickUp Talk to Text إملاء الأفكار والملاحظات والتعليمات داخل تطبيق Desktop AI Super App (المعروف باسم ClickUp BrainGPT ) وتحويل الكلام إلى نص مكتوب مصقول على الفور.

حوّل الأفكار المنطوقة إلى نص مكتوب باستخدام ClickUp Talk to Text

باستخدامها، يمكنك:

أنشئ مفرداتك الشخصية : يتم ملؤها تلقائيًا بالكلمات والتعبيرات الأكثر استخدامًا والمصطلحات الخاصة بالعمل وأسماء العلامات التجارية وألقاب teabrain m

ترجم على الفور : تحدث بلغتك وكتبت بطلاقة بأكثر من 50 لغة أخرى

اعمل بدون استخدام اليدين : استخدم Talk to Text أينما كان المؤشر — ما عليك سوى الضغط على fn (أو إعداد مفتاح مخصص) والتحدث في جميع أنحاء نظام ClickUp والتطبيقات المتصلة

الإشارات والروابط التي تراعي السياق: أشر إلى الزملاء أو المهام أو المستندات، وستقوم الذكاء الاصطناعي تلقائيًا بربط الأشخاص المناسبين بالروابط الصحيحة.

باستخدام Talk to Text، يمكنك إنجاز عملك بشكل أسرع، سواء كان ذلك من خلال تجربة تعديلات النصوص أثناء التنقل، أو مشاركة التعليقات السريعة في التعليقات، أو وضع علامات على الممثلين الصوتيين لإجراء تغييرات عاجلة، أو إملاء رسائل البريد الإلكتروني للعملاء دون الحاجة إلى تبديل الأدوات.

بالنسبة لمنتجي الصوت الذين يتعاملون مع عدة مشاريع في وقت واحد، هذا يعني تقليل الكتابة وزيادة الوقت المخصص للاستماع إلى العمل.

قم بتركيز نماذج الذكاء الاصطناعي في مساحة عمل واحدة خاضعة للرقابة

اختر نموذجًا خارجيًا للذكاء الاصطناعي يناسب احتياجاتك

داخل ClickUp Brain و BrainGPT، يمكنك الاختيار من بين نماذج الذكاء الاصطناعي الخارجية التي تناسب حالة الاستخدام الخاصة بك.

على سبيل المثال:

Claude لتقديم موجزات إبداعية دقيقة، وتحليل النصوص، أو صياغة مستندات توجيهات الصوت الموجهة للعملاء.

ChatGPT لتحسين لتحسين مطالبات الكتابة، وتبادل الأفكار حول مفاهيم أصوات الشخصيات، وإنشاء ملخصات للمشاريع، أو تحليلات سريعة للمهام.

Gemini للمهام التي تتطلب الكثير من البحث مثل تحليل اتجاهات الصوت التنافسية أو تخطيط المحتوى متعدد اللغات

⭐ مكافأة: استخدم ClickUp Enterprise AI Search للعثور على أي شيء على الفور عبر المهام والمستندات والتعليقات والمرفقات والأدوات المتصلة مثل Google Drive أو Figma — بحيث تكون الموارد الصوتية والتعليقات والموافقات دائمًا على بعد بحث واحد.

أفضل ميزات ClickUp

نظم ملاحظات العملاء في بيانات منظمة : صنف مدى إلحاحية المراجعة وحالة الموافقة وأولوية التسليم مباشرة داخل المهام باستخدام : صنف مدى إلحاحية المراجعة وحالة الموافقة وأولوية التسليم مباشرة داخل المهام باستخدام حقول ClickUp AI Fields للحفاظ على تنظيم مسار الصوت الخاص بك.

امنح الذكاء الاصطناعي إمكانية الوصول إلى السياق الحقيقي : قم بتوصيل Google Drive و Slack وأدوات تخزين الصوت بـ ClickUp باستخدام : قم بتوصيل Google Drive و Slack وأدوات تخزين الصوت بـ ClickUp باستخدام ClickUp Integrations حتى يفهم الذكاء الاصطناعي تاريخ مشروعك بالكامل بدلاً من العمل من طلبات منفصلة.

شارك عينات الصوت والتعليقات من خلال Clips : سجل شاشتك لتوضيح مشكلات النطق، أو سرد تعديلات الأداء، أو شرح اتجاه صوت الشخصية باستخدام : سجل شاشتك لتوضيح مشكلات النطق، أو سرد تعديلات الأداء، أو شرح اتجاه صوت الشخصية باستخدام ClickUp Clips —كلها مخزنة داخل المهمة ذات الصلة

تعاون في الوقت الفعلي على توجيه الصوت : استخدم : استخدم ClickUp Whiteboards لتبادل الأفكار مع فريقك حول أصوات الشخصيات، وتثبيت المقاطع الصوتية المرجعية، وتحويل المفاهيم الإبداعية إلى مهام تسجيل قابلة للتنفيذ على الفور.

تتبع أداء مشروع الصوت: أنشئ : أنشئ لوحات معلومات ClickUp مخصصة لمراقبة الجداول الزمنية للتسليم، وحجم عمل الممثلين الصوتيين، ومعدلات موافقة العملاء، واستخدم بطاقات AI لتلخيص تقدم المهام تلقائيًا أو الكشف عن الأنماط في ملاحظات المراجعة.

قيود ClickUp

منحنى تعلم حاد بسبب ميزاته الشاملة

لا يقدم نماذج لتحويل النص إلى كلام أو تصميم الصوت — يعمل كأداة تبسط إدارة سير العمل، وليس إنشاء الصوت نفسه.

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2 : 4. 7/5 (أكثر من 10,500 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4500 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp AI؟

يشارك أحد مستخدمي ClickUp أيضًا تجربته على G2:

ClickUp Brain […] كان إضافة رائعة إلى سير عملي. الطريقة التي يجمع بها بين عدة نماذج لغة كبيرة (LLM) في منصة واحدة تجعل الاستجابات أسرع وأكثر موثوقية، كما أن تحويل الكلام إلى نص عبر المنصة يوفر الكثير من الوقت. أنا أيضًا أقدر حقًا الأمان على مستوى المؤسسات، والذي يمنحني راحة البال عند التعامل مع المعلومات الحساسة. […] ما يبرز أكثر هو كيف يساعدني على تجاوز الضوضاء والتفكير بوضوح — سواء كنت ألخص الاجتماعات أو أصوغ المحتوى أو أطرح أفكارًا جديدة. أشعر وكأنني أمتلك مساعدًا شاملاً يعمل بالذكاء الاصطناعي ويتكيف مع كل ما أحتاجه.

ClickUp Brain […] كان إضافة رائعة إلى سير عملي. الطريقة التي يجمع بها بين عدة نماذج لغة كبيرة (LLM) في منصة واحدة تجعل الاستجابات أسرع وأكثر موثوقية، كما أن تحويل الكلام إلى نص عبر المنصة يوفر الكثير من الوقت. أنا أيضًا أقدر حقًا الأمان على مستوى المؤسسات، والذي يمنحني راحة البال عند التعامل مع المعلومات الحساسة. […] ما يبرز أكثر هو كيف يساعدني على تجاوز الضوضاء والتفكير بوضوح — سواء كنت ألخص الاجتماعات أو أصوغ المحتوى أو أطرح أفكارًا جديدة. أشعر وكأنني أمتلك مساعدًا شاملاً يعمل بالذكاء الاصطناعي ويتكيف مع كل ما أحتاجه.

2. Murf AI

عبر Murf AI

تقدم Murf AI منصة قوية لتحويل النص إلى كلام تحول النص المكتوب إلى سرد صوتي واقعي باستخدام أكثر من 200 صوت ذكاء اصطناعي في أكثر من 20 لغة، وهي مثالية لإنشاء مقاطع فيديو وكتب صوتية وبودكاست ومحتوى تعليمي إلكتروني. يتيح الاستوديو البديهي الخاص بها تسجيلات صوتية سلسة مع تحرير بمستوى احترافي.

الميزات الرئيسية لـ Murf AI

أكثر من 200 صوت متعدد اللغات : احصل على أصوات معدة مسبقًا بأكثر من 20 لغة وبأكثر من 10 أنماط كلامية مثل المحادثة أو التأمل أو الترويج.

استنساخ الصوت : قم بتحميل عينات صوتية محددة لإنشاء نسخ صوتية مخصصة تتناسب مع علامتك التجارية أو شخصيتك.

تخصيص متقدم : تحكم في النغمة والسرعة واللهجة والتوقفات والتأكيدات للحصول على أداء صوتي دقيق.

استوديو الدبلجة بالذكاء الاصطناعي : ترجم المحتوى الصوتي والمرئي إلى أكثر من 40 لغة مع الحفاظ على صوت المتحدث الأصلي.

مكتبة النطق : استخدم صوتيات IPA أو تهجئات مخصصة لضمان نطق متسق لمصطلحات العلامة التجارية والمصطلحات الفنية.

تكامل الأدوات: قم بتضمين أصوات Murf مباشرة في Canva و Google Slides و PowerPoint و Adobe Captivate و Adobe Audition

قيود Murf AI

يتم حساب وقت إنشاء الصوت لكل عرض فرعي، مما قد يستهلك الرصيد بسرعة في حالة التحرير المتكرر.

لا توجد وظائف دون اتصال بالإنترنت — يتطلب معالجة سحابية لجميع عمليات إنشاء الصوت

يتطلب الاستخدام التجاري خططًا مدفوعة مع شروط ترخيص محددة

أسعار Murf AI

مجاني

المبدع : 19 دولارًا شهريًا

الأعمال : 66 دولارًا شهريًا

المؤسسات: مخصص

تقييمات ومراجعات Murf AI

G2 : 4. 7 (أكثر من 1100 تقييم)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Murf AI؟

استمع إلى رأي أحد المراجعين على G2:

إنه سهل الاستخدام ويتميز بواجهة سهلة الاستخدام. يُستخدم لتحويل النص أو أي شيء إلى كلام. يمكننا بسهولة تخصيص الصوت من خلال النبرة والكلام والنطق، ويمكننا أيضًا التحكم في الكلام باستخدام هذه الأداة. يمكننا التكامل مع أدوات أخرى باستخدام تكامل API. يوفر أكثر من 120 صوتًا، وهو عدد كبير جدًا، ويوفر الترجمة بأكثر من 20 لغة. إنه سهل التنفيذ ومفيد جدًا لدعم العملاء.

إنه سهل الاستخدام ويتميز بواجهة سهلة الاستخدام. يُستخدم لتحويل النص أو أي شيء إلى كلام. يمكننا بسهولة تخصيص الصوت من خلال النبرة والكلام والنطق، ويمكننا أيضًا التحكم في الكلام باستخدام هذه الأداة. يمكننا التكامل مع أدوات أخرى باستخدام تكامل API. يوفر أكثر من 120 صوتًا، وهو عدد كبير جدًا، ويوفر الترجمة بأكثر من 20 لغة. إنه سهل التنفيذ ومفيد جدًا لدعم العملاء.

3. Wispr Flow

عبر Wispr Flow

يقوم Wispr Flow بنسخ كلامك في الوقت الفعلي (بأكثر من 100 لغة) لتقديم نص منسق في شكل منظم. يعمل هذا البرنامج مع أي تطبيق (حيث يمكنك الكتابة)، باستخدام تقنية متقدمة لإجراء تعديلات وتحسينات تلقائية في النبرة.

تتكيف الأداة مع مفرداتك من خلال إنشاء قاموس مخصص يضم المصطلحات والأحرف المختصرة الخاصة بالصناعة. يمكنك حتى إنشاء بدائل نصية مخصصة للعبارات المستخدمة بشكل متكرر حتى لا تضطر إلى تكرار التفسيرات الطويلة أو الاستمرار في القيام بمهام متكررة.

الميزات الرئيسية لـ Wispr Flow

التنسيق الذكي : يفسر Wispr Flow كلامك ويطبق تنسيقًا يراعي السياق بحيث يتناسب النص مع أسلوب رسالتك.

ملاحظات Flow : قم بإملاء الملاحظات (على أي جهاز)، وستتم مزامنتها تلقائيًا عبر جميع أجهزة Wispr Flow الخاصة بك.

وضع الأوامر : قم بتحرير النص الذي تم إنشاؤه باستخدام الأوامر الصوتية، على سبيل المثال، "لخص هذا لي".

التحرير التلقائي بالذكاء الاصطناعي : ينظف النص المكتوب تلقائيًا أثناء التحدث، ويزيل الكلمات الزائدة، ويصحح الأخطاء الأساسية، ويقوم بتنسيق الناتج في جمل كاملة.

دعم متعدد اللغات: يدعم أكثر من 100 لغة مع خاصية الكشف التلقائي عن اللغة والتبديل في منتصف الجملة

قيود Wispr Flow

استخدام عالٍ لذاكرة الوصول العشوائي (800 ميجابايت+ في حالة الخمول)، مما يؤدي إلى إبطاء الأنظمة القديمة.

تثير المعالجة السحابية وحدها مخاوف تتعلق بالخصوصية بسبب عدم وجود معالجة على سطح المكتب. ​

تقييمات العملاء المتفاوتة، والدعم المتقطع، وضغط الموارد على الشركات

أسعار Wispr Flow

Flow Basic: مجاني

Flow Pro: 15 دولارًا شهريًا

فرق Flow: 12 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا (3 مقاعد أو أكثر)

Flow Enterprise: أسعار مخصصة

تقييمات وردود فعل Wispr Flow

G2 : لا توجد تقييمات كافية

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4500 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Wispr Flow؟

استمع إلى رأي أحد المراجعين على G2:

إنه سهل الاستخدام للغاية. باستخدام أمرين أو إدخالات سريعة، يمكنك البدء في التحدث والنسخ. إلى جانب ذلك، فإنه يزيل الكلمات الزائدة، ويفهمك، أو يصحح ما تقوله. كان التنفيذ مجرد تثبيته ولا شيء أكثر من ذلك. أستخدمه عمليًا كل يوم. في الواقع، لدي بالفعل سلسلة من أربعة أسابيع.

إنه سهل الاستخدام للغاية. باستخدام أمرين أو إدخالات سريعة، يمكنك البدء في التحدث والنسخ. إلى جانب ذلك، فإنه يزيل الكلمات الزائدة، ويفهمك، أو يصحح ما تقوله. كان التنفيذ مجرد تثبيته ولا شيء أكثر من ذلك. أستخدمه عمليًا كل يوم. في الواقع، لدي بالفعل سلسلة من أربعة أسابيع.

أضف الحيوية إلى سير عمل إنشاء الأصوات الاصطناعية باستخدام ClickUp

تساعدك مطالبات ElevenLabs المحددة جيدًا على إنشاء محتوى صوتي عالي الجودة. لكن إنشاء المطالبات وإدارة المراجعات والتنسيق مع الممثلين الصوتيين وتسليم الأصول النهائية يتطلب أكثر من مجرد مخرجات ذكاء اصطناعي جيدة. أنت بحاجة إلى نظام يحافظ على استمرار الإنتاج.

ClickUp هو الأنسب لهذا الغرض.

تقوم بتركيز عملك واتصالاتك وإدارة مهامك في منصة واحدة، مما يمنحك مساحة لتنظيم مشاريع إنتاج الصوت وتحسينها. باستخدام الذكاء الاصطناعي السياقي الأصلي، يمكنك أتمتة سير العمل اليدوي، والحصول على دعم للمهام الإبداعية، وتقليل انتشار الذكاء الاصطناعي، وتجنيب نفسك فوضى تبديل السياق.

اشترك في ClickUp مجانًا وقم بتركيز سير عمل إنتاج الصوت في مكان واحد.

الأسئلة المتداولة (FAQs)

استخدم علامات العاطفة والسياق السردي لتوجيه الذكاء الاصطناعي. تحدد علامات مثل [حزين] أو [غاضب] أو [سعيد] للنموذج العاطفة التي يجب محاكاتها بالضبط. يمكنك أيضًا تضمين العواطف مباشرة في سردك.

نعم. يمكنك التحكم في نبرة الصوت وسرعته وفترات التوقف باستخدام مطالبات تصميم الصوت وعلامات الصوت مثل [whispers] أو [shouts] وعلامات التوقف لفترات التوقف المحددة زمنياً والإعدادات العامة مثل السرعة والاستقرار. اجمع بين هذه العناصر لضبط الأداء وإنشاء كلام طبيعي يتناسب مع رؤيتك.

بالتفصيل أو الدقة المطلوبة. يمكن أن تتراوح المطالبات من سطر واحد إلى عدة فقرات، اعتمادًا على مدى تعقيد مشروعك. المفتاح هو الوضوح — قم بتوفير سياق كافٍ للذكاء الاصطناعي لفهم النبرة والعاطفة وأسلوب الإلقاء دون إثقاله بمعلومات غير ضرورية.

نعم. يدعم ElevenLabs الحوار متعدد المتحدثين، مما يتيح لك تعيين أصوات مختلفة لشخصيات أو متحدثين مختلفين في نفس المشروع. وهذا مفيد لإنشاء البودكاست أو الكتب الصوتية أو المحتوى السردي بأصوات شخصيات مميزة.